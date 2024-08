10 meilleurs outils de gestion du carnet de commandes pour les équipes en 2024

Agile gestion de produits c'est comme naviguer sur un bateau et le backlog est ce qui le maintient à flot.

Si vous affinez et mettez à jour en permanence votre carnet de produits, vous assurerez une navigation fluide à votre entreprise. ⛵ Carnet de commandes doit favoriser une collaboration transparente entre les propriétaires de produits et les équipes de développement de logiciels et s'aligner sur les besoins et les attentes des clients et des parties prenantes.

Êtes-vous prêt à quitter les rivages des outils de gestion du carnet de commandes obsolètes ? Montez à bord et découvrez notre top 10 picks. Nous vous présenterons leurs fonctionnalités les plus utiles, leurs prix et leurs limites, afin de vous aider à choisir l'outil idéal pour mener votre produit vers le succès !

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion du carnet de commandes ?

Si vous voulez livrer vos projets dans les délais, corriger les bogues et développer de nouvelles fonctionnalités avec facilité, et continuer à vous développer, vous avez besoin d'un système de gestion du carnet de commandes adéquat. Voici les sept éléments indispensables d'un outil de gestion du carnet de commandes efficace :

Priorisation : Il permet aux responsables de hiérarchiser les projets, les histoires d'utilisateurs, les livrables et les tâches, en indiquant clairement leur importance à tous les membres de l'équipe Facilité d'utilisation : Il est convivial, accessible sur plusieurs appareils et automatise les tâches manuelles et répétitives Collaboration : Facilite la communication entre les membres de l'équipe et permet la traçabilité des changements dans le carnet de commandes Personnalisation : Il est suffisamment évolutif et flexible pour s'adapter aux différents flux de travail des équipes de développement et des produits Rapports : Fournit des analyses et des informations, vous permettant de suivre l'avancement des projets ainsi que des tâches individuelles Intégration : Intégration : s'intègre aux outils ou logiciels existants utilisés par votre équipe, tels que les outils de communication, de gestion de projet et de développement Sécurité : Protège la confidentialité des données sensibles et vous permet de contrôler les autorisations des utilisateurs

Les 10 meilleurs outils de gestion du carnet de commandes pour rationaliser votre flux de travail

Dites adieu au chaos et bonjour à l'efficacité gestion des tâches avec ces 10 outils de gestion du backlog produit ! Nous explorerons leurs fonctionnalités et la manière de les utiliser pour rationaliser votre flux de travail et suivre les progrès réalisés.

Gardez à l'esprit que chaque outil présente des avantages et des inconvénients spécifiques, que nous évoquerons dans cet article.

Utilisez ClickUp pour créer une vue de liste de backlogs avec des champs personnalisés tels que Priorité, ARR, et plus encore

ClickUp n'a pas besoin d'être présenté. Tout le monde et leur mère l'utilisent aujourd'hui, que ce soit pour suivre leurs responsabilités quotidiennes ou organiser les tâches ménagères. 🥧

Il s'agit d'un outil de collaboration et de gestion des tâches qui offre de nombreuses fonctionnalités et des modèles gratuits pour s'adapter à divers contextes, y compris un modèle de Modèle de Backlogs et de Sprints pour une gestion facile du backlog, quel que soit votre compétences en gestion de produits ou la taille de votre entreprise.

La Vue de priorisation de ClickUp est une liste d'éléments du backlog (épopées, histoires d'utilisateurs, tâches et sous-tâches), affichée avec leur statut, leur progression et leur date d'échéance. Vous pouvez assigner Points de sprint et des étiquettes de priorité pour les histoires afin de signaler leur importance. Réorganisez, supprimez ou ajoutez vos propres colonnes pour créer un cadre personnalisé qui vous convienne à vous ou à votre équipe de développement.

En plus de la vue de priorisation, ClickUp offre beaucoup d'autres fonctions, telles que Tableau de style Kanban et un Vue du diagramme de Gantt pour une gestion de projet agile efficace.

Suivez la chronologie du backlog en utilisant la vue Gantt de ClickUp

Cliquez sur une tâche pour afficher et gérer tous les détails. Dans la fenêtre de la tâche, vous pouvez trouver un journal des modifications précédentes et définir des autorisations, mais aussi ajouter des pièces jointes, des notes, des listes de contrôle, et des actions automatisées . Lorsque vous assignez une tâche à un membre de l'équipe, il peut trouver toutes les informations relatives à cette tâche en un seul endroit et suivre le temps passé sur eux.

Examinez et contrôlez tous les aspects de vos tâches du carnet de commandes ClickUp dans la fenêtre des tâches

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

Nécessite une certaine courbe d'apprentissage en raison de l'abondance des fonctionnalités

Les utilisateurs ont fait remarquer que les notifications pourraient être filtrées

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ### 2. Craft.io

Organisez tous les éléments de votre carnet de commandes avec facilité grâce au tableau de bord simple de Craft.io Craft.io est une gestion de produit de bout en bout qui vous donne un contrôle total sur le cycle de vie du produit de la conception à la lancement du produit et au-delà. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre, chacune couvrant un aspect particulier de la gestion des produits.

Outre le carnet de commandes, il comporte des espaces dédiés à votre contribution stratégique, c'est-à-dire à votre wiki produit, à la hiérarchisation des priorités, au suivi de l'état du produit et du développement, et à la gestion du portefeuille. Il vous permet également de créer un tableau de bord personnel et un portail pour recueillir les commentaires des utilisateurs.

Le Document Backlog produit donne une vue d'ensemble claire de vos projets, fonctionnalités et bogues, en les affichant avec des assignations, des statuts codés par couleur et des barres de progression. Vous pouvez personnaliser vos colonnes et vos catégories d'état avec des formules uniques.

Hiérarchisez les projets et les histoires à l'aide d'un système de points et attribuez différents labels d'importance, d'effort et de valeur. En cliquant sur les éléments, vous pouvez révéler des informations supplémentaires, telles que le journal d'activité, les commentaires, les pièces jointes et les dépendances des tâches.

Les meilleures caractéristiques de Craft.io

Couverture de tous les aspects de la gestion de produit, y compris la stratégie et le backlogging

Portail de feedback

Vue personnelle

Colonnes et catégories d'état personnalisées

Hiérarchisation à l'aide d'étiquettes d'importance, de points d'histoire et de scores valeur/effort

Disponibilité Web et mobile (pour les propriétaires de produits en déplacement)

Intégration native avec 17 outils, dont Zapier

Limites de Craft.io

Les inconvénients sont les suivants :

Coûts élevés

L'installation initiale peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix de Craft.io

Craft.io propose un essai gratuit de 14 jours et trois plans tarifaires :

Essentiel : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Pro : 89 $/mois par éditeur

: 89 $/mois par éditeur Entreprise : tarification personnalisée

*Les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

3. Backlog

Obtenez une vue d'ensemble des aspects les plus importants de votre carnet de commandes dans le tableau de bord de Backlog Backlog est l'un des quatre outils de collaboration créés par Nulab. Son objectif principal est de faciliter la planification et l'exécution des projets, en les rendant aussi fluides que de la soie.

Backlog comporte plusieurs dossiers permettant d'organiser et de visualiser différents aspects de vos projets. Home vous donne un résumé des mises à jour les plus récentes, tandis que des fonctionnalités clés comme Wiki et Files vous permettent de stocker toutes les informations et ressources nécessaires, y compris votre les exigences de votre produit .

Pour gérer votre charge de travail, allez dans Issues et créez une hiérarchie de tâches avec différents statuts et étapes. Ajoutez de nouveaux dossiers à l'aide de modèles ou configurez la création automatique de dossiers par courrier électronique. Vous pouvez également ajouter des commentaires, y associer des collègues et consulter l'historique des modifications.

Outre la vue en liste standard, Backlog propose des tableaux Kanban, Des diagrammes de Gantt et Graphiques à rebours pour une visualisation optimale du projet. Leur modification est simple grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer".

Si vous travaillez dans le secteur des technologies de l'information, Backlog vous couvre. Il dispose de plusieurs outils spécifiques à ce secteur, tels que la revue de code, le clonage de référentiel et le contrôle des adresses IP.

Meilleures caractéristiques de Backlog

Capacités complètes d'outil de gestion de projet

Diverses options de visualisation, telles que les tableaux de type Kanban et les diagrammes de Gantt

Glisser-déposer pour réorganiser les tâches dans les tableaux et les graphiques

Disponibilité sur desktop, web et mobile

Intégration native avec 11 outils, ainsi qu'avec d'autres logiciels Nulab

Limites de Backlog

Peu d'options d'intégration

Prix élevé pour les grandes équipes

Certains utilisateurs le considèrent comme trop simple

Prix de Backlog

Essayez Backlog gratuitement pendant 30 jours ou choisissez l'un des trois plans tarifaires :

Débutant : 35 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs

: 35 $/mois pour un maximum de 30 utilisateurs Standard : 100$/mois avec un nombre illimité d'utilisateurs

: 100$/mois avec un nombre illimité d'utilisateurs Premium : 175 $/mois avec un nombre illimité d'utilisateurs et de projets

4. Planigle

Gérez vos histoires, vos épopées, vos tâches et autres éléments mobiles avec Planigle

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à Planigle PlaniglePlanigle est un outil open-source pour gérer le backlog d'un produit, les itérations et les versions. Il est accessible et facile à utiliser, que vous soyez un novice en technologie ou un pro. La version de base du logiciel est gratuite, mais vous devez souscrire au plan Premium si vous avez besoin de projets ou de fonctionnalités supplémentaires.

En haut du tableau de bord, vous pouvez visualiser les différents éléments du carnet de commandes, tels que les épopées, les histoires et les tâches. Vous pouvez les classer par ordre de priorité en les faisant glisser et en entrant en mode édition en double-cliquant dessus. L'onglet Calendrier vous permet de naviguer dans les versions et itérations à venir, tandis que Changements vous montre la chronologie des activités précédentes de votre équipe.

Dans l'onglet Personnes, gérez votre équipe en ajoutant ou en supprimant des personnes et en les regroupant pour créer des équipes performantes. Grâce à la fonctionnalité de multi-location, l'outil peut prendre en charge plusieurs projets tout en vous permettant de gérer les autorisations des participants dans chacun d'entre eux afin de garantir la confidentialité.

Si vous optez pour le Premium plan de Planigle, vous serez en mesure de partager le backlog du produit avec les clients afin de recueillir leurs commentaires (idéal pour la gestion de la relation client), de débloquer les rapports via burndown et graphiques de vélocité et obtenir de l'aide.

Planigle meilleures caractéristiques

Simple et intuitif

Abordable

Hiérarchisation des tâches par glisser-déposer

Rapports faciles à établir

Multi-tenance

Limites de Planigle

Simplicité au détriment de la variété des fonctionnalités (en particulier pour les chefs de projet)

Interface utilisateur obsolète

Uniquement sur le Web

Pas d'intégration native

Prix de Planigle

**Gratuit

*Premium 10 $/mois pour les 10 premiers utilisateurs 5$/mois pour chaque utilisateur supplémentaire



5. Hygger

Visualiser les tâches à venir avec Hygger Hygger est un outil de gestion de projet agile permettant de créer des backlogs, des feuilles de route et des tableaux Kanban. En ce qui concerne la gestion du backlog, vous avez accès à plusieurs modèles de gestion de projet gratuits pour démarrer votre projet en toute simplicité. Vous pouvez organiser le carnet de commandes à l'aide de colonnes, de plans de travail et d'étiquettes.

Il vous permet de collecter et d'importer des informations provenant de vos coéquipiers et de vos clients, que vous pouvez utiliser pour développer de nouvelles fonctionnalités.

Pour hiérarchiser les fonctionnalités, utilisez la méthode de hiérarchisation Weighted Scoring basée sur les facteurs Valeur et Effort. Vous pouvez modifier ou ajouter des critères personnalisés, ainsi qu'ajuster leur pondération, ou opter pour les techniques de hiérarchisation ICE ou RICE. Pour une visualisation plus aisée, utilisez la Matrice de priorité, qui regroupe les tâches en trois catégories : gains rapides, grands paris, pertes de temps et probabilités.

Après avoir déterminé leur importance, envoyez les tâches à vos tableaux de développement, où vous pouvez planifier vos itérations et suivre leur état et leurs modifications. Dans chaque tâche, les coéquipiers peuvent ajouter des commentaires et des pièces jointes et enregistrer leur travail. Les rapports de Hygger vous permettent d'analyser les métriques, telles que le temps estimé par rapport au temps suivi et les points d'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Hygger

En optant pour Hygger, vous bénéficiez des avantages suivants

Des modèles gratuits pour une installation facile

La facilité de collecter et d'importer des informations et de les relier aux fonctionnalités existantes

Différentes techniques de priorisation au choix

Matrice des priorités pour détailler votre carnet de commandes

Rapports utilisant de nombreux indicateurs

Disponibilité sur le web et les mobiles

Limites de Hygger

Pas de diagramme de Gantt pour la gestion de projet

Intégration native avec cinq outils seulement

Prix de Hygger

**Gratuit

Standard : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 14 $/mois par utilisateur

6. Tableau des produits

Exemple de tableau des produits

Comme son nom l'indique, Tableau des produits est un logiciel de gestion de produits conçu pour vous aider à planifier et à prendre les bonnes décisions tout en restant fidèle à l'esprit de la feuille de route du produit .

Dans la vue de la liste des fonctionnalités, vous pouvez créer une hiérarchie de fonctionnalités avec des formules de priorisation personnalisables. Les *échelles d'impact sur l'utilisateur et l'analyse du compromis valeur/effort vous permettent d'éclairer vos décisions.

Vous pouvez assigner les fonctionnalités et les tâches les plus urgentes à des versions et à des délais et les examiner dans la vue de la feuille de route. Les détails des fonctionnalités sont à portée de clic et vous obtenez des informations sur leur avancement, les sous-fonctionnalités, les activités passées et les commentaires de vos coéquipiers. Vos clients peuvent voter et donner leur avis sur chaque idée sur le Portail, les résultats étant facilement accessibles dans l'onglet Insights.

Les meilleures caractéristiques de Productboard

Convivialité

Formules de hiérarchisation personnalisées

Scores d'impact sur l'utilisateur et analyse du compromis valeur/effort

Portail pour la collecte des commentaires des clients

Intégration native avec 21 outils et API ouverte

Limitations de Productboard

Pas de version mobile

Le nombre d'options de personnalisation peut être écrasant

Prix du tableau de bord

Productboard propose un essai gratuit de 15 jours (Starter) et quatre autres options tarifaires :

Essentials : 20 $/mois par fabricant

: 20 $/mois par fabricant Pro : 80 $/mois par créateur

: 80 $/mois par créateur Échelle : prix personnalisé

: prix personnalisé Entreprise : prix sur mesure

7. Yodiz

Saisissez facilement des histoires d'utilisateurs et organisez-les avec Yodiz Yodiz est un logiciel d'agilité tout-en-un composé de deux produits : un simple outil de suivi des problèmes et un outil complet de gestion de l'information gestion de projet agile l'outil. Gardez à l'esprit que vous devez vous abonner au niveau Agile pour accéder à la fonctionnalité "Product Backlog".

Le issue tracker est un outil puissant qui peut vous aider à rester au courant de toutes les exigences des utilisateurs et à créer un solide plan d'action . Elle vous permet de créer un flux de travail personnalisé avec des colonnes, des widgets et des éléments visuels personnalisés. La plateforme facilite également l'établissement de rapports complets avec des rapports sur les tendances des problèmes et de nombreux graphiques.

Avec l'extension de navigateur Grab, vous pouvez signaler des bogues en quelques clics à l'aide de captures d'écran et d'annotations. Vous pouvez également créer des problèmes directement depuis votre email en les envoyant à l'adresse de votre projet avec une liste blanche personnalisable. 📧

Dans le panneau backlog, vous pouvez gérer vos epics et user stories, en leur attribuant des story points et des étiquettes pour indiquer leur importance dans le backlog du produit. Créez des tâches à partir des histoires, consultez l'historique, le journal des livraisons et la chronologie, et ajoutez des fichiers, des commentaires et des dépendances.

Yodiz permet également une mise en production et une mise en production sans friction planification de sprint . Vous pouvez suivre la progression de chaque tâche grâce au suivi de l'état d'avancement et à d'autres analyses clés.

Les meilleures caractéristiques de Yodiz

Prix abordable

Une extension de navigateur pour faciliter l'utilisation de Yodizrapport de bogues* Rapport d'incident par courriel

Planification visuelle facile des sprints et des versions

Disponibilité sur le web et le mobile

Intégration native avec 21 outils et API

Limitations de Yodiz

L'interface utilisateur pourrait être repensée

L'application mobile n'est pas à la hauteur de la version web

Prix de Yodiz

Démarrage : Gratuit pour un maximum de trois utilisateurs

: Gratuit pour un maximum de trois utilisateurs Issue Tracker : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Outil Agile : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Auto-hébergé : prix personnalisé

8. Travail d'équipe

Gérer les histoires d'utilisateurs et les sprints avec les nombreuses fonctionnalités de Teamwork Travail d'équipe se concentre sur le travail avec les clients et offre diverses fonctionnalités pour garantir l'efficacité de l'équipe et la satisfaction des clients. Outre la norme gestion des projets et du temps il prend en charge la budgétisation et la facturation. La plateforme fournit de nombreux modèles pour vous aider à obtenir votre projet et fonctionner en un rien de temps. ⏰

Pour un logiciel de gestion du carnet de commandes, choisissez parmi les listes, Les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt. Créez des tâches et des sous-tâches pour chaque fonctionnalité et ajoutez des balises, des dépendances et des schémas de répétition.

Teamwork dispose d'un suivi du temps avancé avec des heures facturables et des feuilles de temps où les membres de l'équipe peuvent voir leur travail suivi dans le passé. Vous pouvez vérifier l'avancement de chaque tâche ainsi que la santé du projet grâce à de nombreuses options de rapport.

Pour rationaliser votre flux de travail, établissez des automatisations personnalisées ou choisissez l'une de celles qui sont prêtes à l'emploi, comme les notifications automatiques avec les mises à jour de l'état des tâches et les changements de priorité à la lumière des échéances qui approchent. La collaboration au sein de l'équipe est un jeu d'enfant grâce au chat intégré à Teamwork. Restez dans la boucle avec des mises à jour en temps réel et répondez aux messages, le tout dans une boîte de réception.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork

Modèles pour divers cas d'utilisation

Suivi avancé du temps

Automatisation personnalisée

Chat intégré

Budgétisation et facturation

Disponibilité sur le web, les ordinateurs de bureau et les téléphones portables

Intégration native avec plus de 50 outils

Limites du travail d'équipe * La fonction de chat est limitée

Problèmes occasionnels

L'interface mobile pourrait être améliorée

Prix du travail d'équipe

Teamwork propose un mois d'essai gratuit et quatre plans tarifaires :

Free Forever pour un maximum de 5 utilisateurs

pour un maximum de 5 utilisateurs Débutant : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Deliver : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur

9. nTask

Utilisez nTask pour créer, gérer et étiqueter des problèmes et les lier à des tâches nTask est une solution de gestion de projet conçue pour simplifier votre planification et permettre à un propriétaire de produit d'exécuter des projets avec une efficacité maximale. Il s'agit d'un outil intuitif de gestion du backlog du produit qui couvre différents aspects du projet, y compris les tâches et les problèmes, l'évaluation des risques de la budgétisation et de l'allocation des ressources. Vous pouvez créer des statuts de tâches et des étiquettes de priorité personnalisés, lier des tâches pour créer des dépendances et les attribuer à plusieurs personnes.

Il s'agit d'un outil très visuel, offrant plusieurs modes de visualisation, tels que le tableau Kanban, le calendrier et le diagramme de Gantt. Grâce à sa vaste collection de modèles de tableaux, vous pouvez facilement en trouver un qui corresponde à votre créneau spécifique.

Ce que nTask fait de mieux, c'est la collaboration, avec des commentaires, un chat intégré, des réunions et des espaces de travail dédiés pour chaque membre de l'équipe. Planifiez des réunions ponctuelles ou récurrentes, synchronisez-les avec votre calendrier, préparez un ordre du jour et des notes de discussion, et complétez-les avec des actions de suivi et des décisions.

nTask facilite également la gestion et le suivi du temps et vous permet de définir des capacités pour tous les membres de l'équipe et des estimations de temps pour les tâches. Vous pouvez enregistrer votre temps manuellement ou automatiquement, puis générer des feuilles de temps et des rapports.

nTask meilleures caractéristiques

L'outil offre :

Diverses vues et modèles

Chat intégré

Planification et préparation de réunions

Gestion complète des feuilles de temps

Disponibilité sur le web et le bureau

Intégration native avec six outils et bien d'autres avec Zapier

Limites de nTask

Pas d'application mobile

Temps de chargement parfois lents

Options de personnalisation limitées

Prix de nTask

Basic : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Premium : 3 $/mois pour un utilisateur

: 3 $/mois pour un utilisateur Business : 8$/mois pour un utilisateur

: 8$/mois pour un utilisateur Entreprise : tarification personnalisée

10. Microsoft Planner

Organiser des projets et des tâches dans la suite Microsoft 365

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le planificateur de tâches de Microsoft MicrosoftPlanificateur Microsoft est un outil convivial gestion des tâches et des projets outil de la suite Microsoft 365. Comme les autres outils de cette liste, Planificateur Microsoft vous permet d'organiser et de visualiser différents aspects de vos projets. Avec l'aide de son "assistant" d'accueil, vous pouvez démarrer et créer votre premier tableau Kanban, c'est-à-dire votre premier plan, en quelques minutes.

Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu comme un outil de gestion du carnet de commandes, Microsoft Planner peut être facilement adapté à cette fin, ce qui en fait une option pratique pour les équipes qui utilisent déjà Microsoft 365.

Pour chaque plan, vous pouvez créer une hiérarchie de tâches, les assigner à des membres de l'équipe et ajouter différents statuts et étapes. Les tâches peuvent être organisées en catégories personnalisables appelées Buckets, qui peuvent être utilisées pour représenter différentes étapes ou types d'éléments de gestion du carnet de commandes.

Vous pouvez glisser-déposer les tâches dans les différents Buckets pour faciliter la hiérarchisation et la mise à jour de l'état d'avancement. Créez de nouvelles tâches à l'aide de modèles ou configurez la création automatique de tâches par courrier électronique. Ajoutez des commentaires, marquez vos collègues et consultez l'historique des modifications.

Planner meilleures fonctionnalités

Catégories de tâches personnalisables avec Buckets

Création automatique de tâches par e-mail

Collaboration via les pièces jointes et les commentaires

Disponibilité sur desktop, web et mobile

Intégration native avec les applications Microsoft 365

Limites du planificateur

Options de visualisation limitées par rapport à un outil de gestion du carnet de commandes dédié

Pas de rapports et d'analyses avancés

Pas d'options d'intégration natives en dehors des applications Microsoft 365, ce qui limite l'équipe de développement

Cher (disponible uniquement pour les abonnés au plan Microsoft 365 Enterprise)

Prix de Planner

Microsoft 365 E3 : 36 $/mois par utilisateur

: 36 $/mois par utilisateur Microsoft 365 E5 : 57 $/mois par utilisateur

Devenez plus productif grâce à votre processus de gestion du carnet de commandes

Nous comprenons que la gestion du carnet de commandes ne figure pas en tête de liste des nouveaux outils. Pourtant, il est important pour les équipes de toutes tailles d'organiser, de suivre et de collaborer sur différentes tâches liées au produit.

Les équipes de produits et de logiciels comptent sur ClickUp pour faire exactement cela et bien plus encore. Découvrez pourquoi les équipes passent d'autres outils à ClickUp en essayant la plateforme. Commencez gratuitement !