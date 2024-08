Les 10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les développeurs en 2024

Le suivi du nombre d'heures travaillées est important pour tout travailleur indépendant ou salarié, mais les développeurs de logiciels doivent tenir compte de facteurs supplémentaires. Non seulement vous devez suivre le nombre total d'heures travaillées, mais vous devez également suivre les heures facturables pour chaque client et garder l'onglet sur le nombre total d'heures travaillées budget du projet .

Les feuilles de calcul Excel et les Relevés de temps ne sont tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Utilisez un suivi du temps du projet pour les développeurs de logiciels afin de suivre les heures de travail et de rationaliser le processus de facturation. Consultez notre aperçu des meilleurs logiciels de suivi du temps pour les développeurs pour commencer.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suivi du temps pour les développeurs ?

Le meilleur logiciel de suivi du temps pour vous dépendra de la taille de votre équipe et de votre stratégie de gestion de projet. Par exemple, un équipe de développement agile aura des paramètres différents de ceux d'un indépendant travaillant pour plusieurs clients.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'une application de suivi du temps pour votre entreprise équipe logicielle :

Automatisation: Les meilleurs outils de suivi du temps utilisent l'automatisation pour suivre les heures de travail. Le suivi du temps automatique permet aux membres de l'équipe de se mettre dans le bain sans avoir à se rappeler d'ajouter manuellement leurs heures de travail ou leurs taux horaires.

Les meilleurs outils de suivi du temps utilisent l'automatisation pour suivre les heures de travail. Le suivi du temps automatique permet aux membres de l'équipe de se mettre dans le bain sans avoir à se rappeler d'ajouter manuellement leurs heures de travail ou leurs taux horaires. Intégration: Votre outil de suivi du temps doit s'intégrer directement à votre système de gestion des ressources humainesgestion des tâches et de facturation pour faciliter la facturation des clients.

Votre outil de suivi du temps doit s'intégrer directement à votre système de gestion des ressources humainesgestion des tâches et de facturation pour faciliter la facturation des clients. Personnalisation: Vous faites face à un système complexe de tâches et de sous-tâches ? Recherchez un outil de suivi du temps personnalisable pour plus de flexibilité qui peut vous donner des rapports détaillés, des ventilations des heures facturables et des fonctionnalités de gestion du temps pour savoir si un développeur de logiciels passe trop ou trop peu de temps sur un projet.

Vous faites face à un système complexe de tâches et de sous-tâches ? Recherchez un outil de suivi du temps personnalisable pour plus de flexibilité qui peut vous donner des rapports détaillés, des ventilations des heures facturables et des fonctionnalités de gestion du temps pour savoir si un développeur de logiciels passe trop ou trop peu de temps sur un projet. Confidentialité: Outils de surveillance des employés sur Mac qui prennent des captures d'écran ou enregistrent les frappes au clavier peuvent sembler invasifs pour les membres de votre équipe. Recherchez des solutions de suivi du temps qui fournissent des rapports détaillés tout en respectant la confidentialité des employés.

Outils de surveillance des employés sur Mac qui prennent des captures d'écran ou enregistrent les frappes au clavier peuvent sembler invasifs pour les membres de votre équipe. Recherchez des solutions de suivi du temps qui fournissent des rapports détaillés tout en respectant la confidentialité des employés. **Choisissez un logiciel de suivi du temps doté d'applications bureau et mobile afin que les membres de l'équipe à distance puissent pointer depuis n'importe quel appareil Android, Mac ou Linux. Il est également utile d'avoir une intégration à un logiciel de suivi des dépenses pour s'assurer que vous respectez votre budget tout en gérant des projets.

Les 10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les développeurs à utiliser en 2024

Un suivi du temps efficace peut vous aider avec tout, de le forfait sprint à la navigation contraintes de ressources . Voici 10 outils logiciels de suivi du temps qu'un développeur de logiciels doit connaître en 2024 :

Suivez le temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur le temps que vous avez passé, où que vous soyez, grâce au chronomètre global de ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion des tâches qui offre un large intervalle de possibilités outils de collaboration qui peuvent aider au suivi du temps et à l'évaluation de la qualité du travail la gestion d'équipe . Vous trouverez des outils conviviaux tels que Tableaux blancs ClickUp et Espaces ainsi que des intégrations avec des douzaines d'autres systèmes de outils de gestion de projet par l'intermédiaire de l'API ClickUp.

En ce qui concerne le suivi du temps pour les développeurs, vous pouvez non seulement suivre les heures de travail à partir de n'importe quel appareil, mais aussi les lier aux tâches de votre flux ClickUp en temps réel. Vous pouvez également importer des Relevés de temps à partir d'autres applications afin d'obtenir des rapports de temps précis tout au long de la journée de travail et de modifier ou d'approuver les entrées de temps.

ClickUp propose également des ressources pratiques telles que des modèles de suivi du temps avec des champs personnalisés et des affichages multiples pour plus de flexibilité. Des simples diagrammes de suivi du temps aux diagrammes de Gantt, utilisez les modèles de ClickUp pour rationaliser les opérations et améliorer votre rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Chronomètre global: Le multitâche peut faire trébucher les applications de suivi du temps les moins avancées. Mais avec le chronomètre global de ClickUp, vous pouvez passer d'une tâche à l'autre et suivre le temps avec facilité pour contrôler la progression du projet.

Le multitâche peut faire trébucher les applications de suivi du temps les moins avancées. Mais avec le chronomètre global de ClickUp, vous pouvez passer d'une tâche à l'autre et suivre le temps avec facilité pour contrôler la progression du projet. Fonctionnalité mobile : Les membres de votre équipe peuvent enregistrer leurs heures depuis n'importe quel appareil en quelques clics, y compris l'application bureau, l'application mobile et l'extension web Chrome.

: Les membres de votre équipe peuvent enregistrer leurs heures depuis n'importe quel appareil en quelques clics, y compris l'application bureau, l'application mobile et l'extension web Chrome. Allocation de ressources : Logicieléquipe de développement les responsables doivent déplacer et ajuster les priorités de leurs équipes pour s'assurer que tous les projets reçoivent l'attention nécessaire. Grâce à la vue Charge de travail, ClickUp permet de voir comment chaque membre de l'équipe utilise son temps.

Les limites de ClickUp

Pour un outil de suivi du temps simple, les options de personnalisation de cet outil et les nombreuses fonctionnalités avancées de ClickUp ne sont pas suffisanteslogiciel de gestion de projet peuvent s'avérer trop importantes pour des cas d'utilisation simples

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Harvest

via HarvestHarvest est un outil de suivi du temps pour les développeurs avec des fonctionnalités de rapports avancées, afin que vous puissiez garder un œil sur votre budget, la capacité de votre équipe, et plus encore. Voyez comment le temps des employés est dépensé et quels membres de l'équipe ont pris trop (ou pas assez) de travail.

Harvest propose un forfait gratuit pour un utilisateur et deux projets, tandis que le forfait Unlimited offre une assistance illimitée en termes de places et de projets. Vous pouvez essayer Harvest pendant 30 jours sans carte de crédit.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Facturation intégrée : Harvest offre des fonctions de facturation et de paiement qui vous permettent de suivre le temps et d'accepter les paiements via Stripe ou PayPal.

: Harvest offre des fonctions de facturation et de paiement qui vous permettent de suivre le temps et d'accepter les paiements via Stripe ou PayPal. Intégrations: Harvest travaille avec des outils de comptabilité, comme Xero et QuickBooks, de sorte que vous n'avez pas à importer vos factures manuellement. Lesoutil de gestion du temps travaille également avecoutils de gestion de projet logicielcomme Trello, Asana et Slack.

Limites de Harvest

Forfaits limités

Prix de Harvest

Free

Pro: À partir de 10,80 $ par place et par mois

G2: 4.3/5 (700+ commentaires)

4.3/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ commentaires)

3. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff offre un logiciel de suivi du temps prêt pour l'entreprise pour les programmeurs, avec des outils de gestion du temps pour le suivi des employés, l'analyse de la main-d'œuvre et la gestion de projet tous intégrés. Vous pouvez générer des Relevés de temps en ligne, utiliser une application de pointeuse mobile, et même utiliser le suivi du temps basé sur l'emplacement pour voir quand les employés pointent sur un site de travail spécifique.

Le logiciel de gestion de projet d'Hubstaff inclut le suivi du temps et le suivi des dépenses, tandis que les outils d'analyse de la main-d'œuvre assistent le suivi de la paie et des factures.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Installation en une minute : Hubstaff affirme qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage pour le suivi du temps, de sorte que vous pouvez démarrer sans délai

: Hubstaff affirme qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage pour le suivi du temps, de sorte que vous pouvez démarrer sans délai Suivi des dépenses : Vous pouvez définir des budgets et des limites de temps pour des projets particuliers afin que votre équipe ne dépasse pas les limites en travaillant pour un client exigeant

Les limites de Hubstaff

Certaines fonctionnalités de suivi du temps peuvent être trop avancées pour les petites équipes

Les outils de suivi des employés peuvent être excessifs

Prix de Hubstaff

Time Free: 0$ pour un utilisateur

0$ pour un utilisateur Time Starter: A partir de 5,83 $ par utilisateur et par mois

A partir de 5,83 $ par utilisateur et par mois Time Pro: A partir de $8.33 par utilisateur et par mois

A partir de $8.33 par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

4. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor est une solution de suivi du temps qui s'adresse à une grande variété d'équipes, y compris les équipes distantes et hybrides et les entreprises d'externalisation des processus d'affaires (BPO). Time Doctor s'intègre à des outils financiers. comme FreshBooks et ADP, ainsi qu'à des outils de développement de logiciels. comme Azure DevOps et GitHub.

Les travailleurs peuvent utiliser l'application mobile Time Doctor 2 pour suivre leurs heures de travail ou installer l'extension Chrome ou le module complémentaire Firefox dans leur navigateur.

Utilisez les outils de paie intégrés pour choisir votre devise et votre période de paie, et exportez tout sous forme de CSV pour faciliter l'importation dans des plateformes de paiement externes.

Time Doctor meilleures fonctionnalités

**Time Doctor est adapté aux équipes distantes et externalisées

Sécurité et conformité: Le logiciel de niveau entreprise de l'outil de suivi du temps est conforme au GDPR et à l'HIPAA et dispose d'un temps de disponibilité de 99%

Les limites de Time Doctor

Les outils de suivi d'équipe peuvent être excessifs

Prix de Time Doctor

Basic: À partir de 5,90 $ par utilisateur et par mois

À partir de 5,90 $ par utilisateur et par mois Standard: A partir de $8.40 par utilisateur et par mois

A partir de $8.40 par utilisateur et par mois Premium: À partir de 16,70 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.4/5 (350+ reviews)

4.4/5 (350+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

5. ClickTime

via Temps de clic ClickTime propose des feuilles de temps hautement personnalisables pour les développeurs, avec des champs personnalisés, des permissions utilisateur et de l'espace pour les notes sur chaque enregistrement de temps. Vous disposerez également d'outils de suivi des heures supplémentaires, de suivi des dépenses et des congés afin de pouvoir suivre tous les aspects de votre projet.

Les fonctionnalités intégrées pour le suivi du temps comprennent une application mobile, un chronomètre et des rappels automatisés pour améliorer la précision et s'assurer que rien n'est oublié.

ClickTime meilleures fonctionnalités

Suivi du temps : Suivez les congés de maladie et les vacances accumulés afin de mieux compter les absences des employés

Suivez les congés de maladie et les vacances accumulés afin de mieux compter les absences des employés Planification de la main-d'œuvre: Estimez la durée dont vous aurez besoin pour achever un projet en fonction des données historiques et de la production des employés

Limites de ClickTime

Courbe d'apprentissage plus prononcée que pour d'autres solutions

Prix de ClickTime

Starter: A partir de 10$ par utilisateur et par mois

A partir de 10$ par utilisateur et par mois Teams: À partir de 13 $ par utilisateur et par mois

À partir de 13 $ par utilisateur et par mois Premium: À partir de 24 $ par utilisateur et par mois

À partir de 24 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (650+ commentaires)

4.6/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

6. En temps voulu

via En temps voulu L'application Timely promet des outils de suivi du temps "alimentés par l'IA" afin que vous puissiez automatiser une plus grande partie du processus et obtenir des résultats plus précis. Timely enregistre automatiquement les heures afin que les membres de votre équipe n'aient pas à rompre leur concentration pour suivre manuellement la durée enregistrée.

Contrairement à certaines applications de suivi du temps, Timely se décrit comme "100% $$$a" et n'inclut pas d'outils de capture d'écran ou de suivi de la frappe au clavier. Timely est également idéal pour les freelances qui suivent leur temps, car vous pouvez enregistrer des tâches avec différents taux horaires pour une facturation précise.

Les meilleures fonctionnalités de Timely

Intégrations : Timely dispose d'API ouvertes qui facilitent l'intégration du logiciel avec GitHub, Jira et d'autres outils pour les développeurs web

Timely dispose d'API ouvertes qui facilitent l'intégration du logiciel avec GitHub, Jira et d'autres outils pour les développeurs web Confidentialité: Les utilisateurs peuvent décider des informations de productivité à partager avec les autres afin que les membres de votre équipe ne se sentent pas surveillés sur leur lieu de travail

Limites temporelles

Manque d'outils de suivi des employés

Tarification en temps opportun

Démarrage: à partir de 9 $ par utilisateur et par mois

à partir de 9 $ par utilisateur et par mois Premium: à partir de 16 $ par utilisateur et par mois

à partir de 16 $ par utilisateur et par mois Unlimited: À partir de 22 $ par utilisateur et par mois

À partir de 22 $ par utilisateur et par mois Unlimited+: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques en temps voulu

G2: 4.8/5 (300+ commentaires)

4.8/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

7. Temps de bureau

via Temps de bureau DeskTime offre des fonctionnalités de suivi du temps automatique, de suivi des temps morts, de suivi des projets, etc. Les utilisateurs peuvent définir un chronomètre Pomodoro pour améliorer leur productivité ou activer la fonctionnalité de temps privé pour utiliser leurs appareils à des fins non professionnelles pendant leur temps libre.

Certains forfaits incluent la planification des équipes et un calendrier des absences, et vous pouvez intégrer DeskTime à d'autres outils tels que Google Agenda et Microsoft Outlook.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

**Les utilisateurs individuels peuvent utiliser DeskTime Lite gratuitement, et même les forfaits Enterprise sont à un prix raisonnable de 20 $ par utilisateur avec l'abonnement mensuel

Calcul des coûts: DeskTime peut estimer le coût d'un projet sur la base des taux horaires que vous avez paramétrés pour votre équipe

Limites de DeskTime

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres outils

Prix de DeskTime

DeskTime Lite: 0$ pour un utilisateur

0$ pour un utilisateur Pro: À partir de 6,42 $ par utilisateur et par mois

À partir de 6,42 $ par utilisateur et par mois Premium: À partir de 9,17 $ par utilisateur et par mois

À partir de 9,17 $ par utilisateur et par mois Enterprise: À partir de 18,33 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 (200+ reviews)

4.6/5 (200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

8. Teamdeck

via Teamdeck Teamdeck propose un logiciel de gestion des ressources, qui comprend la planification des équipes, le suivi du temps, la planification des projets, etc. Vous pouvez l'utiliser pour évaluer la disponibilité de l'équipe, gérer les demandes de congé et affecter la bonne quantité de membres de l'équipe à chaque projet.

L'API de Teamdeck permet de l'utiliser facilement aux côtés d'autres outils. Créez un bot Slack pour publier des mises à jour sur le projet ou enregistrer automatiquement les évènements du calendrier en tant qu'heures travaillées. Utilisez l'application mobile de calendrier et de suivi du temps pour accéder à Teamdeck en déplacement.

Meilleures fonctionnalités de Teamdeck

Intégrations : Utilisez l'API de Teamdeck pour partager des données avec d'autres utilisateurs de Teamdeckoutils de productivité et identifier lesles contraintes en matière de ressources *Gestion des congés: Les membres de l'équipe peuvent demander des congés ou afficher les détails de leurs vacances à l'aide de l'intégration Slack

Limites de Teamdeck

Prix abordable, mais peu d'options de mise à niveau

Prix de Teamdeck

Ressource de base : À partir de 0,90 $ par mois

: À partir de 0,90 $ par mois Membre de l'équipe : À partir de 3,60 $ par mois

Teamdeck évaluations et critiques :

G2: 4.4/5 (5+ reviews)

4.4/5 (5+ reviews) Capterra: 4.3/5 (40+ commentaires)

9. Tempo

via Tempo Tempo fournit des feuilles de temps alimentées par l'IA afin que vous puissiez suivre le temps plus précisément et avec moins d'efforts. Les membres de l'équipe peuvent obtenir des suggestions d'entrées de temps basées sur les évènements du calendrier ou les problèmes Jira récemment enregistrés. Ils peuvent également activer l'extension Chrome de Tempo.

Le prix commence à $$$a par mois et par utilisateur pour une licence cloud de Relevé de temps. Les outils Planner et Cost Tracker coûtent 10 $ de plus chacun. Vous aurez également besoin d'une licence Jira pour chaque utilisateur de Tempo. La tarification du serveur et celle du centre de données sont calculées différemment.

Les meilleures fonctionnalités de Tempo

Automatisation suivi du temps : Suivez les heures facturables plus précisément avec des entrées de temps suggérées depuis Jira et Google Agenda

: Suivez les heures facturables plus précisément avec des entrées de temps suggérées depuis Jira et Google Agenda Slack intégration : Utilisez l'application Tempo pour Slack pour enregistrer les heures sans avoir à ouvrir Tempo directement

Limites de Tempo

Tarification complexe

Doit avoir des licences Jira

Prix de Tempo

10 $ par mois pour un produit et jusqu'à 10 licences cloud (le prix augmente avec le nombre de produits et de licences)

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: 4.3/5 (190+ commentaires)

10. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp propose des rapports de présence, un suivi de la productivité, une facturation et d'autres logiciels de suivi du temps pour les programmeurs et les développeurs. Vous pouvez basculer entre les affichages calendrier et Relevé de temps pour une visibilité facile et voir le nombre total d'heures passées sur un projet.

Le forfait Free assiste un nombre illimité d'utilisateurs et de projets, mais vous devrez passer à la version supérieure pour bénéficier de fonctionnalités telles que l'arrondi du temps, le suivi de la productivité et la budgétisation.

Meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Suivi du temps de présence: TimeCamp peut suivre les congés de maladie, les vacances et autres absences pour réduire la paperasserie des RH

TimeCamp peut suivre les congés de maladie, les vacances et autres absences pour réduire la paperasserie des RH Intégrations : Utilisez plus de 100 intégrations d'applications ou l'extension de navigateur Chrome

Les limites de TimeCamp

Les fonctionnalités clés nécessitent le forfait Pro

Prix de TimeCamp

Forfait Free Forever

Démarrage: À partir de 2,99 $ par utilisateur et par mois

À partir de 2,99 $ par utilisateur et par mois Basic: À partir de 6,99 $ par utilisateur et par mois

À partir de 6,99 $ par utilisateur et par mois Pro: À partir de 9,99 $ par utilisateur et par mois

À partir de 9,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (190+ commentaires)

4.7/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (580+ avis)

Gagnez du temps et de l'argent avec le logiciel de suivi du temps

L'enregistrement manuel des heures de travail ouvre la porte à des Relevés de temps inexacts et à des heures manquées, mais trop de surveillance donne aux membres de l'équipe l'impression que quelqu'un les surveille pendant leur travail.

En choisissant le bon logiciel de suivi du temps pour vos développeurs, vous vous assurez de capturer toutes les heures facturables possibles tout en donnant aux membres de votre équipe l'indépendance dont ils ont besoin pour être productifs. Téléchargez l'application ClickUp et commencez à suivre du temps dès aujourd'hui.