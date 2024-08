Modèles gratuits de gestion de projet

Vous cherchez de nouveaux modèles de gestion de projet ?

Que vous suiviez plusieurs projets ou que vous ayez besoin d'une meilleure visibilité sur le processus de gestion de projet, vous avez besoin d'un modèle de gestion de projet plan du projet dans le processus d'élaboration d'un projet, les détails sont essentiels. C'est pourquoi les modèles de gestion de projet permettent aux responsables et aux équipes de gagner un temps considérable lorsqu'il s'agit de lancer le dernier concept ou le dernier plan de projet.

Les modèles de gestion de projet évitent aux équipes de repartir de zéro à chaque nouveau projet, rationalisent les processus existants et aident les membres à réfléchir de manière plus proactive à la manière dont ils exécutent leurs tâches quotidiennes.

De plus, ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent de gérer les tâches les plus lourdes à votre place. Qu'il s'agisse d'automatisations de flux de travail, de flux de travail préconstruits, d'outils plug-and-play, d'outils d'aide à la décision, etc documents de processus ou le suivi des livrables d'un projet, l'organisation des tâches et des documents permet toujours de créer un système plus facile à gérer.

Il existe des centaines de modèles qui s'adaptent à pratiquement tous les types de documents logiciel de gestion de projet -mais tous les modèles gratuits ne conviennent pas à tous les projets ! Dans cet article, nous allons couvrir tout ce que les modèles de gestion de projet peuvent faire pour votre équipe, les fonctionnalités indispensables, et 15 modèles personnalisables pour améliorer votre processus de gestion de projet dans ClickUp !

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion de projet ?

Les modèles de gestion de projet sont conçus pour aider les équipes à à gagner du temps et travaillez plus efficacement grâce à des flux de travail, des vues de projet et des tâches préétablies qui accélèrent les premières étapes de votre projet jusqu'à son achèvement.

Un peu comme le Mad Lib le plus compliqué que vous puissiez trouver, les modèles de gestion de projet facilitent l'insertion de vos informations dans un système de gestion de projet sur mesure structures de gestion de projet pour que votre équipe puisse simplement commencer.

Glissez-déposez n'importe quelle tâche dans la colonne suivante pour mettre à jour automatiquement son statut avec la vue du tableau de type Kanban de ClickUp

Les meilleurs modèles sont également personnalisables, s'alignent de manière transparente sur vos processus actuels et votre pile technologique, et contribuent à créer une approche standardisée pour tous vos projets à l'avenir.

Ces modèles sont également assez complexes, avec des cadres prêts à l'emploi pour la création de tâches, les calendriers de projet et une documentation appropriée. Vous récolterez une longue liste d'avantages en continuant à rationaliser et à développer vos meilleures pratiques de gestion de projet, notamment

Une efficacité accrue grâce à une meilleure organisation

Une gestion efficace du temps pour rester sur la bonne voie

Une documentation cohérente pour aligner les équipes sur les projets en cours et donner un sens aux travaux antérieurs

Amélioration de la collaboration entre les membres, les responsables et les parties prenantes

Mais à quoi ressemble ce cadre de plan de projet préétabli ?

Caractéristiques à rechercher dans les modèles de gestion de projet gratuits

Il existe une pléthore de modèles de gestion de projet parmi lesquels choisir, mais tous n'ont pas la même force de frappe ! Il y a plusieurs caractéristiques clés à surveiller pour s'assurer que votre modèle mènera votre équipe au succès.

Ces caractéristiques sont essentielles à la création d'un plan de projet adéquat, la hiérarchisation des projets et la gestion des tâches - et ils peuvent se présenter sous de nombreuses formes !

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Lorsque vous cherchez votre prochain modèle de gestion de projet, investissez dans le modèle qui offre les caractéristiques suivantes (et plus encore !):

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les destinataires et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Ces fonctionnalités jettent les bases d'un modèle de gestion de projet de haute qualité, mais il peut y avoir des fonctionnalités supplémentaires qui conviennent aux processus uniques de votre équipe pour une meilleure planification et une meilleure gestion des tâches l'exécution du projet . Gardez ces caractéristiques à l'esprit lorsque vous parcourez les 15 meilleurs modèles de gestion de projet pour l'unique outil de productivité qui peut vraiment tout faire-ClickUp !

15 modèles de gestion de projet gratuits pour les chefs de projet

Utilisez les caractéristiques ci-dessus pour prendre en compte les besoins de votre équipe et les projets typiques afin de déterminer les besoins en gestion de projet qui vous convient le mieux ! Avec les 15 modèles de gestion de projet gratuits et personnalisables énumérés ci-dessous, vous êtes assuré de trouver le modèle parfait pour chaque cas d'utilisation.

1. Modèle de gestion de projet par ClickUp

Modèle de gestion de projet par ClickUp

En matière de gestion de projet, ne pas planifier équivaut à planifier l'échec Modèle de gestion de projet par ClickUp simplifie ce défi de taille grâce à un modèle de gestion de projet désigné et préconstruit Espace pour gérer votre travail en dossiers organisés divisé par phase du projet . Si vous êtes novice en matière de gestion de projet, ce modèle peut vous sembler un peu écrasant, mais nous sommes là pour décomposer cette ressource complète afin que vous puissiez :

Visualiser et suivre les ressources de votre projet

Attribuer, gérer etclasser vos tâches par ordre de priorité avec plusieurs vues du flux de travail

Synchronisez avec les parties prenantes et travaillez avec l'équipe sans transpirer

Et bien d'autres choses encore ! Ce modèle de gestion de projet gratuit est votre solution tout-en-un avec une liste flexible et un système de gestion de projet de type Kanban Vue du tableau pour insérer les informations relatives à vos tâches et suivre immédiatement l'évolution de la situation. De plus, il y a six statuts de tâches personnalisés pour indiquer si une tâche éléments d'action sont en cours, ouvertes ou terminées.

La productivité est vraiment au rendez-vous grâce aux fonctions supplémentaires de ce modèle, à savoir ClickApps ! Accédez à sept fonctionnalités clés en affichant ou en ouvrant des tâches, notamment :

Suivi du temps

Priorités

Tags

Champs personnalisés

Avertissements de dépendance

Affectations multiples

Synchronisation des courriels

Et plus encore, quel que soit le plan tarifaire que vous utilisez ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de gestion de projet de haut niveau par ClickUp

Modèle de plan de gestion de projet de haut niveau par ClickUp

Le Modèle de plan de gestion de projet de haut niveau par ClickUp est conçu pour définir et suivre les objectifs à long terme de votre équipe, les indicateurs clés de performance et le produit final d'une vue d'ensemble.

Ce modèle de gestion de projet convivial pour les débutants est un peu plus simple que le premier modèle de gestion de projet, mais il est tout de même très percutant grâce à sa vue en liste. Avec trois statuts personnalisés et cinq champs personnalisés prédéfinis pour les étapes, les approbations et la progression vers l'achèvement, les responsables peuvent visualiser un contrôle complet de l'état d'avancement du projet statut du projet même d'un seul coup d'œil.

Ce modèle de gestion de projet de haut niveau se distingue par ses cinq vues flexibles, dont une vue de l'état d'avancement du projet prête à l'emploi Produits à livrer Vue en liste, multiple Tableau Kanban un calendrier détaillé du projet et, bien sûr, un guide de démarrage pour accélérer le processus d'installation. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de gestion de projet par ClickUp

Modèle de calendrier de gestion de projet par ClickUp

Et pour tous nos chefs de projet soucieux de l'aspect visuel, le modèle Modèle de tableau blanc de la chronologie du projet par ClickUp sera votre nouvelle référence ! Gestion de projet sur tableau blanc fait fureur, et pour cause ! Grâce à cet outil très visuel et collaboratif, vous pouvez rapidement représenter les principales activités de votre projet par étape et par semaine afin d'aider l'équipe à rester sur la bonne voie.

En plus, Tableaux blancs ClickUp sont les seuls logiciel de tableau blanc numérique avec la possibilité de prendre n'importe quel texte, forme ou note et de le convertir directement en une tâche actionnable. Cela signifie que vous pouvez agir sur votre flux de travail à partir de votre tableau blanc sans jamais avoir à réactualiser les statuts ou à cliquer loin de votre travail.

Et comme le travail est déjà bien organisé sur votre tableau blanc, ce modèle de calendrier de projet est la ressource idéale à avoir à portée de main pour les réunions et les présentations des parties prenantes afin d'éviter tout risque lié au projet. Télécharger ce modèle

4. Modèle de chef de projet par ClickUp

Modèle de gestionnaire de projet par ClickUp

Aussi précieux que soient les modèles de gestion de projet précédents, vous devez avoir une bonne compréhension des meilleures pratiques et des principes fondamentaux de la gestion de projet avant de pouvoir les utiliser pleinement. Le modèle Modèle de gestionnaire de projet par ClickUp est là pour vous aider à acquérir ces connaissances.

Ce modèle ClickUp Doc le modèle ClickUp Doc fournit le cadre d'un essai de déclaration d'intention (SOP) pour ceux qui poursuivent des études supérieures telles qu'un MBA ou un MSc. Ces programmes sont essentiels pour couvrir les bases et les détails de la gestion de projet, et ce modèle gratuit est le point de départ idéal pour mettre en évidence les qualifications, les compétences uniques et l'expérience que vous possédez déjà pour vous aider à réussir dans de tels programmes. Télécharger ce modèle

5. Modèle de calendrier de projet par ClickUp

Modèle de calendrier de projet par ClickUp

Concevoir le calendrier du projet de votre équipe peut être une tâche décourageante, en particulier pour les projets plus complexes et les projets d'envergure équipe interfonctionnelle s. L'équipe Modèle de calendrier de gestion de projet par ClickUp simplifie cette tâche grâce à une liste formatée permettant de tout décomposer, de la phase de votre projet aux goulets d'étranglement potentiels.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle de liste, ce n'est pas la seule vue de projet que vous trouverez appliquée à votre espace de travail. Vous trouverez également une vue Tableau prédéfinie pour évaluer les risques ou les problèmes liés au projet, un calendrier de projet utilisant la ligne du temps et la vue Gantt, ainsi qu'un tableau Kanban pour visualiser l'état des tâches individuelles.

En utilisant ce tableau Kanban avec la vue Tableau de ClickUp, vous aurez également un accès immédiat aux informations clés grâce aux champs personnalisés afin de connaître l'état exact du projet tel que vous l'avez conçu. Ainsi, lorsque vous regardez la vue d'ensemble de vos tâches, vous pouvez également obtenir rapidement des détails tels que les contributeurs, le niveau de risque, le taux de progression, et bien plus encore. Télécharger ce modèle

6. Modèle de charte de projet par ClickUp

Modèle de charte de projet par ClickUp

A charte de projet est un court document formel qui décrit l'ensemble de votre projet et qui est créé au fur et à mesure que vous élaborez votre plan de projet. Elle joue un rôle majeur dans la définition de votre portée du projet la portée du projet, les résultats attendus, les acteurs clés, le budget et le travail à effectuer.

Ce projet Modèle de charte de projet par ClickUp facilite cette tâche grâce à un plan détaillé appliqué directement à un document ClickUp. Dans les sections et les tableaux préformatés, vous serez invité à fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de blocage d'horaire par ClickUp

Modèle de blocage d'horaire par ClickUp

En tant que chef de projet, vous avez besoin de stratégies simples mais fonctionnelles pour suivre l'état d'avancement de votre projet et son calendrier, afin de savoir sur quelle tâche chaque membre de l'équipe doit travailler et le temps qu'il lui reste pour respecter le calendrier. L'une des meilleures façons d'y parvenir est de bloquer le temps !

Utilisez cet outil Modèle de blocage d'horaire par ClickUp pour vous aider à surveiller vos événements passés, présents et à venir. En appliquant ce modèle de liste à votre espace de travail, vous aurez instantanément accès à quatre statuts personnalisés, à cinq champs personnalisés et à sept vues de projet, notamment :

Vue en liste pour les activités à venir

Vue formulaire pour les demandes de planification

Des vues de calendrier mensuelles, quotidiennes et hebdomadaires pour une gestion optimale du temps

Et bien d'autres choses encore ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de rapport d'état de gestion de projet par ClickUp

Modèle de rapport sur l'état de la gestion de projet par ClickUp

Le Modèle de rapport d'état de gestion de projet par ClickUp permettra à vos parties prenantes d'être bien informées et à vos projets exécutifs d'être sur la bonne voie grâce à ses sept vues de travail flexibles, ses 11 champs personnalisés, ses quatre statuts personnalisés, et bien plus encore.

Ce modèle facile à utiliser pour les débutants rapport sur l'état d'avancement du projet a été créé pour vous aider à mieux superviser plusieurs projets à la fois, afin que vous puissiez rapidement prendre connaissance des principales conclusions de n'importe quel projet, quelle que soit la vue. Grâce aux nombreux champs personnalisés permettant d'associer des informations importantes à chaque tâche, vous pouvez rapidement filtrer, trier et localiser les actions à entreprendre ou des éléments tels que l'affectation des ressources et le budget du projet, et ce, en toute simplicité. Télécharger ce modèle

9. Modèle de gestion de projet Agile Scrum par ClickUp

Modèle de gestion de projet Agile Scrum par ClickUp

On a parfois l'impression que les équipes Agile travaillent 24 heures sur 24 pour itérer, itérer et encore itérer. Cela nécessite une tonne de planification stratégique, un outil de gestion de projet puissant et l'expérience de l'équipe Agile Modèle de gestion Agile Scrum par ClickUp pour s'assurer que tout se passe bien à chaque fois !

Ce monstre de modèle applique un espace désigné pour la gestion de la Scrum agile le Scrum Agile permet aux équipes de trouver des solutions et de standardiser la livraison de leurs produits - y compris le backlogging, la planification des sprints, les standups, les revues et les rétrospectives - afin que vous puissiez maîtriser toutes les phases d'un projet.

Ce modèle de planification de projet commence par un tableau blanc ClickUp structuré pour cartographier les flux d'utilisateurs et les flux de travail de l'équipe. À partir de là, vous pouvez commencer à créer, déléguer et le suivi des tâches à l'aide de 30 statuts de tâches chargés ! Sans oublier que vous aurez également accès à 13 ClickApps pour les points de sprint, le suivi du temps, les priorités, les limites de travail en cours, les estimations de temps, les dépendances, les champs personnalisés, et bien plus encore. Télécharger ce modèle

10. Modèle de suivi de réunion de gestion de projet par ClickUp

Modèle de suivi de réunion de gestion de projet par ClickUp

Les comptes rendus de réunions sont extrêmement utiles pour se souvenir des prochaines étapes et des principaux points à retenir, mais le fait de consigner vos réunions dans une liste flexible permet de faciliter la phase de planification et de préparation lors de la gestion de toute demande de projet. Le Modèle de suivi des réunions de gestion de projet par ClickUp est parfait pour ne pas perdre de vue les rendez-vous importants tels que les examens trimestriels, les réunions hebdomadaires, les réunions de lancement de projet, et bien plus encore. Télécharger ce modèle

11. Template créatif et design par ClickUp

Template créatif et design par ClickUp

Gestion de projets de création et de conception c'est là que les choses commencent à se gâter !

Les détails du projet changent et les équipes de conception ou de création doivent faire face à plusieurs séries de commentaires pour s'assurer que les parties prenantes sont satisfaites des résultats. Et comme les demandes de conception peuvent être interprétées de mille façons différentes, les modifications peuvent parfois devenir un peu extrêmes.

Les Template créatif et design par ClickUp est un dossier indispensable pour toutes les équipes créatives.

Ce modèle de création et de conception commence par un tableau blanc ClickUp collaboratif et vous guide tout au long du processus de création grâce à des flux de travail préconstruits de bout en bout pour documenter et exécuter des demandes de toute nature. Télécharger ce modèle

12. Modèle de gestion de projet budgétaire par ClickUp

Modèle de gestion de projet de budget par ClickUp

Dans le cadre de la gestion de projet, la détermination du budget du projet est cruciale pour la réussite du projet.

Les modèles de budget de projet peuvent aider le chef de projet à analyser les dépenses, à faire des choix stratégiques et à établir un plan d'action l'allocation stratégique des ressources et d'identifier les risques lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs projets ! C'est pourquoi il est si important de disposer d'une ressource telle que la Modèle de gestion de projet budgétisé par ClickUp pratique pour chaque nouveau concept.

Considérez ce modèle comme le secret le mieux gardé pour la gestion de projets chiffrés. Cet outil convivial et intuitif est idéal pour suivre les calendriers des projets et les activités multiples afin de rester dans les limites des ressources et des exigences prédéfinies pour n'importe quel projet. Télécharger ce modèle

13. Modèle de manuel de gestion de projet par ClickUp

Modèle de manuel de gestion de projet par ClickUp

Nous avons déjà vu de nombreux modèles de plan de projet pour la liste et l'espace, mais le modèle de plan de projet pour la liste et l'espace n'est pas encore disponible Modèle de manuel de gestion de projet par ClickUp a une approche un peu différente de la gestion des plans de projet ! Avec un dossier préfabriqué pour votre espace de travail, ce modèle de plan convivial pour les débutants sera le nouveau meilleur ami de votre gestionnaire de projet pour normaliser le processus de préparation pour tout type de projet.

Il s'agit d'aligner vos objectifs du projet avec les objectifs généraux et les activités traditionnelles de votre entreprise, de sorte que tous les membres de l'équipe se sentent prêts et qualifiés pour s'attaquer aux tâches qui leur incombent. Cela est particulièrement vrai pour les membres d'équipes transversales qui doivent s'adapter à un éventail de processus quotidiens.

Le modèle de livret de projet simple fonctionne comme un livret de jeu et permet d'établir des attentes cohérentes et d'apporter une prévisibilité bien nécessaire au programme quotidien de chacun. Télécharger ce modèle

14. Modèle de gestion de projet de construction par ClickUp

Modèle de gestion de projet de construction par ClickUp

Comme toute équipe informatique, les professionnels de la gestion de projets de construction ont beaucoup à faire, tout le temps. Les Modèle de gestion de projet de construction par ClickUp a été conçu pour tous les gestionnaires de sites de construction afin de superviser les constructions complexes, les mises à jour, les dépendances et les calendriers.

Mais ce n'est pas la seule personne qui bénéficiera de ce modèle ! Ce modèle de niveau Espace offre un ensemble de fonctionnalités avancées comme 30 statuts de tâches, 14 champs personnalisés, 11 ClickApps et cinq vues de projet pour aider les administrateurs de contrats, les dessinateurs et les entrepreneurs à rationaliser leurs processus de planification et d'ordonnancement. Télécharger ce modèle

15. Modèle de planification d'un projet par ClickUp

Le modèle de planification de projet de ClickUp vous permet de gérer les communications, les progrès et les livraisons afin d'atteindre vos objectifs

Le Planification d'un projet Modèle par ClickUp utilise votre espace de travail au maximum de son potentiel en créant des tâches dans n'importe quelle liste et en les déplaçant facilement vers d'autres listes.

Les modèles de planification de projet aident les équipes à atteindre leurs objectifs dans les limites du champ d'application, du calendrier, du budget et des ressources. Ils permettent aux parties prenantes de suivre facilement l'état d'avancement du projet grâce à des calendriers visuellement attrayants et faciles à comprendre, afin qu'elles puissent planifier au mieux les changements tout en gérant les risques de manière proactive.

Le modèle de plan de projet gratuit de ClickUp aide les chefs de projet à maintenir leur projet sur la bonne voie du début à la fin. Utilisez ce modèle pour vous assurer que tous les membres de votre équipe ont accès aux mêmes informations, attentes, décisions et hypothèses. Télécharger ce modèle

Commencer la planification du projet avec des modèles de gestion de projet gratuits

Chacun de ces 15 modèles permettra à votre projet d'atteindre ses objectifs, car ils ont tous été conçus par des spécialistes de la gestion de projet ClickUp !

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour centraliser tous vos travaux dans un seul espace de travail collaboratif. Avec des dizaines de fonctionnalités gratuites de gestion de projet, un espace de travail collaboratif Bibliothèque de modèles et plus de 1 000 intégrations clickUp peut créer des solutions pour les équipes, quel que soit le cas d'utilisation.

Commencez par utiliser l'un des modèles pour vous attaquer à votre prochain plan de projet ou pour prendre le contrôle du calendrier de votre projet lorsque vous avez besoin d'un plan de travail vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui !