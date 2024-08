<strong>Gestion des livrables d'un projet avec des modèles et des exemples</strong>

De nos jours, les équipes utilisent l'expression "produits livrables du projet" comme s'il s'agissait de bonbons lors d'un défilé. Il est parfois difficile de déterminer ce que votre client ou les membres de votre équipe interne veulent dire lorsqu'ils utilisent ce terme.

Et il est encore plus difficile d'être sur la même page si vous ne disposez pas d'un processus clairement défini pour déterminer et gérer les livrables du projet. Sans gestion de projet stratégique, le Project Management Institute affirme que 67% des projets échouent carrément.

Il n'est donc pas étonnant que votre gestionnaire de projet se sente mal à l'aise chaque fois que quelqu'un ajoute un nouveau produit à un projet déjà mal planifié.

N'ayez crainte ! Nous sommes là pour vous aider !

Nous vous aiderons à découvrir comment offrir une valeur constante à vos clients, hiérarchiser les tâches pour la gestion de l'étendue des travaux, et rationaliser la distribution des ressources .

Ce guide explique comment aligner les équipes internes et externes sur les résultats des projets afin de satisfaire les clients, d'améliorer l'efficacité des équipes et de préserver les marges bénéficiaires.

Que sont les livrables d'un projet ?

Les livrables d'un projet sont les tâches individuelles qui permettent de réaliser un projet d'un projet et contribuent à la réalisation de ses objets .

De même que Rome ne s'est pas construite en un jour, on ne peut achever un projet sans y apporter des contributions. C'est ce que sont les produits livrables d'un projet, les blocs de construction de votre projet forfait du projet .

Types de produits livrables du projet

Les types de produits livrables sont déterminés par la fonction et par l'équipe qui en est responsable. Par exemple :

Interne ou externe

Regrouper les tâches sur votre Tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage Tableau de ClickUp

Les livrables ne sont pas seulement destinés aux clients. Mon travail consiste également à aider vos équipes internes à rester sur la bonne voie.

Par exemple, un livrable interne peut être un projet de blog qu'un rédacteur de contenu soumet à votre équipe de modification en cours. Un livrable externe est la version finale du blog que le rédacteur de contenu présente au client.

Processus et produit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image20.gif Réorganiser les checklists ClickUp /$$$img/

Réorganisez votre checklist ClickUp en glissant et déposant vos éléments

les produits livrables Process sont des tâches procédurales qui contribuent à faire avancer le projet (par exemple, la checklist d'audit de la marque). D'autre part, les produits livrables produit répondent aux spécificités des services décrits dans l'appel d'offres la portée du projet (par exemple, le guide de l'image de marque achevé).

Grande vs. petite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png Vue ClickUp de la charge de travail /$$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp donne un aperçu des indicateurs de votre projet afin d'avoir une étape d'avance

Il est essentiel de diviser les livrables en fonction de leur taille ou de leur impact sur la progression du projet afin d'estimer avec précision les charges de travail et d'établir des priorités l'allocation des ressources . Par exemple, un grand produit livrable pour un projet de développement d'un site web serait de terminer la base de données du catalogue de produits.

D'autre part, un petit produit livrable pourrait être la création de modèles pour les pages de produits individuels.

Tangible vs. Intangible

L'intégration de votre équipe à une nouvelle plateforme comme ClickUp peut être un projet intangible à achever

Certains éléments du projet ne nécessitent pas de transfert physique. Cependant, ces ressources sont toujours essentielles à la réussite du projet. Il s'agit alors de livrables intangibles du projet.

Par exemple, le transfert de connaissances sous forme d'une l'accueil du client et le programme de formation sont essentiels à la réussite d'un projet. Cependant, il se peut qu'il n'y ait pas de transfert physique des documents.

Les produits livrables tangibles sont des éléments d'un projet qui ont un formulaire et une substance. Par exemple, un manuel de formation est un produit livrable tangible.

Exemples de livrables de projet pour différentes équipes

Les livrables d'un projet dépendent de votre équipe. Pour vous donner une meilleure idée des produits livrables d'un projet, voici quatre exemples de produits livrables d'une équipe :

Marketing Teams:

Calendrier de contenu pour les médias sociaux

Campagne d'e-mail marketing

Lignes directrices pour les messages de la marque

Des équipes de conception:

Maquettes de la refonte du site web

Conception du logo

Conception de l'emballage du produit

Product Teams:

Feuille de route du produit

Histoires d'utilisateurs

Spécifications des fonctionnalités

Teams RH:

Programme d'intégration des nouveaux employés

Résultats du sondage sur l'engagement des salariés et forfait d'action

Manuel sur la culture d'entreprise

Quels ne sont pas les éléments livrables du projet ?

Dans chaque sac de bonbons de la parade, il y a probablement au moins deux morceaux qui se font passer pour des bonbons (je te regarde, Tootsie Rolls). De même, les gens ont parfois du mal à faire la distinction entre les livrables d'un projet et d'autres parties du projet, comme par exemple :

Les jalons du projet : Il s'agit de étapes d'un projet mais pas des livrables proprement dits. Un produit livrable de projet peut contribuer à atteindre les jalons du projet. Par exemple, un guide de l'image de marque (produit livrable du projet) peut signaler l'achèvement du "développement des actifs de la marque" (jalon) dans le cadre d'un projet d'image de marque et de marketing

**LES OBJECTIFS DU PROJET et les objets : Ils mesurent la destination ou les résultats auxquels vous voulez arriver grâce au travail de votre équipe. Cependant, ce n'est pas ce que vous utilisez pour y parvenir. L'objectif d'un projet peut être d'augmenter de 20 % le nombre de leads entrants, tandis que le contenu SEO peut être un produit livrable du projet qui contribue à la réussite de cet indicateur clé de performance

: Ils mesurent la destination ou les résultats auxquels vous voulez arriver grâce au travail de votre équipe. Cependant, ce n'est pas ce que vous utilisez pour y parvenir. L'objectif d'un projet peut être d'augmenter de 20 % le nombre de leads entrants, tandis que le contenu SEO peut être un produit livrable du projet qui contribue à la réussite de cet indicateur clé de performance Le produit final: Il est composé d'éléments contributifs (c'est-à-dire les produits livrables) mais n'est pas la même chose que ces éléments individuels. Le produit final peut être une application entièrement développée, mais les livrables clés contribuant à ce produit final sont les wireframes de l'interface utilisateur, les éléments de conception et bien d'autres choses encore

Ces aspects sont des éléments importants d'un projet, mais ce ne sont pas des livrables du projet.

Maintenant que vous savez ce qui fait partie des livrables internes et externes de votre projet, vous vous demandez peut-être comment choisir les livrables pour un projet donné.

Tout d'abord, il n'y a pas de nombre fixe de livrables pour un projet ; le nombre de livrables dépend des paramètres du projet, du projet et de l'équipe de projet l'échéancier , le budget et les conditions convenues. Toutefois, ces éléments doivent être soumis à votre projet hiérarchie (également connu sous le nom de Structure de répartition du travail ou SRT ) avant de passer à l'identification des produits livrables du projet.

3. Automatiser le travail pour mieux se concentrer sur les activités critiques

Il est facile de réduire la qualité d'un projet lorsque l'on est accaparé par le travail administratif des clients et la communication au sein de l'équipe. La bonne nouvelle, c'est que l'automatisation peut vous décharger de ce travail fastidieux.

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Dans ClickUp, les équipes peuvent utiliser des étiquettes pour notifier automatiquement les autres lorsque les produits livrables internes ou externes sont prêts et faire en sorte que les objectifs du projet continuent d'avancer. Les étiquettes d'automatisation laissent également une piste d'audit claire avec des liens directs vers les produits livrables, ce qui réduit la nécessité de demander constamment des mises à jour sur le projet.

Les entreprises qui utilisent ClickUp nous disent qu'elles ont plus d'espace pour se concentrer sur les tâches de haut niveau grâce à notre outil. En fait, la même étude de STANLEY Security a révélé que 86 % des employés passaient plus de temps à se concentrer sur les activités critiques de haut niveau avec l'aide de l'automatisation de ClickUp et 80 % ont constaté une amélioration du travail d'équipe.

STANLEY Security a sondé ses employés internes pour comprendre l'impact de ClickUp

L'impact de l'automatisation ne se limite pas non plus aux anecdotes des employés. Un rapport de McKinsey a révélé que deux tiers des entreprises considèrent que les flux de travail automatisés présentent de multiples avantages, notamment - mais pas seulement - l'amélioration de la qualité des produits, la réduction des coûts et l'augmentation de la satisfaction des clients.

4. Atténuer les problèmes liés au projet avant qu'ils n'aient un impact sur les produits livrables

Un gestionnaire de projet efficace anticipe et atténue les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur les produits livrables. Mais cette approche proactive est pratiquement impossible si vous ne disposez pas des bons outils.

Tirez instantanément la progression en fonction des jalons, des tâches, du temps, de l'activité, et plus encore.

ClickUp résout ce problème en fournissant un affichage complet du statut du projet en temps réel en un seul clic. Un manager d'un projet peut suivre de près la progression du projet à travers de multiples indicateurs afin de réduire les retards avant que son équipe ne manque des jalons sur le calendrier du projet ou ne dépasse le budget.

Lorsque vous pouvez voir en un coup d'œil si un projet est en train de prendre une mauvaise direction, ClickUp vous permet d'intervenir facilement en proposant une médiation un forfait pour la portée du projet avant qu'il n'échappe à votre contrôle. En fait, vous pouvez même vérifier le statut des projets en fonction du budget restant, des heures restantes, du statut, et bien plus encore.

7 modèles de livrables de projet pour vous aider à démarrer

Vous voulez gérer toutes les tâches de votre projet plus rapidement ? Nous nous occupons de la portée de votre projet.

Utilisez l'un (ou plusieurs !) de nos sept modèles de livrables de projet clés pour voir ClickUp en action. Vous êtes déjà sur une autre plateforme ?

Ce n'est pas grave !

Nous avons fait en sorte qu'il soit facile d'importer votre projets et tâches dans ClickUp, alors voyez quel(s) modèle(s) correspond(ent) le mieux à vos besoins, et soyez prêts à ne jamais revenir en arrière !

1. ClickUp Modèle de gestion de projet budgétisé

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Budgeted-Project-Management-Template.png ClickUp Modèle de gestion de projet budgétisé /$$$img/

Obtenez un aperçu de haut niveau du budget de votre projet tout en gérant les tâches et les statuts dans ce modèle facile à utiliser

Vous avez besoin d'une vue d'ensemble de vos tâches par type de projet, statut, assigné, taux d'achèvement ou par budget restant ? Vous allez adorer ce modèle facile à utiliser Modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp .

Commencez par quelques tâches et sous-tâches prédéfinies pour voir comment le budget de votre projet pourrait être géré par des tâches dans ClickUp. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle pour faire les choses terminées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5-1400x922.png Modèle "Faire les choses terminées" de ClickUp /$$$img/

Faites avancer l'équipe en utilisant la méthode GTD avec le modèle Getting Things Terminé de ClickUp. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Consultez notre liste complète de modèles GTD ! Quels sont les éléments livrables de votre projet qui sont en attente, prêts à faire, programmés ou délégués ? Les Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé (GTD) basé sur le système GTD de David Allen, vous permet d'organiser tous vos projets et tâches en les enregistrant et en les divisant en éléments de travail exploitables.

Ce modèle permet de :

Utiliser des champs personnalisés préconstruits pour organiser les tâches

Prioriser les tâches en fonction de la date d'échéance, de l'effort, du budget, du temps, et plus encore

Donner accès à des documents collaboratifs à l'ensemble de votre équipe Télécharger ce modèle ### 3. Modèle de matrice des efforts de ClickUp Impact

Décomposez la portée d'un projet en petits produits livrables, et suivez facilement les produits livrables pour chaque étape, et la phase de l'équipe impliquée dans ClickUp Tableaux blancs

Obtenez une vue d'ensemble avec ceci Tableau blanc ClickUp pour que tout se passe rapidement. En utilisant ce Modèle de répartition du travail de ClickUp vous aide à suivre les livrables externes ou internes pour chaque étape et phase de l'équipe concernée.

L'une des meilleures étapes initiales pour développer un projet de grande envergure dans ClickUp consiste à diviser le champ d'application global en livrables de projet plus petits.

Bonus: WBS SoftwareTélécharger ce modèle

Gérer efficacement les livrables d'un projet avec ClickUp

ClickUp est l'application qui les remplace toutes. Les tâches, les documents, les discussions et bien d'autres choses encore sont rassemblés dans une seule et même application logiciel de gestion de projet avec plus de 1 000 intégrations afin que vous puissiez gérer efficacement les produits livrables de vos projets.

La possibilité pour chaque équipe de collaborer dans un seul système crée une transparence inégalée dans l'ensemble de l'organisation pour plus de.. l'efficacité de l'exécution du projet . Permettez à votre équipe de rapidement d'identifier les capacités , planifier des projets d'ensemble de manière plus précise et, en fin de compte, de piloter les produits livrables du projet au lieu de se contenter d'en assurer le suivi.

Vous n'avez pas besoin de vivre dans la crainte des rapports de progression pour vos clients. Découvrez ce que c'est que de gérer les livrables d'un projet au lieu que ce soit eux qui vous gèrent.

Choisissez parmi une myriade de solutions de gestion de projet dans notre bibliothèque et commencez à utiliser ClickUp pour gérer les livrables de vos projets dès aujourd'hui !