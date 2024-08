10 meilleurs outils logiciels pour le stand-up quotidien en 2024

La coordination des réunions de compte rendu quotidiennes est un rituel pour la plupart des équipes ; cependant, en tirez-vous la plus grande valeur ?

Vous commencez votre réunion par un agenda forfaitaire . Chacun partage ses priorités quotidiennes et tout se passe bien jusqu'à ce que quelqu'un dévie de sa trajectoire.

Votre compte rendu se transforme en une discussion interminable sur un sujet qui n'implique pas les autres membres de l'équipe. Ou pire encore, vous n'êtes pas sûr d'avoir communiqué efficacement le forfait de la journée à votre équipe.

Cela vous semble trop familier ?

Le triptyque responsabilité, transparence et traçabilité peut garantir la réussite d'une réunion de synthèse. Mais comment faire pour y parvenir quotidiennement ?

Un logiciel de résumé rapide peut aider les équipes modernes comme la vôtre à rationaliser la communication, à suivre la progression et à résoudre invitamment les problèmes brûlants.

Dans ce billet, nous vous présenterons quelques-uns des meilleurs outils de standup quotidien pour vous aider à maximiser votre temps de réunion.

**Qu'est-ce qu'un logiciel de compte rendu quotidien ?

Un logiciel de daily standup, souvent appelé outil de daily standup ou outil scrum, est une plateforme numérique conçue pour vous aider, vous et les membres de votre équipe, à rationaliser et à améliorer la qualité de vos réunions de statut quotidiennes.

En 1993, un groupe d'ingénieurs en informatique a cherché à comprendre comment mieux travailler ensemble. Ils se sont inspirés de la manière dont une équipe de rugby coordonnait son jeu.

C'est à ce moment-là que la première réunion quotidienne a vu le jour.

Au fil du temps, cette idée s'est fondue dans les méthodologies agiles et les sprints du développement logiciel moderne, qui se sont révélés plutôt efficaces.

La méthode agile consiste à diviser un grand projet en cycles plus petits et plus simples, appelés itérations ou sprints. Cela nous aide à travailler plus rapidement et avec plus de précision dans le développement de logiciels, et c'est un excellent moyen de s'adapter à l'évolution des besoins.

Dans le cadre de scrum, un sprint est une période déterminée, généralement de quatre semaines ou moins, au cours de laquelle tout le monde travaille ensemble pour atteindre un objectif spécifique. Cet objectif est souvent une étape vers un objectif plus important du produit.

Au-delà des équipes de développement de logiciels, cette méthode de travail est désormais répandue dans des services tels que le marketing, la conception et les services professionnels.

Trois avantages de l'utilisation d'un logiciel de compte rendu quotidien

Planifiez et organisez des réunions de synthèse quotidiennes au début de chaque journée de travail. Les membres de l'équipe peuvent y partager des mises à jour structurées sur ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui et les obstacles ou problèmes auxquels ils sont confrontés

au début de chaque journée de travail. Les membres de l'équipe peuvent y partager des mises à jour structurées sur ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui et les obstacles ou problèmes auxquels ils sont confrontés Favoriser la collaboration au sein de l'équipe en l'intégrant à un logiciel de gestion de projetCela vous aide, vous et vos équipes, à rester sur la même page en ce qui concerne la progression des tâches et des projets

un logiciel de gestion de projetCela vous aide, vous et vos équipes, à rester sur la même page en ce qui concerne la progression des tâches et des projets Enregistrer les résumés des réunions et les mises à jour. Cela permet de créer un historique de la progression du projet auquel vous et les membres de votre équipe pouvez vous référer ultérieurement

En résumé, les logiciels de compte rendu quotidien simplifient la façon dont vous collaborez quotidiennement sur des projets avec votre équipe. Ils rendent la gestion des projets plus efficace et vous permettent, à vous et à votre équipe, de rester alignés sur vos objectifs.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de suivi quotidien ?

Les outils de compte rendu quotidien peuvent vous aider à organiser des réunions efficaces si vous savez quelles fonctionnalités rechercher. Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus utiles que nous recommandons de rechercher dans un logiciel de standup quotidien :

Facilité d'utilisation: L'outil doit être convivial et intuitif pour les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe. Un outil compliqué ne sera pas adopté par votre équipe, ce qui se traduira par une perte de productivité

L'outil doit être pour les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe. Un outil compliqué ne sera pas adopté par votre équipe, ce qui se traduira par une perte de productivité Planification des réunions: Vérifiez si l'outil assiste l'installation de réunions en un clic, les réunions récurrentes et les rappels pour planifier rapidement vos réunions quotidiennes de standup

Vérifiez si l'outil assiste l'installation de réunions en un clic, les réunions récurrentes et les rappels pour planifier rapidement vos réunions quotidiennes de standup Intégration: Si votre équipe utilise d'autres outils de gestion de projet ou de collaboration (par exemple, ClickUp, Trello, Slack), envisagez un logiciel qui s'intègre à ces outils. De cette façon, vous pouvez partager des données et des flux de travail entre les applications

Si votre équipe utilise d'autres outils de gestion de projet ou de collaboration (par exemple, ClickUp, Trello, Slack), envisagez un logiciel qui De cette façon, vous pouvez partager des données et des flux de travail entre les applications Rapports et analyses: L'outil doit fournir des informations sur la progression de l'équipe et les goulets d'étranglement potentiels , pour vous aider à identifier les problèmes à un stade précoce et à prendre des décisions fondées sur des données

L'outil doit , pour vous aider à identifier les problèmes à un stade précoce et à prendre des décisions fondées sur des données Suivi des tâches et des cours: Certains outils de standup quotidien incluent des tableaux de tâches ou des fonctions de suivi des cours pour vous aider à visualiser la progression du projet en même temps que les mises à jour quotidiennes

Les 10 meilleurs logiciels de compte rendu quotidien à utiliser en 2024

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif clickUp sprints gif /$$$img/

Organisez des réunions de statut ciblées et efficaces avec ClickUp

ClickUp est un logiciel de compte rendu quotidien tout-en-un que les équipes du monde entier utilisent pour organiser des réunions quotidiennes rapides et efficaces.

Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes Modèle de réunion debout quotidienne vous aide à gérer vos comptes rendus quotidiens de la bonne façon en équipant votre équipe avec :

Un hub central pour le forfait, la rédaction de notes et le suivi de la progression

Des checklists pour chaque membre de l'équipe afin de s'assurer que rien ne passe inaperçu

Des mises à jour en temps réel en un seul endroit pour que tout le monde soit toujours au courant ClickUp IA vous aide à résumer les notes de réunion en quelques secondes et génère automatiquement éléments d'action à partir des documents et des tâches, réduisant ainsi le travail manuel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

ClickUp Sprints : Personnalisez vos cycles de sprint et vos plannings de réunion pour les adapter aux préférences de votre équipe. Qu'il s'agisse d'un cycle de 3 semaines ou d'une alternance de réunions quotidiennes, l'outil est suffisamment flexible pour assister votre travail.

: Personnalisez vos cycles de sprint et vos plannings de réunion pour les adapter aux préférences de votre équipe. Qu'il s'agisse d'un cycle de 3 semaines ou d'une alternance de réunions quotidiennes, l'outil est suffisamment flexible pour assister votre travail. ClickUp Views : ClickUp Views vous permet de gérer les tâches, de suivre les projets et d'afficher les flux de travail à votre façon. Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisables pour un travail plus productif

: ClickUp Views vous permet de gérer les tâches, de suivre les projets et d'afficher les flux de travail à votre façon. Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisables pour un travail plus productif Tableau de bord ClickUp : Les tableaux de bord vous permettent de travailler en temps réelsuivi du projet et des informations plus approfondies pour vous donner un aperçu de haut niveau de votre travail

: Les tableaux de bord vous permettent de travailler en temps réelsuivi du projet et des informations plus approfondies pour vous donner un aperçu de haut niveau de votre travail Statut des tâches ClickUp: Ajoutez différentes étapes à vos tâches avec les statuts de tâches personnalisés de ClickUp, assurant une visibilité claire de ce sur quoi tout le monde travaille

Ajoutez différentes étapes à vos tâches avec les statuts de tâches personnalisés de ClickUp, assurant une visibilité claire de ce sur quoi tout le monde travaille ClickUp Comments: ClickUp Comments est un outil de collaboration pratique pour la communication, le feedback et la mise en forme du contenu. Vous pouvez attribuer des commentaires, mentionner des personnes ou des équipes pour les notifications, et avoir des discussions filées pour des conversations organisées. Ils permettent de capturer le contexte manqué de vos appels

ClickUp Comments est un outil de collaboration pratique pour la communication, le feedback et la mise en forme du contenu. Vous pouvez attribuer des commentaires, mentionner des personnes ou des équipes pour les notifications, et avoir des discussions filées pour des conversations organisées. Ils permettent de capturer le contexte manqué de vos appels Modèles ClickUp : Il existe plus de 1 000 modèles personnalisablesModèles ClickUp pour vous aider à démarrer immédiatement votre gestion de projet

Les limites de ClickUp:

Compatibilité mobile: ClickUp ne s'adapte pas correctement à toutes les petites tailles d'écran, ce qui représente un défi si vous travaillez souvent sur votre téléphone

Tarification de ClickUp:

Free Forever :::::::::::::::: :

:::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques:

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

2. Krisp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Krisp-AI-meeting-tool.png Outil d'IA pour les réunions Krisp /$$$img/

via Krisp Krisp est un Réunion IA Assistant qui transcrit et résume automatiquement votre réunion debout. Krisp offre une IA de productivité vocale unique qui améliore la clarté de la voix en annulant les bruits de fond.

Krisp n'est pas un logiciel spécifique aux réunions debout au sens traditionnel du terme. C'est un logiciel qui améliore l'expérience de la réunion en améliorant l'audio et en vous aidant à résumer la réunion. Le défi consiste à traduire ces résumés en points d'action dans votre logiciel de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp:

Transcription des réunions: Krisp permet aux équipes de transcrire automatiquement leurs réunions

Krisp permet aux équipes de transcrire automatiquement leurs réunions **Résumer : Résumez vos réunions en ligne et générez des éléments d'action quotidiens

Partage et collaboration: Générez et partagez les résumés des réunions et les éléments d'action avec les autres membres de l'équipe

Générez et partagez les résumés des réunions et les éléments d'action avec les autres membres de l'équipe Annulation du bruit: Krisp aide à éliminer le bruit de fond pour que les réunions ne soient pas perturbées par le bruit et améliore la qualité générale des réunions

Les limites de Krisp:

Voix robotique : La fonctionnalité d'annulation du bruit peut donner à votre voix un son mécanique si elle élimine trop de bruits de fond

La fonctionnalité d'annulation du bruit peut donner à votre voix un son mécanique si elle élimine trop de bruits de fond Manque d'intégration : Krisp ne fait pas d'intégration avec les logiciels de gestion de projet populaires, ce qui rend difficile le transfert d'éléments d'action

Prix de Krisp:

Free Forever

Pro : 8$/mois par place

: 8$/mois par place Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Krisp:

G2: 4.8/5 (542 commentaires)

4.8/5 (542 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

3. Standuply

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Standuply.jpg Debout /$$$img/

via Debout Depuis la pandémie, nous avons assisté à l'essor du travail télétravail et asynchrone. Cela signifie une documentation et des processus détaillés, l'habilitation des individus à prendre des décisions et la réduction intentionnelle du nombre de réunions sur le Calendrier.

Les réunions de synthèse asynchrones sont le résultat de cette évolution. Les membres de l'équipe peuvent publier leurs mises à jour quotidiennes dans une forme spécifique afin que les gens puissent obtenir des mises à jour de statut sans se réunir.

Vous pouvez poser des questions de suivi et apporter des précisions sur un fil de discussion, et votre chef d'équipe, ou même l'IA, peut résumer les points clés pour tout le monde.

Les comptes rendus asynchrones aident à la flexibilité, et cela ne perturbe pas votre journée. Vous pouvez publier votre mise à jour, déposer vos enfants à l'école ou faire des courses. Vous n'avez pas besoin d'attendre.

Standuply est un bot de standup asynchrone qui vous aide à organiser des réunions de standup dans Slack et Microsoft Teams. Il s'intègre également aux trackers de tâches pour que votre équipe puisse suivre la progression de vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Standuply:

Réunions asynchrones : Standuply vous aide à organiser des réunions asynchrones par texte, voix ou vidéo

: Standuply vous aide à organiser des réunions asynchrones par texte, voix ou vidéo Rapports uniques : Joignez des pièces vidéo ou des messages vocaux à vos rapports avec Standuply

: Joignez des pièces vidéo ou des messages vocaux à vos rapports avec Standuply Sondages et enquêtes : Personnalisez et planifiez des sondages et des enquêtes à exécuter dans Slack

Les limites de Standuply:

Intégration limitée: Standuply ne peut être intégré et utilisé qu'avec Slack et Microsoft Teams

Prix de Standuply:

Débutant : Free Forever

Teams: 1,5$/mois par utilisateur

1,5$/mois par utilisateur Business: 3,5$/mois par utilisateur

3,5$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Standuply:

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Jell

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/jell-standup-meeting-software.png jell logiciel de réunion compte rendu /$$$img/

via Moule Jell est un outil de compte rendu quotidien optimisé pour les équipes télétravaillant sur différents fuseaux horaires. Vous pouvez également construire des check-ins personnalisés pour votre équipe afin de partager la progression des tâches.

Avec Jell, vous pouvez définir votre paramètre, personnaliser vos questions et faire en sorte que votre équipe soit alignée.

Les meilleures fonctionnalités de Jell:

**La fonctionnalité de check-in permet aux managers et aux membres de l'équipe de personnaliser la fréquence des réunions et le partage des rapports

Objectifs/OKRs: Définissez et hier /OKRs en un seul endroit et partagez les résultats de votre progression

Les limites de la gelée:

Pas de forfait Free : À Free ne fait pas de forfait gratuit. Vous devez payer pour utiliser l'outil après l'essai gratuit de 14 jours

Tarifs de Jell:

Essentials : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Avancé: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jell:

G2: 3.8/5 (30 commentaires)

3.8/5 (30 commentaires) Capterra: 4.5/5 (23 commentaires)

5. ScrumGenius

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/scrumgenius-daily-standup-software.png scrumgenius logiciel de compte rendu quotidien /$$$img/

via ScrumGenius ScrumGenius est un outil de compte rendu quotidien qui automatise les réunions, les sondages et les rapports pour les projets de les équipes interfonctionnelles sur différents fuseaux horaires. Il dispose d'une fonctionnalité unique de suivi de l'achèvement des objectifs et des bloqueurs qui permet aux membres de votre équipe d'afficher les objectifs quotidiens et les bloqueurs.

Les meilleures fonctionnalités de ScrumGenius:

**Les membres de l'équipe peuvent partager les mises à jour de leurs tâches quotidiennes avec des fonctionnalités uniques telles que le suivi des objectifs et des bloqueurs

**Mon travail avec des équipes comme Slack, Microsoft Teams et les logiciels d'e-mail

**Analyse et recherche : Visualisez, filtrez et recherchez vos données pour suivre les blocages courants, l'engagement de l'équipe et bien plus encore

Limites de ScrumGenius:

Uniquement pour les équipes de gestion de projet: ScrumGenius est conçu uniquement pour une utilisation au sein des équipes de gestion de projet

ScrumGenius est conçu uniquement pour une utilisation au sein des équipes de gestion de projet Annulation de l'abonnement: Vous devez contacter l'assistance pour annuler votre abonnement à ScrumGenius

Prix de ScrumGenius:

Basic : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Teams : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 7$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de ScrumGenius:

G2: 0.8/5 (3 commentaires)

0.8/5 (3 commentaires) Capterra: 4.8/5 (6 commentaires)

6. Intervalle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/range.co-standup-meeting-software-1400x788.png Logiciel de réunion debout de l'intervalle /$$$img/

via Intervalle L'intervalle est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes de développement de partager des données asynchrones des mises à jour de projets créer l'agenda des réunions prendre des notes et suivre les objectifs de l'équipe. L'intervalle s'intègre à des équipes comme Slack et MS Teams, ce qui vous permet d'obtenir toutes vos mises à jour en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Range:

Teams Directory: Voir comment votre équipe fait et ce sur quoi elle se concentre

Voir comment votre équipe fait et ce sur quoi elle se concentre Check-Ins: Les membres de l'équipe peuvent communiquer et faire le point sans avoir besoin d'une réunion quotidienne

Les membres de l'équipe peuvent communiquer et faire le point sans avoir besoin d'une réunion quotidienne Intégration:Range s'intègre à plus de 75 outils, tels que Slack et MS Teams

Les limites de Range:

Interface utilisateur: Les nouveaux utilisateurs signalent des difficultés à naviguer dans l'interface utilisateur

Tarification de l'intervalle:

Free Forever

Pro: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de l'intervalle:

G2: 4.6/5 (74 commentaires)

4.6/5 (74 commentaires) Capterra: 4.7/5 (32 commentaires)

7. Fellow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/fellow.app-dashboard.png Capture d'écran du tableau de bord de Fellow /$$$img/

via Ami Fellow est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes agiles d'organiser des réunions moins nombreuses, plus courtes et plus efficaces. Vous pouvez utiliser les modèles de réunion de Fellow pour planifier des réunions d'équipe et construire rapidement des agendas pour votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow:

Modèles d'agenda de réunion: 500+ modèles d'agenda de réunion prêts à l'emploi

500+ modèles d'agenda de réunion prêts à l'emploi Transcriptions et résumés des réunions par l'IA: Transcriptions et résumés automatiques des réunions

Les limites des utilisateurs:

Trop de modèles: Fellow offre trop de modèles pour des cas d'utilisation similaires, ce qui fait perdre du temps pour choisir celui qui convient à vos besoins

Prix de Fellow:

Free Forever

Pro: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Business: $8/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (1,827+ reviews)

4.7/5 (1,827+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

8. StepSize

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/StepSize-AI.png IA de StepSize /$$$img/

via Taille du pas StepSize est un logiciel de standUp quotidien qui utilise l'IA pour générer des rapports sur le développement des produits.

Si vous êtes une équipe qui utilise Teams ou Jira, StepSize vous permet de générer des mises à jour claires sur la progression de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de StepSize:

Rapports de cours générés par l'IA: Génère et décompose les rapports de progression des projets avec des liens vers les problèmes et les tickets

Génère et décompose les rapports de progression des projets avec des liens vers les problèmes et les tickets Suivi des indicateurs: Génère des rapports qui vous permettent de suivre les indicateurs de développement de produits. Par exemple, vous pouvez suivre le nombre d'améliorations de l'interface utilisateur apportées à votre site de commerce électronique chaque mois et mesurer son impact sur l'engagement des utilisateurs

Limites de StepSize:

Pas de forfait Free: StepSize ne fait pas de forfait gratuit

Tarifs de StepSize:

Teams : 100 $/mois

100 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de StepSize:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Tatsu.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/tatsu-app-home-top-feb-edited.png Application Tatsu.io /$$$img/

via Tatsu.io Tatsu est un logiciel de standup quotidien qui facilite.. la communication asynchrone dans Slack. Tatsu peut notifier un canal lorsqu'une réunion est sur le point de commencer et appeler le premier participant.

Tatsu.io meilleures fonctionnalités:

Réunions quotidiennes asynchrones: Tatsu démarre automatiquement une réunion quotidienne sur le canal Slack et notifie tous les membres. Il appelle les membres de l'équipe à donner leurs rapports et saute les membres indisponibles

Tatsu démarre automatiquement une réunion quotidienne sur le canal Slack et notifie tous les membres. Il appelle les membres de l'équipe à donner leurs rapports et saute les membres indisponibles Commandes personnalisées: Utilisez des commandes telles que "dismiss" pour congédier un membre de l'équipe pour la journée ou "quit" pour mettre fin à la réunion lorsque vous le jugez nécessaire

Limites de Tatsu.io:

Limité à Slack: Tatsu ne peut être utilisé que sur Slack.

Prix de Tatsu.io:

Global: 1$/mois par utilisateur

Tatsu.io évaluations et critiques:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. GeekBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Geekbot-1400x1210.png via Geekbot /$$$img/

via Geekbot GeekBot est un outil de gestion de projet qui automatise les stand-up quotidiens, les rétros, les sondages et autres flux de travail dans Slack et Microsoft Teams. Vous pouvez paramétrer l'heure et la fréquence des réunions rapides quotidiennes, les questions à poser et les personnes qui doivent recevoir une invite, instructions.

Les meilleures fonctionnalités de GeekBot:

Sondages anonymes: Réalisez des sondages anonymes avec Geekbot et obtenez des commentaires honnêtes et des idées de votre équipe

Réalisez des sondages anonymes avec Geekbot et obtenez des commentaires honnêtes et des idées de votre équipe Flux de travail automatisé: Geekbot permet d'automatiser les flux de travail et de gagner du temps sur les tâches récurrentes

Les limites de GeekBot:

Personnalisation des modèles: Les utilisateurs disent que les modèles ne peuvent pas être facilement personnalisés

Tarifs de GeekBot:

Démarrage: Free Forever

Free Forever Scale-Up: 2.5$/mois par utilisateur

2.5$/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de GeekBot:

G2: 4.6/5 (154 commentaires)

4.6/5 (154 commentaires) Capterra: 4.9/5 (143 commentaires)

## Streamlining Team Communication with Daily Standup Software (Améliorer la communication au sein de l'équipe avec le logiciel de compte rendu quotidien)

Lorsqu'ils sont exécutés efficacement, les comptes rendus quotidiens sont un excellent moyen de maintenir votre équipe sur la même page, de la motiver et de la faire progresser vers vos objectifs.

Que vous préfériez les réunions asynchrones ou les vidéoconférences, sélectionnez le logiciel de résumé rapide qui convient au style de travail de votre équipe et à la culture de votre entreprise.

Vous obtiendrez la meilleure expérience et la plus grande valeur en intégrant votre logiciel de stand-up à votre outil de gestion de projet, ou mieux, en l'intégrant à votre outil de gestion de projet ClickUp se distingue.