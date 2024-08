10 meilleurs outils de rétrospective Agile en 2024

Dans le paysage actuel des entreprises, qui évolue rapidement, la capacité à revoir et à affiner les processus est plus essentielle que jamais.

Les outils de rétrospective sont destinés aux équipes qui cherchent à analyser leurs performances et à rationaliser les flux de travail. Ces outils facilitent les dialogues constructifs, encouragent les retours d'information et promeuvent une culture de l'amélioration continue. L'utilisation des meilleurs outils de rétrospective peut aider les équipes à identifier les réussites, à tirer les leçons des difficultés rencontrées et, en fin de compte, à progresser de manière efficace et efficiente.

Que faut-il rechercher dans les outils de rétrospective ?

Lorsqu'ils recherchent l'outil de rétrospective idéal, les gestionnaires de projet, les développeurs de logiciels et les équipes de développement doivent être attentifs à certaines fonctionnalités clés :

Collaboration: Un bon outil de rétrospective agile en ligne devrait favoriser la collaboration sur le lieu de travail, en particulier pour les équipes à distance. Recherchez des fonctionnalités qui facilitent la communication, la contribution et le travail en commun au sein de votre équipe, telles que des fonctions de modification en cours, de commentaire et de vote en temps réel

Flexibilité: Les rétrospectives ne sont pas des outils à taille unique. Les outils de rétrospectives en ligne doivent pouvoir s'adapter aux besoins de votre équipe, avec des fonctionnalités personnalisablesmodèles de rétrospectives et la possibilité de modifier les formes de rétrospectives pour une utilisation optimalerétrospective de sprint efficacité

Facilité d'utilisation: Votre outil de rétrospective en ligne doit être convivial et intuitif. La dernière chose que vous voulez, c'est que votre équipe passe un temps précieux à comprendre comment utiliser l'outil au lieu de se concentrer sur la rétrospective elle-même

Intégration: Un excellent outil de rétrospective doit s'intégrer de manière transparente à tous les outils que vous utilisez déjà pour la gestion de projet. Cela vous permet de corréler facilement le feedback de la rétrospective avec des tâches, des projets ou des sprints spécifiques

Anonymat: Pour garantir un retour d'information honnête, recherchez un outil de rétrospective qui offre une option de commentaires anonymes. Cela peut aider les membres de l'équipe à se sentir plus à l'aise pour partager leurs pensées et leurs préoccupations et conduirel'amélioration continue

Éléments d'action: L'outil doit faciliter la transformation des commentaires et des points de discussion en tâches ou en récits exploitables pour les sprints à venir. De cette façon, vous ne vous contentez pas d'identifier les problèmes, vous les résolvez

Sécurité des données: Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, un bon outil de rétrospective doit offrir de solides mesures de sécurité pour protéger les discussions et les données de votre équipe

Les 10 meilleurs outils de rétrospective à utiliser en 2024

Dans l'environnement des entreprises d'aujourd'hui, il est essentiel de revoir et d'améliorer continuellement les processus. Les outils de rétrospective sont conçus pour aider les équipes à évaluer leurs performances, à améliorer les flux de travail et à faciliter une culture d'amélioration continue.

Ces outils permettent aux équipes d'identifier ce qui fonctionne, de relever les défis et de progresser efficacement. Voici les meilleurs outils de rétrospective à envisager pour votre équipe.

1. ClickUp - Meilleur pour les rétros Agile

Affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Accueil

ClickUp fournit un plan détaillé vers la réussite, avec des fonctionnalités de fixation d'objectifs et de suivi des jalons jouant le rôle d'étoiles directrices. Outil impressionnant et multifonctionnel de gestion de projet et de productivité, ClickUp constitue un atout solide pour équipes agiles à mener des rétrospectives efficaces .

Cet outil de rétrospective offre un large tableau de fonctionnalités adaptées à la réunion des besoins dynamiques et évolutifs des équipes qui adoptent la méthode l'état d'esprit agile , favorisant une collaboration efficace et une communication effacée au sein de votre équipe.

Parmi ses solutions innovantes, ClickUp propose des fonctionnalités de définition d'objectifs, de suivi des jalons et un outil spécialisé de gestion de l'information Modèle de brainstorming pour une rétrospective de sprint -rendant la gestion agile plus rationnelle et plus efficace que jamais.

Utilisez le modèle de Tableau de sprint rétrospectif de ClickUp pour suivre les réunions Scrum régulières

ClickUp meilleures fonctionnalités

Objectifs de ClickUp permet à votre équipe de définir, suivre et gérer des objectifs directement dans la plateforme. Elle est idéale pour traduire les idées issues des rétrospectives en objectifs exploitables et garantit que ces objectifs sont constamment visibles et suivis

Jalons ClickUp aident à diviser les projets complexes en parties gérables. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le suivi de la progression après les réunions rétrospectives, vous permettant, ainsi qu'à votre équipe, d'afficher clairement ce qui a été accompli et ce qu'il reste à faire

Exprimez visuellement les résultats des réunions rétrospectives à l'aide de la fonctionTableaux blancs ClickUp. Ils permettent aux membres de l'équipe de créer un assortiment de diagrammes, de notes et de croquis afin d'encapsuler les idées essentielles et les plans futurs

Effet de levierLes documents de ClickUp pour créer, partager et stocker les comptes rendus des réunions et les forfaits d'action, en maintenant une base de données facilement accessiblebase de connaissances pour toute la documentation relative à la rétrospective

À la suite des réunions de rétrospective, diverses tâches et actions doivent être déléguées. Utiliser la base de connaissances /%href/ pour toute la documentation rétrospective assigner des commentaires pour assigner commodément ces tâches au sein de la sectionnotes de réunion idéales pour les équipes à distance

Limites de ClickUp

En raison de la richesse de ses fonctionnalités, certains utilisateurs peuvent trouver que la courbe d'apprentissage pour mettre en place ClickUp est plus raide que celle d'outils rétro en ligne plus basiques

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Tableaux de sprint - Le meilleur pour les Sprints rétrospectifs

via Tableaux de Sprints Sprint Boards est un outil de rétrospective en ligne qui facilite les rétrospectives en simplifiant les tâches courantes à l'aide de raccourcis clavier. Comme un fidèle compagnon de route, il se coordonne avec Slack, Trello et Jira pour s'assurer que tout le monde est sur la même page. Et c'est un outil de rétrospective entièrement gratuit !

Cet outil de rétrospective permet à vos autres membres d'équipe de passer en revue les rétrospectives passées grâce à l'affichage de l'historique du Tableau à l'échelle de l'équipe. Mais s'il est efficace, il offre une interface basique sans grande personnalisation.

Meilleures fonctionnalités de Sprints Boards

Raccourcis clavier pour les tâches courantes

Invitation des membres de l'équipe via Slack

Fusionner facilement les cartes en double

Intégration de Trello et Jira pour une exportation facile des cartes

Affichage de l'historique du Tableau à l'échelle de l'équipe

Outil de rétrospective gratuit avec des fonctionnalités premium

Limites de Sprint Boards

Les données ne peuvent être téléchargées qu'au format CSV

Pas d'option de vote sur les sujets individuels

Interface basique non personnalisée

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres options

Prix des Sprints Tableau

Forever gratuit

Tableaux de sprints évaluations et critiques

G2: 4/5 (1 commentaire)

4/5 (1 commentaire) Capterra: N/A

3. Reetro - Meilleur pour les rétrospectives Scrum

via Reetro Reetro est un autre concurrent dans le domaine des outils de rétrospective en ligne gratuits. Il s'agit d'un outil de rétrospective en ligne qui permet de saisir et de suivre les indicateurs clés de la performance de votre équipe. L'outil met en forme des tableaux rétro qui facilitent la facilitation et la gestion des cartes de commentaires et de l'information éléments d'action .

Cet outil de rétrospective est entièrement gratuit, ce qui signifie qu'il manque de capacités plus avancées et n'offre que quelques fonctionnalités de base. Reetro ne dispose pas d'un tableau Kanban, d'une gestion du backlog ou d'un hiérarchisation des projets fonctionnalité.

Les meilleures fonctionnalités de Reetro

Saisit les indicateurs clés de la performance de l'équipe

Offre des formes de tableaux configurables

Le processus de rétrospective peut être automatisé

Permet de convertir les discussions en éléments d'action et de suivre la progression

L'un des rares outils de rétrospective gratuits de cette liste

Limites de Reetro

Pas d'option d'exportation au format PDF

Pas de gestion du carnet de commandes

Pas de fonctionnalité de priorisation

Prix de Reetro

Forever gratuit

Pas encore d'avis sur G2 ou Capterra

4. ScatterSpoke - Meilleur pour les rétrospectives de feedback continu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Scatterspoke.png via ScatterSpoke /$$$img/

via Parole d'écrevisse ScatterSpoke fournit des aperçus et des analyses de rétrospectives guidés par l'IA. Cet outil de rétrospective en ligne permet la création de cartes anonymes, avec un code couleur, et s'intègre à Slack, Trello et Jira. L'option de glisser-déposer est un jeu d'enfant pour déplacer les cartes entre les différentes colonnes du Tableau de rétrospective.

Meilleures fonctionnalités de ScatterSpoke

Fournit une analyse détaillée des rétrospectives par thèmes

S'intègre parfaitement à Slack, Trello et Jira

Permet la création de cartes anonymes, avec un code couleur, afin que même les membres les plus timides de l'équipe puissent donner leur avis (sans être influencés par les autres)

Gère les options de vote de plusieurs façons, notamment en réinitialisant tous les votes, en bloquant les votes des autres membres de l'équipe jusqu'à ce que tout le monde entre des commentaires, et en paramétrant un nombre maximum de votes par personne

Limites de ScatterSpoke

Pas de processus d'automatisation rétrospectif pour une meilleure gestion du temps

Pas d'option séparée pour voter sur des sujets individuels

Tout le monde doit s'inscrire à l'outil s'il veut participer à une réunion rétro

Prix de ScatterSpoke

Free: 0 $ pour un maximum de 15 utilisateurs

0 $ pour un maximum de 15 utilisateurs Business: 6$/mois par utilisateur (essai gratuit)

6$/mois par utilisateur (essai gratuit) Enterprise: Contact pour les tarifs

Pas encore d'avis sur G2 ou Capterra

5. RetroTool - Meilleur pour la rétrospective du café maigre

via RetroTool RetroTool est un outil de rétrospective qui permet de paramétrer un Tableau rétro en quelques secondes et fournit un intervalle de modèles prêts à l'emploi. En trois clics, vous êtes prêt à démarrer votre première réunion rétro en ligne.

Préparez-vous à des bugs occasionnels qui font que certains membres de l'équipe perdent leurs cartes et à l'absence de fonction d'exportation en PDF.

RetroTool meilleures fonctionnalités

Installation rapide du Tableau et exportation des notes en un seul clic

Flexibilité dans la création de rétros par défaut ou personnalisés

Modèles prêts à l'emploi tels quemodèles start stop continue et bien d'autres encore

Ajoutez des notes autocollantes à l'aide d'une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Fournit une section privée pour chaque participant dans chaque colonne

Limites de RetroTool

Pas de fonction d'exportation de PDF ou d'Excel, seulement du texte

Le design est un peu dépassé par rapport à d'autres outils de rétrospective en ligne

Il n'est pas possible d'assigner des éléments d'action aux membres de l'équipe

Certains utilisateurs ont noté que des bugs occasionnels entraînaient la perte des cartes des membres de l'équipe

Prix de RetroTool

Anonyme: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Individuel: 10$/mois par équipe (essai gratuit disponible)

10$/mois par équipe (essai gratuit disponible) Entreprise: 20$/mois par équipe

Capterra: 4.3/5 (6 commentaires)

6. Neatro - Meilleur pour les rétrospectives Check-In

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Neatro.png via Neatro /$$$img/

via Neatro Neatro fournit plus de 30 modèles faciles à utiliser et met automatiquement en évidence les éléments d'action incomplets. Surveillez les tendances récurrentes et créez un espace sûr pour votre équipe grâce aux fonctionnalités d'anonymat.

Gardez à l'esprit que votre voyage avec Neatro peut être entravé par l'absence de Intégration de Slack et les limites des fonctionnalités d'exportation.

Les meilleures fonctionnalités de Neatro

Plus de 30 modèles au choix

Facile à utiliser et intuitif

Met en évidence les éléments d'action incomplets des activités précédentes

Planifie les sujets communs afin que vous puissiez identifier les tendances récurrentes et les aborder avec l'équipe

Les limites de Neatro

Pas d'intégration avec Slack

Certains utilisateurs ont rapporté des difficultés avec la fonctionnalité d'exportation vers Jira

Essai gratuit disponible, mais pas d'option gratuite

Prix de Neatro

Premium: $23.20/mois par équipe

$23.20/mois par équipe Pro: $31.20/mois par équipe

$31.20/mois par équipe Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.9/5 (5 commentaires)

7\N- goReflect - Meilleur pour les rétrospectives de flux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-GoReflect.png via GoReflect /$$$img/

via goReflect goReflect est un outil de rétrospective qui garde les contributions de votre équipe impartiales grâce aux messages anonymes, et qui est toujours prêt pour l'amélioration continue grâce à des tableaux rétrospectifs disponibles en permanence. Des options de glisser-déposer vous permettent également de vous déplacer en toute transparence entre les colonnes du tableau rétrospectif.

goReflect meilleures fonctionnalités

Messages anonymes pour un retour d'information impartial à partir de l'outil de rétrospective

Téléchargement des cartes et des éléments d'action dans Excel

Tableaux rétrospectifs permanents qui favorisent un examen d'amélioration continue

Exprimez vos pensées à travers des GIFs, des mèmes, des vidéos et des images

limites de goReflect

Nécessite la création d'un compte pour tous les collaborateurs

Le lien de partage ne dure que 24 heures

Interface basique avec peu de fonctionnalités par rapport aux concurrents

Pas de visibilité sur les éléments d'action en attente

prix de goReflect

2,67 $/mois par utilisateur

G2: 3.8/5 (2 commentaires)

8. GoRetro - Le meilleur pour les rétrospectives à l'échelle

via GoRetro GoRetro offre une interface épurée et des Tableaux personnalisables, et transforme les listes en éléments exploitables. Cet outil de rétrospective permet même de pimenter les rétrospectives avec de l'humour grâce à des GIF. Mais si vous avez trop d'éléments à afficher, la gestion des longues colonnes peut devenir fastidieuse dans cet outil de rétro en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de GoRetro

Fonctionnalité de feedback anonyme permettant à chacun d'exprimer ses idées gratuitement

La fonctionnalité "Sprints Analyzer" met en évidence les risques potentiels

Une touche d'humour grâce aux GIF

La fonctionnalité Joker fournit des informations fondées sur des données afin d'animer les discussions et de faire avancer les sprints

La planification de la capacité vous permet d'assigner des tâches aux membres de l'équipe avec suffisamment de bande passante pour qu'elles soient fluidesla gestion de la charge de travail* Option Free Forever ou essai gratuit

Limites du GoRetro

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de compatibilité avec les navigateurs

Certaines fonctions sont cachées et difficiles à trouver dans l'outil de rétrospective

Les évaluateurs ont trouvé que GoRetro peut devenir fastidieux à gérer avec un trop grand nombre d'éléments

Prix de GoRetro

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Premium: 29$ par équipe/mois facturé annuellement

29$ par équipe/mois facturé annuellement Sprints Pro: 49$ par équipe/mois facturé annuellement

49$ par équipe/mois facturé annuellement Organisation: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (90+ commentaires)

4.6/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (5 commentaires)

9. Parabol - Meilleur pour briser la glace avant les rétros

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Parabol.png via Parabol /$$$img/

via Parabole Parabol un outil de rétrospective en ligne, offre une abondance de modèles rétro, des options de personnalisation, et une excellente intégration Jira.

La fonctionnalité brise-glace est un excellent outil pour amener tout le monde à se détendre et à participer à votre rétrospective. Cependant, Parabol pourrait vous faire regretter de ne pas disposer d'un référentiel central pour les résumés des réunions de rétrospective passées.

Les meilleures fonctionnalités de Parabol

Les fonctionnalités anonymes permettent à chacun d'ajouter son grain de sel

Les brise-glace donnent un ton ouvert et invitant à la rétrospective à venir et font parler l'équipe

Une riche bibliothèque de modèles à choisir pour différents formats de rétrospectives

Tableau de rétrospective entièrement personnalisable pour les rétrospectives agiles

Processus simple d'invitation des membres pour les tableaux privés et publics

Limites de Parabol

L'outil Retro n'a pas de référentiel central pour les résumés des réunions passées, seulement un résumé par e-mail

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à afficher les rétrospectives d'équipes spécifiques

Prix de Parabol

**Free Forever : gratuit pour un maximum de deux équipes

Teams: $6 par utilisateur/mois (essai gratuit)

$6 par utilisateur/mois (essai gratuit) Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10 commentaires)

10. Echometer - Meilleur pour les rétrospectives de l'état d'esprit

via Echomètre L'Echomètre est un outil rétrospectif qui analyse la santé psychologique de votre équipe à l'aide de questions de bilan de santé intégrées pour assister le travail de Membres de l'équipe Teams et les maîtres Scrum. Ce jeune logiciel est encore en cours de développement, il n'est donc pas aussi intuitif et riche en fonctionnalités que ses homologues.

Echometer meilleures fonctionnalités

Sondages pour les questions et sujets préparatoires

Une archive utile montrant l'évolution de l'équipe au fil du temps

Préparation rapide de la rétrospective à l'aide de plusieurs modèles de rétrospective

Des questions intégrées de bilan de santé pour vous aider à prendre le pouls du moral et de la maturité de votre équipe

Limites de l'échomètre

Certains utilisateurs ont souligné le caractère peu pratique de la manipulation des tableaux blancs

En cours de développement, avec une marge de manœuvre pour plus de fonctions

Prix de l'Echomètre

Free pour un maximum de 12 utilisateurs

Teams Developer: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Entreprise Agile: 12$/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (5 commentaires)

4.8/5 (5 commentaires) Capterra: 4.5/5 (2 commentaires)

Commencer à manager d'équipes agiles avec des outils rétrospectifs

Choisir le bon outil de rétrospective peut considérablement améliorer l'efficacité et la collaboration de votre équipe.

Que vous recherchiez des capacités d'intégration, divers modèles ou des analyses détaillées, ClickUp répond à un large intervalle de besoins. Il simplifie le processus de réalisation des rétrospectives, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur l'amélioration continue et les informations exploitables. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et profitez des rétrospectives les plus fluides, et d'une gestion de projet encore plus fluide !