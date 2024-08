Le guide ultime de la gestion de projet Scrum (2024)

prêt à en apprendre davantage sur la gestion de projet Scrum _ ?

Scrum peut sembler être une méthodologie scientifique difficile à comprendre qui nécessite trois diplômes de Harvard, mais ce n'est pas le cas! C'est en fait l'une des méthodes de gestion de projet les plus efficaces et les plus rationalisées utilisées aujourd'hui.

La gestion de projet Scrum consiste à décomposer un projet complexe en petits morceaux gérables appelés sprints. À la fin de chaque cycle de sprint, vous présentez votre projet à vos clients et intégrez leurs commentaires avant de passer au cycle suivant.

Cette méthode fera des merveilles pour votre productivité et transformera votre équipe de développement logiciel en équipe A !

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur la gestion de projet Scrum pour vous aider à comprendre comment en tirer le meilleur parti.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que la gestion de projet Scrum ? Scrum est une méthodologie moderne de gestion de projet qui split votre projet en différents cycles de développement, appelés sprints, qui durent généralement de 2 à 4 semaines pour vous aider à atteindre rapidement vos livrables.

Une fois chaque sprint terminé, vous le présentez à votre partie prenante (généralement le client), qui vous donnera son avis sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous pouvez ensuite intégrer leurs commentaires avant de passer au sprint suivant.

Que signifie Scrum ?

Bien que Scrum puisse sembler être un acronyme pour quelque chose de complexe, ce n'est pas le cas.

Mêlée est simplement un terme emprunté au rugby. Au rugby, les joueurs se rassemblent en une formation très serrée appelée "mêlée". Comme la gestion de projet Scrum exige que les membres de l'équipe soient aussi soudés, ce terme de rugby a été utilisé pour la décrire.

Et puisque ces équipes ont besoin d'être si profondément connectées, Scrum est le moyen idéal pour surmonter la plupart des problèmes liés à la gestion de projet défis des équipes virtuelles associés à gestion de projet à distance .

En quoi scrum diffère-t-il de la gestion de projet traditionnelle ?

Dans la gestion de projet traditionnelle, vous travaillez sur votre projet dans son ensemble. Avec scrum, vous développez chaque fonctionnalité séparément et une fois qu'elle est prête, vous la présentez à vos clients.

Par exemple, si vous développez un appareil pour vos clients, vous consacrerez un an à vos efforts de développement, qui pourraient inclure la conceptualisation, le codage et les tests de l'appareil.

Vous ne le présenteriez à vos clients qu'une fois terminé.

Bien que cette méthode vous permette de travailler sans interruption, elle présente un problème majeur :

comme vous avez construit l'outil sans que les clients n'aient eu leur mot à dire pour guider le développement, il n'y a aucune garantie qu'ils l'apprécieront

Pensez-y : combien de fois les clients apprécient-ils chaque **_simple fonctionnalité _que vous mettez sur le marché ?

le plus souvent, ils auront quelques plaintes à formuler, n'est-ce pas ?

La gestion de projet Scrum peut résoudre ce problème.

Consultez notre comparaison entre Waterfall et Scrum pour en savoir plus.

Qu'est-ce que le processus Scrum ?

Avec Scrum, vous développez chaque fonctionnalité séparément et, une fois qu'elle est prête, vous la présentez à vos clients. Ils vous feront part de leurs commentaires et vous pourrez les intégrer avant de passer aux autres fonctionnalités du produit.

De cette manière, votre client est activement impliqué dans le processus de développement, et le produit logiciel final est de meilleure qualité, car il a été soigneusement développé en tenant compte de ses besoins.

le résultat ?

Un client comme celui-ci :

Sur quoi est basé Scrum ?

Scrum est une méthodologie de gestion de projet basée sur la méthode Agile qui a été développée par Ken Schwaber et Jeff Sutherland au début des années 90. Ils ont également rédigé le Guide Scrum, qui explique comment la méthode Scrum, AKA méthode de la chute d'eau fonctionne.

Attendez..

What's Gestion de projet agile ?

Il s'agit d'un cadre de gestion basé sur l'approche du sprint.

Et pour mieux comprendre le développement Agile, il faut passer en revue le Manifeste Agile.

_Qu'est-ce que le manifeste Agile ? Manifeste Agile ?

Il s'agit d'un bref résumé de ce que représente la méthode Agile et des principes qui la guident.

vous vous sentez un peu perdu ? Cliquez ici pour un aperçu plus approfondi de l'Agile Pratiques de développement agile .

Chaque méthodologie Agile suit le Manifeste Agile et divise les projets d'entreprise à grande échelle en sprints plus petits afin d'intégrer le retour d'information des utilisateurs à tous les niveaux.

je ne sais pas ce que vous entendez par "méthodologie agile", mais je ne sais pas ce que vous entendez par "méthodologie agile"

il y a plus d'une _méthodologie de gestion de projet agile ?_

Oui !

Scrum est juste une autre méthode Agile.

Il existe des tonnes d'autres méthodologies Agile, telles que Kanban , Maigre , Extreme Programming (XP), et bien d'autres encore !

L'avantage de chaque méthodologie est qu'il est possible de les combiner pour les rendre plus efficaces. Par exemple, vous pouvez combiner Scrum et Kanban pour créer une méthode de travail plus rationnelle Flux de travail pour le développement de logiciels agiles .

Quelle est la différence entre Scrum et Agile ?

Les équipes Scrum sont généralement plus petites et plus expérimentées que les équipes Agile. En outre, elles ont tendance à être plus autonomes, le Scrum Master jouant un rôle de coach plutôt qu'un rôle de chef de projet autoritaire.

Pour un aperçu plus détaillé de Scrum vs. Agile, cliquez ici .

Quels sont les éléments de Scrum ?

La gestion de projet Scrum est divisée en trois éléments : les artefacts, les rôles et les événements. De plus, ils ne sont pas aussi déroutants que les éléments du tableau périodique !

Il s'agit simplement de composants essentiels de la méthode Scrum :

A. Qu'est-ce que Les artefacts Scrum ?

Un artefact Scrum est un outil de base qui donne à votre projet Scrum la concentration dont il a besoin pour rester sur la bonne voie. Il se compose du backlog de produit, du backlog de sprint et de l'incrément de produit.

Voici les principaux artefacts utilisés dans Scrum :

Barrylogue de produit : A carnet de bord du produit est la liste complète des tâches à accomplir dans le cadre d'un projet. Il s'agit essentiellement d'une liste de contrôle de ce que l'ensemble de votre équipe virtuelle doit faire. Comme vous devez régulièrement intégrer les commentaires des clients, chaque élément du carnet de commandes doit être constamment mis à jour et modifié.

Note: Les éléments du carnet de commandes sont généralement présentés sous la forme de _ récits d'utilisateurs . _Les récits d'utilisateurs sont des descriptions des caractéristiques du produit du point de vue du client. Une _ histoire d'utilisateur_ _garantit que les développeurs développent les éléments du backlog en gardant à l'esprit le point de vue de l'utilisateur

Sprint backlog: Abacklog de sprint est une liste dechaque élément du backlog de produit que l'ensemble de votre équipe tentera de réaliser au cours d'un sprint donné.

Abacklog de sprint est une liste dechaque élément du backlog de produit que l'ensemble de votre équipe tentera de réaliser au cours d'un sprint donné. **L'incrément est le produit final utilisable qui est publié après chaque sprint. C'est essentiellement le produit livrable de votre sprint dans le cadre de Scrum.

Il y a trois rôles individuels qui sont communs à chaque Équipe Scrum :

Propriétaire de produitScrum Master il est recommandé à tous les managers de suivre une formation _Scrum pour devenir certifié Scrum master d'une organisation telle que PMI , Scrum.org , ou Scrum Alliance.

3. Qui est l'équipe de développement ?

Les membres de l'équipe de développement logiciel travaillent activement sur un projet Scrum. Ils sont responsables de la livraison du logiciel à la fin du sprint en cours. La taille moyenne d'une équipe de développement varie entre 3 et 7 membres.

Note: Une équipe Scrum est une équipe de développement équipe interfonctionnelle ce qui signifie qu'elle comprend des membres de l'équipe ayant des compétences spécialisées comme le codage, la conception, la rédaction, le contrôle de la qualité, etc.

Ainsi, si Scrum transforme votre équipe de développement en équipe A, il n'y a malheureusement pas de place pour B.A Baracus !

C. Quels sont les 5 événements de Scrum ?

Scrum a un ensemble d'événements répétitifs ou Cérémonies Scrum qui soutiennent le cadre et la méthodologie Agile. Il s'agit des cérémonies suivantes

SprintRéunion de planification du sprint l'outil d'évaluation de la qualité de l'eau est un outil qui permet de s'adapter à ces changements...

Heureusement, ClickUp vous offre des vues multiples pour s'adapter au flux de travail Scrum de votre équipe.

Voici un aperçu détaillé de ces vues :

A. Vues des tâches requises ClickUp dispose de deux vues de tâches requises pour gérer deux des styles de gestion de projet les plus courants :

Vue en liste Si vos équipes Scrum aiment Style GTD les listes de tâches, c'est la vue qu'il leur faut. Ici, les tâches complexes sont répertoriées dans une liste de contrôle qui peut être cochée au fur et à mesure que vous progressez.

C'est la vue idéale pour suivre les listes de Sprint pour plusieurs tâches au cours d'une session de planification de sprint ou de release. Chaque tâche étant répertoriée l'une après l'autre, vous pouvez rapidement vous attaquer à chacune d'entre elles de manière séquentielle.

Ces listes vous sauvent vraiment la vie, surtout en période de pointe !

Vue du conseil d'administration Si vous souhaitez combiner Scrum et Kanban alors c'est la vue qu'il vous faut. Cependant, ce tableau des tâches est également idéal si vous souhaitez simplement intégrer une fonctionnalité Kanban dans votre système de gestion des tâches Tableau Scrum .

Ici, vos tâches sont disposées sur un Tableau Kanban où vous pouvez les faire glisser et les déposer pour procéder à des ajustements rapides.

Grâce à ce tableau des tâches, vous améliorez la visibilité du projet, car les membres de votre équipe peuvent voir à tout moment qui est responsable de telle ou telle tâche.

B. Vue de la boîte vous ne détestez pas être la personne qui embête les gens pour savoir sur quoi ils travaillent ?

La vue en boîte est idéale pour obtenir une vue d'ensemble des tâches de votre équipe, car elles sont classées par attributaire.

Le propriétaire du produit et le chef de projet peuvent utiliser cette vue pour suivre facilement qui travaille sur quoi, comme sur un tableau des tâches.

C. Vue du calendrier Voulez-vous vraiment endurer la douleur de devoir réécrire toutes vos tâches complexes dans un calendrier physique ?

La Vue calendrier de ClickUp est idéale pour la prise de décision collaborative. Elle peut aider le propriétaire du produit et le chef de projet à planifier leurs tâches Sprint. C'est aussi un moyen pratique de décider quand vous pourrez ajouter des éléments du backlog à votre sprint Scrum.

Pour plus de flexibilité, un chef de projet Agile peut afficher son calendrier comme suit :

Jours: visualiser toutes les tâches programmées pour une date donnée

visualiser toutes les tâches programmées pour une date donnée 4 jours: visualiser le calendrier des tâches sur une période de quatre jours glissants

visualiser le calendrier des tâches sur une période de quatre jours glissants Semaine: affiche le calendrier de votre sprint hebdomadaire

affiche le calendrier de votre sprint hebdomadaire Mensuel: affiche la feuille de route de votre projet sur une base mensuelle

D. Moi Mode Enfin, visualisez tous les travaux réalisés pour vous !

Le Me Mode de ClickUp est le moyen idéal pour uniquement suivre les tâches, les commentaires et les listes qui vous sont assignés. Ainsi, vous ne serez pas distrait par les tâches des autres membres de l'équipe et pourrez mieux vous concentrer.

2. Listes de sprint pour suivre facilement vos sprints

Puisque Scrum et le développement de logiciels Agile tournent autour des sprints, votre logiciel de gestion de projet gratuit pour les coordonner efficacement.

ClickUp peut créer des listes de sprint pour décomposer les tâches à accomplir livrables pour chaque sprint Scrum. Comme il s'agit essentiellement de listes de contrôle, vous pouvez les cocher rapidement au fur et à mesure que vous progressez.

Votre responsable de produit peut même ajouter des points d'histoire Scrum à chaque liste afin de mieux déterminer le temps nécessaire à la réalisation de chaque élément du backlog de produit.

En raison de leur facilité de lecture et d'utilisation, un Coach agile peut facilement l'utiliser pour former plusieurs équipes à la gestion de projet Scrum.

3. Tableaux de bord agiles pour des aperçus visuels de vos projets logiciels

Les équipes Scrum sont comme des champions de Formule 1 !

Ne devraient-elles pas avoir des tableaux de bord aussi cool que ceux des voitures de F1 ?

ClickUp vous offre des tableaux de bord ultra-cools pour des aperçus détaillés de l'avancement de votre projet.

pourquoi avez-vous besoin d'une vue d'ensemble visuelle ?

Que préférez-vous ?

regarder à travers de vastes colonnes de données sur une feuille de calcul, ou des graphiques détaillés qui illustrent avec précision vos progrès au fil du temps ?

Voici comment les tableaux de bord de ClickUp aident à la gestion de projets Scrum :

A. Graphiques de vitesse Le graphique de vélocité de ClickUp vous aide à suivre le taux d'achèvement de vos tâches.

Toutes vos tâches sont divisées en intervalles bihebdomadaires ou hebdomadaires, et leur vitesse moyenne est affichée ici. ClickUp peut également regrouper automatiquement les données de la liste de sprint pour faciliter leur ajout.

Les listes de sprint sont très utiles lors d'une réunion de planification de sprint, car elles prédisent essentiellement la quantité de travail que votre équipe peut traiter au cours du prochain sprint.

B. Diagramme à brûle-pourpoint Les équipes utilisent un tableau d'épuisement de version et de sprint pour suivre les performances de leur équipe Agile par rapport à une ligne cible. Le tableau d'avancement de ClickUp met également en évidence la quantité de travail en attente

Le tableau d'épuisement des versions met en évidence diverses mesures telles que :

Progression cible: le rythme idéal d'achèvement des tâches pour atteindre votre incrément

le rythme idéal d'achèvement des tâches pour atteindre votre incrément **Progression projetée : le taux de progression actuel de votre équipe basé sur les tâches achevées

Actif: le nombre actuel de tâches achevées

C. Tableaux de combustion Les diagrammes de combustion mettent en évidence la quantité de travail que votre équipe de développement logiciel a déjà effectuée.

Ainsi, les chefs de projet peuvent se référer à ce tableau pendant la mêlée quotidienne pour motiver leur équipe à terminer rapidement, en particulier pendant les périodes de pointe.

D. Organigrammes cumulatifs Les organigrammes cumulatifs de ClickUp mettent en évidence la progression des tâches sur plusieurs périodes de temps.

Vos tâches sont réparties en différentes couleurs en fonction de leur état actuel. Cela vous permet d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et d'intervenir pour les résoudre.

4. Statuts personnalisés pour gérer les différentes étapes d'une tâche

N'oubliez pas que la méthodologie Scrum n'est pas uniquement adaptée au développement de produits.

Des tonnes d'autres équipes l'utilisent également !

Et bien que la méthodologie Scrum reste largement la même, chaque équipe et chaque projet a ses propres besoins et ses propres phases.

Par exemple, les phases d'un projet de développement de logiciel et d'un projet de marketing sont très différentes, n'est-ce pas ? Les projets de logiciels comportent une phase de "contrôle de la qualité", ce qui n'est pas le cas dans la plupart des départements de marketing.

C'est pourquoi votre logiciel de gestion de projet doit pouvoir créer des statuts personnalisés pour chaque projet.

C'est exactement ce que fait ClickUp..

comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas des nazis de la soupe !

Regardez cette vue du conseil d'administration pour un projet de marketing.

combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des tâches qui passent à travers les mailles du filet ?

Surtout lorsque vous laissez un commentaire dans votre outil de projet, mais que tout le monde l'oublie - jusqu'à ce que le moment soit venu.

Ce problème prend fin aujourd'hui !

La méthode Scrum étant axée sur des délais d'exécution rapides, votre communication doit également être rapide comme l'éclair.

Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre des heures pour que votre équipe prenne en compte vos commentaires, n'est-ce pas ?

Avec ClickUp, ce ne sera plus un problème !

Les Commentaires assignés de ClickUp vous permettent de convertir les commentaires en tâches et de les assigner à un membre de l'équipe. ClickUp les informera alors de ces commentaires, et ils apparaîtront même dans leurs notifications et leurs messages Accueil . Une fois la tâche accomplie, ils peuvent même marquer le commentaire comme résolu afin d'éviter les suivis inutiles !

j'ai l'impression que c'est cool, pas vrai ?

Cependant, ce ne sont pas toutes les fonctionnalités de ClickUp.

Vous bénéficiez d'une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour une gestion de projet réussie :

Conclusion

La gestion de projet Scrum peut sembler intimidante, mais avec le bon logiciel, elle n'a pas à l'être !

Il peut vous aider à augmenter instantanément votre productivité et à créer facilement des produits complexes. Et puisque vous voulez gérer des projets logiciels avec l'outil le plus efficace disponible, il est temps de vous inscrire à ClickUp. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour gérer les objectifs de votre équipe Agile, les cérémonies Scrum, les tableaux Scrum et les éléments du backlog de produit !