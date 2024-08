Plus de 90 % des directeurs artistiques et des PDG travaillent à leur propre rythme - Voici d'autres emplois de choix pour un style de travail autonome

C'est la chose la plus désirable qu'un travail puisse offrir aux travailleurs aujourd'hui : la possibilité d'effectuer un travail n'importe où et à n'importe quel moment.

De nombreux sondages réalisés auprès des travailleurs depuis que la pandémie a contraint les employeurs à se pencher sur les pratiques de travail télétravail le confirment. L'une d'entre elles, réalisée par Citrix dans le cadre de son forfait d'évaluation de l'avenir du travail en 2035 pour les travailleurs dits "du savoir", a révélé que le travail à distance est une forme de travail à part entière et qu'il s'agit d'une forme de travail à part entière, 88 % des employés ont déclaré qu'ils recherchaient une flexibilité achevée.

Utilisation de 2022 Données du Bureau of Labor Statistics clickUp a établi un classement des 15 meilleurs emplois permettant de travailler à son propre rythme. Les professions sont classées en fonction du partage des travailleurs qui déclarent que leur charge de travail se fait à leur propre rythme et sont les meilleurs emplois parmi plus de 150 professions pour lesquelles des données sont disponibles.

Seulement environ 17 % des travailleurs civils à l'échelle nationale ont déclaré contrôler le rythme de leur charge de travail, selon les données du BLS. Les données du BLS soulignent également que les travailleurs occupant des rôles de direction sont ceux qui déclarent le plus de flexibilité.

Il n'est donc pas surprenant que les directeurs généraux figurent en bonne place parmi les positions qui déclarent avoir le plus de travail à leur rythme. Lorsque vous prenez les rênes d'une organisation, votre journée de travail n'est probablement pas contrôlée par quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule.

Ce qui est peut-être plus intéressant pour les travailleurs intellectuels de base, c'est qu'une bonne partie des responsables des relations publiques et des personnes travaillant dans la gestion des urgences déclarent avoir un niveau de contrôle similaire sur leur emploi du temps, même si leur travail consiste souvent à répondre à des crises.

Lisez la suite pour voir si votre propre rôle se reflète dans ceux qui déclarent le plus de flexibilité dans leur travail.

15. Responsables marketing

fizkes // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 76.2%

: 76.2% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 278 690 (1,98 pour 1 000 emplois)

: 278 690 (1,98 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 135 030 $ (64,92 $ de l'heure)

Le manager d'une équipe de marketing supervise les équipes chargées de forfaiter et de distribuer les produits de l'entreprise campagnes de marketing qui convainquent les gens d'acheter les produits ou services de leur entreprise. L'avènement du marketing numérique et de l'automatisation a permis au secteur de travailler en horaires décalés et de paramétrer les campagnes à l'avance.

14. Responsables de la rémunération et des avantages sociaux

fizkes // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 77.6%

: 77.6% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 15 330 (0,11 pour 1 000 emplois)

: 15 330 (0,11 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 127 530 $ (61,31 $ de l'heure)

Les gestionnaires de la paie et des avantages sociaux sont des professionnels des ressources humaines qui travaillent en partenariat avec des forfaits santé et des fournisseurs, afin que les employés soient payés à temps et bénéficient d'avantages intéressants. Des suites logicielles entières qui automatisent certains aspects de ce travail, comme Workday, Gusto et Paycom, ont réussi à saturer le marché des employeurs américains.

13. Directeurs de l'informatique et des systèmes d'information

Frame Stock Footage // Shutterstock

Pourcentage de ceux qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 78.1%

: 78.1% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 485 190 (3,44 pour 1 000 emplois)

: 485 190 (3,44 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 159 010 $ (76,45 $ de l'heure)

Les gestionnaires de systèmes informatiques et d'information travaillent comme des traducteurs entre les ingénieurs informaticiens à l'esprit technique au sein d'une organisation et les chefs d'entreprise moins techniques. Ils explorent les options pour les décisions d'investissement dans les nouvelles technologies et aident les différents acteurs de l'entreprise à communiquer avec succès sur des problèmes complexes.

12. Archivistes

Stokkete // Shutterstock

Pourcentage de ceux qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 78.4%

: 78.4% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 6 120 (0,04 pour 1 000 emplois)

: 6 120 (0,04 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 60 050 $ (28,87 $ de l'heure)

Les archivistes travaillent dans des organisations des secteurs privé et public où ils recueillent et documentent des informations précieuses avant de les stocker efficacement en vue d'une utilisation ultérieure. Il ne s'agit pas de positions de gestion et la rémunération est inférieure à celle d'autres rôles pour lesquels les travailleurs ont déclaré avoir la possibilité de travailler à leur propre rythme.

11. Responsables de la formation et du développement

rawpixel.com // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 78.7%

: 78.7% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 35 830 (0,25 pour 1 000 emplois)

: 35 830 (0,25 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 120 130 $ (57,76 $ de l'heure)

Les responsables de la formation et du développement aident leurs collègues à acquérir de nouvelles compétences et à perfectionner les anciennes. Ce sont des positions essentielles dans les entreprises modernes, qui ont fait un nombre considérable d'embauches ces dernières années, car les travailleurs se déplacent d'un emploi à l'autre en cherchant à acquérir de nouvelles compétences et à s'améliorer.

10. Enseignants en sciences politiques, niveau postsecondaire

Monkey Business Images // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 79.1%

: 79.1% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 14 060 (0,10 pour 1 000 emplois)

: 14 060 (0,10 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen: 81 980 $ (taux horaire non disponible)

Quelques rôles d'enseignement, y compris les professeurs de sciences politiques au niveau collégial et universitaire, font état d'un niveau élevé de travail autonome. Mon travail fait partie des emplois les moins bien rémunérés de cette cohorte de travail autonome. Les rôles de professeurs de sciences politiques sont également plus rares que les positions de professionnels de la gestion des systèmes informatiques et de l'information ou de directeurs du marketing.

9. Conservateurs

Canva

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 79.4%

: 79.4% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 11 030 (0,08 pour 1 000 emplois)

: 11 030 (0,08 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 60 110 $ (28,90 $ de l'heure)

Les conservateurs travaillent à obtenir et à présenter des œuvres d'art et d'autres biens importants pour les organisations. Ils peuvent travailler dans un musée d'art ou d'histoire et ne sont pas des gestionnaires.

8. Directeurs des sciences naturelles

VE.Studio // Shutterstock

Pourcentage de ceux qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 80.6%

: 80.6% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 74 760 (0,53 pour 1 000 emplois)

: 74 760 (0,53 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 137 900 $ (66,30 $ de l'heure)

Les gestionnaires en sciences naturelles sont les superviseurs qui surveillent le travail des scientifiques. Ils aident les travailleurs à s'orienter dans la recherche et la vérification des théories.

7. Directeurs de la gestion des urgences

VE.Studio // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 80.9%

: 80.9% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 10 320 (0,07 pour 1 000 emplois)

: 10 320 (0,07 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 76 730 $ (36,89 $ de l'heure)

Les directeurs de la gestion des urgences ont joué un rôle essentiel dans la société ces dernières années, aucune région des États-Unis n'ayant été épargnée par la pandémie de COVID-19. Ils forfaits et supervisent le déploiement des services d'aide et des efforts d'atténuation des catastrophes après les tempêtes, les accidents et autres désastres.

6. Responsables des relations publiques

Pressmaster // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 81.7%

: 81.7% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 59 850 (0,43 pour 1 000 emplois)

: 59 850 (0,43 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 125 780 $ (60,47 $ de l'heure)

Les gestionnaires des relations publiques sont le bras armé de la plupart des organisations privées et publiques en cas de crise. Ces professionnels travaillent également à l'élaboration d'un message destiné au public qui aide l'entreprise à vendre davantage de biens et de services.

5. Enseignants en économie, postsecondaire

Syda Productions // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 82.3%

: 82.3% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 11 790 (0,08 pour 1 000 emplois)

: 11 790 (0,08 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 104 940 $ (taux horaire non disponible)

Comme les professeurs de sciences politiques, les professeurs d'économie au niveau collégial sont moins nombreux que les autres emplois à rythme libre qui figurent dans ce classement. Ces travailleurs ont également un salaire médian annuel plus élevé.

4. Urbanistes et planificateurs régionaux

Chad McDermott // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 83.5%

: 83.5% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 38 940 (0,28 pour 1 000 emplois)

: 38 940 (0,28 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 78 500 $ (37,74 $ de l'heure)

Les urbanistes et les planificateurs régionaux travaillent souvent à faire le lien entre les secteurs public et privé, en communiquant avec les promoteurs privés au sujet de l'utilisation des terres et des projets de construction.

3. Analystes et testeurs en assurance qualité des logiciels

Roman Samborskyi // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 86.7%

: 86.7% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 190 120 (1,35 pour 1 000 emplois)

: 190 120 (1,35 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 98 220 $ (47,22 $ de l'heure)

Logiciels et assurance qualité les analystes et les testeurs soumettent à des tests de stress les logiciels que les gens utilisent au travail et à l'Accueil, ainsi que les jeux vidéo auxquels les gens s'adonnent pour se divertir. Ces travailleurs recherchent les défauts dans le code et les corrigent pour que les programmes fonctionnent correctement.

2. Chefs d'entreprise

Gorodenkoff // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 90.2%

: 90.2% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 200 480 (1,42 pour 1 000 emplois)

: 200 480 (1,42 pour 1 000 emplois) Salaire annuel moyen : 179 520 $ (86,31 $ de l'heure)

Surprise, surprise - votre directeur général est susceptible de paramétrer ses propres heures de travail. Les heures de travail sont peut-être longues, mais les chefs d'entreprise se classent au deuxième rang pour ce qui est de la flexibilité de leurs horaires et de l'emplacement de leur travail.

1. Directeurs artistiques

rawpixel.com // Shutterstock

Pourcentage de personnes qui déclarent que leur travail se fait à leur rythme : 91%

: 91% Nombre total d'emplois à l'échelle nationale : 42 080 (0,30 pour 1 000 emplois)

: 42 080 (0,30 pour 1 000 emplois) Salaire annuel médian : 100 890 $ (48,51 $ de l'heure) 100 890 $ (48,51 $ de l'heure)

Les directeurs artistiques font état de la plus grande liberté en matière de conditions de travail. Ces professionnels occupent des positions convoitées au sommet des entreprises de divertissement, de marketing, de publicité et d'autres entreprises créatives.

Améliorez votre style de travail autonome avec ClickUp

L'un des avantages professionnels les plus recherchés de nos jours est la flexibilité de travailler selon ses propres conditions, où et quand on le souhaite. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux emplois de haut niveau offrent désormais un mode de travail autonome et qu'avec les bons outils, comme ClickUp, vous pouvez facilement gérer votre charge de travail et créer un mode de travail autonome mais productif.

ClickUp offre des centaines de fonctionnalités avancées et flexibles pour vous aider à planifier, suivre et gérer votre travail avec un maximum d'efficacité et des fonctionnalités de collaboration pour vous permettre, à vous et à votre équipe, de collaborer en temps réel ou de manière asynchrone. De plus, il s'intègre à plus de 1 000 outils de travail, ce qui vous permet de consolider vos applications et de rassembler tout votre travail en un seul endroit pour rationaliser davantage votre flux de travail.

Mon travail, c'est que ClickUp est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre style de travail et à votre flux de travail uniques, et qu'il dispose même d'une application mobile pour que vous puissiez accéder à votre travail de n'importe où, à n'importe quel moment. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui ! ---

Rédacteur invité:

dom Difurio Stacker