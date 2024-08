Créer un calendrier efficace pour le projet de votre équipe

La planification d'un projet est un aspect exigeant et essentiel de la gestion de projet. C'est l'équivalent d'un plan de navigation, guidé par une étoile polaire, qui vous guide vers l'achèvement du projet.

Bien que simple, l'élaboration d'un calendrier de projet peut nécessiter des compétences exceptionnelles en matière de gestion de projet gestion du temps est une entreprise gigantesque, mais un gestionnaire de projet compétent comme vous peut la mener à bien ! 💪

Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est un calendrier de projet et les avantages qu'il y a à en mettre un en place. Nous expliquons également comment créer des calendriers de projet en six étapes faciles et nous partageons nos connaissances sur la façon de créer des calendriers de projet logiciel de gestion de projet de ClickUp peut vous aider à mener à bien chaque tâche.

$a$ Qu'est-ce qu'un calendrier de projet ?

Un calendrier de projet est un plan simplifié des activités, des ressources et des dates d'échéance qui permet à votre équipe d'atteindre un objectif final. Il décompose le qui, le quoi, le quand et le comment de votre projet. Le processus consiste à rassembler les informations de base, à déterminer quels membres de l'équipe seront responsables de quelles tâches et à fixer les échéances à respecter.

Une fois créé, le calendrier du projet sert d'échéancier et de ressource de référence pour tous les membres de l'équipe. Toutes les personnes impliquées dans le le forfait du projet doit pouvoir voir où en est chaque tâche, ses dates de début et de fin, et si le statut du projet respecte la réunion établie. ⏳

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre diagramme de Gantt personnalisé échéancier du projet avec l'affichage de l'échéancier dans ClickUp

Cela peut sembler beaucoup. Mais la planification des projets est un aspect essentiel pour les gestionnaires de projet et leur rôle. Elle exige d'excellentes compétences en matière de gestion du temps et un haut niveau d'organisation pour connaître les aspects critiques du cycle de vie du projet et les dépendances globales des tâches dans chaque phase.

Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul.

Il existe des modèles de calendrier de projet et des outils logiciels qui peuvent vous aider à faire le travail en moins de temps. En savoir plus sur les avantages d'un calendrier de projet et les conseils pour en créer un à l'aide des modèles de ClickUp.

Avantages d'un calendrier de projet efficace

Un logiciel de planification de projet offre plusieurs avantages, dont celui de rester organisé. En tant que gestionnaire de projet, vous savez à quelle vitesse un projet entier peut échapper à tout contrôle : la dérive de l'étendue du projet les délais non respectés et les dépenses excessives - sans surveillance appropriée ni attention aux détails.

Un calendrier de projet vous permet de savoir où en sont les choses, de vous préparer à vous adapter en cas de problèmes, et de gérer l'équipe en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page.

Voici quelques-uns des avantages d'un calendrier de projet efficace :

Teams facilite le suivi, les rapports et le partage de la progression du projet avec tous les membres de l'équipe

Effacées, les tâches, les responsabilités, les dates de début et de fin et les échéances sont clairement définies

Il identifie les goulets d'étranglement potentiels, tels que le manque de bande passante pour certains membres de l'équipe ou les difficultés liées à l'affectation des ressources

Permet de détecter les problèmes dès qu'ils surviennent grâce à la fonctionun suivi du projet en temps réelafin que vous puissiez les résoudre avant qu'ils n'affectent les produits à livrer

Encourage la responsabilisation des employés. Chaque membre de l'équipe sait exactement ce que l'on attend de lui et est conscient des délais qu'il affecte dans le processus de planification du projet

Assiste l'amélioration des performances financières en définissant clairement les ressources nécessaires et en limitant les dépenses imprévues

Garantit une meilleure qualité, car les membres de l'équipe ont une vue d'ensemble du projet du début à la fin et sont en mesure de planifier les tests et d'éviter les changements de dernière minute, tout en aidant les managers d'équipe

Identifie les dépendances et les relations entre les tâches, de sorte que vous pouvez facilement voir quelles tâches sont dépendantes d'autres tâches qui doivent être terminées en premier. Il est ainsi facile d'identifier les obstacles potentiels et les domaines dans lesquels l'ensemble du projet risque d'être retardé

Afficher les relations entre les tâches et les tâches jalon dans la vue Gantt dans ClickUp

Prêt à créer un calendrier de projet pour votre équipe ? Nous sommes là pour vous aider avec ce guide étape par étape. 🌻

1. Paramétrer la portée du projet

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign ClickUp-1.gif Personnaliser le modèle de Tableau blanc de la portée du projet /$$img/

Personnalisez facilement votre modèle de Tableau blanc du périmètre du projet en y ajoutant des documents, des tâches, etc

La première chose à faire est de déterminer l'emplacement du la portée de l'ensemble du projet . Quels sont les principaux acteurs et membres de l'équipe qui seront impliqués ? Quelles seront leurs responsabilités ? Quand souhaitez-vous que le projet soit achevé ? Répondez à ces questions pour établir le l'étendue du projet .

Une fois cette étape franchie, il convient de définir les politiques, les procédures et les procédures de gestion du projet les produits à livrer pour le projet. Y a-t-il des procédures établies par les supérieurs ou le département qui doivent être abrogées ? Devrez-vous obtenir des ressources auprès d'organisations extérieures ? À quoi se résume la réussite du projet ? Pensez à ce type de questions lorsque vous définissez les procédures à suivre pendant le projet.

Vous avez besoin d'aide pour cette étape de la planification du projet ? Utiliser Modèle de Tableau blanc de ClickUp sur l'étendue du projet où vous pouvez esquisser un résumé des activités et des ressources nécessaires, ainsi qu'une estimation des dates d'échéance et des produits à livrer.

2. Définir les tâches et les responsabilités du projet

Ajoutez des assignés multiples, déléguez des commentaires et créez des calculs à l'aide de champs personnalisés, le tout à partir de vos tâches ClickUp

Maintenant que vous savez en quoi consiste le projet, il est temps de commencer à définir les tâches et les responsabilités. Pensez à tous les membres de l'équipe qui joueront un rôle dans le projet. Déterminez les activités et les tâches du projet qu'ils devront prendre en charge.

Vous pouvez associer cette étape à une structure de répartition du travail (SRT) - comme le Modèle de Tableau blanc de la répartition du travail de ClickUp -qui décrit toutes les tâches et sous-tâches spécifiques nécessaires pour que chaque personne achève sa partie du projet. C'est également à ce moment-là que vous établirez les éventuels jalons du projet. ✅

3. Paramétrer l'ordre des tâches

Paramétrer les tâches pour qu'elles se bloquent ou attendent l'une l'autre afin de créer une dépendance dans ClickUp

Ensuite, il est temps d'évaluer les dépendances des tâches. Cela signifie que vous devez parcourir votre liste de tâches pour déterminer la séquence d'évènements qui doit se produire pour atteindre les objectifs de votre projet.

L'une de vos tâches prédéfinies doit-elle être achevée avant qu'une autre puisse commencer ? Dans l'affirmative, vous devez vous assurer que d'établir des priorités dans votre emploi du temps et concentrer vos efforts sur ces tâches en priorité.

D'autres tâches peuvent-elles se chevaucher ou être travaillées en même temps ? C'est très bien ! Vous devrez alors prévoir de les planifier simultanément afin de réduire la durée du projet.

À faire : vous pouvez utiliser ClickUp pour paramétrer les dépendances de vos tâches ? Utilisez l'outil logiciel pour identifier les tâches qui attendent que d'autres soient achevées, les tâches qui sont bloquées et les tâches qui ne sont pas entravées.

4. Décidez des ressources dont vous avez besoin

Grâce à la Vue Charge de travail de ClickUp, vous pouvez rapidement afficher la capacité de travail de chaque membre de l'équipe

La gestion des ressources est un élément essentiel de la réussite d'un projet. Lorsque vous disposez des bonnes ressources au moment où vous en avez besoin, vous pouvez avancer à la vitesse de la lumière. Dans le cas contraire, le projet commence à s'effondrer, entraînant retard sur retard.

Assistez vos équipes de projet en identifiant les ressources dont vous avez besoin pour achever le projet. Il s'agit notamment de prendre en compte la main-d'œuvre, les finances, les ressources matérielles et les actifs. Vue Charge de travail de ClickUp vous permet de voir qui est à la traîne, qui est en avance et qui est sur la bonne voie. Vous pouvez ainsi ajuster le calendrier de votre projet pour combler les éventuelles lacunes. Avec Les tableaux de bord de ClickUp clickUp vous permet de créer des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban pour visualiser rapidement les ressources et l'état d'avancement des projets.

5. Échéancier pour les tâches

L'Échéancier de ClickUp offre une vue d'ensemble de vos ressources et de vos tâches

Aucun projet n'est achevé sans un échéancier. Commencez par estimer l'échéancier du projet et le temps nécessaire pour achever chaque tâche. Construisez ensuite le calendrier de votre projet en ajoutant les dates de début et de fin des sous-tâches et des jalons. Utiliser des modèles d'échéancier de projet dans ClickUp, Excel et d'autres outils pour créer un calendrier de projet et suivre la progression du projet. 🗓️

Si vous disposez d'un forfait Business avec ClickUp, vous pouvez utiliser un Affichage de l'échéancier pour obtenir une vue linéaire des tâches et de l'échéancier du projet. Personnalisez la vue pour afficher les informations les plus pertinentes pour vous ou sélectionnez le filtre "grouper par" pour afficher l'échéancier pour des employés individuels ou des étiquettes de priorité.

Try out these Outils de planification de la construction !

6. Élaborer le calendrier final du projet

Utilisez la vue Gantt dans ClickUp pour planifier des tâches, suivre la progression d'un projet, gérer les délais et les goulots d'étranglement.

Il est enfin temps d'achever le calendrier de votre projet ! Créez une date début et une date fin officielles pour la base de référence du projet. Il existe plusieurs techniques et méthodes différentes pour créer le calendrier du projet proprement dit.

Il existe plusieurs techniques et méthodes pour créer le calendrier du projet proprement dit, notamment la méthode du chemin critique (CPM) qui se concentre sur l'échéancier le plus long possible pour atteindre l'objectif souhaité compte tenu des tâches prédéfinies. C'est un bon choix pour les gestionnaires de projet qui veulent être en mesure de voir rapidement quelles tâches peuvent retarder le projet et d'identifier les obstacles potentiels.

Une autre alternative est la technique d'évaluation et de révision des programmes. Cette méthode se présente sous la forme d'un diagramme en réseau composé de nœuds et de flèches qui mettent en évidence les tâches et les jalons qui en dépendent. Grâce à cet aperçu, vous pouvez forfaiter le projet et rationaliser les flux de travail tout en gardant à l'esprit les dates de début et de fin.

Utilisez le modèle de calendrier de projet de ClickUp pour planifier, exécuter et contrôler un projet du début à la fin

Créez votre calendrier de projet dès aujourd'hui en utilisant Modèle de calendrier de projet de ClickUp . Quatre champs personnalisés dans ce outil de gestion de projet vous permet de visualiser rapidement le budget, les membres de l'équipe, l'échéancier et les étapes du projet. Les quatre affichages différents permettent d'alterner entre un aperçu de l'échéancier du projet et un examen approfondi des différentes phases du projet. ✍️

Exemples de calendrier de projet

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des calendriers de projet et de la manière d'en créer un, jetons un coup d'œil à quelques exemples réels pour nous en inspirer.

Exemple n° 1 : Calendrier d'un projet de lancement de produit

Le calendrier d'un projet de lancement de produit peut ressembler à ceci :

Semaine 1 : Développement de l'idée du produit, création d'un prototype et réalisation d'une étude de marché

Semaine 2 : Finalisation de la conception, sécurisation des matériaux et des ressources, et début de la productivité

Semaine 3 : Tester le produit, apporter les modifications nécessaires et élaborer le forfait de commercialisation

Semaine 4 : Lancer le produit sur le marché, recueillir les réactions des clients et apporter des améliorations

Semaine 5 : Promotion du produit par des campagnes publicitaires et des campagnes dans les médias sociaux

Semaine 6 : Analyse des données commerciales et poursuite de la promotion du produit si nécessaire

Exemple n° 2 : Calendrier du projet d'organisation d'un évènement

Pour le forfait d'un évènement, le calendrier de votre projet peut comprendre les tâches suivantes :

6 mois avant l'évènement : Déterminer le budget, le lieu et le thème

4 mois avant l'évènement : Réserver les fournisseurs et les divertissements, établir la liste des invités et envoyer les invitations

2 mois avant l'évènement : Créer le programme de l'évènement et finaliser les options de restauration

1 mois avant l'évènement : Confirmer tous les détails avec les fournisseurs et poursuivre la promotion de l'évènement

1 semaine avant l'évènement : Finaliser le diagramme des places, les décorations et le programme des divertissements

Le jour de l'évènement : Préparer le lieu de la manifestation, assurer la coordination avec les fournisseurs et le personnel et veiller à ce que tout se passe bien

Exemple n° 3 : Calendrier d'un projet de refonte de site web

Voici à quoi pourrait ressembler le calendrier d'un projet de refonte d'un site web :

Semaine 1 : Recherche sur la conception actuelle du site web et collecte des commentaires des parties prenantes

Semaine 2 : Création de wireframes et de maquettes pour la nouvelle conception

Semaine 3 : Développement du site web avec le nouveau design et les nouvelles fonctions

Semaine 4 : Tester le site web, apporter les modifications nécessaires et recueillir les réactions finales des parties prenantes

Semaine 5 : Lancement du nouveau site web et poursuite du suivi des améliorations ou des problèmes

Mois 2 : Poursuite de la mise à jour et de l'optimisation du site web en fonction des commentaires des utilisateurs

Il ne s'agit là que de quelques exemples de calendriers de projet pour différents secteurs d'activité. N'oubliez pas qu'un calendrier de projet doit être adapté aux besoins et aux exigences spécifiques de chaque projet. Utilisez ces exemples comme point de départ et personnalisez-les en fonction du flux de travail de votre équipe. 🚀

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de planification de projet

Que vous utilisiez un modèle de calendrier de projet ou un logiciel de gestion de projet, il y a plusieurs choses que vous devez rechercher avant de choisir le bon. Il n'existe pas d'outil spécifique adapté à toutes les entreprises ou à tous les projets. Certains peuvent nécessiter une collaboration complexe entre les équipes, tandis que d'autres peuvent être plus axés sur les ressources.

Achevé, l'outil adapté au calendrier de votre projet peut rationaliser le processus et vous aider à achever tout ce qui figure sur votre liste de choses à faire. Des fonctionnalités permettant la création de calendriers aux tableaux de bord personnalisables, ces outils peuvent contribuer à rendre votre processus de planification de projet plus rapide et plus efficace.

Voici ce qu'un bon modèle ou logiciel de calendrier de projet devrait offrir :

Des tableaux de bord personnalisables : Les membres de l'équipe traitent l'information différemment. Certains travaillent mieux avec un tableau de bord visueltableau de bord de la gestion de projet tandis que d'autres préfèrent les listes. Le fait de pouvoir utiliser différents affichages et tableaux de bord permet à chacun de faire son meilleur travail.

: Les membres de l'équipe traitent l'information différemment. Certains travaillent mieux avec un tableau de bord visueltableau de bord de la gestion de projet tandis que d'autres préfèrent les listes. Le fait de pouvoir utiliser différents affichages et tableaux de bord permet à chacun de faire son meilleur travail. Calendriers d'équipe partagés : Aucun calendrier de projet n'est achevé sans un calendrier qui donne à tous les membres de l'équipe un aperçu de ce qui se passe et quand. Stimulez la collaboration et gardez le contrôle de tous les projets de l'équipe dans un espace facile à afficher.

: Aucun calendrier de projet n'est achevé sans un calendrier qui donne à tous les membres de l'équipe un aperçu de ce qui se passe et quand. Stimulez la collaboration et gardez le contrôle de tous les projets de l'équipe dans un espace facile à afficher. Outils de gestion des risques : La gestion de projet consiste à identifier les problèmes lorsqu'ils surviennent afin de les résoudre immédiatement. Les outils de planification de votre projet doivent permettre aux membres de l'équipe d'identifier, de suivre et de traiter les risques.

: La gestion de projet consiste à identifier les problèmes lorsqu'ils surviennent afin de les résoudre immédiatement. Les outils de planification de votre projet doivent permettre aux membres de l'équipe d'identifier, de suivre et de traiter les risques. Assistance à la gestion des tâches : Rien ne ralentit les processus comme le fait d'oublier d'assigner ou de déléguer les tâches du projet. En choisissant un outil de planification de projet avecgestion des tâches d'assistance, vous pouvez vous assurer que tout est attribué aux bons membres de l'équipe. Un excellent outil comprendra également des sous-tâches et une personnalisation des dates d'échéance et des jalons pour assurer le suivi du calendrier du projet.

Les équipes peuvent utiliser ClickUp pour la planification des projets de différentes manières. Des modèles qui facilitent la gestion du calendrier du projet à la gestion rationalisée des tâches pour suivre la progression, ClickUp simplifie les choses. Le plus intéressant, c'est que ClickUp vous permet de tout faire en un seul endroit.

Mais ne nous croyez pas sur parole ! Jetons un coup d'œil à ce qu'un vrai client de ClickUp a à dire sur l'utilisation de nos outils pour simplifier la gestion de projet. ✨

Jess Mason, fondatrice de The Yarnpreneur Society + Academy, avait l'habitude d'utiliser 20 Tableaux Trello, des notes Post-It et une foule de techniques et d'outils de planification de projets distincts pour gérer son entreprise. Elle a trouvé que les choses glisseraient à travers les fissures et la gestion de tous ces différents projets "était le plus grand grignotage de temps."

C'est alors qu'elle s'est tournée vers ClickUp. En tant que personne qui aime le forfait, tout écrire et planifier l'exécution des projets pour qu'elle puisse exécuter son projet à sa façon, ClickUp lui a sauvé la vie. Grâce à la personnalisation des modèles et des tableaux de bord de ClickUp, elle n'est "pas coincée dans la structure de quelqu'un d'autre" et peut "faire avancer les projets beaucoup plus facilement"

À ce propos, comment Teams fait-elle usage de ClickUp pour son équipe ?

Les quatre départements - Opérations, Marketing, Rétention de la clientèle et Création de contenu de cours - sont divisés en quatre Espaces différents. Chaque Espace dispose de statuts personnalisés qui reflètent les cycles de vie des projets et le niveau de détail dont chaque département a besoin. Pour tous ses Espaces, Jess et son équipe utilisent des dates d'échéance, des priorités et des Étiquettes pour mettre en évidence ce qui est important tout en rationalisant les dépendances des tâches.

Bonus : Essayez d'utiliser un application de planification numérique pour le planning de votre projet !

Tirez parti de ClickUp pour vos propres besoins en matière de calendrier de projet

Maintenant que vous savez comment créer un calendrier de projet, vous êtes sur la bonne voie pour mener à bien votre projet du début à la fin. Suivez le guide en six étapes ci-dessus pour vous assurer que vous ne manquerez pas une seule étape !

De la définition de la portée de votre projet à la définition des tâches et à l'établissement d'un échéancier, vous constaterez que les meilleures options sont celles qui permettent aux équipes de travailler dans un environnement collaboratif. Avec les bons modèles et les bons outils de planification de projet, vous avez tout pour créer un calendrier de projet efficace. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour prendre le contrôle du processus de planification de votre projet et non seulement atteindre vos objectifs, mais les dépasser ! De divers tableaux de bord et affichages pour faciliter le suivi de votre progression pour votre calendrier de projet, vous aurez ce dont vous avez besoin pour clouer le plan du projet. 🤩