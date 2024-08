Objectifs à court terme ou à long terme (exemples, FAQ)

Les choses ne se font pas toutes seules.

Quel que soit votre objectif, vous devrez vous fixer à la fois des objectifs à court et à long terme pour y parvenir.

Et comprendre le processus de fixation des objectifs vous aidera également à répondre aux questions sur l'emploi questions d'entretien comme "où vous voyez-vous dans cinq ans ?".

Mais attendez, quelle est la différence entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme ?

Et pourquoi devriez-vous fixer les deux ?

Dans cet article, nous comparerons les objectifs à court terme et les objectifs à long terme, et nous donnerons des exemples d'objectifs de carrière et des conseils pour définir des objectifs de carrière réalisables. Nous répondrons également aux questions les plus fréquemment posées sur les objectifs à court et à long terme.

les objectifs : À court ou à long terme, c'est parti !

Quels sont les objectifs à court et à long terme ?

Lorsque vous fixez des objectifs, vous devez tenir compte des objectifs à court terme et à long terme.

A. Qu'est-ce qu'un objectif à court terme ?

Un objectif à court terme est quelque chose que vous souhaitez accomplir dans un avenir proche.

How long are short-term goals?

Il s'agit de besoins à court terme que vous pouvez réaliser aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci ou même cette année. Par exemple, vous pouvez vous fixer un objectif de carrière, comme suivre un cours d'amélioration des compétences, ou un objectif d'épargne à court terme, comme mettre de l'argent de côté pour constituer un fonds d'urgence.

Les objectifs à court terme peuvent également être des tremplins ou des étapes à franchir pour atteindre un objectif à long terme beaucoup plus lointain.

C'est comme courir à une vitesse de niveau 2 sur un tapis roulant pour atteindre éventuellement une vitesse de niveau 6.

Commencez à six, et votre objectif final pourrait bien être les urgences. il n'y a pas d'autre solution que d'aller aux urgences

Fixez-vous des objectifs à court terme et observez vos progrès pour que ces visions qui changent la vie deviennent réalité. 💃

B. Qu'est-ce qu'un objectif à long terme ?

Un objectif à long terme est quelque chose que vous souhaitez réaliser dans un avenir lointain et qui demande plus de temps, de planification et de patience. Vous ne pouvez pas les réaliser en quelques semaines et vous dépoussiérer les mains ; il vous faudra peut-être dix ans.

En général, ces objectifs se composent de plusieurs mini-objectifs ou étapes, c'est pourquoi il est important de déterminer des objectifs à court terme parallèlement à votre plan à long terme.

On peut dire que les objectifs à long terme sont normalement utilisés pour soutenir les objectifs à court terme.

Par exemple, votre objectif à long terme peut être la création de votre propre entreprise, un objectif d'épargne pour votre compte de retraite, etc.

vous voyez que chacun d'entre eux est comme un grand objectif, ou une vision à long terme, qui vous donne une direction dans la vie ?

Bien sûr, les objectifs à long terme peuvent parfois sembler insurmontables, voire impossibles à atteindre. Mais si vous poursuivez chaque objectif à court terme tout au long du chemin, vous finirez par y arriver. 💪

Qu'en est-il d'un objectif qui n'est ni assez court ni assez long ?

Vous pouvez diviser vos objectifs en trois : Les objectifs à court, moyen et long terme

Un objectif à moyen terme, intermédiaire ou moyen terme intervient lorsque vous avez besoin d'une solution intermédiaire entre les objectifs à court et à long terme.

Les objectifs à moyen terme peuvent généralement être atteints entre six mois et moins de cinq ans, mais cela peut varier d'une personne à l'autre et d'un objectif à l'autre.

Objectifs à court terme et à long terme

Quelle est la différence entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme ?

La principale différence entre les objectifs à court et à long terme réside dans le fait que les objectifs à long terme tendent à déterminer une orientation et une stratégie, tandis que les objectifs à court terme sont liés à votre situation actuelle et tendent à être plus faciles à atteindre. Bien entendu, la différence la plus évidente est le temps et les ressources nécessaires à la réalisation de chaque objectif.

Comparons les objectifs à long terme et les objectifs à court terme afin d'identifier les principales différences.

1. Stratégie

Au fond, un objectif à long terme est stratégique.

Pour l'atteindre, vous devez procéder à de petits changements dans votre vie quotidienne.

C'est pourquoi vous divisez un objectif à long terme en objectifs plus petits et plus faciles à gérer et vous vous assurez de disposer d'une sorte de rappel pour les atteindre.

Les objectifs à long terme mettent à l'épreuve votre motivation et votre persévérance, et vous rencontrerez souvent des obstacles majeurs sur votre chemin.

En revanche, les objectifs à court terme nécessitent des stratégies qui ont davantage à voir avec vos performances actuelles. Vous baserez votre stratégie principalement sur la distance qui vous sépare de votre objectif final.

2. Nombre d'objectifs

En général, vous pouvez avoir deux ou peut-être trois objectifs à long terme en tête. Il s'agit généralement d'une vue d'ensemble, d'un objectif professionnel, d'un objectif financier ou d'un objectif personnel. Mais pas beaucoup.

Si vous avez trop d'objectifs à long terme, vous vous sentirez dépassé et épuisé. 😓

Votre ami fiable, le café, ne vous aidera pas non plus.

Cependant, en raison de la durée plus courte, vous pouvez vous concentrer sur plusieurs objectifs à court terme en même temps. Et vous pouvez les écraser tous, un par un !

Voici un tableau pratique qui vous aidera à visualiser la différence entre les objectifs à long et à court terme.

tableau des différences entre les objectifs à long terme et les objectifs à court terme | Objectifs à court terme | Objectifs à long terme | | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | Les objectifs à court terme sont généralement liés à vos performances et à votre situation actuelles. | Les objectifs à long terme sont fortement liés à votre mission et à votre stratégie vision pour votre vie et votre carrière. | | Les objectifs à long terme sont étroitement liés à votre mission et à votre stratégie de vie et de carrière. | Vous aurez probablement un nombre limité d'objectifs à long terme goals dans votre vie. | | Les objectifs à court terme se mesurent en semaines, en mois ou en trimestres. | Les objectifs à long terme se mesurent en années et peuvent avoir une durée indéterminée. | | Difficulté | Il est beaucoup plus facile d'atteindre des objectifs à court terme car vous pouvez facilement voir les progrès accomplis. | | Les objectifs à court terme ont des échéances plus claires et plus rapprochées, ils sont donc peu flexibles. | Les objectifs à long terme ayant une échéance plus lointaine, ils sont facilement influencés par les circonstances de la vie ou l'évolution des passions. |

Exemples d'objectifs de carrière à court et à long terme

Un objectif de carrière est un objectif que vous poursuivez dans votre vie professionnelle.

Il donne une image claire de ce que vous voulez réaliser. Vous comprendrez également comment y parvenir.

Voyons quelques exemples d'objectifs à court et à long terme pour votre carrière :

A. Quels sont les objectifs de carrière à court terme ?

Les objectifs à court terme pour votre carrière sont des résultats précis que vous pouvez commencer à atteindre dans un délai de quelques mois à un an. Ils peuvent s'inscrire dans le cadre d'un grand projet ou constituer des objectifs autonomes pour stimuler votre carrière. Voici quelques objectifs à court terme :

1. Apprendre une nouvelle compétence

L'apprentissage d'une nouvelle compétence peut être un objectif permanent. Vous devez vous tenir au courant des exigences du secteur et acquérir des compétences spécifiques à votre profession.

Si vous êtes nutritionniste et que vous ne connaissez pas la musculation, vous pouvez devenir entraîneur certifié.

vous êtes un nutritionniste qui ne connaît pas la musculation, vous pouvez devenir un entraîneur certifié

Votre CV va être très intéressant. 🔥

2. Faire un site web professionnel

Une empreinte numérique puissante est cruciale pour la réussite professionnelle, et le lancement d'un site web est l'un des meilleurs objectifs à court terme.

En effet, un employeur ou un client potentiel pourrait vous chercher sur le web pour en savoir plus sur vous et votre travail. Tout comme nous nous sommes tous cherchés sur Google à un moment ou à un autre. 😛

Et vous voulez que les gens vous trouvent, n'est-ce pas ?

Alors créer un site web pour :

Mettre en valeur vos compétences et vos projets antérieurs

Vous établir en tant que marque

Cibler les bons clients et employeurs

Si vous êtes entraîneur de fitness, créez un blog sur le fitness ou partagez vos vidéos sur une chaîne YouTube. Cela vous permettra de vous faire connaître du bon public.

3. Améliorer la productivité

L'un des objectifs de carrière les plus simples est d'améliorer la qualité, la quantité et l'efficacité de votre travail.

Ces paramètres dépendent de votre profession et de votre entreprise. Mais ils impliquent généralement d'accroître la satisfaction des clients, de livrer les projets dans les délais impartis et de réduire les dépenses de l'entreprise.

Travaillez sur ces métriques tous les jours, toute la journée, et vous pourriez transformer votre objectif à long terme d'une promotion en un objectif à court terme. 🎉

B. Quels sont les objectifs de carrière à long terme ?

Un objectif de carrière à long terme est plus large qu'un objectif à court terme. Certains n'ont pas de calendrier défini et peuvent prendre plusieurs années pour être réalisés.

Voici quelques exemples :

1. Obtenir un diplôme

Graduating from a university and recevoir le diplôme de bachelier pourrait être le premier objectif à long terme que vous vous fixez pour assurer votre carrière. Il s'agit définir votre parcours professionnel le niveau d'entrée, le salaire, etc.

Assurez-vous d'obtenir ce diplôme et préparez-vous à aller loin !

2. Obtenir une promotion

Obtenir une promotion est un objectif de carrière commun à long terme.

Il peut vous falloir un an ou plus pour obtenir une promotion. Pourtant, nous voulons tous cet honneur qui en dit long sur nos excellentes performances et notre éthique de travail.

Plus important encore : un gros chèque de paie arrive ! 💰

3. Construire son réseau

Pour réussir dans n'importe quelle carrière, vous devez construire votre réseau.

Vous pouvez contacter des personnes partageant les mêmes idées et des leaders du secteur par le biais de portails tels que LinkedIn, Twitter, etc. ou rencontrer d'autres personnes ayant la même formation que vous lors de rencontres professionnelles, de conférences ou de retraites.

vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes ayant la même formation que vous lors de rencontres professionnelles, de conférences ou de retraites

La constitution d'un réseau vous aidera :

Rester au fait des dernières tendances du secteur

Prendre le pouls du marché de l'emploi

Rencontrer des mentors, des partenaires et des clients potentiels

Et surtout, les membres de votre réseau peuvent vous aider à trouver un emploi.

Mieux encore, ils pourraient vous ouvrir la porte à toutes les possibilités d'entrepreneuriat qui s'offrent à vous. 💼

La définition d'objectifs à court et à long terme dépend de ce qui est important pour vous et de ce qui peut vous aider à progresser en tant que professionnel.

Voici trois conseils sur la manière de fixer vos objectifs de carrière à court et à long terme :

1. Avoir des objectifs spécifiques et mesurables

Disons que votre objectif est d'être heureux.

Ce n'est pas très précis.

Pour vous, le bonheur peut être une promotion. 😎

Pour une autre personne, ce peut être de quitter le travail plus tôt un vendredi. 🍸

Lorsque vous créez des objectifs, c'est la raison pour laquelle vous devez vous assurer que chaque objectif est un objectif spécifique.

Le meilleur moyen d'y parvenir est de répondre aux trois questions "W" :

Que veux-je accomplir ?

veux-je accomplir ? **Pourquoi est-ce que je veux atteindre ce but ?

Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif ?

Un objectif doit également être mesurable.

comment ?

Posez-vous des questions telles que :

Quel est le calendrier de réalisation de l'objectif ?

Quel est l'indicateur de progrès ?

Comment saurai-je si j'ai atteint mon objectif ?

**Je ne suis pas sûr de la différence entre les buts et les objectifs..

2. Être réaliste

Vos objectifs doivent être en deçà de vos capacités.

Vous ne pouvez pas dire "Je veux que chacun de mes articles de blog reçoive 500 commentaires", surtout si vous débutez. Cela vous conduirait à l'échec.

Fixez-vous plutôt des objectifs hebdomadaires que vous pouvez atteindre, comme "Je viserai 1 à 10 commentaires chaque semaine"

Les objectifs réalistes sont plus faciles à atteindre, et lorsque vous les atteindrez, vous vous sentirez accompli. Cela vous donnera envie d'aller plus loin.

3. Soyez flexible et positif

Les obstacles font partie de la vie. Ne les laissez pas vous déstabiliser.

Au contraire, ajustez vos objectifs en conséquence et gardez une attitude positive.

La persévérance et l'optimisme sont la recette du succès.

ClickUp est l'une des plus grandes entreprises de les mieux notés des outils de productivité qui permettent chaque individu et chaque entreprise de fixer et d'atteindre leurs objectifs à long, moyen et court terme.

Voici comment ClickUp vous aide à y parvenir :

1. Objectifs Buts dans ClickUp vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéances claires,

OKR (objectifs et résultats clés) et un suivi automatique des progrès.

Utilisez-le pour fixer des objectifs de haut niveau et les décomposer en cibles gérables.

Une cible (objectif plus petit) peut comporter des OKR que vous pouvez suivre sous forme de chiffres, d'argent, de tâches ou d'affirmations vrai/faux.

Atteignez chaque cible et visualisez vos progrès vers la réalisation de l'objectif !

Définition des types d'objectifs dans la fonction Objectifs de ClickUp

Visualisation des progrès dans le dossier Objectifs de ClickUp

**Vous voulez réussir vos OKRs ?

2. Vue du diagramme de Gantt Diagramme de Gantt de ClickUp de ClickUp vous permet de créer un calendrier précis pour vos objectifs à court et à long terme.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Planifier des tâches ou des objectifs

Les déplacer pour les réorganiser à l'aide de la fonctionnalité "glisser-déposer

Visualiser et gérerdépendances

Gestion des dépendances dans la vue du diagramme de Gantt de ClickUp

FAQ sur les objectifs à court et à long terme

vous avez besoin de plus de réponses sur les objectifs ?

Ces FAQ devraient vous aider :

1. Qu'est-ce qu'un objectif SMART ?

La formule SMART est un joli petit acronyme qui vous aide à définir un bon objectif. Il s'agit de bénéfique de se fixer des objectifs SMART en raison de la réflexion qu'ils suscitent.

A SMART g o al doit être

S spécifique : Établir le résultat souhaité en termes clairs et spécifiques

spécifique : Établir le résultat souhaité en termes clairs et spécifiques **mesurable : Doit être mesurable à l'aide de critères spécifiques tels queIndicateurs clés de performance (KPI) et des jalons afin que vous puissiez suivre le succès

A chievable : Réaliste et dans les limites des possibilités

chievable : Réaliste et dans les limites des possibilités R pertinent : En phase avec les objectifs de votre entreprise et devraient s'ajouter à votre grand projet

pertinent : En phase avec les objectifs de votre entreprise et devraient s'ajouter à votre grand projet Timpossible : réaliste et dans les limites de vos capacités : Avoir un calendrier défini, y compris une date de début et une date cible

2. Quels sont des exemples d'objectifs à court et à long terme pour une entreprise ?

Voici quelques exemples d'objectifs à court terme d'affaires à court terme :

Voici quelques exemples d'objectifs commerciaux à long terme :

Ouvrir de nouveaux bureaux dans différentes villes ou pays

Augmenter la part de marché de l'entreprise

Accroître la notoriété de la marque

Obtenir davantage de clients

Embaucher plus d'employés

3. Quelles sont les questions d'entretien les plus courantes en matière d'objectifs ?

Voici de l'aide pour que vous puissiez y répondre les questions d'entretien liées aux objectifs de carrière :

1. Où vous voyez-vous dans cinq ans ?

Ne vous laissez pas décourager par les réponses clichées à cette question.

Profitez plutôt de cette occasion pour en dire plus sur votre personnalité en la décrivant :

Comment comptez-vous contribuer à la croissance de l'entreprise ?

Les compétences ou certifications que vous souhaitez acquérir

Comment souhaitez-vous évoluer au sein de l'entreprise et accéder à un poste de direction ?

2. Quelles sont les compétences ou les connaissances qui vous permettraient d'être plus performant dans votre fonction actuelle ?

Pour répondre à cette question, vous devez connaître les exigences de votre secteur d'activité.

Faites quelques recherches et découvrez si ce sont les compétences en matière de recherche, de marketing ou de relations humaines qui vous conviennent le mieux. Assurez-vous de savoir exactement où vous vous situez par rapport à ces compétences.

Par exemple, si vous êtes débutant en matière de recherche, mentionnez-le à l'employeur. Mais n'oubliez pas non plus de mettre en avant vos compétences et vos points forts actuels.

Voici l'occasion de mettre en avant votre professionnalisme et votre éthique de travail.

Répondez à l'interviewer en lui indiquant les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Cela lui permet de connaître vos motivations. Ensuite, décrivez comment vous faites de la place dans votre emploi du temps pour atteindre vos objectifs.

Commencez à fixer des objectifs avec ClickUp

La définition d'objectifs à court et à long terme est votre feuille de route vers le succès.

Mais un objectif que vous n'écrivez pas ou que vous ne soutenez pas par une stratégie n'est qu'une chimère.

pourquoi ne pas se fixer des objectifs avec une stratégie puissante ?

pourquoi ne pas se fixer des objectifs avec une stratégie puissante ? de gestion de projet

les projets doivent être gérés à l'aide d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp, afin de pouvoir les suivre et visualiser les progrès réalisés..

Vous pouvez gérer des projets et to-dos et planifiez vos objectifs à court et à long terme sur une seule plateforme.

Fixez des objectifs solides comme le roc avec ClickUp gratuit pour arrêter de rêver à ce que vous voulez et commencer à travailler dans la bonne direction. 😜