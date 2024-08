10 meilleurs outils logiciels d'automatisation des tests d'assurance qualité en 2024

Il existe de nombreux outils logiciels de test d'assurance qualité sur le marché, mais les essayer tous prend du temps, et choisir les plus utiles peut s'avérer délicat.

Nous avons donc fait le travail pour vous !

Nous avons recherché et trouvé les outils modernes que les équipes d'assurance qualité utilisent pour accélérer leur travail processus de publication d'augmenter leur productivité et de mettre sur le marché des produits avec moins ou pas de bugs.

Même si vous débutez dans l'assurance qualité et que vous cherchez les bons outils de test de logiciels, ou si vous êtes un vétéran, nous sommes sûrs que vous pourrez trouver au moins un aspect de votre travail qui sera amélioré en choisissant certains des outils de notre liste.

Ou, qui sait, peut-être les adopterez-vous tous dans votre boîte à outils, transformant radicalement votre flux de travail et réduisant votre dette technique dramatiquement.

1. ClickUp

Meilleur logiciel de suivi des bugs et des projets

Créez l'image parfaite Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp ClickUp est un outil tout-en-un logiciel de gestion de projet et outil de productivité conçu pour tous les types d'équipes. Il offre des centaines de fonctionnalités personnalisables et une plateforme entièrement personnalisable, ce qui signifie que les équipes peuvent configurer ClickUp pour l'adapter à tous les cas d'utilisation, besoins, préférences et flux de travail, y compris le suivi des bugs et la gestion des problèmes.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp un outil utile pour le suivi des bugs et les tests d'assurance qualité ? Voici quelques fonctionnalités clés qui en font un excellent outil pour les équipes d'assurance qualité :

1️⃣ Plate-forme personnalisable : Construisez ClickUp pour qu'il s'adapte à vos processus d'assurance qualité et aux besoins de vos projets. Utilisez des fonctionnalités flexibles et puissantes telles que les champs personnalisés pour ajouter autant de détails au travail que nécessaire, les statuts de tâches personnalisés pour un flux de travail rationalisé, et les tâches personnalisables avec plus de 35 ClickApps comme l'automatisation et les points de sprint.

2️⃣ Fonctionnalités de collaboration : Rationalisez le travail d'équipe grâce à de puissantes fonctionnalités de collaboration qui facilitent le travail en commun sur n'importe quel type de projet avec des Tableaux blancs numériques, des Documents, des commentaires, la Révision, l'e-mail dans ClickIp, l'affichage du Chat, et plus encore.

3️⃣ Tableaux de bord avec rapports en temps réel : Créez des Tableaux de bord personnalisés pour avoir une vue d'ensemble de tout votre travail en un coup d'œil et partagez-les facilement avec votre équipe.

4️⃣ Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisés : Affichez votre travail comme vous l'entendez : Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier, etc Vue Tableau qui vous permet de créer et de gérer efficacement le flux de travail Agile parfait pour votre équipe. La vue Tableau dans ClickUp peut être exploitée comme un tableau de suivi des bugs convivial pour aider les équipes à forfaiter les bugs, gérer les projets agiles, décomposer et assigner les tâches, et collaborer plus efficacement avec leurs équipes d'ingénieurs. Pour rationaliser le processus de réception des bugs, votre équipe peut utiliser la vue Formulaire pour créer des formulaires personnalisés qui créent automatiquement une tâche à la réception d'un envoi.

5️⃣ Bibliothèque de modèles : Accédez à des modèles faciles à utiliser et personnalisables pour tous les besoins, y compris des modèles pour les équipes d'ingénierie et de produits.

Par exemple, le modèle Modèle de suivi des bugs et des problèmes par ClickUp offre une solution puissante pour la gestion des tâches, les rapports et le suivi, permettant aux équipes de projet de gérer la progression, d'atténuer les risques et d'optimiser les ressources. Il constitue un hub centralisé pour les éléments suivants la résolution des bugs et des problèmes et encourage la collaboration entre les départements pour assurer une communication cohérente, une résolution rapide et une meilleure visibilité du statut du projet. Utilisez ce modèle pour simplifier la création de files d'attente et de rapports de bug, de notes de sprint et de notes d'information sur le produit.

Favorisez la collaboration interfonctionnelle et livrez de meilleurs produits plus rapidement grâce à l'utilisation de flux de travail automatisés et adaptés, de formulaires de saisie personnalisés, d'affichages flexibles, et plus encore avec les modèles de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp Modèles de suivi des problèmes par ClickUp

Voici quelques autres fonctionnalités de ClickUp qui vous aideront à démarrer votre projet Tests agiles installation !

Meilleures fonctionnalités