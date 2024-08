Comment gérer un carnet de commandes ? Avec des exemples et des modèles

Dans le monde réel, un arriéré désigne l'accumulation de tâches inachevées. À l'université, le retard est un examen que vous n'avez pas encore passé. "J'ai un énorme carnet de commandes" n'est pas une bonne chose. Cependant, ce n'est pas le cas dans le développement agile de produits.

Dans la méthode agile scrum, le backlog de produit est une liste de souhaits ou un plan futur, tandis que le backlog de sprint est la liste des tâches planifiées pour un sprint. Bien que le mot backlog désigne toujours des tâches non encore achevées, son objectif dans le cadre de la méthode agile est distinct.

Mais tout d'abord, comprenons ce qu'est un backlog.

Qu'est-ce qu'un backlog de produit ?

A carnet de commandes est une liste de tâches, de fonctionnalités, d'histoires d'utilisateurs et de corrections de bugs sur lesquels l'équipe de développement travaillera pendant l'exécution de la feuille de route du produit. Il se caractérise par les éléments suivants.

Teams est la source unique d'exigences pour l'équipe de développement

Décompose la vision organisationnelle de haut niveau en tâches

Établit un ordre de priorité entre les éléments et les fonctionnalités de la feuille de route du produit

Reste dynamique et évolue en fonction des besoins du marché, du consommateur et de l'organisation

À quoi ressemble le carnet de commandes ?

Essentiellement, un carnet de commandes de produit contient tout ce sur quoi les équipes agiles doivent travailler. Il peut s'agir de

De nouvelles fonctionnalités

Améliorations de fonctionnalités existantes

Des corrections de bugs

Demandes des clients

Éléments d'action de la rétrospective

Dette technique

Mises à jour de l'infrastructure

Qui possède le carnet de commandes du produit ?

Le propriétaire du produit est propriétaire du carnet de commandes du produit, qu'il publie sur le site Web de la outil de gestion de produit . Cependant, l'ensemble de la équipe interfonctionnelle et le scrum master assument la responsabilité de sa création, de sa mise à jour et de sa maintenance.

En quoi le carnet de commandes diffère-t-il de la feuille de route ?

le parcours du développement de produits

Le carnet de commandes est une décomposition détaillée de la feuille de route du produit. Alors que la feuille de route communique des objectifs et des orientations de haut niveau, le carnet de commandes contient des détails sur les tâches à accomplir.

La feuille de route assiste les équipes d'entreprise et les managers, tandis que le carnet de commandes s'adresse aux développeurs. La feuille de route se concentre sur les indicateurs et les objectifs, tandis que le carnet de commandes décrit les tâches et les objectifs éléments d'action .

À quoi ressemble le carnet de commandes du produit ?

Voici un exemple de carnet de commandes. Nous avons considéré les fonctionnalités d'un jeu multijoueur en ligne. Chaque fonctionnalité se voit attribuer un point d'histoire et les éléments du carnet de commandes sont commandés en fonction de leur priorité, l'élément le plus prioritaire (priorité=1) étant placé en tête.

Exemple de carnet de commandes d'un produit

Pour obtenir un échantillon de ce à quoi cela pourrait ressembler pour vous, consultez la page Modèle de carnet de bord de projet ClickUp .

Avantages d'avoir un carnet de commandes (Product Backlog)

En tant qu'un des artefacts fondamentaux de scrum, le backlog agile offre une structure et une capacité d'action au développement de produits. Voici comment.

Agilité de l'équipe

Le propriétaire du produit partage le backlog du produit avec l'ensemble de l'équipe, l'ouvrant à la discussion avant chaque sprint. L'équipe établit des priorités ensemble, en ayant des discussions sur ce qui est important. Ces discussions permettent une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe, ce qui assiste l'innovation.

Le forfait d'itération

Une équipe agile scrum ajoute toutes les tâches au backlog. Pour chaque itération dans les projets agiles, l'équipe évalue le backlog, identifie les éléments à développer, discute des compromis et crée le carnet de bord du sprint .

Ancrage pour le travail

Lorsque les développeurs prennent des éléments du backlog pour les développer, ils y sont ancrés. Cela leur évite de s'écarter du forfait ou de se sentir perdus au milieu du sprint.

Prise en compte du retour d'information

Un carnet de commandes agile documente les commentaires des clients/utilisateurs ainsi que les éléments d'action issus des rétrospectives d'équipe. Cela contribue à l'amélioration continue, qui est fondamentale pour le développement agile de produits.

Grâce à tous ces avantages et à bien d'autres encore, les carnets de commandes jouent un rôle essentiel dans le cadre agile.

Le rôle de la gestion du carnet de commandes dans la méthode agile

Le carnet de commandes a une fonction spécifique dans le cadre du développement agile de logiciels. Le parcours de développement d'un produit se présente comme suit.

Vision du produit > Stratégie du produit > Feuille de route du produit > Backlog du produit > Backlog du sprint > Publication du produit

Dans ce parcours, le carnet de commandes convertit la vision et la feuille de route en tâches réalisables. Il aide les dirigeants à voir comment leur vision sera mise en œuvre. Il montre à l'équipe de développement comment son travail quotidien contribue à l'entreprise et sert de super-ensemble de fonctionnalités pour les backlogs de sprint.

Un backlog de produit sain est le principal déterminant d'un backlog de sprint efficace.

Backlog de produit vs backlog de sprint

Différences entre le backlog de produit et le backlog de sprint

L'une des tâches essentielles du propriétaire du produit dans la gestion du carnet de commandes est la définition des priorités. Le propriétaire du produit décide sur quoi l'équipe doit se concentrer pour maximiser la valeur.

Paramètres de priorisation du carnet de commandes

Par conséquent, le paramètre essentiel pour la hiérarchisation des éléments du carnet de commandes est la valeur. La valeur Business peut être l'un des éléments suivants .

Besoins ou satisfaction des clients

Le chiffre d'affaires ou la rentabilité

Gestion des risques ou conformité

Différenciation des produits pour un avantage concurrentiel

La valeur utilisée pour hiérarchiser le carnet de commandes peut également être interne et définie au niveau de l'ingénierie.

Temps nécessaire au développement d'une fonctionnalité

Ressources/coûts nécessaires au développement

Si vous avez besoin d'aide, l'outil Gestion des produits Aha ! peut aider à identifier ces paramètres en connectant les objectifs stratégiques aux tâches quotidiennes.

Techniques de priorisation du backlog

Vous pouvez suivre l'une des techniques suivantes en fonction de la valeur que vous choisissez de prioriser.

Modèle de Kano : Tracé sur un graphique, le modèle de Kano compare la satisfaction des clients à l'investissement de mise en œuvre. Il aide les équipes à hiérarchiser les fonctionnalités susceptibles de satisfaire les clients et de réaliser l'investissement.

Modèle MoSCoW : Il s'agit d'une abréviation pour must-have, should-have, could-have et won't-have, qui aide les équipes à hiérarchiser les fonctionnalités essentielles par rapport à l'encombrement.

Vote cumulatif : Chaque partie prenante reçoit 100 points - ou dollars figuratifs - que les membres de l'équipe peuvent dépenser pour les fonctionnalités de leur choix. Les fonctionnalités les plus appréciées sont celles qui sont prioritaires.

Classement par pile : Au lieu de dresser une liste de tous les éléments et de les classer par ordre de priorité, cette méthode consiste à classer les récits des utilisateurs les uns par rapport aux autres et à prendre des décisions individuelles quant à la priorité.

L'effort le plus faible d'abord : Si l'équipe a besoin de gains rapides, le propriétaire du produit donne la priorité aux tâches les plus faciles ou les plus simples.

Coût du retard : Avec cette méthode, vous donnez la priorité aux tâches dont le coût d'opportunité est le plus élevé. Si le report de deux semaines du développement d'une fonctionnalité a un coût, comme la perte d'une opportunité business ou d'une vulnérabilité dans le produit, vous donnez la priorité à cette tâche dans le carnet de commandes.

La gestion du carnet de commandes d'un produit peut s'avérer difficile, tant les facteurs influençant l'établissement des priorités sont nombreux et tant les techniques sont variées. Voici quelques-uns des défis les plus courants auxquels sont confrontées les équipes de production.

Défis liés à la gestion du carnet de commandes d'un produit

Les besoins ambigus des utilisateurs : L'un des plus grands défis de la gestion d'un backlog de produit est de ne pas savoir clairement ce que veut le client. Des histoires d'utilisateurs vagues peuvent faire dérailler le développement.

Un carnet de commandes surchargé : Un carnet de commandes n'est pas une décharge de toutes les idées que tout le monde a eues. Il s'agit d'une liste affinée de fonctionnalités/tâches qui ont un sens pour l'entreprise. Le carnet de commandes peut devenir encombrant si le propriétaire du produit ne parvient pas à éliminer les histoires d'utilisateurs sans importance ou non pertinentes.

Fatigue de la décision : Un carnet de commandes encombré implique un trop grand nombre de décisions pour le chef de produit. Cela peut être accablant et entraîner une lassitude à l'égard des décisions.

Backlog vieillissant : Un carnet de commandes doit être mis à jour pour être utile. Si votre équipe néglige le carnet de commandes ou ne le met pas à jour, il risque de ne plus être pertinent et, par conséquent, de ne pas être adopté.

Définition incomplète : Chaque élément du carnet de commandes doit être clairement défini. La gestion du backlog devient difficile lorsque les utilisateurs de l'entreprise et les propriétaires de produits ne font pas cela.

Changement de priorités : Bien que les équipes agiles s'attendent et peuvent s'adapter à l'évolution des besoins, le changement de priorités au milieu d'un sprint peut être perturbant.

Tous ces défis peuvent être surmontés grâce à un processus de gestion du carnet de commandes clair, stratégique et collaboratif.

La création et la gestion du carnet de commandes est l'une des responsabilités les plus importantes du propriétaire du produit. Un bon processus de création et de gestion du backlog de produit est l'une des responsabilités les plus importantes du propriétaire du produit. Un bon processus de création et de gestion du backlog de produit est l'un des paramètres de la réussite de l'entreprise développement agile de produits .

Vous avez besoin d'un moyen complet, flexible et efficace pour créer des éléments de backlog et gérer votre backlog de produits. Il existe plusieurs outils de gestion du carnet de commandes du produit disponibles sur le marché aujourd'hui.

Voici comment vous pouvez utiliser un outil tel que ClickUp pour la gestion des produits pour bien faire les choses.

1. Utiliser la feuille de route de votre produit

La feuille de route du produit est le point de départ de la création de votre carnet de commandes. Elle traduit la vision de l'organisation et du produit en une direction et donne la perspective de l'entreprise, fondamentale pour les efforts d'ingénierie.

Il faut donc comprendre clairement la feuille de route du produit et l'utiliser pour guider votre parcours de développement. Les feuilles de route visuelles sur ClickUp peuvent aider les équipes d'ingénieurs, de produits et d'entreprises à se rallier aux mêmes objectifs.

feuille de route produit sur ClickUp

2. Collecter les fonctionnalités potentielles pour le backlog

La feuille de route est la première des nombreuses sources qui peuvent suggérer des fonctionnalités pour votre carnet de commandes. Voici quelques pistes à explorer.

Recherche sur les utilisateurs : Menez des études sur les utilisateurs pour vous aider à identifier ce qu'ils veulent. Un simple sondage à l'aide de Formulaires ClickUp peut être un excellent point de départ.

formulaires ClickUp pour la réalisation d'enquêtes internes ou d'enquêtes auprès des utilisateurs

Rétroaction des clients : Les plaintes, les problèmes et les tickets soulevés par les utilisateurs vous aident à comprendre ce que les clients ne veulent pas. Vous pouvez également trouver ces données dans les avis sur les produits.

L'équipe d'assurance qualité : Les analystes de la qualité sont vos premiers utilisateurs. Ayez des discussions détaillées avec eux pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Prenez note des idées issues de ces discussions sur Documents ClickUp et les partager avec l'équipe.

L'équipe commerciale : Ils sont les plus proches du client. Demandez-leur ce que les clients disent et construisez votre carnet de commandes en conséquence. Utilisez ClickUp Docs pour connecter les différents dossiers, insights et flux de travail.

Analyse de la concurrence : Voyez ce que des produits similaires au vôtre sont en train de construire pour vous inspirer. Mais n'oubliez pas d'être très prudent lorsque vous faites cela. Vous ne voulez pas créer un autre produit copié.

3. Organiser les éléments du carnet de commandes du produit

Maintenant que vous disposez d'un certain nombre d'éléments susceptibles d'être développés, il est temps de les organiser afin de pouvoir les gérer efficacement.

Paramétrer les éléments du carnet de commandes en tant que tâches

les types de tâches sur ClickUp pour une meilleure gestion du backlog produit_

Paramétrer chaque élément du backlog sur Tâches ClickUp classées en tant que tâche, fonctionnalité, défaut, retour d'information, etc. Ajoutez des informations supplémentaires, telles que :

Des descriptions détaillées, des sous-tâches et des checklists

Utilisateurs et observateurs

Dates d'échéance etestimation de durée* Champs personnalisés pour l'assistance à vos processus spécifiques

Vous ne savez pas par où commencer ? Pas de problème. Choisissez parmi ces dix modèles gratuits de backlog de produit pour vaincre la page blanche.

Ajouter les informations nécessaires pour établir les priorités

Les éléments du carnet de commandes ne seront classés par ordre de priorité que s'ils présentent une valeur pour l'entreprise. Ajoutez les informations nécessaires en fonction des paramètres que vous choisissez pour déterminer la valeur et des techniques que vous comptez utiliser pour la hiérarchisation de votre backlog.

Par exemple, si votre valeur est le temps nécessaire à la construction du produit, les Points de sprint ClickApp vous permet d'attribuer des points de sprint à chaque élément en fonction de l'effort nécessaire pour l'achever.

Prioriser les éléments du backlog de produit pour le développement

La hiérarchisation du backlog fait partie intégrante du processus de développement du processus de développement de produits . Il incombe au propriétaire du produit de veiller à ce que les bons éléments soient priorisés pour le développement. Gardez les facteurs suivants à l'esprit lorsque vous établissez l'ordre de priorité des tâches.

affiche avec des statuts personnalisés pour prioriser les éléments du backlog sur ClickUp_

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'informations sur la valeur, les produits à livrer et les mesures de réussite

Triez-les en fonction des poids et des critères d'évaluation que vous avez définis

Soyez le gardien des fonctionnalités qui sont classées par ordre de priorité

Ne bloquez pas les idées autant que possible, dé-priorisez-les plutôt

Une fois que vous avez pris les décisions de priorisation, définissezles priorités sur ClickUp Les experts agiles recommandent d'avoir un backlog de produit profond, ce qui signifie que les tâches de plus haute priorité auront plus de détails que celles de moindre priorité. Par extension, vous continuerez à ajouter des détails aux éléments du backlog au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du développement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/priority-in-clickup.png paramètres des priorités dans ClickUp /$$img/

définir des priorités pour les tâches sur ClickUp_

Affiner le backlog du produit

Pour disposer d'un pipeline de travail sain pour l'avenir, il est nécessaire d'affiner régulièrement le backlog de produits. Également connu sous le nom de backlog grooming, cet exercice vise à :

Éliminer les éléments ou histoires d'utilisateurs obsolètes

Ajouter des éléments nouvellement découverts

Si les histoires d'utilisateurs sont trop nombreuses pour un seul sprint, décomposez-les

Réévaluer les priorités et les estimations

Paramétrez les bons statuts pour qu'il soit facile d'accéder à la sectionTableau ClickUp Kanban #### Maintenir le backlog du produit

En plus des étapes précédentes, le propriétaire du produit est responsable de la maintenance du backlog du produit dans de bonnes conditions.

Nettoyer le backlog du produit : Une partie de cette tâche sera Terminée lors de l'affinage avant les sprints. Veillez également à marquer tous les éléments achevés comme terminés et à les archiver.

Communiquer le carnet de commandes : Créez des vues personnalisées pour l'équipe et les autres parties prenantes de l'entreprise afin de les tenir au courant du backlog en temps réel.

tableau Kanban du backlog de produit sur ClickUp_

La vue Tableau Kanban est excellente pour l'équipe de développement. Un tableau de bord ClickUp des indicateurs clés et des performances est parfait pour la direction de l'entreprise.

ClickUp tableau de bord des performances pour les entreprises

Utilisez le backlog dans les rétrospectives : Le backlog du produit contiendra probablement l'historique de la fonctionnalité. Utilisez les informations qui s'y trouvent pour assister vos rétrospectives, vos revues de sprint et vos futurs forfaits d'itération.

Comme tout processus agile, rincez et répétez votre gestion du backlog de produit. Cherchez à vous améliorer en permanence.

Gérez sans effort votre carnet de commandes avec ClickUp

Le carnet de commandes peut être votre super-pouvoir ou votre talon d'Achille, selon la manière dont vous le gérez. Un carnet de commandes actualisé, complet, clairement défini et communiqué peut orienter le développement du produit dans la bonne direction. ClickUp est conçu pour permettre cela !

Avec les outils de ClickUp logiciel de gestion du cycle de vie clickUp est un logiciel de gestion du cycle de vie qui vous permet de forfaiter, de construire et d'expédier vos projets en un seul endroit. De la documentation des discussions et des idées sur de magnifiques wikis de projet à la création de rapports pour les rétrospectives, ClickUp vous couvre.

De plus, l'IA de ClickUp accélère votre travail ClickUp AI accélère vos forfaits de développement et votre suivi. Il vous aide à générer des idées de produits, des feuilles de route et de la documentation avec des outils IA conçus par des spécialistes au sein de ClickUp.