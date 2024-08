Les 16 meilleurs outils agiles pour la gestion de projet en 2024

Scrum ceci. Agile ça.

Ou devrions-nous tout simplement faire du Kanban ????

Telles sont les questions auxquelles toute équipe Agile souhaite répondre !

Avec 94% des répondants confirmant que leur organisation a adopté une forme de méthodologie agile en 2021, il n'est pas étonnant que les équipes aient besoin d'utiliser les bons outils agiles pour maximiser l'avancement de leurs projets.

Si votre projet Agile outils de gestion de projet vous font défaut ? Bonne chance.

Heureusement, nous aimons maximiser la collaboration au sein de l'équipe avec un état d'esprit agile c'est pourquoi nous avons rassemblé une collection des meilleurs outils logiciels agiles sur le marché aujourd'hui.

Top 16 des outils agiles pour votre équipe agile

Cette liste vous permettra de trouver les meilleurs outils Agile pour votre équipe de développeurs et de chefs de projet.

Créez le flux de travail Agile parfait et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion de projet avec la vue Board de ClickUp

Optimisez votre productivité et votre collaboration avec ClickUp - une solution tout-en-un pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe. Conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des équipes dans tous les secteurs d'activité, ClickUp rationalise les flux de travail et stimule la productivité au sein de votre organisation.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp la meilleure solution de solution de gestion de projet agile ?

D'une part, ClickUp est conçu pour s'adapter facilement à de nombreux flux de travail, en particulier les flux de développement tels que Kanban, Scrum et Agile. Cette application tout-en-un et flexible offre des centaines de fonctionnalités avancées et une plateforme entièrement personnalisable, ce qui permet aux équipes de configurer ClickUp de manière à ce qu'il prenne en charge un grand nombre de flux de travail approche agile moderne et répond à leurs besoins uniques, à leurs flux de travail complexes et à leurs préférences personnelles.

Grâce à ce niveau de flexibilité et aux fonctionnalités avancées de ClickUp, vous et votre équipe agile serez en mesure de.. :

Mettre en place un flux de travail Agile-Scrum structuré et automatisé : Maximiser la productivité avec une planification de sprint adaptée à la charge de travail de votre équipe. Minimiser la micro-gestion en automatisant l'attribution des points de sprint et en reportant les tâches inachevées sur les sprints suivants

: Maximiser la productivité avec une planification de sprint adaptée à la charge de travail de votre équipe. Minimiser la micro-gestion en automatisant l'attribution des points de sprint et en reportant les tâches inachevées sur les sprints suivants Gestion du développement Agile projets avec facilité: Décomposer les grands projets en petits morceaux (Sprints) et les gérer efficacement en utilisant les SprintsClickApp *Gérer les Sprints et les backlogs : Planifiez, organisez et gérez efficacement les sprints et les backlogs avec la vue personnalisée de votre choix, et utilisez l'outil de gestion des sprints et des backlogs de ClickAppModèle de Backlog et de Sprints par ClickUp pour améliorer la gestion de votre backlog

Décomposer les grands projets en petits morceaux (Sprints) et les gérer efficacement en utilisant les SprintsClickApp *Gérer les Sprints et les backlogs : Planifiez, organisez et gérez efficacement les sprints et les backlogs avec la vue personnalisée de votre choix, et utilisez l'outil de gestion des sprints et des backlogs de ClickAppModèle de Backlog et de Sprints par ClickUp pour améliorer la gestion de votre backlog Visualisez et gérez vos flux de travail agiles : Visualisez votre travail, à votre façon en utilisant des vues personnalisées telles que Kanban, Gantt chart, Box view, et d'autres vues de travail dans ClickUp

: Visualisez votre travail, à votre façon en utilisant des vues personnalisées telles que Kanban, Gantt chart, Box view, et d'autres vues de travail dans ClickUp Rationalisez les processus de suivi des problèmes et des bogues : Créez des formulaires d'admission qui transforment les soumissions de bogues en tâches exploitables et assignez-les à des personnes ou à des équipes. Reliez les problèmes connexes, ajoutez des balises pour suivre les bogues et les problèmes de sécuritégérer votre carnet de commandes avec des statuts personnalisés

: Créez des formulaires d'admission qui transforment les soumissions de bogues en tâches exploitables et assignez-les à des personnes ou à des équipes. Reliez les problèmes connexes, ajoutez des balises pour suivre les bogues et les problèmes de sécuritégérer votre carnet de commandes avec des statuts personnalisés Collaborez sur les feuilles de route et plus encore: Décrivez clairement votre feuille de route sur des tableaux blancs numériques et partagez-la avec votre équipemodèles de feuilles de route de projet pour vous aider à structurer et à accélérer votre travail

Décrivez clairement votre feuille de route sur des tableaux blancs numériques et partagez-la avec votre équipemodèles de feuilles de route de projet pour vous aider à structurer et à accélérer votre travail Connecter le retour d'information et outils d'ingénierie : Intégrez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris les commentaires des clients pour prendre de meilleures décisions d'ingénierie avec des intégrations pour Zendesk, Intercom et Zapier. Ensuite, suivez la progression du développement avec des intégrations natives pour GitHub, GitLab et Bitbucket

: Intégrez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail, y compris les commentaires des clients pour prendre de meilleures décisions d'ingénierie avec des intégrations pour Zendesk, Intercom et Zapier. Ensuite, suivez la progression du développement avec des intégrations natives pour GitHub, GitLab et Bitbucket Visualisez les progrès avec les tableaux de bord Agile : Créertableaux de bord personnalisés pour fournir une vue d'ensemble de votre travail et rester au courant des progrès de l'équipe avec des tableaux de bord personnalisables et des widgets de sprint pour montrer les métriques Agile comme le diagramme de burnup, le diagramme de vélocité et les diagrammes de flux cumulatifs, et les partager facilement en tant que visuel pour les projets Agileplanification du sprint,réunions rétrospectiveset plus encore

personnalisez votre tableau de bord et suivez les sprints avec les widgets de ClickUp_. Cette vue est idéale pour le suivi et la surveillance des tâches, des ressources et de l'avancement du projet, le tout en un seul endroit

Caractéristiques de ClickUp Agile

Tarification

Plan gratuit pour toujours : Plan gratuit riche en fonctionnalités

: Plan gratuit riche en fonctionnalités Plan illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois **Plan d'affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

Plan Entreprise:Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée ## 2. Jira

Via Jira L'un des outils de gestion de projet agile les plus connus est Atlassian Jira, une solution de développement agile. Les équipes du monde entier apprécient ce logiciel de gestion de projet agile, mais il n'est pas exempt de défauts. Vous pouvez en savoir plus sur Alternatives à Jira et notre revue Jira détaillée .

Comme tout le monde, nous aimons les énigmes. Mais Jira est beaucoup trop complexe et nécessite même des développeurs rien que pour le mettre en place ! De plus, si vous souhaitez que votre équipe travaille de manière transversale, vous devrez mettre en place plusieurs Intégrations Jira .

C'est l'un des outils agiles les plus chers 💸 et même les petites équipes peuvent faire grimper le prix à plusieurs milliers de dollars.

Agile Software Features:

Suivi des problèmes

Planches

Epopées agiles

Suivi des bogues

Champs personnalisés

Tarifs : Gratuit à 14 $ par utilisateur/par mois

3. Carte d'entreprise

Via Carte d'affaires Businessmap est une plateforme prête à l'emploi pour la gestion agile de projets, de produits et de portefeuilles. Conçu dans un souci d'évolutivité, vous pouvez utiliser cet outil agile pour votre entreprise plans de développement de logiciels les programmes, la gestion des tâches et la gestion des portefeuilles.

Ce projet Outil Kanban est la solution de choix pour les équipes agiles et les entreprises qui cherchent à mieux prioriser le travail, à gérer plusieurs projets et à rendre leur travail plus efficace processus de travail plus efficaces.

Dans le système, les membres de l'équipe peuvent structurer et visualiser leur travail quotidien. Ils peuvent planifier les initiatives de l'équipe Scrum et les projets de haut niveau, les décomposer en tâches gérables, visualiser les dépendances et créer de multiples flux de travail pour les équipes interfonctionnelles.

le problème ?

Cet outil agile est assez coûteux.

Logiciel agile Caractéristiques :

Timeline Workflow pour la planification Agile

Tableaux et cartes Kanban personnalisables pour montrer les différentes histoires de l'utilisateur

Liens vers les cartes Kanban pourstructure de décomposition du travail et la visualisation des dépendances

Modèles intégrés pour les vues du tableau Kanban

Gestion de plusieurs flux de travail sur un seul tableau Kanban

Espaces de travail de gestion pour étendre Kanban à l'ensemble de l'organisation

Règles d'automatisation des activités

Prix : A partir de 149$/mois à 179$/mois pour 15 utilisateurs

4. Gestion de projet GitHub

Via Github GitHub est le plus grand serveur Git hébergé....mais qu'est-ce que cela signifie ?

En gros, vos développeurs peuvent y stocker tout votre code pour un grand nombre de projets. GitHub est particulièrement intéressant parce qu'il enregistre en temps réel les modifications effectuées par l'ensemble de l'équipe.

Cette approche agile logiciel de gestion de projet également intègre avec de nombreux autres outils afin que plusieurs membres de l'équipe (de vos développeurs au propriétaire du produit) puissent travailler simultanément sur le même code, ce qui en fait l'un des meilleurs outils Agile pour les équipes de développement.

GitHub vous offre un espace privé pour chaque membre de l'équipe et un espace public où les membres de la communauté peuvent venir vous aider à améliorer votre code.

GitHub comprend également de nombreux outils de gestion de projet agile pour aider les chefs de projet à gérer le travail des membres de l'équipe.

Agile Fonctionnalités du logiciel:

Suivi des problèmes

Mentions pour le travail en équipe

Étiquettes

Lier les problèmes et les demandes d'extraction

Tarifs : Gratuit à 21 $ par utilisateur/par mois

5. Planview AgilePlace

Via Planview AgilePlace Si vous cherchez le nec plus ultra en matière d'Agile outil de gestion de projet qui fonctionne comme un Tableau Kanban pour vos sprints, Planview AgilePlace est votre réponse.

Cette solution Agile outil de développement logiciel permet d'alléger le flux de travail grâce à des cartes représentant les éléments de travail et les statuts en cours.

Le logiciel de gestion de projet Agile Planview AgilePlace est parfait si vous avez une équipe à distance, car il permet à chacun de voir le tableau Kanban en temps réel. Il permet d'éviter que les mêmes tâches soient effectuées deux fois et de s'assurer que toute l'équipe reste sur la même page (ou la même carte).

Cet outil Kanban fonctionne également très bien pour les plateformes inter-équipes et peut être utilisé pour suivre les dépendances. Il fonctionne également très bien pour les équipes interfonctionnelles en s'appuyant sur des tableaux Scrum ou Kanban dans les Processus agile .

Agile Fonctionnalités du logiciel :

Modèles de tâches

Tableaux Kanban

Suivi des problèmes et des bogues pendant les phases de test Agile

Gérer les portefeuilles de projets

Mesures et rapports Lean

Tarifs : Gratuit à 20 $ par utilisateur/mois

6. Planbox

Via Planbox Tout le monde aime savoir à quelle distance se trouve la ligne d'arrivée, à l'exception de certaines personnes qui apprécient simplement la course.

Mais dans le cadre d'un projet Agile, le suivi des sprints est essentiel.

C'est ce que fait Planbox avec sa solution diagrammes d'épuisement . De cette façon, tout le monde sait à quelle distance se trouve l'achèvement du sprint.

Planbox intègre également le feedback des clients, les rapports de bogues et des corrections, ce qui le rend utile à un large éventail d'utilisateurs. Le présent Outil Scrum dispose d'excellents outils d'évaluation qui rendent les rétrospectives de sprint encore plus approfondies.

Il est hautement configurable, ce qui garantit que les équipes agiles seront en mesure de l'adapter à leurs circonstances spécifiques. Des fonctions de reporting avancées facilitent l'examen du statut et des domaines où des améliorations sont nécessaires.

Et c'est ainsi que votre projet ressemblera à une boîte de Plan pleine de chocolats ! 🍫

Agile Fonctionnalités du logiciel :

Estimation du temps pour prioriser les éléments du backlog

Partage du projet avec des collaborateurs externes

Analyse détaillée

API Planbox Work Management pour une prise en charge multiplateforme

Tarifs : Contactez Planbox pour plus de détails sur les prix

7. Active Collab

Via Collaboration active Si vous cherchez une solution abordable pour gérer des documents et des tâches très simples, ne cherchez pas plus loin.

Active Collab est l'un des meilleurs outils agiles pour la gestion de documents, la budgétisation et des fonctions de reporting. Le seul inconvénient apparent est qu'Active Collab dispose d'une ligne de temps et d'une vue en colonnes pour les tâches au lieu d'un diagramme de Gantt.

Logiciel Agile Caractéristiques :

Étiquettes

Progression du projet

Définir des tâches récurrentes

Gestion de la charge de travail rapports

Tarifs : À partir de 8 $ par utilisateur/mois

8. Proggio

Via Proggio Proggio est un outil de gestion de projet Agile de nouvelle génération centré sur le concept de L'équipe Scrum au lieu de tâches.

Avec une présentation visuelle de premier ordre, Proggio offre aux chefs de projet un outil Agile pour créer des plans de projet complets afin d'augmenter les capacités de planification et la clarté de l'équipe. Proggio est également un bon outil pour votre équipe Agile en raison de ses analyses avancées et de son système de gestion de projet outils de gestion des tâches collaboratives .

L'outil de gestion de projet agile offre également une intégration avec Jira qui présente les informations de Jira à travers la chronologie dans Proggio, mettant fin au silo de suivi du développement de logiciels.

Caractéristiques du logiciel agile :

Lignes de temps

Vues en tableau et en liste

Suivi visuel

Tarifs : Gratuit à 500 $/mois à 1500 $/mois

9. Codegiant

Via Codegiant Codegiant est une lettre d'amour aux codeurs du monde entier. 💕

Ce logiciel de développement Agile vise principalement à rendre la vie de codage du développeur plus détendue. Il y parvient grâce à un outil de suivi des problèmes simple et facile à utiliser, qui crée un environnement de travail sans encombrement Environnement agile pour travailler.

De plus, l'issue tracker est hautement personnalisable et flexible, ce qui vous permet de répartir clairement les tâches au sein de votre équipe. Ainsi, votre équipe Scrum ne perdra pas de temps sur des tâches non pertinentes mais se concentrera sur les missions principales.

Logiciel Agile Caractéristiques :

Gestion des tâches sans effort grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer"

Tableau Scrum intégré

Feuilles de route

Rapports

Tarifs : Gratuit à 6$/utilisateur/mois.

10. Projet ProProfs

Via Projet ProProfs Une interface simple et intuitive dotée de fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la visualisation des projets et des rapports exploitables fait de ProProfs un outil de gestion de projet agile populaire.

Le tableau de bord de l'outil vous permet de gérer efficacement le backlog et de planifier les sprints du début à la fin. De plus, sa fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de personnaliser le tableau de bord, en déplaçant facilement les tâches et les ressources pour répondre aux besoins d'un projet en constante évolution.

ProProfs propose des vues de projet telles que le diagramme de Gantt, la vue Kanban, la vue Calendrier et la vue Liste. Ces vues vous permettent d'accéder aux informations du projet comme vous le souhaitez, simplement en changeant la vue du projet dans l'outil.

Ainsi, que vous souhaitiez suivre les tâches, les ressources, les étapes ou le budget, vous pouvez le faire à partir d'un seul endroit, et ce, d'un seul coup d'œil. En outre, vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité et définir les dépendances des tâches en quelques clics, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie et de ne plus jamais manquer une échéance.

Agile Fonctionnalités du logiciel :

Gestion des ressources pour optimiser la charge de travail

Capacités d'automatisation pour les tâches récurrentes

Suivi des étapes pour surveiller les échéances

Suivi du temps pour suivre les heures productives

Tarifs : A partir de 2$ à 4$ par utilisateur et par mois

11. Axosoft

Via Axosoft Axosoft est un autre outil de gestion de projet agile.

Il vous permet de tout gérer, de la planification du sprint à votre La publication d'un produit en mode agile . Axosoft vous aide à visualiser chaque étape du processus de développement logiciel et produit même des graphiques impressionnants.

Il vous permet de planifier les fonctionnalités par ordre d'importance afin que les fonctionnalités les plus importantes soient achevées en premier. Il dispose également d'un outil Scrum génial qui permet au Scrum Master de planifier la date de réalisation de certaines fonctionnalités.

Caractéristiques du logiciel agile :

Estimations de temps

Gestion du backlog de produit

Mode Scrum quotidien

Diagramme d'avancement

Prix : A partir de $20.83/5 utilisateurs

12. Assembla

Via Assembla Un développement sécurisé qui connecte tous vos besoins Git et SVN ensemble ? Oui, je vous en prie ! C'est la solution d'entreprise vers laquelle les grandes sociétés se tournent pour sécuriser leurs bases de code.

Elle offre également de solides projet d'entreprise de gestion de projet pour Scrum, Waterfall, Gantt, Kanban, ou d'autres systèmes de gestion de projet méthodologies de gestion de projet . En offrant des vues multiples, les équipes peuvent gérer leurs billets de la manière dont ils en ont besoin.

Logiciel agile Caractéristiques :

Intégrations Git

Intégration Repo

Gestion du backlog de produit

Supporte Git, SVN & Perforce

Prix : 12 $ par utilisateur/mois à 960 $/an pour cinq utilisateurs

13. Zoho Projects

Via ZohoProjets Zoho est un outil de gestion de projet populaire basé sur le cloud. Avec des tonnes de fonctionnalités de gestion de projet, il peut vous aider avec vos flux de travail de développement de logiciels Agile.

En soi, Zoho Project peut jeter les bases de fonctions de base comme les feuilles de temps, le diagramme de Gantt et le tableau de bord l'utilisation des ressources . Mais pour le travail de base de Scrum, comme la planification et le suivi des sprints, vous devrez télécharger Zoho Sprint.

Et la redondance ne s'arrête pas là. Vous disposez également d'une application Zoho pour la facturation, la gestion du personnel, l'analyse et la gestion de la relation client. En gros, dès que vous devez sortir d'un flux de travail, Zoho vous demande de télécharger une autre application.

Caractéristiques du logiciel agile :

Diagrammes de Gantt

Planification de projet

Chat, Feed et Forum pour la communication

Rapports de tâches

Intégrations pour le suivi des bogues

Tarifs : Gratuit à 9$ par utilisateur/mois

14. Asana

Via AsanaAsana est un outil de gestion de projet avec de nombreuses intégrations pour vous aider à gérer efficacement votre équipe.

Ce logiciel de gestion de projet est simple à utiliser par rapport à la plupart des autres solutions logicielles de gestion de projet. Vous pouvez rapidement déplacer vos tâches et assigner du travail grâce à la fonction "glisser-déposer".

Les équipes agiles associent Asana parce qu'il utilise des projets et des sections pour organiser le travail de manière visuelle et donner à l'équipe la clarté sur qui est en charge de quoi dans la planification de votre projet.

Cependant, la popularité croissante d'Asana ne lui a pas permis de suivre le rythme de sa croissance rapide. Les temps d'arrêt sont fréquents, perturbant les flux de travail et laissant les utilisateurs Agile frustrés.

Fonctionnalités du logiciel Agile :

Visualisez votre tâche sous forme de tableau Kanban, de liste ou de ligne de temps

Diagrammes de Gantt avec chronologie

Automatiser les tâches courantes

Créer des histoires à ajouter à votre sprint

Tarifs : Gratuit à 30,49 $ par utilisateur/mois

15. Wrike

Via WrikeWrike est un outil de gestion de projet qui fonctionne bien pour les petites équipes Agile.

Gardez votre équipe Agile sur la bonne voie grâce au tableau de bord du flux d'activité de Wrike qui vous aide à voir qui travaille sur quoi. Le suivi des problèmes peut également aider les équipes de développement agile à garder le contrôle sur les bogues.

**Mais la version gratuite de Wrike est très limitée et la configuration des outils peut être un processus long avec une courbe d'apprentissage abrupte.

Caractéristiques du logiciel agile :

Vue du tableau et vue de la feuille de calcul

applications iOS et Android

Gestion des tâches et sous-tâches

Aucune restriction de temps

Tarifs : Gratuit à $24.80 par utilisateur/mois

16. Trello

Via TrelloTrello est un outil de gestion de projet Agile populaire .

Trello utilise un tableau Kanban qui facilite la gestion de votre équipe Agile.

Si vous souhaitez créer des tableaux Kanban simples pour suivre les sprints et collaborer sur les projets, Trello est un excellent outil. Cependant, il lui manque une fonctionnalité cruciale : le reporting.

Fonctionnalités du logiciel Agile :

Automatisez presque n'importe quelle action avec le Butler de Trello

Vues Tableau, Chronologie, Tableau, Calendrier, Tableau de bord et Carte

Power-ups pour intégrer d'autres outils

Tarifs : Gratuit à 17,50 $ par utilisateur/mois

Critères de choix des outils agiles

Avec tous les outils agiles disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire un choix. Posez les questions suivantes pour déterminer l'outil qui vous convient le mieux :

Sur quel type de projets votre équipe travaille-t-elle ?

Quelle est la taille de votre équipe ?

Quel est votre budget mensuel pour un outil Agile ?

De quel type de rapports et de données avez-vous besoin ?

Quelle est l'expérience de votre équipe en matière de gestion de projet Agile ?

Quel est l'outil Agile le mieux adapté à votre équipe ?

Il existe de nombreux outils de développement logiciel agile pour vous aider à mettre en place une gestion de projet agile. L'essentiel est de trouver celui qui convient le mieux aux membres de votre équipe.

N'oubliez pas que chaque équipe de développement Agile et chaque projet ont des exigences différentes.

Mais il n'y a qu'un seul outil Agile qui réponde à tous ces besoins : ClickUp !

Suivez les sprints avec un tableau de bord de pointe, améliorez votre planification de sprints, gérer l'équipe et suivre vos progrès, le tout en un seul endroit.

Et n'oubliez pas, c'est gratuit !

Peu importe que vous soyez une petite ou une grande équipe. Le succès commence ici.