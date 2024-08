Maîtriser l'art de Scrum : Un guide complet pour lancer un flux de travail Scrum

Développement de produits comporte de nombreux éléments mobiles, de la recherche et de la planification au prototypage et à l'approvisionnement. Pour que chaque tâche et chaque étape soient gérées au mieux des capacités de votre équipe, il est essentiel de les traiter sur un pied d'égalité et de leur accorder l'attention qu'elles méritent.

Cependant, dans le cadre d'un projet complexe, il est probable que certaines tâches soient prioritaires par rapport à d'autres, ce qui peut entraîner des résultats médiocres. Le cadre Scrum résout ce problème en divisant les processus de développement détaillés en cycles, ce qui rend la charge de travail plus facile à gérer, tout en conservant la qualité du travail équipe scrum et d'améliorer la qualité des produits. 👌

Si vous pensez que ce cadre Agile est la réponse à vos prières, vous avez de la chance ! Cet article vous dira tout ce que vous devez savoir sur Scrum workflow **Vous apprendrez à connaître les principes de base, les avantages, les événements et les rôles de Scrum afin de bien comprendre la gestion de projet Scrum. De plus, vous apprendrez comment lancer un flux de travail Scrum et quels outils utiliser pour rationaliser le processus.

Qu'est-ce qu'un flux de travail Scrum ?

Un flux de travail Scrum, souvent appelé flux de travail agile ou sprint, s'articule autour de Scrum, un cadre de travail qui fait partie de l'initiative Méthodologie de gestion de projet agile .

Ce type de flux de travail s'articule autour de rôles et d'événements qui permettent à votre équipe d'organiser son travail et d'accomplir des tâches en cycles courts, également connus sous le nom de sprints. Chaque sprint dure généralement jusqu'à quatre semaines, après quoi l'équipe procède à une révision de sprint - une réunion rétrospective pour discuter de ce qui s'est bien passé et identifier les points à améliorer. 🏃

En divisant les tâches importantes en éléments plus petits et plus faciles à gérer, le processus de travail Scrum aide les équipes à se sentir moins submergées par le travail et, par conséquent, à être plus productives et plus réactives.

Vous pouvez créer des cycles de sprints à partir de zéro - ou commencer à les planifier immédiatement avec le module de planification de Scrum Modèle de planification de sprint ClickUp Scrum qui contient des listes et des tableaux dédiés à chaque étape de votre plan !

Planifiez les sprints avec ce modèle facile à utiliser pour que les équipes restent agiles et efficaces

Avantages clés de l'utilisation d'un flux de travail Scrum

Ces flux de travail sont extrêmement populaires dans le monde des affaires, et les membres de l'équipe Scrum apprécient cette méthodologie Agile pour de nombreuses raisons. Voici les principaux avantages de la mise en œuvre des flux de travail Scrum :

Apprentissage en cours de route: Comme le flux de travail Scrum vous permet de diviser le travail en petits morceaux, vous êtes plus susceptible de réfléchir à votre travail au fur et à mesure et d'apporter les améliorations nécessaires

Comme le flux de travail Scrum vous permet de diviser le travail en petits morceaux, vous êtes plus susceptible de réfléchir à votre travail au fur et à mesure et d'apporter les améliorations nécessaires **L'objectif principal de Scrum est de fournir un travail de haute qualité dont vos clients seront satisfaits. Lorsque vous utilisez Scrum dans vos opérations, vous aurez tendance à penser à l'impact de votre travail plus fréquemment et à apporter des améliorations constantes pour satisfaire les clients

Améliorer la collaboration interfonctionnelle**Scrum est axé sur le travail d'équipe - il motive les équipes à travailler en étroite collaboration et à collaborer à chaque étape pour atteindre des objectifs communs de manière plus efficace

la collaboration interfonctionnelle**Scrum est axé sur le travail d'équipe - il motive les équipes à travailler en étroite collaboration et à collaborer à chaque étape pour atteindre des objectifs communs de manière plus efficace **Les rôles et les responsabilités étant clairement définis dans le flux de travail Scrum, chaque membre de l'équipe est conscient du travail qu'il doit accomplir et se sent responsable de ses tâches

Quels sont les principaux événements d'un flux de travail Scrum ?

Chaque cycle de sprint comprend quatre événements ou cérémonies principaux -Voici ce qui est inclus dans chacun d'entre eux :

Planification du sprint: La réunion initiale qui requiert la présence de toute l'équipe Scrum. L'ordre du jour consiste à planifier les tâches qui doivent être accomplies au cours du prochain cycle de sprint pour atteindre l'objectif défini

La réunion initiale qui requiert la présence de toute l'équipe Scrum. L'ordre du jour consiste à planifier les tâches qui doivent être accomplies au cours du prochain cycle de sprint pour atteindre l'objectif défini Scrum quotidien: Une courte réunion d'une journéeréunion quotidienne pour vérifier l'avancement du travail. Elle permet à l'équipe de s'assurer que lelivrables sont sur la bonne voie et à faire les ajustements nécessaires s'ils prennent du retard

Une courte réunion d'une journéeréunion quotidienne pour vérifier l'avancement du travail. Elle permet à l'équipe de s'assurer que lelivrables sont sur la bonne voie et à faire les ajustements nécessaires s'ils prennent du retard La revue de sprint: Elle a lieu à la fin de chaque cycle de sprint. Elle aide l'équipe Scrum à déterminer si le sprint a été couronné de succès en passant en revue le travail effectué et en analysant les commentaires des parties prenantes

Elle a lieu à la fin de chaque cycle de sprint. Elle aide l'équipe Scrum à déterminer si le sprint a été couronné de succès en passant en revue le travail effectué et en analysant les commentaires des parties prenantes Rétrospective du sprint: Elle est organisée avant le prochain cycle de sprint afin d'apporter des améliorations à la planification des sprints à venir. L'objectif est de passer en revue les choses qui ont bien fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné

Quels sont les principaux rôles dans un flux de travail Scrum ?

Les flux de travail Scrum fonctionnent aussi bien parce que les rôles et les responsabilités sont toujours clairement définis et que chacun est tenu responsable de son travail. Examinons les trois rôles qui composent une équipe Scrum. 🧐

Propriétaire du produit

Le Product Owner est la figure centrale d'un flux de travail Scrum. Son travail consiste à maximiser la valeur du produit pour l'entreprise et le client. Ce rôle s'accompagne des responsabilités suivantes :

Fixation des objectifs Maintenance du carnet de commandes Collecte des commentaires En outre, les Product Owners doivent avoir des réponses à des questions telles que pourquoi le processus est important, qu'est-ce qu'il doit inclure, et à qui il est destiné pour s'assurer que le produit est de haute qualité.

Scrum Master

Le travail du Scrum Master est de superviser le cycle de sprint et de soutenir le flux de travail Scrum. Il doit bien connaître le cadre de Scrum pour guider les autres membres de l'équipe et leur apprendre à le mettre en œuvre plus efficacement.

Les Scrum Masters doivent également :

Maintenir la motivation de l'équipe pour mener à bien le cycle du sprint Supprimer tout ce qui peut empêcher l'équipe d'atteindre ses objectifs Promouvoir les valeurs de Scrum tout au long du cycle

Équipe de développement Équipes de développement de logiciels sont

les équipes interfonctionnelles . Elles comprennent généralement des développeurs, des testeurs et des concepteurs, parmi d'autres rôles pertinents. Elles sont essentiellement responsables de toutes les activités au sein du flux de travail, telles que :

Modifier le travail en fonction de ladu retour d'information reçu2. Gérer les éléments du backlog du sprint Travailler à l'atteinte de l'objectif collectif du sprint

Dans la plupart des cas, ces équipes sont composées de trois à neuf membres afin de s'assurer que les sprints ne sont pas trop complexes à gérer.

Pour garantir le succès du lancement d'un flux de travail Scrum, il est essentiel de suivre les étapes appropriées dans le bon ordre. Tous les membres de l'équipe doivent connaître leur rôle à tout moment, et l'ensemble de l'équipe doit être informé des progrès réalisés afin de pouvoir mettre en œuvre des changements et améliorer le flux de travail avant la fin du cycle du sprint.

La gestion de toutes ces parties mobiles peut sembler difficile, mais nous sommes là pour vous montrer comment les gérer comme un pro avec l'aide de ClickUp -le nec plus ultra Outil de gestion de projet agile ! Il dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités, ClickUp Sprints pour renforcer les capacités de Scrum et de équipes agiles pour collaborer efficacement à la réalisation d'objectifs communs. 🛠️

Examinons les étapes clés à suivre pour lancer un flux de travail Scrum réussi.

Étape 1 : Identifier les rôles

Des rôles clairement définis permettent aux membres de l'équipe de se responsabiliser et de se concentrer sur leur rôle et d'atteindre l'objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Lorsque vous constituez votre équipe Scrum, vous devez choisir les personnes qui possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour s'épanouir dans le rôle pour lequel elles ont été recrutées. N'oubliez pas que les rôles de Scrum ne doivent pas nécessairement coïncider avec les titres de poste que ces personnes occupent déjà dans votre entreprise. Par exemple, si vous pensez qu'un certain employé a le potentiel pour devenir un excellent Scrum Master en raison de son sa connaissance approfondie du cadre de travail Scrum , allez-y et donnez-leur le rôle ! 👍

Veillez à ce que tous les rôles soient clairement attribués à l'aide de l'outil Modèle de rôles et de responsabilités pour la gestion de projet ClickUp ! Cet outil pratique vous aide à définir la mission, les objectifs et les responsabilités de votre équipe. Vous pouvez documenter les détails cruciaux du projet dans les champs personnalisés prédéfinis :

Aperçu du projet

Les objectifs

Objectifs

Calendrier du projet

Budget et ressources

Utilisez le modèle ClickUp de rôles et de responsabilités pour la gestion de projet pour organiser votre équipe et définir leurs tâches

Utilisez la section Rencontre de l'équipe pour définir les responsabilités de chaque membre de l'équipe, ainsi qu'une brève description de leur rôle. De plus, vous pouvez inclure leurs photos pour personnaliser le document et vous assurer que tout le monde reçoit une copie pour éviter toute confusion. 😏

Étape 2 : Organiser une session de planification du sprint

Une fois tous les rôles en place, il est temps d'organiser une session de planification du sprint session de planification du sprint ! Lors de cette étape du lancement d'un workflow Scrum, le Product Owner partage les mises à jour du projet avec l'ensemble de l'équipe. Il présente également le backlog du produit et informe l'équipe des éléments suivants les tâches qui doivent être classées par ordre de priorité . Ces tâches forment alors un carnet de bord du sprint .

Ensuite, l'équipe Scrum examine chaque élément du backlog et les ressources disponibles pour décider si le backlog peut être mis en œuvre. Si tout semble réalisable, elle détermine les dépendances et la durée du sprint, qui varie généralement d'une semaine à un mois. Une bonne communication au sein de l'équipe est essentielle au cours de cette phase de planification. Tirez parti de l'excellent service de ClickUp outils de collaboration pour centraliser les efforts de collaboration !

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming, créer des cartes heuristiques (Mind Maps) et des organigrammes pour illustrer votre plan de sprint, et partager votre espace de travail numérique avec l'équipe pour une coordination en temps réel. 🤝

Collaborez visuellement avec votre équipe au sein de ClickUp Whiteboards pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Pour gagner du temps et garder votre plan de sprint accessible à tous, utilisez la fonction Modèle de planification de sprint Agile ClickUp . Cet outil puissant est idéal pour assigner des tâches, évaluer les progrès de l'équipe et suivre l'effort requis pour chaque sprint grâce à des champs personnalisés pour les délais et les heures de travail.

Utilisez le modèle de planification de sprint Agile ClickUp pour créer un plan de sprint détaillé dans un endroit centralisé pour un suivi facile

Saisissez les éléments de votre backlog de sprint dans la liste fournie et surveillez leur développement sur un tableau Kanban à glisser-déposer. Le tableau de statut de développement vous permet de voir si les éléments sont au stade de la planification, de l'implémentation ou prêts à être revus, ce qui vous permet de garder le contrôle du cycle de sprint facilement.

Bonus tip: Fixer des objectifs SMART est indispensable si vous souhaitez mesurer objectivement les performances du cycle de sprint. Utilisez la méthode Modèle d'objectifs SMART de ClickUp et ses champs personnalisés prédéfinis pour définir des objectifs Scrum spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps. 🥅

Étape 3 : Lancer le sprint

Après une session de planification détaillée, il est enfin temps de passer à l'action ! Avec un plan clair, le lancement du sprint devrait être un jeu d'enfant - l'équipe sait ce qu'elle doit faire, elle connaît les échéances et elle vise tous le même objectif.

Cependant, des défis peuvent survenir en cours de route, c'est donc le moment pour le Scrum Master de briller. Si les choses ne se déroulent pas comme prévu, le Scrum Master doit fournir le soutien et les mesures qui permettront de remettre le projet sur les rails. Pour ce faire, il doit toujours être informé de l'avancement du cycle de sprint.

L'utilisation du Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum simplifie le processus en fournissant tous les éléments essentiels du flux de travail Scrum : le suivi du carnet de bord, le suivi du sprint et le suivi de l'avancement du projet gestion des tests et une vue d'ensemble des rétrospectives. Vous pouvez organiser tous les événements Scrum et en garder une trace précise grâce à des dossiers tels que :

Cérémonies: Comprend des listes et des tableaux pour les événements suivantsle suivi des rétrospectives de sprint etsuivi des réunions *Backlog: Comprend diverses vues pour vous aider à suivre le backlog du produit et les bogues

Comprend des listes et des tableaux pour les événements suivantsle suivi des rétrospectives de sprint etsuivi des réunions *Backlog: Comprend diverses vues pour vous aider à suivre le backlog du produit et les bogues Sprint: Permet de gérer les cycles de sprint et les réunions quotidiennes

Permet de gérer les cycles de sprint et les réunions quotidiennes QA: Fournit une vue d'ensemble des tests effectués

Ce modèle de dossier est entièrement personnalisable - insérez les détails de votre sprint, créez des champs personnalisés, et gardez le contrôle sur l'ensemble du cycle pour que rien ne vous échappe ! 💥

Utilisez le modèle de gestion de projet ClickUp Agile Scrum pour suivre les cérémonies, le backlog, les sources et l'assurance qualité dans un seul outil

Étape 4 : Organiser des réunions d'information quotidiennes

Un flux de travail Scrum réussi exige que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pendant que le cycle de sprint est en cours. Cela permet d'éviter les erreurs et de garantir que les changements nécessaires seront mis en œuvre immédiatement. C'est pourquoi il est essentiel d'organiser des des réunions d'information quotidiennes et permettre à chacun de partager ses progrès.

Pour que vos réunions restent concises et informatives, nous vous suggérons les meilleures pratiques suivantes :

S'en tenir au calendrier: Personne n'aime les réunions qui semblent durer une éternité. Pour éviter cela, faites en sorte qu'elle soit courte et agréable - couvrez les mises à jour les plus essentielles et laissez du temps pour le travail sur le sprint. Idéalement, la réunion ne devrait pas durer plus de 10 à 15 minutes

Personne n'aime les réunions qui semblent durer une éternité. Pour éviter cela, faites en sorte qu'elle soit courte et agréable - couvrez les mises à jour les plus essentielles et laissez du temps pour le travail sur le sprint. Idéalement, la réunion ne devrait pas durer plus de 10 à 15 minutes Organiser les réunions à la même heure tous les jours: Développer des habitudes rend les tâches routinières moins intimidantes. En organisant les réunions quotidiennes à la même heure, que ce soit au début ou à la fin de la journée, vous créerez une habitude qui stimulera la productivité et favorisera la responsabilisation

Développer des habitudes rend les tâches routinières moins intimidantes. En organisant les réunions quotidiennes à la même heure, que ce soit au début ou à la fin de la journée, vous créerez une habitude qui stimulera la productivité et favorisera la responsabilisation Restez sur la bonne voie: Une fois la réunion commencée, tenez-vous-en au plan et ne laissez pas la discussion s'égarer. En cas de digression, revenez rapidement au sujet initial afin de terminer la réunion dans un délai optimal sans brûler des informations importantes

La meilleure façon de vous assurer que vous couvrirez toutes les bases lors de vos réunions quotidiennes est de les noter dans un agenda pratique Modèle de réunion quotidienne ClickUp ! À côté du nom et de la photo de profil de chaque membre de l'équipe, ce modèle de tableau blanc comporte des sections pour les mises à jour en temps réel, la planification, la prise de notes et le suivi des progrès. Cependant, vous avez toute latitude pour le personnaliser en fonction des besoins de votre cycle de sprint : changez les couleurs, les formes et la police, et ajoutez ou supprimez du texte et des sections. 🎨

Rationalisez vos réunions quotidiennes en notant les principaux points de discussion à l'aide du modèle ClickUp Daily Standup Meeting

Une fois que vous avez modifié le modèle pour qu'il corresponde à votre vision, partagez-le avec vos coéquipiers. Ils peuvent utiliser des notes autocollantes pour noter ce dont ils aimeraient discuter lors de la prochaine réunion. De cette façon, vous aurez une idée claire de ce qui est à l'ordre du jour de la réunion l'ordre du jour de la réunion ce qui laisse moins de place pour s'écarter du sujet.

Étape 5 : Mener une rétrospective Scrum

À la fin de chaque cycle de sprint vient le moment de la rétrospective. Au cours de cette étape, vous êtes censé regarder en arrière sur votre travail pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré et les actions que vous pouvez entreprendre pour apporter les changements nécessaires à l'avenir.

Il n'est pas nécessaire de recommencer ce processus depuis le début puisque la Modèle de Brainstorming ClickUp Sprint Retrospective couvre toutes les sections principales dont vous avez besoin pour les discussions. Il vous suffit de les personnaliser en ajoutant vos propres conclusions et en attribuant à chaque section un code de couleur à votre convenance.

Utilisez le modèle ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm pour une rétrospective Sprint plus efficace en plaçant des notes autocollantes avec des réflexions finales sur un tableau blanc codé par couleur

Partagez le modèle avec votre équipe et demandez-leur de revoir leurs notes afin d'organiser leurs pensées et leurs conclusions sur le tableau blanc en fonction de thèmes communs. Ces thèmes sont les suivants

Ce qui s'est bien passé: Mettez en évidence tous les domaines de réussite - discutez de la question de savoir si le projet a été mené à bien ou nonsi les équipes ont collaboré efficacementévaluez le succès du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs et déterminez si les clients sont satisfaits du produit final

Mettez en évidence tous les domaines de réussite - discutez de la question de savoir si le projet a été mené à bien ou nonsi les équipes ont collaboré efficacementévaluez le succès du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs et déterminez si les clients sont satisfaits du produit final Ce qui n'a pas bien fonctionné: Identifier les domaines à améliorer en identifiant les goulets d'étranglement, les problèmes de délais de livraison et les problèmes liés au produit final (s'il y en a eu). Cela vous aidera à améliorer votre travail à l'avenir afin de ne pas répéter les mêmes erreurs

Identifier les domaines à améliorer en identifiant les goulets d'étranglement, les problèmes de délais de livraison et les problèmes liés au produit final (s'il y en a eu). Cela vous aidera à améliorer votre travail à l'avenir afin de ne pas répéter les mêmes erreurs Plan d'action: Considérez les succès et les échecs et décidez de la manière de gérer les projets futurs en fonction de ceux-ci. Concentrez-vous sur les éléments qui ont bien fonctionné et essayez de les mettre en œuvre dans le cycle suivant, mais consacrez également un temps précieux à l'amélioration des éléments qui auraient pu être meilleurs

Considérez les succès et les échecs et décidez de la manière de gérer les projets futurs en fonction de ceux-ci. Concentrez-vous sur les éléments qui ont bien fonctionné et essayez de les mettre en œuvre dans le cycle suivant, mais consacrez également un temps précieux à l'amélioration des éléments qui auraient pu être meilleurs Objectifs rétrospectifs: Créez une liste d'objectifs que vous souhaitez atteindre au cours du prochain cycle de sprint et engagez-vous à les réaliser. Vous pouvez mêmeassigner des éléments au plan d'action à différents membres de l'équipe afin d'établir la responsabilité des tâches une fois la réunion terminée

Gardez votre équipe proche et ce modèle encore plus proche ! Revoyez-le de temps en temps au cours du prochain cycle de sprint pour voir si tout se déroule comme prévu et si l'équipe respecte les objectifs prédéfinis et le plan d'action leçons apprises . 👨‍🏫

Rationaliser le flux de travail de Scrum avec ClickUp

Avant de commencer votre prochain cycle de sprint, utilisez notre guide étape par étape sur le lancement d'un flux de travail Scrum comme liste de contrôle pour voir si vous avez couvert tous les processus. Et n'oubliez pas de ne pas sauter d'étape : chaque étape est aussi importante que la suivante si vous voulez que votre travail se déroule sans accroc.

Rationalisez encore davantage vos efforts et inscrivez-vous gratuitement à ClickUp ! De planification du sprint et gestion scrum à modèles de carnet de commandes vous aimerez absolument utiliser ses fonctionnalités conviviales à chaque étape de votre flux de travail Scrum. 💖