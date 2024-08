Planification agile des mises à jour : 5 bonnes pratiques pour les développeurs

Les Agile est un élément central du développement de logiciels, mais elle devient également populaire dans d'autres secteurs.

Par instance, 51% des sociétés de marketing avaient adopté un cadre Agile en 2021.

Pourquoi ? Flux de travail agiles permettent d'améliorer l'expérience client grâce au déploiement continu de produits. Les produits sont fabriqués dans une série de versions incrémentielles. Cela signifie que les équipes agiles peuvent rapidement répondre à l'évolution des exigences des parties prenantes et des clients.

Le forfait de publication agile donne une structure à l'équipe de développement agile processus de développement tout en maintenant la flexibilité qui est essentielle dans le monde imprévisible du développement de logiciels.

À l'aide de ce guide, vous apprendrez comment créer un forfait de publication Agile, pourquoi il est nécessaire et quelles sont les bonnes pratiques à suivre lors de la planification des publications Agile.

Qu'est-ce que le forfait Agile ?

Le forfait Agile est un processus de planification de la mise en production stratégie de gestion des versions dans laquelle les équipes de développement forfaitent les versions incrémentielles des produits. Contrairement à la planification traditionnelle des logiciels, elle implique de nombreuses petites versions au lieu d'une ou deux versions majeures, et chaque version est décomposée en plusieurs sprints ou itérations qui ne durent pas plus de deux semaines.

Chaque sprint donne lieu à un nouvel incrément de produit (une liste d'éléments du carnet de commandes achevés au cours du sprint), mais tous les incréments ne sont pas publiés. Une version Agile typique contient de 3 à 10 sprints ou plus, mais elle consiste toujours en des fonctionnalités minimales de marché - le plus petit groupe de fonctionnalités de produit qui peuvent être effectivement déployées auprès des utilisateurs.

Des détails tels que le nombre de sprints et les objectifs à atteindre sont contenus dans la forfait de publication .

La différence entre un forfait de publication et une feuille de route de produit

Un forfait de publication et une feuille de route de produit sont deux choses différentes feuille de route du produit sont tous deux d'importants outils de gestion de projet. Comme gestion de la vente au détail ils visent à accroître l'efficacité et à rationaliser les processus.

Les feuilles de route des produits sont destinées à transmettre la vision et les fonctionnalités du produit aux parties prenantes de la direction ; elles sont généralement à plus long terme et impliquent plusieurs versions.

Les forfaits de versions, quant à eux, sont à plus court terme et se concentrent sur une seule version à la fois. Ces plans documents internes servent de guide aux équipes de développement, car ils contiennent les détails des backlogs des projets et des produits.

Il est important que le forfait soit aligné sur la feuille de route du produit, car les priorités de la feuille de route peuvent changer et les retards dans le forfait peuvent avoir un impact sur la feuille de route.

Pourquoi le forfait Agile est-il important ?

La planification agile des versions apporte de nombreux avantages, tels que :

Donner aux responsables le temps de s'adapter à l'évolution des circonstances et des besoins

Permettre à l'équipe de hiérarchiser le travail sur la base d'attentes et d'objets clairs

S'assurer que l'équipe est en mesure d'effectuer le travail dans les délais impartisl'équipe de développement achève les tâches dans les délais impartisce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie et de satisfaire les parties prenantes

Les objectifs de l'équipe sont alignés sur les objectifs du projet

