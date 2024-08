15 meilleurs logiciels de gestion de projets créatifs 2024

Les projets créatifs sont des défis, et ils peuvent parfois sembler impossibles à gérer. C'est pourquoi tant d'équipes s'appuient sur les meilleurs créatifs gestion de projet logiciel permettant de mener des projets de l'idée à l'achevé.

Bien que chaque projet créatif comporte de nombreuses étapes, le fait de disposer du bon logiciel vous permet de tout contrôler afin de respecter les réunions, d'éviter les goulets d'étranglement et de donner aux équipes les moyens de rester créatives sans trop s'embarrasser du flux de travail.

Heureusement, il existe de nombreuses options et nous allons ici examiner les 15 meilleurs logiciels de gestion de projet pour 2023. Nous couvrirons les fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients et la façon de choisir le meilleur logiciel pour vos besoins.

Lisez la suite pour découvrir une liste d'outils puissants que vous pouvez ajouter à (ou remplacer) votre pile technologique actuelle. ⚡️

Soyons réalistes : il existe une tonne de logiciels de gestion de projet différents d'agences, d'entreprises et d'organisations différentes qui s'appuient sur un travail créatif. Et ce travail s'accompagne d'un besoin de gestion de ces projets. Qu'il s'agisse d'annonces créatives, de textes, de dessins, de documents audio ou visuels, les équipes de conception ont besoin d'une gestion de projet créative pour atteindre la ligne d'arrivée.

Voici comment l'industrie utilise ce logiciel pour mieux travailler en équipe :

Suivi du temps et des dépenses

Les chefs d'équipe doivent suivre le temps passé sur un projet créatif. Cela permet de créer un registre de l'argent utilisé pour des éléments tels que les matériaux et la main-d'œuvre.

Assignation des tâches

L'attribution de tâches ou de sous-tâches à d'autres membres de l'équipe facilite le travail avec tous les autres membres du projet. Cela vous permet de suivre la progression de chaque personne ou équipe, ce qui se traduit par un projet réussi et sans accroc.

Gestion tout-en-un

A logiciel de gestion de projet vous offre la possibilité de créer une bibliothèque de documents pour que tous les fichiers liés à votre projet soient conservés en un seul endroit. Il est ainsi plus facile pour vous et les membres de votre équipe d'accéder à tous les documents de votre projet documents relatifs au projet sans aucun problème.

Mises à jour efficaces du statut

Les équipes créatives doivent souvent fournir des mises à jour régulières, en particulier lorsque vos clients demandent le travail. Vous pouvez envoyer ces mises à jour par e-mail ou par messages texte et vous assurer que tout le monde est au courant de la progression de ses tâches et de l'avancement global du projet.

Entrées provenant de sources multiples

Il est également essentiel d'importer des informations provenant de sources multiples et de les utiliser pour prendre de meilleures décisions. Cela signifie que vous pouvez combiner toutes les informations pertinentes provenant d'e-mails, de feuilles de calcul, de journaux de logiciels, de documents et bien plus encore, afin de déterminer le plan d'action le mieux adapté à votre projet.

Best 15 Logiciels de gestion de projet créatifs

1. ClickUp ClickUp a une expérience utilisateur unique qui le rend très pratique à utiliser pour n'importe quel projet, notamment

les projets de marketing . Cette plateforme offre des centaines de fonctionnalités personnalisables et plus de 15 façons de visualiser votre travail - ces fonctionnalités sont cruciales pour les entreprises en croissance car elles donnent à votre équipe la flexibilité dont elle a besoin à mesure qu'elle s'affiche.

Outre les fonctionnalités personnalisables, ClickUp vous permet également de créer et d'enregistrer vos propres modèles pour gagner du temps et de garder le processus cohérent, et si vous avez besoin d'aide pour commencer, consultez le centre de modèles pour une variété de modèles de modèles prêts à l'emploi .

Créez la toile parfaite pour les idées et les flux de travail de l'équipe avec les Tableaux blancs ClickUp

Caractéristiques clés

ClickUp Bloc-notes : Il s'agit d'une fonctionnalité exclusive du logiciel qui permet de créer un projet basé sur le texte. Elle peut être utilisée par les entreprises qui ont une présence en ligne et qui ont besoin de s'engager avec leur clientèle

: Il s'agit d'une fonctionnalité exclusive du logiciel qui permet de créer un projet basé sur le texte. Elle peut être utilisée par les entreprises qui ont une présence en ligne et qui ont besoin de s'engager avec leur clientèle Cartes mentales ClickUp : Les cartes mentales requièrent une compétence particulière, et les personnes de votre équipe bénéficieront grandement de cette fonctionnalité. Elle permet aux utilisateurs d'établir une présence en ligne en affichant des idées, des pensées ou des processus au lieu d'utiliser uniquement des mots

ClickUp Docs : Cette fonctionnalité vous permet de créer un projet et de l'attribuer à un autre membre de l'équipe. Le logiciel vous aidera à organiser vos documents de manière à ce que les utilisateurs puissent les trouver facilement

: Cette fonctionnalité vous permet de créer un projet et de l'attribuer à un autre membre de l'équipe. Le logiciel vous aidera à organiser vos documents de manière à ce que les utilisateurs puissent les trouver facilement ClickUp Forms : Les formulaires ClickUp vous aident à créer des formulaires en ligne pour votre entreprise. Les formulaires en ligne comportent divers champs dans lesquels les utilisateurs peuvent saisir les informations requises. Ces champs font ensuite partie de la base de données et sont accessibles aux membres de votre équipe

: Les formulaires ClickUp vous aident à créer des formulaires en ligne pour votre entreprise. Les formulaires en ligne comportent divers champs dans lesquels les utilisateurs peuvent saisir les informations requises. Ces champs font ensuite partie de la base de données et sont accessibles aux membres de votre équipe ClickUp Tableaux blancs : Cette fonctionnalité est similaire aux cartes mentales, mais il est préférable de l'utiliser dans un paramètre d'équipe. Il s'agit d'unoutil de gestion de projet collaboratif où vous pouvez ajouter des notes et partager vos idées avec les autres membres de l'équipe

Pros

Plateforme entièrement personnalisable

Statuts et champs personnalisés

Modèles prêts à l'emploi et possibilité d'enregistrer vos propres modèles (voir les modèles suivantsmodèles de briefing créatif!)

plus de 1 000 intégrations

Application mobile

Inconvénients

Nombre limité d'affichages ClickUp sur l'application mobile

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Prix

Free Forever Plan : Mieux adapté à un usage personnel

: Mieux adapté à un usage personnel Plan illimité : Mieux adapté pour une petite équipe. Vous devrez payer un abonnement mensuel de $$$a par membre

: Mieux adapté pour une petite équipe. Vous devrez payer un abonnement mensuel de $$$a par membre Forfait Business : convient mieux aux entreprises de taille moyenne. Un abonnement mensuel de $$$a par membre est nécessaire pour démarrer

Évaluations

Évaluation G2 : 4,7 sur 5 étoiles

4,7 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4,7 sur 5 étoiles

2. Paymo

Paymo est une application de tableau blanc collaboratif basée sur le cloud. Elle est idéale si vous recherchez une application offrant un stockage illimité, des présentations de haute qualité et une productivité accrue, car elle assiste le stockage cloud.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/5nkR5\_uDtLm84EgJuQ9XcvLcBD8LdyKnWsMp6D0U9c0bTL6g36vTio2F6\_JTnXmN-jydF7kAYCdO4ByYRWQGxVPFs5flr3ktsAsTYmic-4nIWyAiyVswwVCo\_uFbGMJsm9TQoHYaQFaCu8mBg Exemple d'interface utilisateur de Paymo /$$$img/

via Paymo

Caractéristiques clés

Suivi du temps : Vous pouvez suivre le temps passé sur des tâches spécifiques à l'aide de l'outil de suivi du temps de Paymo

: Vous pouvez suivre le temps passé sur des tâches spécifiques à l'aide de l'outil de suivi du temps de Paymo Planification et programmation : Il existe différentes méthodes pour forfaiter des réunions, des évènements et d'autres tâches

: Il existe différentes méthodes pour forfaiter des réunions, des évènements et d'autres tâches Collaboration avec les équipes : Vous pouvez partager un tableau blanc en utilisant Dropbox, Box.com, Google Drive ou OneDrive

: Vous pouvez partager un tableau blanc en utilisant Dropbox, Box.com, Google Drive ou OneDrive Personnalisation : Fournit une interface multilingue et une assistance globale

Avantages

Collaboration en temps réel

Puissant outil de suivi du temps

Basé sur le cloud

Cons

Son interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que celle de certains autres produits de cette liste

Courbe d'apprentissage plus élevée pour l'adopter

Prix

Free :

: Débutant : $$$a par mois

: $$$a par mois Petit bureau : $$$a : 9,95 par mois

: $$$a : 9,95 par mois Business : $$$a par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.6 sur 5 étoiles

: 4.6 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.7 sur 5 étoiles

3. Flux

Le flux est une application web de outil de communication qui assiste les notes adhésives et d'autres types de marquages similaires qui améliorent la rapidité de la communication gestion de projet visuelle sur n'importe quel projet.

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/GbH03l4q0sxb4v76-q5R8VAvZ-pOn-AR3YZp0l-HN4txalQhzE9rEH76JOi\_gTqSfSblg3u6jc5guM\_YekBckK-yY1RJOJygLBAFP5KIjJrDLzTjN86n4jctSNir-M4E5V4SkKIYTmcJwpJcAQ Exemple d'interface utilisateur de flux /$$img/

via Flux

Caractéristiques clés

Étiquettes : Vous pouvez ajouter différentes étiquettes à vos idées et les partager avec les membres de votre équipe

: Vous pouvez ajouter différentes étiquettes à vos idées et les partager avec les membres de votre équipe Planification et programmation : Vous pouvez paramétrer des évènements récurrents dans le calendrier, y compris des checklists, pour l'ensemble de vos équipes

: Vous pouvez paramétrer des évènements récurrents dans le calendrier, y compris des checklists, pour l'ensemble de vos équipes Mise à l'échelle : Flow envisage une mise à l'échelle très utile pour les grandes équipes ayant plusieurs projets et dispose d'une fonctionnalité d'auto-hébergement. Cela vous permet de créer de nouvelles instances d'application pour chaque projet que vous avez ou devez gérer

Avantages

Excellent pour une organisation efficace de l'équipe

Plus de 300 connecteurs pour une intégration transparente avec les produits Microsoft

La flexibilité d'être une application en ligne ou hybride pour répondre à vos besoins en termes de fonctions

Cons

Absence d'un orchestrateur centralisé pour faciliter le déploiement et la surveillance centralisés

Tarification

Flow Basic : Abonnement mensuel de 6 $ par utilisateur

: Abonnement mensuel de 6 $ par utilisateur Flow Plus : Abonnement mensuel de 8 $ par utilisateur

: Abonnement mensuel de 8 $ par utilisateur Flow Pro : Frais d'abonnement mensuel de 10 $ par utilisateur

Évaluations

Évaluation G2: 4,3 sur 5 étoiles

4,3 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,6 sur 5 étoiles

4. Asana

Asana est une excellente appli de gestion de projet avec une interface simplifiée et directe qui vous permet de créer des tâches, des listes à faire et des projets, de les assigner à n'importe qui et de suivre leur progression.

via Asana

Caractéristiques clés

Tableaux de bord personnalisables : Des tableaux de bord puissants pour suivre votre progression, facilitant l'identification des domaines d'intérêt et d'amélioration.

: Des tableaux de bord puissants pour suivre votre progression, facilitant l'identification des domaines d'intérêt et d'amélioration. Mode focus et listes de tâches individuelles: Attribuez des tâches et suivez votre progression en un seul endroit. Filtrez facilement votre liste de tâches en fonction de l'opportunité ou de l'importance, et ajoutez et passez rapidement d'une fonction à l'autre et d'un assignateur à l'autre.

Attribuez des tâches et suivez votre progression en un seul endroit. Filtrez facilement votre liste de tâches en fonction de l'opportunité ou de l'importance, et ajoutez et passez rapidement d'une fonction à l'autre et d'un assignateur à l'autre. Hiérarchisation: Hiérarchisez les tâches à l'aide de la fonctionnalité de glisser-déposer ou utilisez des libellés pour rationaliser votre progression.

Avantages

Facile à utiliser

S'intègre à Google Agenda et à Gmail

Personnalisable, avec une interface facilement consultable

Essai gratuit disponible

Inconvénients

Limité aux tâches, aux choses à faire et aux projets

Ne dispose pas d'un système de suivi centralisé

Tarification

De base : Il est gratuit et convient aux débutants

: Il est gratuit et convient aux débutants Premium : L'abonnement mensuel est de 10 $ par utilisateur ou de 13,49 $ par an

: L'abonnement mensuel est de 10 $ par utilisateur ou de 13,49 $ par an Business : Mon travail convient aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gérer le travail dans le cadre d'initiatives diverses. L'abonnement mensuel est de $$$a par utilisateur ou de 30,49 $ par an

Évaluations

Évaluation G2: 4,3 sur 5 étoiles

4,3 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,4 sur 5 étoiles

Bonus : Voir comment* Asana se compare à Monday.com_ * !

5. Smartsheet

Smartsheet est un logiciel de gestion des tâches outil qui vous permet d'organiser et de collaborer sur des projets de grande envergure projets et les tâches . Vous pouvez créer des tâches, des flux de travail, des notes et des tableaux de bord et facilement développer un calendrier partagé pour que tout soit synchronisé.

via Smartsheet

Fonctionnalités clés

Gestion de projet : Créez des équipes, ajoutez, gérez et suivez les membres de l'équipe

: Créez des équipes, ajoutez, gérez et suivez les membres de l'équipe Collaboration intégrée : Améliore la collaboration entre les équipes en leur permettant de partager des feuilles, des tableurs, des documents et d'autres fichiers en temps réel

: Améliore la collaboration entre les équipes en leur permettant de partager des feuilles, des tableurs, des documents et d'autres fichiers en temps réel Centre de solutions simplifié : Le centre de solutions vous permet d'identifier les besoins de votre entreprise et de votre travail afin d'accéder efficacement à l'aide et aux ressources adéquates. Vous pouvez également créer votre environnement de travail et mettre en place des paramètres personnalisés pour répondre à vos besoinsflux de travail créatif Pros

Disponibilité d'un tableau de bord de gestion

Assistance pour les tâches, les listes à faire et les notes

Fonctionnalités de collaboration intégrées

Assistance au calendrier et à la gestion de l'agendagestion du temps fonctionnalités

Partage facile de fichiers avec des collègues de travail

Cons

Les composants visuels pourraient être plus personnalisables

Certains pensent que l'interface utilisateur est difficile

Prix

Basic : Free

: Free Pro : 14 $ par mois pour une utilisation individuelle

: 14 $ par mois pour une utilisation individuelle Business : 25 $ par mois et par utilisateur

Évaluations

Évaluation G2: 4,4 sur 5 étoiles

4,4 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,5 sur 5 étoiles

6. Monday.com

Monday.com est une application idéale pour les projets qui doivent être livrés à temps avec un minimum de complications. L'objectif principal de l'application est d'offrir aux projets, aux équipes et aux organisations un moyen simple et transparent de travailler ensemble.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/JcybBvAXW1y2C-iR3u5\_rpaxmbdl8\_SIxWiytRsecEEVKJPwL4AD7Ldu4rp1JGw4Cvc1zUrFpD\_yA-OpKFhLK7vlWlMabEGfmTq5AGOvmFOZzEbtki0l2IRGVhTgtlfEebv\_hbU53Cf-1Mdlg Exemple d'interface utilisateur de Monday.com /$$$img/

via Monday.com

Caractéristiques clés

**Une interface utilisateur intuitive : L'application est conçue pour être facile à utiliser, de sorte que, que vous utilisiez un ordinateur de bureau ou un appareil mobile, vous serez en mesure de synchroniser vos horaires avec vos calendriers

Priorité à la gestion des personnes : Vous pouvez spécifier des statuts VIP et d'autres groupes de personnes spécifiques. Vous pouvez paramétrer ces groupes pour qu'ils ne partagent que vos calendriers, ce qui respecte la confidentialité d'autrui

: Vous pouvez spécifier des statuts VIP et d'autres groupes de personnes spécifiques. Vous pouvez paramétrer ces groupes pour qu'ils ne partagent que vos calendriers, ce qui respecte la confidentialité d'autrui Rapports et analyses : Vous pouvez afficher le nombre de rendez-vous acceptés et ceux qui ne l'ont pas été. Vous pouvez également afficher des analyses détaillées sur les personnes qui ont accepté une position, l'heure à laquelle elle a été programmée et les personnes qui ont annulé leur agenda

Avantages

Application mobile intégrée pour faciliter la planification des rendez-vous

Assistance aux calendriers sociaux

Programmation unifiée

Assistance pour les notes de temps et de texte

Cons

Les tableaux de bord nécessitent des modifications

L'interface nécessaire pour publier sur les médias sociaux

Tarification

Forfait Enterprise : Free

: Free Plan de base : Frais d'abonnement mensuel de $$$$ par utilisateur

: Frais d'abonnement mensuel de $$$$ par utilisateur Standard : Frais d'abonnement mensuel de $$a$ par utilisateur

Évaluations

Évaluation G2: 4,7 sur 5 étoiles

4,7 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,6 sur 5 étoiles

See how Monday compare à Asana_ !

7. Notion

Notion est une excellente application de projet de productivité open-source qui permet aux utilisateurs de collaborer sur des projets et des tâches tout en offrant une interface facile à utiliser.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/RBJmKqvO2SDBmJyeX\_AcQ1UtvPEmyT4NtTd-SNPvCdXWI6i\_A48R0PwQJ01wR9YfP9rswVuNPvs-l31AUVrkNhEd1GUhtQ9Oed3scx5Uk-4Hxb2mOkolfBTILoSiF4VRM40rYdS9giZwwt0g Exemple d'interface utilisateur de Notion /$$img/

via Notion

Caractéristiques clés

Prise de notes basée sur les chaînes de caractères : Organisez vos notes par chaînes et effectuez facilement des recherches dans l'ensemble de l'application

: Organisez vos notes par chaînes et effectuez facilement des recherches dans l'ensemble de l'application Affichage Kanban fluide : Cette fonctionnalité présente vos tâches, projets et to-dos dans une disposition de carte fluide et facile à naviguer

: Cette fonctionnalité présente vos tâches, projets et to-dos dans une disposition de carte fluide et facile à naviguer Assistance Markdown : L'assistance Markdown vous permet de mettre en forme vos notes avec une mise en évidence de la syntaxe et des modèles de mise en forme

Avantages

Mon travail s'effectue sur différents appareils

L'interface est gratuite et personnalisable

Facile à utiliser

Inconvénients

La mise en forme du texte est difficile à réaliser par copier/coller

Il faut du temps pour mettre en place le paramètre, en particulier la collaboration en équipe

Prix

Personnels : Free

: Free Personnel pro : 4 $ par mois et par utilisateur ou 5 $ si la facturation est annuelle

: 4 $ par mois et par utilisateur ou 5 $ si la facturation est annuelle Teams : Frais de 8 $ par utilisateur et par mois ou 10 $ si facturé annuellement

: Frais de 8 $ par utilisateur et par mois ou 10 $ si facturé annuellement Enterprise : Les frais d'abonnement s'élèvent à 15 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2: 4,6 sur 5 étoiles

4,6 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,8 sur 5 étoiles

8. nTask

nTask est un outil de gestion des tâches destiné à fournir un fournisseur, prestataire d'une collaboration d'équipe et d'une gestion des tâches en une seule application. Il est doté de plusieurs fonctionnalités, dont les listes de tâches, des modèles de Tableau pré-construits et le suivi du temps, entre autres.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/zIR4\_L2ePsWQy24s4Zv4k4sWrjzYXngGtzCleuHlpvSzbjaG6C96EkkW3L6P0xVJeoAXJh\_p\_DNJVk0PctJCj62Vtc7yh5SNT9uYgHPIgSW9sLtQ1BixtpoQWonobtJX17gdntEdoL859Owmg exemple d'interface utilisateur de nTask /$$$img/

via nTâche

Caractéristiques clés

Tableau Kanban : Un moyen visuel desuivi des tâches en utilisant des cartes et en les déplaçant dans différentes colonnes

: Un moyen visuel desuivi des tâches en utilisant des cartes et en les déplaçant dans différentes colonnes Gestion des tâches : Permet à plusieurs utilisateurs d'achever une tâche de manière collaborative

: Permet à plusieurs utilisateurs d'achever une tâche de manière collaborative Suivi du temps : Cela vous permet de suivre le temps que vous passez sur chaque tâche

: Cela vous permet de suivre le temps que vous passez sur chaque tâche Suivi des problèmes/bugs : Vous permet de créer, gérer et suivre les problèmes liés à votre projet

Avantages

Un excellent système d'assistance client et de retour d'information

Une interface facile à utiliser qui vous permet de d'avoir toujours le contrôle de tout * D'excellentes applications mobiles pour accéder aux tâches en déplacement

Dispositif de vidéoconférence

Cons

Nécessite plus d'options de personnalisation et de mise en forme

Pas de plugin pour Outlook

Tarification

Premium : Idéal pour les personnes qui se lancent dans la gestion de projet. Le prix est de $$$a par utilisateur et par mois avec un essai de 14 jours

: Idéal pour les personnes qui se lancent dans la gestion de projet. Le prix est de $$$a par utilisateur et par mois avec un essai de 14 jours Business : 8 $$$a par utilisateur et par mois avec un essai premium de 14 jours

: 8 $$$a par utilisateur et par mois avec un essai premium de 14 jours Enterprise : Comprend toutes les fonctionnalités du forfait Business et coûte 15 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2: 4,4 sur 5 étoiles

4,4 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 3,9 sur 5 étoiles

9. Profs Projects

ProProfs Projects est un excellent outil de gestion de projet qui possède suffisamment de fonctionnalités pour répondre aux besoins les plus exigeants. Il convient également aux travailleurs à distance.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/JDwfha0HT5fH5FFTqarZuOrE2VuxIJ4dvY85BbIDTwIUufQ3GVwyjjlJBUGuPKpsHMPm\_nFF3QhTwTlkS-ypSkhjMiuEo\_Vz8NWR2pCuWRj6sP\_FnT\_493VbYa4DkmETM0-sq7KiuCvq5EqvSg Exemple d'interface utilisateur du projet ProProfs /$$$img/

via Projet ProProfs

Caractéristiques clés

Listes de tâches : Une façon visuelle de suivre les tâches avec un code couleur représentant leur statut

: Une façon visuelle de suivre les tâches avec un code couleur représentant leur statut Gestion des tâches : Comprend un calendrier de projet robuste avec des dates d'échéance pour les tâches telles que les projets de recherche, les rapports et les évaluations

: Comprend un calendrier de projet robuste avec des dates d'échéance pour les tâches telles que les projets de recherche, les rapports et les évaluations Outils de collaboration : Vous permet de partager les ressources de l'entreprise entre plusieurs équipes afin d'achever divers projets de manière transparente

: Vous permet de partager les ressources de l'entreprise entre plusieurs équipes afin d'achever divers projets de manière transparente Suivi des jalons : Assure le suivi des différentes étapes de planification et des délais pour chaque jalon

Pros

Facile à utiliser grâce à son interface simple

Excellentes fonctionnalités de rapports

Idéal pour les travailleurs à distance

Inconvénients

Manque de fonctionnalités de personnalisation

Pas de modèles disponibles

Tarification

Les services essentiels : 2$ par utilisateur et par mois ou 480$ par an

: 2$ par utilisateur et par mois ou 480$ par an Premium : 4 $ par utilisateur et par mois ou 960 $ par an

Évaluations

Évaluation G2: 4,4 sur 5 étoiles

4,4 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,7 sur 5 étoiles

10. FunctionFox

FunctionFox est un outil de gestion de projet robuste qui travaille sur plusieurs navigateurs web et appareils mobiles. Il a été travaillé pour répondre aux besoins de ses utilisateurs en fournissant des outils simples, intuitifs et abordables qui aident à rationaliser leurs cycles de travail quotidiens.

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/IhsAB13wg0Lq7M7bcyt4PwiYiOvCnvytgMMO8tc4\_X0wVraXmN41Bx4qa3ixxhU-9M04n7Eirl7IZJT5X8k\_uZiALINR0Q1l397t0zSvyy7rvFp\_4SY79cCxKkOLAx-5fEM6ATJvd6CDwJulfA Exemple d'interface utilisateur de FunctionFox /$$img/

via Renard fonctionnel

Caractéristiques clés

Rapports : comprend une variété d'informations qui fournissent un aperçu détaillé des tâches, des budgets et d'autres domaines de votre entreprise.

: comprend une variété d'informations qui fournissent un aperçu détaillé des tâches, des budgets et d'autres domaines de votre entreprise. Outils de suivi des projets : Vous aide à suivre les tâches et les révisions.

: Vous aide à suivre les tâches et les révisions. Sync : Vous permet de synchroniser les projets, les tâches et les fichiers sur tous les appareils.

: Vous permet de synchroniser les projets, les tâches et les fichiers sur tous les appareils. Gestion des tâches : Une liste de tâches qui assure le suivi de chaque activité d'un projet avec bien plus que la simple gestion des tâches comme les dates d'échéance, les pièces jointes, les commentaires et les notes.

: Une liste de tâches qui assure le suivi de chaque activité d'un projet avec bien plus que la simple gestion des tâches comme les dates d'échéance, les pièces jointes, les commentaires et les notes. Outils de collaboration : Il vous permet d'organiser tous les membres de votre équipe pour différents projets en utilisant la fonctionnalité de glisser-déposer.

Pros

Communication fiable

Facile à utiliser et à intégrer à d'autres systèmes

Inconvénients

La navigation de l'utilisateur peut être déroutante

Prix

De base : Free et permet jusqu'à 10 utilisateurs

: Free et permet jusqu'à 10 utilisateurs Standard : 7,50 $ par utilisateur et par mois

: 7,50 $ par utilisateur et par mois Premium : 14,50 $ par utilisateur et par mois

: 14,50 $ par utilisateur et par mois Enterprise : En moyenne 20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.4 sur 5 étoiles

: 4.4 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.5 sur 5 étoiles

11. Hive

Hive est un logiciel de gestion de projet basé sur le web. Il est conçu pour aider les gens à gérer des projets et des tâches en suivant le temps, le travail, les ressources et les délais.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/lZgMQj5uqzKEmpLsl4L5gFtQ-kxD3gzMp9rjGm7\_L\_vRRp-DMGORpCVvcnC3-DpLgC1J0qFXt6dvlR2i-gbNXDoOMwilxmVaPqRrjJw9JCI\_ahzq9Hwkefyu9H-RuMzS5dirbr8\_FFIIFhdjPQ Exemple d'interface utilisateur Hive /$$img/

via Ruche

Fonctionnalités clés

Cartes d'action : Vous aide à spécifier les actions à entreprendre

: Vous aide à spécifier les actions à entreprendre Affichages flexibles des projets : Il vous permet d'organiser les projets en fonction du type de travail qu'ils impliquent

: Il vous permet d'organiser les projets en fonction du type de travail qu'ils impliquent Gestion de projet : Teams vous permet d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, de faire le suivi de chacune d'entre elles

: Teams vous permet d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, de faire le suivi de chacune d'entre elles Suivi du temps : Le suivi du temps passé sur chaque tâche

: Le suivi du temps passé sur chaque tâche Suivi des ressources : Un outil complet de gestion des ressources

: Un outil complet de gestion des ressources Gestionnaire de pièces jointes : Organisez et gérez les différents types de pièces jointes que vous pouvez utiliser dans votre projet

Pros

Plus de 50 intégrations natives

Authentification à deux facteurs

Tâches illimitées

Inconvénients

Fonctionnalité mobile limitée

Impossibilité de créer des tâches dépendantes

Prix

Hive Solo : Free et permet jusqu'à 2 utilisateurs

: Free et permet jusqu'à 2 utilisateurs Teams : 16 $ par utilisateur et par mois ou 12 $ si facturé annuellement pour des utilisateurs illimités

: 16 $ par utilisateur et par mois ou 12 $ si facturé annuellement pour des utilisateurs illimités Hive Enterprise : 25 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.6 sur 5 étoiles

: 4.6 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.5 sur 5 étoiles

12. Planview Clarizen::::::::::::::::::::::: :

Planview Clarizen est un logiciel de gestion de projet qui permet de gérer les projets, les tâches et le temps de trois manières : par projet, par équipe et par temps.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/NxLOhx0jFSOxZ2StrUaPQnMJBnv-5kF2dI77y0JF0focWthu96pELa7mz1UBnereRbhfMcBkFNYxffwXbPzjNqHgfpq8XudEezO1XCAU\_cikg\_wU9eMbyuvQD9Ki-F9fTeXNBI7Wd9E-apqAHg Exemple d'interface utilisateur de Planview Clarizen /$$img/

via Planview Clarizen

Caractéristiques clés

Intégration Salesforce : S'intègre à Salesforce afin que vous puissiez utiliser le logiciel pour gérer votre équipe Salesforce

: S'intègre à Salesforce afin que vous puissiez utiliser le logiciel pour gérer votre équipe Salesforce Planification : Création d'un calendrier pour votre projet, votre tâche ou votre temps

: Création d'un calendrier pour votre projet, votre tâche ou votre temps Gestion des tâches : Gestion des tâches : créez des tâches et assignez-les aux membres de l'équipe

: Gestion des tâches : créez des tâches et assignez-les aux membres de l'équipe Suivi du temps : Suivi du temps passé sur chaque tâche

Pros

Conception simple et interface facile à utiliser

Fonctionnalité de suivi du temps flexible

option d'authentification à 2 facteurs

Panneau d'administration hautement configurable

Inconvénients

Fonctionnalité mobile limitée

Peut être plus lent à fonctionner

Prix

Forfait Enterprise : 45 $ par utilisateur et par mois

: 45 $ par utilisateur et par mois Forfait Unlimited : 60 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.2 sur 5 étoiles

: 4.2 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.2 sur 5 étoiles

13. Ziflow:::::::::::::::::: :

Ziflow est un outil en ligne qui permet aux administrateurs de gérer les utilisateurs, les e-mails et les tâches de trois manières : par utilisateur, par projet et par tâche. L'administrateur peut créer des champs personnalisés pour collecter les détails nécessaires à la réussite de la gestion des comptes utilisateurs, des e-mails et des tâches. L'équipe administrative peut également consulter les informations détaillées du projet de son compte Ziflow en accédant à un tableau de bord ; le tableau de bord permet d'afficher de multiples vues, comme un échéancier des évènements.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/h3KRmz7ZNap46w0FztopCZrPnbZosZVi\_bmYMsUeMa4jgLmgiyt516RH3noqDsGmt6Y\_joHC174rMoz8GwzBLGBcNrJGC0FjuWf-FZgFyakuc\_Cvfl9alLin6C2oZV8EheUzos8AQP6ozUzNA Exemple d'interface utilisateur Ziflow /$$img/

via Ziflow

Caractéristiques clés

Gestion centralisée des actifs : Il comprend un système de gestion de la relation client pour les actifs, les pièces jointes, les fichiers et les contacts

Automatisation des flux de travail : Automatisation du consentement par e-mail, de la connexion en ligne, de la signature et de l'approbation de la signature

Formulaires d'accueil : Enregistrez et stockez les détails d'un visiteur ; capturez les exigences, les idées et les commentaires

Collaboration et révision centralisées : Les tâches de facturation et de gestion des examens sont automatiquement créées, signées et enregistrées

Pros

Gestion flexible des utilisateurs

Large intervalle de formes d'annotation, épreuvage vidéo

Interface pratique

Conséquences

Certains signalent des problèmes avec l'affichage des notes et le téléchargement des PDF

Temps de chargement plus long

Prix

Personnels : Free

: Free Débutant : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Business : 45 $ par utilisateur et par mois

: 45 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 60 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2: 4,5 sur 5 étoiles

4,5 sur 5 étoiles Évaluation Capterra: 4,7 sur 5 étoiles

14. Avaza

Avaza est un outil de comptabilité et de gestion de projet qui réunit ces deux champs pour vous aider à achever vos tâches plus rapidement.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/RrvFR-lfJyvQ0UgDDYY-OV62Gs2G4rXl-d\_YvYnS1TtJIREfNWRsCU0YfhEpr6p2jEBpx-sEiWIVRbAnnppwatWRXfpTc1dYkDXXzTpl6VME-pcRZ1AUsNWviewjIpyAexgqNDFb1AahuUgmrw Exemple d'interface utilisateur d'Avaza /$$$img/

via Avaza

Caractéristiques clés

Tableaux de bord de progression des projets : Visualisation de l'emplacement du projet, du statut des tâches et des graphiques de coûts.

: Visualisation de l'emplacement du projet, du statut des tâches et des graphiques de coûts. Budgétisation du projet : Organisez et suivez le budget par projet, par client, par emplacement et par personne.

: Organisez et suivez le budget par projet, par client, par emplacement et par personne. Entrée du Relevé de temps et facturation : Il enregistre le temps passé sur les projets avec facturation.

Avantages

Automatisation des processus

Génère des factures à partir de devis et contrôle les dépenses du projet

Outils de gestion de projet et de collaboration intégrés

Cons

Les sous-tâches n'ont pas de date d'échéance

Tarification

Forfait Free : $0

: $0 Plan de démarrage : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Forfait de base : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 39 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.5 sur 5 étoiles

: 4.5 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.6 sur 5 étoiles

15. **RedBooth

RedBooth est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de créer et de gérer vos projets depuis n'importe quel appareil. Il est très évolutif et facile à utiliser. Il vous permet également d'ajouter des commandes vocales pour une aide contextuelle.

/img/ https://lh4.googleusercontent.com/S0GomdnF\_AuZz58ngSm9-RwPLBmtLJDwOH33mjUxlHflzAQs98b1ugZN-k4ZoXAcOYMqSs-mouC\_K\_ElA2\_0Lwg6-SBtc0GiPdgkdl6BEbAsbd-bvzfS-2NfRJSBWYqREgzfNuqr6aj2dlWHQ Exemple d'interface utilisateur de RedBooth /$$img/

via RedBooth

Caractéristiques clés

API : S'intègre à d'autres services tels que Dropbox et Google Docs

: S'intègre à d'autres services tels que Dropbox et Google Docs Modification en cours : partage de fichiers et de feuilles de calcul par d'autres membres

: partage de fichiers et de feuilles de calcul par d'autres membres Méthodologies agiles : Richement personnalisable et intégré aux méthodologies agiles du logiciel

: Richement personnalisable et intégré aux méthodologies agiles du logiciel Chat/messagerie : Envoyez et recevez des fichiers, des e-mails et des messages vidéo

Avantages

Mise à disposition d'environnements de travail virtuels

Outils de rapports avancés

Mise à disposition d'un cloud privé

Cons

Les problèmes de rapports peuvent rendre difficile le suivi de la capacité de travail par employé

Certains utilisateurs trouvent le tableau de bord déroutant

Tarification

Forfait de base : 13 $ par utilisateur et par mois

: 13 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 30 $ par utilisateur et par mois

: 30 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : 60 $ par utilisateur et par mois

Évaluations

Évaluation G2 : 4.4 sur 5 étoiles

: 4.4 sur 5 étoiles Évaluation Capterra : 4.4 sur 5 étoiles

Concevez votre vie professionnelle avec ClickUp

Un logiciel de gestion de projet est un outil essentiel pour toute entreprise car la plupart des projets ont un long calendrier et doivent être gérés efficacement et automatiquement.

En tant que tel, le logiciel de gestion de projet idéal doit disposer de toutes les fonctionnalités modernes et essentielles qui vous permettent de gérer votre projet de manière impeccable sans avoir à investir trop d'efforts inutiles.

Et lorsque vous collaborez et gérez un équipe créative de designers vous aurez besoin d'un outil de gestion de projet puissant et flexible, capable de s'adapter à leurs préférences en matière de flux de travail et de leur fournir les fonctionnalités personnalisables dont ils ont besoin pour laisser libre cours à leur créativité !

Dans ce cas, ClickUp est votre meilleur choix - profitez d'une interface utilisateur élégante, accédez à des centaines de fonctionnalités haut de gamme, à des modèles, et bien plus encore ! 🎨👩‍🎨