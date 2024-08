10 modèles de stratégie produit pour les équipes produit en 2024

Naviguer sur un océan sans boussole est aussi risqué qu'il y paraît.

Votre stratégie produit est cette boussole, qui vous fournit des indications sur la mer agitée du marché.

Elle oriente votre stratégie de produit la stratégie produit permet à l'équipe de se diriger vers son véritable Nord, en gardant à l'esprit la vision du produit, la stratégie des coûts, les objectifs de l'entreprise et la valeur que vous souhaitez apporter aux clients. Grâce à elle, vous éviterez de dériver sans but et de perdre de vue votre destination.

Plongeons dans 10 modèles de stratégie produit qui peuvent vous servir de boussole, guidant votre équipe de stratégie produit vers le pays de la réussite en 2024.

Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie produit ?

Un modèle de stratégie produit efficace est un document ou un outil complet et structuré qui aide les chefs de produit à planifier, développer et mettre en œuvre leur stratégie produit. Il comprend généralement des sections clés qui vous guident dans l'établissement de la vision globale du produit.

Il peut s'agir de la stratégie produit, de l'identification des cibles, de la définition de la proposition de vente unique, des paramètres des objectifs et des résultats clés, ainsi que du forfait de mise sur le marché.

L'objectif d'un modèle de stratégie produit est de fournir une approche systématique de la création d'un produit. Une stratégie de qualité maintient une orientation claire et cohérente pour une équipe de stratégie produit et des parties prenantes en pleine réussite. Elle aide tout le monde à s'aligner sur les objectifs Business du produit, les problèmes qu'il vise à résoudre et la manière dont il créera de la valeur pour les clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de stratégie produit ?

Un modèle de stratégie produit bien défini est un outil efficace qui devrait faire partie de toute stratégie produit logiciel de gestion de produits d'un logiciel de gestion de produits. Ces modèles fournissent une structure et des conseils tout en s'adaptant aux besoins uniques de votre produit et à la façon dont il est géré s'alignent sur la vision de l'entreprise .

Voici quelques qualités clés qui définissent un modèle de stratégie produit exceptionnel :

**Il doit couvrir tous les éléments essentiels d'une stratégie de produit efficace, y compris la vision, la cible, la stratégie de différenciation, la proposition de vente unique, les fonctionnalités et les avantages clés, l'analyse de la concurrence, une stratégie de fixation des prix,le forfait de mise sur le marchéet l'échéancier

Flexibilité: Chaque produit,déclaration de visionchaque produit, /%href/95 déclaration de vision /%href/95, stratégie de produit et marché cible est unique, c'est pourquoi un bon modèle fournit une structure qui peut être adaptée à différentes situations et à différents besoins

Chaque produit,déclaration de visionchaque produit, /%href/95 déclaration de vision /%href/95, stratégie de produit et marché cible est unique, c'est pourquoi un bon modèle fournit une structure qui peut être adaptée à différentes situations et à différents besoins Actionnalité: Un modèle utile demodèle de gestion de produit utile doit inciter à l'action et à la prise de décision. Il doit vous aider à définir clairement les Objectifs et les objets business de votre entreprise, ainsi que les étapes nécessaires pour les atteindre

Un modèle utile demodèle de gestion de produit utile doit inciter à l'action et à la prise de décision. Il doit vous aider à définir clairement les Objectifs et les objets business de votre entreprise, ainsi que les étapes nécessaires pour les atteindre Alignement: Il doit aider à aligner toutes les parties prenantes, de l'équipe de développement de produits aux équipes commerciales et marketing, en passant par les dirigeants et les investisseurs, sur la vision d'ensemble de la réussite

Il doit aider à aligner toutes les parties prenantes, de l'équipe de développement de produits aux équipes commerciales et marketing, en passant par les dirigeants et les investisseurs, sur la vision d'ensemble de la réussite Centrée sur le client: Une bonne stratégie produit place toujours le client au centre de ses préoccupations. Elle doit vous aider à comprendre en profondeur votre base de clients ou votre cible et la manière dont votre stratégie de produit résoudra leurs problèmes ou répondra à leurs besoins

10 des meilleurs modèles de stratégie produit à utiliser en 2024

Orienter votre le marketing des produits dans la bonne direction grâce à ces 10 modèles :

1. Modèle de stratégie produit ClickUp

Modèle de stratégie produit de ClickUp est un outil complet de gestion des produits qui rationalise le processus de stratégie et de conception des produits. Il comprend une structure hiérarchique avec un dossier principal de stratégie produit, qui contient trois listes cruciales : la liste des fonctionnalités, la liste de l'échéancier et la liste de l'équipe.

C'est dans la liste des fonctionnalités que les nouvelles initiatives en matière de produits prennent vie. Vous pouvez créer une nouvelle tâche pour chaque fonctionnalité et remplir des champs personnalisés tels que la catégorie de fonctionnalité, l'effort, la priorité et la date de lancement.

Cette liste comporte également un formulaire d'envoi d'idées de nouvelles fonctionnalités, ainsi que plusieurs vues, telles que le tableau Toutes les fonctionnalités et le tableau Priorité, qui vous aident à gérer ces fonctionnalités et à les classer par ordre de priorité au sein de votre équipe produit. Enfin, la liste Échéancier permet de planifier et de suivre la progression du développement et du lancement des fonctionnalités.

Elle comprend une vue Liste, une vue Tableau et un diagramme de Gantt pour représenter le processus de développement et de lancement des fonctionnalités l'échéancier du projet visuellement. La liste Teams classe les personnes impliquées dans le projet en fonction de leur rôle.

Si vous aimez cette approche, vous adorerez la répartition de notre projet favori *modèles de forfaits de planification stratégique* chargés et prêts à l'emploi sur ClickUp.

2. Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Plan de projet de développement d'un nouveau produit de ClickUp de ClickUp aide les chefs de produit à gérer l'ensemble du processus de développement du produit, du concept initial au lancement du produit. Il est parfaitement adapté à notre guide étape par étape pour développement de produits .

Les champs personnalisés tels que Phase, Complexité de la tâche, Effort de la tâche, Niveau d'impact, Équipe et Durée (jours) améliorent encore l'efficacité du modèle. Le modèle de stratégie produit recommande également d'ajouter un champ de formule pour calculer la durée d'une tâche en jours.

Le modèle de plan de projet de développement de nouveau produit de ClickUp est un atout puissant pour un gestionnaire de produit. Ses différents affichages et champs personnalisés garantissent une compréhension globale du projet, ce qui permet aux gestionnaires de garder le pouls de la progression du projet.

Ce modèle permet d'accélérer les délais de production, de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, d'augmenter les chances de réussite sur le marché et de réduire les coûts d'investissement.

3. Modèle de feuille de route pour les produits ClickUp

Modèle de feuille de route des produits de ClickUp permet de hiérarchiser les idées de produits, de créer une feuille de route unifiée pour les produits et de fournir des mises à jour régulières de l'exécution. Il s'agit d'un excellent outil pour identifier et résoudre les problèmes liés aux produits les contraintes en matière de ressources dès le début du développement du produit.

Le modèle favorise l'efficacité et la collaboration, en réduisant la nécessité de multiplier les réunions et les outils. Il comprend une hiérarchie de listes :

Feuille de route du produit

Guide du modèle

Exécution hebdomadaire

Backlog principal du produit

Le modèle comprend flux de travail Automatisation et des fonctionnalités essentielles telles que les affichages, les champs personnalisés et les documents. Il facilite les opérations conviviales telles que la création, le suivi, la hiérarchisation et la mise à jour des tâches, ce qui rend la communication avec les parties prenantes et les dirigeants transparente.

Le modèle de feuille de route produit personnalisable permet aux équipes produit de modifier leur environnement de travail en fonction de leurs besoins et des exigences du produit. Ce modèle rend le développement et la gestion des produits plus organisés, plus collaboratifs et plus efficaces.

4. Modèle de briefing produit ClickUp

Modèle de fiche produit de ClickUp organise les spécifications du produit, le retour d'information et les tâches des chefs de produit. Vous pouvez désormais définir les objectifs, les solutions et les spécifications de manière cohérente.

Ajoutez des pages imbriquées pour les informations d'Assistance et l'historique des projets, et personnalisez la mise en forme et les étiquettes du document en fonction de vos besoins.

Le modèle est également doté d'une fonctionnalité de commentaires pour une collaboration en temps réel et l'attribution des tâches, ce qui réduit le risque de perte de modifications en cours ou de retour d'information.

Le modèle de briefing produit permet à votre équipe produit de s'aligner sur l'objectif de la l'étendue du travail au début d'un projet, rationalise la collaboration et fournit une approche structurée du développement de produits. Il s'agit d'une source unique de vérité, qui regroupe les éléments clés de l'initiative produit en un seul document.

5. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Modèle de checklist pour le lancement d'un produit de ClickUp est conçu pour rationaliser les lancements de produits et comprend un diagramme de Gantt, un échéancier et une liste d'activités de lancement. C'est l'un des nombreux modèles de modèles de lancement de produits disponibles par l'intermédiaire de ClickUp.

Les vues des tâches comprennent la vue Liste, la vue Tableau, la vue Gantt et la vue Échéancier, chacune offrant une représentation visuelle unique des tâches et de leur progression.

Des champs personnalisés (menus déroulants, personnes, dates, formules, etc.) permettent d'adapter les tâches aux besoins spécifiques du projet.

L'application modèle de checklist comporte des listes pour différentes vues, telles que les activités, les jalons, les catégories de tâches et les vues Gantt, chacune offrant une perspective différente sur le processus de lancement d'un produit. Des champs personnalisés facilitent le suivi du statut de la tâche, de la catégorie, des dates de début et d'échéance, ainsi que de la durée.

6. Modèle de stratégie de mise en marché ClickUp

Modèle de stratégie de mise en marché de ClickUp vous aidera à élaborer un forfait détaillé pour le lancement de votre prochain produit.

Les champs personnalisés, tels que les menus déroulants et les zones de texte, permettent de saisir tous les détails au cours de l'étape du l'étape du forfait stratégique .

Le modèle de stratégie GTM facilite une approche systématique du lancement de produits réussis, en encourageant la collaboration entre les équipes au sein d'un espace de travail partagé. Il permet d'élaborer une stratégie claire et des descriptions de tâches détaillées.

Vue Liste de la stratégie Go-To-Market

La vue Liste est l'affichage le plus flexible pour regrouper, trier et filtrer votre stratégie GTM. Obtenez un aperçu de haut niveau de toutes les tâches dans votre environnement de travail, ou affichez les détails et regroupez uniquement les tâches que vous devez accomplir dans l'immédiat.

Cette approche structurée de la planification et de l'exécution des tâches vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos tâches campagnes de marketing permet de minimiser les risques, d'optimiser les dépenses de marketing et de garantir l'impact maximal sur le marché du lancement de nouveaux produits.

7. Modèle de stratégie de projet ClickUp

Modèle de stratégie de projet de ClickUp est un outil complet conçu pour gérer des projets de toute taille et de toute complexité, en informant toutes les parties prenantes des mises à jour de la progression.

Le modèle intègre plusieurs champs personnalisés, tels que la phase du projet, le taux de progression, l'état d'avancement RAG (rouge, orange, vert), le niveau d'impact et le niveau de risque. Ces champs permettent une catégorisation détaillée des tâches et des mises à jour de statut, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion de projet.

Un modèle de stratégie de projet est essentiel pour définir les objectifs généraux de l'entreprise et la stratégie de mise en œuvre d'un projet. Il rationalise la gestion du projet en garantissant une communication transparente et opportune avec toutes les parties prenantes. Il facilite l'organisation et la hiérarchisation des tâches, réduisant ainsi les risques d'oublis ou de retards. Il permet également d'évaluer efficacement les risques et l'impact, ce qui peut faciliter la prise de décision et la mise en place de forfaits d'urgence.

Les différents affichages offrent une perspective à multiples facettes sur la la progression du projet afin que vous puissiez surveiller les échéanciers et protéger les ressources limitées, les dépendances et les jalons.

8. Modèle de suivi de la productivité ClickUp

Le modèle Modèle de suivi de la productivité ClickUp est méticuleusement conçu pour optimiser les processus de production multimédia.

Utilisez des champs personnalisés pour saisir des détails spécifiques tels que les étapes de la productivité, les liens pertinents, les dates, etc.

Ce modèle rationalise la gestion de la préproduction à la postproduction, en veillant à ce que rien ne passe entre les mailles du filet. Il permet de gérer efficacement le temps en identifiant rapidement les goulets d'étranglement, facilite le respect des calendriers et regroupe toute la documentation en un seul endroit.

Les fonctionnalités de partage de ClickUp favorisent une collaboration transparente au sein de l'équipe. Pour les utiliser, il suffit de créer des tâches représentant des projets dans la vue Liste de production, en y ajoutant les détails pertinents et les pièces jointes. Ces tâches peuvent ensuite être gérées dans différents affichages et à différentes étapes de la productivité.

9. ClickUp Modèle de plan de production de site web

Modèle de plan de production de site Web de ClickUp est un outil complet pour la gestion des projets de développement de sites web.

Adaptez votre processus de développement de produits à vos besoins spécifiques grâce à des champs personnalisés. Le modèle comprend des sections pour les thèmes, les épiques, les récits d'utilisateurs de votre marché cible, les demandes de fonctionnalités et les versions. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour créer une approche systématique du développement.

L'utilisation de sprints permet de diviser les tâches les plus importantes en unités gérables, et la section Sprints ClickApp peut être activé pour améliorer la gestion des sprints.

Dans l'ensemble, ce modèle facilite le suivi des tâches, la gestion des dépendances, la collecte des commentaires et la planification des sprints, ce qui en fait un outil précieux pour les chefs de produit.

10. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

À partir du moment où votre stratégie produit est mise en œuvre, comment faites-vous pour recueillir les commentaires de vos clients ? Utilisez le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp pour finaliser votre stratégie marketing par le biais de formulaires numériques.

Vous disposerez ainsi d'un moyen simplifié de recueillir les commentaires de vos clients sur vos produits et services. Ce formulaire doc sur la stratégie produit est un excellent outil pour recueillir précisément ce type d'informations, vous permettant de personnaliser les questions en fonction de vos besoins.

En recueillant tous les commentaires en un seul endroit, vous pouvez analyser les tendances et identifier les points à améliorer, ce qui a pour résultat d'accroître la satisfaction et la fidélité des clients.

Exemples de stratégies de nouveaux produits

Une bonne stratégie de produit facilite l'identification des opportunités, la définition des objectifs et la prise de décisions en connaissance de cause. Les stratégies de produit sont particulièrement importantes lorsque les produits passent de l'état d'idée à celui de produit commercialisable, en passant par le développement. Pour vous aider à partir du bon pied, nous avons rassemblé des exemples de stratégies de produits utilisées par des entreprises réussies dans tous les secteurs.

Produit minimum viable (MVP) Un produit minimum viable est un produit qui possède juste assez de fonctionnalités pour satisfaire les premiers clients et fournir un retour d'information pour le développement futur du produit. Canvas de proposition de valeur Le Canvas de proposition de valeur vous aide àcréer des propositions de valeur basées sur les besoins des clients, les tâches à accomplir3. Lean Canvas Le Lean Canvas est une adaptation du Business Model Canvas, qui vous aide à réfléchir aux clients potentiels, aux solutions et aux mesures de réussite de votre entreprise. Business Model Canvas Le Business Model Canvas est un outil de gestion stratégique qui aide les entreprises à réfléchir à la manière dont elles vont créer de la valeur pour leurs clients5. Product Backlog Le Product Backlog est un ensemble de fonctionnalités et d'améliorations souhaitées pour le produit. Il permet de hiérarchiser les éléments à inclure dans la feuille de route du produit et sert de base à la planification des versions.

Diagrammez le parcours à venir avec les modèles de stratégie produit ClickUp

Ces modèles vous aideront à mener à bien votre prochain sprint de développement de produit. Utilisez-les pour hiérarchiser les fonctionnalités de manière systématique et cohérente, gérer les feuilles de route, comprendre vos utilisateurs cibles et aligner les espoirs de votre entreprise et les efforts de l'équipe de développement de produits.

Visitez le site ClickUp pour en savoir plus sur les paramètres qui nous permettent de vous aider à lancer votre prochain produit.