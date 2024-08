16 meilleurs logiciels de tableau blanc numérique pour favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Pouvons-nous prendre un moment pour rendre hommage aux tableaux blancs classiques de l'ancienne école ? Ceux de notre enfance ? Ceux qui sont couverts d'aimants, de marqueurs, de bordures en papier à motifs et, pour une raison quelconque, d'une quantité excessive de ruban adhésif ?

Je ne vais pas mentir, j'ai toujours pensé que ces tableaux blancs faisaient vibrer.

Ils devaient avoir suffisamment de personnalité pour retenir l'attention, être suffisamment propres pour être fonctionnels et suffisamment amusants pour que les élèves veulent y contribuer.

Rétrospectivement, il s'agissait d'un défi de taille pour ces tableaux blancs de la "première génération". Mon travail a été couronné de succès, donnant le coup d'envoi d'une obsession généralisée qui, des décennies plus tard, a contribué à révolutionner le travail télétravail tel que nous le connaissons - mais nous y reviendrons dans un instant.

Les différences d'utilisation des tableaux blancs entre une salle de classe et une équipe de développement de produits peuvent sembler évidentes, mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que les tableaux blancs sont intemporels et polyvalents.

Et grâce à l'essor des logiciels de tableau blanc, ils sont également extrêmement puissants.

Pourquoi un logiciel de Tableau blanc ?

L'un des plus grands avantages du logiciel de tableau blanc virtuel est la représentation et la gestion de l'information presque tous les projets de manière visuelle . Cela le rend plus attrayant pour les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais aussi plus accessible pour les personnes qui ont une approche différente du travail et de l'apprentissage.

De plus, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire "Je peux vous montrer mieux que je ne peux vous dire", puis commencer à vous époustoufler avec des dessins qui transmettent une idée bien plus clairement qu'aucun paragraphe ne pourrait le faire ?

C'est parce que notre cerveau est conçu pour traiter plusieurs images à la fois - et c'est pourquoi les maquettes sont si nécessaires aux concepteurs et aux équipes de produits !

Les tableaux blancs numériques permettent à l'ensemble de l'équipe d'avoir une vue d'ensemble du processus d'idéation et au-delà, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs résultats communication et la collaboration au sein de l'équipe du début à la fin.

Et avec la popularité croissante des équipes en permanence à distance, le travail pour impliquer votre équipe et maintenir un flux de communication constructif n'est jamais terminé.

Le point de départ d'une ardoise vierge pour les logiciels de tableau blanc contribue également à promouvoir la créativité au sein de l'équipe de travail processus de brainstorming en s'éloignant des modèles d'information fondés sur le texte ou des pratiques basées sur les documents.

La demande de logiciels de tableau blanc performants est en plein essor, raison de plus pour laquelle vous devez faire vos devoirs avant d'opter pour votre prochain outil de tableau blanc.

Heureusement, je vous couvre 🙂

J'ai recherché, testé, comparé et examiné tous les outils disponibles sur le marché pour vous proposer la liste ultime des meilleurs logiciels de tableau blanc, classés par ordre de préférence, afin que vous puissiez faire du brainstorming comme un pro.

🔥 16 outils de tableau blanc virtuel qui ont le vent en poupe en ce moment

Il y a peut-être des tonnes d'options de tableau blanc numérique à votre disposition, mais elles ne se valent pas toutes ! Lisez attentivement et considérez vos besoins pour vous assurer que vous poursuivez l'outil de brainstorming de vos rêves.

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-20.gif Élaborer des forfaits stratégiques clairs avec les Tableaux blancs ClickUp https://clickup.com/features/whiteboards Essayez ClickUp Tableaux blancs /$$cta/ ClickUp est un outil de productivité tout-en-un destiné aux équipes de tous les secteurs d'activité pour gérer des projets, collaborer plus intelligemment et regrouper tout votre travail en un seul endroit. Que vous fassiez partie d'une d'une équipe d'entreprise à grande échelle que vous soyez une petite agence, une école ou un solopreneur, les capacités de personnalisation de ClickUp sont suffisamment flexibles et puissantes pour gérer votre charge de travail, suivre les mises à jour du projet et communiquer avec l'équipe, quel que soit le style de projet que vous utilisez.

ClickUp est réputé pour la richesse de ses fonctionnalités, qui comprennent désormais son tout nouveau Tableau blanc outil !

Annoncé et mis à disposition du public en bêta en novembre 2021, les Tableaux blancs sont désormais officiellement en ligne ! Il s'agissait de l'un des fonctionnalités les plus demandées les plus demandées par les utilisateurs de ClickUp et est actuellement la seule fonction de tableau blanc collaboratif qui permet aux équipes de transformer des idées en temps réel directement en projets réalisables. C'est donc tout naturellement que les Tableaux blancs ClickUp occupent la première place dans nos cœurs et sur cette liste.

🥰 Nos fonctionnalités de Tableau blanc préférées

Si vous aimez Cartes mentales ClickUp alors vous aimerez Tableaux blancs ClickUp . Imaginez avoir la liberté de griffonner, dessiner et créer à votre guise sans jamais manquer d'espace, puis de connecter immédiatement ces idées à votre flux de travail ?

Dessiner, ajouter des objets et connecter des idées

Créez des organigrammes détaillés, des forfaits de projet approfondis et faites du brainstorming en toute simplicité sur une toile infinie. Avec de nombreux objets et couleurs, vous pouvez idéaliser et connecter n'importe quoi !

Ajouter du style et de la structure

Utilisez la modification en cours pour ajouter du contenu mis en forme et stylisé aux Tableaux blancs, comme du texte, des formes, des notes, des images et d'autres fichiers multimédias.

Créer et ajouter des tâches

Transformez vos idées en actions d'un simple clic sur un bouton ! Ajoutez des tâches existantes à votre canevas ou créez de nouvelles tâches pour vous assurer que rien n'est oublié entre l'idéation et l'exécution.

Collaborer ensemble

Voyez qui affiche ce Tableau blanc et toutes les modifications en cours en temps réel ! Avec le même collaboration en temps réel grâce à la puissance de ClickUp Docs que vous connaissez et appréciez, vous pouvez désormais lancer des idées et cartographier des projets simultanément, comme si vous étiez tous ensemble dans la même pièce.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image2-1.gif Dessinez des connexions entre n'importe quel objet dans les Tableaux blancs ClickUp /$$$img/

dessinez des connexions et liez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards_

ClickUp Tableaux blancs, c'est encore mieux !

Des tonnes d'intégrations pour améliorer vos processus actuels

Des permissions de confidentialité et de partage pour partager facilement votre brainstorming avec l'équipe, les parties prenantes ou un groupe de votre choix

Neuf modèles d'organigramme,le mappage conceptuelles rétrospectives, le brainwriting et notre favori, la bataille de dessins d'animaux, le jeu créatif qui manque à votre équipe pour briser la glace. Choisissez-en un parmiLa bibliothèque croissante de modèles de ClickUp pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre Tableau blanc, même s'il s'agit de votre tout premier.

Prix

L'un des principaux avantages de ClickUp Tableau blanc est que vous bénéficiez des fonctionnalités de ClickUp et de la flexibilité des Tableaux blancs sans grever votre budget.

Free Forever: Des tonnes de fonctionnalités puissantes de Tableau blanc, des tâches et des membres illimités, 100 Mo de stockage, et plus encore

Des tonnes de fonctionnalités puissantes de Tableau blanc, des tâches et des membres illimités, 100 Mo de stockage, et plus encore Unlimited ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, etc Business ($12 par membre, par mois): Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore

Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, et plus encore Business Plus ($19 par membre et par mois): sous-tâches dans plusieurs listes, création de rôles personnalisés, permissions personnalisées, automatisations et API accrues, etc

sous-tâches dans plusieurs listes, création de rôles personnalisés, permissions personnalisées, automatisations et API accrues, etc Enterprise (contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs) : Marketing en marque blancheaPI d'entreprise, onboarding guidé, responsable réussite dédie

Critiques

G2 : 4.7/5 (5,500+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,500+ avis)

2. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Miro-data-visualization-dashboard-1400x931.png Tableau blanc Miro /$$img/

mirovia Miro

On dit que la vraie réussite ne commence que lorsqu'on se met à encourager les autres. Et vous savez quoi, Miro est cool. Voilà, je l'ai dit ! Il s'agit d'un logiciel de tableau blanc collaboratif qui a vraiment tout compris lorsqu'il s'agit de fonctionnalités conçues pour les cartes mentales et des sessions de brainstorming constructives .

Conçus pour différents types d'équipes, les tableaux blancs intuitifs de Miro vous permettent de présenter des idées de manière visuelle, de communiquer de manière asynchrone, d'animer des réunions et de co-créer des diagrammes organisationnels sans jamais manquer d'espace.

Nos fonctionnalités préférées de Miro

Fonctionnalité intégrée de vidéo et de discussion avec @mentions

Des centaines de modèles prédéfinis et personnalisés sont disponibles

Présentations interactives grâce au mode présent qui permet au présentateur de zoomer sur les zones clés de son tableau blanc et de maintenir l'attention des autres participants

✅ Miro pros

Des tonnes de modèles et de fonctionnalités rendent les tableaux blancs Miro polyvalents pour les équipes de tous les secteurs d'activité

Outils de collaboration et de présentation puissants et intuitifs

S'intègre à des tonnes d'autres outils, y compris ClickUp !

❌ Miro cons

Absence d'un outil de suivi du temps en natif

Des tonnes de fonctionnalités peuvent rendre l'expérience accablante

Fonctionnalités limitées dans la version gratuite et des forfaits payants onéreux

Prix de Miro

Free: membres de l'équipe illimités, trois tableaux modifiables, intégrations de base, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base

membres de l'équipe illimités, trois tableaux modifiables, intégrations de base, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base Teams ($8 par membre, par mois): tableaux illimités, visiteurs illimités, modèles personnalisés, projets et tableaux privés

tableaux illimités, visiteurs illimités, modèles personnalisés, projets et tableaux privés Business ($16 par membre, par mois): invités illimités, diagrammes intelligents, SSO

invités illimités, diagrammes intelligents, SSO Enterprise (contactez-nous pour connaître les tarifs): sécurité et conformité de niveau entreprise, gouvernance des données, gestion centralisée des comptes et de l'information, et assistance premium

Miro évaluations des clients

G2 : 4.8/5 (4 000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (900+ avis)

Check out these guides comparing (en anglais) Miro Vs. Mural *_Href/ * & Miro Vs. Lucidchart */%href/_* *

3. Lucidspark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image7-e1649871521458-1400x626.png Page d'accueil de Lucidspark /$$$img/

via Lucidspark

Avec des fonctionnalités placées dans les favoris des plateformes de gestion de projet, Lucidspark est un excellent logiciel de tableau blanc qui vous aidera à améliorer votre processus de brainstorming et à commencer à mettre vos idées en pratique.

Nos fonctionnalités préférées de Lucidspark

Réactions et décompte des votes surnotes autocollantes* Discussion au tableau

Appelez d'autres personnes sur votre Tableau pour rassembler tout le monde dans le même espace au même moment ou créez des tableaux en petits groupes pour collaborer en plus petit comité

✅ Les pros de Lucidspark

Fonctionnalités de gestion du travail permettant de suivre le temps, de visualiser les idées et d'établir des priorités pour les prochaines étapes

Les modèles, les tableaux de discussion et les fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de mieux structurer leur travail

❌ Lucidspark contre

Des tonnes de fonctionnalités de brainstorming avancées, mais vous devrez intégrer Lucidspark à une autre plateforme pour tirer le meilleur parti de la gestion de vos idées au-delà des premières étapes

À ne pas faire avec ClickUp

Prix de Lucidspark

Free: trois tableaux modifiables, fonctionnalités de collaboration de base, intégrations de base, réactions emoji, dessin à main levée

trois tableaux modifiables, fonctionnalités de collaboration de base, intégrations de base, réactions emoji, dessin à main levée Individuel (à partir de 7,95 $ par mois): Tableaux illimités, étiquettes et groupements pour organiser les idées

Tableaux illimités, étiquettes et groupements pour organiser les idées **Teams (à partir de 9 $ par utilisateur et par mois) : fonctionnalités de collaboration avancées, mode de vote et chronomètre, contrôles administratifs de base

Enterprise (contacter pour les prix): intégrations avancées, contrôles administrateurs avancés, SSO

Les évaluations des clients de Lucidspark

G2 : 4.5/5 (1,770+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (330+ avis)

4. Stormboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image17-1400x714.png Page d'Accueil de Stormboard /$$$img/

via Stormboard

Comme Miro, Stormboard permet aux équipes de collaborer sur une toile infinie pour organiser des réunions, suivre des projets et partager des idées depuis pratiquement n'importe où. Il offre également une fonctionnalité désignée de tableau blanc numérique axée sur le processus d'idéation avec des notes autocollantes et des outils de dessin pour noter les pensées.

Nos fonctionnalités préférées de Stormboard

Plus de 200 modèles au choix

Zoom avant et arrière sur votre travail grâce au panneau de navigation

Fonctionnalités d'organisation telles que les dossiers et les priorités de tâches

✅ Les avantages de Stormboard

Possibilité de créer différents affichées comme dans le cas de Kanban sur votre Tableau

Des tonnes de cas d'utilisation pour n'importe quelle équipe avec son centre de modèles robuste

❌ Stormboard contre

Nécessité de mettre à jour le forfait pour accéder aux fonctionnalités les plus puissantes de la plateforme

Peut être un peu difficile à apprendre au-delà de l'utilisation de base

Prix de Stormboard

Personnel : cinq Storms ouverts, cinq utilisateurs par Storm, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués, intégrations

: cinq Storms ouverts, cinq utilisateurs par Storm, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués, intégrations Démarrage (5 $ par utilisateur, par mois) : Storms ouverts illimités, cinq visualisateurs, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués et personnalisés,

: Storms ouverts illimités, cinq visualisateurs, rapports et exportations de base, modèles pré-fabriqués et personnalisés, **Business (10 $ par utilisateur et par mois) : Unlimited open storms, 10 Storm viewers, rapports avancés, dossiers, importations de données

Enterprise (16,67 $ par utilisateur et par mois): SSO, assistance prioritaire, facturation, conditions de service personnalisées, intégrations agiles, visionneuses illimitées

Évaluations des clients de Stormboard

G2 : 4.3/5 (20+ avis)

Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

5. Limnu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image19-e1649869544721-1400x752.png Page d'Accueil de Limnu /$$$img/

_via Limnu

Pour les enseignants à la recherche d'une solution de tableau blanc dans le cadre de l'apprentissage à distance, Limnu est une alternative numérique solide. Il s'agit d'une comparaison assez littérale avec ces tableaux blancs physiques dont nous nous souvenons dans les salles de classe de notre enfance, avec plusieurs fonctionnalités de présentation visuelle pour collaborer et s'engager avec l'équipe.

Nos fonctionnalités Limnu préférées

Marqueurs et outils de dessin réalistes

Vidéo-conférence intégrée pouvant accueillir jusqu'à huit participants

Modes de dessin collaboratif ou en solo

✅ Limnu pros

Interface utilisateur très simple

Polyvalent pour les enseignants de pratiquement n'importe quel niveau scolaire et n'importe quelle matière

❌ Limnu contre

Manque desystème de gestion des tâches pour mettre en œuvre les idées de votre Tableau blanc

Au-delà du dessin, du brainstorming ou de l'utilisation dans un paramètre de présentation, la plateforme manque de fonctionnalités clés pour s'aligner sur votre flux de travail

Tarifs de Limnu

Free: Accès de 14 jours aux tableaux blancs, collaborateurs illimités, tableaux blancs collaboratifs ou solo, contrôles limités de l'administrateur et de la sécurité

Accès de 14 jours aux tableaux blancs, collaborateurs illimités, tableaux blancs collaboratifs ou solo, contrôles limités de l'administrateur et de la sécurité Pro (5$ par utilisateur et par mois) : Tableaux illimités, collaborateurs illimités, options de tableaux privés et collaboratifs

Tableaux illimités, collaborateurs illimités, options de tableaux privés et collaboratifs Teams ($8 par utilisateur, par mois): partage de tableaux avec des collaborateurs externes, tableaux d'équipe ou privés, contrôles de sécurité pour l'équipe

partage de tableaux avec des collaborateurs externes, tableaux d'équipe ou privés, contrôles de sécurité pour l'équipe Entreprise (contactez-nous pour connaître les tarifs): dédiéla réussite des clients et un programme personnalisé de formation et d'intégration

dédiéla réussite des clients et un programme personnalisé de formation et d'intégration API (contactez-nous pour connaître le prix): pas de téléchargements nécessaires, pas d'enregistrement d'utilisateur Limnu ou de marque, Limnu héberge tous les aspects de l'utilisation du Tableau blanc

Évaluations des clients de Limnu

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (10+ avis)

6. Conceptboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image15-1400x765.png Page d'Accueil de Conceptboard /$$img/

via Conceptboard

Conceptboard vise à accélérer le processus d'approbation en comblant le fossé entre le brainstorming et la présentation. Superposez des modèles à votre tableau blanc pour créer une structure personnalisée pour vos pensées, et ajoutez des sections au sein du même tableau pour croiser les commentaires ou naviguer dans votre dessin tout en mappant votre parcours client.

Les fonctionnalités de Our fav Conceptboard

Dossiers pour gérer plusieurs tableaux blancs

Téléchargez des médias et annotez des PDF directement sur votre Tableau

Partage du Tableau par le biais d'exportations ou avec des collaborateurs internes et externes via un lien protégé par un mot de passe

✅ Conceptboard pros

Des tonnes de modèles qui peuvent être superposés pour en utiliser plusieurs à la fois

Fonctionnalités de rétroaction et de collaboration pour rationaliser les premières phases de l'élaboration d'un projetdéveloppement du projet ❌ Conceptboard cons

Limitecapacités de modification en cours de texte pour mettre en forme des notes autocollantes

Manque de fonctionnalités permettant de gérer le projet au-delà de ses premières étapes

Prix du Conceptboard

Free: Tableaux illimités, un membre de l'équipe, 100 objets, bibliothèque de modèles, intégrations de base, 500MB de stockage de fichiers

Tableaux illimités, un membre de l'équipe, 100 objets, bibliothèque de modèles, intégrations de base, 500MB de stockage de fichiers Premium ($6 par utilisateur, par mois): Moins de 10 membres d'équipe, objets illimités, projets, 50+ participants par Tableau, partage audio et vidéo, 20GB de stockage de fichiers

Moins de 10 membres d'équipe, objets illimités, projets, 50+ participants par Tableau, partage audio et vidéo, 20GB de stockage de fichiers Business ($9.50 par utilisateur, par mois): 10+ membres de l'équipe, 75 participants par tableau, 1TB de stockage de fichiers

10+ membres de l'équipe, 75 participants par tableau, 1TB de stockage de fichiers Enterprise (contacter pour les prix, minimum 250 licences): toutes les fonctionnalités et une limite personnalisée pour le stockage des fichiers

Évaluation des clients de Conceptboard

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (20+ avis)

7. Expliquer Tout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image9-1400x613.png Page d'Accueil de Explain Tout /$$$img/

via Explain Everything

Le paramètre qui différencie Explain Tout d'un logiciel de tableau blanc numérique standard est son fonctionnalité d'enregistrement d'écran qui vous permet de transformer vos Tableaux en tutoriels à présenter aux classes, aux membres de l'équipe, aux parties prenantes, etc. Bien que vous puissiez trouver une certaine polyvalence dans les cas d'utilisation d'Explain Tout, il est principalement ciblé pour les éducateurs de pratiquement tous les sujets.

Nos fonctionnalités favorites Explain Tout

Enregistrez des tableaux blancs (et modifiez l'enregistrement dans l'application) pour screencaster des cours magistraux et des tutoriels pour l'apprentissage mixte

Palette de couleurs achevée avec une pipette pour les codes HEX ou RVB

Accès par lien ou par code pour partager les tableaux blancs avec des utilisateurs externes

✅ Explain Tout pros

Des tonnes de fonctionnalités pour favoriser la créativité comme les couleurs uniques, les cliparts, le remplissage des couleurs et la superposition d'images

Fonctionnalités robustes d'enregistrement du Tableau blanc

❌ Explain Tout contre

Ne permet pas de créer, gérer, prioriser ou suivre des tâches, des projets, des éléments d'action ou des flux de travail

Tellement axé sur l'éducation qu'il faudrait beaucoup de créativité pour adapter Explain Tout à un autre secteur d'activité

Prix d'Explain Tout

Free: jusqu'à trois projets, une diapositive par projet, exportation d'une vidéo jusqu'à une minute, discussion vocale, partage de liens vidéo sur le web, 500MB d'espace de stockage cloud

jusqu'à trois projets, une diapositive par projet, exportation d'une vidéo jusqu'à une minute, discussion vocale, partage de liens vidéo sur le web, 500MB d'espace de stockage cloud Enseignant (34,99 $ par utilisateur et par an): projets, diapositives et enregistrements illimités, 1 Go de stockage cloud, gestion des utilisateurs et des licences, dossiers partagés

projets, diapositives et enregistrements illimités, 1 Go de stockage cloud, gestion des utilisateurs et des licences, dossiers partagés Classe et école (130 $ par enseignant et 30 élèves, par an): Déploiement MDM, sécurité et permissions avancées, assistance prioritaire, rapports à la demande

Explain Tout évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (5+ avis)

8. Vibe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot-6-13-2022-9-24-24-AM-1400x590.png

/$$$img/

via Vibe

Que fait-on lorsque l'on croise un tableau blanc de première génération avec le dernier logiciel de tableau blanc disponible sur le marché aujourd'hui ? Vous obtenez Vibe -les tableaux intelligents interactifs équipés de logiciel de collaboration .

Vibe Boards marient essentiellement l'idée du matériel et du logiciel de tableau blanc, mais leur plateforme en ligne, Canvas, vous permet d'accéder à votre tableau sur votre ordinateur de bureau ou votre tablette. C'est donc sur Canvas que nous nous concentrerons ici 🙂

Nos fonctionnalités Vibe préférées

Des tonnes d'intégrations améliorent les fonctions de l'application Vibe Canvas

Choix de modèles ou d'une toile vierge comme point de départ

✅ Les avantages de Vibe

Idéal pour créer, modifier et annoter rapidement des images ou des dessins

S'intègre à ClickUp

❌ Vibe contre

Pas de fonctionnalités de suivi des tâches ou de gestion du travail

Le logiciel Vibe Canvas fonctionne mieux lorsqu'il est associé au matériel Vibe Tableau, dont le prix commence à 2 999 $ 👀

Prix du Vibe

Vous pouvez essayer gratuitement le logiciel de tableau blanc de Vibe appelé Canvas, et l'application fonctionne mieux avec l'achat du Vibe Tableau. Pour une durée limitée, le Tableau le plus récent, Vibe S1, est en vente avec une réduction de 10 %, son prix habituel étant de 3 299 $.

Évaluations des clients pour le Vibe

G2 : N/A

Capterra : N/A

9. Visme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/visme-whiteboards.png

/$$$img/

via Visme

Faites passer vos idées du stade de la complexité à celui de la fluidité en quelques secondes grâce à Tableaux blancs Visme visme a été créé pour vous aider à vous débarrasser des notes ennuyeuses afin que vous puissiez faire du brainstorming avec style. Visme vous permet d'exploiter des possibilités infinies grâce à des modèles conçus par des professionnels et à des fonctionnalités intuitives pour vous aider à exécuter des projets du début à la fin.

Nos fonctionnalités Visme favorites

Fonctionnalité intégrée de vidéo et de discussion avec @mentions

Modèles de Tableau blanc personnalisables pour différents projets et besoins de l'équipe

Le Tableau blanc illimité permet à vos idées de grandir et de s'améliorer dans un seul espace

✅ Visme pros

Fonctionnalités de gestion d'équipe et de projet collaboratif pour aider à la pensée visuelle, aux projets personnalisés et aux sprints

Sécurité et fonctionnalités de l'espace de travail pour garder les projets privés et sûrs

❌ Visme contre

À ne pas faire avec ClickUp

Prix de Visme

Basique : Compte gratuit avec des fonctionnalités limitées

: Compte gratuit avec des fonctionnalités limitées Starte r (à partir de 12,25 $ US/mois) : Accédez aux fonctionnalités nécessaires à une utilisation individuelle.

r (à partir de 12,25 $ US/mois) : Accédez aux fonctionnalités nécessaires à une utilisation individuelle. Pro (à partir de 24,75 $/mois): fonctions de collaboration avancées, mode de vote et chronomètre, contrôles administratifs de base

fonctions de collaboration avancées, mode de vote et chronomètre, contrôles administratifs de base Enterprise (contactez-nous pour connaître le prix): intégrations avancées, contrôles administrateurs avancés, SSO

Évaluation des clients de Visme

G2 : 4.5/5 (270+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (650+ avis)

10. Tableau blanc Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image11-1400x571.png Page d'accueil du Tableau blanc de Microsoft /$$$img/

via Microsoft Whiteboard Tableau blanc de Microsoft fait partie de Microsoft 365, donc si votre équipe utilise déjà Teams ou OneNote, vous avez probablement accès à cette application. Faisant partie d'une plus grande suite de produits, les Tableaux blancs Microsoft s'alignent facilement sur le travail stocké dans d'autres outils Microsoft et peuvent être utilisés pour améliorer de nombreuses fonctionnalités de tableau blanc numérique standard que j'ai appris à reconnaître chez d'autres grandes marques.

Nos fonctionnalités favorites du Tableau blanc Microsoft

Liste de collaboration pour savoir qui a rejoint votre session de tableau blanc en direct

Accès à plus de 40 modèles

✅ Les pros du Tableau blanc de Microsoft

Accédez à votre tableau blanc de n'importe où en vous connectant à l'application sur votre navigateur web ou sur l'application Windows

Utilisez votre tableau blanc aux côtés d'autres produits Microsoft pour connecter vos idées à vos processus de travail

❌ Microsoft Tableau blanc contre

Besoin d'autres produits pour tirer le meilleur parti de votre tableau blanc pour une gestion de projet efficace

Les fonctionnalités visuelles limitées rendent difficile la personnalisation complète de votre tableau blanc

Prix du Tableau blanc Microsoft

MS Tableau blanc fait partie de MS 365, qui propose une tarification personnalisée sur contact ou six forfaits.

Pour un usage personnel :

Microsoft 365 Personal (6,99 $/mois pour une personne): 1 To de stockage cloud, e-mail gratuit, Microsoft Editor

1 To de stockage cloud, e-mail gratuit, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 $/mois pour 6 personnes maximum): Outils d'IA pour la création, sécurité avancée OneDrive

Pour une utilisation en entreprise :

Microsoft 365 Business Basic (5 $/utilisateur par mois): versions web et mobile des applications Office, protection des e-mails, Microsoft Forms for feedback

versions web et mobile des applications Office, protection des e-mails, Microsoft Forms for feedback Microsoft 365 Business Standard (12,50 $/utilisateur par mois): plus de 1 000 contrôles de confidentialité, boîte aux lettres électronique de 50 Go, applications Office premium

plus de 1 000 contrôles de confidentialité, boîte aux lettres électronique de 50 Go, applications Office premium Microsoft 365 Business Premium (20 $/utilisateur par mois): Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive

Microsoft Bookings, 1 To de stockage OneDrive Microsoft 365 Apps (8,25 $/utilisateur par mois): inclut uniquement les applications premium de la suite Office, la coécriture en temps réel, la synchronisation des fichiers sur PC ou Mac

Microsoft Tableau blanc évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (4,410+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (12 370+ avis)

11. Google Jamboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image4-1400x661.png Page d'Accueil de Google Jamboard /$$img/

_via Google Jamboard

À l'instar de Vibe, Google Jamboard mise sur le matériel pour compléter le logiciel de tableau blanc qu'il propose. Et comme pour Microsoft, Jamboard est probablement adapté à votre entreprise si elle fonctionne déjà principalement avec G Suite.

Pour les simples gribouillis, le brainstorming et l'organisation visuelle, Jamboard fait le travail terminé, mais pour les projets complexes, les salles de classe, les réunions et la gestion d'évènements, vous devrez vous appuyer sur d'autres applications de l'environnement de travail de Google pour faire le travail terminé.

Nos fonctionnalités préférées de Google Jamboard

Accédez à votre application de tableau blanc collaboratif depuis presque n'importe où grâce à l'applicationApplication Jamboard* Choisissez parmi différents arrière-plans pour mettre en forme votre toile vierge

Déposez des images, ajoutez des notes et récupérez des ressources directement sur le Web, ou récupérez du travail dans Docs, Sheets et Slides

✅ Les avantages de Google Jamboard

Présentez vos jams en temps réel via Google Meet et intégrez rapidement le travail d'autres applications Google dans votre Tableau

Très simple à utiliser si vous disposez d'un compte Google environnements de travail

❌ Google Jamboard contre

La puissance et la polyvalence de l'application Jamboard reposent sur d'autres produits G Suite ou sur du matériel

Les outils disponibles pour l'application sont limités et des fonctionnalités clés telles que l'ajout de vidéo, de son et d'autres médias à votre Tableau ne sont tout simplement pas disponibles

Prix de Google Jamboard

Le logiciel Google Jamboard, en tant qu'application et plateforme, est accessible à toute personne disposant d'un compte Google Workspace, qui propose quatre forfaits.

Free for personal: 15 Go de stockage par utilisateur dans Google Drive

15 Go de stockage par utilisateur dans Google Drive Business Starter (6 $/utilisateur par mois): 30 Go de stockage cloud par utilisateur, e-mail professionnel personnalisé, assistance standard

30 Go de stockage cloud par utilisateur, e-mail professionnel personnalisé, assistance standard Business Standard (12 $/utilisateur par mois): 2 To de stockage cloud par utilisateur, e-mail sans publicité, tableau blanc numérique

2 To de stockage cloud par utilisateur, e-mail sans publicité, tableau blanc numérique Business Plus (18$/utilisateur par mois): 5To de stockage cloud par utilisateur, acceptation automatique des invitations, création de sites web

Google environnements de travail propose également un forfait Enterprise sur demande.

Compare Jamboard Vs Miro_* !

Google Jamboard évaluations des clients

G2 : $$$A

Capterra : 4.4/5 (60+ avis)

12. Crayon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image12-1400x887.png Page d'Accueil de Crayon /$$$img/

crayonvia Crayon

Pour Crayon, la simplicité est de mise. Cette application n'en est qu'à ses débuts et n'offre que peu de fonctionnalités, si ce n'est un espace pour ajouter du texte simple, dessiner et faire un brainstorming grâce à la fonction cliquer-déplacer. Mais comme elle n'en est qu'à ses débuts, il est possible d'y ajouter des fonctionnalités plus avancées.

Nos fonctionnalités Crayon préférées

Fonctionnalité de dessin par cliquer-déplacer qui rappelle l'application Pain de Microsoft que tous les enfants des années 90 adoraient

Double-clic n'importe où pour créer un champ de texte

✅ Les avantages du Crayon

Très simple à comprendre et à adopter

Facile de partager des tableaux blancs et de rejoindre d'autres sessions de tableau blanc en direct par URL

❌ Crayon contre

Fonctionnalités limitées au point qu'il ne peut pas faire grand-chose au-delà des notes et des dessins de base

Pas de discussion, de fonctionnalités de gestion du travail, ou d'outils d'aide à la décisionpour améliorer ses fonctions #### Prix du Crayon

Crayon est actuellement en alpha et complètement gratuit pendant qu'il est dans son développement précoce.

Évaluations des clients de Crayon

G2 : $$$A

Capterra : N/A

13. Tableau blanc Fox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image6-1400x924.png Page d'Accueil du Tableau blanc /$$$img/

via Tableau blanc Fox

Si vous cherchez à partager rapidement un dessin ou à présenter une idée dans la phase initiale d'idéation, Tableau blanc Fox peut être une bonne solution logicielle de tableau blanc pour vous. Semblable à un tableau blanc que vous garderiez à votre bureau pour plus de commodité ou dans la cuisine pour ajouter des listes de courses, Tableau blanc Fox met l'accent sur l'utilisation de la couleur et d'images dessinées pour organiser votre tableau.

Nos fonctionnalités favorites du Tableau blanc Fox

Identifiant de salle de Tableau blanc pour une connexion rapide à n'importe quelle session en direct

67 options de couleurs à utiliser sur votre Tableau blanc

Mode sombre

✅ Les pros du Tableau blanc

Simple à prendre en main l'application et à rejoindre d'autres tableaux blancs depuis n'importe quel navigateur

Partagez votre tableau blanc via une URL dans un e-mail

L'utilisation de Tableau blanc Fox sur une tablette permet de bénéficier de fonctions supplémentaires comme les gestes de pincer pour zoomer et l'assistance du stylet

❌ Tableau blanc Fox contre

Aucune fonctionnalité de gestion de projet ou de travail

Limité au dessin ou à l'écriture avec le stylet du tableau blanc

Pas d'intégration avec d'autres outils de travail

Prix du Tableau blanc Fox

Personnel (gratuit): dessinez en sept couleurs, les tableaux blancs expirent au bout de 14 jours

dessinez en sept couleurs, les tableaux blancs expirent au bout de 14 jours Pro ($7 par mois): dessin en 67 couleurs, choix de la date d'expiration du tableau blanc, option mode sombre, pas de publicité

dessin en 67 couleurs, choix de la date d'expiration du tableau blanc, option mode sombre, pas de publicité Entreprise (à partir de 15 $ par utilisateur et par mois): base de données de tableaux blancs auto-hébergée en option, pas de participants anonymes, options de facturation flexibles

Tableau blanc Fox évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (2+ commentaires)

Capterra : N/A

14. Dessinez.Discutez

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image14-1400x761.png Page d'Accueil de Draw.Chat /$$$img/

via Draw.Chat

Draw.Chat est une solution efficace pour les équipes qui cherchent à collaborer dans un espace unique lors de réunions ou de sessions de brainstorming. Envoyez un lien modifiable pour rassembler rapidement les membres d'une équipe distribuée dans un espace unique pour dessiner, discuter et travailler ensemble.

Nos fonctionnalités préférées Draw.Chat

Mode hors ligne pour discuter et recevoir des notifications sur votre Tableau à tout moment

Glissez-déposez des images, des fichiers, des PDF et des photos pour les annoter sur votre Tableau

✅ Les plus de Draw.Chat

Des tonnes de raccourcis clavier pour faire circuler les idées le plus rapidement possible

Communiquez par conférence audio et vidéo depuis l'application

❌ Draw.Chat contre

Impossible de connecter les idées directement à votre flux de travail

Intégrations limitées pour améliorer les fonctions

Prix de Draw.Chat

Draw.Chat est un outil de tableau blanc en ligne gratuit.

évaluations des clients de Draw.Chat

G2 : $$$A

Capterra : 4.6/5 (5+ reviews)

15. InVision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image20-1400x644.png Page d'Accueil d'InVision /$$$img/

inVision

InVision Freehand est un tableau blanc en ligne simple et puissant qui permet aux équipes d'exprimer visuellement leurs idées par le biais de diagrammes, de dessins et bien plus encore.

Nos fonctionnalités InVision favorites

Fonctionnalité de cartes mentales (Mind Mapping)

Plus de 100 modèles, dont beaucoup ont été conçus par les équipes dedes plateformes de gestion de projet similaires à utiliser avec les autres applications comme Monday.com , Jira et Asana ✅ InVision pros

Des tonnes de modèles et d'intégrations rendent les tableaux blancs InVision plus précieux et plus polyvalents pour différentes équipes

Possibilité d'accéder à toutes les fonctionnalités fondamentales avec chaque forfait, même la version gratuite

❌ InVision contre

Intégrations limitées et ne fait pas d'intégration avec ClickUp

Difficile de gérer des projets complexes à mesure que d'autres idées et collaborateurs s'ajoutent à votre tableau blanc

Prix d'InVision

Free: jusqu'à 100 utilisateurs, trois mains libres, des espaces publics et privés illimités, toutes les fonctionnalités clés et les intégrations à la plateforme

jusqu'à 100 utilisateurs, trois mains libres, des espaces publics et privés illimités, toutes les fonctionnalités clés et les intégrations à la plateforme Pro (4$ par utilisateur et par mois): jusqu'à 200 utilisateurs, espaces illimités

jusqu'à 200 utilisateurs, espaces illimités Enterprise (contactez-nous pour connaître le prix): prix par place sans limite d'utilisateurs, gestion d'équipe et sécurité avancées

InVision évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (740+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (660+ avis)

16. Ziteboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image3-1400x837.png Page d'accueil du Ziteboard /$$$img/

via Ziteboard

Ziteboard est un logiciel de tableau blanc collaboratif qui permet aux équipes de faire du brainstorming, de présenter, de tutorer ou de former à partir de n'importe quel appareil. Principalement commercialisé auprès des tuteurs et des concepteurs, Ziteboard est censé agir comme le "papier à gratter" pour les équipes et les éducateurs à distance afin de créer des wireframes, de discuter en voix et en vidéo, et même de tracer des équations graphiques dans un espace ouvert sans fin.

Nos fonctionnalités préférées de Ziteboard

Fonctionnalité de tableau blanc anonyme permettant à des clients ou utilisateurs externes de se joindre à votre Tableau

Exportez vos fichiers PNG ou SVG du Ziteboard directement dans Photoshop ou Illustrator pour archiver votre travail

Bouton "confetti" pour célébrer les réussites et les petites victoires

✅ Les pros du Ziteboard

De multiples fonctionnalités pour communiquer avec l'équipe au-delà de la discussion

Facilité d'importation, d'exportation et de partage de vos tableaux pour faire avancer vos idées

❌ Ziteboard contre

N'est pas conçu pour gérer les tâches ou connecter vos idées de tableau blanc directement à votre flux de travail

Version gratuite limitée, la plupart des fonctionnalités avancées ne sont disponibles que pour les forfaits payants

Prix de Ziteboard

Démarrage (gratuit): trois Tableaux, collaborateurs illimités, trafic de données limité, trois couleurs de base, notes autocollantes, importation d'images de faible résolution, importations PDF limitées

trois Tableaux, collaborateurs illimités, trafic de données limité, trois couleurs de base, notes autocollantes, importation d'images de faible résolution, importations PDF limitées Une semaine Pro (paiement unique de 5 $): tableaux illimités, trafic de données illimité, couleurs personnalisées, stylos surligneurs, importation PDF complète, discussion textuelle, tableaux publics et privés

tableaux illimités, trafic de données illimité, couleurs personnalisées, stylos surligneurs, importation PDF complète, discussion textuelle, tableaux publics et privés Pro mensuel ($9 par mois): toutes les fonctionnalités du forfait Pro d'une semaine sur une base mensuelle

toutes les fonctionnalités du forfait Pro d'une semaine sur une base mensuelle Pro annuel ($$$a): toutes les fonctionnalités du forfait Pro d'une semaine sur une base annuelle

toutes les fonctionnalités du forfait Pro d'une semaine sur une base annuelle Enterprise (contacter pour les prix): personnalisations, licence libellée, SSO, cryptage, serveur dédié

Ziteboard évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (4+ reviews)

Capterra : 5/5 (3+ avis)

Bonus : Pour plus d'outils de Tableau blanc, consultez notre guide sur Mural alternatives !

💘 ClickUp + Tableaux blancs = 4ever

Que vous soyez le brainstormer, le planificateur, le gribouilleur ou le faiseur de votre équipe, il existe un outil de tableau blanc numérique pour concrétiser vos idées - et.. ne cherchez pas plus loin que ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image1.gif Channing Tatum 21 Jump Street /$$$img/

Columbia Pictures MGM via GIPHY La puissance et la polyvalence réelles du gestion de projet Tableau blanc prend tout son sens lorsque vous êtes en mesure de connecter vos pensées à votre flux de travail, une fonctionnalité que les Tableaux blancs ClickUp ont perfectionnée !

La collaboration et la créativité prennent un tout autre sens grâce aux formes, objets et notes facilement convertis en tâches, à la modification en cours et à bien d'autres choses encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image13.gif Mettez vos idées en pratique avec les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

fusionnez la puissance de ClickUp avec la liberté créative des Tableaux blancs et commencez à concrétiser vos idées instantanément_

Avec une liste croissante de fonctionnalités et des forfaits encore plus importants, ClickUp est le point de départ idéal pour vos besoins en matière d'application Tableau blanc. Accédez aux Tableaux blancs gratuitement et testez vos trois premiers Tableaux dans ClickUp gratuitement et pour toujours. Essayez-le vous-même et dites-nous ce que vous en pensez ! 🚀