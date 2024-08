Jalons de projet : Comment les identifier, les établir et les gérer

Il est essentiel de comprendre les jalons de la gestion de projet : ces marqueurs ne sont pas seulement des indicateurs de progression ; ils constituent des moments charnières qui définissent le parcours de tout projet.

Que vous soyez un gestionnaire de projet chevronné ou novice en la matière, ces jalons vous permettront de suivre la trajectoire de votre projet et d'en assurer la réussite.

Cet article a pour but de disséquer le concept de planification des forfaits de projet, en présentant des exemples concrets de forfaits de projet et des idées stratégiques pour améliorer le taux de réussite de votre projet.

Conçu pour les gestionnaires de projet dans divers secteurs d'activité, ce guide est essentiel pour optimiser les résultats des projets !

Qu'est-ce qu'un jalon de projet?

Les jalons de la gestion de projet sont des points ou des évènements importants dans le cycle de vie d'un projet, qui indiquent la progression du projet et guident l'équipe. Ils marquent les évènements critiques, aidant à les managers et les équipes de projet reconnaître les réalisations et comprendre le chemin à parcourir.

Contrairement aux tâches ordinaires, les jalons n'ont généralement pas de durée ; ils représentent un moment de réalisation ou un point de décision critique.

Par exemple, dans une développement de logiciels un des jalons du projet peut être l'achevé de la version bêta de l'application.

Cela ne signifie pas seulement que la version préliminaire est prête à être testée, mais aussi que l'on passe du développement aux tests utilisateurs et à la collecte d'informations en retour.

Ce jalon est essentiel pour les gestionnaires de projet et les parties prenantes, car il permet de procéder à un examen complet du travail terminé, d'assurer l'alignement sur les objectifs du projet et de préparer l'étape suivante du développement.

Les jalons, en particulier avec les des outils comme ClickUp créent des marqueurs clairs de la progression du projet, permettent un suivi efficace et donnent à l'équipe un sentiment d'accomplissement à mesure qu'elle traverse les phases complexes du projet.

**Pourquoi les jalons d'un projet sont-ils importants ?

Dans un monde où l'inefficacité de la mise en œuvre des stratégies d'entreprise entraîne des pertes d'argent, il est important de savoir pourquoi les jalons d'un projet sont importants 1 million de dollars toutes les 10 secondes, il est plus que jamais essentiel de comprendre l'importance des jalons du projet.

Voici pourquoi le fait de paramétrer et de respecter la phase de planification des jalons est primordial dans la cycle de vie de la gestion de projet :

1. Améliore la visibilité du projet

La planification des jalons de la gestion de projet fournit un aperçu de haut niveau du projet, en marquant les évènements critiques le long de l'échéancier. Cette visibilité permet aux gestionnaires de projet et aux parties prenantes de comprendre la progression de votre projet d'un seul coup d'œil, garantissant ainsi que tout le monde est informé et aligné.

Avec presque tous les phase du projet compte tenu de l'importance des coûts, les problèmes potentiels peuvent être identifiés et traités invitamment, ce qui permet d'éviter des dépassements de budget et des retards coûteux.

2. Améliore la gestion du temps

Chaque jalon du projet représente une date fin, qui indique à l'équipe du projet quand des tâches spécifiques doivent être achevées. Cela permet d'allouer le temps et les ressources de manière efficace, en veillant à ce que le calendrier du projet reste sur la bonne voie.

Efficace gestion du temps est cruciale, car les retards peuvent contribuer de manière significative à une perte de revenus.

3. Facilite une meilleure communication

Des jalons de projet effacés permettent aux membres de l'équipe de se fixer des objectifs communs. Des revues régulières des jalons du projet favorisent une communication ouverte sur le statut du projet, les défis rencontrés et les réussites obtenues.

Ce dialogue continu garantit que tout le monde reste sur la même page, améliorant ainsi la capacité de l'équipe à atteindre les objets de manière efficace.

4. Aide à la gestion des risques

En décomposant le projet en plusieurs étapes clés, l'équipe de projet est en mesure de gérer les risques livrables et des points de contrôle, les jalons permettent de détecter rapidement les risques et les problèmes potentiels.

Cette approche proactive permet aux équipes d'atténuer les risques avant qu'ils ne s'aggravent, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

5. Encourage la motivation et le moral de l'équipe

Atteindre les jalons du projet revient à célébrer les petites victoires tout au long du parcours du projet. Chaque jalon atteint témoigne du travail en cours et de la progression de l'équipe, ce qui stimule la motivation.

Il est essentiel de reconnaître ces réalisations, car une équipe motivée est indispensable au maintien de l'élan et à l'obtention d'un résultat satisfaisant réussite du projet .

Exemples de jalons de projets courants

Les jalons d'un projet sont des points de contrôle cruciaux qui permettent de gérer et de suivre la progression de diverses initiatives. Voici à quoi ils peuvent ressembler dans trois types de projets différents : le marketing, le développement de logiciels et les tests de logiciels.

1. Lancement de la campagne de marketing

La date de lancement de la campagne est un jalon essentiel de tout projet de marketing. Elle marque le moment où la campagne est lancée auprès du public, après des semaines ou des mois de création de forfaits de projet, y compris la création de contenu et l'élaboration d'une stratégie.

Les équipes de marketing peuvent utiliser les outils suivants La vue diagramme Gantt de ClickUp de planifier et de suivre visuellement les étapes menant à ce jalon du projet. Cela permet de s'assurer que chaque tâche est achevée à temps pour un lancement réussi.

ajoutez des jalons à votre projet en utilisant la vue diagramme de Gantt de ClickUp_

Jalon #2 : Première évaluation des performances

Après la mise en ligne de la campagne, le premier examen des performances est un jalon crucial du projet au cours duquel les premiers résultats sont analysés. Cet examen consiste généralement à mesurer les indicateurs clés de performance (ICP) par rapport aux objectifs de la campagne afin d'évaluer la réussite initiale du projet et d'identifier les domaines nécessitant des ajustements.

Avec la solution ClickUp de Diagramme des jalons du projet et Rapports sur les indicateurs clés de performance les équipes marketing ou les individus peuvent suivre en temps réel les données et les performances par rapport aux objectifs de la campagne, et s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs cibles.

2. Projet de développement de logiciel

Jalon #1 : Sortie de la version bêta

La version bêta est un jalon important du projet de développement de logiciel, qui marque la transition entre le développement initial, les tests et la collecte des commentaires des utilisateurs. Elle reflète un produit prêt à être exposé au monde réel.

Utilisez le système ClickUp de logiciel de suivi des jalons pour suivre la progression vers ce point crucial. Les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet permettent de garder l'onglet sur les indicateurs essentiels avant la publication. Vous pouvez les afficher sur un Diagramme de Gantt ou un tableau blanc pour un affichage simplifié.

visualiser les jalons d'un projet avec une vue diagramme de Gantt dans ClickUp_

Achevé la collecte des commentaires bêta est un autre jalon essentiel du projet, signifiant la fin de la phase initiale de test des utilisateurs et le début des derniers perfectionnements. Cette phase du projet est essentielle pour la mise en œuvre de des améliorations du processus avant la version finale.

Utiliser Les Tableaux de rétroaction de ClickUp pour recueillir et gérer efficacement les commentaires des utilisateurs. Associez-le à l'outil ClickUp's Logiciel de diagramme de Gantt pour planifier et suivre toutes les tâches nécessaires à la mise en œuvre du retour d'information avant le lancement final.

comment afficher les relations entre les tâches et les jalons dans le diagramme de Gantt ClickUp

3. Phase de test du logiciel

Jalon 1 : Achèvement des tests d'acceptation par l'utilisateur (UAT)

L'Achevé des tests d'acceptation par l'utilisateur (UAT) est un jalon important de la phase de test du logiciel. Elle signifie que le logiciel a satisfait à toutes les exigences spécifiées et qu'il est prêt à être déployé. Cette phase implique souvent des tests en situation réelle par les utilisateurs finaux afin de s'assurer que les fonctions du logiciel correspondent à leurs attentes. Le logiciel de gestion de projet de ClickUp permet une programmation et un suivi détaillés des phases de test. Utilisez le logiciel de gestion de projet de ClickUp /%Uref/ pour planifier et suivre en détail les phases de test Modèles de jalon de ClickUp pour normaliser les processus UAT dans tous les projets.

organiser et classer les priorités dans le diagramme de Gantt de ClickUp

Attribuez une date ou un critère spécifique à chaque jalon. Il peut s'agir de l'achèvement d'un livrable clé, de l'atteinte d'un certain pourcentage du projet ou de tout autre évènement important. Veillez à ce que ces cibles et dates de fin soient réalistes et laissent suffisamment de temps pour un travail de qualité.

Etape 7 : Communiquer les jalons à l'équipe

Une fois les jalons établis, communiquez-les clairement à votre équipe de projet et aux parties prenantes. Toutes les personnes impliquées doivent être conscientes de ces points critiques et de leur importance pour la progression de votre projet.

Etape 8 : Contrôler et ajuster en fonction de la progression du projet

Tout au long du projet, surveillez de près la progression vers chaque jalon. Utilisez le suivi des jalons pour savoir si le calendrier du projet est sur la bonne voie. Soyez prêt à ajuster les jalons si nécessaire en fonction des changements apportés au projet ou des difficultés inattendues.

Qu'est-ce que ClickUp?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un. Jalons de ClickUp transforment les principales tâches d'un projet en marqueurs visuels, indiquant l'état d'avancement de vos projets. Ils sont affichés en gras avec une icône en forme de diamant, ce qui les rend faciles à repérer.

Cela vous aide à visualiser les tâches essentielles de votre projet et à voir comment elles sont connectées aux objectifs plus larges du projet. Il simplifie le marquage des jalons et le suivi des principaux points de progression sur des diagrammes de jalons, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est aligné sur les cibles clés.

À qui ça s'adresse?

Les jalons de projet ClickUp s'adressent aux équipes de projet et aux personnes qui gèrent des projets de tout type et de toute taille, en particulier celles qui ont besoin d'afficher clairement les principales phases du projet et les jalons clés. Il est fait pour tous ceux qui ont besoin de visualiser les tâches critiques en un coup d'œil sur un diagramme de jalon et de s'assurer que les projets complexes restent sur la bonne voie.

Suivi des jalons à l'aide des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

Voyons comment tirer parti des puissantes fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour atteindre les jalons de votre projet.

1. Diagrammes des jalons du projet : Diagrammes de Gantt

vue Gantt du chemin critique dans le diagramme de Gantt dans ClickUp_

Utilisez le diagramme de jalon du projet de ClickUp et Diagramme de Gantt pour visualiser l'ensemble de l'échéancier de votre projet et établir votre forfait, y compris les jalons.

Il vous montre comment vos jalons s'intègrent dans l'ensemble du calendrier et du forfait de votre projet. Ajustez et suivez la progression des tâches clés sur un échéancier de projet adaptable.

2. Vue Tableau

gérer les sprints dans la vue Tableau dans ClickUp_

La vue Tableau vous permet de reconnaître et d'identifier les jalons, entre autres tâches. Elle est particulièrement utile pour visualiser le moment où un projet est prêt pour la phase suivante. Cette vue aide les équipes de projet qui s'appuient sur une organisation plus visuelle, de type Kanban, à surveiller efficacement les échéances et les prochains jalons.

3. Tableaux de bord

affichage et gestion des jalons ClickUp dans le tableau de bord

L'intégration d'un trop grand nombre de jalons dans les principales étapes d'un projet peut empêcher de voir quand les étapes essentielles commencent ou se terminent, ou si elles progressent dans les délais prévus.

Les tableaux de bord de ClickUp offrent un aperçu clair et en temps réel de la progression de votre projet. Grâce à cette fonctionnalité, les équipes peuvent :

Suivre et gérer efficacement le nombre de jalons

Se concentrer sur les phases principales sans être encombrées par des marqueurs excessifs

Vous pouvez résumer le statut actuel de votre projet en suivant les jalons achevés. C'est un outil puissant qui permet aux équipes de projet de suivre la progression, d'identifier les écarts et de ne pas perdre de vue les principaux jalons.

Pour les projets plus longs qui comportent souvent de nombreux jalons, vous pouvez rationaliser votre rapport afin de n'inclure que les jalons achevés ou en attente au cours du trimestre actuel.

4. Automatisation

créer des Automatisations personnalisées dans ClickUp pour une gestion efficace du flux de travail_

Mettez les tâches routinières en pilote automatique en paramétrant l'Automatisation dans ClickUp. Vous pouvez créer des automatisations pour mettre à jour votre équipe ou ajuster les processus de travail les calendriers des projets et les statuts des tâches au fur et à mesure que vous atteignez les différents jalons, ce qui permet à chacun d'être informé et de se préparer aux étapes suivantes.

5. Champs personnalisés

utilisation des champs personnalisés dans ClickUp pour une gestion de projet améliorée

Ajoutez des champs personnalisés pour adapter votre flux de travail à vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet. Créez des jalons, suivez-les, ajoutez des détails spécifiques et veillez à ce que toutes les informations nécessaires soient accessibles.

6. Suivi des jalons clés et rapports

suivi de la progression en cours avec les tableaux de bord ClickUp_

Grâce au suivi des jalons de ClickUp, vous pouvez définir des jalons, suivre la progression et obtenir des rapports détaillés en toute simplicité. Ces rapports vous permettent de savoir si votre projet est sur la bonne voie et vous aident à prendre des décisions éclairées sur les ajustements nécessaires.

Éclaircir les malentendus courants sur les jalons de la gestion de projet

Les jalons ne sont-ils pas simplement un autre terme pour désigner les objectifs ou les livrables d'un projet ?

Pas tout à fait.

Voici une liste des idées fausses les plus répandues concernant les jalons d'un projet :

1. Jalon vs. Objectifs

**Ils semblent interchangeables.

Réalité: Un objectif est un but orienté vers l'avenir que vous souhaitez atteindre, par exemple l'acquisition de 100 nouveaux clients grâce à une nouvelle campagne de marketing. Les jalons, à l'inverse, sont des résultats significatifs atteints au cours du cycle de vie du projet, sur la voie de l'objectif.

Ils servent de marqueurs de progression, tandis que les Objectifs sont les cibles que vous visez. Dans l'exemple précédent de campagne de marketing, les jalons pourraient inclure le développement du texte et de la création, l'approbation des parties prenantes et le lancement de la campagne. Examinons les modèles de jalon de ClickUp Vs. Modèles de définition d'objectifs pour comprendre la différence entre les deux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-SMART-Objectifs-Template-1400x1063.png Modèle d'objectifs SMART de ClickUp /$$img/

optimiser les Objectifs avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp_

/img/ Optimiser les objectifs avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-40.gif Maximiser l'efficacité avec la fonctionnalité de suivi des jalons de ClickUp /$img/

maximiser l'efficacité grâce à la fonction de suivi des jalons de ClickUp_

2. Jalon vs. tâche

**Il s'agit de deux composantes similaires d'un projet.

Réalité: Les tâches sont des éléments exploitables, souvent assortis d'une estimation de durée. Par instance, une tâche de projet peut être "Achevé le rapport du client pour vendredi"

En revanche, les jalons indiquent que des tâches ou des phases cruciales ont été achevées, sans qu'aucune durée précise n'y soit jointe. Ce sont des points sur le calendrier du projet, qui marquent les étapes importantes et aident à suivre la progression de l'ensemble du projet.

3. Jalon vs. Livrable

**Idée reçue : il s'agit en fait de la même chose.

Réalité: Un livrable de projet est un résultat tangible ou quantifiable, tel qu'un produit ou un rapport. En revanche, un jalon clé est un moment ou un évènement important dans le cycle de vie du projet, qui peut ou non coïncider avec l'achèvement d'un produit livrable.

Par exemple, l'obtention de l'approbation des parties prenantes est un jalon, même s'il n'est pas considéré comme un produit livrable.

Premier outil pour des projets réussis

N'oubliez pas que les jalons sont des évènements cruciaux qui diagramment le cours de la réussite de votre projet. Il ne s'agit pas de simples repères, mais de points de contrôle vitaux qui guident et orientent les gestionnaires de projet vers leurs objectifs généraux.

Le gestionnaire de projet doit identifier ces jalons et guider efficacement l'équipe à travers chacun d'entre eux, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur l'échéancier et les objets du projet. Pour une gestion efficace des jalons, il est essentiel d'adopter une approche bien organisée et structurée.

ClickUp est votre allié dans la planification méticuleuse de votre projet. ClickUp est une suite complète qui répond à tous les besoins de votre projet, de la création d'une structure de répartition du travail (SRT) à la planification précise du projet.

Alors, ne vous contentez pas de forfaits, excellez avec ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et parcourez les jalons de votre projet facilement et efficacement. Avec ClickUp, l'achèvement réussi d'un projet est une réalité visible, traçable et réalisable.