Qu'est-ce que la collaboration en temps réel et comment peut-elle profiter à votre équipe ?

Certaines des meilleures idées sont le fruit d'une collaboration en temps réel. Si cette collaboration se faisait autrefois en face à face, la popularité grandissante des du travail télétravail rend les choses un peu plus compliquées.

Cette vague de travail à domicile n'est pas près de ralentir. À partir de 2022, environ un quart de la main-d'œuvre américaine est à distance, et 16 % des entreprises américaines sont complètement à distance.

Si l'on considère que le nombre total d'entreprises américaines tourne actuellement autour de 30 millions, cela fait beaucoup de travail télétravail. 😲

Fait intéressant , plus de la moitié des employés à distance estiment que la collaboration s'est améliorée depuis la récente pandémie. Cependant, certains des outils de collaboration en temps réel les plus populaires ne sont toujours pas utilisés outils de collaboration en temps réel existants continuent de manquer leur cible en raison de tableaux de bord confus, d'une mauvaise expérience utilisateur, d'interfaces encombrées, etc.

À quoi peut bien faire une équipe ?

Eh bien, elle retourne à ses racines et fusionne les techniques de collaboration en ligne traditionnelles avec les stratégies éprouvées de l'époque des espaces de bureau d'hier. Voici exactement comment cela est Terminé.

Qu'est-ce que la collaboration en temps réel ?

La collaboration en temps réel est la capacité des équipes à travailler ensemble sur un projet au moment présent. Cela se produit avec ou sans l'utilisation de la technologie. Mon travail, avec la prévalence du travail télétravail, des outils de collaboration sécurisés sont utilisés pour permettre aux coéquipiers de rester connectés et synchronisés dans le cadre des projets et de l'entreprise en général.

Il est probable que vous travailliez déjà avec au moins l'un des outils de collaboration les plus populaires outils de collaboration en ligne les plus populaires -Zoom, Slack ou Google Docs. La question devient donc : Peut-on centraliser ces outils pour que tout se passe en un seul endroit bien rangé ? 💻

Quels sont les avantages de la collaboration en temps réel ?

Il y a de nombreux avantages à résoudre le puzzle de la collaboration en temps réel, notamment :

[ Augmentation de la productivité](https://clickup.com/fr-FR/blog/4320/comment-etre-plus-productif/) en fonction des processus et des projets de votre équipe

Augmentation de la productivité](https://clickup.com/fr-FR/blog/4320/comment-etre-plus-productif/) en fonction des processus et des projets de votre équipe Assignez des tâches à plusieurs membres de l'équipe afin d'accroître la visibilité et l'efficacité de l'équipe collaborer sur le contenu * Recevoirdes notifications personnalisables lorsque les tâches sont mises à jour par l'équipe en temps réel

Et bien d'autres choses encore. 🔥

L'un des outils les plus performants de ClickUp est le système de gestion des ressources humaines collaboratif et polyvalent de ClickUp les fonctionnalités de ClickUp pour les équipes de toute taille sont ses Tableaux blancs hautement visuels. Si vous utilisez et appréciez déjà ClickUp, vous en comprenez déjà les principaux avantages Tableaux blancs ClickUp ont à offrir, mais voici quelques-uns de nos favoris. 🎨

Glissez et déposez des formes sur votre canevas, connectez-les à votre flux de travail et partagez-les avec votre équipe grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Votre Tableau blanc ClickUp est une toile numérique infinie où vous et votre équipe pouvez travailler ensemble pour lancer des idées, de forfaiter des projets et collaborer en temps réel. De plus, il est ouvert aux membres qui travaillent de manière différente, en particulier les les apprenants visuels qui présentent et comprennent mieux les idées en les voyant plutôt qu'en les lisant sur papier.

Il existe des tonnes de fonctionnalités dynamiques pour capturer les idées au moment où elles se présentent et les développer en tâches exploitables ou en flux de travail entiers directement à partir de votre Tableau. Faites glisser votre curseur sur votre canevas pour dessiner une maquette, étoffer un diagramme de flux ou créer une Carte mentale à partir de zéro sans jamais avoir à appuyer sur le bouton d'enregistrement, ce qui vous permet de revenir à votre travail à tout moment sans perdre une miette.

Les Tableaux blancs sont disponibles sur tous les forfaits ClickUp et même les invités peuvent y accéder ! Vous n'aurez donc jamais à craindre qu'un client ou une partie prenante se sente exclu de votre processus créatif lorsque vous partagez des ressources à l'extérieur de l'organisation.

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Voici encore d'autres façons dont ClickUp Tableaux blancs peut stimuler la créativité, la productivité et l'engagement de votre équipe grâce à ses capacités de collaboration en temps réel. ✅

Check out these* Outils de gestion des parties prenantes !

Il est facile à apprendre et simple à utiliser

Les tableaux blancs sont faciles à utiliser, même si c'est la première fois.

C'est un énorme avantage pour les équipes très occupées qui veulent des outils qui fonctionnent avec un minimum d'efforts, et une bouffée d'air frais pour les membres qui ont dû surmonter des courbes d'apprentissage abruptes dans le passé !

$$ Les tableaux blancs sont aussi créatifs que collaboratifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc-GA_FINAL_V2.gif convertir des objets en tâches /$$$img/

Convertir des objets en tâches directement à partir du Tableau blanc ClickUp

Les tableaux blancs sont simples et efficaces. Ils sont dotés de fonctionnalités qui facilitent la collaboration.

Ajouter des commentaires, mentionner les membres de l'équipe , le contexte, les fichiers, les médias et bien plus encore, sans jamais manquer d'espace pour de nouvelles idées.

Éviter de partir de zéro avec des modèles préconstruits

Lors du paramétrage d'un affichage Tableau blanc, vous avez le choix entre plusieurs modèles

Avec ClickUp, vous n'êtes jamais seul. 💜

Aussi passionnants et créatifs que puissent être les Tableaux blancs, la toile vierge peut aussi intimider certains. Au lieu d'affronter de front le bloc de l'écrivain, tournez-vous vers l'un des modèles préconstruits de ClickUp pour pratiquement n'importe quel cas d'utilisation.

Que vous soyez le forfait d'une session de brainstorming à distance pour planifier une séance de brainstorming à distance, un forfait de projet agile ou une rétrospective de l'équipe, ClickUp a tout ce qu'il faut. Choisissez parmi les neuf modèles liés directement à la barre d'outils de votre espace de travail ou parmi les milliers de modèles disponibles gratuitement à l'aide de Bibliothèque de modèles de ClickUp .

Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Nous vous suggérons le Introduction aux tableaux blancs Modèle par ClickUp ! 💯 Télécharger ce modèle

Construisez votre Tableau ASAP à l'aide de raccourcis et de raccourcis clavier

Raccourcis clavier sont disponibles sur le Tableau blanc ! Utilisez-les avec votre Tableau blanc pour ajouter rapidement des objets tels que des notes, des images et des formes, et même pour naviguer dans l'ensemble de votre environnement de travail !

Pour afficher la liste des raccourcis clavier disponibles, il vous suffit d'appuyer sur Shift + ? et de les personnaliser à votre guise ! Le bouton Ajouter vous permet d'inclure des commandes supplémentaires pour les images, les vidéos, les fichiers audio, etc.

Téléchargez vos Tableaux blancs pour les sauvegarder et les partager

Avons-nous fait mention du fait que les Tableaux blancs ClickUp peuvent être téléchargés sous forme de fichiers images !

C'est pratique pour partager et présenter des idées en dehors de ClickUp ou si vous ressentez le besoin de conserver une sauvegarde. On n'est jamais trop minutieux ! Amirite ? 🤓

La collaboration en temps réel ne doit pas être une expérience ratée

La recherche d'une meilleure collaboration peut ressembler à un combat permanent et difficile, mais ce n'est pas une fatalité.

L'objectif des outils de collaboration en temps réel a toujours été de faire en sorte que tout le monde travaille sur la même page au même moment. Mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire.

Heureusement, vous n'êtes pas seul sur ce chemin ! Reportez-vous à nos cinq étapes éprouvées pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et, lorsque vous serez prêt à porter la productivité à de nouveaux sommets, il vous suffira d'utiliser les outils suivants télécharger ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/adding-tasks-docs-and-objects-in-clickup-whiteboards.png Utilisation des Tableaux blancs ClickUp pour présenter les mises à jour et les tâches de l'équipe /$$img/

Utiliser les Tableaux blancs ClickUp en tant que outil de collaboration visuelle pour tous les besoins

Et comme ClickUp est à la fois rentable et puissant, il existe un forfait pour chaque équipe. Accédez aux Tableaux blancs ClickUp, à des tâches illimitées, à un nombre illimité de membres, à des tonnes d'affichages de projets, et plus de 1 000 fonctions d'intégration gratuitement lorsque vous vous inscrivez à la liste de diffusion de Le forfait Free Forever de ClickUp . 💸 Commencez gratuitement avec ClickUp et donnez une nouvelle dimension à la collaboration en temps réel. 🏔