Comment construire et utiliser un Sprint Backlog (Guide ultime)

vous souhaitez créer et utiliser un carnet de commandes d'impression ?

Bien qu'un carnet de sprint puisse ressembler à une simple liste de choses à faire, il est crucial pour la réussite d'un sprint Scrum.

pourquoi ?

Il guide les membres de l'équipe Scrum sur ce qu'ils doivent livrer au cours de ce sprint ! C'est super-important du point de vue de la satisfaction du client et de la productivité.

Si les chefs cuisiniers de votre restaurant favori adoptaient Agile et Scrum il ressemblerait à quelque chose comme :

Nourriture : Livrable

Recette : Sprint

Processus : Agile

Ingrédients : Éléments du carnet de commandes

mais qu'est-ce qui se passe dans ces éléments du carnet de bord_ ?

et plus important encore, comment faire pour utiliser le _sprint backlog ? ?

Dans ce guide Scrum, nous verrons comment construire et utiliser un backlog de sprint pour vous aider à le préparer aussi bien que Gordon Ramsay cuisine des plats !

La cuisine, c'est parti !

Mais comme dans tout repas standard à plusieurs plats, nous devons commencer par les entrées avant de passer au plat principal !

C'est pourquoi nous allons d'abord couvrir ce qu'est Sprints et ensuite aborder les backlogs de sprint.

Mais si vous avez vraiment faim pour le plat principal du backlog de sprint, nous l'avons aussi (cliquez) ici pour passer à cette section).

Qu'est-ce que la méthodologie Scrum ?

Scrum est une Gestion de projet agile méthode qui aide les équipes à achever les projets le plus rapidement possible.

Cette méthode équipe de gestion de projet utilise cette méthodologie en divisant les projets en cycles de développement courts appelés sprints. Chaque sprint est une itération au cours de laquelle les équipes développent différentes sections d'un projet.

Si les équipes de développement de logiciels agiles utilisent principalement le cadre Scrum, toutes les équipes qui recherchent une certaine flexibilité dans leurs projets, comme les équipes commerciales et marketing, peuvent également l'utiliser.

Ne manquez pas de consulter notre guide détaillé:_ Qu'est-ce que le développement logiciel agile ?

Illustrons cela par un exemple :

Imaginons que vous développiez une application de recettes pour Gordon Ramsay.

Vous pourriez passer des mois à la forfaiter et à la construire pour finalement constater que le chef Ramsay n'est pas satisfait du produit final. Bien que vous lui ayez donné des tonnes de fonctionnalités, vous avez tout de même raté le coche.

pourquoi ?

Il voulait mettre en avant ses forfaits signature, comme ses spaghettis bolognaises, sur l'écran d'accueil de l'application, ce que vous n'avez pas réussi à faire malgré toute votre planification.

Et maintenant, vous devez faire face à un Gordon mécontent (bon courage!).

À quoi d'autre dois-je faire attention à propos de Agile Scrum ? Scrum peut vous aider à découper votre projet en différents sprints comme vous le feriez avec des oignons !

c'est génial, non ?

Mais les sprints ne sont que la partie émergée de cet énorme iceberg qu'est Scrum.

Vous avez également diverses réunions, des rôles d'équipe et des Artéfacts Scrum !

Voici un bref aperçu de ces éléments.

Note: Pour chaque élément, nous avons une description détaillée

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données de la base de donnéesde l'entreprise et de l'environnement vous pouvez également consulter des ouvrages de référence qui vous aideront à comprendre rapidement ces concepts. N'hésitez pas à les consulter si vous avez envie de lire un peu plus

1. Réunion Scrum

Scrum définit un ensemble de réunions pour aider les équipes Scrum à inspecter et adapter leurs processus. Il comprend : Le forfait du sprint !

B. Utilisation d'un Sprint Backlog

à présent que la recette est prête, comment faire pour l'utiliser ?

Bien que le carnet de sprint soit une liste de tâches, vous ne pouvez pas vous contenter de cocher des éléments au fur et à mesure de votre progression.

Il s'agit d'une liste dynamique qui évolue au fur et à mesure de la progression du sprint.

à faire ?

Rappelez-vous, nous n'avons créé qu'un forfait lors de la réunion de planification du sprint.

Au fur et à mesure que le sprint avance, l'équipe en sait plus sur le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du sprint et le forfait devient plus clair. Pour refléter cela dans le backlog du sprint, vous devez le mettre à jour. Le processus de mise à jour d'un backlog est appelé affinage du backlog.

Note:_ Le backlog de produit fait également l'objet d'un affinement du backlog _pour refléter les changements dans les besoins des parties prenantes

vous savez quand vous commencez à cuisiner quelque chose et que vous vous rendez compte à mi-chemin que les choses tournent mal ?

C'est la même chose.

Voici comment les équipes font l'affinage du backlog :

Si vous pouvez inclure des tâches supplémentaires, ajoutez-les au sprint backlog

Au cours de la réunion de planification du sprint, l'équipe peut sélectionner quelques éléments à développer.

Une fois ceux-ci terminés, il est possible qu'ils puissent encore en traiter quelques-uns avant la fin du sprint en cours. Elle doit alors en discuter avec le propriétaire du produit et le Scrum master, choisir les éléments et les ajouter au backlog du sprint en cours.

Si un élément n'est pas nécessaire, supprimez-le du sprint backlog

Lors de la session de planification du sprint, l'équipe peut sélectionner trop d'éléments et ne pourra pas tous les terminer dans l'itération en cours.

Elle doit alors retirer les éléments les moins prioritaires du backlog de sprint après en avoir discuté avec le propriétaire du produit et le Scrum master.

Si un élément a été achevé, mettez à jour le travail restant dans le sprint backlog

Cela est souvent terminé lors de la réunion quotidienne de Scrum à l'aide d'un diagramme d'avancement (burndown chart). En fonction du temps que l'équipe a mis pour développer un élément, le Scrum master détermine le temps nécessaire pour les autres éléments du sprint backlog.

Un diagramme d'avancement du sprint est alors créé pour suivre la progression du sprint.

Idéalement, un backlog de sprint ne doit pas être mis à jour plus d'une fois par jour et il est préférable de le faire au cours de la réunion quotidienne de Scrum.

Bien que vous deviez achever la plupart des éléments du carnet de sprint pour livrer l'incrément, vous ne devez pas vous précipiter juste pour vider le carnet de sprint. Cela peut en effet nuire à la qualité du produit final.

C'est un peu comme si vous ne faisiez pas cuire le poulet parce que vous manquez de temps !

et vous savez ce qui se passe lorsque vous servez du poulet mal cuit aux juges, n'est-ce pas ?

vous rentrez chez vous !

N'oubliez pas que tout ce qui est incomplet peut toujours être abordé lors du prochain sprint.

Vous savez maintenant comment construire et utiliser un carnet de bord de sprint.

mais attendez... Comment faire pour le gérer ?

N'oubliez pas que le carnet de sprint n'est pas une recette simple.

Vous ne pouvez pas vous contenter d'utiliser une feuille de calcul ou une application À faire pour gérer le backlog. Cela ne fera que compliquer les choses et Gordon n'aimera pas ça.

Heureusement, vous avez de puissants outils de gestion de projet comme ClickUp pour vous aider.

Que vous ayez besoin d'un Tableau Scrum pour gérer les backlogs ou une plateforme pour communiquer les mises à jour à votre Équipe Teams membres, ClickUp est le seul outil dont vous aurez besoin !

S'il ne vous aidera pas à cuisiner un plat étoilé, il vous aidera sans aucun doute à gérer votre carnet de commandes.

Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités de ClickUp :

1. Listes de Sprints Le backlog de sprint permet de suivre les éléments du backlog.

mais comment faire pour les suivre ?

Avec les Listes Sprints de ClickUp, bien sûr !

Il s'agit de simples checklists que vous pouvez utiliser pour diviser les éléments du backlog en petites tâches de sprint.

Tout comme la liste des ingrédients d'une recette, ces tâches peuvent être rapidement cochées au fur et à mesure de votre progression. Vous pouvez même ajouter Points Scrum à une liste de sprint pour mieux estimer le moment où vous serez en mesure d'achever les éléments du carnet de commandes.

il n'y a rien de plus..

Vous pouvez utiliser ces listes lors de la réunion de planification ou de la mêlée quotidienne pour planifier ou discuter de vos sprints .

2. Diagrammes d'avancement

vous vous souvenez que nous avons parlé de l'utilisation des diagrammes à rebours pour mettre à jour les carnets de commandes ?

ClickUp vous permet de créer de puissants diagrammes d'épuisement pour vous aider à savoir ce qu'il reste à achever dans le projet.

Pour une identification plus facile, il y a même un code couleur :

Une ligne rouge en pointillés désigne votre ligne cible

Une ligne bleue indique votre progression réelle

Une ligne jaune en pointillés estime la progression finale de votre projet si vous continuez au même rythme

Ainsi, il vous suffit d'un coup d'œil pour savoir où en seront les choses si vous continuez à avancer à votre rythme d'achèvement actuel.

vous pouvez le comparer à un thermomètre de cuisson - vous pouvez le consulter régulièrement pour savoir quand votre dinde sera prête !

Mais les diagrammes ne sont pas les seules données visuelles que ClickUp met à votre disposition. Vous disposez également de :

Diagrammes de burnup : indiquent la part du projet qui est déjà achevée

Diagrammes de vitesse : mettent en évidence le taux d'achèvement de vos tâches

Diagrammes de flux cumulés : montrent la progression des tâches dans le temps

3. Vue Tableau vous voulez afficher toutes vos tâches de Scrum en un seul endroit ?

Utilisez la Vue Tableau de ClickUp !

Il affiche tous vos projets et tâches de sprint dans un tableau Scrum interactif.

Pour une facilité d'utilisation maximale, vous bénéficiez de diverses fonctionnalités telles que :

Fonctionnalité de glisser-déposer

Catégorisation des tâches avec des fonctionnalités de tri et de filtre

Organisation des tâches avec des étiquettes et des statuts personnalisés

Plusieurs autres vues Tableau des tâches comme les vues Liste, Box, Calendrier et Me

4. Rapports détaillés La méthodologie Scrum consiste à s'améliorer à chaque processus Scrum.

mais pour cela, vous devez savoir comment votre équipe se fait à chaque _sprint Agile, n'est-ce pas ?

ClickUp vous offre des tonnes de rapports d'équipe en temps réel pour un aperçu détaillé de vos tâches et de votre équipe.

À Gordon, vous n'avez peut-être pas besoin de ces rapports, mais vous, vous en avez besoin !

Vous obtenez des rapports comme :

Rapport des tâches achevées : met en évidence les tâches que chaque membre de l'équipe a achevées

: met en évidence les tâches que chaque membre de l'équipe a achevées Rapport sur les tâches effectuées : montre les tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé pendant une période donnée

: montre les tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé pendant une période donnée Environnements de travail Rapport de Points : gamifie les indicateurs de tâches pour motiver votre équipe à faire bien

Qui est à la traîne : montre quels membres de l'équipe Scrum ont des tâches inachevées dans le sprint en cours

: montre quels membres de l'équipe Scrum ont des tâches inachevées dans le sprint en cours Rapport sur le temps suivi : met en évidence le temps passé sur les tâches par chaque membre

Mais ce n'est pas toutes les fonctionnalités de ClickUp!

Ce logiciel de gestion de projet vous offre également des fonctionnalités telles que :

Priorités : savoir quelles tâches sont urgentes et s'y atteler en priorité

Dépendances : créez des commandes de tâches pour votre sprint Agile

Statuts personnalisés : créez des étapes de tâches uniques en fonction des besoins de votre projet. Par exemple, vous pouvez créer une étape "testing" pour votre projet de développement logiciel Agile.

Profils : connaître rapidement les tâches et les responsabilités de chaque membre de l'équipe

Commentaires attribués : créer des tâches à partir des commentaires pour s'assurer qu'ils ne restent jamais sans réponse

Conclusion

La création d'un carnet de sprint est cruciale pour définir ce que l'équipe peut réaliser au cours de chaque sprint Agile.

**Mais il ne s'agit pas d'une simple recette à suivre mot pour mot

Au contraire, il évolue au fur et à mesure que le sprint avance, ce qui permet à l'équipe Agile de s'améliorer en permanence.

Toutefois, le fait de disposer d'un carnet de sprint ne suffira pas à vous aider à conquérir vos sprints.

Vous devez également disposer des bons outils pour gérer toutes ces tâches.

C'est pourquoi vous avez besoin de ClickUp - la plateforme de gestion de projet la plus puissante jamais développée !

Avec une grande variété d'outils de gestion de projet intuitifs, ClickUp est la solution idéale pour la gestion de projets afficher et des diagrammes de progression, ClickUp a tout ce qu'il faut pour gérer efficacement vos arriérés. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à préparer des projets étonnants dont même Gordon Ramsay serait fier !

