10 modèles gratuits de calendrier de projet en Excel et ClickUp

Les modèles de calendrier de projet sont essentiels pour tout gestionnaire de projet qui souhaite maintenir ses projets sur la bonne voie. Ces modèles vous aident à planifier et à gérer les éléments suivants l'échéancier du projet les tâches, les budgets et les ressources.

Cependant, la création d'un forfait pour le calendrier d'un projet à partir de zéro est une entreprise énorme qui prend beaucoup de temps. Le calendrier doit vous aider à gérer le temps, à ajouter tous les aspects critiques et à cartographier les dépendances des tâches dans chaque phase.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez compter sur l'aide d'un expert.

L'utilisation de modèles préétablis pour les le forfait du projet ning vous permet d'organiser les tâches et les délais, de visualiser la progression et d'utiliser des alertes automatisées pour mettre tout le monde au courant.

Si vous manquez de temps et souhaitez démarrer votre prochain projet ou terminer le travail rapidement, essayez les 10 modèles de plan de projet dans ClickUp et Excel.

Qu'est-ce qu'un modèle de calendrier de projet?

Un modèle de calendrier de projet est une feuille de route de l'ensemble du projet que vous pouvez diviser en morceaux faciles à comprendre. Le modèle vous permet de forfaiter et de communiquer toutes les tâches qui doivent être achevées du début à la fin. Le calendrier du projet comprend un aperçu de haut niveau, les dates de début et de fin, le budget du projet, l'affectation des ressources, la structure de répartition du travail et les calendriers mensuels et hebdomadaires.

Pour les dirigeants, le modèle de planification de projet permet de suivre la progression du projet. Pour les gestionnaires de projet, le modèle d'échéancier de projet est essentiel à la planification d'un nouveau projet calendrier de projet . Ils l'utiliseront pour estimer les coûts du projet, assigner des tâches individuelles à chaque membre de l'équipe et donner un aperçu de la manière dont la tâche s'inscrit dans les objectifs plus larges du projet.

Le modèle de calendrier de projet est l'étoile polaire des membres de l'équipe. Organisez chaque aspect dans le modèle, qu'il s'agisse des tâches, des jalons et des échéanciers du projet ou de l'alignement de tous sur les cibles cruciales.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de projet ?

Votre modèle de calendrier de projet doit permettre aux équipes d'afficher facilement les tâches et les échéanciers grâce à des champs personnalisés.

Le modèle doit disposer d'un tableau de bord intuitif, de champs personnalisés, d'un espace pour noter les descriptions des tâches, d'un espace pour les imprévus, permettre la collaboration de l'équipe, disposer de listes à faire et d'un système de discussion intégré.

Définir et séquencer les activités, estimer les ressources et les durées, et forfaiter les échéanciers du projet avec un modèle de gestion de projet.

Prenons l'exemple d'une équipe de développement de logiciels chargée d'un projet de conception de site web.

Le gestionnaire de projet avant-gardiste utilise un modèle de calendrier de projet personnalisé pour montrer aux développeurs des champs plus larges, tels que le la phase du projet du wireframing, du code et des tests.

Afin d'améliorer la visibilité du projet pour les autres services concernés, ils ajoutent à la liste des tâches des dépendances supplémentaires, telles que la création de contenu, l'optimisation des images pour le référencement, la conception de l'interface utilisateur et les échéanciers.

Lorsqu'il y a plusieurs tâches à accomplir et que vous vous demandez comment classer votre travail par ordre de priorité , nous avons une astuce.

Utilisez Registre des risques de ClickUp pour comprendre l'impact des tâches de votre équipe si elles étaient incomplètes et les risques potentiels qui auraient un impact sur la productivité globale.

10 modèles gratuits de calendrier de projet à utiliser en 2024

Le modèle de gestion de projet Excel est efficace pour les projets simples qui impliquent la création et le suivi des calendriers de projet. Cependant, vous avez besoin de fonctionnalités avancées pour gérer des projets complexes qui impliquent plusieurs parties prenantes, une collaboration avancée, la création de dépendances et des capacités de gestion de projet.

C'est là que ClickUp vient à la rescousse. L'outil logiciel de gestion de projet propose des modèles de calendrier de projet personnalisés avec des fonctionnalités permettant de gérer les tâches les plus lourdes.

Le modèle de projet de ClickUp vous aide à gérer toutes vos ressources, qu'il s'agisse de l'automatisation du flux de travail à la planification, au suivi des livrables et à l'organisation des tâches et des documents.

Explorons nos modèles de planification de projet ClickUp favoris.

1. Modèle de calendrier de projet ClickUp

Ce modèle est votre billet pour une planification et une gestion de projet rationalisées, vous permettant de suivre le travail, d'établir des paramètres et de gérer le calendrier de votre projet

Aujourd'hui, la gestion de projet exige que vous soyez créatif en ce qui concerne l'idéation et organisé en ce qui concerne les délais.

Le Modèle de calendrier de projet par ClickUp est destiné aux gestionnaires de projet qui doivent jongler avec diverses priorités. Utilisez ce modèle pour définir les objectifs du projet, les diviser en tâches et les assigner aux membres de l'équipe.

De plus, visualisez et gérez les priorités grâce à la fonction Diagrammes de Gantt ou des tableaux Kanban et d'être informé des risques potentiels ou des dépassements de budget.

Les responsables suivent l'état d'avancement du projet, analysent et ajustent les objectifs, mettent en place des tâches récurrentes et optimisent les ressources en cours de route.

Supposons que vous soyez dans la phase de planification de votre prochain projet. Grâce aux fonctionnalités de suivi du temps, aux étiquettes et aux dépendances, alignez l'équipe sur les tâches, les risques éventuels du projet, les priorités et les jalons sur un échéancier visuel.

Assurez-vous que tous les membres de l'équipe connaissent les dates d'échéance des tâches du projet et créez des mises à jour personnalisées pour informer tout le monde de la progression.

2. ClickUp Modèle de calendrier de gestion de projet

Ce modèle tout-en-un vous aide à assurer le bon déroulement des projets.

Lorsqu'un projet implique plusieurs ressources, comme un projet de construction, l'intégration du modèle de plan de projet gratuit de ClickUp avec le modèle de calendrier de gestion de projet de outil de gestion de projet est votre bouée de sauvetage.

Il est complexe de mener plusieurs projets de front, et vous avez besoin d'un modèle de gestion de projet qui assure l'équilibre et la responsabilisation de l'équipe.

Utiliser Modèle de calendrier de gestion de projet de ClickUp pour visualiser, organiser et structurer les jalons du projet. Exploitez les listes de tâches pour vous assurer que votre équipe achève tout dans les délais et dans le respect du budget.

La première étape de la création d'un calendrier de gestion de projet consiste à définir les grandes lignes du projet en termes d'objectifs, à répartir les tâches et à identifier les parties prenantes clés. L'utilisation de Objectifs dans ce modèle gratuit de calendrier de gestion de projet, assignez des objectifs, fixez des échéanciers clairs et des objectifs mesurables, et automatisez le suivi de la progression.

Visualisez les activités du projet à l'aide d'une liste, d'un Tableau ou d'un Échéancier.

La vue Liste est une vue flexible qui permet de regrouper, trier et filtrer les tâches

La vue Tableau permet de regrouper les tâches par assigné, priorité, date d'échéance et dépendance

L'affichage Échéancier permet de gérer les ressources, les feuilles de route et la planification des projets

Astuce pour les managers : Si vous êtes à la recherche d'une technique de gestion du temps pour travailler sur les tâches dans l'ordre d'urgence, essayez de Le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp .

3. ClickUp Modèle de plan de travail pour un projet

Le modèle de plan de projet ClickUp vous permet de vous attaquer avec succès à des projets complexes et de les exécuter sans heurts

Quelle que soit la manière dont nous établissons l'échéancier ou les paramètres du projet, vous devez prévoir des imprévus tels qu'une pénurie de ressources vers la date de fin.

Il est essentiel de se préparer à des facteurs imprévus et de s'en accommoder pendant la mise en œuvre du projet.

C'est pourquoi Le modèle de plan de travail du projet ClickUp devient essentiel de prévoir les urgences et les risques qui garantiront la réussite du projet.

Voyons comment utiliser ce modèle simple de plan de projet.

Lors du développement d'un portail gouvernemental sur les soins de santé, la conformité et les données sont de la plus haute importance. Vous avez besoin de modèles de gestion de projet dotés d'une sécurité d'entreprise pour garantir la sécurité des informations personnelles identifiables (IPI) des patients.

Le modèle de planification de projet de ClickUp vous permet de diviser votre liste de tâches de conception et de développement en plusieurs environnements grâce à cinq champs personnalisés : Durée, Retards, Phase, Effort et Progression.

Le modèle de planification de projet de ClickUp modèle de calendrier de production permet d'éviter les approximations à chaque étape, de la pré-planification à la post-production. Il y a de l'espace pour les objets du projet, les tâches de développement, l'affectation des ressources et le suivi de la progression.

4. ClickUp Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

Visualisez l'ensemble de l'échéancier de votre projet sur un tableau blanc pratique grâce à ce modèle

Les partenariats interfonctionnels exigent un niveau de collaboration plus élevé. La dynamique complexe entre les équipes de projet nécessite une communication claire, une visualisation des forfaits du projet et une flexibilité permettant d'apporter des modifications en cours de route. Modèle de tableau blanc de l'échéancier de projet de ClickUp apporte son assistance. Différentes équipes glissent et déposent des notes pour référence et convertissent les idées en actions coordonnées, le tout en un seul endroit.

Le Tableau blanc est un canevas parfait pour que les équipes puissent faire des brainstormings, élaborer des stratégies, cartographier et construire flux de travail agiles pour le suivi des tâches. ClickUp Chat rassemble toutes les communications de l'équipe sous un même toit, ce qui vous évite de jongler entre plusieurs outils et des discussions dispersées.

Qu'il s'agisse de planifier le lancement d'une fonctionnalité ou de jeter les bases d'une campagne marketing, ce modèle gratuit vous aide à identifier les obstacles potentiels et à rester organisé.

Les chefs de produit bénéficient d'une vue d'ensemble du projet grâce à l'Échéancier du projet sous forme de Tableau blanc. D'autre part, les équipes mettront en place des Automatisation dans ClickUp pour assigner des tâches, poster des commentaires, déplacer des statuts et joindre des fichiers directement pour que d'autres équipes puissent y accéder.

5. Modèle de calendrier de développement ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.52.35-PM-1400x718.png Modèle de calendrier de développement par ClickUp /$$$img/

Assurez-vous que vos projets de développement sont achevés à temps en utilisant ce modèle Modèle de calendrier de développement de ClickUp est essentiel pour toutes les équipes de développement afin de rester sur la bonne voie et d'atteindre les objectifs de leur projet.

Qu'il s'agisse de développer de nouveaux produits ou de mettre à jour des produits existants, il n'a jamais été aussi facile de s'assurer que vos projets sont achevés dans les délais. Commencez par un nom de projet, remplissez le tableau avec les activités de développement de produits en vue Liste, et affichez la progression à l'aide d'échéanciers interactifs.

Définissez des activités de développement telles que l'attribution ou le changement de nom des tâches, l'utilisation de champs personnalisés pour les détails ou les descriptions, ou la mise à jour du statut des tâches et des calendriers des projets.

De plus, l'outil Les documents dans ClickUp sont parfaits pour les gestionnaires, qui peuvent ainsi créer une liste d'objectifs et de buts pour le projet et intégrer des bases de connaissances à l'outil de gestion de projet afin de référencer rapidement les détails techniques.

L'intégration de ClickUp avec les applications de gestion du temps de travail aide à assigner des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail existante afin de maximiser la productivité.

6. Modèle d'échéancier ClickUp Creative Schedule

Grâce à ses affichages distinctifs et à ses champs personnalisés, ce modèle offre une nouvelle approche de la gestion des tâches, transformant les checklists de routine en récits captivants

Les projets créatifs sont amusants. Cependant, vous avez besoin d'un modèle de gestion de projet pour suivre le statut d'un projet afin de garder le cap. Modèle d'échéancier pour les projets créatifs de ClickUp décompose les projets en petites étapes afin que votre équipe établisse un ordre de priorité pour chaque tâche réalisable et reste concentrée sur ce qui compte le plus.

Supposons que vous êtes chef de projet dans une agence de marketing numérique et que vous cherchez à faire passer vos projets créatifs au niveau supérieur en introduisant la notion de compte dans vos processus.

Le modèle de plan de projet gratuit de ClickUp vous permet de suivre et de gérer la progression de vos équipes de contenu, de graphisme et de médias sociaux grâce à des affichages flexibles. Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour hiérarchiser les tâches et les assigner aux membres de l'équipe afin de satisfaire vos meilleurs clients avec les échéanciers de livraison.

Lorsque vous gérez plusieurs clients, ce modèle de plannings de projet s'intègre à la gestion de projet afin que vous puissiez afficher clairement les échéanciers du projet et les prochaines étapes du processus.

Ce modèle convivial pour les débutants est un excellent point de départ pour les gestionnaires débutants qui veulent achever les choses rapidement.

7. Modèle de diagramme de Gantt Échéancier ClickUp

Affichez plusieurs projets sur un seul diagramme Gantt dans ClickUp

Gérer vos projets sans modèle de diagramme de Gantt revient à passer pas mal de temps à fouiller dans le désordre avant de trouver ce que vous cherchez. Modèle d'échéancier de Gantt de ClickUp est couramment utilisé pour afficher vos tâches en fonction du temps alloué pour les achever.

En un coup d'œil, ce modèle d'échéancier de projet vous permet de communiquer facilement le chevauchement entre les tâches et les phases du projet. Diffusez des informations sur toutes les tâches impliquées dans le nouveau projet, les échéances importantes, la durée de la tâche et les dates de début et d'échéance.

Créez des tâches dans les calendriers du projet qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure de votre travail. En outre, organisez les tâches en projets, ajustez l'échéancier de chaque projet et suivez la progression grâce à des statuts de tâches codés par couleur.

Prenons un exemple de Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour un aperçu global de votre projet. Les gestionnaires de projet utilisent des modèles de gestion de projet pour visualiser les dépendances et anticiper les obstacles avant qu'ils ne surviennent.

Ce modèle de plan de projet ClickUp rassemble instantanément les tâches de votre liste dans un diagramme simple. Le code couleur du diagramme de Gantt permet de voir si la tâche du projet est ouverte, en progression ou achevée. Avec de multiples cas d'utilisation de Diagramme de Gantt modèles de projet les limites de l'utilisation du diagramme de Gantt sont nombreuses et variées modèle d'horaire de travail .

8. Modèle d'horaire d'équipe ClickUp

Le modèle de calendrier d'équipe de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et à maîtriser le calendrier de votre équipe.

En tant que responsable de tâches ou chef d'équipe, la gestion des charges de travail quotidiennes de différentes équipes au sein de l'entreprise est un véritable défi. Vous voulez que tout le monde reste organisé, sur la bonne voie et motivé.

Les Modèle d'horaire d'équipe de ClickUp permet de planifier et de visualiser les charges de travail de votre équipe sur la base de calendriers quotidiens afin d'éviter la microgestion de votre équipe.

La création d'un horaire d'équipe à l'aide de ce modèle vous permet de :

Éliminer la confusion dans la communication des tâches

Obtenir une meilleure visibilité des tâches avec une transparence achevée

De motiver les membres de l'équipe à rester sur la bonne voie

Obtenir un flux de travail rationalisé et flexible pour apporter des modifications lorsque le besoin s'en fait sentir

Ce modèle de gestion de projet permet d'unir vos équipes vers un objectif d'entreprise commun et d'aligner vos objectifs sur chaque tâche.

9. Modèle Excel de calendrier de projet par Vertex42

Modèle de calendrier de projet Excel par Vertex42 Si vous souhaitez un modèle de planification de projet qui gère l'aperçu du projet et les descriptions de tâches de manière simple et attrayante visuellement, le modèle de calendrier de projet Excel de Vertex42 est le bon choix. Ce modèle gratuit fonctionne très bien pour créer et partager des rapports de progression avec les parties prenantes.

Ce modèle gratuit est idéal pour créer et partager des rapports d'avancement avec les parties prenantes L'alternative Excel est idéal pour la gestion gratuite de tâches opérationnelles simples, telles qu'un projet collégial entre étudiants, que l'on ne peut pas automatiser. Par exemple, alignez vos tâches hebdomadaires ou mensuelles et créez des feuilles de calcul de calendrier de projet.

Mais lorsque vous avez besoin de propositions plus complexes, telles que modèles de budget de projet ce modèle de calendrier de projet peut ne pas être utile, car il ne contient pas de feuilles de calcul pour le budget permettant de suivre et d'estimer les dépenses.

10. Modèle de calendrier de projet Excel par TeamGantt

Modèle de calendrier de projet Excel par TeamGantt Avec le modèle gratuit de calendrier de projet Excel de TeamGantt, vous n'avez plus à vous soucier des tâches critiques qui passent entre les mailles du filet.

Si vous organisez un évènement, utilisez ce modèle pour suivre vos À faire, établir des échéanciers basés sur la date début et la durée des tâches, et saisir les mises à jour en temps réel des conférenciers, du service marketing, de l'équipe commerciale et de la direction au fur et à mesure de la progression du projet.

Supposons que vous organisiez un évènement industriel le mois prochain. Ce modèle de calendrier de projet indique qui doit faire quoi au cours des deux prochaines semaines. Dans la colonne de gauche, indiquez les intervalles de dates pour les semaines 1 et 2. Ajoutez les ressources qui contribueront au projet dans la colonne assignée. Personnalisez le modèle de projet, attribuez un code couleur aux tâches et ajoutez des lignes et des colonnes pour développer l'échéancier.

Une planification de projet flexible commence par se concentrer sur les tâches qui font bouger l'aiguille. Branchez votre forfait de projet en quelques minutes et regardez votre équipe livrer un projet réussi plus rapidement.

Faites-en plus en moins de temps avec les modèles de calendrier de projet de ClickUp

La sélection d'un modèle de calendrier de projet approprié est essentielle pour permettre au gestionnaire de projet de rester organisé et de suivre la progression de l'équipe. Que vous préfériez un diagramme de Gantt, un Tableau blanc ou une vue échéancier, la documentation de la feuille de route ajoute de la structure et de la clarté à votre projet.

Les modèles de gestion de projet de ClickUp offrent des fonctionnalités avancées telles que la collaboration à l'aide de listes de tâches, la personnalisation des priorités en fonction de l'urgence, l'ajout d'objectifs pour aligner tout le monde, et des tableaux de bord pour visualiser et rendre compte de la progression à la C-suite.

De plus, l'automatisation permet une intégration avec des logiciels tiers tels que logiciel de planification des tâches un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et un logiciel de gestion de projet pour le flux de données entre les différents systèmes.

Commencez avec l'un de ces modèles pour vous attaquer à votre prochain projet. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.