Comment le toilettage du backlog peut-il aider votre équipe de produit ?

De nombreuses bonnes pratiques de développement de logiciels se concentrent sur ce qui doit être Terminé dans le présent - au mieux dans le sprint en cours. Bien que cela soit nécessaire, c'est aussi une vision à court terme.

Les bonnes équipes de développement de produits gardent également un œil sur l'avenir. Le toilettage du carnet de commandes est un processus essentiel de ce type de forfaits axés sur l'avenir.

Un toilettage réfléchi du carnet de commandes peut transformer la productivité de votre équipe, rationaliser les processus et conduire à des livraisons réussies. Voici comment.

Qu'est-ce que le toilettage du carnet de commandes ?

Le toilettage du backlog, également connu sous le nom d'affinage du backlog, est l'évaluation collaborative, l'amélioration, la hiérarchisation et la mise à jour des éléments du backlog de produit.

À ne pas confondre avec le

backlog de sprint

c'est-à-dire les éléments du sprint en cours qui n'ont pas encore été achevés et qui ne sont repris qu'une fois qu'il a été affiné et jugé prêt à être développé.

En règle générale, le processus de toilettage du backlog implique des sessions itératives, au cours desquelles l'ensemble de l'équipe interfonctionnelle discute des éléments pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'orientation stratégique du projet et aux ressources disponibles.

Avantages du toilettage du carnet de commandes

Au cours de chaque réunion de planification de sprint, les équipes choisissent et classent par ordre de priorité les éléments du backlog à développer. À ce stade, elles évaluent et développent également les fonctionnalités et les histoires d'utilisateurs qu'elles ont choisies.

Pourquoi les équipes produit devraient-elles examiner les éléments du backlog qui pourraient ou non être repris à l'avenir et les toiletter ? Voyons un peu.

La planification du sprint est plus facile : Un carnet de commandes bien nettoyé hiérarchise les tâches en fonction de leur valeur, de leur complexité et de leur urgence. Lors de la planification du sprint, vous pouvez vous concentrer sur la pertinence immédiate par rapport aux besoins du marché/de l'entreprise et avancer efficacement.

Amélioration de la productivité : Une partie essentielle de l'affinage du backlog consiste à ajouter des informations au récit de l'utilisateur par le biais de la définition, des résultats attendus et des critères d'acceptation. Lorsque les développeurs commencent leur travail, ils disposent déjà de tout ce dont ils ont besoin pour construire de bons produits.

Apporte de la prévisibilité : En décomposant les tâches les plus importantes en éléments gérables, le toilettage du backlog apporte un sentiment de répétabilité et de prévisibilité dans le processus. En conséquence, les équipes peuvent s'attaquer au travail plus efficacement, en évitant la paralysie qui accompagne souvent les projets trop lourds.

Assistance à l'affectation des ressources : Le toilettage du carnet de commandes garantit que les ressources sont allouées aux tâches qui offrent le plus de valeur. Il évite que le carnet de commandes ne devienne un dépotoir pour toutes les idées ou demandes, ce qui risque de diluer l'attention et d'entraver la progression.

Une meilleure collaboration au sein de l'équipe : Grâce à des sessions de toilettage régulières, les membres de l'équipe peuvent discuter et s'aligner sur la direction et les priorités du projet. Ils peuvent visualiser l'état futur de certains des éléments du projet

meilleur logiciel de Tableau blanc

. Ces discussions permettent de s'assurer que tout le monde dispose d'un contexte partagé et travaille aux mêmes objectifs.

Bien que très bénéfique, le toilettage du carnet de commandes, lorsqu'il est Terminé, peut présenter des inconvénients importants. Voici quelques inconvénients potentiels du backlog grooming et comment les éviter.

Sessions de grooming en boîte de temps : Les équipes peuvent prendre trop de temps pour toiletter des tâches qui ne font même pas partie du sprint en cours, gaspillant ainsi des ressources essentielles. Fixez donc des paramètres de temps pour les sessions de toilettage et orientez les discussions de manière à ce qu'elles soient ciblées et productives.

Savoir quand s'arrêter : Sans un processus clair, les équipes de livraison priorisent et repriorisent les mêmes tâches, ce qui conduit à une paralysie de l'analyse. Pour éviter cela, sachez quand vous arrêter et acceptez de procéder à des ajustements au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

Se concentrer sur les objectifs à long terme : Lorsque vous toilettez votre backlog régulièrement, vous pouvez perdre de vue les objectifs à long terme et optimiser en fonction de la disponibilité ou du besoin immédiat en ressources.

Évitez cela et orientez le toilettage du backlog vers la vision globale du projet. L'intégration de revues de jalon dans le processus de toilettage permet de s'assurer que les tâches à court terme et les objectifs à long terme sont alignés.

N'oubliez pas d'être créatif : La nature structurée de ces sessions peut étouffer la créativité, car l'accent est mis sur l'affinement et l'estimation plutôt que sur l'idéation. Encouragez le brainstorming ouvert en dehors du processus de toilettage afin d'équilibrer la créativité et la productivité.

Bien que nous comprenions théoriquement ce que le toilettage du backlog peut faire, approfondissons ce à quoi il ressemble dans la pratique.

Le toilettage ou l'affinage du carnet de commandes dans la gestion de projet

Si la gestion de projet est le processus de planification, de programmation et de mise en œuvre d'une série de tâches en vue d'atteindre un objectif commun, le toilettage du backlog fera partie des décisions les plus importantes que vous prendrez.

Contrairement aux méthodes traditionnelles de développement de logiciels, telles que la méthode de la cascade ou du chemin critique, qui offrent peu de souplesse pour s'adapter aux évolutions du marché, l'ingénierie agile - et le toilettage du backlog - vous permet de toujours rester en phase avec les besoins des utilisateurs et la demande du marché.

Dans la gestion de projet, et plus particulièrement dans le développement agile de logiciels, le toilettage est essentiel dans les domaines suivants.

Champ d'application du travail

Le toilettage du backlog clarifie l'étendue du travail. Il aide à évaluer le travail qui doit être fait et à estimer l'effort/la durée. Il permet au gestionnaire de projet d'identifier les dépendances et de procéder à des ajustements proactifs.

Planification du sprint

Le toilettage du backlog agile est une condition préalable à une bonne planification du sprint. Un bon toilettage garantit que les backlogs et les sprints sont peuplés d'éléments de travail qui sont bien compris et de taille précise, minimisant ainsi les surprises et les blocages.

planification du sprint et du carnet de commandes avec ClickUp_

Vous ne savez pas par où commencer ?

Modèle de Backlogs et de Sprints de ClickUp

est le bon point de départ pour vous.

Productivité et vélocité des équipes

Un backlog toiletté :

Affiche une vue à 360 degrés de la charge de travail du projet, en englobant toutes les fonctionnalités forfaitaires, les améliorations et les corrections de bugs

Hiérarchise les tâches en fonction de leur contribution attendue aux objectifs du projet

Assiste l'affectation des ressources grâce à des estimations précises des efforts et de la durée

Agilité

Le toilettage du carnet de commandes apporte la flexibilité nécessaire à une équipe de livraison agile. Il améliore l'organisation des tâches pour incarner l'éthique agile de l'amélioration continue et de la réactivité au changement.

Collaboration avec les parties prenantes

Lorsque vous faites participer les parties prenantes de l'entreprise et les équipes clients à la session de toilettage, vous les transformez en participants actifs au voyage du projet, favorisant un sentiment de propriété et une vision partagée. Cela permet également d'atténuer les risques grâce à l'identification et à la discussion précoces des problèmes ou des obstacles potentiels.

Une question importante dans un processus essentiel à une gestion de projet efficace est de savoir qui doit participer aux sessions de toilettage du backlog. Nous y répondons ci-après.

Qui doit assister aux sessions de toilettage du backlog ?

L'efficacité du processus de toilettage du backlog de produit dans les méthodologies agile et scrum repose sur la participation active et la collaboration des parties prenantes clés. Les personnes qui devraient assister à chaque session de toilettage du backlog sont les suivantes.

1. Le propriétaire du produit

Le propriétaire du produit a pour tâche d'articuler la vision et de s'assurer que l'équipe du

backlog du produit

s'aligne sur lui. Le rôle d'un propriétaire de produit dans les réunions de toilettage du backlog est le suivant :

Articuler la valeur business des éléments du backlog

Fournir des informations claires sur les exigences

Apporter le point de vue de l'entreprise au développement du logiciel

Assurer l'alignement sur les objectifs de l'entreprise

2. Maître de stage

Le scrum master, responsable de la session de grooming du backlog, doit veiller à ce que les réunions soient productives et ciblées. Les responsabilités du scrum master lors d'une session de grooming sont :

Clarifier les processus et les systèmes que l'équipe suit

Évangéliser un vocabulaire commun de termes agiles de scrum

Maintenir les discussions sur le suivi

Forger la progression par le biais des discussions

Garantir l'adhésion aux principes agiles

3. Équipe de développement

En fin de compte, les développeurs et les analystes qualité construiront les éléments du backlog, ils doivent donc être présents. Ils fournissent des informations précieuses sur la faisabilité technique et les efforts à fournir. Ils veilleront à ce que le carnet de commandes soit réaliste, réalisable et aligné sur les capacités pratiques.

4. Représentants des entreprises

Les représentants des entreprises veillent à ce que le carnet de commandes reflète les priorités de l'entreprise. Leur participation aux réunions d'affinage du backlog permet d'aligner les efforts de développement sur les objectifs de l'entreprise.

Leur rôle dans le toilettage agile du backlog comprend :

Valider la pertinence des éléments

Évaluer l'urgence des éléments

Mesurer la valeur des éléments du backlog en termes d'entreprise

Maintenant, invitez toutes ces personnes à participer à une réunion. Nous allons vous montrer comment le faire correctement.

Organiser une réunion d'affinage du carnet de commandes

Aucun individu n'affine le backlog de manière indépendante, même si de nombreuses parties prenantes apportent leur contribution hors ligne. Une grande partie de l'affinage du carnet de commandes se fait lors de réunions, par le biais de discussions, de la collaboration et de l'amélioration continue.

Pour que la réunion soit productive, vous devez disposer des processus et des outils de gestion du carnet de commandes adéquats. Nous aborderons ces deux aspects dans la suite de cet article.

1. Recueillir et analyser les données du carnet de commandes

La première étape, avant même d'entamer une réunion sur le carnet de commandes, consiste à rassembler et à analyser les données. À cette étape, compilez tous les éléments existants, notamment :

Histoires d'utilisateurs

Les rapports de bug

Demandes de fonctionnalités

Tâches liées à la dette technique

Utiliser un outil comme celui de ClickUp

logiciel de gestion de projet gratuit

pour un aperçu complet et organisé. Visualisez votre carnet de commandes sous forme de liste, de tableau ou de tableau Kanban.

Vous pouvez également vous adresser à l'équipe chargée de la réussite des clients pour obtenir un retour d'information spécifique ou des commentaires de la part des utilisateurs.

planifiez vos backlogs et vos sprints avec la vue en liste de ClickUp

Si vous êtes novice en matière de gestion des backlogs, utilisez l'un des outils suivants

modèles de carnet de commandes de produits

pour commencer.

2. Catégoriser les éléments en souffrance

Toutes les tâches ne sont pas égales, alors classez-les en conséquence. Identifiez les éléments qui sont :

Nouvelles fonctionnalités

Améliorations

Bugs et corrections

Mises à jour de la documentation

Mise à jour du type de tâche en conséquence sur ClickUp pour un accès plus facile.

créez votre propre base de données de tâches avec des catégories sur ClickUp_

Cette étape simplifie l'établissement des priorités en regroupant les tâches similaires, ce qui facilite l'allocation des ressources et l'estimation des échéanciers.

3. Hiérarchiser, rincer, répéter

Classez les éléments par ordre de priorité en fonction de facteurs clés, tels que la valeur de l'entreprise, l'impact sur les clients et la faisabilité technique. N'oubliez pas que le travail n'est pas Terminé lorsque vous avez établi un ordre de priorité une seule fois. Lors de chaque session de toilettage du backlog, revisitez - au moins de manière superficielle - toutes les tâches précédemment classées par ordre de priorité et assurez-vous qu'elles sont toujours dans le même statut.

4. Estimer l'effort et les ressources

Pour chaque tâche hautement prioritaire, estimez l'effort et les ressources nécessaires. À cette étape, obtenez l'adhésion de toute l'équipe, y compris des développeurs, des testeurs et des spécialistes DevOps.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Time-Estimate.png Fonctionnalité d'estimation de la durée de ClickUp /$$$img/

ajoutez des estimations de durée à ClickUp pour voir comment elles se comparent aux données réelles

Ajoutez des histoires d'utilisateurs et des cas d'utilisation complets pour vous assurer que vos estimations sont exactes. Veillez à ce que chaque tâche comporte une explication de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final.

Définissez des critères d'acceptation clairs et mesurables. Cela permet de s'assurer que tout le monde a une compréhension partagée de ce qui doit être achevé pour qu'une tâche soit considérée comme achevée.

Planifier les dépendances entre les tâches. Identifier les goulets d'étranglement ou les risques potentiels associés à chaque élément hautement prioritaire, tels que les défis techniques ou les contraintes en matière de ressources.

5. Programmer des sessions de révision et d'affinage

Organisez des sessions régulières d'affinage du carnet de commandes avec l'équipe du projet pour examiner la progression, réévaluer les priorités et mettre à jour le carnet de commandes. Cela permet de maintenir la pertinence du carnet de commandes et de l'aligner sur les objectifs du projet et les attentes des parties prenantes.

Maintenir des lignes de communication ouvertes avec toutes les parties prenantes, afin d'assurer un retour d'information permanent. Intégrer les enseignements tirés des tâches achevées afin d'affiner et d'ajuster le carnet de commandes.

6. Documenter et partager les mises à jour

Conservez un registre détaillé de toutes les modifications apportées au cours du processus d'affinage du carnet de commandes et partagez les mises à jour avec les parties prenantes concernées. Cela favorisera la transparence et permettra à chacun d'être informé de la progression et de l'orientation du projet.

Documents ClickUp

sont un excellent moyen d'enregistrer vos sessions de toilettage.

ClickUp Brain

peut également vous aider à résumer, relire et améliorer vos notes !

Outils et techniques pour un toilettage efficace du carnet de commandes

Maintenant que le processus est bien établi, examinons quelques outils et techniques spécifiques pour le toilettage du backlog

outils agiles

et les bonnes pratiques de backlog grooming qui peuvent aider, y compris le

Le logiciel de gestion de produits ClickUp

.

Réunions d'affinage du backlog en timebox

La durée des réunions de toilettage du backlog peut varier en fonction de la complexité du projet et de la maturité de l'équipe. Toutefois, en règle générale, ces sessions devraient durer de 1 à 2 heures.

N'hésitez pas à utiliser les outils suivants

Le suivi du temps de ClickUp

pour mesurer le temps consacré aux sessions de toilettage.

le puissant outil de suivi du temps de ClickUp

Soyez concis et concentré

Il est facile de discuter de chaque petite idée et de perdre la notion du temps. Par conséquent, abordez la réunion avec un agenda qui décrit clairement le résultat attendu. Concentrez-vous sur ce point. Documentez la discussion ainsi que les points que vous n'avez pas pu aborder.

ClickUp Docs est un excellent moyen de le faire. Vous pouvez également connecter ClickUp Docs à diverses tâches/sous-tâches, assigner des utilisateurs, partager, etc. pour guider vos sessions de toilettage.

pages imbriquées, options de style, tableaux, embeds, et plus encore sur ClickUp Docs_

Programmer à l'avance

Personne n'aime recevoir un ping ad hoc à propos d'une session de toilettage de 2 heures. Prévoyez des réunions récurrentes dans le cadre du projet.

La vue Calendrier de ClickUp est un excellent moyen d'intégrer des sessions régulières de toilettage du backlog dans les tâches et les échéanciers du projet. Paramétrez des rappels automatiques pour vous assurer que toutes les parties prenantes participent à la réunion. Pour chaque réunion, incluez des détails sur le résultat idéal afin que les parties prenantes puissent venir préparées.

Rendre la réunion collaborative

Utilisez des outils visuels dans vos réunions de toilettage pour encourager tout le monde à participer. Invitez les participants à s'exprimer et inspirez-leur des idées.

ClickUp Tableau blanc est un excellent moyen de noter visuellement les nouvelles histoires d'utilisateurs, de hiérarchiser les tâches et de les connecter sous forme de carte mentale.

gestion des flux de travail agiles avec ClickUp

Utiliser les techniques d'estimation agile

L'estimation peut être fastidieuse, si bien que les gens se contentent de deviner ou d'improviser. Évitez cela en la rendant contextuelle et, peut-être, même amusante. Voici quelques techniques d'estimation agiles couramment utilisées :

Poker de planification : Façon ludique d'estimer l'effort en discutant et en attribuant les éléments suivants points de récit agile aux histoires d'utilisateurs

: Façon ludique d'estimer l'effort en discutant et en attribuant les éléments suivants points de récit agile aux histoires d'utilisateurs Taille de t-shirt : Utiliser des tailles relatives (par exemple, XS, S, M, L, XL) pour estimer l'effort requis pour chaque élément du backlog

Essayer les cadres de priorisation

L'établissement des priorités est un élément essentiel de l'élaboration du carnet de commandes. Utilisez les meilleures techniques pour réussir cette partie. Les deux méthodes les plus couramment utilisées sont les suivantes :

Méthode MoSCoW : Méthode MoSCoW : classer les histoires d'utilisateurs dans les catégories Must have, Should have, Could have et Won't have

: Méthode MoSCoW : classer les histoires d'utilisateurs dans les catégories Must have, Should have, Could have et Won't have Matrice de la valeur et de l'effort : Achevé les tâches sur une matrice en fonction de leur valeur pour le projet et de l'effort nécessaire pour les achever

Réussissez votre prochaine session de toilettage du backlog avec ClickUp

L'un des principes fondamentaux du développement agile de logiciels est la simplicité - l'art de maximiser la quantité de travail non fait - est essentiel.

Ce principe met l'accent sur la nécessité de hiérarchiser le travail avec soin et de manière délibérée afin de ne faire que ce qui crée une valeur maximale. Le toilettage du backlog est un excellent outil pour y parvenir.

Le toilettage du carnet de commandes aide le gestionnaire de projet/produit à visualiser plus clairement l'avenir. Il l'aide à former la feuille de route du produit à moyen et à long terme tout en travaillant activement sur le sprint en cours.

Les équipes produit peuvent améliorer considérablement l'efficacité du toilettage du backlog grâce au bon outil de gestion de projet.

Avec des descriptions détaillées des fonctionnalités (user stories), des critères d'acceptation (checklists), un suivi du temps, une planification, des rappels, des commentaires et des fonctions de collaboration,

Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp

est spécialement conçu pour le développement agile de logiciels, y compris le toilettage du backlog.

Découvrez comment ClickUp assiste le backlog grooming.

.

FAQ sur le toilettage du carnet de commandes

1. Quel est le meilleur mot pour désigner le backlog grooming ?

Le toilettage du backlog est également appelé raffinement du backlog ou toilettage de l'histoire.

2. Quel est le but du grooming dans scrum ?

Le but du grooming en

Gestion de projet Scrum

consiste à examiner, hiérarchiser et affiner les éléments du carnet de commandes pour en assurer la clarté, la pertinence et l'alignement sur les objectifs du projet.

3. Quel est le rôle du backlog grooming ?

Le rôle du toilettage du backlog est de s'assurer que le backlog de l'équipe de développement logiciel reste organisé, priorisé, à jour et prêt à l'emploi.