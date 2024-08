10 habitudes de travail efficaces – ; exemples et conseils pour une carrière réussie

Avouez-le, nous avons tous au travail une personne que nous admirons pour ses habitudes de travail.

Cette personne est brillante au travail, la productivité est son deuxième prénom et c'est elle qui a dévoilé les secrets de la meilleure habitude au travail.

vous les regardez et vous vous demandez... si les gens productifs sont réels ?

Si vous voulez sortir de l'ornière de la médiocrité et apprendre à construire une meilleure habitude de travail, nous sommes là pour vous aider.

Dans cet article, nous mettrons l'accent sur dix habitudes de travail efficaces que la plupart des gens qui réussissent ne jurent que par elles. Et en prime, nous avons décodé une rapide de mettre en pratique une habitude.

il n'y a pas d'autre solution que de dire "merci plus tard !"

prêt à adopter une _bonne habitude de travail ? Allons-y!

10 puissantes habitudes de travail pour 2024

Bonnes ou mauvaises, nous sommes tous définis par nos habitudes.

Et parfois, les mauvaises habitudes peuvent prendre des proportions démesurées sur votre lieu de travail. En fait, vous pourriez être le plus charmant ou le plus ennuyeux des collègues juste en fonction de vos habitudes de travail.

Mais avant de nous plonger dans les habitudes de travail réussies, commençons par définir ce que sont les bonnes habitudes de travail et pourquoi vous devriez les développer en premier lieu.

Selon la définition des habitudes de travail, les bonnes habitudes de travail sont des modèles de comportement d'un employé qui contribuent à ses performances professionnelles. Ce sont des facteurs de réussite qui contribuent à stimuler votre productivité, votre fiabilité, votre travail d'équipe et votre satisfaction au travail.

Voici quelques exemples d'habitudes de travail essentielles :

La plupart des personnes qui réussissent mettent en pratique ces mantras du travail d'une manière ou d'une autre. Elles accompagnent également les autres dans leur carrière pour qu'ils adoptent la même attitude !

Pour vous aider, voici dix habitudes de travail positives dont vous avez besoin pour une carrière réussie :

1. Être ponctuel et professionnel sur le lieu de travail

Être à l'heure au travail est une évidence.

Cependant, être en retard peut être l'une des mauvaises habitudes les plus difficiles à surmonter.

Et croyez-nous.

Rien rend un patron encore plus fou que d'être constamment en retard au travail.

Si vous ne voulez pas être dans leurs petits papiers, essayez de vous connecter 10 minutes à l'avance sur votre lieu de travail. Cela vous aidera à planifier votre journée et à être prêt à l'heure officielle.

Il peut être plus difficile de s'en tenir à de bonnes habitudes sur le lieu de travail, comme la ponctualité, lorsqu'on est engagé dans un travail télétravail.

après tout, veiller sur le chat de votre voisin est une distraction légitime

Mais vous devriez quand même essayer de vous connecter à temps et d'être disponible pour les appels ou les réunions de l'équipe.

En outre, ne soyez pas rigide quant à votre routine de travail.

Parfois, il n'y a pas de mal à ce qu'une tâche importante vous oblige à rester en retrait, tant que cela n'affecte pas l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

La ponctualité et la validation de votre travail en disent long sur votre professionnalisme.

Et le meilleur moyen d'inculquer cette bonne habitude de travail est de forfaiter votre journée ou vos heures de bureau.

Vous pouvez :

Vous créer un emploi du temps

Mettre en place des rappels pour les réunions

Vous donner une marge de manœuvre pour faire face à des évènements inattendus

2. Respecter les délais et s'y tenir

Le respect des délais est une habitude positive et la marque de fabrique des personnes qui réussissent. Achever son travail dans les délais impartis montre que l'on est responsable et que l'on est capable d'enchaîner les tâches avec efficacité.

Pro Tip: Utiliser un logiciel RH pour maintenir l'engagement de vos employés et les rendre comptables de leurs habitudes de travail.

Mais si vous avez du mal à les abonner, vous risquez de mettre en place un système de gestion des ressources humaines un objectif à court terme pour vous-même et votre équipe. Cet objectif peut servir de forfait d'action pour vous aider à mieux vous concentrer sur la tâche à accomplir.

En outre, le fait d'enregistrer et de fêter les petites réussites créera une dynamique propice à une plus grande réussite.

Vous devriez également communiquer avec vos gestionnaires au sujet de votre charge de travail et de la progression de vos projets afin de vous assurer que les échéances sont réalistes.

Et si vous souffrez de Monday blues (we feel you)_, préparez une liste de choses à faire avant la semaine et établissez un forfait pour votre travail afin de mieux gérer les échéances.

3. Gérer son temps pour un bon équilibre entre travail et vie privée

La gestion du temps est une habitude saine qui peut vous permettre de vous démarquer.

Si vous prenez une longue pause déjeuner, si vous vous laissez aller à des commérages ou si vous discutez de problèmes personnels au travail, vous risquez de perdre de bonnes heures de travail.

Et si vous avez été mordu par le bug des médias sociaux, vous seul pouvez vous éviter d'atterrir dans les ennuis au travail.

Time goes poof when you're watching cute dog videos, right? 🐶 (Le temps s'envole quand vous regardez des vidéos de chiens mignons, non ?)

Vous risquez également de perdre votre concentration et de devoir travailler en retard, ce qui compromet votre l'équilibre entre le travail et la vie privée par la fenêtre.

Pour développer une meilleure habitude de travail vous devriez :

Donner la priorité à vos tâches

Éviter le multitâche

Réduire les distractions autour de votre environnement de travail

Vous pouvez également utiliser un outil de suivi du temps ou des un outil de gestion de projet pour déterminer comment vous passez du temps sur les tâches et les projets. Particulièrement pratique pour un travailleur télétravailleur, car ces applications peuvent également aider à stimuler votre compétence en matière de travail en profondeur et vous permettre.. gérer les tâches personnelles efficacement.

4. Accepter les critiques à bon escient

Ne froncez pas les sourcils à chaque critique qui vous est adressée.

personne n'est parfait

Donner ou recevoir des commentaires négatifs est important pour la croissance, et c'est quelque chose dont vous avez besoin de temps en temps.

Vous devriez considérer votre employeur comme votre coach professionnel et apprendre à dépersonnaliser le message.

La version d'un employé ou de votre patron a pour but de vous aider à vous concentrer et à devenir une meilleure version de vous-même.

considérez-le comme une bénédiction déguisée

La façon dont vous gérez les critiques dépend également de votre intelligence émotionnelle.

Il est facile de gérer les commentaires négatifs en retenant sa première réaction, en posant des questions et en faisant preuve d'appréciation. En adoptant une attitude positive, vous serez naturellement plus enclin à accepter les critiques constructives.

5. Poser des questions pertinentes

Quel que soit votre niveau de compétence, vous risquez de vous retrouver bloqué à un moment ou à un autre.

Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. C'est une habitude saine.

Parfois, le fait de poser des questions facilite également les discussions, ce qui peut être bénéfique pour tout le monde.

Cependant, essayez de trouver un équilibre entre la curiosité et l'agacement. Si vous posez trop de questions, surtout les mêmes, cela peut rapidement devenir une mauvaise habitude de travail.

L'essentiel est de ne pas ennuyer vos collègues de travail avec des questions du type "où est la machine à café".

Au lieu de cela, soyez un fonceur et suivez l'odeur de moka. ☕

6. Être organisé

Vous n'êtes pas obligé d'être le type d'organisateur "qui veut bien faire" dans votre travail.

Commencez modestement par des choses comme.. :

L'utilisation d'un code couleur pour votre Calendrier

Prendre des notes pertinentes

Créer une checklist

Faire des pauses courtes et régulières pendant le travail

Et continuez à progresser à partir de là.

Un bureau de travail encombré et un emploi du temps désordonné sont également à proscrire. Vous ne voulez pas être sous le feu des projecteurs pour de telles mauvaises habitudes de travail.

Vous pouvez également utiliser un outil de gestion des tâches pour organiser les tâches et vous aider à acquérir cette bonne habitude de travail. Du suivi des échéances à la visualisation des tâches, ces outils de concentration peuvent vous aider à rester organisé.

7. Communiquer efficacement

Que vous en cabinet ou un travail télétravail, il faut toujours communiquez clairement avec votre employeur ou vos collègues de travail.

Vous n'avez pas besoin du thésaurus pour rédiger une réponse.

Soyez simple mais efficace.

Et n'oubliez pas d'informer régulièrement votre patron de la progression du projet. Il apprécie que vous le teniez au courant.

Cependant, vous ne devez pas être le seul à parler.

Les personnes productives sont également des écoutants actifs. C'est une bonne habitude et une excellente compétence non technique à posséder.

Pour être un auditeur actif, voici ce que vous pourriez faire :

Ne pas interrompre lorsqu'un collègue parle

Observez le langage corporel de l'orateur et tirez parti des indices non verbaux

Posez des questions pertinentes ou des abonnements

Paraphrasez les idées avec vos propres mots pour vous assurer que vous les avez bien comprises

8. Prendre des initiatives et acquérir des compétences de manière proactive

Si tout ce que vous faites est de vous asseoir et d'admirer les personnes productives, vous ne goûterez pas à la réussite.

Pour faire du bon travail et gravir rapidement les échelons de la réussite, vous devez upkill.

Prenez note des compétences que vous ne possédez pas et participez à des ateliers ou à des cours de certification professionnelle pour combler ces lacunes.

Vous devez également viser des rôles d'encadrement et s'adresser à un coach de carrière si nécessaire.

En outre, n'attendez pas que votre patron vous délègue des tâches, surtout si vous faites du travail télétravail. Demandez plutôt des projets de manière proactive.

Prenez l'initiative de demander plus de travail, même si cela ne fait pas partie de votre description de poste. Cela vous fera briller comme un diamant parmi vos pairs.

Mais ne pas surcharger si vous avez déjà assez à faire. Vous ne voulez pas entreprendre une tâche importante et la laisser inachevée.

conseil de pro : Évitez l'épuisement professionnel et établissez un forfait pour votre journée en**_

vous pouvez aussi planifier votre journée en suivant les conseils de votre médecin https://clickup.com/fr-FR/blog/31340/blocage-du-temps/ Les blocs de temps de votre entreprise /%href/

! 🕰

9. Dites non à la procrastination

Il y a de fortes chances que vous préfériez faire défiler le fil des médias sociaux pendant les heures de bureau plutôt que d'achever un projet qui vous déplaît.

Cependant, lorsque vous remettez à plus tard des choses importantes, cela ne fait qu'empirer les choses.

Et avant que vous ne vous en rendiez compte... kaboom. Vous avez largement collé à la date limite.

Mais ne laissez pas la peur des échéances prendre le dessus.

Si une tâche vous ennuie trop, autant en finir. C'est aussi une saine habitude que de valider la tâche à accomplir et de toujours terminer ce que l'on a commencé.

10. Utiliser une application de gestion des habitudes

vous n'êtes plus perdu face à la question "Qu'est-ce que les habitudes de travail _" ?

Génial !

Mais développer de bonnes habitudes de travail prend du temps, et il est difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes. En fait, si vous posez la question à la plupart des spécialistes des habitudes, ils vous diront probablement qu'il vous faudra environ 21 jours pour former une habitude .

à ce moment-là, comment faire pour rester sur la bonne voie ? C'est là que les applications de suivi des habitudes ou de productivité comme ClickUp entrent en ligne de compte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image2-4-1400x667.png Téléchargez ClickUp sur tous vos appareils /$$$img/

ClickUp est l'un des logiciels les plus populaires et les plus la plus évaluée applications de gestion des habitudes de vie utilisées par des Teams productifs dans tous les domaines. Il s'agit d'une application tout-en-un qui vous permet de paramétrer, de gérer et de suivre vos projets personnels et objectifs professionnels avec facilité.

And the best part? ClickUp dispose d'une grande variété de fonctionnalités de gestion des habitudes gratuit !

Voici un aperçu de la façon dont ClickUp peut vous aider à devenir une star du monde du travail :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image7-5.png Dossiers d'objectifs dans ClickUp /$$$img/

Afficher les dossiers d'Objectifs et les pourcentages de progression dans ClickUp

Prêt à adopter des habitudes de travail saines ?

Mon travail des habitudes qui changeront votre vie ne se feront pas du jour au lendemain.

Mais une fois que vous y mettez du vôtre, vous pouvez sûrement maîtriser l'art des habitudes de travail parfaites.

Et bien que vous ayez un assortiment d'habitudes de travail à suivre, cela pourrait rester un rêve lointain si vous n'avez pas mis en place un système de suivi des habitudes tel que ClickUp.

Que vous souhaitiez développer une meilleure habitude de travail, organiser tous vos Objectifs en un seul endroit ou suivre votre progression, ClickUp peut être votre guichet unique pour une gestion efficace des habitudes.

Rejoindre ClickUp gratuit et devenez l'employé que tout le monde admire !