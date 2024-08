10 meilleurs outils de gestion de projets de développement logiciel en 2024

Le développement de logiciels, c'est comme la construction d'une maison : cela prend beaucoup de temps et nécessite une préparation approfondie, avec de nombreux services différents qui travaillent ensemble pour y parvenir. 🛠️

Si l'équipe ne dispose pas d'un système d'organisation solide, cela entraînera probablement des retards coûteux et des clients mécontents. C'est pourquoi toute équipe de développement a besoin d'un grand outil de gestion de projet . C'est un hub pour toutes les informations nécessaires, telles que les exigences du client et les tâches, facilitant la communication entre les équipes, les managers et les clients.

Consultez notre liste des top 10 gestion de projet de développement de logiciels tools avec une analyse complète de leurs fonctionnalités, leurs prix, leurs limites et les avis des utilisateurs.

Avantages de l'utilisation d'outils de gestion de projet de développement de logiciels

L'utilisation d'outils de gestion de projet de développement de logiciels peut apporter de nombreux avantages aux organisations. Ces outils facilitent une meilleure communication et collaboration entre les membres de l'équipe en fournissant une plateforme centralisée pour le partage des informations et des mises à jour. Cela permet non seulement d'améliorer la coordination, mais aussi de résoudre les éventuels conflits ou malentendus.

Les outils de gestion de projet rationalisent les flux de travail en automatisant les tâches répétitives, en mettant en place des notifications et des rappels, et en fournissant une structure claire pour l'exécution du projet. Il en résulte une efficacité et une productivité accrues, les membres de l'équipe pouvant se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée plutôt que sur des tâches administratives.

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion de projet de développement de logiciels ?

Pour être efficace, le développement de logiciels logiciel de gestion de projet doit être :

Facile à utiliser : Intuitif, accessible depuis plusieurs appareils et doté de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à travailler et à collaborer plus efficacement Personnalisable et évolutive: Ajustable à vos besoins spécifiques, notamment à mesure que votre entreprise se développe Sécurisé: Doté de mesures de sécurité pour garantir la protection et la confidentialité des données convivialité des rapports: vous permet de mesurer et de suivre la progression, vous aidant ainsi à améliorer vos processus Intégrable: S'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, comme les logiciels de développement et de gestion de la relation client

10 meilleurs outils de gestion de projet de développement logiciel en 2024

Ces outils de gestion de projet de développement de logiciels vous aideront à rester organisé, à communiquer sans effort et à atteindre de nouveaux niveaux de productivité. En conséquence, vos clients seront heureux et votre entreprise prospère ! 🎉

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion de projet de développement de logiciels

Affichez une vue d'ensemble de vos forfaits de développement avec ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet polyvalent conçu pour stimuler la productivité . Il offre diverses fonctionnalités et des options de personnalisation adaptées à chaque entreprise. Pour gagner un temps précieux, commencez par utiliser l'un des nombreux modèles préétablis, comme ce très pratique Modèle pour le développement de logiciels .

Créez un environnement de travail pour votre entreprise et regroupez toutes les tâches et sous-tâches dans des espaces et des dossiers, tels que les feuilles de route, les carnets de commandes et les traqueurs de problèmes. Avec plus de 15 vues, dont Liste, Tableau Kanban et Diagramme de Gantt vous permet de visualiser tout le travail qui vous attend.

Visualisez et gérez toutes les tâches du backlog avec ClickUp

Pour classer les tâches par ordre de priorité, attribuez des points de sprint , statuts personnalisés des étiquettes et des libellés. Les automatisations sont également personnalisables pour vous aider à optimiser votre flux de travail. Vous pouvez créer des dépendances entre les tâches et ajouter des commentaires, des checklists et des estimations de durée. Les développeurs n'ont pas à jongler avec plusieurs applications, car ils peuvent suivre du temps dans le modèle.

La collecte des bugs et des problèmes est un jeu d'enfant avec ClickUp. 🍰

Demandez à vos clients de remplir un formulaire d'admission et le convertir facilement en tâche. Gérez les sprints et les versions et accédez aux des rapports en temps réel avec le tableau de bord Agile, complété par les fonctions burndown, burnup et diagrammes de vélocité .

ClickUp meilleures fonctionnalités

De nombreux modèles prédéfinis pour la gestion des tâches et des projets, ainsi que des Tableaux blancs et des diagrammes de Gantt - spécialement conçus pour les équipes de développement de logiciels

plus de 15 affichages

Statuts, Étiquettes et Libellés personnalisés

Suivi du temps

Collecte des bugs et des problèmes grâce à des formulaires d'admission

Suivi du cours en temps réel

Intégration native avec plus de 1 000 outils et plus via l'API

Accessible sur le web et les mobiles

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut être écrasante au début

Mises à jour fréquentes entraînent parfois des temps de chargement plus lents

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix \NLes listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Voici ce que les utilisateurs disent de cet outil :

2. Zoho Projects

Le meilleur pour les petites équipes

via Projets Zoho Zoho est un fournisseur bien connu qui propose une suite d'outils de gestion de projet pour faciliter l'organisation de votre entreprise. Zoho Projects est son outil de gestion de projet spécifique, très adapté aux équipes d'ingénierie et de développement de logiciels.

Organisez vos projets en les divisant en morceaux de la taille d'une bouchée, tels que les jalons, les tâches, les sous-tâches, les problèmes et les bugs. Vous pouvez insérer de nouveaux éléments en quelques clics à l'aide de la fonctionnalité d'ajout universel et paramétrer les dépendances, les périodicités et les rappels.

L'activation de la fonctionnalité de récapitulation offre un aperçu complet de votre projet, ce qui vous permet d'afficher la contribution de chaque tâche aux performances globales. Définissez des valeurs de référence pour le projet afin de respecter le calendrier et consultez les rapports sur les tâches, les problèmes et les feuilles de temps pour suivre la progression.

Zoho Projects vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation gestion des tâches options, de la couleur et de la disposition du tableau de bord aux champs personnalisés, en passant par les affichages, les statuts, les étiquettes, les fonctions et l'automatisation. Collaborer avec votre équipe est un jeu d'enfant grâce aux forums, aux salles de discussion et aux flux interactifs.

Cet outil n'est pas un gestionnaire de tâches ordinaire : il s'agit d'une solution globale qui peut également prendre en charge le suivi du temps et l'établissement du budget !

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Nombreuses options de personnalisation, y compris les optionsl'automatisation du flux de travail* Roll-up

Lignes de base du projet

Forums et salles de discussion pour faciliter la collaboration

Suivi du temps et établissement d'un budget

Intégration native avec d'autres outils Zoho et plus de 20 outils externes + Zapier

Outils de gestion de projet disponibles sur le web et le mobile

Limites de Zoho Projects

Assistance client pourrait être meilleur

Version mobile est limitée en termes de fonctions

Prix de Zoho Projects

Free pour un maximum de trois utilisateurs

pour un maximum de trois utilisateurs Premium : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Enterprise : 9 $/mois par utilisateur

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Voici ce que les utilisateurs disent de Zoho Projects :

3. Scoro

Meilleur pour la gestion de bout en bout

Gérez efficacement votre temps et votre budget avec Scoro Scoro est un logiciel de gestion du travail de bout en bout conçu pour vous aider à gérer efficacement votre temps et vos ressources.

Priorisez vos tâches avec le planificateur drag-and-drop et le tableau de tâches Kanban. Les devs peuvent paramétrer leur capacité et leur disponibilité, et garder un onglet sur leur temps et leur planning directement dans l'application. Avec les Relevés de temps et les calendriers partagés vous pouvez contrôler les heures facturables et allouer des ressources sur la base de données réelles, que le développement de votre logiciel soit réalisé en interne ou non.

Gagnez du temps en utilisant des modèles prédéfinis et des ensembles de gestion des tâches et transformez les devis en tâches en quelques clics. Vous pouvez également les créer directement depuis votre application e-mail en transférant les e-mails vers votre boîte de réception intelligente. Gardez votre projet sur la bonne voie et votre niveau de stress bas en paramétrant des notifications automatiques et des alertes de délai - idéal pour les gestionnaires de projet très occupés.

Restez toujours informé et suivez la progression des tâches en temps réel grâce à Diagrammes de Gantt . Scoro dispose de nombreuses options de rapports, ce qui vous permet d'analyser les processus, les zones de risque et les indicateurs clés de performance afin de prendre de meilleures décisions. Vous pouvez également suivre la rentabilité, comparer les budgets aux résultats réels et prévoir les futures équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Fonctionnalités avancées de gestion du temps et des tâches

Modèles prédéfinis et groupes de tâches

Boîte de réception intelligente et création facile de tâches

Nombreuses options de rapports

Budgétisation, équipes commerciales et gestion de la relation client pour la gestion des ressources

Intégration native avec plus de 30 outils et plus encore avec Zapier

Disponible sur le web et le mobile

Limites de Scoro

Parmi cette liste d'outils de gestion de projet, Scoro peut s'avérer coûteux

Pas de checklist des tâches

La version mobile est inférieure à la version web

Prix de Scoro

Essentiel : 26$/mois par utilisateur

: 26$/mois par utilisateur Standard : 37 $/mois par utilisateur

: 37 $/mois par utilisateur Pro : 63 $/mois par utilisateur

: 63 $/mois par utilisateur Ultimate : prix personnalisé

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Les évaluations pertinentes des utilisateurs montrent ce qui suit :

4. Jira

Meilleur pour la gestion de projet agile

Préparer les problèmes du carnet de commandes pour les sprints à venir et suivre la progression dans la page Jira Lorsqu'il s'agit de logiciels de gestion de projet pour le développement de logiciels, Jira est comme une célébrité - tout le monde connaît son nom ! 🌟

Pour commencer, utilisez l'un de ses Modèles Agile c'est-à-dire Scrum, Kanban, Suivi des bugs , ou DevOps puis le personnaliser pour l'adapter à votre flux de travail et à votre équipe en pleine croissance. Grâce à l'automatisation par glisser-déposer, vous pouvez rationaliser n'importe quel processus de développement logiciel en quelques minutes.

Dans le carnet de commandes, planifiez vos sprints en hiérarchisant les épiques et les problèmes et en mappant les dépendances. Obtenez une vue d'ensemble de l'échéancier de votre projet en affichant la feuille de route. Et pour vous aider à suivre les performances de votre équipe et à identifier les goulets d'étranglement, Jira propose plus de 12 rapports par défaut avec des informations exploitables en temps réel pour les gestionnaires de projet.

Affichez et créez des branches et des demandes de tirage et examinez les validations dans le panneau Développement. En intégrant l'outil de gestion de projet à votre logiciel de développement, vous pouvez accéder à votre code dans l'application, collaborer plus efficacement avec votre équipe et rationaliser la Tests d'assurance qualité processus.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Détaillémodèles de gestion de projet* Automatisation par glisser-déposer

Plus de 12 rapports

Code d'accès in-app pour les projets de développement de logiciels

Panneau de développement

Intégration native avec plus de 1 000 outils

Disponible sur le web et le mobile

Limites de Jira

Prend quelquess'habituer à et de nombreuses personnes ne parviennent pas à s'y habituer

Conception de l'interface utilisateur pourrait être plus conviviale et attrayante

Il est difficile de rester productif, alors écoutez peut-être Mike Fry "The Tech Guy" sur ce point

Prix de Jira

Free jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Standard : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Premium : 15,75 $/mois par utilisateur

: 15,75 $/mois par utilisateur Entreprise : prix personnalisé

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Voici ce que les utilisateurs disent de l'outil :

5. Redmine

Meilleur outil de gestion de projet Open-Source

Gérez vos projets gratuitement avec Redmine Redmine est une application web de gestion de projet open-source disponible en 49 langues. Elle est flexible et peut assister plusieurs projets et sous-projets, vous permettant de paramétrer des permissions d'utilisateurs basées sur des rôles pour chacun d'entre eux.

Dans le le suivi des problèmes le système de suivi des problèmes (issue tracker) permet de définir des statuts personnalisés, des paramètres d'éléments et des transitions dans le flux de travail. Activer/désactiver la création automatique de problèmes par e-mail à gagner du temps et des efforts. Vous pouvez observer l'échéancier dans la vue calendrier ou Gantt et afficher votre durée au niveau du projet ou du ticket.

Grâce aux rapports simples de Redmine, analysez les indicateurs les plus importants, tels que le temps par utilisateur, le type de problème ou la catégorie, et libérez la puissance de la prise de décision basée sur les données !

S'ils sont bloqués, vos coéquipiers peuvent se référer au wiki du projet, au forum ou discuter dans les commentaires. Redmine dispose de nombreux modules complémentaires, tels que Extensions Chrome pour faciliter le suivi des bugs ou l'enregistrement des durées.

Les meilleures fonctionnalités de Redmine

Free

Simple et léger

Projets multiples

Assistance multilingue

Création automatique de problèmes par e-mail

Intégration native avec plus de 100 outils et plus avec Zapier

Disponible sur le web, le bureau et le mobile

Limites de Redmine

Interface utilisateur obsolète

Personnalisation limitée

Les fonctionnalités de gestion des tâches ne sont pas aussi performantes que celles des autres produits de cette liste

Prix de Redmine

Cet outil est gratuit à utiliser.

Voici comment les utilisateurs évaluent cette application :

6. Asana

Meilleur pour la collaboration

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Asana-1400x602.png Exemple d'Asana /$$$img/

Gérez facilement tous vos projets transversaux avec Asana Asana facilite la collaboration et la productivité dans les équipes interfonctionnelles . Il offre un large intervalle de modèles pour aider les équipes de développement de logiciels à démarrer, tels que le backlog de produit, la planification de sprint, ou les la cartographie des processus modèles.

Quelle que soit la complexité de votre projet, divisez-le en segments gérables et choisissez entre des vues Liste, Échéancier ou Tableau. Vous pouvez automatiser votre flux de travail et créer un formulaire d'admission avec des questions de suivi pour normaliser la création des problèmes et rendre le processus moins fastidieux.

Outre les états d'avancement des tâches, les développeurs de logiciels obtiennent un aperçu des performances de votre équipe grâce à des modèles de diagrammes ou des diagrammes personnalisés. Asana vous permet d'évaluer la bande passante individuelle et de l'équipe pour vous aider à répartir efficacement les tâches sans provoquer d'épuisement professionnel. Les développeurs de logiciels peuvent voir toutes les mises à jour du projet dans l'onglet Messages et communiquer entre eux via le chat intégré.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Interface utilisateur bien conçue pour la gestion de projet

Modèles prêts à l'emploi

Standardisation de la création des problèmes

Modèles de diagrammes et graphiques personnalisables

Modèles de planification du développement de logiciels

Discussion intégrée

Intégration native avec plus de 200 outils

Disponible sur le web, le bureau et le mobile

Limites d'Asana

Personnalisation limitée du flux de travail

De nombreuses fonctionnalités de gestion de projet sont bloquées derrière les niveaux de prix les plus élevés, tels queassistance Prix d'Asana

Basic : gratuit

: gratuit Business : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Premium : 24,99 $/mois par utilisateur

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Le verdict des utilisateurs d'Asana est le suivant :

7. Paymo

Le meilleur pour la planification et la facturation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Paymo-Kanban-Tableau-1400x888.png Tableau kanban de l'application Paymo /$$$img/

Suivez vos projets et leur rentabilité avec l'application Paymo Vous pouvez utiliser Paymo pour gérer des projets entiers, de la planification à la facturation. En parlant de forfait, cet outil dispose de nombreux affichages pour vous aider à le faire, notamment Kanban, méta Kanban, calendrier et liste à faire .

Créez des modèles de tâches et automatisez votre flux de travail pour gagner un temps précieux. Cet outil de gestion de projet vous permet de hiérarchiser les tâches à l'aide de libellés et de les attribuer à plusieurs utilisateurs. Assurez-vous que personne n'est surchargé de travail en consultant l'échéancier du planificateur d'équipe pour suivre la progression du projet.

Paymo dispose de fonctionnalités avancées de suivi du temps. Le chronomètre est facilement accessible depuis n'importe quel emplacement de l'application. L'outil peut également enregistrer le temps automatiquement en enregistrant les activités sur l'appareil de l'utilisateur. Les gestionnaires peuvent suivre l'activité des utilisateurs en temps réel et se référer aux feuilles de temps pour une facturation précise.

Ajoutez des commentaires et favorisez les discussions autour des tâches plutôt que dans un onglet ou une application externe. Téléchargez et organisez des fichiers et définissez les permissions des utilisateurs pour chacun d'entre eux. Vous pouvez garder une trace des différentes versions, prouver les changements et donner un retour d'information.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Nombreuses affichages de gestion de projet

Échéancier du planificateur de l'équipe

Suivi du temps automatique

Révision et version des fichiers

Accès invité pour aider à la gestion des projets

Gestion des finances

Disponible sur le web, le bureau et le mobile

Intégration native avec 15 outils et plus via Zapier et API

Limites de Paymo

La version mobile a des fonctions limitées

Manqueoptions de personnalisation que vous souhaitez dans un outil de gestion de projet

Prix de Paymo

Gratuit pour un utilisateur

pour un utilisateur Débutant : 4,95 $/mois par utilisateur (un utilisateur maximum)*

: 4,95 $/mois par utilisateur (un utilisateur maximum)* Small Office : 9,95 $/mois par utilisateur

: 9,95 $/mois par utilisateur Business : 20,79 $/mois par utilisateur

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Les clients de Paymo disent ce qui suit :

8. Celoxis

Meilleur pour la gestion de portefeuille

via Celoxis Celoxis est une outil de gestion portfolio de projet qui peut transformer votre processus de prise de décision et vous faire gagner du temps. Il vous permet d'importer des demandes provenant de diverses sources, de les classer en fonction de vos indicateurs clés de performance, puis de les classer en fonction de vos indicateurs clés de performance planifier des tâches automatiquement.

Pour forfaiter vos projets comme un pro, utilisez l'analyse d'hypothèses. Allouez des ressources en fonction des compétences, de la demande et de la disponibilité. Vous pouvez également paramétrer des lignes de base, des dépendances de tâches, des jalons et des alertes par e-mail.

L'outil dispose d'un contrôle de version, de commentaires avec mentions, de discussions et d'un portail client distinct pour que tout le monde soit sur la même page et éviter toute confusion. 💫

Avec le chronomètre intégré, les employés peuvent suivre le temps et capturer les heures facturables. Le tableau de bord et les rapports sont hautement personnalisables, ce qui vous permet de personnaliser les dispositions, les champs, les formules et les diagrammes d'affichage détaillé.

Celoxis meilleures fonctionnalités

Suivi des demandes provenant de diverses sources et classement

Analyse d'hypothèses

Portail client

Suivi du temps

Tableaux de bord, rapports et outils hautement personnalisables pour le développement de logiciels

Intégration native avec plus de 400 outils et plus encore avec l'API

Disponible sur le web et les mobiles

Limites de Celoxis

Prix de Celoxis

Cloud : 22,50 $/mois par utilisateur

: 22,50 $/mois par utilisateur On Premise : prix personnalisé

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Le verdict final des utilisateurs est :

9. TeamGantt

Meilleur pour la gestion de projet par diagramme de Gantt

Le forfait est simple avec De TeamGantt diagrammes par glisser-déposer

TeamGantt a adopté une approche différente de la gestion de projet, en se concentrant principalement sur les diagrammes de Gantt simples à glisser-déposer. Calendrier, il affiche d'autres vues, comme le calendrier et le Tableau, ainsi que de nombreux autres outils pour vous aider à gérer votre charge de travail.

Vous pouvez utiliser l'un des modèles proposés ou partir de zéro. Définissez les tâches, les jalons clés et les dépendances, puis attribuez les tâches à l'aide de l'outil de gestion des tâches Modèle RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

TeamGantt vous permet de répartir le travail en fonction de la capacité et de la disponibilité de votre équipe et de gérer d'autres ressources, telles que l'équipement et le matériel. Collaborez par le biais de discussions ou de suivis et suivez le temps passé dans l'application. Pour déterminer si vous êtes en retard et où vous devez vous référer à la santé du projet ou au rapport de référence, qui sont d'excellents outils pour le développement de logiciels en particulier.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Diagrammes de Gantt à glisser-déposer

Modèles prédéfinis

Affectation RACI

Gestion des ressources etle forfait de capacité* Rapports sur l'état de santé du projet et rapports de référence

Intégration native avec 7 outils et plus encore via Zapier ou API

Disponible sur le web et le mobile

Limites de TeamGantt

Cher pour les petites équipes à la recherche du meilleur logiciel de gestion de projet

Pourrait êtredes pépins lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure

Prix de TeamGantt

Free (gratuit)

(gratuit) Lite : 19$/mois par manager

: 19$/mois par manager Pro : 49 $/mois par gestionnaire

: 49 $/mois par gestionnaire Enterprise : 99 $/mois par gestionnaire

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

TeamGantt évaluations et critiques

L'outil est évalué comme suit :

10. KrispCall

Meilleur pour les appels téléphoniques

via KrispCall Bien qu'il ne s'agisse pas d'un logiciel de gestion de projet, KrispCall peut vous aider efficacement à collaborer avec l'équipe de développement et les clients . C'est un système téléphonique basé sur le cloud adapté aux entreprises de toutes formes et tailles. 📏

Outre les appels et les textes standard, vous avez accès à des fonctionnalités, telles que les appels en attente, la réponse vocale interactive (IVR), les notes d'appel, le transfert, la messagerie vocale et un CRM léger. Vous pouvez également enregistrer et surveiller les appels, ainsi que les analyser en direct. Bientôt, KrispCall pourra s'intégrer aux outils de gestion de la relation client (CRM), aux équipes commerciales et à d'autres outils que vous utilisez pour gérer votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de KrispCall

Système téléphonique basé sur le cloud

SVI

Notes d'appel

Boîte vocale

CRM léger

Surveillance et analyse des appels

Intégration native avec 6 outils et plus via API (à venir)

Disponible sur le web, le bureau et le mobile

Limites de KrispCall

Peu d'options d'intégration

Fonctions limitées au-delà de la communication

Prix de KrispCall

Essentiel : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Standard : 32 $/mois par utilisateur

: 32 $/mois par utilisateur Enterprise : prix personnalisé

*Les prix listés se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

Voici comment l'outil se classe :

S'attaquer aux tâches avec des outils de gestion de projet de développement de logiciels

Depuis les notes blanches et les tableaux blancs jusqu'à la méthode Agile et au-delà, les outils de gestion de projet de développement logiciel ont beaucoup évolué. Les plateformes que nous avons couvertes dans cet article sont conçues pour faciliter votre travail, de l'organisation des tâches et des délais au suivi des bugs et à la collaboration avec votre équipe en temps réel.

Que vous travailliez sur une petite application ou un système à grande échelle, ces outils de gestion de projet vous aideront à aborder en toute confiance n'importe quel projet de développement logiciel qui se présente à vous. 💪 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !