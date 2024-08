Comment développer et exploiter les Story Points en Agile : un guide d'optimisation des performances

Dites points, et votre esprit commencerait à penser aux lignes d'une course ou d'un jeu. Mais les points d'histoire de l'Agile ont une histoire différente. 😊

Dans la méthodologie Agile, les user stories sont un outil fiable pour décrire ce qu'un utilisateur souhaite réaliser en utilisant le produit. L'idée est d'encourager les équipes à réfléchir à comment et pourquoi une fonctionnalité sera utilisée. Par exemple, pour une tâche concernant l'ajout d'un bouton de connexion sur la page d'accueil, l'histoire de l'utilisateur serait : En tant que visiteur fréquent, je veux pouvoir me connecter facilement à partir de la page d'accueil afin d'accéder rapidement à mon compte.

Mais comment faire pour gérer et forfaiter le travail nécessaire à la mise en œuvre de ces histoires ? La manière Agile de le faire est de leur attribuer des points d'histoire.

Dans ce guide, nous allons explorer les tenants et les aboutissants de l'utilisation des story points dans la gestion de projet Agile, couvrant:

Les étapes à suivre pour l'estimation des story points

Les pièges à éviter au cours du processus

Les logiciels qui font de l'estimation Agile un jeu d'enfant

Qu'est-ce que les Story Points en Agile ?

Les Story Points sont une unité de mesure qui permet d'estimer l'effort global nécessaire pour achever une histoire d'utilisateur dans un projet Agile backlog de produit ou tout autre flux de travail préétabli.

Il ne s'agit pas d'une mesure de performance obligatoire pour lier les employés ou pousser les managers à superviser le développement, mais plutôt d'un système de points facultatif pour évaluer la taille relative du travail ou des risques impliqués dans l'achevé d'une histoire d'utilisateur.

Les points sont généralement calculés juste avant que le réunion de planification du sprint . L'estimation des points de récit à cette étape aide l'ensemble de l'équipe à prendre des décisions éclairées sur les récits à prioriser dans le prochain sprint backlog . Dans la plupart des cas, les équipes organisent une réunion d'estimation des points, ou attribuent simplement des valeurs aux histoires asynchrones en fonction de paramètres tels que la priorité et la capacité de la charge de travail.

3 critères clés pour l'estimation des points de story Agile

Lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de story points à attribuer à une histoire d'utilisateur, trois facteurs aident les équipes agiles à évaluer le travail avec précision : l'effort, le risque et la complexité.

1. Effort : Volume et intensité du travail requis

Le terme "effort" fait référence à la quantité de travail nécessaire pour achever les différents récits des utilisateurs. Le processus d'estimation relative consiste à répondre à des questions telles que :

Combien de tâches sont concernées ?

À quelles activités de préparation et de suivi faut-il s'attendre ?

Quel est le niveau d'effort requis pour chaque tâche et activité de préparation ?

Plus l'effort requis à travers ces étapes est important, plus l'article est susceptible d'avoir de points. Ici, vous pouvez faire une comparaison basée sur le nombre d'heures que prennent les tâches proposées - par exemple :

Moins de 3 heures pour la conception d'un caractère de jeu sur le thème de Noël : 0,5 point d'histoire Une journée de travail pour concevoir une nouvelle fonctionnalité d'application : 2 points d'histoire

Une erreur fréquente lors du calcul des story points est de les considérer uniquement comme une mesure directe du temps. Si les estimations de durée vous indiquent en termes absolus le temps qu'il faudra pour achever une tâche, elles n'offrent pas une mesure relative appropriée de la difficulté d'une tâche par rapport à d'autres tâches.

2. Risque : incertitude et obstacles potentiels

Ce critère implique la prise en compte des risques liés au processus, les dépendances à l'égard des tâches internes ou des facteurs externes, et les inconnues du processus de développement. Chaque valeur de point d'histoire ajoute au score de risque.

Ainsi, les histoires à haut risque justifieront plus de points d'histoire car elles nécessitent une période tampon supplémentaire pour amortir les défis imprévus qui surgissent. Les équipes Agile peuvent utiliser les points pour rejeter certaines histoires ou gérer et atténuer les risques plus efficacement.

3. Complexité : Difficulté technique et subtilité

La complexité ne concerne pas seulement la difficulté de la tâche, mais aussi le degré de complexité et d'implication de la solution. Cela inclut l'utilisation de technologies nouvelles ou peu familières, la nécessité de s'appuyer sur des solutions innovantes ou non testées, et le niveau de défi intellectuel.

Les histoires plus complexes nécessitent généralement plus de réflexion, de forfaits et de résolution de problèmes, ce qui se traduit par des points d'histoire plus élevés.💡

Astuce: Utilisez la fonction Modèle de Backlogs et de Sprints ClickUp pour aider les équipes agiles et les équipes scrum contribuent aux story points sur un canevas commun. Il est livré avec des listes de sprint préconstruites, achevées avec des champs personnalisés, pour inclure des informations sur les différents critères de comparaison des story points.

Affichez une vue cohérente de vos éléments de backlog et de leurs story points correspondants grâce à ce modèle bien conçu

Avantages de l'utilisation des Story Points en Agile

Le processus d'estimation des story points implique une discussion et un consensus entre les membres de l'équipe agile ou scrum, la promotion de la collaboration et une compréhension partagée des tâches. Voici quelques autres avantages notables :

Une estimation des story points est efficace si elle améliore la compréhension approfondie du travail et permet une meilleure planification et priorisation. Cependant, le processus de calcul des points et de leur conversion en heures n'est pas vraiment simple.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons combiné les bonnes pratiques standard de Méthodologies agiles avec des éclairages exploitables pour vous apporter six étapes pour calculer les story points agiles de manière efficace. ✨

Étape 1 : comprendre l'effort global impliqué dans chaque histoire d'utilisateur

S'assurer que l'équipe comprend les histoires d'utilisateurs ou les fonctionnalités qui doivent être mises en œuvre est une première étape importante. **Cela implique de discuter des objectifs d'achèvement, des exigences de préparation et de tous les défis potentiels associés à l'histoire

Pour que cette étape soit réussie, vous devez structurer la communication de l'équipe autour des Teams de manière productive à l'aide d'un logiciel de qualité. Nous avons la solution idéale : ClickUp clickUp est une plateforme de productivité et de collaboration tout-en-un.

Planifiez des réunions régulières de backlog refinement ou de story grooming à l'aide de l'application Affichage du Calendrier ClickUp et utilisez ces sessions pour réviser et discuter des histoires en collaboration. Vous pouvez créer et modifier en cours les détails de chaque histoire à l'aide de Documents ClickUp . Les membres de l'équipe peuvent contribuer simultanément ce qui fait de l'estimation un processus dynamique et interactif.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Les L'affichage du ClickUp Chat permet des discussions transparentes avant et après les sprints. Pour les équipes asynchrones, des fonctionnalités telles que Commentaires et Mentions peuvent être utilisées pour poser des questions et demander des éclaircissements.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affiche de discussion simplifiée /$$$img/

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Conseil: Vous pouvez maintenant utiliser la fonction Générateur d'histoires d'utilisateurs basé sur l'IA dans ClickUp 3.0 pour créer des histoires d'utilisateurs claires et cohérentes avec des instructions simples et accélérer le processus d'estimation des points.

$$$a étape 2 : Choisir une histoire de référence

Sélectionnez une histoire utilisateur simple et bien comprise comme base ou point de référence. En règle générale, un gestionnaire de projet ou un membre de l'équipe principale attribuera des valeurs, souvent un seul point de récit, qui servira d'échelle comparative pour les autres récits.

Pour la plupart des équipes agiles l'utilisation d'une seule histoire de référence permet de simplifier le processus. Cependant, certaines équipes accueillent favorablement plusieurs histoires de référence pour une estimation relative plus précise, d'autant plus lorsque le projet englobe différents types de tâches. Chaque histoire de référence peut représenter une catégorie de tâche ou un niveau de complexité différent, fournissant ainsi un cadre plus nuancé pour l'estimation

ClickUp offre de nombreux paramètres pour configurer et comparer les scénarios de référence. Utiliser Champs personnalisés pour attribuer et afficher les paramètres de mesure pour chaque histoire de référence. Vous pouvez même transformer les histoires en tâches et les comparer sur la page Vue Tableau ClickUp . L'idée est d'examiner d'un coup d'œil ces valeurs ou exigences relatives en termes de complexité, d'effort et de risque.

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à une vue Tableau Kanban entièrement personnalisable

Étape 3 : Déterminer la méthode de séquençage avant d'attribuer la valeur numérique réelle

Une fois que vous avez vos histoires de base, discutez du nombre de story points à utiliser pour les différents niveaux d'effort. Vous pouvez appliquer les séquences suivantes :

Échelle linéaire : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. Échelle de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

De nombreuses équipes utilisent une séquence de Fibonacci pour l'attribution des points d'histoire, où chaque point représente la somme des deux nombres qui le précèdent. Par rapport au système de points linéaire, cette séquence reflète mieux l'incertitude inhérente aux grandes histoires - plus l'histoire est grande, plus l'incertitude est grande, et donc plus le saut de points est important. Les nombres 1 à 8 sont principalement utilisés pour des tâches précises, tandis que les nombres 13, 21, 34, 55 et au-delà peuvent être utilisés pour des tâches de plus grande envergure.

Conseil: Utilisez le Vue Tableur ClickUp pour noter les points de chaque histoire d'utilisateur dans une feuille de calcul. Vous pouvez appliquer un code couleur pour rendre la comparaison rapide et attrayante.

Achevé de créer une vue comparable des points d'histoire, avec les assignés et les niveaux de complexité codés en couleur

N'oubliez pas de rester simple ! Trop réfléchir aux story points ou rendre le processus d'estimation trop détaillé à cette étape peut vous ralentir. Cherchez à simplifier et non à compliquer à l'excès.

Étape 4 : Enregistrer le consensus de l'équipe

Utilisez une technique d'estimation basée sur le consensus, comme le Planning Poker. Dans cette méthode un membre senior de l'équipe utilise un jeu de cartes avec des nombres représentant les points de l'histoire, et chaque membre junior de l'équipe sélectionne une carte qui représente son estimation de l'histoire.

Tous les membres de l'équipe révèlent simultanément les cartes qu'ils ont choisies. S'il existe un écart important entre les estimations, les participants discutent de leur raisonnement, puis ils révisent leurs estimations et sélectionnent de nouvelles cartes. Ce processus est Fermé jusqu'à ce que l'équipe parvienne à un consensus ou à une approximation proche. Tableaux blancs ClickUp offrent une excellente plate-forme pour réaliser des estimations en temps réel des points de récit, en particulier pour les projets de les équipes à distance . Utilisez le canevas infini pour créer une matrice d'estimation des points de récit, et les membres de l'équipe peuvent dévoiler leurs "cartes" virtuelles en ajoutant des notes autocollantes avec leurs points estimés. Ils peuvent ajouter des commentaires, poser des questions ou fournir des détails supplémentaires pour justifier leurs estimations.

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel sur les tableaux blancs ClickUp faciles à utiliser

Étape 5 : Enregistrer les estimations des points d'histoire

Une fois le consensus atteint, enregistrez les story points pour chaque histoire utilisateur. Dans ClickUp, vous pouvez utiliser Points de sprint pour attribuer des points aux histoires et forfaiter ce que l'équipe peut accomplir au cours d'un sprint. Ajoutez-les à n'importe quelle tâche, ou même répartissez-les entre les tâches suivantes plusieurs assignés !

Vous pouvez également utiliser Cartes Sprints pour construire des tableaux de bord personnalisés qui affichent une vue d'ensemble de la progression du sprint, des performances de l'équipe et de la distribution de la charge de travail en fonction des points de suivi. Nos favoris incluent :

Cartes de vélocité indiquent le nombre de points de récit achevés au cours des sprints précédents. La vélocité d'une équipe offre une perspective historique qui aide le manager du projet à prévoir les capacités des sprints à venir

Cartes de récapitulation (burndown cards) indiquent le travail restant par rapport au temps restant dans le sprint. Elles permettent aux équipes de savoir si elles sont en mesure d'achever leurs validations de sprint en se basant sur les points d'histoire assignés aux tâches

Cartes d'épuisement permettent de suivre le travail terminé par rapport au travail total prévu pour le sprint, représenté en points d'histoire. Cela peut être utile pour visualiser la progression et les changements de périmètre

Suivez la progression et visualisez les jalons avec les cartes Burnup dans les tableaux de bord ClickUp

Étape 6 : Affiner l'estimation des points d'histoire avec l'expérience

Au fur et à mesure que l'équipe achève des sprints et acquiert une meilleure compréhension de sa capacité de travail et de la complexité des différents types d'histoires, elle est mieux placée pour discuter de ce qui a été surestimé ou sous-estimé et pourquoi, en tirant des leçons des divergences. Les gestionnaires de projet doivent être ouverts à la possibilité de revoir et d'ajuster les points de l'histoire lorsqu'ils acquièrent une meilleure compréhension ou si des points entiers de l'histoire sont surestimés ou sous-estimés exigences du projet changer.

Passer en revue les estimations collées dans le passé et noter les divergences peut cependant prendre beaucoup de temps. Heureusement, vous pouvez paramétrer la fonction Automatisations ClickUp pour signaler automatiquement toutes les tâches dont les estimations étaient très éloignées de la réalité, afin qu'elles fassent l'objet d'un examen plus approfondi.

En outre, Objectifs ClickUp permettent aux équipes de définir des objets spécifiques, de suivre la progression et de rester en phase avec les efforts d'amélioration. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif d'améliorer la corrélation entre l'effort estimé et l'effort réel requis d'un certain pourcentage.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Fonctionnalité des objectifs ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression Fonctionnalités de ClickUp en matière de rapports peuvent également aider les équipes à déterminer si elles améliorent leurs processus d'estimation au fil du temps.

3 défis à surmonter pour une estimation plus précise des Story Points Agile

Les processus de transition de la gestion traditionnelle du backlog de produit à l'estimation des story points en Agile est un véritable défi. Ajoutez à cela d'autres facteurs liés à la psychologie humaine et à la culture organisationnelle, et vous avez un vrai problème à portée de main. Voici trois défis courants et ce qu'il faut faire pour les relever:

1. Préférence pour les estimations de durée

Les équipes qui passent des estimations traditionnelles basées sur la durée à l'estimation par story points rencontrent souvent des difficultés. On a tendance à considérer la valeur des story points en termes de temps - par exemple, en assimilant un story point au nombre d'heures ou de jours nécessaires - ce qui va à l'encontre de l'objectif de cette unité plus abstraite.

Solution

Les estimations de durée sont profondément ancrées dans de nombreuses cultures et pratiques organisationnelles. Pour changer cela, il ne suffit pas d'apprendre une nouvelle technique, mais il faut aussi changer radicalement la façon dont le travail et la productivité sont affichés .

Au début, combinez les estimations de durée avec les story points pour aider votre équipe à s'adapter, puis supprimez progressivement les estimations de durée au fur et à mesure que l'équipe se sent plus à l'aise avec les story points.

2. Ancrage et biais de confirmation

Les biais psychologiques peuvent également influencer le processus d'estimation :

L'ancrage se produit lorsque les individus s'appuient trop fortement sur un élément d'information initial, l'ancrage symbolique, lorsqu'ils prennent des décisions - par exemple, la première estimation exprimée peut influencer indûment le reste de l'équipe, ce qui conduit à des résultats faussés ⚓

se produit lorsque les individus s'appuient trop fortement sur un élément d'information initial, l'ancrage symbolique, lorsqu'ils prennent des décisions - par exemple, la première estimation exprimée peut influencer indûment le reste de l'équipe, ce qui conduit à des résultats faussés ⚓ le biais de confirmation peut conduire les membres de l'équipe à approuver les estimations qui confirment leurs idées préconçues, qui ne sont pas nécessairement vraies

Solution

La prise de conscience est la première étape pour atténuer les biais psychologiques et leur impact. Demandez aux membres de l'équipe d'écrire leurs estimations indépendamment avant de les partager, ou imposez strictement de révéler les cartes simultanément avec les autres dans le cadre du Planning Poker afin de réduire l'influence des opinions révélées.

3. Pression pour se conformer

Dans les paramètres d'une équipe, il peut y avoir une pression implicite pour se conformer à l'opinion majoritaire ou aux vues des membres les plus dominants ou les plus anciens de l'équipe. Cette pression peut étouffer les opinions individuelles et conduire à des estimations moins précises ou moins honnêtes, en particulier dans les environnements où le désaccord est découragé et où l'harmonie et le consensus sont privilégiés.

Solution

Favorisez un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour discuter de leur raisonnement sans craindre d'être jugés ou d'entrer en conflit. Rechercher activement et prendre en compte les différents points de vue, en particulier ceux des membres de l'équipe qui peuvent avoir une perspective ou une expérience différente. L'estimation collaborative, à laquelle tous les membres de l'équipe contribuent, est la clé.

Naviguer dans les Story Points et les projets Agile avec ClickUp

À l'heure de la transition vers l'estimation par story points, faites-le bien avec ClickUp. 🌸

La plateforme propose toute une série de fonctions pour la gestion de projets Agile et des sprints. Par exemple, Tâches, sous-tâches et checklists fournissent une structure hiérarchique pour organiser le travail, ce qui est essentiel pour toutes les techniques d'estimation des story points. Voici comment :

Tâches ClickUp représentent des unités de travail individuelles, qui peuvent être assimilées à des histoires ou des fonctionnalités dans les méthodologies de gestion de projet Agile Les sous-tâches permettent de décomposer les tâches complexes en éléments plus détaillés, ce qui facilite la gestion et l'estimation du travail à un niveau plus fin Les checklists au sein des tâches ou sous-tâches permettent de dresser une liste des critères d'acceptation pour les points de l'histoire. Vous pouvez également ajouter des éléments d'action fournissant des étapes claires pour l'achèvement et garantissant qu'aucun aspect d'une tâche n'est achevé ✅

Ajouter des points sprint dans une tâche ClickUp pour faire avancer les projets

ClickUp offre des douzaines d'options de Modèles agiles qui sont préconfigurés pour correspondre à des flux de travail communs au sein de la méthodologie . Ces modèles comprennent des paramètres qui s'alignent sur les normes de l'UE Pratiques agiles comme le forfait de sprint, l'affinage du backlog, et les les résumés rapides quotidiens .

Les modèles peuvent accélérer le processus d'installation des nouveaux projets Agile, en garantissant que les bonnes pratiques sont abonnées et que l'équipe peut rapidement commencer à travailler avec une structure familière. Par exemple, le modèle gratuit de ClickUp Agile Story Template (modèle de récit agile) vous aide à créer et à gérer sans effort des histoires d'utilisateurs dans un cadre Agile, en réduisant la charge de travail des chefs d'équipe.

De l'histoire à la gloire : Implémentation des Story Points en Agile avec ClickUp

L'idéation et la mise en œuvre de story points en Agile se font sans stress avec ClickUp. La plateforme aide à organiser les méthodologies Agile en fournissant un cadre intuitif pour la gestion des histoires et des story points, en assistant la planification efficace des sprints et en améliorant la collaboration de l'équipe.

Faites votre prochain sprint à la manière de ClickUp et voyez la différence par vous-même. 🥰 Inscrivez-vous à ClickUp maintenant et essayez-le gratuitement !