Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de base de connaissances en 2024

Les organisations générant quotidiennement une quantité folle de données - vidéos de formation, documents d'entreprise, informations sur les clients, articles du centre d'aide en ligne -, il est crucial de conserver ces informations organisées et facilement accessibles.

Dans l'économie actuelle basée sur la connaissance, comprendre comment rationaliser et utiliser à bon escient les informations dont on dispose est un vrai pouvoir.

Pourtant, les organisations laissent souvent de l'argent sur le tableau, en n'ayant pas les bons outils ou processus en place pour créer, gérer et partager la connaissance organisationnelle avec leurs clients et leurs employés.

les logiciels de base de connaissances

Qu'est-ce qu'un logiciel de base de connaissances ?

Un logiciel de base de connaissances est un outil qui regroupe toutes les connaissances de l'entreprise et les informations relatives aux projets dans un hub centralisé pour en faciliter le stockage et la gestion.

De cette manière, toutes les parties concernées peuvent accéder à toutes les informations dont elles ont besoin et les partager facilement.

Tant vos employés que vos clients peuvent utiliser le logiciel de base de connaissances système de gestion des connaissances . Les nouveaux employés peuvent utiliser le référentiel pour en savoir plus sur votre organisation et ses produits (base de connaissances interne), tandis que les nouveaux clients peuvent l'utiliser pour trouver des solutions rapides à leurs requêtes sans avoir à appeler le service d'assistance à la clientèle (base de connaissances externe).

Voici une étude qui ne manquera pas de vous surprendre :

44 % des employés ont une connaissance médiocre ou très médiocre du transfert des connaissances, selon l'étude Ernst & Young .

Et ce n'est pas le pire. Les employés dépensent 7-20% de leur temps de travail à reproduire des solutions existantes pour d'autres.

Si l'on se fie à ces statistiques, il est clair que les organisations ont un grand besoin d'outils qui peuvent les aider.. mieux gérer leur temps et des données toujours plus nombreuses, ainsi que d'éliminer les redondances de processus.

Une recherche rapide sur Google concernant le meilleur logiciel de base de connaissances aboutira à des dizaines, voire des centaines de résultats. Comment déterminer quel est le logiciel de base de connaissances qui convient le mieux à votre équipe ?

Nous sommes là pour vous aider. Nous avons parcouru Internet, l'avons mis sens dessus dessous (littéralement !) et avons sélectionné 10 des meilleurs outils de base de connaissances que vous pourrez utiliser en 2024.

10 meilleurs outils logiciels de base de connaissances en 2024

Organisez, collaborez, écrivez, modifiez, assignez des tâches, commentez, et plus encore avec ClickUp Docs

Vous seriez surpris si nous ne nous classions pas en tête des logiciels de base de connaissances, n'est-ce pas ?

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec tous les éléments essentiels d'une base de connaissances interne ou d'une entreprise une équipe à distance a besoin de stocker, de visualiser et d'organiser son travail.

C'est le hub où les équipes se réunissent pour forfaiter, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, Documents ClickUp , Discuter , Objectifs , Tableaux blancs et bien d'autres choses encore.

Donc, oui, ClickUp n'est pas qu'un un outil de gestion de projet de premier plan ; c'est aussi un outil de base de connaissances qui vaut son pesant d'or.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser comme base de connaissances interne et externe interrogeable, ou l'utiliser pour remplacer tous les outils de productivité de votre équipe !

ClickUp fonctionnalités clés

Mon travail est stocké au même endroit que votre travail . Comme chacun de ces documents est stocké avec les projets correspondants, ils sont facilement accessibles à tous

. Comme chacun de ces documents est stocké avec les projets correspondants, ils sont facilement accessibles à tous **CLIQUEZUP AI pour une gestion simplifiée des connaissances* pour une gestion rationalisée des connaissances . Avec ClickUp Brain, vous pouvez optimiser sans effort votre base de connaissances en catégorisant, en étiquetant et en organisant automatiquement les informations.

pour une gestion simplifiée des connaissances* . Avec ClickUp Brain, vous pouvez optimiser sans effort votre base de connaissances en catégorisant, en étiquetant et en organisant automatiquement les informations. Liez tout avec la fonctionnalité Relations . Liez des documents et des tâches à l'intérieur d'un autre document pour vous aider à référencer les ressources partout où vous en avez besoin

. Liez des documents et des tâches à l'intérieur d'un autre document pour vous aider à référencer les ressources partout où vous en avez besoin Ajoutez des pages imbriquées dans les documents pour organiser le contenu . Au lieu de tout mettre dans un seul document, divisez-le en sous-pages plus petites imbriquées dans votre document parent

. Au lieu de tout mettre dans un seul document, divisez-le en sous-pages plus petites imbriquées dans votre document parent **Les documents archivés sont automatiquement masqués, mais ils sont sauvegardés afin que vous puissiez les retrouver ultérieurement

Utilisez la mise en forme de texte riche: organisez de grands blocs de texte avec des mises en forme telles que des listes à bascule, des arrière-plans colorés et des colonnes

organisez de grands blocs de texte avec des mises en forme telles que des listes à bascule, des arrière-plans colorés et des colonnes Personnalisez les droits d'accès à un document . Renforcez les mesures de sécurité en protégeant vos documents contre les modifications en cours. Il suffit d'activer l'option Protéger cette page et d'ajouter un contexte pour votre public

. Renforcez les mesures de sécurité en protégeant vos documents contre les modifications en cours. Il suffit d'activer l'option Protéger cette page et d'ajouter un contexte pour votre public Pré-intégrémodèles de base de connaissances. UtiliserModèle de base de connaissances de ClickUp pour commencer.

Télécharger ce modèle

ClickUp pros

Flexible et personnalisable

Interface conviviale avec des services en ligne et des services d'aide à la décisionmode hors ligne* Attribuez des commentaires dans les documents pour vous assurer que les membres de l'équipe ne manquent pas d'éléments d'action

Gérez votre base de connaissances à l'aide de notreapplications mobiles pour iOS et Android

Appliquez des étiquettes pour filtrer et trouver encore plus rapidement les documents que vous recherchez

S'intègre à plusieurs logiciels tiers commeMicrosoft Teams, Jira, Slack, Zoho, etplus ClickUp cons

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile (pour l'instant !)

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Evaluation des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,800+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,100+ reviews)

2. Document360

via Document360 Document360 est un puissant logiciel de base de connaissances adapté aux startups, aux équipes en pleine croissance et aux entreprises.

Bien que simple et intuitif à prendre en main, Document360 offre un large intervalle de fonctionnalités pour vous permettre de créer une base de connaissances avec des étapes simples.

Dans l'ensemble, si vous pouvez vous accommoder de l'étiquette de prix et que vous n'avez pas besoin d'une solution de service à la clientèle, il s'agit d'une excellente option pour votre équipe.

Document360 fonctionnalités clés

Choix entre un éditeur Markdown et un éditeur WYSIWYG

Fonction de recherche puissante qui associe les termes à des incidents antérieurs pour obtenir de meilleurs résultats

Assistance multilingue pour fournir des informations pertinentes à vos clients internationaux

Configurez votre base de connaissances en mode public, privé ou mixte

Personnalisez les pages d'atterrissage pour refléter les lignes directrices de votre marque

Document360 pros

Interface intuitive et conviviale

S'intègre à de puissants outils de collaboration d'équipe tels que Slack, Microsoft Teams et Intercom

Mon travail pour les bases de connaissances internes et externes

Excellents rapports et analyses

Affichez l'historique entre plusieurs versions d'articles ou revenez à une version antérieure sans aucune difficulté

Document360 contre

Assez cher

Les fonctions de recherche pourraient être améliorées

Prix de Document360

Démarrage: 119 $/mois (si facturé mensuellement)

119 $/mois (si facturé mensuellement) Business: $299/mois (si facturé mensuellement)

$299/mois (si facturé mensuellement) Enterprise: $599/mois (si facturé mensuellement)

Évaluation des clients de Document360

G2 : 4.7/5 (200+ avis)

Capterra : 4.7/5 (11+ avis)

3. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice est un logiciel de gestion des connaissances gratuit utilisé par des milliers d'entreprises pour créer et organiser des articles d'assistance. Il assiste les entreprises multilingues et propose de nombreuses options de rapports et d'analyses. Il est également un peu plus cher que les autres outils de cette liste, donc vous ne ferez peut-être pas une sweet deal avec Helpjuice.

Les fonctionnalités clés de Helpjuice

Obtenez des analyses avancées sur chaque équipe de votre base de connaissances interne

Marquez vos articles de la base de connaissances comme vous le souhaitez

Contenu de dépannage interactif basé sur des questions multiples

Collaboration avancée en temps réel, avec notamment la possibilité de copier-coller depuis MS Word

Des intégrations telles que Slack, Olark et Zapier pour des connexions illimitées avec d'autres outils

Les pros de Helpjuice

Fonctionnalité de recherche puissante, semblable à celle de Google

Éditeur facile à utiliser avec des options WYSIWYG et Markdown

S'intègre à un intervalle d'outils tels que Slack, Zapier et Teams

Fonctionnalités de collaboration, y compris une fonctionnalité de commentaire en direct

Localisation/multiples langues

Helpjuice contre

Pas d'option d'importation de documents Word, PDF, XLS ou PPT

À ne fait pas de multibranding

Pas de système de dossiers ou de gestionnaire de fichiers pour les images et autres fichiers multimédias

Prix de Helpjuice

Démarrage: 120 $ (jusqu'à 4 utilisateurs)

120 $ (jusqu'à 4 utilisateurs) **200 $ (jusqu'à 16 utilisateurs)

Premium Limité: $289 (jusqu'à 60 utilisateurs)

$289 (jusqu'à 60 utilisateurs) Premium Unlimited: 499 $ (utilisateurs illimités)

Évaluation des clients de Helpjuice

G2 : 4.2/5 (9 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (80+ avis)

4. Base de connaissances ProProfs

via Base de connaissances ProProfs L'un des meilleurs logiciels de base de connaissances sur lequel vous pouvez mettre la main est ProProfs Knowledge Base.

Outre le fait qu'il est gratuit, il est également assez empilé dans le département de la fonction. De plus, vous n'avez besoin d'aucune compétence en matière de code pour utiliser cet outil. Et oui, il fait ce que font les vrais professeurs : noter les travaux !

À faire mention du fait que ProProfs Knowledge Base est livré avec plus de 40 modèles différents que vous pouvez utiliser à votre convenance ?

Les fonctionnalités clés de ProProfs Knowledge Base

Droits d'accès personnalisables

Mot de passe et contrôles de confidentialité pour assurer la sécurité de votre contenu

Nombreuses intégrations pour des fonctions supplémentaires

Des informations détaillées, y compris des scores de lisibilité pour votre contenu

Assistance pour plus de 90 langues

ProProfs Knowledge Base pros

Un éditeur similaire à MS Word pour vous aider à rédiger et modifier le contenu en cours de route

Personnalisations pour adapter le contenu de la base de connaissances à vos besoinsbase de connaissances ou wiki à vos besoins spécifiques

Un système de rapports robuste qui partage des informations utiles sur les performances des articles et les activités des auteurs

Mon travail s'effectue sur plusieurs appareils et navigateurs

Peut être utilisé par les débutants comme par les experts

ProProfs Knowledge Base contre

N'est pas le meilleur choix pour les équipes à la recherche d'options de modification en cours

La plupart des fonctionnalités utiles ne sont pas disponibles dans le forfait Free

En savoir plus sur l'ensemble des fonctionnalités demande plus de temps

Prix de la base de connaissances ProProfs

Free

Essentiel: 30 $/auteur par mois (facturé annuellement)

30 $/auteur par mois (facturé annuellement) Premium: 40$/auteur par mois (facturé annuellement)

40$/auteur par mois (facturé annuellement) Enterprise: Contactez ProProfs pour une tarification personnalisée

Évaluation des clients de la base de connaissances ProProfs

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (20+ avis)

5. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk est un outil d'assistance client de premier plan doté de puissantes fonctions logicielles de gestion des connaissances.

Si vous disposez d'une équipe nombreuse, vous pouvez utiliser les flux de travail d'approbation de l'outil pour élaborer un contenu de qualité supérieure dépourvu d'erreurs.

Toutefois, Freshdesk étant axé sur l'assistance client, ses fonctionnalités de base de connaissances interne peuvent s'avérer moins utiles.

Alors, cet outil peut-il vraiment apporter un peu d'air frais à votre base de connaissances ?

Il est temps de le découvrir..

Les fonctionnalités clés de Freshdesk

Interface conviviale

Fonctionnalités SEO intégrées

Stockage illimité, même dans la version gratuite

Créez et gérez plusieurs versions d'un même document sur votre base de connaissances

Publier du contenu sous forme d'images, de vidéos ou de toute autre forme

Les avantages de Freshdesk

Les bots alimentés par l'IA recommandent les bons articles pour une assistance rapide

Un forum communautaire où les clients peuvent discuter des problèmes et obtenir des solutions instantanées

Des capacités multilingues afin que vous puissiez vous adresser à un public mondial

Un widget d'aide proactive qui affiche automatiquement les FAQ et les formulaires de contact

Les inconvénients de Freshdesk

Les fonctionnalités avancées telles que les flux de travail et la gestion des versions ne sont disponibles que dans les forfaits premium

Proposé dans le cadre de la suite d'assistance client, ce qui signifie que vous devez payer plus, même si tout ce que vous voulez est une solution de gestion des connaissances

Prix de Freshdesk

Free (jusqu'à 10 agents)

(jusqu'à 10 agents) Croissance: 15 $/agent par mois (facturé annuellement)

15 $/agent par mois (facturé annuellement) Pro: 49 $/agent par mois (facturé annuellement)

49 $/agent par mois (facturé annuellement) Enterprise: 79 $ par agent et par mois (facturation annuelle)

Évaluation des clients de Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2,600+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (2 500+ avis)

6. Zendesk

via Zendesk zendesk ? Freshdesk?_

Est-ce que quelqu'un d'autre fait cette impression de "l'homme araignée qui se regarde dans le miroir", ou c'est juste moi ?

Ceci mis à part, Zendesk est un logiciel de gestion des connaissances populaire qui existe depuis $$$a. Grâce à cet outil, les clients peuvent facilement résoudre leurs requêtes en accédant à la base de données des questions les plus fréquemment posées, quand ils le souhaitent.

Comme Freshdesk, Zendesk propose son système de gestion des connaissances dans le cadre de sa suite d'assistance client.

Comme il s'agit d'un vieux chronomètre, il n'est peut-être pas aussi chic que d'autres nouveaux outils de base de connaissances.

Cependant, voici quelques fonctionnalités classiques qui le font figurer parmi les meilleurs logiciels de base de connaissances actuels.

Les fonctionnalités clés de Zendesk

Thèmes personnalisables

Interface claire et conviviale

Traduction de votre base de connaissances dans plus de 40 langues différentes

Gérez le contenu réutilisable et mettez-le à jour d'un article à l'autre

Laissez les agents tenir votre centre d'aide à jour grâce aux options de publication par équipe

Completavec la suite Zendesk d'outils, tels quediscussion en ligne et assistance en ligne (voirAlternatives à ServiceNow)

Zendesk pros

Suggestions alimentées par l'IA pour vérifier ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas

Vous pouvez prévisualiser les personnalisations avant la publication finale

Il est livré avec un chatbot intégré appelé Answer Bot pour aider à trouver les bonnes réponses dans un chat en direct

Les inconvénients de Zendesk

Vous ne pouvez créer qu'un seul centre d'aide dans son forfait de base

Ils ne proposent pas de solution autonome de gestion des connaissances

Prix de Zendesk

Teams: $49/agent par mois (facturé annuellement)

$49/agent par mois (facturé annuellement) Croissance: $79/agent par mois (facturé annuellement)

$79/agent par mois (facturé annuellement) Professionnel: 99 $/agent par mois (facturé annuellement)

99 $/agent par mois (facturé annuellement) Enterprise: 150 $ par agent et par mois (facturation annuelle)

Évaluations des clients de Zendesk

G2 : 4.3/5 (5 000+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (3,100+ avis)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot est un autre excellent outil pour un système de base de connaissances. La beauté de l'utilisation de cet outil est qu'il vous permet de construire une bibliothèque robuste d'informations et d'articles de centre d'aide basés sur les questions les plus fréquemment posées par vos clients.

Comme il est optimisé pour les recherches avancées, HubSpot vous aide, vous et vos agents d'assistance, à trouver la bonne réponse rapidement et efficacement.

Les fonctionnalités clés de HubSpot

Tableau de bord de rapports intégré pour mesurer l'impact de vos pages

Nombreuses options de marquage et de personnalisation

Outil CRM qui marque automatiquement les articles d'assistance qui ont été affichés ou ouverts par les clients

Les pros de HubSpot

Intégrations puissantes à HubSpot

Évolutif pour les entreprises en croissance

Interface intuitive et conviviale

Les inconvénients de HubSpot

La personnalisation n'est pas aussi flexible que les autres options de cette liste

Des utilisateurs ont récemment rapporté des instances de bugs et/ou de plantages

Prix assez élevé compte tenu de ses fonctionnalités limitées

Prix de HubSpot

Démarrage: 45 $ par mois (2 utilisateurs payants inclus)

45 $ par mois (2 utilisateurs payants inclus) Professionnel: $450 par mois (5 utilisateurs payants inclus)

$450 par mois (5 utilisateurs payants inclus) Enterprise: $1200 par mois (10 utilisateurs payants inclus)

Les évaluations des clients de HubSpot

G2 : 4.4/5 (1,400+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ avis)

8. Zoho Desk

via Bureau Zoho Zoho Desk est essentiellement une solution de centre d'aide qui offre également des capacités de libre-service. Cet outil, qui est l'un des meilleurs logiciels de base de connaissances, vous permet d'adapter chaque élément de votre centre d'aide à vos goûts en utilisant les langages HTML et CSS.

la meilleure partie ?

Zoho Desk assiste les forums et les communautés, offrant à votre public une plateforme centralisée pour partager des idées et poser des questions.

Les fonctionnalités clés de Zoho Desk

Accroissement de la productivité des agents d'assistance

Collaboration à l'échelle de l'entreprise

Utilisation de méta titres et de mots clés pour l'optimisation des moteurs de recherche

Permettre aux utilisateurs de soumettre des tickets à partir du système de base de connaissances

Contrôlez l'accès des utilisateurs à votre centre d'aide et garantissez une sécurité optimale

Paramétrage d'un domaine personnalisé pour votre centre d'aide

Suggérer automatiquement des articles pertinents et aider les agents à résoudre les tickets plus rapidement.

Les avantages de Zoho Desk

S'intègre bien avec Jira, Slack, G-Suite et bien d'autres

Les modèles et dispositions préconstruits vous permettent de personnaliser facilement votre centre d'aide

Son assistant alimenté par l'IA est capable de détecter les sentiments pour aider les agents avec facile et appropriégestion des tickets Zoho Desk cons

Stockage limité par utilisateur, même dans le forfait premium

Il n'est pas idéal pour les grandes équipes

Prix de Zoho Desk

Free (jusqu'à 3 agents)

(jusqu'à 3 agents) Standard: $14/agent par mois (facturé annuellement)

$14/agent par mois (facturé annuellement) Professionnel: 23$/agent par mois (facturé annuellement)

23$/agent par mois (facturé annuellement) Enterprise: 40$/agent par mois (facturé annuellement)

Evaluations des clients de Zoho Desk

G2 : 4.4/5 (4,000+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,700+ commentaires)

9. Confluence

via Atlassian Existe dans le cadre de la suite Atlassian de SaaS (Software as a Service), Confluence est une plateforme très populaire de gestion des connaissances avec possibilité de recherche.

Elle offre un environnement de travail d'équipe convivial à distance où vos employés peuvent gérer des informations, collaborer sur des projets et rester en connexion avec leurs collègues. Les équipes peuvent choisir parmi les nombreux modèles disponibles et commencer à créer des bases de connaissances internes immédiatement !

Toutefois, pour tirer le meilleur parti de Confluence, vous devez utiliser d'autres outils de la suite, ce qui peut s'avérer un peu trop exigeant.

Les fonctionnalités clés de Confluence

Système de recherche avancé

Rôles et permissions avancés

Envoi de notifications en temps réel pour tenir les équipes à jour

Catégorisation des documents pour vous aider à regrouper les documents connexes afin d'en faciliter l'accès

Modèles de bonnes pratiques pour vous aider à lancer facilement des processus de gestion des connaissances

Les pros de Confluence

S'intègre bien avec les autres outils de la suite Atlassian, tels que Jira et Trello

Forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs

Les inconvénients de Confluence

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés à la migration des données et aux sauvegardes

Bien que la navigation soit flexible, elle n'est pas toujours intuitive

Le grand nombre d'options peut être déconcertant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Confluence

Free (jusqu'à 10 utilisateurs)

(jusqu'à 10 utilisateurs) Standard: 5,5 $/utilisateur par mois

5,5 $/utilisateur par mois Premium: 10,50 $/utilisateur par mois

Évaluation des clients de Confluence

G2 : 4.1/5 (3,400+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (2,300+ reviews)

10. Renard heureux

via Renard heureux HappyFox est un logiciel de base de connaissances convivial qui fait office de plateforme unique pour toutes vos demandes clients omnicanales. Vous pouvez facilement convertir les demandes par e-mail, téléphone, discussion, médias sociaux et web en tickets et les garder organisées en un seul endroit.

HappyFox est personnalisé pour ses capacités multilingues qui vous permettent d'assister vos clients à travers le monde. Les utilisateurs peuvent facilement créer des articles de base d'assistance dans plusieurs langues et offrir une assistance 24 heures sur 24.

HappyFox fonctionnalités clés

Créez et gérez n'importe quel type de contenu à l'aide du système de gestion de contenu intégré

Gardez chaque membre de l'équipe informé avec des notifications automatisées

Tirez parti des chatbots alimentés par l'IA pour dévier les tickets d'assistance

Mieux organiser les tickets grâce à des catégories prédéfinies

Créez des réponses personnalisées pour répondre aux clients en un seul clic

Les pros de HappyFox

Suggestions de recherche générées automatiquement

Entièrement optimisé pour les appareils mobiles (iOS et Android)

HappyFox contre

L'assistance téléphonique n'est disponible qu'avec le forfait Enterprise Plus

Les forfaits de base n'offrent même pas d'assistance par e-mail

Prix de HappyFox

Puissant: 26$/agent par mois

26$/agent par mois Fantastic: 39$/agent par mois

39$/agent par mois Enterprise: $52/agent par mois

$52/agent par mois Enterprise Plus: 64$/agent par mois

évaluations des clients HappyFox

G2 : 4.5/5 (3 commentaires)

Capterra : N/A

Choisir le meilleur logiciel de base de connaissances, c'est être intransigeant sur les fonctionnalités souhaitées.

Un outil solide intègre toutes les fonctionnalités d'un outil de base de connaissances standard. Mais pour qu'il fasse partie de votre liste des 3 meilleurs, il doit aller plus loin.

Par exemple, tout véritable concurrent pour la première place de votre liste devra posséder :

Par exemple, tout véritable concurrent pour la première place de votre liste devra posséder :

Un éditeur en ligne facile à utiliser pour la rédaction, la modification et la mise en forme

Un système de contrôle d'accès et des capacités de gestion des rôles

Des bases de connaissances internes et externes consultables

Une conception simple et très intuitive

Un système de rapports robuste

Une application mobile pratique

Des intégrations avec des tiers

Des prix raisonnables

Sécurité des données

la sécurité des données est un élément clé de la réussite d'un projet

céder à vos sens de l'observation et vous contenter de l'outil n° 1 de cette liste. Vous nous remercierez plus tard !

Types de logiciels de gestion des connaissances

Bases de connaissances internes

Les bases de connaissances internes sont des référentiels d'informations sur l'entreprise auxquels seuls les employés ont accès. Elles sont utilisées pour l'intégration des employés, la formation et comme outil de référence.

Bases de connaissances externes

Les bases de connaissances externes désignent la base de données d'informations sur l'entreprise qui est accessible aux clients. En fournissant une base de connaissances externe, les entreprises peuvent réduire les coûts du service à la clientèle et améliorer la satisfaction des clients en leur permettant de résoudre eux-mêmes leurs problèmes.

Bases de connaissances publiques

Les bases de connaissances publiques sont des systèmes de base de connaissances à accès gratuit qui ne nécessitent pas d'identifiants de connexion. Elles constituent une excellente ressource pour les personnes qui recherchent des informations sur un sujet particulier, mais qui ne sont pas nécessairement des clients ou des employés de l'entreprise.

Faites passer votre base de connaissances au niveau supérieur

Votre base de connaissances doit permettre de réduire les temps de formation, d'enrichir vos connaissances et d'améliorer la qualité de votre travail service desk et de stocker en toute sécurité les informations relatives à l'entreprise en vue d'une utilisation ultérieure.

Et si un logiciel de base de connaissances peut vous aider à construire le référentiel de vos rêves, il ne sert à rien de se doter d'un outil qui compliquera encore le processus.

C'est pourquoi vous avez besoin de ClickUp.

Avec des capacités d'organisation détaillées, des fonctionnalités de mise en forme des documents de haut niveau et des options de partage des connaissances avancées, ClickUp possède tout ce dont vous avez besoin pour une solution de base de connaissances. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs en matière de gestion de bases de connaissances !