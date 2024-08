Nous avons testé les 15 meilleurs logiciels RH pour les équipes en 2024

Que fait-on lorsque l'on associe les ressources humaines (RH) à la puissance des technologies modernes ? logiciel de gestion de projet ? Logiciel conçu pour rationaliser l'accueil des nouveaux arrivants les avantages sociaux, la paie et les processus d'embauche. 🙌🏼

Les logiciels RH sont indispensables aux entreprises de toute taille, en particulier à celles qui sont axées sur la croissance et qui placent leurs employés au premier plan !

Nous avons créé une liste des 15 meilleurs logiciels RH pour votre entreprise, y compris les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients, les prix, les commentaires des clients et les évaluations des utilisateurs. De plus, nous vous proposons un aperçu des FAQ et des catégories de logiciels RH afin de vous guider dans votre recherche.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel RH ?

Les logiciels RH aident les dirigeants et les membres de l'équipe à s'aligner sur les objectifs de l'entreprise, à gérer les avantages sociaux, à rationaliser les processus quotidiens et à répartir leur temps plus efficacement. Dans de nombreux cas, ce logiciel est également utilisé par les employés pour gérer leurs cartes de temps, soumettre des demandes, afficher des informations fiscales et salariales importantes, et bien plus encore.

Votre logiciel RH doit être suffisamment souple pour s'adapter à la croissance des effectifs et aux changements structurels de votre entreprise, sans vous obliger à investir dans un outil supplémentaire pour faire le travail. Les fonctionnalités à rechercher dans votre prochain logiciel RH sont les suivantes :

Intégrer de nouveaux employés

Gérer les salaires

Accès aux pratiques et politiques de l'entreprise

Suivre le temps passé sur les tâches et les heures facturables

Planifier les tâches entre les employés

Gérer et demander l'utilisation des avantages sociaux

Suivre les candidats dans le processus de recrutement

Gérer les évaluations des employés etObjectifs RH Les caractéristiques qui rendent les logiciels RH si précieux ne se limitent pas à cette liste. Les outils de gestion des tâches, de suivi de la progression, de planification des projets et de collaboration avec l'équipe faciliteront un peu plus le quotidien de chacun et se dérouleront plus harmonieusement grâce à votre logiciel RH idéal.

Les 15 meilleurs outils logiciels RH

Nous avons fait nos devoirs pour rassembler une liste des 15 meilleures alternatives de logiciels RH pour chaque catégorie, y compris leurs avantages, leurs fonctionnalités clés, les commentaires des clients, les évaluations des utilisateurs et les prix.

1. ClickUp #### Catégorie : Meilleure solution logicielle RH globale

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un suffisamment puissante pour offrir des solutions mur à mur aux équipes de toute taille et de tout secteur. Avec des centaines de fonctionnalités personnalisables et plus de 1 000 intégrations clickUp peut centraliser votre travail à travers les applications dans un environnement de travail collaboratif parfait pour les équipes RH qui gèrent les données, le temps et les objectifs des employés.

Qu'il s'agisse de rationaliser le processus de recrutement, d'intégrer les nouveaux employés ou de suivre leur progression vers leurs objectifs, la plateforme flexible de ClickUp a tout ce qu'il faut pour simplifier et optimiser les processus RH en place depuis longtemps.

Les fonctionnalités RH de ClickUp

Affichages multiples

Plus de 15 façons de visualiser vos flux de travail vous pouvez visualiser vos flux de travail, vos tâches et vos projets dans ClickUp, y compris plusieurs vues clés que votre équipe RH va adorer :

Vue Tableur pour une expérience de gestion des données semblable à celle d'une feuille de calcul

Vue Liste avec plusieurs options de tri, de filtrage et de regroupement

Affichage du formulaire pour transformer les réponses aux sondages, les demandes et les commentaires des employés en tâches exploitables

Affichage du Calendrier pour gérer les horaires, les congés, les agendas quotidiens et les réunions virtuelles

Vue Charge de travail pour gérer les capacités de votre équipe

Automatisations pour les processus RH

Il existe plus de 100 façons de automatiser vos processus RH dans ClickUp afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus : vos collaborateurs ! Automatisations dans ClickUp peuvent déclencher la création de tâches, assigner des tâches, remplir et assigner des commentaires, modifier le statut des tâches, etc.

Tableaux de bord pour le suivi des RH

Idéal pour le suivi des jalons du projet les cibles, et ICP RH , Tableaux de bord dans ClickUp rassemblent tout votre travail en un aperçu instantané et de haut niveau. Les tableaux de bord sont personnalisables, très visuels et toujours prêts à être présentés en réunion aux parties prenantes et autres responsables. De plus, il existe plus de 50 variations de widgets dans les tableaux de bord qui peuvent être créés pour n'importe quel scénario RH : les positions occupées, le délai d'embauche et la performance de l'équipe.

Modèles RH

Ceci Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH par ClickUp est la ressource idéale pour présenter à votre équipe les processus utilisant des Tableaux blancs ClickUp . Ce modèle applique un tableau coloré, organisé et facilement modifiable à votre Tableau blanc collaboratif pour aider les responsables des ressources humaines à former l'équipe, à établir les tâches de recrutement, à gérer les processus d'embauche, et plus encore.

/img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.49.35@2x-1400x415.png Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH par ClickUp /$$img/

Rationalisez vos procédures opératoires normalisées en utilisant le modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp et les tableaux blancs

Télécharger ce modèle

ClickUp pros

Tous ces outils puissants se trouvent dans une seule plateforme dynamique, de sorte que vous n'aurez pas à investir dans des produits distincts ou une suite de logiciels pour accéder à toutes les fonctions de ClickUp

Plus de 1 000 intégrations et des centaines de modèles préconstruits pour étendre et rationaliser votre expérience d'utilisation de ClickUp

une assistance client 24h/24 et 7j/7, des ressources d'apprentissage telles queClickUp University,séminaires en ligneetDocuments d'aide pour rendre votre transition aussi facile que possible

ClickUp cons

Ne fait pas de packages de prestations spécifiques mais peut gérer les données dans une plateforme sécurisée

L'adaptation à la liste des fonctionnalités de ClickUp peut s'avérer un peu fastidieuse

ClickUp Pricing

free Forever : Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,030+ reviews)

4.7/5 (5,030+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,210+ commentaires)

2. Ondulation

Catégorie : Meilleur logiciel de gestion des employés

via Ondulation Rippling propose une suite de produits visant à simplifier les processus RH, informatiques et financiers à l'aide de son logiciel basé sur le cloud. Son logiciel RH est agréable à utiliser, facile à apprendre et dispose d'une tonne de fonctionnalités qui vont de la paie aux sondages de retour d'information des employés, et plus encore.

Caractéristiques de Rippling

Rapports et analyses sur la main-d'œuvre pour suivre les embauches, les effectifs et les cours

Automatisation des flux de travail pour des tâches cohérentes

Permissions et politiques basées sur les rôles avec accès et approbations personnalisés

Gestion de la conformité avec les recommandations locales, nationales et fédérales

Les avantages de Rippling

Des centaines demodèles pour la paie et d'autres besoins en matière de ressources humaines, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins

Conçu pour gérer une main-d'œuvre internationale avec des fonctionnalités de paie, de fiscalité et de conformité localisées

Des tonnes d'intégrations pour étendre les fonctions à toutes les catégories de ressources humaines

Les inconvénients de Rippling

Intégration nécessaire pour gérerles performances et les évaluations des employés en utilisant Rippling

La fonctionnalité de vérification des antécédents via Rippling est coûteuse

La personnalisation et les affichages multiples ne sont accessibles qu'à l'administrateur, de sorte que la plupart de vos employés n'auront pas accès à ces fonctionnalités

Prix de Rippling

Rippling commence à $8 par utilisateur et par mois, mais tous les forfaits nécessitent un devis personnalisé de la part de Rippling et sont créés pour chaque équipe en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin.

Evaluations et critiques de Rippling

G2: 4.8/5 (1,470+ reviews)

4.8/5 (1,470+ reviews) Capterra: 4.9/5 (1,840+ reviews)

Les responsables des ressources humaines ont une tâche difficile. Ils doivent trouver les meilleurs talents et les gérer de manière à faire gagner de l'argent à l'entreprise. C'est pourquoi les responsables RH ont besoin du meilleur logiciel RH ! J'ai choisi Rippling pour son interface conviviale et son prix abordable. Il offre également des fonctionnalités que les autres logiciels RH n'ont pas. Rippling me permet de suivre les performances des employés et de créer des rapports personnalisés. Il m'aide également à me connecter avec d'autres responsables RH pour partager les bonnes pratiques, et le système suit automatiquement les congés et les jours de maladie, et il permet d'afficher facilement les dossiers des employés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.01.06.png Travis Lindemoen Image de l'auteur /$$$img/ Travis Lindemoen directeur général, groupe nexus IT

3. Le jour ouvrable

Catégorie : Le meilleur pour les grandes entreprises

via Jour ouvrable Workday fusionne les processus financiers avec les RH, la planification et l'analyse pour offrir une expérience bien équilibrée pour une variété de cas d'utilisation. Avec des fonctionnalités adaptées aux services professionnels utilisant le temps facturable, la gestion de l'éducation et les opérations commerciales, cette suite logicielle RH aide les moyennes et grandes entreprises à adapter leurs processus pour suivre leur croissance.

Fonctionnalités de Workday

Analyses et rapports pour suivre la progression des tâches RH, la paie et les avantages sociaux

Suivi du temps et gestion des employés

Automatisation des flux de travail pour les services professionnels

Les pros de Workday

Plusieurs produits pour servir les entreprises de toutes les productivités

Conçu pour gérer les processus RH des équipes de grandes entreprises avec beaucoup de données, des changements fréquents et des milliers d'employés

Options de libre-service par le biais de portails personnels pour les employés

Les inconvénients de Workday

Interface peu intuitive, difficile à naviguer et d'aspect vieillot

Le processus de mise en œuvre peut être long, en particulier pour les grandes entreprises

Coûteux, il n'est pas accessible aux petites entreprises

Prix de Workday

Contactez Workday pour toute demande de prix.

G2: 4/5 (1,290+ reviews)

4/5 (1,290+ reviews) Capterra: 4.4/5 (980+ avis)

En tant que consultant, je travaille avec un certain nombre de logiciels RH. En tant que responsable RH, mes deux SIRH favoris sont Bamboo et Workday. Workday est une ressource étonnante pour les grands employeurs avec la puissance nécessaire pour gérer les processus annuels de mérite avec facilité. J'ai choisi Workday pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'intégrer à d'autres logiciels RH tels que ADP et l'administration des avantages sociaux Tawanda Johnson leader d'opinion dans le domaine des ressources humaines et de la culture, Sourires sportifs 4. Gusto

Catégorie : Le meilleur pour les petites entreprises

via Gusto Gusto est un outil RH destiné aux petites et moyennes équipes pour gérer la paie, les avantages sociaux, les évaluations de performance et l'intégration des employés . Comme Workday et Rippling, Gusto offre des insights et des fonctionnalités de temps et de présence pour une expérience en libre-service à travers les employés, mais fournit plus dans la façon d'embaucher et de l'acquisition de talents y compris les offres d'emploi, les demandes de retour d'information et les modèles de lettres d'offre.

Gusto fonctionnalités

Un service de paie complet comprenant la conformité, l'automatisation des déclarations de revenus et la gestion de la paieles paiements aux entrepreneurs* Gestion des employés pour superviser les candidats depuis leur candidature jusqu'à leur intégration

Fourniture de forfaits médicaux, dentaires, 401K, vision, etc

Gusto pros

Plusieurs modèles pour divers cas d'utilisation comme les lettres d'offre, l'embauche et les offres d'emploi

Peut organiser et gérer tout ce qui est lié à la paie et aux avantages sociaux

Idéal pour les nouvelles entreprises et les petites entreprises à la recherche d'un premier logiciel de RH

Gusto contre

Il y a un saut de prix important entre les forfaits payants et aucun forfait gratuit n'est offert

L'apprentissage de la plateforme et l'adaptation à l'interface utilisateur peuvent prendre un peu de temps

Toutes les fonctionnalités de l'application web ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix de Gusto

Simple : 40 $ par mois, plus 6 $ supplémentaires par personne et par mois

: 40 $ par mois, plus 6 $ supplémentaires par personne et par mois Plus : 80 $ par mois, plus 12 $ supplémentaires par personne et par mois

: 80 $ par mois, plus 12 $ supplémentaires par personne et par mois Premium : Contactez Gusto pour un devis

G2: 4.2/5 (650+ commentaires)

4.2/5 (650+ commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

Nous avons trouvé que Gusto est le meilleur logiciel RH pour nos besoins et qu'il a joué un rôle déterminant dans le bon fonctionnement de notre flux de travail. Gusto fait de la satisfaction des employés la priorité numéro un, ce qui est essentiel pour nous. Il dispose de fonctionnalités faciles à utiliser comme la gestion de la rémunération, l'intégration des employés et un portail en libre-service. Il inclut également la gestion des congés et des avantages sociaux, ce qui est important dans une petite entreprise pour s'assurer qu'au sein de notre petite équipe, ces tâches sont toujours gérées de manière professionnelle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Anthony-Martin-Author-Image.jpeg Anthony Martin Auteur Image /$$img/ Anthony Martin fondateur et directeur général, Choix de la mutuelle

5. BambooHR

Catégorie : Meilleure option de libre-service pour les employés

via BambooHR BambooHR est le trifecta de la paie, des avantages sociaux et des données sur les employés du logiciel RH qui tourne autour de l'expérience personnelle de l'employé accédant à leurs tâches connexes. Conçu pour les petites et moyennes entreprises, BambooHR aide les équipes à se concentrer sur la fidélisation des employés grâce à un outil qui permet aux membres d'utiliser facilement leurs avantages sociaux, de recueillir des commentaires, de fixer des objectifs de performance, et plus encore.

Les fonctionnalités de BambooHR

Rapports pour la gestion de l'entreprise, la croissance, la fidélisation et la satisfaction des employés

Plusieurs calendriers personnels et publics pour calculer les congés et afficher les absents du jour

Paquets d'accueil intégrés, y compris la signature électronique

Les pros de BambooHR

Mon travail consiste à mettre les employés au premier plan et à donner la priorité à l'équilibre entre le travail et la vie privée

Crée un espace pour les équipes RH, les recruteurs et les managers afin qu'ils puissent collaborer sur les nouveaux candidats

Multiples fonctionnalités permettant aux employés de suivre leurs performances par le biais d'évaluations, de retours d'information, d'objectifs et de formations

BambooHR contre

UX et UI dépassés

Nombre limité d'indicateurs dans sa fonctionnalité de rapports

Pas de fonctionnalité de planification intégrée

Prix de BambooHR

Tous les prix de BambooHR sont personnalisés par équipe et disponibles sur demande.

G2: 4.4/5 (1,210+ reviews)

4.4/5 (1,210+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,920+ reviews)

_Le logiciel BambooHR est facile à utiliser et fait partie des meilleures options SIRH pour les petites et moyennes entreprises. BambooHR est convivial pour les professionnels du SIRH comme pour les employés. Les flux de travail sont personnalisables et la fonction de rapports est simple. BambooHR rend l'intégration des nouveaux employés amusante et les aide à s'engager dans l'entreprise dès le premier jour. L'une de mes fonctionnalités les plus favorites est la possibilité de créer des flux de travail interdépartementaux. Pour nous, cela a simplifié le processus d'équipement des nouveaux employés en rationalisant la communication entre les RH et le service informatique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Brittney-Simpson-Author-Image.jpeg Brittney Simpson Auteur Image /$$img/ Brittney Simpson responsable des opérations RH, Walker Miller Energy Services

6. A savoir

Catégorie : Meilleur logiciel RH pour les équipes de taille moyenne

via A savoir Namely est un logiciel RH destiné aux entreprises de taille moyenne qui leur permet de garder la main sur leurs processus de paie, de gérer les avantages sociaux et de suivre leur temps de travail.

Les fonctionnalités de Namely

Fonctionnalités de récompense et de reconnaissance àmotiver les employés* Fonctionnalités de signature électronique et de vérification électronique pour rationaliser les processus d'intégration

Des tonnes d'intégrations avec la possibilité de construire la vôtre grâce à son API

Les avantages de Namely

Très facile pour les employés d'afficher leur temps et leurs fiches de paie via leurs portails personnels

Interface simple qui imite les flux de nombreuses plateformes de médias sociaux

Conçu pour les entreprises de taille moyenne, de 25 à 1 000 employés

Namely contre

Manque de fonctionnalités puissantes et intuitives de rapports et de performances des employés

La plateforme peine à gérer les données des grandes entreprises et est presque exclusivement conçue pour les équipes de taille moyenne

Les rapports de temps peuvent être difficiles à gérer pour les employés payés à l'heure

Prix de Namely

Toutes les informations sur les prix de Namely sont disponibles uniquement sur demande.

Évaluations et critiques de Namely

G2: 3.9/5 (270+ commentaires)

3.9/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (410+ avis)

Nous utilisons Namely pour la gestion du personnel depuis quatre ans et cela a changé la donne. Je n'avais jamais réalisé à quel point le fait d'avoir toutes les informations sur les employés en un seul endroit central ferait une différence. Non seulement c'est pratique, mais il est aussi beaucoup plus facile de suivre la progression et les performances de chacun. Et comme Namely s'intègre à d'autres plateformes logicielles, je peux le connecter à nos systèmes de paie et d'avantages sociaux. Dans l'ensemble, Namely a été d'une aide précieuse pour l'organisation et le bon fonctionnement de mon entreprise Antreas Koutis responsable administratif, Financeur 7. Oracle

Catégorie : Meilleur pour les fonctionnalités spécifiques à l'industrie

via Oracle Oracle propose aux entreprises une suite d'applications basées sur le cloud pour gérer tout, de la planification des ressources au contenu, en passant par l'expérience client et les processus de la chaîne d'approvisionnement. Parmi sa poignée de produits figure notamment Oracle Fusion Cloud HCM-AKA, son logiciel de gestion du capital humain.

Les fonctionnalités d'Oracle

Un assistant numérique pour aider à gérer les avantages sociaux, les prévisions de main-d'œuvre et la planification stratégique de l'entreprise

Le développement de carrière et la gestion des ressources humainesla gestion des performances fonctionnalités comprenant des checklists et des modules

Pré-établi et personnaliséICP RH et tableaux de bord

Oracle pros

Localisation de la paie pour une main-d'œuvre internationale allant du Mexique à la Chine

Fonctionnalités spécifiques au secteur d'activité pour une expérience logicielle RH sur mesure

Ce logiciel est conçu pour aider les entreprises à évoluer et à mettre en œuvre des pratiques agiles dans les processus RH

Oracle contre

La plupart des inconvénients découlent du fait qu'Oracle est un logiciel de grande taille. L'installation et la courbe d'apprentissage peuvent prendre beaucoup de temps

Un grand nombre d'applications différentes dans chaque produit devient rapidement coûteux

L'interface semble dépassée et n'est pas intuitive

Prix d'Oracle

Contactez l'équipe commerciale d'Oracle pour obtenir des informations détaillées sur les prix.

G2: 3.7/5 (plus de 100 commentaires)

3.7/5 (plus de 100 commentaires) Capterra: 4.2/5 (50+ avis)

8. HR360

Catégorie : Meilleures ressources pour la conformité

Via HR360 HR360 est une ressource numérique pour la gestion du personnel. Elle aide les entreprises à suivre les informations sur les employés, les données sur les performances et la conformité avec les réglementations en matière de ressources humaines.

Les fonctionnalités de HR360

Automatisation de la description des postes et de la gestion des ressources humainesconstructeur de questions d'entretien* Calculateur de coûts pour les employés et outil de comparaison des salaires

Une bibliothèque de guides interactifs permettant de s'aligner sur les normes RH et les bonnes pratiques des employés

Les pros de HR360

Des applications supplémentaires pour étendre les fonctions de HR360

Une bibliothèque en ligne complète de toutes les lois fédérales et nationales

Plus de 500 modèles de formulaires téléchargeables

HR360 contre

Ce logiciel s'appuie sur des applications distinctes pour accéder à ses fonctionnalités

Cet outil est utile pour les équipes RH, mais moins pour les employés de tous les départements

Ce n'est pas la meilleure option pour les équipes de taille moyenne à grande

Prix de HR360

Contactez HR360 pour toute information sur les prix.

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 commentaires)

J'ai choisi HR360 parce qu'il offre une suite complète de fonctionnalités RH, y compris un portail libre-service pour les employés, un module d'accueil et un système de gestion de la performance. HR360 est également hautement configurable, de sorte qu'il peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de mon entreprise. En outre, le prix est compétitif par rapport à d'autres logiciels RH. Dans l'ensemble, HR360 est la meilleure solution logicielle RH pour mon entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Tracey-Beveridge-Author-Image.jpeg Tracey Beveridge Auteur Image /$$img/ Tracey Beveridge directrice des ressources humaines, Contrôles du personnel

9. Horlogerie

Catégorie : Meilleur outil de gestion des demandes de congés des employés

via HorlogerieClockify est un logiciel de suivi du temps que les équipes RH peuvent utiliser pour classer et suivre la progression des employés pendant leurs journées de travail. Clockify donne au service RH un aperçu des performances des employés, des projets en cours et de l'activité générale. Il donne également aux employés un calendrier de travail privé pour demander des congés payés pour des dates futures ou des demandes de jour de congé. Du côté de l'administrateur, votre département RH et vos managers ont accès à un échéancier annuel avec les demandes approuvées et en attente de chacun.

Les fonctionnalités de Clockify

Plusieurs fonctionnalités de comptabilisation du temps pour entrer les heures, marquer les heures facturables, paramétrer un chronomètre et superviser votre feuille de temps

Factures créées en fonction du temps suivi, des dépenses et des taux horaires

Plusieurs vues pour afficher les congés, les calendriers des projets, l'équipe et la progression

Les pros de Clockify

Utile pour le suivi et la gestion du tempsla gestion de la charge de travail de l'équipe* Aide les travailleurs à assumer pleinement la propriété et le compte de leurs heures de travail et de leur temps libre

Certaines fonctionnalités de gestion de projet, notamment les jalons et les tâches assignées

Les inconvénients de Clockify

Manque de nombreuses fonctionnalités RH clés pour la gestion des avantages sociaux, des portails d'employés et de l'embauche

Les fonctionnalités d'automatisation du suivi du temps sont limitées

Clockify est utile pour certains départements mais pas pour tous, ce qui n'est pas l'idéal pour un logiciel RH

Prix Clockify

Basique : 3,99 $ par utilisateur et par mois

: 3,99 $ par utilisateur et par mois Standard : 5,49 $ par utilisateur et par mois

: 5,49 $ par utilisateur et par mois Pro : 7,99 $ par utilisateur et par mois

: 7,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 11,99 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (130+ avis)

4.5/5 (130+ avis) Capterra: 4.7/5 (4,290+ reviews)

Outre la gestion de la performance, le département RH peut distribuer efficacement les tâches, suivre la progression et répondre aux besoins de chacun en temps voulu grâce à Clockify. Ils peuvent également utiliser les rapports de Clockify pour déterminer qui peut être surchargé de travail et aider les chefs d'équipe à distribuer les tâches et les projets. Les données de Clockify relatives au suivi du temps permettent également aux RH d'en savoir plus sur les habitudes de travail de leurs employés, en particulier si l'entreprise s'appuie sur un système de travail télétravail/hybride

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Boris-Vesovic-Author-Image.jpeg Boris Vesovic Image de l'auteur /$$img/ Boris Vesovic auteur et chercheur en productivité à COING (créateur de Clockify)

Check out these Les outils de travail hybrides !

10. Compt

Catégorie : Meilleure gestion des allocations aux employés

via Compt Compt est une plate-forme d'allocations aux employés qui donne aux gens la liberté de choisir les avantages de style de vie assistés par leur entreprise. Utile pour les équipes RH qui gèrent les avantages sociaux, le logiciel d'allocations et de récompenses pour les employés de Compt est personnalisable, conforme à l'IRS et peut assister les équipes internationales.

Les fonctionnalités de Compt

Plusieurs catégories d'avantages pour récompenser vos employés avec des fournitures de bureau, des cours de santé et de bien-être, de la nourriture et des avantages de développement

Fonctionnalité de prime complète pour récompenser les employés lors des jalons de leur carrière

Les avantages de Compt

Une vision moderne des avantages sociaux que chaque membre de l'équipe peut et veut utiliser

Idéal pour témoigner de la reconnaissance aux employés éloignés et internationaux

Compt contre

Absence d'autres fonctionnalités RH clés pour le recrutement, la fidélisation, l'analyse et le suivi des performances

Axé uniquement sur les allocations et les avantages plutôt que sur des forfaits complets

Prix de Compt

Contactez Compt pour obtenir toutes les informations tarifaires.

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra: N/A

Alors que l'avenir du travail s'oriente vers des environnements de travail hybrides et entièrement télétravaillés, les équipes RH sont confrontées à un changement catégorique dans la manière dont elles proposent les avantages de l'entreprise. Ces avantages comprenaient traditionnellement des prestations de base telles que les soins de santé et la retraite, et incluent désormais des avantages tels que des déjeuners d'équipe gratuits et des cours de fitness en groupe. Compt permet aux équipes de créer des catégories d'avantages telles que "santé et bien-être" ou "famille" Les employés choisissent ensuite des services dans ces catégories et se font rembourser en téléchargeant les reçus via l'application Compt ou ses intégrations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lauren-Schneider-Author-Image.jpeg Lauren Schneider Image de l'auteur /$$$img/ Lauren Schneider , Sr. PR Manager at Compt

11. Scribe

Catégorie : Meilleur moyen de partager du matériel de formation

via Scribe Scribe est un outil RH pratique qui permet de documenter vos processus à votre place. L'outil génère automatiquement des guides visuels étape par étape avec du texte et des captures d'écran annotées. Les équipes peuvent créer des procédures opératoires normalisées en quelques secondes, puis partager ou intégrer les Scribe dans n'importe quelle base de connaissances pour rationaliser les processus d'intégration, de formation et d'adoption des outils .

Scribe fonctionnalités

Documentation automatisée qui enregistre les processus par l'intermédiaire de votre navigateur

Personnalisez vos guides étape par étape avec des annotations, du texte, des caviardages et une image de marque

Options de partage faciles via PDF, intégration, URL ou options d'exportation supplémentaires

Les pros de Scribe

Il s'agit d'un outil utile pour montrer et enseigner rapidement aux nouveaux membres de l'équipe comment suivre les processus standardisés de l'entreprise

Il s'agit d'un excellent outil à utiliser en complément de votre pile technologique actuelle dans les différents services

Scribe fait sa fonction principale incroyablement bien, en incluant des captures d'écran et des instructions dans leurs guides automatisés étape par étape

Les inconvénients de Scribe

Scribe fait passer la transcription au niveau supérieur, mais ne peut pas être considéré comme un logiciel RH à part entière

Vous devrez vous appuyer sur des intégrations pour utiliser Scribe de manière optimale

Pas d'outils de suivi du temps, de gestion des avantages sociaux ou de performance des employés pour aligner Scribe sur vos processus RH

Prix de Scribe

De base : Free

: Free Pro : 29 $ par utilisateur et par mois

: 29 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Scribe pour une tarification personnalisée

G2: 5/5 (50+ commentaires)

5/5 (50+ commentaires) Capterra: 5/5 (5 commentaires)

Tout utilisateur peut créer et partager un nombre illimité de Scribes (guides étape par étape). Ils sont faciles à créer, à dupliquer et à personnaliser pour chaque employé. Les Scribes vivent dans un environnement de travail facile à organiser, mais s'intègrent également dans n'importe quelle base de connaissances, wiki ou CMS.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lauren-Funaro-Author-Image.jpeg Lauren Funaro Image de l'auteur /$$$img/ Lauren Funaro rédactrice en chef du contenu chez Scribe

12. Evergreen

Catégorie : Le meilleur moyen de récompenser votre équipe

via Evergreen Evergreen est un outil RH qui repose sur la positivité. Ses fonctionnalités principales motivent les employés et maintiennent un moral sain sur le lieu de travail grâce à la reconnaissance entre pairs. De plus, plus vous reconnaissez votre équipe, plus Evergreen plantera d'arbres en votre nom - c'est très sain ! 🌎

Les fonctionnalités d'Evergreen

Suivez vos réalisations et votre équipe en fonction du nombre de réalisations données et du nombre d'arbres plantés

Multiples intégrations, notamment Microsoft Teams et Slack

Les avantages d'Evergreen

Chaque fois que vous donnez à vos employés, vous donnez aussi à la planète

Ce logiciel est sain et entièrement basé sur le renforcement positif

Evergreen contre

C'est un outil amusant à offrir à votre équipe, mais si vous essayez de faire des économies, ce n'est pas nécessaire

Il manque des fonctionnalités essentielles aux logiciels RH, notamment les avantages sociaux, la paie, la performance et la gestion des talents

Prix d'Evergreen

2,99 $ par utilisateur et par mois - c'est tout ! Agréable et facile.

G2: 4.7/5 (50+ reviews)

4.7/5 (50+ reviews) Capterra: N/A

Evergreen est la seule application de reconnaissance peer-to-peer qui permet aux équipes de reconnaître un travail bien fait tout en plantant des arbres pour la planète. Pour une culture d'équipe positive et bienveillante. Mes fonctionnalités favorites sont la reconnaissance publique peer-to-peer à l'intérieur de Slack ou MS Teams, les grandes analyses, et le fait que les valeurs de l'entreprise sont visibles dans les opérations quotidiennes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Teemu-Puuska-Author-Image.jpeg Teemu Puuska Image de l'auteur /$$img/ Teemu Puuska cofondateur de Evergreen

13. DeskTime

Catégorie : Le meilleur pour le suivi du temps des employés au travail

via Temps de bureau DeskTime suit automatiquement le temps que vous passez sur l'ordinateur en enregistrant votre arrivée, votre départ et le temps passé sur des projets ou des tâches. Les managers peuvent voir où va le temps de leur équipe et donner aux employés la preuve du temps qu'ils passent au travail. Alors que de nombreux outils RH de cette liste offrent un tableau de fonctionnalités de gestion du temps et des présences, la fonction première de DeskTime est d'établir des comptes détaillés du temps que vos employés passent au travail et de ce qu'ils accomplissent pendant ce laps de temps.

Les fonctionnalités de DeskTime

Calcul des coûts pour l'attribution de taux horaires en vue du calcul des salaires

Planification des quarts de travail pour distribuer le temps de votre équipe de manière égale et donner aux employés la possibilité de demander des quarts de travail spécifiques

Outils de réservation permettant aux membres de l'équipe de réserver des bureaux, des salles de réunion, des espaces de stationnement ou du matériel de bureau

Calendrier des absences pour le suivi des congés

Les avantages de DeskTime

DeskTime offre plusieurs fonctionnalités de suivi du temps pour promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Assistance aux stratégies de blocage du temps comme la technique Pomodoro

Idéal pour les petites entreprises et les indépendants

Les inconvénients de DeskTime

Une telle visibilité sur le temps de travail des membres de votre équipe peut conduire à une relation de micromanagement et de méfiance entre les employés et les managers

Il s'agit principalement d'un outil de suivi du temps qui présente quelques similitudes avec les fonctionnalités courantes des logiciels de ressources humaines

L'interface utilisateur semble très datée

Prix de DeskTime

Pro : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 20 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (340+ commentaires)

_DeskTime est un outil de suivi du temps et un système de gestion du personnel qui permet de forfaiter les ressources de l'équipe, de superviser les charges de travail, de prévenir l'épuisement professionnel, et bien plus encore. Il est adapté aux employeurs et aux employés, avec des solutions de gestion d'équipe et des fonctionnalités permettant d'assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Liva-Spandega-Author-Image.jpeg Liva Spandega Image de l'auteur /$$$img/ Liva Spandega responsable du marketing de contenu chez DeskTime

14. 15five

Catégorie : Meilleur pour la gestion de la performance

via 15five 15five est une solution logicielle RH qui se concentre sur la gestion des performances et l'habilitation des employés. Elle assiste quatre produits nommés d'après les problèmes qu'ils visent à résoudre : Engage, Perform, Focus, et Transform.

15five fonctionnalités

Gérer et forfaiter les contrôles, les entretiens individuels, les évaluations et les révisions à partir du logiciel

Objectifs et OKR suivi sur un tableau de bord en temps réel

15five pros

Une forte communauté de professionnels RH de premier plan sur laquelle s'appuyer pour obtenir des conseils et des stratégies

Les responsables RH peuvent superviser la progression des employés en utilisant des indicateurs de performance (OKR)Objectifs SMART 15five cons

Personnalisation limitée de la plateforme

Pas de fonctionnalités de gestion des avantages sociaux ou de paie

Prix de 15five

Engage : 4 $ par utilisateur et par mois

: 4 $ par utilisateur et par mois Performer : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Focus : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Total Platform : 14 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 (1,720+ reviews)

4.6/5 (1,720+ reviews) Capterra: 4.7/5 (850+ commentaires)

15. Trakstar

Catégorie : Meilleur pour donner un feedback

via Trakstar Trakstar est un logiciel RH de gestion de la performance permettant aux managers d'évaluer la progression et les objectifs de leurs employés grâce à un feedback constant et direct.

Les fonctionnalités de Trakstar

rétroaction à 360 degrés par le biais d'unboucle de rétroaction continue pour la responsabilisation des employés

Fonctionnalité d'objectifs pour le paramètre SMART, les objectifs, les réalisations et le suivi de la progression

Rapports et tableaux de bord

Les avantages de Trakstar

Plusieurs façons de suivre la progression des RH par le biais des candidats, des offres d'emploi, des objectifs et des analyses

Suivi de l'ensemble du cycle de vie de l'employé, y compris la gestion de l'apprentissage et les performances

Trakstar contre

Manque de fonctionnalités liées aux avantages sociaux et à la paie

Vous serez tributaire de plusieurs produits pour résoudre les différents processus RH quotidiens

Prix de Trakstar

Contactez Trakstar pour obtenir un devis personnalisé.

G2: 4.3/5 (plus de 220 commentaires)

4.3/5 (plus de 220 commentaires) Capterra: 4.4/5 (280+ commentaires)

Avantages des logiciels RH

Maintenant que vous avez pris connaissance des meilleurs outils RH du marché, prenez le temps de comprendre les avantages de l'utilisation d'un logiciel RH pour votre équipe.

Les avantages d'un logiciel RH sont les suivants

Une sécurité accrue des données des employés

Optimisation des processus RH

Plus d'organisation

Amélioration de l'intégration

Réduction des erreurs dans le suivi des employés

Types de logiciels RH

Pour créer une expérience plus étroitement adaptée aux différents cas d'utilisation, la plupart des outils RH peuvent être divisés en une poignée de types de logiciels.

Les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) et la gestion du capital humain (GCH) font tous référence à une catégorie de logiciels RH qui implique généralement une suite de produits qui travaillent ensemble pour cibler des fonctions RH individuelles telles que la paie, les avantages sociaux et l'intégration des employés.

les RH de base et les logiciels d'administration RH font également partie des SGRH, HCM et SIRH, donc si vous voyez ces conditions d'utilisation pour décrire votre outil RH potentiel, pas d'inquiétude - vous êtes sur la bonne voie. 🚗💨

Si la structure de votre entreprise mêle processus RH et acquisition de talents, vous pouvez également bénéficier de systèmes de gestion des talents pour rationaliser vos flux de travail. Ces outils comprennent des fonctionnalités qui aident les équipes à se concentrer sur le recrutement de nouveaux candidats, la gestion des performances des employés, l'offre de possibilités d'apprentissage et de développement, et la supervision de la rémunération.

Choisissez le meilleur logiciel RH pour votre équipe

Mais quel type de logiciel RH sera le plus susceptible d'intéresser votre équipe et d'apporter le plus d'avantages à votre organisation ? Le type de logiciel qui fait tout, comme ClickUp !

Classé premier sur cette liste en tant que meilleur logiciel RH global et largement utilisé par des équipes de tous les secteurs, ClickUp est le seul outil suffisamment flexible et puissant pour fournir des solutions mur à mur à l'ensemble de votre entreprise. Il est doté de centaines de fonctionnalités pour rationaliser vos processus RH liés à l'intégration, aux évaluations de performance, aux demandes des employés, au développement des talents, et plus encore. 🤯

De plus, ClickUp est aussi puissant qu'il est rentable. Accédez à des tâches et des membres illimités, aux documents ClickUp, aux Tableaux blancs, à 100 Mo de stockage et à des tonnes de modèles RH préconstruits sur Le forfait Free Forever de ClickUp . Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer des processus RH qui donnent la priorité à vos collaborateurs. 🏆