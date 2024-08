10 meilleurs logiciels de planification des tâches pour les gestionnaires de tâches en 2024

La gestion des tâches, des délais et des projets d'une équipe peut s'avérer difficile. Plus le projet est complexe, plus la planification devient difficile.

Mais ne vous inquiétez pas ! Les logiciels de planification des tâches sont là pour aider à l'automatisation des tâches répétitives courantes, à la mise en place d'un système de gestion des tâches et à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines l'efficacité des processus vous pouvez ainsi planifier des tâches, améliorer l'efficacité de l'équipe et vous assurer de ne jamais manquer une échéance.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification des tâches ?

Dans un logiciel de planification des tâches, recherchez les fonctions qui conviennent le mieux à votre flux de travail. L'outil doit être personnalisable afin de ne pas limiter ses capacités à une seule équipe. Choisissez un outil qui peut être utilisé par les équipes marketing, commerciales et logicielles pour la planification des tâches.

Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités à rechercher dans votre outil de planification des tâches automatisation de la charge de travail logiciel :

Création et attribution de tâches : Est-il facile de planifier rapidement des tâches multiples et de les assigner ? Les fonctionnalités d'automatisation sont cruciales pour la planification des tâches afin de réduire la charge de travail et le travail manuel

: Est-il facile de planifier rapidement des tâches multiples et de les assigner ? Les fonctionnalités d'automatisation sont cruciales pour la planification des tâches afin de réduire la charge de travail et le travail manuel VisuelÉchéanciers de projet: Les équipes peuvent-elles comprendre leurs priorités et leurs dépendances en un coup d'œil ? Vous avez besoin d'un logiciel de planification visuelle qui affiche une vue à 10 000 pieds

Exemple de structure de répartition du travail dans l'affichage de l'échéancier ClickUp

Priorisation des tâches : Quelle tâche doit être traitée en premier ? Les fonctionnalités de hiérarchisation sont essentielles à la réussite de l'automatisation de la charge de travail afin d'éviter de surcharger ou de sous-charger votre équipe

: Quelle tâche doit être traitée en premier ? Les fonctionnalités de hiérarchisation sont essentielles à la réussite de l'automatisation de la charge de travail afin d'éviter de surcharger ou de sous-charger votre équipe Des rapports solides : À faire pour analyser tout cela ? Les meilleurs outils de planification des tâches et des travaux vous donnent tout dans un rapport détaillé avec des ventilations simples

: À faire pour analyser tout cela ? Les meilleurs outils de planification des tâches et des travaux vous donnent tout dans un rapport détaillé avec des ventilations simples Capacités de collaboration de l'équipe : Est-ce que tout le monde peut planifier des tâches et est-ce que tout le monde sera alerté ? Le meilleur logiciel de planification permet aux équipes de communiquer et d'éviter les trous noirs d'e-mails

: Est-ce que tout le monde peut planifier des tâches et est-ce que tout le monde sera alerté ? Le meilleur logiciel de planification permet aux équipes de communiquer et d'éviter les trous noirs d'e-mails Planification des tâches en temps réel : Votre logiciel de planification des tâches fait-il appel à la fonction "glisser-déposer" pour modifier et mettre à jour rapidement les charges de travail ? Les programmateurs de travail en temps réel utilisent l'automatisation de la charge de travail pour assigner correctement les changements rapides ou de dernière minute, avec des capacités de traitement des erreurs pour éviter les calendriers irréalistes

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Faites également attention à l'importance d'une interface facile à utiliser, de fonctionnalités évolutives et de capacités d'intégration transparentes dans un planificateur de tâches avancé. Après tout, l'outil doit s'adapter à votre équipe comme un gant, et non l'inverse.

Les 10 meilleurs logiciels de planification des tâches à utiliser en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Avec ClickUp, la gestion des tâches n'a jamais été aussi facile car il possède toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin en tant que professionnel de la planification de tâches avancées.

Conçu pour rationaliser votre flux de travail, ClickUp est un outil avancé de planification des tâches avec des fonctionnalités impressionnantes pour la création, l'affectation et la priorisation des tâches.

Le planificateur de tâches intuitif de la plateforme vous permet d'être toujours au top de votre.. calendrier du projet sans avoir à se préoccuper de changement de contexte . À ClickUp, la gestion d'un projet complexe devient aussi simple que la gestion de votre liste de choses à faire au quotidien.

En outre, ClickUp offre des tonnes d'outils de gestion d'entreprise et d'aide à la décision modèles de gestion des tâches , une ressource solide pour améliorer la productivité de votre équipe malgré des calendriers complexes. Et avec le Affichage du Calendrier ClickUp vous pouvez visualiser votre emploi du temps, vos tâches et vos échéances, ce qui vous permet d'améliorer la qualité de votre travail de mieux hiérarchiser votre travail et évitez de vous précipiter à la dernière minute.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tâches ClickUp dans une liste, un tableau, une boîte, un calendrier et une vue Gantt, en fonction de votre style de travail

Les gestionnaires de projet se réjouissent : ClickUp est suffisamment robuste pour servir de point de coordination central à l'ensemble de votre équipe

Le suivi du temps intégré est parfait pour suivre la productivité et voir si les tâches sont achevées dans la durée estimée

Intégration transparente avec de nombreux autres outils, afin que vous puissiez conserver tout votre travail au même endroit.

L'IA apprend vos tâches répétitives courantes et construit ces tâches et sous-tâches pour vous

Gardez une trace des discussions spécifiques ou des retours liés aux tâches avec des commentaires assignés afin qu'aucune information critique ne soit perdue

Les modèles de tâches simplifient la planification des activités par rapport à d'autres applications de productivité

Les limites de ClickUp

Le vaste intervalle de fonctionnalités peut initialement submerger certains utilisateurs

Retards occasionnels dans la synchronisation en temps réel sur les appareils mobiles

La personnalisation des notifications pour les projets individuels peut être un peu complexe

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Hitask

via Hitask Hitask offre des fonctionnalités de planification de tâches simples dans un package facile à utiliser. Il facilite la collaboration de manière transparente, en faisant de la planification de tâches sophistiquées et du suivi de la progression de l'équipe un jeu d'enfant.

L'application mobile de l'outil est robuste et conviviale, ce qui vous permet de créer des tâches en déplacement. Et où que vous soyez dans le monde, Hitask vous offre une assistance multilingue.

En plus des fonctions de base logiciel de gestion des tâches en plus de ses fonctionnalités, Hitask propose un code couleur pour les tâches et la synchronisation avec Google Agenda, ce qui en fait un choix visuellement attrayant et pratique pour gérer les tâches. Ses fonctions de partage de fichiers in-app et de discussion en équipe favorisent une communication efficace, ce qui facilite plus que jamais l'obtention d'un retour d'information rapide de la part de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités d'Hitask

Gestion partagée des tâches et des projetsfacilite la délégation du travail et de garder tout le monde dans le coup

Les tâches codées en couleur apportent non seulement un attrait esthétique, mais font également du tri et de la priorisation un plaisir visuel pour l'automatisation de la charge de travail

Les fonctions de partage de fichiers et de discussion d'équipe intégrées à l'application favorisent une communication efficace et un retour d'information rapide

La fonction Google Agenda Sync permet de synchroniser les tâches et les échéances avec le calendrier existant

L'assistance multilingue élargit l'accessibilité pour les équipes d'assistance internationales

Limites d'Hitask

Les options d'intégration limitées peuvent limiter le flux de travail transparent avec d'autres outils

L'interface, bien que conviviale, peut sembler désuète à certains

Prix d'Hitask :

Gratuit

Business : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 20$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (90+ commentaires)

: 4.4/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.0/5 (40+ commentaires)

3. Planificateur de hub

Via Planificateur de hub Hub Planner est spécialisé dans la planification des ressources et le suivi du temps.

En tant que gestionnaire de projet, vous pourrez facilement contrôler qui fait quoi, quand et pendant combien de temps grâce à ce planificateur de tâches avancé.

Au-delà de son impressionnant logiciel de planification de projet hub Planner permet une analyse approfondie, vous fournissant des informations qui peuvent vous aider à optimiser la gestion de vos ressources.

Avec sa fonctionnalité Relevé de temps, il simplifie le suivi du temps et les rapports.

Pour couronner le tout, Hub Planner est personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez l'adapter aux besoins exacts de votre projet ou de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Hub Planner

Allouer et gérer facilement les ressources, en optimisant le temps et les compétences de votre équipe

Rassemble et présente des données sur l'allocation des ressources, fournissant des informations pour améliorer l'efficacité

Simplifie le suivi du temps et les rapports, pour que le calendrier de votre projet soit respecté

L'interface personnalisable vous permet d'adapter l'outil aux besoins exacts de votre projet ou de votre équipe

Limites du Hub Planner

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs par rapport à d'autres applications de productivité

Il pourrait y avoir plus d'intégrations avec des outils populaires

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Prix du Hub Planner

Pro : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Hub Planner pour connaître les tarifs

G2 : 4.0/5 (100+ commentaires)

: 4.0/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (60+ commentaires)

4. nTask

Via nTâche nTask est plus qu'un simple logiciel de planification de tâches. Il s'agit d'une solution de gestion de projet complète qui vous assure de disposer de tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien un projet, de sa conception à son achèvement.

Bien qu'il soit doté d'un tableau impressionnant de fonctionnalités, il reste convivial et facile à naviguer, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle de vos tâches.

nTask rassemble les membres de l'équipe en offrant des outils de collaboration qui facilitent un travail d'équipe efficace. Il vous aide également à garder une vue d'ensemble grâce aux diagrammes de Gantt et aux échéanciers des projets.

Le suivi des risques et des problèmes fait également partie de l'ensemble, ce qui vous permet d'être toujours prêt à faire face à des obstacles inattendus.

nTask meilleures fonctionnalités

Bien qu'il soit riche en fonctionnalités, il est facile à naviguer, ce qui rend la gestion des tâches très gratuite

Rassemblez les membres de l'équipe et rationalisez la communication

Utilisez le suivi des risques et des problèmes pour rester prêt à faire face à tout obstacle inattendu dans votre projet

Limites de nTask

Bien que nTask fournisse une suite complète d'outils de gestion de projet, il peut être accablant pour les utilisateurs débutants en raison de sa courbe d'apprentissage abrupte

Son application mobile présente quelques lacunes en termes de fonctions par rapport à sa version web

Certains utilisateurs ont également mentionné l'absence de capacités de stockage et de partage de fichiers plus robustes

Prix de nTask

Premium : 3 $/mois par utilisateur

: 3 $/mois par utilisateur Business : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez nTask pour plus de détails

nTask évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

5. Quire

via Quire Si vous préférez un environnement de travail propre et épuré, Quire est fait pour vous. Il affiche les tâches sous la forme d'une arborescence visuellement attrayante, ce qui facilite la décomposition des grands projets en tâches et sous-tâches gérables.

Avec Quire, vous disposez d'une plateforme qui encourage un travail concentré, exempt de distractions inutiles. Elle s'adresse également à ceux qui aiment le forfait visuel, avec des tableaux Kanban pour gérer visuellement vos tâches.

Pour ceux qui sont toujours en déplacement, les puissantes applications mobiles de Quire vous permettent de gérer vos tâches où que vous soyez.

Et grâce aux fonctionnalités de collaboration intégrées, la communication et la coordination au sein de l'équipe sont facilitées.

Les meilleures fonctionnalités de Quire

Décomposer les projets complexes en tâches et sous-tâches gérables grâce à l'affichage arborescent de Quire

Les tableaux Kanban offrent un moyen visuel de suivre les tâches et de gérer le flux de travail

Soyez plus productif et gérer les tâches depuis n'importe où grâce à une application mobile puissante

Faciliter la communication et la coordination au sein de l'équipe, en promouvant un environnement de travail cohésif

Limites de Quire

Le design minimaliste de Quire, bien que séduisant pour certains, pourrait manquer de fonctionnalités avancées pour les besoins de gestion de projet plus complexes

Aucune fonctionnalité de suivi du temps n'est intégrée, ce qui peut s'avérer gênant pour les équipes qui ont besoin de surveiller la durée des tâches pour les travaux critiques

Les utilisateurs ont mentionné le besoin de plus d'intégrations avec d'autres outils couramment utilisés

Prix de Quire

Free

Professionnel: $7.65/mois par utilisateur

$7.65/mois par utilisateur Premium: $13.95/mois par utilisateur

$13.95/mois par utilisateur Enterprise: $19.95/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (60+ commentaires)

: 4.6/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

6. Horlogerie

via Horlogerie Pour les équipes qui souhaitent plonger dans les moindres détails de la gestion des tâches, Clockify est l'outil de choix. Il offre un suivi du temps approfondi, ce qui vous permet de voir exactement combien de temps est consacré à chaque tâche.

Clockify ne se limite pas à la planification des tâches et au suivi du temps. Il fournit également des rapports détaillés, vous donnant un aperçu de la productivité de l'équipe.

Vous pouvez également ajouter des estimations de durée aux tâches, les comparer au temps réellement passé et identifier les écarts.

Avec Clockify, vous disposez d'une solution qui garantit que chaque minute compte.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Voir exactement combien de temps est consacré à chaque tâche, ce qui favorise la transparence et le compte rendu

Obtenez des informations sur la productivité de l'équipe, ce qui permet d'identifier les domaines à améliorer

Identifiez les écarts entre l'estimation et la durée réelle d'achèvement des tâches

Les limites de Clockify

Clockify se concentre fortement sur le suivi du temps et pourrait s'avérer insuffisant pour ceux qui recherchent des fonctionnalités de gestion de projet étendues

Bien qu'il offre de nombreuses intégrations, elles peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage pour être configurées et utilisées efficacement

Les utilisateurs ont également mentionné des problèmes occasionnels avec l'application bureau

Prix de Clockify

Free

Basic : 3,99 $/mois par utilisateur

: 3,99 $/mois par utilisateur Standard : 5,49 $/mois par utilisateur

: 5,49 $/mois par utilisateur Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4,000+commentaires)

7. Les choses

via Les choses Things n'est pas un simple logiciel de planification des tâches ; c'est un compagnon de productivité.

Free est doté d'une interface élégante et gratuite. C'est un véritable régal pour la gestion des tâches. Qu'il s'agisse d'organiser vos tâches quotidiennes, de planifier un projet ou même d'esquisser vos objectifs futurs, Things fournit les tâches à faire en toute simplicité.

La magie de l'outil réside dans sa simplicité, mais sa puissance pour gérer des projets complexes est impressionnante. Grâce à des fonctionnalités clés comme la recherche rapide, le suivi des tâches se fait sans effort.

Son intégration avec le Calendrier et les Rappels permet de ne jamais manquer une échéance. Son analyse du langage naturel rend la création de tâches avancées aussi facile que la rédaction d'une phrase.

Les meilleures fonctionnalités de Things

Priorité à la convivialité et à l'esthétique, pour faire de la gestion des tâches un véritable plaisir

Naviguez dans vos tâches de routine rapidement et sans effort.

Restez au fait des échéances et ne manquez jamais une tâche grâce aux intégrations de calendriers et de rappels

La création de tâches est aussi simple que la rédaction d'une phrase, ce qui favorise la convivialité

Les limites de Things

Things est une exclusivité macOS et iOS, ce qui limite l'accès pratique et rapide pour les utilisateurs sur d'autres plateformes

Il manque également de fonctionnalités clés pour la collaboration, ce qui peut être un inconvénient pour les gestionnaires de projets qui tentent d'automatiser des tâches fastidieuses

Pas d'affichage de calendrier intégré

Tarifs de Things

L'application coûte 9,99 $.

Évaluations et critiques de l'application Things

G2 : 4.3/5 (19 commentaires)

: 4.3/5 (19 commentaires) Capterra : 4.9/5 (106 commentaires)

8. Microsoft À faire

via MicrosoftMicrosoft À faire est un mélange parfait de simplicité et de puissance. Ce planificateur de tâches Windows a été conçu pour vous aider à organiser vos tâches de manière simple et efficace.

À faire offre un moyen intuitif de dresser la liste de vos tâches et de les marquer lorsqu'elles sont achevées. Il s'intègre de manière transparente au reste du centre de système Microsoft, créant ainsi un flux de travail sans heurts. Cet outil de planification Windows dispose d'une planificateur quotidien intelligent qui fournit une liste intelligente et personnalisée des tâches quotidiennes.

En outre, vous pouvez créer des listes partagées pour les tâches collaboratives, ce qui facilite la coordination avec les autres.

Et pour ceux qui ont beaucoup à faire, les rappels et les dates d'échéance de Microsoft À faire permettent de s'assurer que tout se passe bien.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Synchronise vos tâches à travers la suite d'outils de Microsoft, créant ainsi un flux de travail fluide entre votre logiciel de planification des tâches Windows et le reste de votre boîte à outils numérique

Fournit une liste intelligente et personnalisée des tâches de la journée

Coordonnez vos tâches avec celles des autres et veillez à ce que tout le monde soit sur la même page

Limites de Microsoft À faire

Fonctionnalités limitées pour la gestion de projets complexes

Pas d'option pour les dépendances de tâches par rapport aux planificateurs de tâches avancés

Contrairement à certains planificateurs de tâches d'entreprise, cet outil n'est peut-être pas assez robuste pour les équipes plus importantes

Prix de Microsoft À faire

**Free

Microsoft À faire évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

: 4.4/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2700+ commentaires)

9. TimeHero

via TimeHero TimeHero a pour mission de rendre la planification des tâches automatique. Il utilise des algorithmes intelligents pour forfaiter vos tâches en fonction des évènements de votre Calendrier, afin que vous tiriez le meilleur parti de votre journée.

Avec TimeHero, vous n'avez pas à vous soucier de la planification manuelle des tâches ; il vous suffit de saisir ce qui doit être fait et de laisser le logiciel de planification des tâches s'occuper du reste. Ses modèles de projets vous évitent d'avoir à paramétrer des projets similaires à partir de zéro.

Sa technologie de prévision vous alerte également en cas de dépassement des délais, ce qui vous permet d'ajuster votre planificateur de tâches en conséquence.

Ses intégrations avec des outils populaires font de TimeHero un excellent complément à votre suite de productivité existante.

Les meilleures fonctionnalités de TimeHero

Utilise des algorithmes intelligents pour forfaiter vos tâches récurrentes autour des évènements de votre Calendrier et automatiser les processus

Gagnez du temps en n'ayant pas à configurer des projets similaires à partir de zéro

Des alertes fiables et exploitables vous rappellent les éventuelles échéances manquées, ce qui vous permet d'ajuster votre emploi du temps en conséquence

Limites de TimeHero

La fonctionnalité de planification du système d'intelligence artificielle de TimeHero, bien qu'innovante, peut parfois créer des conflits de planification

L'interface de TimeHero peut être trop complexe pour certains utilisateurs

Selon les utilisateurs, les fonctionnalités de rapports devraient être plus personnalisées

Prix de TimeHero

Base : 4,60$/mois par utilisateur

: 4,60$/mois par utilisateur Professionnel : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Premium : 22 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (10+ commentaires)

: 4.6/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ critiques)

10. Infolio

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/78f01e\_250ab9c137da44d080666af792f28869mv2-1400x878.gif Tableau de bord Infolio /$$img/

via Infolio Infolio va plus loin dans la planification des tâches en la transformant en un espace de travail numérique complet.

Avec Infolio, vous pouvez gérer des tâches complexes, collaborer sur des projets, organiser des discussions et même créer de superbes présentations visuelles, le tout en un seul endroit. Cette approche holistique de la gestion des tâches en fait un choix idéal pour les équipes à la recherche d'une plateforme unifiée pour héberger leurs informations de projet.

Ses tableaux blancs numériques sont parfaits pour les sessions de brainstorming ou les représentations visuelles d'idées. Quant à la possibilité de créer des présentations visuelles de projet, elle facilite le partage de la progression du projet avec les parties prenantes.

Infolio est plus qu'un outil de planification des tâches, c'est un centre de commande de projet achevé.

Meilleures fonctionnalités d'Infolio

La gestion complète des tâches avec des champs personnalisés vous offre une grande flexibilité dans la catégorisation de vos tâches planifiées

Les fonctions de collaboration d'équipe et de discussion assistent la communication en temps réel et le travail d'équipe dans le cadre de la planification des tâches de l'entreprise

Les emplacements des tâches offrent un emplacement centralisé pour toutes les informations relatives à la planification des tâches, ce qui favorise l'organisation

Les tableaux blancs numériques offrent une plateforme pour le brainstorming et la représentation visuelle des idées

La possibilité de créer des présentations visuelles du projet peut aider à partager la progression ou les résultats avec les parties prenantes

Limites d'Infolio

Le nombre limité d'intégrations peut nécessiter un travail manuel supplémentaire lorsqu'il est utilisé avec d'autres outils

Pourrait bénéficier de plus d'options de filtrage des tâches pour une meilleure organisation des tâches

L'absence d'une fonctionnalité native de suivi du temps signifie que vous aurez besoin d'un outil distinct pour la gestion du temps

Prix d'Infolio

Standard : Free

: Free Professionnel : 4,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (15+ commentaires)

: 4.5/5 (15+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

