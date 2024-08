Le guide de planification du sprint pour les chefs de projet agiles

Avec les transformations agiles se multiplient la planification des sprints continue de gagner en popularité, souvent avec des résultats probants. Les cours gagnent en flexibilité, résolvent de gros problèmes et disposent de pauses intégrées entre les développements, ce qui leur permet d'évaluer la progression et de recalibrer si nécessaire.

Si vous êtes novice en matière de planification de sprint, voici tout ce que vous devez savoir. Et si vous n'êtes pas un novice et que vous avez simplement besoin de quelques conseils, voici ce que vous devez savoir logiciel de gestion de projet pour vous aider à démarrer ? Nous avons tout prévu - gratuitement - avec les fonctionnalités Sprint et agile de ClickUp.

Qu'est-ce que la planification du sprint ?

La planification de sprint est le processus d'identification de quoi vous voulez atteindre dans un sprint (vos objectifs) et comment vous l'atteindrez (le forfait) dans votre prochain sprint basé sur les objectifs de l'entreprise, votre carnet de commandes ainsi que la capacité et la vélocité de l'équipe. Votre réunion de planification de sprint doit définir les attentes, donner une direction aux équipes et s'assurer que tout le monde est sur la même page avant chaque sprint.

**ATTENDEZ UNE SECONDE... QU'EST-CE QU'UN SPRINT ? Si vous ne connaissez pas encore la méthode agile, voici un bref rappel : un sprint est un court laps de temps (le plus souvent deux semaines, bien qu'il existe des sprints d'une semaine et de quatre semaines) au cours duquel votre équipe prévoit de livrer quelque chose.

Le principe du sprint est le suivant : au lieu de planifier l'année entière de votre équipe de développement et de ne laisser aucune place à la créativité, à l'innovation, aux évolutions du marché ou aux situations d'urgence, vous forfaiter la livraison d'éléments prioritaires sur un échéancier court. Cela laisse de la place à la croissance et à l'évolution des priorités. Cela signifie également que les équipes livrent en permanence des fonctionnalités ou des produits prioritaires et que les priorités changent, tout comme le travail de vos équipes.

Les avantages de la planification des sprints

Alors, pourquoi tant d'entreprises pratiquent-elles le sprint de nos jours ? Qu'est-ce que cette pratique fait exactement pour vos équipes, vos clients et les résultats de votre entreprise ? Les réponses sont plutôt attrayantes :

Des processus de travail plus agiles

L'idée centrale du sprint est la suivante : des périodes de travail courtes et bien définies sont synonymes de livraison plus rapide et de plus grande flexibilité. Elles permettent aux équipes de transformer de grands projets en projets plus petits et plus flexibles des jalons plus faciles à gérer et donner à la direction des points de contrôle prédéfinis où vous pouvez pivoter, redéfinir les priorités, voire abandonner des projets en fonction de nouvelles informations telles que des changements d'objectifs de l'entreprise ou des changements majeurs sur le marché.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Copy-of-gantt-dependencies-1.gif Dessiner une relation entre deux tâches dans la vue Gantt /$$$img/

Afficher les relations entre les tâches et les tâches Jalon dans la vue Gantt dans ClickUp

Meilleure collaboration

Plus votre forfait est clair (et flexible), plus il est facile pour les équipes de collaborer efficacement pour faire les choses terminées. De plus, les pauses intégrées lorsque vous terminez un sprint et commencez le suivant donnent aux équipes des points de contrôle automatiques.

CONSEIL DE PRODUCTIVITÉ Psst...25% des clients ClickUp ont dit qu'ils sont passés à notre plateforme parce qu'ils avaient besoin de meilleurs outils de collaboration - et 91% disent que la collaboration s'est améliorée après avoir changé de plateforme .

Plus de devinettes

En fournissant des indications claires sur les objectifs, les jalons, les responsabilités de l'équipe et la valeur attendue, la planification du sprint élimine les conjectures de nos processus. Cela signifie que nous passons moins de temps à poser des questions générales en cours de projet (ce qui réduit les retards) et qu'il y a moins d'espace pour des suppositions erronées sur ce que veulent les dirigeants (ce qui réduit le travail en double).

Des employés plus heureux

Personne ne veut passer son temps de travail dans l'incertitude quant à ce qu'il doit livrer, à quel moment ou à la manière dont sa réussite sera définie. C'est stressant et cela prive les employés de leur énergie créative pour résoudre les problèmes de travail réels.

Avec une liste claire et gérable d'objectifs à atteindre, les employés sont plus heureux les éléments livrables du projet et un échéancier fini et raisonnable (quelques semaines au lieu de plusieurs mois), les équipes n'ont pas à se poser de questions sur leurs priorités, les résultats escomptés ou ce sur quoi elles devraient travailler. Cela réduit le stress et la charge mentale (la quantité d'informations que les gens ont en tête pour faire leur travail), ce qui contribue également à la productivité.

Stratégies dont vous pouvez vous inspirer

Mieux nous documentons nos forfaits, mieux nous pouvons en tirer des enseignements. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné ? À quels obstacles avons-nous été confrontés et que pourrions-nous éviter à l'avenir ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif utiliser les relations ClickUp pour lier les tâches et les documents de l'environnement de travail /$$img/

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents à partir de l'espace de travail

Les sprints courts signifient que nous posons ces questions plus souvent (et que nous en tirons des leçons plus souvent aussi). Des forfaits bien définis et des sprints bien documentés permettent d'obtenir des réponses plus claires lorsque nous faisons ces questions. Et l'itération stratégique est synonyme d'amélioration constante (et permet de ne pas s'enfermer dans de vieilles habitudes).

Quand faut-il planifier les sprints ?

Le forfait devrait avoir lieu avant votre sprint et après l'affinement du backlog, la revue de sprint et rétrospective de sprint de votre sprint précédent (où vous apprendrez quelles sont les pratiques que les équipes devraient reproduire ou abandonner lors du sprint précédent).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Sprint-Planning-Échéancier-Graphic.png Graphique de l'échéancier de la planification du sprint /$$img/

Quelle est la durée d'une session de planification de sprint ?

En règle générale, les réunions de planification de sprint durent environ une heure pour chaque semaine du sprint. (À titre d'exemple, si vous faites des sprints de deux semaines, votre réunion de planification de sprint durera environ une heure réunion doit durer environ deux heures. À faire des sprints de trois semaines, prévoir un bloc de trois heures)

Cela dit, il existe des moyens de raccourcir la durée du forfait sprint et de le rendre plus agréable. Les entreprises doivent affiner leur carnet de commandes et demander aux dirigeants d'arriver à la réunion avec un forfait bien défini.

Cela permet aux dirigeants de fixer des paramètres et de réduire les réunions à 30 minutes, afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les points suivants le repérage des fonctionnalités tout ce qui ne sera pas achevé / n'a pas été achevé dans le sprint en cours. Ensuite, l'équipe peut passer en revue les priorités proposées à partir du backlog (propre et affiné) et obtenir le consensus de l'équipe.

Comme pour toute réunion, plus elle est courte, mieux c'est. Les recherches suggèrent que la durée moyenne d'attention n'est que de 10 à 18 minutes ( c'est pourquoi les TED Talks durent 18 minutes ou moins ). Même si nous doutons que vous puissiez réduire vos sessions de planification à ce point, faites en sorte d'en réduire la durée.

CONSEILS POUR RACCOURCIR LES RÉUNIONS Régler un chronomètre, demander aux participants de prendre des notes à la main (et non sur leur ordinateur portable), laisser les téléphones portables à la porte et prévoir des réunions silencieuses (oui, vraiment !) ne sont que quelques-unes des choses que les équipes qui réussissent font pour éviter que les réunions ne s'éternisent, d'après FastCompany .

Si vous avez l'intention de faire quelque chose de peu orthodoxe, comme interdire les téléphones portables ou supprimer les chaises, assurez-vous d'avoir un forfait pour l'accessibilité de vos employés handicapés. Certaines personnes doivent s'asseoir et d'autres peuvent avoir besoin de leur téléphone pour des alertes médicales.

Qui est impliqué dans la planification du sprint ?

Bien que toute l'équipe de développement doive participer à votre réunion de planification, les principaux responsables du forfait sont votre Scrum master, votre propriétaire de produit et votre manager d'équipe.

Le Scrum master dirige le L'équipe Scrum et s'assure qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour le nouveau sprint (paramètres de réussite). Le propriétaire du produit est le gardien de votre vision du produit et de votre carnet de commandes.

Il doit être en contact étroit avec le client et est responsable de l'élaboration et de la mise à jour du carnet de commandes. Le responsable de l'ingénierie doit être impliqué dans le cadrage ou l'alignement avant la réunion.

Par ailleurs, et c'est un point important, le sprint n'est pas réservé à vos équipes de développement. McKinsey suggère de mettre en œuvre des transformations agiles par sprints . Et la Harvard Business Review déclare les sprints servent à résoudre les grands problèmes . L'utilité de la réflexion et de la planification par petits bonds - pour plus d'un type d'équipe - a été prouvée à maintes reprises par les leaders de l'industrie et les meilleurs instituts de recherche en entreprise.

Qu'est-ce qui est inclus dans la planification d'un sprint ? Objectifs ClickUp : Une fois que votre propriétaire de produit a fixé vos objectifs, la réunion de planification du sprint est le moment de s'assurer que l'équipe est au courant. Plus ils comprendront ce qu'ils visent, plus la réussite de chaque sprint sera au rendez-vous.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image7.gif Créer et suivre des objectifs dans ClickUp /$$img/

Créez des Objectifs personnels dans ClickUp et fixez des paramètres pour suivre votre progression

Sélection du backlog: De préférence avant la réunion de planification du sprint, votre propriétaire de produit aura priorisé le backlog, et pendant la réunion, il va communiquer ces priorités aux équipes .

STRUGGLING TO KEEP YOUR BACKLOG ORGANIZED? Essayez Les listes de ClickUp ! Non seulement vous pouvez rassembler les éléments de votre carnet de commandes en un seul endroit et ordonner les tâches qui y sont attachées, mais vous pouvez également imbriquer chaque élément de la liste dans des dossiers de projet spécifiques, ajouter des informations pertinentes à chaque élément de la liste (propriétaires, pièces jointes, etc.), trier les tâches par statut, et glisser-déposer les tâches facilement pour changer de statut. Les mises à jour faciles et en temps réel font de ces listes un atout majeur lors de votre réunion de planification.

Vélocité: Quelle est la rapidité de vos équipes ? Mieux vous pouvez répondre à cette question (équipe par équipe), mieux vous pouvez forfaiter. Utilisez les sprints passés pour calculer la vélocité des équipes pour les sprints à venir et, au cours de la réunion de planification, procédez à des vérifications. Les équipes pensent-elles que ce projet pourrait nécessiter un échéancier plus long ou plus court ? Profitez de la réunion pour obtenir leur avis et éviter de sous-planifier ou de sur-planifier. Capacité : En parlant de sous- ou sur-planification, la capacité est l'autre indicateur dont vous devez tenir compte dans vos forfaits. Pour le déterminer, vous devez savoir ce que l'équipe (ou chaque membre de l'équipe) a déjà dans son assiette, ce qui peut et ne peut pas être poussé, et comment votre priorité se croise avec leurs priorités existantes. (Psst.. Vue Charge de travail de ClickUp peut être utile à cet égard)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif charge de travail ClickUp /$$$img/

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Pour déterminer la capacité, de nombreuses équipes utilisent un système tel que points de sprint qui vous permet d'attribuer plusieurs points auxquels les équipes peuvent s'attaquer dans une période donnée, puis d'attribuer à chaque tâche une valeur en points pour voir comment elle s'inscrit dans la capacité totale globale.

Il convient de noter que planification de la capacité **Il s'agit d'aligner les équipes sur la portée et l'effort requis pour faire quelque chose. Le système de points permet d'identifier les divergences de compréhension les plus importantes.

Si un ingénieur dit que l'effort requis est de deux points et qu'un autre dit qu'il est de sept, vous savez qu'il manque quelque chose à quelqu'un. Cela peut vous aider à mettre en évidence les dépendances et à clarifier les hypothèses avant le début du sprint.

Dépendances : Les dépendances entre les équipes doivent faire partie de votre planification avant le sprint et doivent être évoquées lors de la réunion pour s'assurer que vous les avez toutes mappées (la dernière chose que vous voulez, c'est découvrir une énorme dépendance de dernière minute qui fait dérailler le forfait).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Relationships20-20dependencies.gif fonctionnalité des dépendances dans ClickUp /$$$img/

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp

Tâches : Comment allons-nous atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé ? Quelles sont les tâches, les jalons et l'ordre des opérations que nous devrons achever ? Qui est chargé de telle ou telle tâche et comment la fera-t-on terminer ? Votre gestionnaire de projet devrait déjà disposer d'une échéancier de la gestion de projet avec les réponses à ces questions. Profitez de la réunion pour apporter les modifications nécessaires si votre équipe apporte de nouvelles informations, estimations de durée, etc. Indicateurs : Enfin, assurez-vous que votre réunion répond à une question clé : **Comment saurez-vous si vous avez réussi ? Quels sont les indicateurs qui vous permettront de juger de l'efficacité du sprint ? Quels sont les objectifs précis que les équipes et les individus doivent viser ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png Vue ClickUp de la charge de travail /$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp donne un aperçu des indicateurs de votre projet afin d'avoir une étape d'avance

Bonnes pratiques de planification du sprint

Vous savez maintenant ce qu'est une réunion de planification de sprint, quand l'organiser, qui en est responsable et ce qu'elle couvre. Maintenant, rendez-la encore meilleure grâce à quelques conseils d'experts :

1. Soyez bref et agréable

Personne n'aime les longues réunions. Même les plus importantes. Cela signifie que si vous voulez que votre réunion ait un maximum d'impact et rencontre moins de résistance, les gestionnaires de projet et les dirigeants doivent faire le travail en amont pour que la réunion soit aussi courte et simple que possible.

2. Établir un ordre du jour clair

Effacées, les réunions se dérouleront d'autant mieux et plus rapidement que l'ordre du jour sera clair et précis. Sachez de quoi vous devez parler, dans quelle commande et avec quelle priorité. Commencez par les points qui requièrent le plus d'attention.

3. Commencez par le pourquoi

Comme Simon Sinek (de TED Talk) dit : " les gens n'achètent pas ce que vous faites ; ils achètent pourquoi vous le faites " Il parle principalement des clients, mais il en va de même pour les équipes internes. Si vous voulez qu'elles adhèrent à un projet et s'y investissent pleinement, elles doivent savoir pourquoi c'est important. Quels sont les objectifs qu'ils travaillent à atteindre et comment ces objectifs font-ils avancer la vie des clients ou des employés ?

4. Allégez le fardeau de votre équipe

Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe doivent faire en sorte qu'il soit le plus facile possible pour l'équipe de dire oui au forfait. Ne vous servez pas de votre réunion comme d'une session de brainstorming ou de surcharger les équipes en leur demandant de trouver la feuille de route par elles-mêmes. Présentez des suggestions effacées et laissez l'équipe donner un retour d'information utile. C'est la façon la plus efficace d'utiliser le temps et de ne pas voler la concentration ou l'énergie créative de vos équipes.

5. Définir la réussite

À quoi ressemble une session de planification réussie ? À faire en sorte que les équipes repartent avec des connaissances acquises ? À quelles questions de clarification devez-vous répondre ? L'équipe fait-elle un release à la fin de ce sprint et quel est l'impact sur votre forfait ? Vous devriez aborder la réunion en sachant déjà non seulement à quoi ressemblera un sprint réussi, mais aussi à quoi devrait ressembler une réunion de planification réussie à la fin.

6. Fixer des objectifs _réalistes

L'épuisement professionnel et la rotation du personnel atteignant des taux alarmants, il est plus important que jamais d'être réaliste quant à ce que les équipes et les individus peuvent accomplir. Utilisez la vélocité passée pour établir votre forfait, mais écoutez aussi les équipes qui vous disent qu'elles auront besoin de plus de temps ou qu'elles ont du mal à atteindre vos objectifs.

Pour de nombreuses équipes, le fait de paramétrer un objectif réaliste et atteignable ainsi qu'un plan d'action pour la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés un objectif extensible avec des incitations supplémentaires peut aider à garantir que les équipes ne brûlent pas la chandelle par les deux bouts, mais qu'elles visent de grandes choses.

7. Organiser des rétrospectives

Chaque sprint doit informer les sprints qui le suivent. Qu'est-ce que les équipes ont fait de bien (et qui peut être reproduit) ? Qu'est-ce qui nécessite du travail ? À quoi avez-vous appris des sprints précédents ? Comment pouvez-vous l'appliquer à l'avenir ? Des rétrospectives régulières peuvent vous aider à obtenir les réponses et à les intégrer dans la prochaine session de planification.

Try out these Outils rétrospectifs !

PRO TIP Vous voulez d'autres conseils ? Consultez cette collection de conseils sur la gestion de projet agile de plus de 20 experts.

Voici trois outils ClickUp modèles agiles qui pourraient s'avérer utiles pour votre le forfait du sprint réunion :

1. ClickUp Modèle de gestion de projet agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-10-20-at-6.29.47-PM-1400x772.png Modèle de gestion de projet agile par ClickUp /$$$img/

Utilisez ce modèle agile pour suivre les phases de test et de mise en œuvre de vos projets les plus importants

Le modèle Modèle de gestion de projet agile ClickUp vous permet d'afficher la progression en un coup d'œil, de suivre les sprints et de personnaliser les statuts pour répondre aux besoins uniques de vos équipes.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Agile-Scrum-Management-Template.png ClickUp Modèle de gestion Agile Scrum /$$$img/

Créez un backlog détaillé avec ce modèle Agile Scrum simple et démarrez immédiatement

Des backlogs aux sprints en passant par les rétrospectives, cet Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum regroupe tous les éléments de planification du sprint dont vous avez besoin en un seul endroit, facile à afficher et à modifier.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de rétrospective de sprint et de remue-méninges

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Sprint-retrospective.png clickUp Modèle de rétrospective Sprint /$$$img/

Utilisez ce modèle de Tableau blanc pour planifier plus clairement votre prochaine rétro

Effectuer une rétrospective après un sprint et avant le suivant ? La Modèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin.

Bonus: Sprint Modèles rétrospectifs Télécharger ce modèle

Prêt à commencer ? Le Sprint gratuit de ClickUp et

agile sont conçus pour aider les propriétaires de produits et les chefs de mêlée à établir des forfaits, à organiser des réunions de planification de sprint et à suivre l'évolution constante de chaque projet. À l'aide de ClickUp, votre équipe peut faire tout cela. Essayez-le gratuitement pour comprendre pourquoi tant d'équipes de développement adoptent ClickUp pour gérer le forfait de sprint et les rétrospectives.