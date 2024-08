Gestion des projets de conception : Un guide complet pour les équipes de conception

Si vous voulez décrire le quotidien d'un gestionnaire de projet de conception en moins de 30 secondes, regardez l'épisode de Friends où Ross monte son nouveau canapé à l'étage. Vous savez ce que c'est : "Pivot ! Pivot ! Pivooooooooot !"

C'est un peu dramatique. Mais une gestion de projet de conception efficace exige un haut niveau de flexibilité - en plus d'un processus de demande détaillé, d'échéanciers clairs et d'une collaboration ouverte du début à la fin. C'est parce qu'une bonne forfait de projet est souvent le facteur décisif de la réussite ou de l'échec d'un projet de conception. 😯

Mais créer son propre forfait n'est pas une sinécure : la gestion d'un projet de design est l'une des plus délicates à mettre en place, car elle nécessite un flux quasi constant de connaissances et d'expériences collaboration interfonctionnelle entre les clients, les autres départements, les membres de l'équipe, ou tout cela à la fois.

De plus, vos demandes de conception se feront rarement dans le même département portée du projet . Un jour, vous créez un logo et le lendemain, vous concevez un site web entier ! Il touche à presque tous les aspects d'une entreprise, et nous sommes là pour vous aider à y voir clair. 🤓

Que vous rationalisiez votre processus de gestion de projet actuel ou que vous partiez de zéro, ce guide est fait pour vous. Nous avons décomposé les éléments essentiels de la gestion d'un projet de design et résumé les 10 principaux conseils pour aider les responsables d'équipes de design à réussir.

Qu'est-ce que la gestion de projet de design ?

**La gestion de projets de design est le processus de gestion de projets de design, de création et de délégation de tâches, de supervision des ressources et d'achèvement d'un projet

Qu'il s'agisse d'un autre membre de votre organisation ou d'un client, la gestion d'un projet de conception commence par une demande - une sorte de mini-commande créative émanant d'autres services ou entreprises.

À partir de là, la demande est souvent intégrée dans un système de gestion de projet cahier des charges pour guider les étapes suivantes des projets, et c'est là qu'intervient la Commission européenne la gestion de projet créative entre en jeu.

L'objectif n'est pas seulement de solidifier les flux de travail en matière de conception graphique ou maintenir l'équipe sur la bonne voie -L'objectif principal d'une bonne gestion de projet de conception est de combler le fossé de communication entre l'équipe de conception et l'équipe d'exécution l'équipe de conception et le demandeur, qu'il s'agisse d'un client ou d'une partie prenante interne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/annotate-images-in-ClickUp.gif annoter des images dans ClickUp /$$img/

L'ajout d'annotations ou l'attribution de commentaires sur les fichiers de conception rationalise la communication et la collaboration avec votre équipe interne, vos clients ou vos partenaires d'agence

En outre, de nombreuses demandes de conception nécessitent plus d'un produit livrable par projet, ce qui donne lieu à plusieurs séries de commentaires et à un travail d'équipe continu pour livrer les actifs conformément aux attentes du demandeur. Un bon exemple est celui d'une campagne publicitaire ou marketing composée de plusieurs éléments graphiques provenant d'équipes créatives responsables chacune d'un élément livrable différent.

Dans ce cas, le gestionnaire du projet de conception doit superviser plusieurs échéanciers, flux de travail et approbations afin de s'assurer que l'ensemble du projet est conforme aux attentes de l'auteur de la demande soit achevé sans retard imprévu.

C'est un peu comme s'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, non ? C'est pourquoi un bon processus de gestion de projet de conception est un outil si important !

Pourquoi la gestion de projet est-elle importante ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la gestion de projet de design peut être délicate. Les choses peuvent vite devenir piquantes car chaque demande est unique. De nombreux processus de gestion de projet suivent généralement une structure abonné jour après jour - à quelques ajustements mineurs près.

Mais dans le monde de la création, il est probable que vous jongliez avec une poignée de petits projets de conception pour répondre à une seule demande ou que vous modifiiez régulièrement votre approche pour répondre aux besoins de clients de différents secteurs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CleanShot-2022-08-26-at-09.28.46.png Flux de travail pour l'approbation d'un projet dans les cartes mentales ClickUp /$$img/

Exemple de flux de travail pour l'approbation d'une conception détaillée dans ClickUp cartes mentales

Dans ce cas, il est presque préférable de considérer votre plan de gestion de projet de conception comme les pare-chocs d'une piste de bowling - il maintient l'ensemble de l'équipe sur la bonne voie tout en laissant une grande marge de manœuvre pour l'exploration en cours de route. 🎳

Le fait d'avoir un processus de conception permet à votre équipe de conception de s'orienter, même lorsque la demande est un peu vague. Mais ce n'est pas seulement pour le bénéfice de l'équipe !

Un processus de gestion de projet adéquat rassure votre client en jetant les bases d'une relation de travail ouverte et honnête. Il leur permet de réfléchir de manière critique à ce qu'ils demandent, à la manière de fournir un retour d'information constructif et à la communication des concepts qu'ils ont déjà imaginés pour le projet.

Cela permet aux responsables de la conception d'obtenir tout ce dont ils ont besoin de la part du client dès le départ, afin d'éviter les surprises et les déceptions en cours de route.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Map-Draw-Connections.gif Cartes mentales ClickUp /$$img/

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

La gestion de projet est le ciment du processus de projet de conception

Votre chef de projet est toujours sur la corde raide pour satisfaire l'équipe de conception et le client. Il s'agit de s'assurer que les deux parties sont sur la même page et qu'elles peuvent s'exprimer ouvertement. Après tout, vous travaillez tous pour le même objectif !

N'oubliez pas que la définition de votre processus idéal ne représente que la moitié de la bataille. Sans le bon logiciel de gestion de projet de conception, vous ne récolterez pas les mêmes avantages et vous n'aurez pas la possibilité de suivre le processus de manière aussi efficace. Outils de gestion de projet sont conçus pour rationaliser vos processus et aller plus loin grâce à des fonctionnalités permettant de :

Gérer la charge de travail de votre équipe et veiller à ce que les tâches soient distribuées de manière équilibrée

et veiller à ce que les tâches soient distribuées de manière équilibrée Suivre la progression à un niveau macro et micro pour le bénéfice de l'équipe et des parties prenantes

à un niveau macro et micro pour le bénéfice de l'équipe et des parties prenantes Suivre les progrès au niveau macro et micro pour le bénéfice de l'équipe et des parties prenantes

au niveau macro et micro pour le bénéfice de l'équipe et des parties prenantes Visualiser et présenter facilement le travail lors des réunions

et présenter facilement le travail lors des réunions Automatisation des tâches de routine

Et bien plus encore !

Chaque logiciel de gestion de projet de conception a son propre créneau - qu'il se spécialise dans des méthodologies de gestion de projet spécifiques, en tant que outil de conception web qui offre une assistance à différents types de techniques d'idéation , offre un large intervalle de modèles de flux de travail et ainsi de suite - vous trouverez certainement celui qui convient le mieux à votre équipe si vous n'en avez pas déjà un dans votre pile technologique.

En parcourant ce guide, prenez note des fonctionnalités clés mentionnées ici qui répondraient aux besoins spécifiques de votre équipe et à ses cas d'utilisation.

Concevoir des méthodologies de gestion de projet

Il n'y a pas deux projets identiques, il n'y a donc pas d'approche unique pour la gestion de projet de design. Comprendre les quatre principales méthodologies de gestion de projet vous aidera à poser de meilleures bases pour votre équipe ou vos clients lorsque vous partez de zéro.

Méthodologie de la chute d'eau

La méthodologie de la chute d'eau suit un processus linéaire avec des phases distinctes. Mon travail est optimal pour les projets dont les paramètres et les attentes sont définis dès le départ et pour lesquels vous travaillez dans le cadre d'un échéancier précis.

Méthodologie agile

La méthodologie agile se concentre sur des cycles itératifs, décomposant les éléments du projet en tâches plus petites qui sont achevées dans des durées gérables, généralement de 4 à 6 semaines. Cette méthode favorise la collaboration entre toutes les parties prenantes et convient parfaitement lorsque la portée d'un projet est susceptible d'évoluer au fil du temps.

Méthodologie Kanban

La méthode Kanban repose sur la visualisation du flux de travail et sur la limitation du nombre de tâches à accomplir à chaque phase, afin de ne pas dépasser les capacités de l'équipe. Ce style fonctionne bien avec les équipes dont les tâches ou les fichiers de conception passent par plusieurs mains avant d'être achevés.

Méthodologie Scrum

La méthodologie Scrum est une combinaison des approches en cascade et agile, parfaite pour les équipes ayant des projets complexes qui nécessitent des vérifications plus courtes pour identifier les priorités entre les échéances. Elle fournit également plus de structure que les méthodes agiles traditionnelles tout en gardant l'équipe suffisamment flexible pour gérer les changements.

Phases du flux de travail de la gestion de projet de conception

Aussi unique que puisse être chaque projet de conception, la meilleure façon de s'y atteler est de le décomposer en phases clés de la gestion de projet - du brainstorming à l'élaboration d'un projet l'exécution du projet . Nous vous montrerons . 🤓

Phase 1 : Remue-méninges

Votre projet de conception commence généralement par une demande - à ne pas confondre avec une feuille de route ! Votre demande ne fait que couvrir les bases d'un projet, c'est donc moins une étoile polaire qu'un tremplin pour votre processus de gestion de projet. C'est ce qui paramètre l'élaboration du cahier des charges et c'est de là que naît la créativité de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Brainstorm-Ideas-Template.jpeg Modèle de remue-méninges ClickUp /$$img/

L'affichage des formulaires dans ClickUp vous permet de créer des sondages partageables et attrayants pour recueillir des demandes de conception, de nouvelles idées et des commentaires Briefs créatifs entrent dans les détails de la demande, en décrivant les exigences initiales du projet, les objectifs et les obstacles potentiels. Il doit être centré sur le qui, quoi, où, pourquoi et comment de votre projet, en mettant l'accent sur la demande et son objectif global.

Une fois le cahier des charges prêt, l'équipe peut commencer à réfléchir à des concepts, à dessiner des maquettes et à collaborer sur les moyens de répondre à la demande. Il est préférable de faire cela en équipe session de brainstorming en utilisant des techniques éprouvées pour inspirer la créativité dans le cadre de la structure définie dans le cahier des charges.

Votre créativité outil de gestion de projet sera déjà utile ici - en particulier les outils visuels tels que le Tableau blanc numérique logiciel permettant de créer des wireframes, d'esquisser de nouveaux concepts et de collaborer à un projet tableau d'humeur aux côtés de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

PRO TIP Gardez vos idées ensemble et agissez plus rapidement lorsque vous faites un brainstorming sur un Tableau blanc numérique ClickUp ! Tableaux blancs dans ClickUp sont aussi collaboratifs que créatifs. Avec des curseurs en direct pour esquisser, modifier et présenter des concepts à l'équipe sans chevauchement, ils constituent la ressource idéale pour capturer vos idées en un instant. De plus, vous pouvez accéder à des centaines de modèles de tableaux blancs spécifiques pour tout ce qui concerne les sujets suivants tableaux d'affichage à forfaits d'action afin d'aligner l'équipe sur les objectifs immédiats, les attentes, etc.

Une fois que vous avez rassemblé vos meilleures idées, il est peut-être temps de les partager avec le client. Si vous utilisez un outil de tableau blanc collaboratif, vous pouvez simplement présenter votre canevas lors de la réunion initiale afin de transmettre vos conceptions de la manière la plus appropriée et la plus efficace possible.

La première réunion est cruciale. C'est ainsi que les gestionnaires de projet peuvent définir les attentes en matière de communication continue en ce qui concerne le ton, la fréquence et les paramètres entre l'équipe et le client.

C'est aussi la première occasion pour le client de donner son avis et pour l'équipe de le mettre en pratique, deux facteurs qui joueront un rôle essentiel dans la suite de votre relation de travail. Le client peut déjà avoir une vision du produit final.

Il appartient maintenant aux responsables de la conception d'utiliser les outils dont ils disposent (c'est-à-dire la demande, le cahier des charges et les idées initiales) pour demander au client de préciser ce concept et de lui donner vie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/doc-public-sharing.gif Partager les documents ClickUp avec un lien public ou privé /$$img/

Partagez votre dossier de conception en public ou en privé grâce à un simple lien dans ClickUp Docs

De plus, il est essentiel que la quantité de travail nécessaire pour achever la demande corresponde au budget et aux attentes de votre client. Cela peut nécessiter un certain nombre de modifications pour satisfaire les deux parties.

Cependant, en fixant des paramètres professionnels clairs dès le départ, les membres et les clients resteront sur la même page quant à ce qui peut être achevé avec les ressources disponibles. Et lorsque votre équipe et les parties prenantes sont d'accord, il est temps d'élaborer un forfait pour le projet !

Phase 2 : Planification et préparation du projet

Une étape de planification approfondie paramètre la réussite globale du projet pour votre équipe. C'est à ce stade que vous pouvez évaluer votre concept de conception pour détecter d'éventuels goulets d'étranglement ou contretemps, et vous préparer correctement avant de poursuivre.

Ces informations sont essentielles pour construire votre projet feuille de route du projet et une éventuelle liste de tâches ! Et nous parlons ici de toutes les tâches impliquées dans le projet, et pas seulement de celles centrées sur la seule conception. Une liste maîtresse détaillée de vos tâches les plus importantes révèlera des informations supplémentaires telles que les dépendances des tâches et informera vos futures échéances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/timeline-view-1400x928.png échéancier affiché 3.0 /$$$img/

L'Échéancier de ClickUp affiche une vue d'ensemble de vos ressources et de vos tâches

À partir de là, vous pouvez commencer à planifier les réunions de routine, à évaluer vos ressources et à paramétrer un plan de travail approximatif l'échéancier du projet . À ce stade, votre feuille de route prend déjà forme et vous serez bientôt prêt à sortir votre projet du Tableau blanc !

Avec votre plan de projet de haut niveau, vous pouvez vous concentrer sur les détails pour identifier les jalons de votre projet et les principales dates d'échéance, et commencer à assigner des tâches pour construire vos flux de travail ! Une fois les tâches attribuées, les paramètres définis et les échéances fixées, vous serez prêt à passer à la phase suivante.

PRO TIP Si vous utilisez des Tableaux blancs dans ClickUp, vous pouvez simplement convertir les formes de votre Tableau en tâches exploitables et commencer à agir sur votre flux de travail en quelques secondes. Fonctionnalités plusieurs assignés , observateurs, commentaires assignés et statuts de tâches personnalisés apporteront plus de visibilité sur le cours de vos tâches dès le départ et permettront aux membres de rester informés au fur et à mesure de la progression du projet.

Phase 3 : Mise en œuvre du forfait

Il est temps de passer à la phase la plus excitante : vous êtes prêt à exécuter votre plan ! À ce stade, vous n'avez qu'une envie : "commencer". Une bonne planification facilite grandement les choses.

Votre feuille de route est essentiellement le plan du projet, mais au fur et à mesure que l'équipe l'applique, des vues du projet telles que Les diagrammes de Gantt , Tableaux Kanban et les calendriers aideront les gestionnaires à superviser les échéanciers en temps réel et à n'importe quel niveau. Ils peuvent également vous aider à anticiper les évènements importants du projet, tels que les jalons et les réunions à venir avec les parties prenantes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/drag-and-drop-a-task-on-a-gantt-chart-in-clickup.gif Diagramme de Gantt dans ClickUp /$$img/

Utilisez la vue Gantt Chart dans ClickUp pour planifier des tâches de suivre la progression du projet, de gérer les délais et les goulets d'étranglement.

Assurez-vous de prendre régulièrement des nouvelles de vos clients et d'organiser suffisamment de réunions avec l'équipe et les parties prenantes externes pour tenir tout le monde informé des changements majeurs. Les vérifications régulières avec l'équipe ne doivent pas vous priver d'un temps de conception important, mais un bloc hebdomadaire de 10 minutes pour prendre des nouvelles vous permettra d'avoir l'esprit tranquille lorsque vous ferez des rapports aux parties prenantes.

Phase 4 : Rester sur la bonne voie

Au fur et à mesure de la progression de votre projet, vous aurez au moins une série importante de commentaires de la part de votre client. Dans l'idéal, vos vérifications en cours de route ont permis de s'assurer qu'il n'y a pas de grosses surprises et que les modifications en cours sont mineures ! Il est toutefois essentiel que vous prévoyiez suffisamment de temps pour effectuer les révisions nécessaires, par précaution.

Si l'idée d'un retour d'information et d'itérations multiples peut sembler une zone grise dans votre emploi du temps, il existe de nombreux moyens de rester sur la bonne voie et de prendre de l'avance à l'approche de l'échéance finale :

Automatisation des tâches pour éviter à votre équipe d'être débordée par le travail

Garder un dossier de conception partagé à portée de main pour référencer le travail passé, conserver les conceptions actuelles et, en général, garder votre travail important ensemble

Créer une méthode normalisée pour nommer et exporter votre travail afin de ne plus perdre de temps à rechercher des actifs

PRO TIP ClickUp Tableau de bord offrent aux gestionnaires une vue d'ensemble personnalisable de l'état de leur projet afin de garantir des performances optimales. Vous pouvez suivre votre progression vers l'Achevé en fonction du nombre de Jalons atteints, calculer le temps passé sur les tâches, examiner la charge de travail de votre équipe, et bien plus encore ! Ainsi, vous ne serez plus jamais surpris par le calendrier de votre projet.

Phase 5 : Fermé et réflexion sur le projet

Le projet touche peut-être à sa fin, mais il est loin d'être terminé ! Surtout lorsqu'il s'agit des relations avec les clients.

Au cours de cette étape, vous remettez les documents approuvés.. livrables à votre client ou aux parties prenantes pour la dernière fois et de vous assurer que vous avez répondu à leurs attentes de A à Z. En tant que chef de projet, c'est aussi le moment de vérifier que chaque tâche est marquée comme terminée. En tant que gestionnaire de projet, c'est également le moment de vérifier que chaque tâche est achevée et que les copies internes ou vos actifs sont correctement nommés et catégorisés.

La dernière étape de votre processus de gestion de projet peut être mise à profit pour prendre contact avec votre client et réfléchir à l'expérience globale. Profitez-en pour tirer les leçons des échecs.

il y a une partie du processus de conception qui ne s'est pas déroulée comme prévu ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective du projet ClickUp /$$$img/

Ce modèle de rétrospective de projet permet d'évaluer la réussite ou l'échec global du projet tout en identifiant les améliorations à apporter pour éviter de nouvelles erreurs

Prenez le temps d'examiner ce qui a bien fonctionné et, plus simplement, ce qui n'a pas fonctionné. Facilitez la tâche de votre équipe de projet avec le modèle de rétrospective de projet Modèle de rétrospective de projet ClickUp . Vous éviterez ainsi de répéter les mêmes erreurs et deviendrez en fin de compte un meilleur gestionnaire de projet.

De plus, votre client vous en sera reconnaissant et reviendra probablement vers votre équipe pour d'autres projets de conception à l'avenir !

10 conseils pour les gestionnaires de projets de design

Nous avons décrit les éléments qui régissent chaque phase de la gestion de projet, mais les secrets les mieux gardés de la gestion de projet de design résident dans les détails !

Avant votre prochaine réunion de lancement, jetez un coup d'œil à ces astuces éprouvées pour que vos efforts aient encore plus d'impact sur l'équipe.

1. Continuez à itérer vos formulaires de demande de conception

Au fur et à mesure que vous acceptez de nouveaux projets de conception, réfléchissez aux moyens d'obtenir les bonnes informations de la part de vos clients dès le départ. Couvrez les bases, mais soyez également précis, posez des questions et utilisez les commentaires des clients précédents en plus de votre propre expérience pour perfectionner votre processus d'admission.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour rationaliser les demandes internes /$$img/

Rationaliser les demandes internes pour les équipes de conception ou d'informatique afin de collecter les informations exactes nécessaires dans vos formulaires Affichage du formulaire dans ClickUp rendra les choses simples, faciles et prêtes à être présentées avec une simple URL à partager avec les clients. Une fois terminé, votre formulaire se transformera automatiquement en tâche ClickUp afin que l'équipe ne perde pas de temps à examiner, à réfléchir et à créer votre stratégie de projet.

2. Obtenir l'adhésion de toute l'équipe Tableau

Avant d'envisager de faire appel à un client, assurez-vous que l'ensemble de votre équipe est en connexion et en accord avec les actifs finaux. Demandez à l'équipe d'examiner le projet final en interne afin d'exprimer toute préoccupation de dernière minute et d'aplanir les petits détails qui font toute la différence pour votre client.

3. Définir des objectifs de projet clairs

Quel que soit le type d'objectifs ou d'attentes du projet, lors de la toute première réunion, vous devez éviter les malentendus et les discussions gênantes avec le client. La meilleure façon de le faire est de se préparer avec des notes de réunion ou des objectifs de projet détaillés pour maintenir la discussion sur la bonne voie.

4. Appuyez-vous sur vos outils de collaboration

Les silos sont la mort de tout grand projet de conception. Encouragez votre équipe à travailler ensemble et à communiquer souvent. Mais nous comprenons que le problème vient généralement du fait que les choses se perdent dans les e-mails.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-e1648764955763-1400x925.png L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp /$$$img/

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp, ce qui vous permet de retrouver rapidement n'importe quelle discussion

Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Des outils comme Affiche de discussion dans ClickUp centralisera toutes les discussions relatives à votre projet et inclura tous les membres de l'équipe sans la pression des parties prenantes externes qui surveillent vos moindres faits et gestes.

5. Éviter la surcommunication

Il y a une limite à ne pas franchir, et vous devez la respecter ! Les managers qui communiquent trop donnent rapidement l'impression de faire de la "microgestion", même s'ils sont bien intentionnés. Les statuts de tâches personnalisés donnent aux responsables une visibilité sur la progression des tâches individuelles et éliminent le besoin de vérifications quotidiennes.

6. Les champs personnalisés sont votre ami

Apportez plus d'informations à chaque coup d'œil pour éviter de fouiller dans un ensemble de tâches pour trouver la mise à jour que vous recherchez. Et si vous utilisez Champs personnalisés dans ClickUp avec ClickUp, vous pouvez même suivre le temps facturable, les notes, les itérations et les mises à jour sans jamais quitter votre liste.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/simple-formula.gif Formules dans les champs personnalisés de ClickUp /$$img/

Trouvez instantanément des nombres précis à l'aide de formules simples ou avancées dans les champs personnalisés de ClickUp

Vous pouvez même filtrer et regrouper les tâches en fonction de vos champs personnalisés pour passer les tâches au peigne fin en quelques secondes et travailler plus efficacement dans tous les domaines.

7. Soyez flexible

Essayez de vous accorder plus de temps que vous ne le pensez. Ce temps tampon soulagera l'équipe et permettra de respecter les délais des projets, même en cas de difficultés inattendues.

8. Respectez les limites de votre équipe

N'organisez pas de réunions au-delà du temps de concentration de votre équipe et ne cédez pas à toutes les demandes de dernière minute de votre client pour une réunion supplémentaire. Vous aiderez ainsi votre équipe à trouver un bon équilibre entre travail et vie privée, ce qui se traduira par une attitude plus positive à l'égard du projet.

9. Donner la priorité à la créativité et à la structure

La gestion d'un projet de design est un exercice d'équilibre permanent ! En donnant à vos designers des paramètres de travail clairs, vous vous assurez qu'ils canalisent leur créativité de la manière la plus productive possible.

10. Obtenir un retour d'information de la part de l'équipe

À l'instar d'une rétrospective d'équipe, demandez à vos concepteurs ce qui a bien fonctionné et ce qui a posé problème afin d'améliorer leur travail. Apprenez à connaître leurs compétences, leurs méthodes de travail, leurs canaux de communication préférés et leurs points forts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/workload-view-flat-image-1-2-e1641348627973-1400x911.png vue Charge de travail en ClickUp /$$img/

Comprenez en un coup d'œil qui, dans votre équipe, est sous ou surchargé de travail afin de pouvoir facilement réaffecter vos ressources

N'ayez pas peur de faire un autre sondage - cela peut sembler un peu ringard, mais votre équipe l'appréciera vraiment. L'enquête Vue Charge de travail dans ClickUp vous donnera une idée de qui est surchargé de travail, de qui dispose d'une bande passante supplémentaire et de l'état général de la charge de travail de votre équipe !

Conception d'un logiciel de gestion de projet

La meilleure façon d'aider les responsables de la conception à réussir chaque projet ? commencez par utiliser les bons outils de gestion de projet créatif !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est le seul outil de gestion de projet suffisamment puissant pour rassembler tout votre travail au sein d'une plateforme collaborative et dynamique. Avec des milliers de modèles personnalisables des centaines de logiciel de gestion de projet fonctionnalités, et plus de 1 000 intégrations il est idéal pour toute équipe de conception, à n'importe quelle étape du processus de gestion du projet.

Profitez des conseils de pro notés tout au long de cet article et rationalisez votre processus de gestion de projet lorsque vous vous inscrivez au forfait Free Forever de ClickUp -ou mettre à jour votre liste de fonctionnalités pour seulement $$$a !