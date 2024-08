6 modèles gratuits de structure de répartition du travail en Excel et ClickUp

Traditionnellement, les chefs de projet ont cherché des approches stratégiques à adopter pour faciliter le travail. Toute approche permettant de réduire le temps nécessaire à la réalisation d'un projet a toujours été considérée comme un aspect positif.

L'objectif ultime de ces approches a toujours été de terminer le projet dans les délais, réduire les coûts du projet et d'éliminer les dépenses inutiles.

Parmi ces approches de gestion de projet, la division du travail en tâches plus petites semble être une technique commune qui a toujours joué un rôle clé dans la promotion de la productivité du projet. La division du travail en tâches plus petites le rend plus facile à gérer et à aborder.

Qu'est-ce qu'un modèle de structure de répartition du travail (SRT) ?

A structure de répartition du travail est une représentation visuelle des éléments hiérarchiques d'un projet dans le but ultime d'atteindre les différents objectifs du projet livrables du projet . Ce diagramme utile permet aux gestionnaires de projet de visualiser les aspects les plus critiques de leur projet au fur et à mesure qu'ils s'efforcent d'atteindre les objectifs souhaités.

La disponibilité des structure de répartition du travail est un aspect positif, car il permet aux chefs de projet de ne pas perdre de temps à préparer leurs modèles d'organigramme fonctionnel. En tant que chef de projet, vous pouvez rapidement obtenir un modèle de structure de répartition du travail gratuit qui répond aux exigences de votre projet.

Un modèle de structure de répartition du travail est une représentation hiérarchique ou visuelle de toutes les étapes nécessaires que vous devez entreprendre pour accomplir les tâches définies dans votre projet. Cela signifie que vous n'aurez pas à passer du temps à essayer de dresser la liste de tous les éléments fondamentaux de votre projet fondamentaux nécessaires à votre projet .

6 modèles de structure de répartition du travail dans Excel & ClickUp

Apprendre à connaître les modèles de structure de répartition du travail n'est pas suffisant. Vous devez connaître plus en détail les modèles de structure de répartition du travail possibles et les exemples que vous pouvez prendre en compte pour votre projet. De cette manière, il vous sera plus facile de choisir les modèles à utiliser pour vos projets à venir.

Voici quelques modèles et exemples de structure de répartition du travail que vous devriez prendre en considération.

1. Modèle de tableau blanc de la structure de répartition du travail ClickUp

Décomposez la portée d'un projet en petits produits livrables et suivez facilement les produits livrables pour chaque étape et phase de l'équipe impliquée dans les tableaux blancs ClickUp

Les équipes produits vont adorer ce modèle Modèle de tableau blanc ClickUp Work Breakdown Structure pour visualiser facilement l'étendue d'un projet en divisant le travail en petits éléments livrables. Il est ainsi plus facile de suivre les livrables de votre projet à chaque étape !

De plus, notre Fonctionnalité du tableau blanc est facile à modifier, à ajouter ou à supprimer pour répondre aux besoins spécifiques de vos équipes. Ne perdez jamais de vue toutes les pièces en mouvement de votre prochain projet ! Télécharger le modèle de tableau blanc WBS

2. Modèle de structure de répartition du travail ClickUp

ClickUp Work Breakdown Structure Template vous aide à gérer vos projets

Modèle de structure de répartition du travail (SRT) de ClickUp est une solution efficace pour gérer facilement des projets complexes. Grâce à ce modèle, vous pouvez diviser les tâches en sections tangibles, rationaliser la collaboration au sein de l'équipe et suivre l'avancement de votre projet grâce à des mises à jour en temps réel. Tout cela dans un format intuitif et convivial qui ne nécessite aucune compétence en matière de codage ou de logiciel spécial.

En utilisant le modèle WBS, vous vous assurez que votre projet est achevé dans les délais et dans le respect du budget. Il vous aide à définir et à organiser les produits livrables et les objectifs du projet, à améliorer la communication au sein de l'équipe, à clarifier les rôles et à accroître l'efficacité globale de votre projet. Télécharger le modèle de structure de répartition du travail

3. Modèle de budget de projet ClickUp (avec structure de répartition du travail)

Décomposer la portée du projet en activités et suivre le budget à l'aide du modèle de budget de projet avec structure de répartition du travail

Avec Modèle de structure de répartition du travail du budget du projet de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez garder un œil sur toutes les pièces mobiles de votre projet et, surtout, sur votre budget. Comme vous le savez déjà, il n'est pas facile de suivre un projet complexe.

Même les meilleurs gestionnaires de projet perdent de vue des éléments essentiels, mais avec des budgets établis, les petites erreurs peuvent être extrêmement coûteuses. Heureusement, ce modèle de budget de projet (WBS) vous aide à suivre les livrables du projet à chaque phase de manière plus gérable. Télécharger le modèle de budget de projet (WBS)

4. Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

Visualisez la quantité de travail assignée aux contributeurs individuels ainsi qu'à chacune de vos équipes grâce à la vue de la charge de travail dans ClickUp

La gestion de la charge de travail de votre équipe est déterminante pour la réussite de votre projet. Vous souhaitez que votre équipe se voie attribuer des tâches et des responsabilités à tout moment. Cela garantira une productivité maximale de tous les travailleurs, ce qui est une bonne chose pour toute organisation.

Avec Modèle de charge de travail des employés de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez gérer efficacement la charge de travail de votre équipe, la répartir en fonction de ses capacités et planifier les projets à venir. Ce modèle vous permet de voir le travail assigné à chaque personne, ce qui est un aspect appréciable de la gestion de tout projet. Télécharger le modèle de charge de travail de l'employé

5. Modèle de plan d'action ClickUp

Créez un plan d'action pour atteindre vos objectifs avec le modèle de plan d'action ClickUp

L'aspect le plus important de la gestion de chaque projet est le plan d'action. Un plan d'action est un plan détaillé décrivant toutes les étapes et actions nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. Cela signifie qu'un plan d'action contient toutes les étapes ou activités nécessaires à la réalisation d'un objectif spécifique.

Le modèle de plan d'action est un moyen efficace de gérer toutes les activités et tous les rôles nécessaires à votre projet. Vous voulez rester concentré sur les objectifs de votre projet.

Avec Modèle de plan d'action de ClickUp il sera plus facile de comprendre les résultats attendus de votre projet et de prendre les bonnes décisions. Télécharger le modèle de plan d'action

6. Modèle Excel de structure de répartition du travail par Vertex42

Via Vertex42

Ce modèle Excel de structure de répartition du travail de Vertex42 est un excellent moyen d'organiser des projets complexes. Il fournit une vue d'ensemble du projet, vous permettant d'identifier et de gérer les tâches et les dépendances plus efficacement.

Le modèle utilise une structure hiérarchique, avec des indentations pour les sous-tâches afin de faciliter le suivi de ce qui doit être fait. Télécharger le modèle Excel d'OTP

3 types de structure de répartition du travail pour la gestion de projet

C'est là que la structure de répartition du travail entre en jeu et facilite le processus de décomposition des projets complexes en tâches simples et réalisables. Plus précisément, une est un outil qui permet de décomposer un projet complexe en tâches simples et réalisables conçu pour faciliter la mise en œuvre de la tâche du projet en intégrant portée du projet les données de référence en matière de coûts et de calendrier.

L'objectif ultime de cet outil est de garantir l'alignement de tous les éléments de base du projet plans de projet . Traditionnellement, il existe trois types de structures de répartition du travail :

1. Structure de répartition du travail basée sur les livrables

Dans une structure de répartition du travail basée sur les produits livrables, il existe une relation claire entre les produits livrables ou les résultats du projet et la structure de répartition du travail basée sur les produits la portée du projet . Cela signifie que le travail à effectuer joue un rôle fondamental dans l'enregistrement du résultat souhaité.

Construisez visuellement un chemin clair vers la réussite du projet, du lancement à la livraison, avec le modèle de tableau blanc ClickUp pour le périmètre du projet

Par exemple, dans la construction d'une maison, il existe une relation directe entre les fondations et l'excavation. Modèle de tableau blanc de l'étendue du projet de ClickUp est un excellent moyen de donner de la visibilité à l'ensemble de l'équipe sur la portée de l'ensemble du projet. Télécharger le modèle de tableau blanc sur l'étendue du projet

2. Structure de répartition du travail par phase

Dans un structure de répartition du travail il n'y a pas de relation directe entre un élément livrable et l'autre. Bien que plusieurs éléments doivent être réalisés pour que le projet fonctionne comme prévu, il est essentiel de souligner que chaque élément n'affecte pas l'autre produit livrable dans l'ensemble du processus. Un projet peut facilement être traité en plusieurs phases, avec un délai important entre chacune d'elles.

3. Structure de répartition du travail basée sur le temps

Au fil des ans, les gestionnaires de projet ont utilisé des structures de répartition du travail basées sur le temps dans le cadre de la gestion de projet. Cependant, cette approche a été très peu étudiée car elle ne s'intéresse pas aux produits livrables mais au facteur temps.

Ajouter le suivi et l'estimation du temps aux tâches ClickUp

Cependant, il s'agit d'une structure de répartition du travail essentielle. Une équipe de projet peut utiliser cette approche pour planifier et détailler la phase du projet à l'étude.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de structure de répartition du travail ?

Comme vous le savez déjà, les projets complexes nécessitent des approches stratégiques pour éviter les risques éventuels dans des environnements dynamiques. C'est pourquoi il est essentiel de formuler ou de choisir un bon modèle de structure de répartition du travail afin d'augmenter les chances de réaliser les livrables du projet. Il est difficile de trouver un bon modèle de structure de répartition du travail sur le marché. Cependant, certains aspects font qu'un modèle d'organigramme technique de projet est bon.

Il est axé sur les résultats

En tant que gestionnaire de projet, votre objectif ultime est d'enregistrer des résultats positifs dans votre projet. Votre succès sera basé sur les résultats que vous enregistrerez dans votre projet. Par conséquent, votre structure de répartition du travail doit être fondamentalement un système orienté vers les produits à livrer.

Cela signifie que la représentation visuelle de votre projet doit se concentrer sur les résultats du projet plutôt que sur les activités spécifiques requises pour atteindre ces résultats. En général, il est essentiel de décrire les éléments en utilisant des noms plutôt que des verbes dans votre modèle d'OTP.

Le modèle comporte des éléments qui s'excluent mutuellement

C'est toujours un défi, mais vous devez vous assurer que les produits livrables de votre projet ne se chevauchent pas. Votre modèle de structure de répartition du travail doit veiller à ce que chaque niveau s'exclue mutuellement.

Vous ne voulez pas que les différents éléments livrables du projet se chevauchent, car cela pourrait avoir un impact négatif sur l'ensemble du projet, en particulier en ce qui concerne la gestion des risques. Dans toute gestion de projet, le respect de l'exclusivité mutuelle est essentiel pour réduire les erreurs de communication et les doubles emplois.

Il met en valeur les éléments hiérarchiques

Chaque projet doit suivre une approche chronologique définie où la hiérarchie est essentielle. Chaque "enfant" de l'organigramme du projet doit avoir une relation hiérarchique avec sa tâche "mère".

La hiérarchie unique de ClickUp vous donne la flexibilité d'organiser des équipes de toute taille

Cela signifie que lorsque vous ajoutez tous les éléments "enfants" nécessaires, vous avez plus de chances d'obtenir une image claire du "parent" ou du résultat final du projet.

Il suit la règle des 100

Traditionnellement, les structures de répartition du travail se présentent sous toutes les formes. Certaines sont personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques d'un projet particulier, tandis que d'autres sont génériques.

Cependant, bien que chaque structure de répartition du travail semble être un peu différente, il est essentiel d'indiquer qu'elles suivent toutes la règle des 100 %. Cela signifie que chaque niveau de la structure de répartition du travail doit représenter 100 % du niveau parent tout en ayant au moins deux éléments "enfants".

Les responsabilités de l'équipe sont clairement définies

L'attribution des tâches d'un projet est l'une des entreprises les plus complexes de la gestion de projet. Les chefs de projet se sont efforcés d'assigner des tâches et des responsabilités aux différents membres de l'équipe.

Attribuez des commentaires à l'équipe dans les tâches ClickUp pour transformer instantanément vos pensées en actions

Cela explique pourquoi certaines tâches et responsabilités se chevauchent, entraînant une faible productivité. Un bon modèle d'OTP doit comporter des tâches assignées à une équipe spécifique ou à une personne, ce qui évitera les chevauchements et d'autres aspects indésirables du projet.

Il existe 3 niveaux de détails

Un modèle d'OTP détaillé est essentiel car il permet de s'assurer que chaque aspect du projet a été traité de manière approfondie. Vous ne voulez pas d'une structure de répartition du travail contenant des informations fragmentaires. Vous voulez tous les détails nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches du projet.

C'est pourquoi vous trouverez de nombreux modèles d'organigramme de projet comportant trois niveaux de détail. Par exemple, certaines branches de la structure de répartition du travail seront plus subdivisées que d'autres, ce qui signifie que la portée de votre projet sera très détaillée.

Quand utiliser un modèle d'OTP ?

Un modèle d'OTP peut sembler un luxe pour la plupart des professionnels de la gestion de projet. Ces personnes peuvent penser qu'un projet de grande envergure peut fonctionner sans ajouter d'aspects inutiles à ses opérations. Cependant, un modèle de structure de répartition du travail est utile dans divers aspects de la gestion de projet. Voici quelques-uns des domaines fondamentaux dans lesquels le rôle d'un modèle d'organigramme technique de projet est incontesté.

1. Établissement des dépendances du projet

Dans la gestion de projet, il est essentiel de comprendre les dépendances du projet, ce qui permet aux gestionnaires de projet de prendre plus facilement les bonnes décisions. En général, les dépendances sont très nombreuses dans chaque projet.

C'est pourquoi la gestion d'un projet complexe est un défi, en particulier lorsque le chef de projet a du mal à comprendre les différentes dépendances et leurs liens entre elles.

Un organigramme des tâches établit une relation entre les différentes dépendances du projet. En tant que chef de projet, vous souhaitez comprendre clairement chaque élément de votre projet, et la structure de répartition du travail vous aide à atteindre cet objectif.

2. Estimation du coût d'un projet

Le coût est un aspect fondamental de tout projet. En tant que chef de projet, vous devez disposer d'un budget précis de ce que le projet est susceptible de consommer.

Des difficultés apparaissent lorsque le coût estimé du projet dépasse ce que vous aviez prévu. C'est un problème que tous les grands chefs de projet veulent éviter. Cependant, avec un modèle de structure de répartition du travail, vous obtenez des informations détaillées sur le coût des différents projets.

Trouvez le coût de campagnes entières, les heures facturables et bien plus encore grâce aux formules avancées de ClickUp Custom Fields

Vous pouvez facilement estimer tous les coûts que votre projet nécessitera pour atteindre les résultats escomptés. Les estimations de coûts réels vous permettent de mener à bien votre projet du début à la fin, sans les problèmes de coûts habituels auxquels sont confrontés les chefs de projet.

3. Déterminer le calendrier et les échéances du projet

Outre les coûts du projet, l'établissement le calendrier de la gestion de projet a toujours été un défi important pour les gestionnaires de projet. Chaque chef de projet souhaite disposer de suffisamment de temps pour mener à bien son projet. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Chaque projet doit être achevé dans un délai précis afin d'aider les différentes parties prenantes.

Visualisez et gérez votre feuille de route produit dans ClickUp Timeline View

En tant que gestionnaire de projet, le modèle de structure de répartition du travail est l'outil idéal pour déterminer les échéances et les calendriers des projets. Grâce à ce modèle, il sera plus facile d'établir le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche du projet.

Cela permet de s'assurer que le projet est achevé dans les délais impartis, au bénéfice des différentes parties prenantes du projet.

4. Identifier les risques du projet

Tout projet est entrepris dans un environnement dynamique, de sorte que divers éléments fondamentaux sont susceptibles de changer, ce qui aura une incidence sur les résultats du projet. En tant que chef de projet, vous devez être conscient des risques possibles risques liés au projet et les incertitudes afin de relever ces défis au fur et à mesure qu'ils apparaissent.

Utilisez le journal des risques de ClickUp pour voir quelles tâches ou sous-tâches risquent d'être en retard ou incomplètes

Un modèle d'OTP ne se contente pas de présenter les éléments d'un projet et la manière dont ils sont liés les uns aux autres. Il met également en évidence les risques et les incertitudes auxquels les gestionnaires de projet peuvent être confrontés. Vous avez besoin de ce modèle de base parce qu'il vous aidera à détecter les risques éventuels du projet et à les traiter avant qu'ils ne nuisent aux produits livrables du projet.

5. Suivi de l'avancement de votre projet

En tant que chef de projet, vous souhaitez connaître l'état d'avancement quotidien de votre projet. Il est essentiel de comprendre l'état d'avancement de votre projet, notamment pour déterminer s'il respecte les délais et les coûts prévus. Grâce à un modèle d'OTP, vous comprendrez rapidement chaque étape de votre projet et vous pourrez l'ajuster pour respecter les délais et les coûts si nécessaire.

Organisez vos projets à l'aide d'un modèle de structure de répartition du travail

En tant que chef de projet, vous souhaitez prendre les bonnes décisions pour votre prochain projet. C'est pourquoi vous devez vous assurer que vous disposez d'une structure de répartition du travail claire et concise qui vous aidera à gérer votre temps, le contrôle des projets et l'attribution des tâches.

Chez ClickUp, vous pouvez obtenir des modèles de structure de répartition du travail conçus pour répondre aux besoins de votre projet. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à gérer votre projet efficacement.