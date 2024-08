10 modèles gratuits de Product Backlog en Excel et ClickUp

Les acteurs Agile les plus sages commencent souvent par une simple déclaration, "Trust me, it's on the backlog." Est-ce le cas, cependant ? 🤔

Vous pouvez créer les projets les plus ambitieux feuilles de route pour le développement de produits avec des thèmes et des conceptualisations haut de gamme, mais elles ne sont pas pratiques sans backlogs.

Les backlogs sont des documents qui pèsent lourd dans la balance pour les équipes qui planifient leur prochain cycle de développement des informations sur les corrections de bogues les changements de fonctionnalités et de conception, les demandes des clients et les récits des utilisateurs.

Ils sont aident votre équipe à hiérarchiser les tâches pour les prochains sprints et à trouver des moyens de répondre aux exigences des parties prenantes. Si vous ne vous occupez pas des backlogs, votre projet risque de dérailler. 🚆

Pour que le toilettage du backlog soit productif, votre jeu de documentation doit être au point - c'est là que les modèles de backlog de produit entrent en jeu. Cet article vous présente les 10 meilleurs modèles pour construire des backlogs de produits axés sur la valeur backlogs de produits et améliorer la vélocité de l'équipe ! 🚄

Qu'est-ce qu'un modèle de carnet de commandes ?

Un modèle de carnet de commandes est un document de collaboration pour ancrer une session de toilettage du backlog. Il aide un propriétaire de produit et/ou un manager à résumer les cycles de développement passés dans un cadre Agile et à définir les objectifs qui doivent être réalisés au cours du prochain sprint. 🏃

L'objectif principal de ces modèles de gestion de projet est de réduire les éléments du carnet de commandes non structurés et en constante évolution en des listes de tâches gérables et des tâches réalisables. Au lieu de perdre du temps à se demander sur quoi travailler dans un prochain sprint, vos coéquipiers reçoivent un ensemble précis de règles, de rôles et de responsabilités pour développer le produit en fonction des besoins prioritaires.

Les modèles de backlog de produit prennent de nombreuses formes, en fonction du type de backlog que vous traitez. Dans la plupart des cas, le document aborde un ou plusieurs des éléments suivants du carnet de commandes :

Epopéesles épopées, les fonctionnalités et les histoires d'utilisateurs Demandes de changement Défauts et bogues Dette technique (le coût de la mise en œuvre d'un code médiocre à court terme) Pics technologiques ou sujets de recherche Exigences des entreprises

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carnet de commandes de sprint ?

Un modèle de carnet de commandes efficace doit

Être personnalisable: Le modèle doit s'adapter à différents produits, niches de développement et industries. Idéalement, un bon modèle de backlog de sprint est censé être un "document vivant", offrant de la place pour des changements soudains et inattendus au fur et à mesure que le produit évolue. ♻️

Le modèle doit s'adapter à différents produits, niches de développement et industries. Idéalement, un bon modèle de backlog de sprint est censé être un "document vivant", offrant de la place pour des changements soudains et inattendus au fur et à mesure que le produit évolue. ♻️ **Il doit contenir des sections et des titres clairs pour fournir des éléments de backlog spécifiques à l'équipe concernée, sans encombrement

**Les meilleurs modèles de carnet de commandes aident à définir les attentes de chaque membre de l'équipe et favorisent le travail collaboratif en vue d'atteindre des objectifs communs

Permettre l'établissement de priorités : Il doit vous permettre de mettre en évidence l'importance des backlogs en fonction de leur complexité, de leur taille ou de l'effort requis

Inclure des visuels : Il doit permettre d'ajouter des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des points de récit et d'autres éléments visuels qui ajoutent un contexte et soutiennent les tâches 📊

La carte de vitesse de sprint permet à une équipe de développement de mesurer les points de sprint par rapport à ce qui était prévu ou actuellement achevé dans le carnet de sprint

10 modèles gratuits de carnet de commandes à utiliser en 2024

Il existe des milliers de modèles de backlog de produit sur Internet, mais il est difficile de trouver celui qui correspond à vos besoins. Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné 10 options impressionnantes parmi ClickUp et Excel qui peuvent s'adapter à différents exercices de backlog ! ❤️‍🔥

1. Modèle de Backlog de produit ClickUp

Modèle de carnet de commandes ClickUp

Vous cherchez un document polyvalent pour intégrer vos sprints, prioriser les exigences du produit et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ? Reposez-vous sur le Modèle de Backlog ClickUp ! 😌

Ce modèle convivial pour les débutants est indispensable pour les équipes de développement logiciel distantes ou distribuées. Toute personne y ayant accès peut émettre des demandes de changement, des rapports de bogues, des suggestions de recherche, des récits d'utilisateurs, des fonctionnalités, et bien plus encore !

Le modèle est accompagné d'un Formulaire de soumission de ticket que vous devez partager avec les membres de l'équipe interne ou les parties prenantes participantes. La magie commence une fois qu'ils remplissent le formulaire avec les éléments prioritaires du carnet de commandes. 🪄

Les éléments apparaissent automatiquement dans les vues du modèle, ce qui vous permet de donner le coup d'envoi du projet Planification du sprint et mettre en place des tâches réalisables. Vous disposez de six types de vues pour refléter différentes perspectives, y compris :

Vue Backlog de produit : pour afficher les délais, les priorités, les assignés et les catégories épiques

: pour afficher les délais, les priorités, les assignés et les catégories épiques Vue de l'échéancier : pour afficher les échéances, les priorités, les assignés et les catégories épiques Gantt chart ) Vue: pour se concentrer sur les dates prévues, les feuilles de route des produits et les durées

: pour afficher les échéances, les priorités, les assignés et les catégories épiques ) Vue: pour se concentrer sur les dates prévues, les feuilles de route des produits et les durées Vue Sprint (Liste): pour afficher les éléments en fonction du Sprint auquel ils appartiennent

pour afficher les éléments en fonction du Sprint auquel ils appartiennent Vue de l'état du backlog: pour transformer les éléments soumis en cartes du tableau Kanban

Utilisez les champs personnalisés du modèle pour trier le backlog en Sprints ou Epics et les diviser en tâches plus petites. Changez le statut des tâches en Fait, Annulé, En cours, ou En attente pour garder votre équipe dans la boucle. ➿ Télécharger ce modèle

2. Modèle de Backlog de produit et de Sprints ClickUp

Modèle de Backlog et de Sprints ClickUp

Agile développement de projet est incroyablement rapide, ce qui peut donner aux Scrum masters l'impression d'avoir la tête dans les nuages à chaque fois qu'ils sont confrontés à des backlogs. 🙀

Les Modèle de Backlog et de Sprints ClickUp est destiné aux managers Agile et aux Scrum masters qui souhaitent livrer le meilleur dans des délais très courts. Son format à trois niveaux vous permet de définir des priorités claires et cohérentes, de développer des backlogs cohésifs et d'étendre les mises à jour aux coéquipiers et aux développeurs dans un seul document.

Avec ce modèle de backlog de produit agile, vous pouvez :

Accéder à des listes préconstruites pour les sprints,le suivi des bogueset les backlogs

Hiérarchiser les éléments du carnet de commandes

Assigner des tâches à plusieurs membres de l'équipe

Organiser des réunions quotidiennes

Suivre l'avancement des tâches assignées à l'aide d'une feuille de route du produit

Identifier les problèmes en temps réel

Utiliser d'autres modèles de gestion de projet prédéfinis dans ClickUp

Ne vous laissez pas impressionner par l'étendue du modèle - la gestion du contenu de votre carnet de commandes se fait sans effort grâce à plusieurs types d'affichage et à plus de 20 options d'état.

Les quatre vues de projet du modèle - Liste, Formulaire, Tableau et Chat - ont des champs personnalisés prédéfinis pour suivre l'évolution des tâches. Vous pouvez ajouter des détails tels que points d'histoire ou des informations sur les fonctionnalités pour aider les développeurs.

Personnalisez davantage votre carnet de commandes en ajoutant des avertissements sur la dépendance des tâches, des estimations de temps, des limites de travail en cours et des jalons. Ce modèle sert également de gestion de produit qui couvre tous les aspects du développement jusqu'au lancement ! 🛸 Télécharger ce modèle

3. Modèle de Backlog de sprint de produit ClickUp

Modèle de Backlog de Sprint ClickUp

Avez-vous eu votre réunion quotidienne de Scrum et que vous vous êtes rendu compte que certaines tâches du backlog nécessitaient des mises à jour importantes ? Cela peut être une situation effrayante de cerf dans les phares si vous ne savez pas comment procéder. 🦌

Pas de stress, cependant ! Avec le Modèle de Backlog de Sprint ClickUp avec le modèle ClickUp Sprint Backlog, vous avez un contrôle absolu sur le véhicule de votre carnet de commandes, quels que soient ses rebondissements ! 🚗

Ce modèle est conçu pour que vous restiez concentré sur la vue d'ensemble face à des cibles mouvantes. Backlogs de sprint sont généralement détaillés et liés à un calendrier spécifique - même les plus petites modifications peuvent perturber votre planning. Mais avec ce modèle de backlog de produit agile, vous pouvez suivre l'état de développement des éléments au jour le jour. 📅

Préoccupé par le personnel et l'allocation des ressources au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles informations ? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter : le champ personnalisé du modèle pour Effort vous permet de gérer une équipe avec suffisamment de souplesse pour prendre en compte les nouvelles tâches à accomplir.

La navigation dans le modèle est assez facile, même pour les leaders débutants. Ouvrez-le et vous obtiendrez par défaut la vue Backlog (Liste), qui est idéale pour créer des tâches et des sous-tâches, fixer des dates d'échéance, vérifier l'avancement et suivre le temps. Les carnets de commandes sont généralement classés en quatre catégories :

Histoire d'utilisateur Tâche Bug Amélioration

Vous pouvez ajouter plus de catégories ou passer à différents types d'affichage comme vous le souhaitez ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de carnet de commandes de projet ClickUp

Modèle de carnet de bord de projet ClickUp

Si votre exercice de carnet de commandes contient des objectifs avancés à long terme tels que l'étude du potentiel de vente pendant les vacances et la création de bases de données, ajoutez l'élément Modèle de carnet de bord de projet ClickUp à votre boîte à outils ! 🧰

Ce modèle vous aide à gérer les retards dans une perspective d'investissement en temps et en coûts. Il peut s'adapter à n'importe quelle activité stratégique à grande échelle tout au long d'un processus de planification cycle de vie d'un projet . Qu'il s'agisse d'examiner les tendances des ventes ou d'améliorer les passerelles de paiement, utilisez le modèle pour découper des objectifs ambitieux en tâches plus petites et digestes.

À la base, ce modèle concerne l'estimation des durées, l'estimation des coûts et l'estimation des coûts prioriser les tâches , et d'affiner les éléments inclus dans le carnet de commandes. Vous disposez de six types de vues pour microgérer les délais d'achèvement et surveiller les jours individuels dans le carnet de commandes, le budget utilisé et les dates d'échéance de chaque tâche. ⏳

Le modèle vous permet de trier les commandes en attente en cinq groupes :

Backlog (pour les backlogs généraux) Approbation Conception Recherche Exécution

La catégorisation facilite la tâche des équipes interfonctionnelles de localiser immédiatement les éléments qui les concernent. Vous pouvez également ajouter des résumés croustillants du backlog pour fournir un contexte riche au(x) coéquipier(s) qui s'occupe(nt) de la tâche. Télécharger ce modèle

5. Modèle de planification de sprint Agile ClickUp

Modèle de planification de sprint agile ClickUp

La planification Mastermind augmente la taux de réussite des sprints agiles et ajoute de la valeur à chaque tâche effectuée jusqu'à présent. Si vous n'y parvenez pas, vous laissez un bateau en liberté - toute l'équipe ne saura pas ce qu'il faut prioriser, et son efficacité chutera. ↘️

Faites confiance à la Modèle de planification de sprint Agile ClickUp pour maintenir le navire à flot et les marins synchronisés. ⚓

Le modèle vous aide à établir des attentes réalistes basées sur les capacités actuelles. De cette façon, vous pouvez établir la responsabilité en cas d'écart entre les heures réelles et les heures estimées.

Pour ne pas perdre de vue les tâches, vous disposez de trois vues : éléments du carnet de commandes, état du développement et ressources.

La vue Sprint Backlog Items fournit une vue d'ensemble des tâches classées par types tels que User Story, Bug, et Feature. Ajoutez ou supprimez des assignés, définissez des dates d'échéance et fournissez des estimations de temps.

La Vue de l'état de développement affiche vos tâches en fonction de leur état de développement et de leur priorité dans une configuration de type Kanban. Comme le modèle permet le glisser-déposer, le déplacement des cartes de tâches se fait en toute transparence.

La vue Ressources fonctionne comme un calendrier pour planifier et examiner la charge de travail de votre équipe. Observez instantanément les différences entre les temps estimés et les temps réels des tâches et partagez ces données avec votre personnel pendant la phase de planification réunions rétrospectives . Cela aidera votre équipe à travailler collectivement sur des plans d'amélioration de l'efficacité. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'exigences produit ClickUp

Modèle d'exigences produit ClickUp

Si votre prochain séance de toilettage du carnet de commandes consiste principalement à adapter votre produit aux besoins des parties prenantes, il est préférable d'utiliser la fonction Modèle d'exigences produit de ClickUp . 🪡

Au lieu d'un document élaboré avec des sections générales, vous obtenez un modèle convivial résumant tout ce qui concerne un produit, y compris les caractéristiques, les fonctions et les valeurs. Il s'agit d'un gain de temps considérable, car il présente l'historique des ajustements antérieurs et des modifications demandées dans une seule fenêtre. ⏲️

Vous devez gérer le lancement de plusieurs produits ? Créez des dossiers pour chaque produit et profitez de l'espace disponible pour discuter des fonctionnalités actuelles et prévues, de leur valeur et des hypothèses de marché. Vous pouvez également ajouter des tâches pour chaque fonctionnalité ou histoire d'utilisateur, fixer des délais et suivre le développement par étapes.

Selon le type de produit sur lequel vous travaillez, vous disposez de 17 mises à jour de statut différentes pour les tâches. En plus d'offrir une grande visibilité, le modèle inclut un suivi des délais pour accélérer les demandes de changement avant la date de sortie.

Le modèle crée un environnement collaboratif en permettant aux parties prenantes internes et externes d'enregistrer leurs contributions. Quant aux attributaires de tâches, vous pouvez ajouter des détails et des instructions pour les guider et minimiser les risques de malentendus ou de mauvaise communication. 😇 Télécharger ce modèle

7. Liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Trois, deux, un, c'est parti ! Le lancement (ou la relance) d'un produit est probablement le moment le plus palpitant de l'histoire de l'entreprise la partie la plus passionnante de la gestion des produits à condition qu'il soit bien exécuté. Un lancement réussi élargit votre clientèle et votre chiffre d'affaires, alors qu'un lancement raté peut tout aussi bien signer l'arrêt de mort de votre produit. ⚰️

Le lancement d'un produit Liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp permet d'éviter les pires scénarios et de faire de votre lancement un succès épique. Elle est dotée de fonctions pratiques pour gérer les retards non résolus et les facteurs de risque potentiels bien avant la date de lancement.

La vue Activités du modèle vous permet de créer une vue d'ensemble de toutes les activités liées au lancement. Personnalisez les tâches avec des assignés, des commentaires, des dates de début et d'échéance, et des statuts de priorité. ⛳

D'autres vues incluent Milestones, By Category, et Timeline, parfaites pour trier les backlogs en fonction du stade de développement ou pour obtenir une estimation plus visuelle des tâches en cours.

Ce modèle de niveau avancé est conçu pour micro-gérer tout ce qui précède le lancement d'un produit, des séquences de tâches aux dépendances. Nous le recommandons lorsque vous avez beaucoup à faire et que vous avez besoin d'un modèle centralisé pour orienter le lancement dans la bonne direction. ☸️ Télécharger ce modèle

8. Modèle de rétrospective de sprint ClickUp

Modèle de rétrospective de sprint ClickUp

Chaque rétrospective de sprint se termine par une mise à jour de la liste des tâches en attente. Les traiter dès le début est le meilleur moyen d'ajouter de la valeur à chaque réunion et d'augmenter la productivité de l'équipe. 🏋️

Si votre équipe a du mal à se tenir au courant des backlogs de produits à la suite de fréquentes séances de rétrospective, l'outil Modèle de rétrospective de sprint ClickUp peut vous sauver la mise. Ce modèle vous aide à transformer les résultats du sprint en listes d'actions, mais avec la convenance supplémentaire de d'un support de brainstorming , grâce à Tableaux blancs ClickUp .

Avec ce modèle basé sur un tableau blanc, vous disposez d'un terrain de jeu personnalisable pour obtenir l'adhésion de votre équipe pour la collaboration en temps réel . Discutez de la manière de gérer les derniers backlogs et réévaluez votre position sur les backlogs en attente des rétrospectives plus anciennes.

Les participants peuvent ajouter leurs points de vue à quatre sections :

Ce qui s'est bien passé Ce qui pourrait être amélioré Actions à entreprendre Objectifs rétrospectifs

Les tâches prioritaires du carnet de commandes peuvent être placées sous Action items, tandis que les activités non prioritaires peuvent être placées sous What could be better (ce qui pourrait être mieux). Télécharger ce modèle

9. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Modèle de rétrospective de projet ClickUp

Chaque projet terminé, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec, est une leçon précieuse - et une mine d'or pour déterrer des arriérés cruciaux. 🪙

Ayez le Modèle de rétrospective du projet ClickUp à vos côtés lorsque vous revisitez des projets achevés et réfléchissez à ce qui a bien ou mal fonctionné. 🔍

La meilleure façon d'extraire les arriérés avec ce modèle est d'accéder au Formulaire d'agenda. Transmettez-le aux membres de votre équipe de projet et voyez quelles sont les entrées qui ressortent. Les informations peuvent être affichées dans cinq vues différentes - utilisez la vue Retrospect Board pour obtenir un aperçu des principaux domaines du carnet de commandes, tels que :

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Qu'est-ce qui n'a pas marché ?

Leçons apprises

Solutions alternatives

Clarifications

Le modèle vous permet de créer des tâches, d'ajouter des documents d'appui et de confier à des membres des activités susceptibles d'affiner l'exécution de futurs projets. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de carnet de commandes de fonctionnalités par Spreadsheet.com

Utilisez ce modèle pour dynamiser votre processus de développement de produits et vous assurer que chaque membre de l'équipe comprend son rôle

Travailler sur un nouveau produit peut vous faire passer des nuits blanches si vous avez des blocages mentaux sur les exigences des fonctionnalités et les charges de travail prévues. Améliorez votre processus de développement de produits stratégies produit avec le modèle Excel Features Backlog de Spreadsheet.com.

La particularité de ce modèle de carnet de commandes est qu'il est basé sur Excel, ce qui le rend idéal pour ceux qui préfèrent les spreadsheets et les tableaux.

Le modèle outil de backlog de produit est livré avec des lignes prédéfinies pour suivre le développement de nouvelles fonctionnalités. Ajoutez des lignes pour définir les catégories de produits et d'utilisateurs, les priorités, les critères de réussite des mises à jour et les capacités de l'équipe.

Le modèle est facile à utiliser et vous aide à surveiller les ajouts de nouvelles fonctionnalités et à déterminer leur impact sur le processus de développement. Créez des tâches, définissez des priorités et des échéances, et laissez des notes pour traiter méticuleusement les arriérés.

Vous pouvez également regrouper les arriérés en fonction des fonctionnalités si vous souhaitez les traiter en bloc. Outre les tableaux de données, ce modèle s'appuie sur des barres, des graphiques et des diagrammes pour faciliter la compréhension des informations par les apprenants visuels. Télécharger ce modèle

Diriger votre backlog - ou le laisser vous diriger ?

Les équipes qui utilisent une méthodologie agile se retrouvent souvent coincées dans un cercle vicieux où les backlogs les poussent à perdre du temps, au point d'empiéter sur la tranquillité d'esprit de chacun. La seule façon d'éviter cela est de garder un carnet de commandes léger et bien géré. 🎛️

Les modèles que nous avons fournis vous aideront à construire une solide culture du carnet de commandes, ce qui favorisera en fin de compte le lancement de produits bien conçus et testés qui répondent aux exigences des parties prenantes ! ✌️