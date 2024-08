10 meilleurs logiciels gratuits de diagramme de Gantt : Guide du chef de projet

En tant qu'apprenant visuel, il n'a jamais été facile pour moi de préparer des feuilles de route de projet à l'ancienne. Le papier et le stylo sont source de désordre et de désorganisation. Les tableaux blancs sont mieux, mais ils conviennent davantage à l'idéation créative et aux organigrammes qu'à la planification de projets complexes.

Heureusement, les outils numériques sont venus à la rescousse et j'ai découvert les logiciels de diagramme de Gantt.

Dans sa forme la plus simple, un diagramme de Gantt permet de visualiser le calendrier de votre projet, c'est-à-dire toutes les tâches de votre projet en fonction du temps. Le fait d'avoir tout cela sur un seul écran aide les chefs de projet très occupés comme vous à ne pas perdre le fil.

Les premières années, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer différentes solutions avant de trouver celle qui me convenait le mieux. Et je suis là pour m'assurer que vous n'aurez pas à faire cela. Avec l'équipe de ClickUp, j'ai donc testé un certain nombre de créateurs de diagrammes de Gantt gratuits afin de sélectionner les meilleurs d'entre eux. Accrochez-vous pour découvrir dix outils de diagramme de Gantt fantastiques (et gratuits) qui vous faciliteront la vie (et la planification de vos projets) !

Avantages de l'utilisation des outils gratuits de création de diagrammes de Gantt

Outre le fait que nous parlons d'un logiciel de diagramme de Gantt gratuit - la gratuité étant un avantage majeur en soi - voici quelques raisons pour lesquelles les outils de création de diagramme de Gantt figurent en bonne place sur ma liste d'outils fonctionnels indispensables :

Visualisation du projet : Les logiciels de diagramme de Gantt permettent de visualiser le calendrier de votre projet et la feuille de route correspondante. Cela permet d'obtenir une image complète du projet et de ses différentes parties fonctionnelles et mobiles. Cela inclut le calendrier du projet, les tâches, les dépendances, les priorités, les parties prenantes, etc. Les chefs de projet considèrent qu'il est extrêmement utile d'avoir une vue d'ensemble de chaque projet

Amélioration de la collaboration : Les outils de diagramme de Gantt ne sont pas réservés aux chefs de projet : ils profitent à toutes les personnes impliquées ! Les membres de l'équipe peuvent voir les tâches assignées ou en attente et leur impact sur les résultats du projet. Cela contribue à créer un sentiment de travail d'équipe et de collaboration. De même, les clients peuvent suivre l'évolution du projet, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. La compréhension commune du travail qui en résulte, montrant comment les contributions individuelles sont liées aux objectifs généraux, rassemble tout le monde

Une planification rigoureuse : Les outils de type diagramme de Gantt offrent une vue d'ensemble du projet, des tâches, des jalons, des délais et du flux de travail. Ils aident les chefs de projet à suivre les dépendances entre les tâches et les délais. Ils mettent également en évidence les inefficacités procédurales ou opérationnelles, ainsi que les points d'achoppement susceptibles de retarder le projet. Vous pouvez élaborer un calendrier plus réaliste et plus efficace en examinant la manière dont ces éléments s'articulent entre eux.

Gestion efficace des ressources : Les outils de diagramme de Gantt permettent aux chefs de projet d'affecter les ressources de manière stratégique. Ils vous indiquent la charge de travail de chaque équipe ou de chaque personne afin que vous puissiez vous assurer qu'aucun employé n'est surchargé ou sous-utilisé. Faites de même pour les ressources telles que les solutions logicielles, les applications, les appareils, les machines, etc Cette gestion proactive permet de tirer le meilleur parti des personnes, des processus et de la technologie

Productivité accrue : Les diagrammes de Gantt mettent tout le monde d'accord sur les objectifs du projet. Ils facilitent également la gestion des ressources et stimulent l'engagement des employés et la productivité globale. C'est une situation gagnant-gagnant, étant donné que les progrès réalisés motiveront davantage les équipes - j'appelle cela un cycle de rétroaction positive qui ne s'arrête jamais

: Les diagrammes de Gantt mettent tout le monde d'accord sur les objectifs du projet. Ils facilitent également la gestion des ressources et stimulent l'engagement des employés et la productivité globale. C'est une situation gagnant-gagnant, étant donné que les progrès réalisés motiveront davantage les équipes - j'appelle cela un cycle de rétroaction positive qui ne s'arrête jamais Gestion proactive des risques : La visibilité détaillée du projet permet aux chefs de projet d'identifier les problèmes, parfois de manière proactive. Le fait d'avoir une telle vue d'ensemble d'une menace potentielle vous prépare à gérer et à atténuer les risques. Cette approche préventive permet d'éviter les retards ou les pannes ultérieures et de maintenir le projet sur la bonne voie

**Que faut-il rechercher dans un logiciel de diagramme de Gantt ?

Avant de partager notre liste des dix meilleurs logiciels gratuits de diagramme de Gantt, permettez-moi d'expliquer les raisons de chaque sélection. Nous avons évalué les options disponibles en fonction de nombreux paramètres afin de justifier leur appartenance à cette liste. Alors, pendant que vous les examinez, posez-vous les questions suivantes :

Utilisez les diagrammes de Gantt pour suivre la productivité ainsi que les retards et les goulots d'étranglement

Capacités : Quelles sont les capacités attendues du logiciel de diagramme de Gantt ? Voulez-vous des fonctions de base comme la création de diagrammes par glisser-déposer ou quelque chose de plus avancé comme l'identification du chemin critique, l'affectation des ressources ou la gestion des tâches ?

: Quelles sont les capacités attendues du logiciel de diagramme de Gantt ? Voulez-vous des fonctions de base comme la création de diagrammes par glisser-déposer ou quelque chose de plus avancé comme l'identification du chemin critique, l'affectation des ressources ou la gestion des tâches ? Facilité d'utilisation : Qui utilisera le logiciel de diagramme de Gantt ? De quelle formation, de quelle prise en main et de quelle assistance auront-ils besoin ?

: Qui utilisera le logiciel de diagramme de Gantt ? De quelle formation, de quelle prise en main et de quelle assistance auront-ils besoin ? Intégration : Le logiciel de diagramme de Gantt peut-il s'intégrer à votre infrastructure technologique existante ?

: Le logiciel de diagramme de Gantt peut-il s'intégrer à votre infrastructure technologique existante ? Compatibilité : Le logiciel de diagramme de Gantt est-il compatible avec d'autres outils, tels qu'un outil de suivi du temps ou un logiciel de gestion de projet ?

: Le logiciel de diagramme de Gantt est-il compatible avec d'autres outils, tels qu'un outil de suivi du temps ou un logiciel de gestion de projet ? Collaboration : Utiliserez-vous l'outil seul ou une ou plusieurs équipes y travailleront-elles ensemble ? Les membres de l'équipe travailleront-ils dans les mêmes locaux ou à distance ?

: Utiliserez-vous l'outil seul ou une ou plusieurs équipes y travailleront-elles ensemble ? Les membres de l'équipe travailleront-ils dans les mêmes locaux ou à distance ? Personnalisation : Souhaitez-vous pouvoir personnaliser le diagramme de Gantt d'une manière ou d'une autre ? Par exemple, pour indiquer des priorités ou des urgences ?

: Souhaitez-vous pouvoir personnaliser le diagramme de Gantt d'une manière ou d'une autre ? Par exemple, pour indiquer des priorités ou des urgences ? Budget : Quel est votre budget pour un créateur de diagramme de Gantt ? S'agit-il d'un investissement unique ou d'un abonnement ?

: Quel est votre budget pour un créateur de diagramme de Gantt ? S'agit-il d'un investissement unique ou d'un abonnement ? Rapports : Quelles fonctions d'analyse de données et de reporting attendez-vous du diagramme de Gantt ? Souhaitez-vous des tableaux de bord en temps réel ou votre équipe génère-t-elle périodiquement des rapports statiques ?

: Quelles fonctions d'analyse de données et de reporting attendez-vous du diagramme de Gantt ? Souhaitez-vous des tableaux de bord en temps réel ou votre équipe génère-t-elle périodiquement des rapports statiques ? Accessibilité mobile : Avez-vous besoin d'un accès mobile à l'outil sur votre téléphone ?

Top 10 Gantt Chart Makers at a Glance (Les 10 meilleurs outils de création de diagrammes de Gantt en un coup d'œil)

Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une version TL;DR de tout ce que nous allons aborder :

| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |

| GanttProject | Personnalisation d'un code open-source pour une utilisation spécifique | Gratuit ; accepte les contributions volontaires |

| Office Timeline Online - Création de diagrammes de Gantt à partir de Microsoft PowerPoint - De 0 $ à 199 $ pour une licence logicielle d'un an

| Gantt Online - Création de diagrammes de Gantt sur les navigateurs sans inscription ni téléchargement - De 0 à 5 $, selon le mode de déploiement

| GanttPRO - Gestion des ressources - De 9,99 $ à 24,99 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise

| ProjectManager - Générer des informations en temps réel à partir des diagrammes de Gantt - De 13 $ à 24 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise - De 0,99 $ à 0,99 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise

| Smartsheet - Conversion de feuilles de calcul en diagrammes de Gantt et vice versa - De 0 à 32 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise - De 13 à 24 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise - De 13 à 24 $ par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise

toggl Plan | Suivi de l'utilisation du temps par projet, équipe ou individu | De 9$ à 15$ par utilisateur et par mois | Toggl Plan | Suivi de l'utilisation du temps par projet, équipe ou individu

| Instagantt - Génération instantanée de diagrammes de Gantt au sein de l'écosystème Asana - De 12 $ à 24 $ par mois

| Monday.com - Personnalisation des diagrammes de Gantt et mise à profit des capacités de gestion de projet - De 0 à 24 $ par siège et par mois ; tarification personnalisée pour les plans d'entreprise - De 9 à 15 $ par utilisateur et par mois

Les 10 meilleurs logiciels gratuits de diagramme de Gantt pour gérer les projets en 2024

Maintenant, attachez votre ceinture, je vais disséquer chacun des dix logiciels gratuits de diagramme de Gantt afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur le choix à faire.

1. ClickUp

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour une utilisation polyvalente

Je commencerai par préciser que ClickUp est un outil de gestion de projet à part entière, et que les diagrammes de Gantt impressionnants ne sont que l'une de ses nombreuses fonctionnalités.

Le plan Free Forever de ClickUp vous donne (entre autres) un nombre illimité de tâches, un nombre illimité d'utilisateurs et 60 utilisations de la vue du diagramme de Gantt. Tous les plans payants vous permettent d'utiliser un nombre illimité de diagrammes de Gantt.

créez des diagrammes de Gantt détaillés et exploitables en utilisant ClickUp_ Vue du diagramme de Gantt de ClickUp m'a aidé à visualiser les exigences de plusieurs projets, ce qui facilite le suivi des tâches, la gestion des priorités, la gestion des dépendances et, fondamentalement, le maintien de la cohérence.

le logiciel ClickUp facilite la définition des relations dans le diagramme de Gantt

J'adore le fait que je puisse simplement dessiner des relations entre les tâches (voir l'image). Je peux également définir des chemins critiques et prendre en compte les temps morts pour que le projet se déroule sans encombre.

définir les chemins critiques sur ClickUp dans la vue du diagramme de Gantt

J'aime la façon dont je peux coder les tâches en couleur pour savoir ce qui est en cours de traitement, ce qui est urgent, les délais, les propriétaires des tâches, et tous les autres détails en un coup d'œil. La vue en cascade présente une chronologie du projet, tandis que les barres de progression permettent de mesurer les taux d'achèvement.

Planifier des projets, gérer les dépendances et prioriser les tâches avec la vue Gantt dans ClickUp

De plus, ClickUp offre une riche bibliothèque de modèles pour divers cas d'utilisation et applications. Vous y trouverez de nombreuses possibilités de travail.

Obtenez une vue d'ensemble de vos tâches avec le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Vous pouvez utiliser le Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour la gestion de projets et le développement de logiciels. Il est prêt à l'emploi, entièrement personnalisable et peut vous donner une vue d'ensemble d'un projet, voir les dépendances et anticiper les obstacles avant qu'ils ne surviennent. Télécharger ce modèle ClickUp dispose également d'une variété d'autres options de modèles, comme modèles de calendrier de projet .

Mais voici la partie que je préfère : convertir mes données en diagrammes de Gantt en quelques clics ! Dans ClickUp, les diagrammes de Gantt sont un type de vue. Ainsi, que les détails de votre projet soient sous forme de liste, de tableau ou même de calendrier, vous pouvez les convertir en diagramme de Gantt en quelques clics. Vous obtiendrez un diagramme de Gantt complet en un rien de temps - une feuille de route instantanée pour l'exécution du projet !

Et si vous avez appliqué un ordre de tri manuel à votre vue Liste, n'ayez crainte : il sera également synchronisé avec le diagramme de Gantt !

Conseil Pro: Si vous êtes novice en matière de gestion de projet et que vous n'arrivez pas à vous décider entre

pour vos projets, regardez notre vidéo comparant les diagrammes de Gantt avec la vue ligne de temps, cela vous aidera !

Il ne s'agit là que de la partie diagramme de Gantt de l'affaire. Comme je l'ai dit, ClickUp est plus que cela. Avec ClickUp, vous pouvez faire un zoom arrière et travailler avec d'autres fonctionnalités de gestion de projet comme Docs, Chat, Goals, Task Management, AI assistance, et plus encore.

L'intégration de ces fonctionnalités dans votre flux de travail va changer la donne car vous pouvez tout faire - et je dis bien tout - à partir de la plateforme ClickUp. Dites donc adieu à la jonglerie avec de multiples outils et remplacez-les par un seul !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez votre projet en multiples vues -Gantt charts, timelines, listes, calendriers,Tableaux Kanban ClickUpet bien plus encore

-Gantt charts, timelines, listes, calendriers,Tableaux Kanban ClickUpet bien plus encore Définissez et reliez les dépendances des tâches et planifiez automatiquement les tâches sur l'ensemble de la chaîne en un clin d'œil

sur l'ensemble de la chaîne en un clin d'œil Mettez à jour l'état des tâches par simple glisser-déposer ; définissez également des états de tâches personnalisés en fonction des besoins de votre projet

personnalisés en fonction des besoins de votre projet Gérez votre projet de manière dynamique avec la planification des tâches, le suivi de la progression, l'identification des goulots d'étranglement, la gestion des délais, et bien plus encore avecSuivi du temps du projet ClickUp *Centraliser toutes les informations dans une hiérarchie pratique à travers les espaces, les projets, les listes, les tâches et les sous-tâches, et ajouter des champs personnalisés pour obtenir des détails granulaires

Collaborez avec votre équipe en utilisant les commentaires, le chat, les @mentions, etc.

avec votre équipe en utilisant les commentaires, le chat, les @mentions, etc. Utilisez des balises et des priorités pour différencier les tâches de grande valeur, à fort impact ou urgentes, et triez-les en un seul clic ClickUp Task Priorities* Gagnez du temps et de l'énergie en utilisantClickUp Brainl' assistant IA intégré , pour automatiser des tâches, rechercher n'importe quoi dans votre écosystème ClickUp en quelques secondes, et plus encore

Gagnez du temps et de l'énergie en utilisantClickUp Brainl' , pour automatiser des tâches, rechercher n'importe quoi dans votre écosystème ClickUp en quelques secondes, et plus encore Suivez et partagez les progrès avec les parties prenantes internes et externes grâce à des outils personnalisablesTableaux de bord ClickUp qui se mettent à jour en temps réel

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide puisque ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet

L'application mobile est encore en cours de développement et n'a pas encore atteint la même finesse que la version web

Tarifs de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7 $/mois

7 $/mois Entreprise: 12 $/mois

12 $/mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5.0 (9 400+ commentaires)

: 4.7/5.0 (9 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5.0 (4 000+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

La meilleure partie de ClickUp est la polyvalence de la personnalisation, offrant des possibilités presque illimitées de champs personnalisés qui permettent la ségrégation et la visualisation de l'information d'une manière pratique et applicable dans diverses situations. En outre, il existe différents types de vues qui s'adaptent à chaque type de réalité, allant de vues simples, telles que la vérification des activités programmées pour la semaine, que je trouve personnellement idéales pour l'équipe des opérations, à des vues de type diagramme de Gantt pour la gestion de macro-projets. Enfin, la connectivité avec d'autres outils d'automatisation comme Make renforce encore la dynamique de gestion

Revue G2

2. GanttProject

Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt gratuit et open-source

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage GanttProject J'aime défendre les solutions open-source, c'est pourquoi j'apprécie de travailler avec GanttProject. Ce logiciel libre de diagramme de Gantt existe depuis plus de vingt ans et maintient une transparence absolue grâce à une documentation mise à jour. Il est distribué sous licence GPL3 et vous pouvez télécharger, modifier et redistribuer le code source. Cette possibilité de personnalisation fait de GanttProject un investissement rentable pour les petites et moyennes entreprises.

J'aime aussi beaucoup l'interface utilisateur simple et rétro, qui simplifie la construction des diagrammes de Gantt, l'affectation des ressources et le calcul des coûts d'un projet. Cependant, je comprends qu'elle puisse en rebuter certains, surtout si vous souhaitez quelque chose de plus moderne et de plus intuitif.

Les meilleures fonctionnalités de GanttProject

Accès gratuit au logiciel, au code source et aux bibliothèques

Déploiement sur le nuage avec GanttProject Cloud à un coût basé sur l'utilisation

Ajouter des tâches etjalons sur le diagramme de Gantt et définir les dépendances

Évaluer les progrès et faire des comparaisons directes avec les données de référence pour déterminer les écarts

Lire et écrire sur des fichiers Microsoft Project et exporter dans plusieurs formats

Limitations de GanttProject

Fonctionne mieux pour une utilisation de base ; il n'est pas possible d'effectuer des analyses complexes

L'interface utilisateur est maladroite et datée (on ne peut pas lui en vouloir ; elle a plus de 20 ans !)

Tarifs du projet Gantt

Gratuit

Contributions volontaires à partir de 5 $

GanttProject Cloud a un modèle de paiement à l'utilisation avec un point de crédit coûtant 1 EUR

Cotes et critiques de GanttProject

G2 : 4.3/5.0 (50+ commentaires)

: 4.3/5.0 (50+ commentaires) Capterra : 4.2/5.0 (150+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de GanttProject

J'aime la simplicité du design qui permet aux débutants en gestion de projet et en diagrammes de Gantt de tester. Les barres de menu en haut sont similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres logiciels payants. De plus, le fait qu'il s'agisse d'un logiciel libre et gratuit par rapport à d'autres le rend extrêmement avantageux

Revue G2

3. Office Timeline Online

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour l'écosystème Microsoft PowerPoint

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information la ligne temporelle du bureau Ayant pratiquement grandi avec les produits Microsoft, j'apprécie la familiarité offerte par Office Timeline Online. J'ai utilisé ce complément de PowerPoint pour préparer des calendriers rapides et des diagrammes de Gantt pour des présentations. Cela m'a permis de gagner du temps tout en générant de bons visuels pour mes projets. J'ai également découvert que vous pouvez l'utiliser avec Microsoft Excel, Wrike et Smartsheet pour importer et exporter des ensembles de données.

L'interface utilisateur est assez simple et il ne faut pas longtemps pour la prendre en main. De plus, vous pouvez accéder à une bibliothèque de Modèles de projet avec diagramme de Gantt pour commencer. Bien qu'il ait bien fonctionné pour mon utilisation ponctuelle, mon équipe a rencontré des problèmes lorsqu'elle travaillait sur des projets complexes. Je le recommanderais donc principalement pour une utilisation basique.

Les meilleures fonctionnalités d'Office Timeline Online

Convertit des ensembles de données et des informations provenant de PowerPoint, Excel, etc., en diagrammes de Gantt et en calendriers esthétiques et agréables à l'œil

Activation en tant que module complémentaire de Microsoft PowerPoint pour une intégration harmonieuse et un accès natif

Éléments de conception personnalisables tels que des flèches, des lignes, des symboles, etc., pour une expérience plus personnalisée

Limitations d'Office Timeline Online

Il s'agit uniquement d'un outil de création de diagrammes de Gantt, ce qui limite son applicabilité par rapport à son prix élevé

Le module complémentaire PowerPoint manque de fonctions de collaboration

La gestion des diagrammes de Gantt devient difficile lorsqu'un projet ne tient pas sur une seule page PowerPoint

Prix d'Office Timeline Online

**Gratuit

Pro: 149$ licence annuelle

149$ licence annuelle Licence Pro+: 199 $ par an

Office Timeline Online ratings and reviews

G2 : 4.3/5.0 (10+ commentaires)

: 4.3/5.0 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (30+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Office Timeline Online

Il est facile à utiliser, ressemble exactement à ce que la direction souhaiterait voir comme visuel d'une ligne du temps, et est très explicite

Revue G2

4. Gantt en ligne

Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt en ligne pour un accès en ligne en tout lieu

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une société de conseil gantt en ligne Si vous souhaitez créer des diagrammes de Gantt sur votre navigateur sans vous inscrire ni télécharger quoi que ce soit, Online Gantt est un excellent choix. Je l'ai utilisé dans des situations où je n'avais pas accès à d'autres outils et j'ai pu travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Une fois satisfait de mon diagramme de Gantt, je le télécharge dans le fichier .gantt pour l'importer dans un autre appareil ou navigateur ou même dans d'autres outils de diagramme de Gantt compatibles. C'est une expérience très agréable.

En outre, Online Gantt propose également une version cloud du logiciel de diagramme de Gantt, que vous pouvez utiliser pour connecter des équipes distantes à un prix nominal.

Les meilleures fonctionnalités d'Online Gantt

Visualisez vos tâches dans les vues Projet et Ressources

Exportez vos diagrammes de Gantt pour les intégrer dans des présentations, des rapports ou d'autres outils de gestion de projet

Profitez d'une expérience fluide grâce à son interface utilisateur simple

Limitations de Gantt en ligne

La bande passante de téléchargement est limitée

Les options de personnalisation sont très limitées

Impossible de mettre à jour les dépendances sans utiliser le bouton d'édition

Impossible d'attribuer des couleurs différentes aux différentes tâches

Prix Gantt en ligne

Gratuit (application navigateur)

(application navigateur) Online Gantt avec Cloud: 5$/mois par utilisateur

Online Gantt ratings and reviews (en anglais)

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Ce que les utilisateurs disent à propos de Online Gantt

Avec sa facilité d'accès, son fonctionnement fluide et ses capacités d'accès en ligne, cet outil de diagramme de Gantt est le meilleur logiciel pour générer des diagrammes de Gantt sans aucune installation

Revue G2

5. GanttPRO

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour l'optimisation des ressources

le site web de l'association GanttPRO est disponible en anglais seulement GanttPRO Comme ClickUp, GanttPRO est un logiciel de gestion de projet avec des outils de diagramme de Gantt. Cependant, ClickUp propose une version gratuite, alors que GanttPRO est un outil payant. C'est un peu dommage si vous souhaitez utiliser un créateur de diagramme de Gantt à des fins personnelles (comme la recherche) ou pour votre petite entreprise ou votre startup.

Ceci mis à part, GanttPRO excelle à permettre aux chefs de projet de gérer des ressources multiples. Il offre une vue d'ensemble du projet, ce qui permet de visualiser les charges de travail des équipes, les calendriers, les capacités, etc. et d'optimiser les ressources. Je l'ai trouvé utile pour prévenir l'épuisement professionnel au sein des équipes et pour maintenir un bon moral. Cependant, mon équipe a eu des problèmes avec la personnalisation, la fluidité du design et les mises en page. Par conséquent, si vous recherchez un outil que vous pouvez adapter à vos besoins, GanttPRO n'est peut-être pas fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Créez des diagrammes de Gantt visuellement attrayants pour suivre vos tâches, dates d'échéance, délais, dépendances, personnes assignées, etc.

Affichez votre projet sous forme de grille, de tableau, de liste et de portefeuille

Reliez les tâches en fonction de leur dépendance pour verrouiller les délais d'exécution et de retard des tâches dépendantes

Collaborez avec des équipes distantes grâce à la synchronisation des données en temps réel, au partage de fichiers, aux commentaires et mentions, et aux notifications

Gérer les ressources de manière dynamique grâce aux journaux d'action, aux détails de l'équipe, à la vue d'ensemble de la charge de travail, etc

Limitations de GanttPRO

La courbe d'apprentissage initiale peut être abrupte pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de gestion de projet avancés

Le manque d'options de personnalisation limite ses capacités de gestion de projet

Tarifs de GanttPRO

Basic: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Pro: 15,99 $/mois

15,99 $/mois Business: $24.99/mois

$24.99/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5.0 (490+ commentaires)

: 4.8/5.0 (490+ commentaires) Capterra : 4.8/5.0 (480+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de GanttPRO

GanttPRO contribue à l'émergence d'une gestion des ressources et de messages détaillés qui favorisent des échanges fluides et des décisions intelligentes. Il humanise la gestion de projet et permet d'atteindre facilement les objectifs avec précision et rapidité

Revue G2

6. ProjectManager

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour obtenir des informations en temps réel

le site web de l'association est disponible en anglais et en français le gestionnaire de projet Si vous ne connaissez pas encore les diagrammes de Gantt, je vous recommande de commencer par ProjectManager. C'est l'un des outils de gestion de projet qui permet d'obtenir des diagrammes de Gantt corrects. Il dispose d'un tableau de bord convivial et intuitif qui simplifie la création de diagrammes de Gantt. Vous pouvez définir des dépendances dans les diagrammes de Gantt, obtenir une vue d'ensemble de l'état du projet, mesurer la santé du projet et corriger le cap, générer des rapports, et bien plus encore.

Cependant, ProjectManager ne propose pas de plan free-tier ou freemium. Par conséquent, l'investissement en capital est assez décourageant pour ceux qui travaillent avec un budget serré.

Les meilleures fonctionnalités de ProjectManager

Planifiez votre projet en ligne avec des diagrammes de Gantt interactifs et esthétiques

Organisez tous les détails de votre projet dans un endroit centralisé

Visualisez les dépendances des tâches, les jalons, l'état du projet, le chemin critique, etc. sur une seule plateforme

Planifiez les tâches à l'aide de l'action "glisser-déposer" et attribuez-leur un code couleur

Collaborez avec votre équipe grâce au partage de fichiers, aux commentaires et aux notifications automatiques

Limitations de ProjectManager

L'intégration avec des applications et des services tiers est délicate et limitée

La fonction de reporting offre des options de personnalisation limitées

Tarifs de ProjectManager

Equipe: $13/mois (facturé annuellement)

$13/mois (facturé annuellement) Entreprise: 24$/mois (facturé annuellement)

24$/mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5.0 (93 commentaires)

: 4.4/5.0 (93 commentaires) Capterra : 4.1/5.0 (338 commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de ProjectManager

J'adore les multiples options d'affichage (liste, tableau, Gantt, feuille, tableau de bord, etc.), j'adore la facilité d'utilisation et je sais que tout est mis à jour en direct entre moi et mon équipe

G2 Review

7. Smartsheet

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt avec fonctionnalité de feuille de calcul

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de Gantt sur Smartsheet la feuille de route de l'entreprise J'utilise généralement Smartsheet pour combler le fossé entre les logiciels de gestion de projet et les feuilles de calcul. Avec Smartsheet, vous pouvez facilement basculer entre les feuilles de calcul et les diagrammes de Gantt. Vous pouvez importer des données existantes de vos feuilles de calcul et les convertir en diagrammes de Gantt visuels avec des informations codées en couleur, des dépendances de tâches, des durées, etc.

Inversement, vous pouvez exporter les données des diagrammes de Gantt vers des feuilles de calcul pour une analyse rapide ou une manipulation des données. Vous pouvez ainsi tirer parti des atouts des deux types de diagrammes de Gantt et des feuilles de calcul pour obtenir des résultats axés sur les données planification de projet et l'exécution.

Mon seul reproche à Smartsheet est que la fonction d'intelligence artificielle est encore en cours d'élaboration. Étant donné que les assistants d'intelligence artificielle sont plus indispensables qu'agréables à utiliser, Smartsheet a un peu tardé à se mettre en place.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Remplir automatiquement les formules ou le texte dans les cellules des feuilles de calcul à l'aide de l'IA de Smartsheet

Coordonnez les activités de l'équipe grâce au partage de fichiers, aux alertes et notifications, aux fils de conversation et à la vérification des documents

Travaillez sur plusieurs projets en utilisant les fonctions de gestion de portefeuille pour contrôler les budgets, les risques et les ressources

Créer et suivre les chemins critiques pour gérer les dépendances des tâches, l'allocation des ressources et la charge de travail

Limites de la feuille de calcul

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule feuille de calcul par fichier

La capacité de stockage des données entre les lignes et les colonnes est limitée

Tarifs des feuilles de calcul

**Gratuit

Pro: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Business: 32$/mois par utilisateur

32$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5.0 (15 000+ commentaires)

: 4.4/5.0 (15 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (3 200+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Smartsheet

Smartsheet offre la flexibilité de créer des feuilles de calcul, des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord et des formulaires personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques. Nous pouvons personnaliser la plateforme pour l'adapter à notre flux de travail unique

Avis de Capterra

Lire aussi: **Les alternatives à la feuille de calcul que vous pouvez choisir

8. Plan Toggl

Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt avec des capacités de suivi du temps

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière plan d'action Toggl Plan Toggl Plan dresse un tableau visuel de votre projet, mettant les parties prenantes internes et externes sur la même longueur d'onde. J'ai utilisé la combinaison de Toggl Plan et Toggl Track pour construire des diagrammes de Gantt simples avec des fonctionnalités de suivi du temps. Cela permet de visualiser les échéances du projet, de suivre le temps passé sur chaque tâche, d'optimiser l'allocation des ressources, et bien plus encore.

Ces données issues de projets antérieurs permettent également d'estimer le temps que prendront des projets, des tâches ou des activités similaires à l'avenir. Cette anticipation m'a permis d'améliorer ma capacité à estimer les délais, les budgets et les capacités.

J'aurais juste aimé qu'il offre ce "petit plus" que d'autres outils de Gantt de cette liste offrent. Ce n'est pas vraiment une plainte car il fait le travail, mais comme nous avons l'embarras du choix, nous pouvons nous permettre d'être pointilleux, n'est-ce pas ?

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Plan

Suivez l'utilisation du temps de votre équipe, les tâches assignées, le statut des tâches, les délais et d'autres détails critiques

Rassemblez différentes équipes et parties prenantes dans un endroit centralisé et restez au courant de l'avancement du projet

Planifier les tâches et les ressources pour minimiser les conflits et la concurrence

Générer des liens partageables publiquement et en lecture seule pour les parties prenantes externes

Automatiser les tâches récurrentes pour éliminer le travail manuel et redondant

Limitations de Toggl Plan

L'application mobile n'est pas aussi polyvalente que l'application web (il manque un certain nombre d'outils)

Intégration limitée avec des applications tierces

L'ajout de nouvelles personnes et l'assignation de tâches à plusieurs utilisateurs sont pénibles

Toggl Plan pricing

Equipe: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Entreprise: $15/mois par utilisateur

Toggl Plan évaluations et critiques

G2 : 4.3/5.0 (40+ commentaires)

: 4.3/5.0 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (110+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Toggl Plan

L'interface de Toggl Plan est vraiment agréable et propre, ce qui rend l'ajout et la gestion de projets très simple. Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de gérer les délais des projets

Avis de Capterra

9. Instagantt

Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt pour la visualisation de projets*

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place

Instagantt reste fidèle à son nom : cet outil de diagramme de Gantt les prépare à la vitesse de l'éclair. C'est ma solution préférée pour construire des diagrammes de Gantt rapidement et facilement. Il est doté d'une interface intuitive et conviviale avec une fonctionnalité simple de glisser-déposer, ce qui réduit la charge cognitive associée à l'utilisation de l'application. Ceci, associé à sa réactivité, vous permet de créer une représentation visuelle claire des plans de projet en quelques minutes seulement.

En raison de ses capacités limitées (par rapport à un logiciel de gestion de projet à part entière), je l'utilise principalement pendant les phases de planification et de brainstorming. Une fois les diagrammes de Gantt simples prêts, je les importe dans d'autres outils pour les affiner et collaborer. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas franchir ces étapes, vous pouvez opter pour un logiciel plus complet.

Les meilleures fonctionnalités d'Instagantt

Visualisez les projets en dehors de la vue Gantt : tableau, tableau Kanban, charge de travail et vues de projet

Organisez votre projet et ses actifs de manière logique à l'aide des classeurs

Gardez le contrôle de votre travail grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches telles que la création, l'affectation, le filtrage, le tri, la hiérarchisation, etc.

Communiquez avec votre équipe à l'aide de la boîte de réception, des commentaires, etc

Configurez vos diagrammes de Gantt avec l'importation CSV et l'intégration native d'Asana

Limitations d'Asana

L'interface utilisateur encombrée enlève une partie de la convivialité de l'outil de diagramme de Gantt

Ne prend en charge que l'accès des utilisateurs par classeur

Prix de l'instagramme

Instagantt Standalone:

Plan individuel: $12/mois

$12/mois Plan d'équipe: $24/mois

Instantagantt Asana:

Plan individuel: 12 $/mois

12 $/mois Plan d'équipe: 24 $/mois

G2 : 4.4/5.0 (20+ commentaires)

: 4.4/5.0 (20+ commentaires) Capterra : 4.3/5.0 (430+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Instagantt

L'outil d'Instagantt permet des visualisations de Gantt plus claires et plus conviviales que les projets Asana - du moins les premières itérations de diagrammes de Gantt d'Asana. Lorsque j'ai testé la fonctionnalité Gantt d'Asana, j'ai essentiellement voulu qu'elle soit plus proche de celle d'Instagantt

Revue Capterra

10. Lundi

Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt pour une personnalisation spécifique à l'application

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation le lundi, il y a eu une crise de l'alcool Le lundi est un logiciel de gestion de projet gratuit pour un usage personnel. Non seulement il est très performant en matière de gestion de projets, mais sa capacité à adapter les diagrammes de Gantt à mes besoins spécifiques est également très impressionnante.

Il me permet de personnaliser les colonnes affichées afin de me concentrer sur les aspects les plus critiques des détails du projet. De plus, je peux passer de l'affichage du diagramme de Gantt à celui de la charge de travail et des ressources. Cela permet parfois de contrer la lassitude des planificateurs ou de mettre en évidence les inefficacités qui ont pu se glisser dans le projet.

Les charges télescopiques sont le seul problème notable auquel j'ai été confronté en travaillant le lundi. La plateforme s'est très bien adaptée à la croissance de mon équipe, mais les coûts ont atteint des niveaux insoutenables en un rien de temps !

Les meilleures caractéristiques de Monday

Construisez l'automatisation avec l'aide de Monday AI, un assistant doté d'une intelligence artificielle

Personnalisez vos diagrammes de Gantt avec plus de 30 widgets qui adaptent l'expérience de l'utilisateur

Intégrez des fonctionnalités de gestion de projet dans vos diagrammes de Gantt

Visualisez votre projet dans différents modes au-delà des diagrammes de Gantt, tels que les listes, les tableaux Kanban, etc.

Aligner les objectifs et les stratégies avec la gestion des tâches et des ressources pour la réussite du projet

Limitations du lundi

Devient coûteux au fur et à mesure que l'on s'agrandit

La version gratuite de l'outil de gestion de projet a des fonctionnalités limitées

Lundi : prix

Pour 3 à 49 postes :

Gratuit: 0$ pour 2 sièges

0$ pour 2 sièges Basic: $12/mois par siège

$12/mois par siège Standard: $14/mois par siège

$14/mois par siège Pro: $24/mois par siège

$24/mois par siège Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Lundi évaluations et critiques

G2 : 4.7/5.0 (10 680+ commentaires)

: 4.7/5.0 (10 680+ commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (4 740+ commentaires)

Ce que les utilisateurs ont à dire sur Monday

Le lundi permet de garder une trace de tous mes clients, de leurs notes, de leurs fils d'e-mails et de leurs pièces jointes de manière propre, ordonnée et facile à trouver. Les animations amusantes qui changent en fonction des saisons et des jours fériés sont très amusantes et facilitent la connexion. Il y a de nombreuses façons de personnaliser le compte et les informations qu'il contient, et comme je suis une personne très visuelle, cette personnalisation me permet de voir clairement par la couleur où en est un client potentiel dans le processus et qui a accepté le service, etc

Revue G2

Vous n'êtes pas sûr de vous pour lundi ? Nous en avons quelques uns *Monday alternatives* pour vous

Cas d'utilisation courants des diagrammes de Gantt

Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous quelques applications pratiques et cas d'utilisation des diagrammes de Gantt pour vous donner plus de clarté. En voici quelques unes exemples de diagrammes de Gantt par cas d'utilisation spécifique :

Planification de projet : Établissez un calendrier réaliste et pratique pour votre projet. Les diagrammes de Gantt clarifient visuellement le calendrier du projet, les tâches et les dépendances afin que vous puissiez obtenir des résultats dans les délais impartis

: Établissez un calendrier réaliste et pratique pour votre projet. Les diagrammes de Gantt clarifient visuellement le calendrier du projet, les tâches et les dépendances afin que vous puissiez obtenir des résultats dans les délais impartis Affectation des ressources : Utilisez les diagrammes de Gantt pour visualiser les charges de travail de l'équipe et des individus. Cela permet d'éviter l'épuisement professionnel et aide les chefs de projet à attribuer les bonnes tâches ou les bonnes ressources aux bonnes personnes au bon moment. N'oubliez pas qu'une équipe heureuse produit des résultats qui rendent les autres heureux

: Utilisez les diagrammes de Gantt pour visualiser les charges de travail de l'équipe et des individus. Cela permet d'éviter l'épuisement professionnel et aide les chefs de projet à attribuer les bonnes tâches ou les bonnes ressources aux bonnes personnes au bon moment. N'oubliez pas qu'une équipe heureuse produit des résultats qui rendent les autres heureux Gestion des délais : Les diagrammes de Gantt sont très utiles pour suivre les progrès réalisés par rapport aux échéances. Garder un œil sur les échéances ou les jalons permet d'éviter les retards et de conserver une marge de manœuvre pour remettre les projets sur les rails. Vous pouvez associer cette application à l'affectation des ressources, et vous serez comblé

: Les diagrammes de Gantt sont très utiles pour suivre les progrès réalisés par rapport aux échéances. Garder un œil sur les échéances ou les jalons permet d'éviter les retards et de conserver une marge de manœuvre pour remettre les projets sur les rails. Vous pouvez associer cette application à l'affectation des ressources, et vous serez comblé Collaboration au sein de l'équipe : En tant que feuille de route partagée, le diagramme de Gantt rassemble toute l'équipe. Le fait d'être sur la même longueur d'onde favorise la transparence, la communication intentionnelle et l'appropriation des tâches. Cela permet à chacun d'être aligné et responsable

: En tant que feuille de route partagée, le diagramme de Gantt rassemble toute l'équipe. Le fait d'être sur la même longueur d'onde favorise la transparence, la communication intentionnelle et l'appropriation des tâches. Cela permet à chacun d'être aligné et responsable Déterminer le chemin critique : Construire des diagrammes de Gantt qui décrivent le chemin critique. Le fait d'avoir cette séquence d'activités qui affectent directement et fortement les projets permet aux équipes de travailler en se concentrant sur les résultats

**A lire également La différence entre les diagrammes de Gantt et les feuilles de route

L'avenir des logiciels de diagramme de Gantt

Les logiciels de diagramme de Gantt sont appelés à se perfectionner dans les années à venir. Avec des technologies comme l'IA et le ML jouant un rôle transformateur, les outils de diagramme de Gantt seront plus intuitifs, plus précis et plus riches en valeur.

Imaginez un logiciel qui planifie automatiquement les tâches, alloue les ressources, attribue les tâches en fonction de la charge de travail, de la disponibilité et de l'ensemble des compétences, et prédit les risques avant qu'ils n'apparaissent. Nous parlons ici de l'intelligence de la gestion de projet associée à la simplicité des diagrammes de Gantt, et je suis impatient de voir ce qui nous attend.

Si vous êtes à la recherche de Alternatives au diagramme de Gantt qui vous aident également à accomplir plus de choses, les outils de gestion de projet sont ce qu'il vous faut. Si vous travaillez dans une entreprise de taille moyenne ou grande, vous pouvez vous tourner vers ClickUp, Asana et quelques autres. En fait, nous avons récemment dressé une liste des outils de gestion de projet les plus efficaces meilleurs outils de gestion de projet pourraient vous être utiles.

Si je devais n'en choisir qu'un seul, je choisirais sans hésiter ClickUp car il m'offre toutes les caractéristiques, fonctions et capacités d'un créateur de diagramme de Gantt et la sophistication d'un outil de gestion de projet tout-en-un. De plus, il est gratuit, ce qui reste fidèle à l'objectif premier de cet article. S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour explorer !