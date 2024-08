Équipes Scrum : Comment optimiser la dynamique des équipes à distance

Dans le sillage d'une évolution mondiale vers le travail télétravail, la dynamique d'équipe est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les membres des équipes sont dispersés géographiquement sur différents fuseaux horaires. Ils travaillent à partir de leur Accueil dans des environnements avec des installations et des distractions que les organisations ne peuvent pas contrôler.

Cela peut représenter un défi de taille, en particulier dans les équipes scrum allégées. Le cadre scrum repose sur des équipes autogérées qui collaborent, innovent et s'adaptent au changement. Sans la dynamique appropriée, les équipes à distance sont vouées à l'échec.

Dans cet article de blog, nous verrons comment éviter cela.

Qu'est-ce qu'une équipe Scrum ?

Une équipe scrum est un groupe interfonctionnel d'individus qui travaillent ensemble pour livrer des produits logiciels par petits incréments. Une équipe scrum s'apparente à une équipe sportive, où chaque membre de l'équipe a un rôle spécifique et où ils travaillent tous pour atteindre un objectif commun.

Une équipe agile scrum typique est composée de :

Transversale : Comprend des spécialistes de l'interface utilisateur, de l'UX, du DevOps et de la qualité, en plus du propriétaire du produit, du scrum master et de l'équipe de développement.

Petite : Une équipe scrum typique compte moins de dix personnes. Les équipes sont conçues pour être suffisamment petites pour être faciles à gérer tout en étant suffisamment grandes pour achever un travail substantiel dans chaque sprint.

Cependant, lorsque le projet est de grande envergure, il est parfois possible que plusieurs équipes de mêlée travaillent ensemble. Ou une équipe scrum divisée en sous-équipes dotées de compétences spécialisées.

Auto-organisation : Les membres d'une équipe scrum sont autonomes et s'autogèrent. Ils peuvent débattre, être en désaccord et résoudre les conflits entre eux.

Transparence : Les équipes Scrum utilisent des données historiques pour établir des forfaits. Elles partagent ouvertement leurs retours d'expérience et travaillent ensemble pour progresser.

Co-localisé : Traditionnellement, les équipes Scrum étaient installées au même endroit. Avec le développement du travail télétravail, ce n'est plus le cas, du moins dans la réalité. Pourtant, pour réussir en tant qu'unité, elles ont besoin d'un espace de collaboration numérique. Nous y reviendrons plus loin dans ce billet.

Comprendre les équipes Scrum

La philosophie agile-scrum a fondamentalement changé la façon dont les logiciels sont développés. Au lieu de l'ancienne façon, lorsque les projets de développement de logiciels s'étendaient sur plusieurs années, en s'en tenant toujours au forfait original, qu'il soit ou non applicable plus longtemps, scrum donne la priorité à la valeur de l'entreprise, à l'orientation client et à la capacité d'adaptation. Ce voyage n'a cependant pas été rapide.

Une histoire abrégée de scrum

Le concept de scrum est né d'une étude réalisée en 1986 Article de la Harvard Business Review de 1986 de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka. Ils ont établi un parallèle entre l'efficacité, la rapidité d'exécution et la transversalité de l'entreprise équipes agiles et le rugby.

Le terme "mêlée" est Fermé au rugby, où il signifie un jeu où les membres de l'équipe se tassent étroitement pour relancer le jeu.

Quelques années plus tard, Ken Schwaber et Jeff Sutherland ont développé scrum en tant que processus formel pour le développement de logiciels, le présentant au public en 1995$$a. Ce processus a également évolué pour devenir le manifeste du développement agile .

Si Ken et Jeff l'ont conçu initialement pour le développement de logiciels, ce dernier a depuis aidé des équipes de tous les secteurs et de toutes les fonctions à adopter la philosophie scrum.

Structure d'une équipe Scrum

Une équipe scrum a trois rôles essentiels :

Le propriétaire du produit : La voix du client et le gardien du carnet de commandes

: La voix du client et le gardien du carnet de commandes Maître de mêlée : Un facilitateur qui s'assure que l'équipe comprend l'entreprise, respecte les valeurs de scrum et élimine les obstacles

: Un facilitateur qui s'assure que l'équipe comprend l'entreprise, respecte les valeurs de scrum et élimine les obstacles Équipe de développement : Le groupe qui est responsable de l'écriture du code, des tests, de la conception et de tout ce qui est nécessaire au développement d'un incrément

Nous explorerons chaque rôle dans une prochaine section de ce billet de blog.

a Essentiels d'une équipe scrum

Outre le groupe de personnes interfonctionnelles qui s'organisent elles-mêmes, les équipes scrum comportent plusieurs composantes et fonctions. Les principaux sont les suivants :

Les évènements scrum : Les évènements collaboratifs auxquels les équipes agiles participent, tels que le forfait sprint, le travail quotidien, etc réunion scrum , rétrospectives, etc. Termes de la méthode agile scrum : Un langage commun pour l'équipe scrum, comprenant des termes tels que sprints, épiques, backlogs, etc.

Artéfacts : Les trois clés artefacts scrum c'est-à-dire le backlog de produit, le backlog de sprint et l'incrément de produit.

Outils : Logiciel de gestion de projet gratuit pour pratiquer Kanban, enregistrer des histoires d'utilisateurs, suivre la progression, etc.

Rôle de l'équipe scrum dans l'élaboration des cas d'utilisation

La philosophie de scrum est de développer des logiciels par petits incréments qui offrent une valeur à l'utilisateur. Pour décomposer les fonctionnalités en incréments logiques, les équipes scrum doivent comprendre les cas d'utilisation des clients.

Prenons l'exemple d'une application de médias sociaux. Si l'un des cas d'utilisation consiste pour le client à télécharger des images à partager, les fonctionnalités à développer au cours d'un sprint seraient les suivantes : compte utilisateur > téléchargement d'images > hashtags > description > publication.

D'un autre côté, sans le cas d'utilisation, l'équipe pourrait décomposer cela verticalement. Ainsi, un sprint pourrait inclure des fonctionnalités telles que le profil de l'utilisateur > l'image affichée par l'utilisateur > l'URL du profil de l'utilisateur > le statut vérifié de l'utilisateur > le bol de conseils de l'utilisateur, etc. Avec cette méthode, l'application n'aura que des fonctionnalités de profil utilisateur, ce qui la rendra inutilisable jusqu'au lancement de la fonctionnalité de partage.

Ces deux approches sont agiles, bien sûr, mais le cas d'utilisation rend les fonctionnalités du sprint utilisables dès leur lancement.

Ensemble, le propriétaire du produit, le scrum master et l'équipe de développement adaptent les cas d'utilisation aux tâches.

Le propriétaire du produit s'assurera que l'équipe de développement comprend les besoins de l'utilisateur et la manière dont ils se traduisent en logiciels fonctionnels.

Les maîtres de mêlée aideront à hiérarchiser et à organiser les histoires d'utilisateurs dans le carnet de commandes pour une planification efficace du sprint.

L'équipe de développement comprendra les commentaires des utilisateurs et apportera des améliorations en cours de route.

Grâce aux cas d'utilisation, les équipes de scrum améliorent les résultats du développement de logiciels. Ce n'est que le début. Les membres d'une équipe scrum font plusieurs activités au quotidien pour que le développement agile de logiciels soit une réussite. Voici quelques-unes des plus clés.

$$a$ Rôles dans une équipe Scrum

Une équipe scrum a trois rôles principaux : Le propriétaire du produit, le scrum master et l'équipe de développement. Voyons ce qu'ils font et comment ces membres de l'équipe scrum travaillent ensemble.

1. Propriétaire du produit

Le propriétaire du produit est comme le chanteur principal d'un groupe, il donne le ton et les paramètres. Il assure la liaison entre les parties prenantes et l'équipe de développement. Ses responsabilités clés sont les suivantes.

Définir la vision

Le propriétaire du produit définit les objectifs et la vision du projet. Il met en place le paramètre scrum, en veillant à ce que tout le monde soit aligné et sache à quoi ressemble la réussite. Il trace la ligne de mire entre les objectifs de l'entreprise et les activités d'ingénierie.

Posséder et gérer le backlog du produit

Le propriétaire du produit est aussi un peu le propriétaire du carnet de commandes. Il est responsable du carnet de commandes et de la hiérarchisation des éléments en fonction de la stratégie et des objets pour chaque sprint.

Communication avec les parties prenantes

Le propriétaire du produit est le point de contact unique de l'équipe Business. Il communique avec le commanditaire du projet/le client et fournit des rapports réguliers.

Évaluation du retour d'information

Les bonnes équipes scrum donnent et reçoivent ouvertement du feedback. Les équipes Business et les sponsors/clients du projet le font aussi. Le rôle du propriétaire du produit est de collecter, d'évaluer, de passer au crible et d'articuler le retour d'information en vue d'une action.

2. Maître de stage

Le scrum master est le manager du groupe, celui qui s'assure que le groupe arrive à l'heure aux concerts et qu'il a tout ce qu'il faut pour donner le meilleur de lui-même.

Il est le maître de la mêlée, et non des personnes. Le scrum master est donc le facilitateur et le coach de l'équipe, et non un manager. Les responsabilités d'un scrum master incluent :

Faciliter les cérémonies de la mêlée

Les scrum masters sont chargés de veiller à ce que l'équipe suive toutes les pratiques de scrum. Ils veillent à ce que les forfaits de planification, les résumés rapides quotidiens, les revues et les rétrospectives se déroulent sans heurts et soient productifs.

Supprimer les obstacles

Le scrum master s'attaque aux obstacles qui jalonnent le parcours de l'équipe. Cela peut aller d'un conflit entre les membres de l'équipe de développement au manque de budget pour l'outil d'automatisation dont ils ont besoin. En cas de problème, appelez le scrum master.

Coaching et assistance

Le respect constant des pratiques de scrum nécessite quelqu'un pour tenir les équipes responsables. Les scrum masters aident l'équipe à rester concentrée, en offrant une assistance et des conseils pour assurer une amélioration continue.

3. Équipe de développement

L'équipe de développement est votre groupe de membres, chacun jouant de son propre instrument mais contribuant tous à la chanson.

Ce qui est vital dans une équipe de développement scrum, c'est qu'elle est interfonctionnelle et qu'elle possède toutes les compétences nécessaires pour faire la fonction, de la conception et du développement aux tests et au déploiement. Les responsabilités collectives de l'équipe de développement comprennent :

Livrer l'incrément de produit

Au niveau de base, l'équipe de développement est chargée de créer des incréments de produit fonctionnels et utiles pour chaque sprint. Elle fait passer l'histoire de l'utilisateur de l'idée à la fonctionnalité par le biais du forfait, de la conception, du développement, des tests et du déploiement.

Auto-organisation

Les membres de l'équipe Teams sont autonomes et ont un grand sens de la propriété. Lorsque nous parlons d'" auto-organisation ", nous voulons dire que l'équipe de développement décide collectivement de la meilleure façon d'accomplir son travail, de qui fait quoi, de qui aide qui et de la façon dont les tâches sont exécutées.

Amélioration continue

L'équipe de développement est au cœur du produit. Elle a donc le pouvoir d'identifier les lacunes et de rendre possible l'amélioration continue dans les moindres détails. Après chaque sprint, l'équipe de développement réfléchit à l'amélioration de son efficacité et ajuste son comportement en conséquence.

Bien que scrum soit l'un des cadres les mieux définis, la gestion d'une équipe n'est pas chose aisée. Elle s'accompagne des défis que nous évoquons ci-après.

Défis courants dans la gestion d'une équipe Scrum

Les défis dans la gestion d'une équipe scrum peuvent être technologiques, managériaux, culturels ou axés sur les processus. Examinons-en quelques-uns qui sont courants.

Manque de clarté des rôles : Lorsqu'une équipe est lean et interfonctionnelle, les responsabilités peuvent se chevaucher. Par instance, un concepteur UX et un développeur front-end peuvent effectuer des tâches qui se chevauchent. Il pourrait y avoir une confusion et un conflit inutiles sans une vision claire de la ligne qui sépare les deux.

Solution: _Ce défi peut être relevé avec une définition claire des rôles, une communication et une gestion des tâches

L'absence de perspective Business : Le propriétaire du produit donne à l'équipe de développement le point de vue de l'entreprise. Cependant, l'entreprise peut parfois maintenir les propriétaires de produits dans l'obscurité, éclipsant les équipes de développement de logiciels.

Solution: _Le propriétaire du produit doit s'attaquer à ce problème en suscitant un sentiment de propriété. Des outils tels que des formulaires de sondage ou des discussions de découverte peuvent être utiles

Planification des sprints : Une bonne planification de sprint implique la prévision et l'estimation de l'effort. Pourtant, les équipes scrum luttent contre le surengagement ou la sous-estimation des tâches, ce qui conduit à un travail inachevé ou à l'épuisement professionnel.

Solution: _Pour relever ce défi, il faut des données précises et de qualité

Le retour aux anciennes pratiques : Lorsqu'une équipe de développement logiciel traditionnelle adopte scrum, elle risque toujours de retomber dans les anciennes pratiques - ou d'exécuter superficiellement les évènements agiles.

Solution: Pour surmonter ce défi, les équipes doivent investir dans la gestion du changement et la formation. Il ne s'agit pas _d'une transition ponctuelle, mais d'un effort d'apprentissage permanent

Une communication inefficace : Les équipes Scrum prospèrent grâce à la communication. Elles ont besoin de se parler en temps réel et en contexte.

Solution: _Une bonne plateforme de communication/collaboration permet cela

Des priorités en constante évolution : La capacité d'adaptation est la caractéristique première d'une équipe scrum. Pourtant, les priorités qui changent sans cesse peuvent être frustrantes. S'adapter à ces changements tout en maintenant la productivité et en ne compromettant pas la portée ou les délais du projet nécessite une dynamique d'équipe très flexible et résiliente.

Solution: _Vous pouvez modérer les changements avec les équipes Business. Mais si vous travaillez pour une startup en phase de démarrage, vous serez en train d'expérimenter et les changements sont inévitables. Vous pouvez relever ce défi par une collaboration plus étroite

Une équipe Scrum qui réussit a besoin d'outils et de processus pour faciliter la gestion de projet agile. Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp est conçu précisément pour cela. Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp pour relever tous les défis évoqués ci-dessus.

Clarté des rôles et gestion des tâches

Pour être agiles, les équipes de scrum ont besoin de clarifier leurs rôles. Un bon outil de gestion des tâches peut aider énormément.

Utiliser Tâches ClickUp et créez une tâche de tableau scrum pour gérer le sprint.

Décrire Effacées tout ce qui doit être Terminé par l'équipe - décomposer les fonctionnalités / histoires d'utilisateurs en petites tâches gérables

Attribuez des utilisateurs et définissez des paramètres

Créez des sous-tâches, si nécessaire, pour les activités plus petites qui doivent être achevées par des individus

Utiliser les checklists pour les normes d'acceptation

Tirer parti de la fonctionnalité des commentaires pour discuter des problèmes et des préoccupations (Affichage du ClickUp Chat) est un excellent guichet unique pour toutes les discussions)

Transformez les réponses en éléments d'action et cochez-les

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre et marquer lesflux de travail scrum étapes

Affiche de discussion ClickUp pour se connecter avec les membres de l'équipe sur plusieurs canaux

Perspective Business avec ClickUp Formulaires

Le rôle d'un propriétaire de produit consiste autant à gérer les parties prenantes de l'entreprise que l'équipe agile. Cela signifie que les propriétaires de produits ont besoin d'outils pour communiquer clairement avec le sponsor/client du projet. Formulaires ClickUp simplifie la collecte d'informations en posant des questions précises à des acteurs de l'entreprise très occupés. Il paramètre le contexte de toute discussion future qui pourrait s'avérer nécessaire. Tableaux blancs ClickUp vous aident à organiser des sessions de brainstorming et de découverte en toute liberté, tout en capturant les points saillants de manière itérative.

Transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées avec ClickUp-tout en un Tableau blanc

Planification de sprint rationalisée avec des données de qualité

L'outil de gestion de projet ClickUp est conçu pour exploiter le volume extraordinaire de données que tout sprint peut générer.

En savoir plus sur vos collaborateurs : Ajoutez des estimations de durée et suivez le temps pris pour chaque tâche. Utilisez la vue Charge de travail pour connaître la disponibilité et la productivité de chaque membre de l'équipe de développement afin d'allouer les ressources en conséquence.

Gérez les échéanciers : Utilisez la vue diagramme Gantt pour visualiser votre projet dans le temps. Observez les dépendances et établissez les forfaits correspondants. Faites glisser les tâches sur l'échéancier pour ajuster les dates d'échéance.

Exploiter les données : Utilisez Tableaux de bord ClickUp pour rassembler les différents types de données que vous saisissez, comme les tâches achevées par semaine, les priorités, le statut du projet, etc.

affichez la vue Charge de travail pour gérer votre charge de travail

S'en tenir à scrum avec les bonnes ressources

Empêcher vos équipes de s'éloigner de la voie du scrum nécessite des efforts. ClickUp propose quelques outils de gestion du changement pour y parvenir.

Documentez les bonnes pratiques avec Documents ClickUp . Rédigez la charte du projet, les checklists, etc. et partagez-les avec l'ensemble de l'équipe pour y accéder facilement.

Utiliser Objectifs ClickUp pour guider les équipes vers une pratique plus holistique de scrum. Définissez des objectifs liés à scrum, comme la réalisation de paramètres réguliers ou la rédaction de récits d'utilisateur détaillés.

Automatisez les processus standard avec Automatisations ClickUp . Mettez en place des flux de travail simples de type "si c'est le cas" pour modifier le statut lorsqu'une étape est achevée ou notifier le maître de mêlée lorsqu'une tâche est en retard.

Créez des automatisations personnalisées pour gagner du temps et augmenter la productivité

Si vous êtes novice en matière de gestion d'équipe scrum/agile, utilisez l'un des outils suivants modèles scrum disponibles sur la plateforme. En particulier, les Modèle de gestion agile ClickUp scrum qui assiste la gestion de projet agile de bout en bout.

Les problèmes liés à une communication inefficace et à des priorités changeantes peuvent être résolus par une meilleure communication, dont nous parlerons plus loin.

Communication et collaboration efficaces dans les équipes Scrum

Une équipe qui ne se parle pas ne peut pas connaître la réussite. Les équipes à distance ont besoin de tout ce qu'elles peuvent obtenir pour collaborer efficacement. Les fonctionnalités de collaboration de ClickUp ont été conçues dans cette optique.

Écrire et partager avec ClickUp

Si votre équipe travaille en mode asynchrone, elle a besoin de moyens pour communiquer par écrit. Les e-mails peuvent s'avérer fastidieux à cet égard. Essayez ClickUp Docs pour noter les processus, les normes, les évènements, etc. Vous pouvez également rédiger les comptes rendus de vos réunions et les partager avec chaque partie prenante pour plus de transparence.

Qu'est-ce qui est plus cool ? L'utilisation ClickUp AI pour relire et résumer vos écrits. Vous n'avez plus à vous soucier de " ne pas être un écrivain " !

Résumez vos notes de réunion avec ClickUp AI

Réfléchir ensemble

Les équipes Scrum passent beaucoup de temps à discuter, à faire des brainstormings et à forfaiter leur travail. Elles ont donc besoin d'un environnement de travail collaboratif. Cartes mentales ClickUp vous permettent de mapper des flux de travail, d'établir des connexions et de gérer des tâches à partir de là !

Si vous préférez documenter les choses, modifiez ClickUp Teams en équipe et en temps réel. Voyez qui est en ligne avec Détection de la collaboration ClickUp et incitez-les à vous rejoindre instantanément sur le document.

Restez informé

Utiliser outils scrum comme les tableaux Kanban pour suivre visuellement la progression en temps réel. Personnalisez les notifications par e-mail, application mobile, application bureau ou navigateur en fonction de vos préférences.

Favoriser une culture agile

Veillez à ce que votre culture organisationnelle soit idéale pour le développement de logiciels agiles. Créez un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées, leurs commentaires et leurs préoccupations sans craindre d'être jugés. Organisez régulièrement des sessions de partage des connaissances au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent partager leur expertise, les enseignements tirés de projets antérieurs ou leurs propres expériences.

Le rôle d'une équipe Scrum dans la gestion de projet

Il n'y a pas de rôle de " manager d'un projet " dans une équipe scrum (bien qu'il puisse y en avoir un). Les équipes autonomes qui s'organisent sont censées se gérer elles-mêmes. Cependant, les équipes autonomes et auto-organisées sont censées s'autogérer, gestion de projet scrum peut avoir besoin d'aide dans les domaines suivants

Les équipes Scrum aiment l'autonomie et la transparence ; pour les gérer, il faut de la confiance et une culture de collaboration

Les équipes Scrum ont besoin de collaborer ; elles ont besoin que le propriétaire du produit/scrum master facilite plusieurs discussions productives

Le travail par sprints exige la capacité de décomposer des produits complexes en petites tâches faciles à gérer

Plus important encore, le développement de logiciels est étroitement aligné sur les besoins et les attentes de l'utilisateur final dans scrum. Cela nécessite une collaboration étroite entre l'entreprise et l'ingénierie. Heureusement, deux facteurs spécifiques facilitent cette collaboration.

Les histoires d'utilisateurs dans scrum

Les histoires d'utilisateurs sont des descriptions courtes et simples d'une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur qui aident l'équipe à se concentrer sur la fourniture de valeur au client. Au cours d'un sprint, les équipes scrum travaillent sur plusieurs récits d'utilisateur.

L'équipe scrum collabore pour :

Décomposer les histoires d'utilisateurs en tâches

Estimer la durée de chaque tâche

Les forfaiter en sprints

Exécuter le travail

Analystes Business

Lorsque nous parlons d'une équipe scrum, nous ne mentionnons pas souvent le rôle de l'analyste d'entreprise. Bien qu'il y ait des divergences d'opinion sur la place des analystes d'entreprise dans le processus scrum, leur rôle est plus clair.

Dans une équipe scrum qui a un rôle d'analyste d'affaires, ils aident à comprendre les besoins de l'entreprise, à les traduire en éléments exploitables et à s'assurer que les solutions développées répondent aux exigences. Leur rôle comprend :

Recueillir les besoins

Affiner les récits des utilisateurs

Hiérarchiser les éléments du carnet de commandes

Planifier et organiser des réunions d'examen

S'assurer que le développement du produit s'aligne sur les objectifs de l'entreprise et les besoins des clients

Maintenant que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour gérer une équipe scrum, passons à la dernière étape : Mesurer les résultats.

Indicateurs de performance pour les équipes Scrum

Pour savoir si vous faites bien, vous avez besoin des bons indicateurs, qui mesurent la productivité, l'efficacité et la valeur de l'entreprise. Voici quelques-uns des indicateurs clés de performance les plus populaires pour les équipes Scrum.

Vitesse de développement

La quantité de travail qu'une équipe achève au cours d'un sprint, généralement en points d'histoire ou en heures. La vitesse de développement est une autre façon de mesurer la productivité.

Burnup/burndown

Pendant le sprint, le burn-up suit le travail qui a été achevé et le burn-down le travail restant. Les équipes Scrum utilisent des diagrammes de burnup/burndown pour les sprints, les épiques ou les versions qui s'étendent sur plusieurs sprints.

Durée du délai de production et du cycle

Le délai de production et la durée du cycle mesurent tous deux le temps nécessaire pour achever un projet. Le délai de production s'étend du moment de la demande au moment de la livraison. La durée du cycle s'étend du moment où le travail commence jusqu'à son achèvement.

Diagramme de flux cumulatif

Le diagramme de flux cumulatif permet de visualiser le statut des tâches à différentes étapes du processus de développement. Les gestionnaires de projet l'utilisent pour identifier les goulets d'étranglement et l'efficacité du flux.

Densité des défauts

Il s'agit d'une mesure de la qualité qui se réfère au nombre de défauts constatés par unité de travail livrée.

Défauts échappés

Il s'agit également d'une mesure de la qualité, mais plus sérieuse. Les défauts échappés suivent le nombre de bugs qui atteignent le client, fournissant des indications sur l'efficacité du processus d'assurance qualité.

Indicateurs de l'utilisateur/de l'utilisation

En fonction du produit que vous construisez, vous pouvez mesurer plusieurs indicateurs relatifs à l'utilisateur/utilisation, tels que :

Nombre de nouveaux utilisateurs

Temps passé sur le site web/l'application

Temps passé à utiliser une fonctionnalité spécifique

Utilisateurs achevant un parcours utilisateur (comme un achat)

Scores CSAT ou NPS

Gérer efficacement les équipes Scrum avec ClickUp Scrum agile sont au cœur du développement de logiciels. Au-delà des règles, des processus et des cadres, scrum concerne les personnes, leur travail en commun et la valeur qu'elles créent collectivement.

À mesure que le monde se numérise, toutes sortes d'organisations à travers le monde développeront de grandes applications complexes. Cela nécessitera de mettre encore plus l'accent sur la flexibilité, l'adaptabilité et l'automatisation.

Il ne serait pas surprenant de voir des bots travailler aux côtés d'équipes humaines, en tirant parti de l'IA pour gagner en efficacité. La gestion d'une équipe humaine + IA nécessiterait de nouvelles méthodes et de nouveaux outils.

ClickUp est conçu pour s'adapter. Il est très flexible pour répondre à un large intervalle de besoins des utilisateurs. De la gestion de la construction au développement mobile, les équipes scrum agiles utilisent ClickUp et le personnalisent à leur guise.

Découvrez comment vous pouvez gérer vos équipes de mêlée avec ClickUp.

FAQ sur les équipes Scrum

1. Qu'est-ce qu'une équipe Scrum ?

Une équipe scrum est un petit groupe interfonctionnel d'individus qui travaillent ensemble pour livrer des produits logiciels par petites étapes. Bien que scrum ait été initialement pratiqué dans le domaine des logiciels, la philosophie peut être appliquée à n'importe quel projet.

2. Qui sont les membres de l'équipe scrum ?

Une équipe scrum est composée d'un propriétaire de produit, d'un scrum master et de l'équipe de développement.

Propriétaire du produit : il assure la liaison entre les parties prenantes et l'équipe de développement

Maître de mêlée : Le facilitateur et le coach de l'équipe

L'équipe de développement : Transversale, dotée des fonctions nécessaires pour faire le travail, de la conception et du développement aux tests et au déploiement

3. À faire pour scrum ?

Le mot scrum n'est pas une abréviation ou un acronyme. Il est emprunté au rugby, où il désigne un jeu où les membres d'une équipe se serrent les uns contre les autres pour relancer le jeu.