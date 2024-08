10 modèles de plans de carrière pour favoriser le développement de votre équipe

Les managers jouent un rôle crucial en aidant leurs employés à atteindre leurs objectifs de carrière. 🏆

Les modèles de plans de carrière sont un outil puissant pour aider les managers et les membres de leur équipe à identifier les opportunités de croissance de carrière et à les soutenir avec une feuille de route pour atteindre les étapes clés.

Sur le marché de l'emploi actuel, rapide et compétitif, les employés doivent constamment développer de nouvelles compétences et connaissances pour faire progresser leur carrière. Pour les nouveaux embauchés, il est essentiel de personnaliser l'expérience d'intégration afin de donner une image claire de la manière de réussir dans leur rôle.

Les modèles de plans de carrière aident également les organisations à retenir les talents en offrant aux employés la possibilité de réaliser leur plein potentiel. En soutenant la croissance des employés, vous montrez à votre équipe que la direction s'investit dans leur avenir et souhaite qu'ils évoluent avec l'entreprise.

Découvrez ce que sont les modèles de plans de carrière, ce qui fait un bon modèle et dix des meilleurs modèles de plans de carrière que vous pouvez utiliser pour préparer le chemin de croissance de votre équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de carrière ?

Les modèles de plans de carrière sont des outils visuels et motivants qui aident les employés et leurs managers à à identifier les objectifs de carrière d'évaluer les aptitudes et les compétences actuelles et d'élaborer un plan d'action pour atteindre ces objectifs.

Ils peuvent comprendre des sections consacrées à la définition Objectifs SMART l'identification des formations et des de développement , mesures de la productivité et de suivre les progrès réalisés au fil du temps. Les modèles de feuille de route peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques et aux objectifs de carrière de chaque individu.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de carrière ?

Un bon modèle de plan de carrière doit être facile à utiliser et à comprendre. Il doit présenter des objectifs de carrière mesurables, évaluer les aptitudes et les compétences actuelles ou particulières, et décrire les mesures à prendre et les objectifs à atteindre les habitudes de travail pour atteindre ces objectifs.

Pour que votre plan de carrière soit efficace, il doit être facilement accessible et intégré dans les flux de travail existants. Il est utile de lier la fiche de carrière de chaque employé à son agenda individuel, à ses tâches pertinentes ou à son plan de travail l'évaluation des performances pour garder le plan à l'esprit et faciliter les contrôles réguliers.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

Si les priorités d'un employé changent, le plan de carrière doit pouvoir être personnalisé en fonction du rôle de l'employé, des besoins spécifiques du service et des objectifs de carrière. Les plans de carrière des employés doivent être régulièrement mis à jour pour refléter les changements d'objectifs de carrière et mettre en évidence les progrès réalisés au fil du temps.

Plans de carrière fournissent aux employés un sens de l'orientation et un but dans leur travail. Lorsque les employés ont une idée claire des attentes et de ce à quoi ressemble le succès, ils sont moins susceptibles de se sentir coincés dans leur rôle actuel, ce qui peut entraîner un désengagement et un manque de motivation.

Les cadres peuvent également utiliser les plans de carrière pour promouvoir une culture de la transparence et de l'équité. Lorsque les employés comprennent les critères de promotion et d'avancement, ils sont plus enclins à croire que leurs employeurs prennent des décisions fondées sur le mérite. Cela peut conduire à une plus grande confiance dans l'organisation et à un plus grand sentiment de loyauté parmi les employés.

10 Modèles de plans de carrière

Pour constituer une équipe productive et performante, il faut d'abord disposer des bons outils pour favoriser la croissance à long terme et le développement professionnel. Utilisez les modèles de plans de carrière suivants pour soutenir les employés tout au long de leur parcours professionnel.

1. Modèle de plan de carrière ClickUp

Modèle de parcours professionnel ClickUp

Vous avez besoin de donner rapidement à un employé des objectifs de carrière clairement définis ? Utilisez le Modèle de plan de carrière ClickUp pour créer un plan de carrière détaillé permettant de suivre les aspirations professionnelles personnelles et les objectifs de l'organisation afin de promouvoir les opportunités de croissance.

Ajoutez des sections pour identifier les aptitudes et les compétences clés, des plans d'action pour chaque objectif et des mesures cibles sur lesquelles se concentrer. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour suivre vos progrès en un seul endroit afin de disposer d'une solide feuille de route pour votre carrière. Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Chaque employé apporte à une équipe ou à un service un ensemble unique de points forts et de connaissances. Suivez les Modèle de plan de développement des employés ClickUp pour créer un plan de développement pour améliorer les aptitudes et les compétences des employés. Ce modèle comprend des sections permettant d'identifier les domaines à développer, de fixer des objectifs et d'élaborer un plan de développement créer des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Aider les membres de votre équipe à s'approprier leur développement personnel et leur plan de carrière présente de nombreux avantages, tant pour l'employé que pour l'organisation. Lorsque les employés sont habilités à identifier leurs propres domaines de développement et à créer des plans d'action pour y remédier, ils sont plus susceptibles de s'engager et d'être motivés dans leur travail.

Les Modèle de plan de développement personnel ClickUp aide les employés à créer une feuille de route pour leur croissance et leur développement personnels. Le modèle comprend des sections permettant de fixer des objectifs personnels, d'identifier les forces et les faiblesses et de créer des plans d'action pour atteindre ces objectifs de carrière. Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport de performance ClickUp

Modèle de rapport de performance ClickUp

Sans documentation appropriée, il est facile de tomber dans le piège du biais de récence. Il s'agit d'un biais cognitif qui favorise les événements récents par rapport aux événements historiques, ce qui se produit souvent lorsqu'il n'y a pas de faits ou de mesures à référencer au moment de l'évaluation des performances.

Les Modèle de rapport de performance ClickUp est conçu pour aider les responsables à évaluer avec précision les performances de leurs employés afin d'établir le meilleur plan de carrière possible. Le modèle comprend des sections permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, d'identifier les domaines à améliorer et de créer des plans d'action pour combler les lacunes en matière de performances. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp est un modèle personnalisable qui aide les managers et les employés à se préparer aux entretiens d'évaluation. Le modèle comprend des sections pour l'évaluation des performances, l'identification des domaines à améliorer et la création de plans d'action pour combler les lacunes en matière de performances.

Grâce à ce modèle, les employés peuvent se préparer aux entretiens d'évaluation en donnant des exemples concrets de leurs réalisations et de leurs domaines d'action. Le modèle peut également aider les managers à faciliter des conversations productives avec leurs employés et à fournir un retour d'information exploitable sur les domaines à améliorer.

En utilisant ce modèle, les managers peuvent créer un environnement plus transparent et collaboratif qui favorise la responsabilisation, la croissance et le développement ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan 30-60-90 jours ClickUp

Modèle de plan ClickUp 30-60-90 jours

Une intégration réussie commence par la préparation. Les Modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp est conçu pour aider les nouveaux employés à créer un une feuille de route pour réussir au cours de leurs 90 premiers jours de travail .

Le modèle comprend des sections permettant de fixer des objectifs, d'identifier les possibilités de formation et de développement, et de créer des plans d'action pour atteindre ces objectifs.

Grâce à cette ressource, les responsables peuvent donner aux nouveaux embauchés une idée claire de leurs responsabilités professionnelles, des objectifs de l'organisation et des attentes. Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice de bonus ClickUp

Modèle de matrice de bonus ClickUp

Qui n'aime pas les programmes d'incitation ? Mettez en avant les avantages offerts aux employés qui franchissent des étapes spécifiques pour leur donner un coup de pouce supplémentaire !

Les Modèle de matrice de bonus ClickUp est un modèle personnalisable qui aide les responsables à calculer les primes des employés en fonction de leurs performances. Le modèle comprend des sections pour la définition des critères de performance, le calcul des montants des primes et le suivi des paiements des primes. Télécharger ce modèle

8. Modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp

Modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp

Le Modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp est un modèle de planification universel qui aide les équipes à créer une feuille de route visuelle pour les projets suivants définir la portée des projets . Le modèle de plan de carrière comprend des sections pour la définition des objectifs du projet, l'identification des éléments clés du projet et l'élaboration d'un plan d'action jalons et de créer des plans d'action pour atteindre ces objectifs dans le cadre de leur plan de carrière. Télécharger ce modèle

9. ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART

Modèle de plan d'action pour l'objectif SMART de ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action pour l'objectif SMART de ClickUp est un modèle personnalisable qui aide les individus et les équipes à fixer des objectifs SMART et à créer des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Parmi les modèles de plans de carrière, celui-ci comprend des sections permettant de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Télécharger ce modèle

10. Modèle de diagramme d'étapes ClickUp

Modèle de graphique d'étape ClickUp

Le Modèle de diagramme d'étapes ClickUp est un modèle personnalisable qui aide les équipes à visualiser les étapes et les échéances d'un projet. Le modèle comprend des sections permettant d'identifier les étapes clés, de fixer des échéances et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces étapes. Télécharger ce modèle

Développez votre équipe de rêve avec ClickUp

Permettez à vos employés de s'approprier la croissance et le développement de leur plan de carrière et définissez des attentes claires et des processus normalisés pour eux en même temps ! Lorsque vous créez un environnement dans lequel les employés peuvent consacrer du temps et de l'attention à leurs objectifs de carrière, vous identifiez les domaines à développer et établissez de meilleures feuilles de route pour atteindre leurs objectifs.

Simplifiez les plans de développement de carrière pour les managers et les employés grâce à nos modèles rapides et faciles à suivre. Maintenant que vous disposez des ressources nécessaires pour guider votre équipe dans la réalisation de ses objectifs professionnels, vous pouvez commencer à élaborer des plans de carrière individuels dans ClickUp pour chacun de vos collaborateurs directs.

Accédez à encore plus de modèles de plans de carrière, plus 100 Mo de stockage, un nombre illimité de tâches et de membres, plus de 1 000 intégrations, des documents collaboratifs, et bien plus encore, gratuitement et pour toujours dans ClickUp ClickUp ! 🦄