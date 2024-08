Prêt, prêt, sprint ! Votre guide de référence pour mesurer la vélocité du sprint

Si vous êtes novice en matière de développement Agile, la détermination de la vélocité du sprint et des diagrammes de vélocité peut s'avérer une épreuve déroutante. En fait, il s'agit de compter les points !

La vitesse de sprint est comme les points dans un match de basket aux enjeux élevés. Elle aide les équipes agiles et l'équipe scrum les membres de l'équipe savent s'ils gagnent ou s'ils perdent contre la montre.

En comprenant et en employant la vélocité du sprint, les équipes de développement peuvent améliorer leur rythme de travail et rationaliser leur.. Développement agile processus de développement agile. L'idée générale est que plus la vélocité est élevée, plus on couvre de terrain dans chaque sprint et plus on se rapproche de la victoire sous des contraintes telles que le temps et le budget.

Considérez ce guide comme le Phil Jackson du calcul et de l'optimisation de la vitesse de sprint de votre équipe. Nous vous proposons également des Sprints et des stratégies pour stimuler la productivité de l'équipe au cours des cycles de sprint afin de vous aider à vous frayer un chemin jusqu'à la victoire.

nous vous proposons également des stratégies pour stimuler la productivité de l'équipe au cours des cycles de sprint afin de vous aider à vous frayer un chemin jusqu'à la victoire 🏀

Qu'est-ce que la vitesse de sprint ?

Les équipes agiles travaillent par courtes phases de développement appelées cycles de sprint. Chaque cycle, qui s'étend généralement sur une à quatre semaines, divise le projet en composantes mesurables du travail nécessaire à la livraison du logiciel.

Certes, vos coéquipiers planifient, codent, s'occupent du carnet de commandes et retravaillent les fonctionnalités à chaque sprint, mais comment estimer la durée optimisée nécessaire à la livraison ? C'est exactement la raison pour laquelle vous calculez la vélocité. ⚡

La vélocité du sprint permet de suivre efficacement la progression de votre équipe et d'estimer la quantité de travail qu'elle peut abattre au cours d'un cycle de sprint. Chaque cycle aura une vélocité particulière en ce qui concerne le travail achevé par l'équipe. La vélocité moyenne des trois à dix derniers cycles vous aidera à prévoir la quantité de travail standard que votre produit ou votre équipe de développement achève par sprint.

Quel est l'objectif d'une estimation de la vélocité d'un sprint ?

La vitesse du sprint n'est pas une mesure de la réussite mais une estimation permettant de comprendre votre la capacité de votre équipe . Il peut s'agir d'un indicateur plutôt arbitraire qui peut changer en fonction de facteurs tels que la complexité du projet, la composition de l'équipe ou des influences extérieures.

Mais vous avez toujours besoin de mesurer la vélocité du sprint pour :

Évaluer quand votre équipe peut achever un projet particulier

Ajuster la portée des sprints futurs et la charge de travail de conception en fonction des taux de progression actuels

Examiner et gérer les attentes des parties prenantes avec une plus grande précision

La vélocité des sprints indique également l'amélioration continue de la productivité d'une équipe. Dans la plupart des cas, les estimations de la vélocité tendent régulièrement à la hausse, ce qui suggère que l'équipe est devenue plus efficace au fil du temps.

Astuce: La vélocité de votre équipe dépend de la fiabilité avec laquelle vous atteignez les objectifs du sprint. Si vous souhaitez améliorer l'efficacité de vos flux de travail, utilisez la fonction Modèle de Sprints ClickUp . Il est livré avec des préréglages indicateurs agiles et des champs personnalisés pour vous aider à calculer la vélocité de l'équipe à n'importe quelle échelle. Et le meilleur dans tout ça ? C'est absolument gratuit !

Tirez parti de ce modèle pour améliorer vos flux de travail de sprint avec des capacités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des intégrations d'e-mail, et plus encore

Calculer la vélocité du sprint en développement de logiciels est simple une fois que l'on a saisi la formule de base, qui est :

Vitesse du sprint = Total du travail achevé en x nombre de sprints passés ➗ Le nombre de sprints passés, c'est-à-dire, x

Pour utiliser cette formule, cependant, vous devez d'abord déterminer un certain nombre de choses, telles que la métrique pour calculer le travail fait et votre carnet de sprint. Nous allons décomposer le processus en trois étapes standard, suivies d'exemples :

Étape 1 : Déterminer un indicateur pour suivre la progression sur plusieurs sprints

Pour calculer la vélocité, il faut mesurer le travail sur des dimensions variables telles que l'équipe, le projet et le client, ce qui peut s'avérer difficile. C'est pourquoi vous devez déterminer une métrie adaptée pour estimer avec précision le travail à faire. Les trois indicateurs couramment utilisés sont :

Story points: Une user story décrit de manière concise les fonctionnalités requises du point de vue du client. Achever chaque histoire demande une certaine quantité de temps et d'efforts en fonction de la complexité du travail à effectuer, ce qui est quantifié par les points d'histoire. Pour déterminer la quantité de travail effectuée au cours d'un sprint, vous devez réfléchir en termes de : $$$a combien de story points ont été achevés au cours du sprint ? Disons que votre équipe a terminé des user stories d'une valeur de 26 points au cours du Sprint 1, de sorte que le travail terminé au cours de ce cycle s'élève à 26 points. Vous pouvez lire ce guide rapide surle calcul des points d'histoire en Agile2. Heures: Si vous préférez une métrique plus traditionnelle, vous pouvez calculer la vélocité du sprint en heures en trouvant le nombre d'heures passées sur les histoires d'utilisateurs achevées à chaque sprint - par exemple, 120 heures. Cette méthode peut offrir une valeur moins granulaire du travail Terminé par rapport aux story points, en particulier si les estimations de durée sont imprévisibles Jours idéaux: De nombreuses équipes peuvent calculer la vélocité du sprint en jours idéaux, chaque jour idéal indiquant le nombre d'heures de travail d'une journée de travail normale (disons 8 heures). Par exemple, les 120 heures de travail terminées au cours du Sprint 1 peuvent être exprimées comme 120/8 ou 15 jours idéaux

La plupart des équipes trouvent que les calculs basés sur les points d'histoire sont plus appropriés pour suivre la progression de l'équipe, car ils prennent en compte les différents niveaux de complexité des tâches de développement Séquence de Fibonacci .

Vous pouvez choisir un indicateur pendant le forfait, idéalement avant le premier sprint. Les indicateurs que vous choisirez détermineront également la manière dont votre équipe exprimera la vélocité, que ce soit en points d'histoire, en heures ou en jours idéaux.

Étape 2 : Calculer le travail fait pour chaque sprint considéré

Utilisez la métrique de votre choix pour quantifier le travail géré par votre équipe pour une série de sprints. Le travail peut comprendre effacer des éléments du carnet de commandes de résoudre les problèmes et de travailler sur les nouvelles fonctionnalités proposées par le propriétaire du produit.

Dans l'idéal, vous devriez prendre en compte le travail terminé en trois sprints pour établir une vitesse de référence pour l'équipe. Toutefois, si le travail terminé fluctue fortement, vous aurez peut-être besoin d'un plus grand nombre de sprints pour stabiliser votre taux de progression.

Étape 3 : Déterminer la vitesse de sprint moyenne de votre équipe

Une fois que vous disposez des nombres de travaux terminés pour les sprints sélectionnés, il vous suffit de trouver la moyenne. Additionnez le total des points de sprint, des heures ou des jours idéaux et divisez le résultat par le nombre de sprints achevés.

Passons en revue quelques exemples pratiques pour plus de clarté.

Exemple #1 Calculer la vélocité d'un sprint en utilisant les story points

Supposons que nous tenions un journal des points de récit achevés au cours des trois sprints précédents :

Sprint 1: L'équipe a achevé 10 histoires d'utilisateur valant 3 points chacune et une autre histoire d'utilisateur compliquée valant 6 points. Cela fait 36 points d'histoire au total (exclure les histoires achevées en partie)

Sprints 2: Nous avons pu gérer 9 histoires d'utilisateur valant 5 points chacune, ce qui fait 45 points d'histoire

**Mon travail a été fait en 38 points de story

Additionnez maintenant les story points et appliquez la formule : (36+45+38 story points)/3 sprints, et le résultat est 39,67.

Dans ce cas, notre vitesse moyenne de sprint est de 39,67 points de récit par sprint. C'est essentiellement l'effort que votre équipe peut fournir dans chaque sprint.

Exemple #2 Calculer la vélocité du sprint en utilisant les heures

Le calcul de la vélocité du sprint en utilisant les heures comme mesure suit une approche similaire à l'exemple précédent, mais ici, les tâches sont traduites en heures.

Sprint 1: 160 heures pour achever 5 tâches

Sprints 2: 240 heures pour 8 tâches

Sprint 3: 180 heures pour 6 tâches

Au cours des trois derniers sprints, l'équipe a investi un total de 580 heures. Cela représente environ 193,33 heures par sprint, soit une vélocité moyenne de 190 heures.

L'utilisation d'estimations d'heures permet de comprendre combien d'heures une équipe peut raisonnablement consacrer au travail sur un projet sans s'engager de manière excessive. Dans notre exemple, vous remarquerez une augmentation notable du nombre d'heures au cours du sprint 2, qui n'est peut-être pas réaliste et qui doit être corrigée.

Exemple #3 Calcul de la vélocité du sprint en utilisant les jours idéaux

L'utilisation des jours comme mesure commence souvent par la détermination du jour idéal. Il se peut que vous deviez faire le décompte de la production totale de plusieurs sprints auparavant. Pour notre exemple, considérons qu'une journée idéale dure 8 heures.

Sprint 1: 96 heures travaillées. 96/8 soit 12 jours idéaux

Sprints 2: 120 heures-15 jours idéaux

Sprint 3: 108 heures-13,5 jours idéaux

En additionnant les jours idéaux pour chaque sprint, on obtient 40,5. La moyenne est donc de 13,5 jours idéaux pour chaque sprint.

6 stratégies pour améliorer et stabiliser la vélocité de votre équipe

La vélocité du sprint doit être stable pour être fiable ou utile pour le forfait du sprint. Néanmoins, vous pouvez vous attendre à une vélocité très fluctuante en raison de problèmes tels que :

Un projet agile trop compliqué

Des tests et des réunions inutiles

Une participation limitée du propriétaire du produit

Un carnet de commandes mal défini

Manque de personnel

Bien que certains de ces problèmes soient indépendants de votre volonté, vous pouvez éviter les problèmes de productivité les plus courants en utilisant un système de gestion de la qualité solution de gestion de projet de qualité comme ClickUp . Le logiciel vous aide à mener des projets de manière efficace et à maintenir une plus grande vélocité au fur et à mesure de la progression du flux de travail.

Nous avons compilé six stratégies approuvées par les experts pour améliorer et stabiliser la vélocité de l'équipe. Nous démontrerons également quelques fonctions pratiques avec le logiciel ClickUp Agile Suite , idéal pour suivre la vélocité des sprints et maintenir la productivité des équipes. 👇

1. Documentez et optimisez votre flux de travail

Les équipes agiles peuvent se laisser distraire en raison de flux de travail mal optimisés, ce qui a tendance à faire baisser leur vélocité. Imaginez : Teams, une codeuse compétente, passe 4 heures de sa journée de travail à demander aux membres de l'équipe des exigences précises concernant le produit. Que se passe-t-il si cela se produit également avec d'autres équipes ? Votre vélocité s'effondre.

Le seul moyen de rationaliser les différents processus de travail et de minimiser les erreurs à chaque sprint est de tout documenter, de l'utilisateur à l'équipe de développement études de cas et les exigences du projet aux éléments du carnet de commandes.

Prendre Documents ClickUp par exemple, vous aide à centraliser votre documentation produit dans une forme facilement consultable. Détaillez les spécifications requises, partagez et collaborez sur les prototypes, et organisez les backlogs pour chaque sprint, le tout en un seul endroit.

Affichez et gérez rapidement les Automatisations actives et inactives à travers les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs

2. Visualiser la progression grâce aux rapports de vélocité

Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de trois sprints pour avoir une idée de votre vélocité. De nombreuses équipes utilisent désormais des rapports visuels pour garder un onglet sur leurs estimations de la vitesse du sprint en temps réel.

Voici deux méthodes populaires pour suivre la vélocité :

Diagramme de vélocité du sprint: Il s'agit d'une simple représentation graphique du travail terminé (représenté par l'axe des Y) sur l'ensemble des sprints (représenté par l'axe des X) **Un diagramme d'avancement des travaux est une autre représentation graphique permettant de suivre la vélocité. Il vous donne un aperçu des tâches restant à faire, mappées en fonction du temps

Améliorez les estimations futures de Sprint en créant des rapports de vélocité précis et visuellement attrayants dans ClickUp

Explorer Cartes Sprint Velocity dans ClickUp pour représenter visuellement et suivre la progression de votre équipe dans une forme effacée. Le paramétrage de ces cartes ne prend pas beaucoup de temps car elles s'adaptent automatiquement aux configurations de votre système par défaut Environnements de travail ou Dossier de sprints .

En outre, vous pouvez également créer des cartes Burnup et Burndown dans ClickUp afin d'obtenir des informations sur le travail en attente. Ces rapports en temps réel améliorent votre estimation de la productivité du sprint et conduisent à des réunions de planification plus productives.

Les cartes Burndown de Sprints, faciles à suivre, peuvent vous aider à plonger plus profondément dans vos données pour plus d'approfondissement le forfait de capacité et analyse

3. Maintenir une vitesse stable en contrôlant les variables

La cohérence est la clé de la maintenance de la vitesse de sprint de votre équipe. Si vous modifiez trop de variables au cours de plusieurs sprints, vous risquez d'avoir des taux de progression très variables.

En général, faites l'effort de maintenir les éléments de base comme la durée du sprint, la rotation de l'équipe et les estimations de story points équilibrés au cours des sprints. Vous pouvez toujours procéder à des ajustements si vous prévoyez des retards dus à une équipe surchargée. Par exemple, l'ajout d'un nouveau membre augmente généralement la capacité de la charge de travail et contribue à accroître la vélocité.

Garder l'onglet sur les variables du projet est un jeu d'enfant avec ClickUp Sprints . Il offre un ensemble de fonctions pour que les scrum masters puissent naviguer efficacement dans chaque aspect du projet. Définissez les dates de sprint, attribuez des points, gérez les backlogs, spécifiez les tâches de conception UX et ajustez les priorités, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les tâches et les échéanciers.

Créer le parfait Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez suivre les points sprint par tâche et assigné et obtenir un aperçu granulaire de la progression. Apportez des changements à tout moment en fonction des demandes de l'utilisateur et les objectifs actuels de l'entreprise et examinez immédiatement l'impact de tout ce qui se passe sur votre vélocité.

Vous avez des tâches en suspens ? Vous pouvez automatiquement repousser le travail inachevé au sprint suivant et même l'intégrer à des outils tiers tels que GitHub, GitLab ou Bitbucket pour synchroniser la progression.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/Sprint-Velocity-In-ClickUp.png Vélocité du sprint dans ClickUp /$$img/

Faites de meilleures estimations en personnalisant l'intervalle de vitesse dans ClickUp

4. Révisez régulièrement votre backlog de sprint

A carnet de commandes bien rempli est un trésor de détails en flux de travail scrum , fournissant aux membres de l'équipe des informations complètes lorsqu'ils démarrent un nouveau sprint. L'affinement du backlog garantit que les équipes donnent la priorité à l'exécution des tâches nécessaires et/ou de grande valeur pour maintenir une plus grande maintenance.

Vous pouvez utiliser l'outil Modèle de carnet de bord de projet ClickUp pour organiser et superviser les tâches importantes et les échéances de chaque sprint. Il est conçu pour rationaliser la capture des tâches, vous aider grâce au suivi de la progression en temps réel, à la synchronisation intégrée de l'équipe, priorisation et outils scrum .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Project-Backlog-Template.png Modèle de carnet de bord de projet ClickUp /$$img/

Créez, organisez et suivez la progression de vos projets en attente tout en gardant un œil sur le long terme objectifs du projet avec le modèle de carnet de bord de projet ClickUp

5. Attention aux dépendances externes et aux pépins techniques

Bien que la vélocité soit souvent mesurée au niveau de l'équipe, des facteurs internes et externes peuvent avoir un impact sur l'indicateur. Des changements dans les exigences, l'absence d'un logiciel essentiel, la lenteur des réactions des clients ou l'absence d'un membre clé de l'équipe peuvent faire baisser la vélocité globale.

Les bonnes pratiques consistent à créer un plan cohérent des dépendances lors de la planification du sprint. Tenez compte de tous les écueils potentiels, tels que des processus d'approbation perturbés et des obstacles techniques comme des serveurs de test obsolètes, afin de passer en revue les tâches interconnectées concernées.

Besoin d'un démarrage rapide ? Dépendances de ClickUp peut vous aider ! Cette fonctionnalité vous permet de créer et de suivre les liens entre les tâches, les documents et les livrables. Vous pouvez utiliser la fonction Diagrammes de Gantt pour obtenir une vue consolidée de Tout, comme la connexion entre les clients et les commandes, les clients et les affaires, ou les utilisateurs et les rapports de bug.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Dependencies.png Dépendances de ClickUp /$$img/

Paramétrer les tâches pour qu'elles se bloquent ou attendent l'une l'autre afin de créer une dépendance dans ClickUp

6. Dédier une rétrospective de sprint à l'optimisation de la vélocité

Lorsque vous identifiez des opportunités supplémentaires d'optimisation de la vélocité, il est judicieux d'effectuer une session de rétrospective de sprint . Discutez des sprints précédents avec votre équipe et enregistrez les opinions individuelles sur ce qui semble être une charge de travail réalisable pour le prochain sprint.

Gardez à l'esprit qu'essayer d'optimiser agressivement la vitesse du sprint peut parfois être contre-intuitif. Par exemple, si vous insistez pour obtenir davantage de fonctionnalités au cours du prochain sprint, il est probable que la qualité soit compromise et que le produit finisse par comporter un grand nombre de bugs.

Vous pouvez accéder à une multitude de rapports agiles pour vos sprints rétrospectifs avec Tableaux de bord ClickUp . Engagez des discussions fondées sur des données concernant les obstacles à la progression. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils suivants Cartes Sprints pour mesurer la performance pour le sprint en cours ou Cartes de suivi du temps pour comparer le travail estimé fait par les employés aux heures individuelles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord de ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Astuce: Utilisez les fonctions de rétrospective et d'analyse de ClickUp modèles de planification de sprint de ClickUp pour documenter vos sessions de manière organisée.

Défis potentiels de l'utilisation de Sprint Velocity

La vélocité du sprint, lorsqu'elle est utilisée de la mauvaise manière, peut être une nuisance pour n'importe quelle équipe de développement. Voici quelques situations délicates auxquelles il faut faire attention :

Mauvaise utilisation contextuelle de la vitesse de sprint de votre équipe

En tant que La loi de Goodhart suggère , "Quand une mesure devient une cible, elle perd son efficacité"

La vélocité du sprint n'est pas l'outil idéal pour conduire le changement au sein d'une équipe. Son but premier est uniquement d'aider à la planification des sprints à venir et à l'établissement de rapports sur les estimations.

La comparaison des vélocités entre différentes équipes ou des les utiliser pour faire de la microgestion peut conduire à l'épuisement professionnel et à une baisse de la qualité du travail. La vélocité doit être strictement un outil d'assistance pour aligner l'équipe sur les objectifs de l'entreprise fournir de la valeur et de la satisfaction aux clients et répondre aux attentes des parties prenantes.

Ignorer les considérations relatives à la dette technique

Essayer d'augmenter la vitesse du sprint peut déclencher un compromis potentiel entre la vitesse et la qualité, créant ainsi une dette technique. La pression pour faire le travail rapidement peut amener les équipes à sauter des pratiques essentielles comme les tests unitaires et les revues de code.

À savoir qu'une vitesse plus élevée ne fait pas la valeur de l'entreprise. Donnez la priorité à une vitesse stable qui fonctionne pour votre équipe.

Pas de temps mort pour les sprints à venir

Bien que la vélocité du sprint soit un indicateur essentiel dans la conception d'un projet d'entreprise, il n'y a pas de temps mort gestion de projet agile les nouvelles équipes commettent souvent l'erreur de surcharger de tâches le sprint à venir, ne laissant aucune place aux temps morts. Cela peut avoir un impact sur les performances de l'équipe et les livrables, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à des interruptions de service.

Avantages d'une mesure cohérente de la vitesse du sprint

Les défis présentés ci-dessus peuvent largement être évités si vous utilisez la vélocité du sprint avec le bon état d'esprit. Les équipes qui utilisent régulièrement cet indicateur bénéficient de trois avantages distincts :

Améliorationle forfait sprint: La vélocité du sprint offre une méthode fiable pour évaluer la charge de travail des équipes et éviter les blocages imprévus dans votre processus de développement Amélioration de la communication avec les parties prenantes: Il simplifie la communication avec les parties prenantesles parties prenantes du projet. Vous pouvez proposer des délais précis pour les tâches en vous appuyant sur des rapports basés sur des données Une meilleure visibilité des modèles de travail : Des contrôles réguliers de la vélocité des sprints fournissent des informations plus approfondies sur l'efficacité de votre équipe et sur la façon dont elle travaillemon travail de travail, ce qui permet d'identifier rapidement les fluctuations de performance

Faire en sorte que les projets soient sprintés avec ClickUp

Améliorez l'efficacité et la productivité de votre équipe avec ClickUp, l'outil ultime pour suivre la vélocité des sprints et naviguer dans l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Avec des outils d'IA et de modèles agiles clickUp vous fournit le coup de pouce dont vous avez besoin pour prendre la tête du peloton et remporter des victoires épiques dans chaque projet. S'inscrire gratuitement et donnez à votre équipe le petit coup de pouce dont elle a besoin pour smasher le ballon dans chaque cerceau de la tâche ! 🌺