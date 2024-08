Release Management 101 : Lancer votre produit dans le monde entier

Êtes-vous ici parce que vous souffrez d'un processus de mise en production de logiciels défectueux ? À faites-vous l'impression d'être à une réunion de statut de plus de jeter l'éponge ?

Toute personne impliquée dans le développement d'un logiciel sait qu'il est important d'apporter de la nouveauté et de la fraîcheur dans le processus de mise en production fonctionnalités du produit sur le marché n'est pas facile. C'est un processus très organisé et complexe qui pose inévitablement des problèmes de déploiement des versions.

Voici la vérité : les effets secondaires d'un processus de gestion des versions bien pensé peuvent inclure des logiciels de haute qualité, la transformation des livraisons et des collègues heureux.

Voyons pourquoi un processus de gestion des versions contrôlable, mesurable et automatisé est votre solution.

**Qu'est-ce que la gestion des versions ?

À la base, la gestion des versions minimise les risques, le suivi et l'audit des exigences, l'assurance client et la mise en œuvre cohérente - dans l'approche la moins perturbatrice possible.

Les modifications sont suivies, testées et corrigées autant de fois que nécessaire avant une mise en production réussie.

Une release (ou unité de release) est le déploiement d'une ou plusieurs modifications de composants d'un produit dans l'environnement de production.

La gestion des versions est la planification, l'ordonnancement et le test du produit à travers différentes phases et environnements.

Pour réussir une release et survivre dans cette ère de concurrence, les chefs de produit surveilleront les indicateurs clés de performance et les indicateurs afin de s'assurer que leurs utilisateurs peuvent utiliser ces améliorations pour l'assistance à leurs entreprises.

**Si vous ne publiez pas en continu, vous faites du tort à votre entreprise

Pourquoi ? La validation de versions logicielles fréquentes rend votre produit fiable et stable - des caractéristiques essentielles à la santé de votre entreprise.

Quelle est la fréquence ? Une fois par an, deux fois par an ? Considérez quelques points à prendre en compte : l'importance des mises à jour, la compatibilité avec l'utilisateur final et les dépendances du logiciel actuel.

A Les travaux ryan Fyfe, directeur de l'exploitation, déclare : "Le rythme de publication de Workpuls est mensuel. La plupart des semaines, nous publions de nouveaux documents le Monday suivant et les mettons gratuitement à la disposition de tous les membres sur notre site web, à quelques exceptions près (par exemple, un problème qui a déjà été téléchargé un trop grand nombre de fois ou qui nécessite davantage de modifications en cours). Hormis ces exceptions, il n'y a pas de délai entre la publication et la mise à disposition"

Examinons quatre pistes à envisager pour le déploiement de vos publications :

Nom du chemin

Pros

Cons

Big Bang

🟢Déploiement pour tous les utilisateurs en même temps 🟢Les parties prenantes sont informées de la date de déploiement, de sorte qu'il n'y a pas de mauvaise communication sur la programmation 🟡Tout retard dans le déploiement peut avoir un impact sur des départements spécifiques 🟡Si le déploiement provoque un incident important, il faudra faire marche arrière pour tous les utilisateurs

Push

🟢L'organisation pousse le logiciel vers les produits requis

🟢Plus grandes possibilités d'automatisation

🟡Lorsqu'une mise à jour importante est poussée, le réseau peut connaître des problèmes de performance

Pull

🟢Mise à disposition dans un emplacement central pour que les utilisateurs puissent se procurer à leur convenance

🟡Une limite de temps déterminée devra être mise en œuvre dans les versions comportant des mises à jour de sécurité

Phased

🟢Déploiement vers un groupe d'utilisateurs paramètre en une seule foisMoins risqué que le "big bang"

🟡La mise en œuvre de la version prend plus de temps

Il peut être tentant pour les gestionnaires de versions de tomber dans l'état d'esprit "nous devons envisager toutes les situations possibles" pour que la fonctionnalité soit parfaite.

À faire cela, vous risquez de rendre le produit difficile à vivre pour les utilisateurs en le rendant compliqué à utiliser.

Bien que la gestion des versions soit indubitablement un travail difficile du début à la fin, les avantages l'emportent sur les difficultés.

**Les Teams sont encore plus confiants dans le fait que ce qu'ils mettent sur le marché fonctionne

Pourquoi vous devriez appliquer un processus de gestion des versions (aka the Good Sh*t)

Si vous pouviez éliminer les conjectures et augmenter la productivité à l'heure, qui pourrait prétendre à cela ? Le forfait agile n'est pas nécessaire ?

Voici des avantages notables qui découlent de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des versions :

🔁 Stay on 'Repeat'

Automatisation les tests et les tâches pour des résultats à l'abri des erreurs

Rationaliser les versions courtes pour un déploiement cohérent tout au long des sprints

Réduire les risques d'intervention manuelle grâce à la mise en place de normes de codage de qualité

Documenter les processus afin de les rendre plus faciles à suivre au fil du temps par n'importe qui (et pour les nouveaux venus dans l'organisation !)

Permettre aux équipes d'être performantes et de communiquer tout en améliorant les flux de travail (consultez notre guide sur les meilleures applications de flux de travail)

✨ Qualité comme tout ce qui concerne Tom Hanks

Gagner du temps, des coûts évitables et de l'énergie tout en améliorant la collaboration entre les équipes

Permettre aux développeurs de corriger rapidement le tir avec un retour d'information continu * Transfert de connaissances au personnel d'assistance afin de réduire l'assistance post-production

Une meilleure qualité des logiciels répond aux besoins et aux attentes de l'utilisateur final

Réduire considérablement le temps passé à perfectionner les rapports de version et permettre aux clients de tester et de signaler ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Établir une connexion avec les utilisateurs sur la façon dont ils utilisent le produit et sur ce qu'ils cherchent à en faire

Utilisez l'analyse des activités pour atténuer les discussions de planification précoce sur les fonctionnalités que votre équipe pense que les utilisateurs apprécieront

Essentiellement, nous voulons tous créer des produits que nous aimerions utiliser nous-mêmes, de sorte que notre enthousiasme et notre parcours à travers ce processus s'ajoutent au processus de gestion des versions.

Chaos to Clarity : Les 6 étapes du processus de libération

Avec la sophistication croissante des technologies modernes, les développeurs ont ouvert la voie à la publication plus rapide et plus sûre de nouvelles fonctionnalités.

Le cadre agile libère des changements itératifs dans les échéanciers de développement connus sous le nom de.. les sprints encadrés dans le temps (le baiser du chef des versions fréquentes). Avec une approche de livraison agile, équipes peuvent mieux coordonner les activités de mise en production afin de minimiser l'impact sur l'entreprise.

En décomposant de grandes quantités de travail en tâches gérables et en les organisant dans l'environnement de la carnet de commandes du produit , l'équipe produit peut gérer et évaluer pour le forfait .

"Nous suivons la méthodologie Agile, de sorte que nous publions généralement des éléments de maintenance et des améliorations de manière itérative, parallèlement à un travail à long terme sur des versions plus importantes et commercialisables", explique Allie Wolff, directrice du marketing produit chez Email de référence .

"Nous nous concentrons sur la sortie d'une nouvelle fonctionnalité par trimestre. Nous avons de grands objectifs et ne manquons pas d'idées. Tout est possible quand on dispose de ressources illimitées, mais comme la plupart des entreprises, ce n'est pas une réalité pour nous. Avec l'allocation des ressources étant parfois un obstacle, nous établissons soigneusement les priorités des éléments à publier afin de rester dans la course et de continuer à offrir de la valeur à nos utilisateurs."

Étape 1 : Ouvrir la voie à la mise en production

La première étape implique le manager d'un produit (ou responsable de la mise en production), l'équipe produit (propriétaires, analystes et spécialistes du marketing), et les parties prenantes clés définir la vision.

Ariana Dugan, vice-présidente de la productivité chez Apprentissage Interplay le directeur général d'Interplay Learning, M. K. K., partage : "Nous organisons régulièrement des réunions interfonctionnelles pour nos domaines clés, au cours desquelles nous passons en revue les principales versions et conceptions à venir, afin de nous assurer que chacun sait ce qui va se passer, quand et pourquoi."

Ensuite, le groupe détermine les améliorations de fonctionnalité(s) prioritaires pour l'entreprise et le client dans la prochaine version feuille de route .

"Nos versions sont commandées par un mélange de ce que nous pensons avoir le plus grand impact en alignement avec nos objectifs stratégiques, la saisonnalité des clients, et un grab-bag de quick-wins et de bugs que nous savons que de nombreux clients apprécieront", poursuit Dugan. "Nous utilisons une matrice de priorisation et beaucoup de discussions saines tous les trimestres pour nous aligner sur ces priorités et leur séquencement à travers les fonctions et les niveaux de l'organisation."

Les facteurs de décision sont les suivants :

Les corrections de bug immédiates et les améliorations de l'interface utilisateur

Objectifs stratégiques de l'entreprise

Analyse de faisabilité

Les dépendances

Disponibilité des ressources

Problèmes liés aux coûts

Estimation du retour sur investissement

La meilleure façon d'éviter les retours en arrière est de créer des équipe croisée au début de l'année du forfait du sprint . Mais, bien sûr, il est toujours plus facile de bien faire les choses du premier coup.

Ensuite, le responsable de la mise en production détermine l'étendue du travail (en tenant compte des parties prenantes clés) pour créer une forfait détaillé des exigences de construction, de l'analyse de faisabilité, de la priorité et de l'essai des idées de produits.

Il est essentiel d'être exhaustif sur ce processus d'admission, car il permet d'articuler la valeur de la version.

👉 Lancez votre forfait avec l'outil Feuille de route avec Échéancier Modèle dans Centre de modèles de ClickUp . 🚀

Étape 2 : La route du code

Les équipes d'ingénierie et de DevOps travaillent au sein de leurs branches de fonctionnalités spécifiques pour traduire les exigences du produit et les attentes des parties prenantes avec la feuille de route.

Les branches de fonctionnalités sont des segments de la branche maîtresse, où toutes les branches de fonctionnalités sont rassemblées et intégrées pour être mises en production.

Une équipe de développement affectée à une branche spécifique peut construire, tester et apporter des modifications sans perturber ou déstabiliser les autres branches de fonctionnalités. Toutefois, l'intégration de l'ensemble du code trop tôt dans le cycle de développement risque de créer des conflits et d'entraîner des retards involontaires.

Cette séparation permet aux développeurs de travailler sur des tâches simultanément et d'obtenir rapidement un retour d'information.

"J'ai constaté qu'il est vraiment important d'avoir des discussions et des réunions avec vos collègues lorsque vous gérez un produit", reflète Alyssa Parr, Product Owner chez Jomo247 . "Le contact en face à face (même via Zoom !) ne laisse rien à l'interprétation et permet d'expliquer facilement de part et d'autre ce dont nous avons besoin l'un et l'autre."

Etape 3 : Test sauvage de l'AQ

L'équipe QA (Quality Assurance) recherche les risques potentiels dans un environnement de test stable sur la base des critères établis. Ici, l'équipe L'équipe d'assurance qualité peut repérer les défaillances des capacités et y remédier en effectuant des tests réguliers et continus .

Les environnements de test sont utiles pour tester les fonctionnalités avec un petit groupe d'utilisateurs avant la sortie de la version complète. Cela permet d'effectuer des tests agressifs et un suivi des performances avant que l'utilisateur final n'y ait accès.

Matthew Ramirez, fondateur de Rephrase Media et de l'association Outil de paraphrase conseille d'utiliser les checklists pour organiser l'approche de la gestion du déploiement :

"Les lancements de produits sont stressants parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. Le fait de disposer d'une checklist avec tous les éléments qui doivent être achevés avant la mise en production peut contribuer à atténuer le stress associé à la mise en production de votre produit. Une bonne checklist vous évitera également de rater des étapes ou d'oublier quelque chose d'important au cours du processus de lancement."

L'automatisation est plus raisonnable que des heures de travail supplémentaires.

L'un des meilleurs moyens de garantir une fiabilité accrue est d'automatiser autant que possible les tâches répétitives. Automatisation permet d'accélérer les fréquences de mise en production et de minimiser les erreurs humaines. En outre, les branches de fonctionnalités seront de courte durée (idéal pour les sprints en boîte de temps), et les équipes peuvent apporter des modifications de manière proactive.

Maintenant, les branches de fonctionnalités poussent vers la branche maîtresse !

Etape 4 : Rester calme et se préparer

Une fois que les tests ont passé l'environnement de test en toute sécurité et que les modifications ont été prises en compte, l'équipe de marketing produit rédige un projet de les notes de mise à jour pour confirmer les fonctionnalités de déploiement.

Ensuite, après les révisions et les approbations initiales, les propriétaires des fonctionnalités doivent procéder à l'inspection finale de toute la documentation.

Outre le forfait de mise à disposition pour les utilisateurs finaux, les documents de formation et d'adoption pour les services internes doivent être tout aussi détaillés et disponibles.

Albin Poignot, cofondateur de Produit Linky est le meilleur exemple : " Les notes de version sont incluses dans un centre de documentation central disponible pour l'ensemble de l'entreprise. Selon l'entreprise, il peut s'agir d'un wiki , le système de gestion des tickets ou le document partagé"

"Mais j'évite toujours d'utiliser les systèmes de gestion de versions (comme Git). L'objectif est d'éviter d'inclure des détails techniques alors que les lecteurs veulent juste connaître les fonctionnalités impactées", explique Albin.

Le transfert de connaissances vers le personnel d'assistance est vital, car il permet aux clients d'utiliser le produit à bon escient.

👉 Gagnez du temps en rédigeant et en balayant le Modèle de notes de mise à jour dans Centre de modèles de ClickUp .

Etape 5 : Passez à la productivité

Votre nouvelle version logicielle construite et testée est envoyée en production pour les utilisateurs !

L'équipe marketing publie les notes de version internes et externes, communique avec les clients et organise le chaos si des changements urgents sont nécessaires.

Partagez votre dernière version avec vos utilisateurs

Les équipes risquent d'inviter plus de travail si le déploiement Fermé n'est pas pratiqué après la sortie de la version#

En d'autres termes, ne sautez pas cette étape !

Les rapports sur l'efficacité, les possibilités d'amélioration et le suivi de la santé du système sont essentiels à l'exercice. En outre, un retour d'information honnête de la part des utilisateurs permet d'effectuer la maintenance et de répondre aux besoins des utilisateurs.

Aravind Nallasivam, a Architecte de solutions chez Claysys conseille : "Si des problèmes critiques ont été rapportés dans les versions majeures, la priorité sera donnée à la résolution de ces problèmes avant de passer à l'étape suivante" le développement du produit . Cela représente parfois un défi lorsqu'il y a des bugs qui prennent un temps anormalement élevé."

Les tests d'acceptation par les utilisateurs (alias écouter ce que les utilisateurs aiment et n'aiment pas) fonctionnent à votre avantage, de sorte que cela alimentera le cycle de développement du logiciel et garantira que la prochaine version sera meilleure que la précédente !

Tout ne se passe pas toujours comme prévu, il est donc utile de savoir ce qui pourrait être évité simplement en orientant le processus de gestion des versions loin des obstacles. Les plus courants sont :

Expliquer la portée de la mise en production dans les termes les plus vagues

Pouvez-vous mesurer la réussite de la version si l'équipe ne dispose que de tâches et de dates d'échéance ? Ce n'est pas un comportement agile et cela peut facilement inviter au glissement de périmètre !

❌ Restrict resources

Bien que les équipes travaillent dans leurs branches de fonctionnalités au début, il est vital de rester connecté à la chaîne pour respecter les délais et traiter les demandes de changement. Par conséquent, le langage de la version logicielle doit être clair et concis dans toutes les équipes impliquées.

❌ Refuser les pratiques de tests automatisés

Automatiser la livraison d'informations en tâches exploitables, afin que les développeurs sachent sur quoi travailler ensuite. Cela améliore l'efficacité et rend les opérations quotidiennes centrées sur la productivité.

❌ Donner la priorité au processus de gestion plutôt qu'aux risques

La pensée stratégique ne peut pas s'étirer librement s'il y a des interférences avec le processus d'une équipe interne. Les membres de l'équipe se sentent personnellement propriétaires lorsque leur capacité à résoudre les problèmes est valorisée par rapport aux processus et aux outils .

❌ Respond leisurely

Les développeurs élaborent un code qui peut parfois être complexe. Plus ils ont de retours constructifs, mieux ils peuvent affiner leur fonctionnalité logicielle. Pour que cela fonctionne, clarifiez les attentes en matière de système de révision et d'approbation en temps voulu avec les équipes et les parties prenantes clés.

Conclusion

Bien que les logiciels continuent à changer la façon dont les organisations travaillent , il y a aussi un côté humain. nous trouvons donc de nouveaux moyens d'aider les gens à rester connectés et à simplifier les défis de la vie Organisations de tous les secteurs d'activité ont validé la mise à jour permanente de leurs produits afin d'en améliorer la conception, des tests d'utilisabilité et les résultats à chaque nouvelle mise à jour.

