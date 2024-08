15 techniques de gestion du temps pour augmenter la productivité de votre équipe

Personne ne veut être en retard à une réunion ou remettre une tâche bien au-delà du délai initialement prévu. Ces situations sont pénibles et ont un effet négatif sur les personnes qui nous entourent. Souvent, ces contretemps ne sont pas intentionnels - ils sont simplement le résultat d'une mauvaise gestion du temps.

Bien qu'il soit impossible de passer du statut de personne peu fiable à celui de personne ultra-dépendante du jour au lendemain, le fait de modifier vos techniques de gestion du temps vous aidera grandement à être plus heureux, plus productif et plus épanoui au travail.

Ce qu'il vous faut vraiment, ce sont les bonnes techniques de gestion du temps. Il est temps de dire adieu au sentiment d'être débordé et de dire bonjour au sentiment d'être organisé, concentré et compétent. ✨

Plongeons dans le vif du sujet.

Pourquoi les techniques de gestion du temps sont-elles importantes ?

Nous avons tous besoin de moyens pour nous aider à gérer efficacement notre temps. Que ce soit à la maison ou au travail, les techniques de gestion du temps sont indispensables si vous voulez venir à bout de votre liste à faire.

La gestion du temps sur le lieu de travail est particulièrement importante. Lorsque vous êtes confronté à des tâches multiples, à des personnes qui dépendent de vous et à des délais très courts, vous devez trouver un moyen de rester concentré et productif.

Cela est encore plus vrai lorsque vous travaillez au sein d'une équipe.

Avantages des techniques efficaces de gestion du temps pour les équipes

Le fait de pouvoir faire votre liste À Terminé à temps n'a pas qu'un impact sur vous. C'est aussi une grande victoire pour le reste de votre équipe. L'inverse est également vrai : si vous prenez du retard, cela peut avoir un effet domino sur le reste de l'équipe ou du projet.

Qu'il s'agisse d'améliorer l'équilibre entre votre travail et votre vie privée, de hiérarchiser les tâches ou d'utiliser des méthodes simples de blocage du temps, les effets positifs d'une bonne gestion du temps sont très bénéfiques.

Les équipes qui ont adopté des stratégies de gestion du temps profitent des avantages suivants :

Un travail de meilleure qualité et plus ciblé sur les tâches urgentes

Sentiment de confiance et de fiabilité dans l'emploi du temps quotidien

Un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée

Moins de procrastination grâce à un blocage efficace du temps

Des relations de travail plus fortes sur toutes vos tâches

Des niveaux de productivité plus élevés pour hiérarchiser les tâches

Moins de risques d'épuiser vos niveaux d'énergie sur un travail approfondi

Lorsque votre équipe peut hiérarchiser toutes les tâches, tout faire et travailler de manière productive, elle devient un atout majeur pour votre organisation. Si vous constatez que vous ou les membres de votre équipe avez du mal à rester productifs ou prenez du retard, envisagez d'essayer la méthode suivante des outils de gestion du temps .

Le bon logiciel associé à quelques techniques efficaces de gestion du temps peut faire toute la différence.

15 des techniques de gestion du temps les plus efficaces

Les techniques de gestion du temps ne manquent pas. Pour certains, le fait de cocher des tâches par blocs de temps fonctionne ; pour d'autres, il s'agit de s'attaquer d'abord à la tâche la plus difficile.

Pour vous aider à trouver les conseils et les outils qui vous conviennent, voici quelques-unes des stratégies de gestion du temps les plus efficaces.

1. Fixer des objectifs SMART

Sans véritable objectif à l'esprit, il est facile de se laisser distraire, de procrastiner et de devoir ensuite se dépêcher pour terminer sa tâche dans les délais. La définition d'objectifs SMART vous aide à comprendre sur quoi vous devez vous concentrer, ce qui vous permet de travailler de manière logique sur les tâches à accomplir. 🎯

Fixez des objectifs en gardant à l'esprit la stratégie SMART :

Spécifique: Savoir quel objectif ou résultat vous voulez atteindre

Savoir quel objectif ou résultat vous voulez atteindre **Mesurable : être capable de suivre la progression de l'objectif

Atteignable: réalisable avec les ressources dont vous disposez (ou auxquelles vous pouvez accéder)

réalisable avec les ressources dont vous disposez (ou auxquelles vous pouvez accéder) **Pertinent : vous aide à atteindre un objectif général ou une priorité

Limité dans le temps : Avoir une date limite réaliste que vous pouvez atteindre

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image18.gif date d'échéance dans la liste affichée ClickUp /%img%/

Paramétrage d'une date d'échéance dans la vue Liste de ClickUp

Il est facile de créer des objectifs dans ClickUp. Objectifs ClickUp vous aide à définir des objectifs SMART dont vous pouvez visualiser la progression. Vous pouvez également utiliser ClickUp pour ajouter des dates d'échéance aux tâches afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil l'état d'avancement de vos tâches et de vos objectifs.

2. Essayez de bloquer du temps pour travailler sur vos tâches les plus importantes

La plupart d'entre nous ont une idée approximative de la durée d'une tâche. Utilisez cette idée à votre avantage et utilisez le blocage du temps pour vous aider à rester productif et organisé.

Le blocage du temps fonctionne en attribuant des blocs de temps à des tâches spécifiques. Pendant ce laps de temps, vous ne travaillez que sur cette tâche et évitez les distractions provenant d'autres domaines. C'est un excellent moyen de rester concentré, d'éviter la procrastination et de se mettre dans le meilleur état d'esprit pour un travail en profondeur. 👀

Beaucoup de gens trouvent que le bloc de temps est utile lorsqu'ils ont réellement nécessité de périodes de travail approfondi. Vous pouvez programmer dans votre Calendrier un temps pour vous concentrer sur une tâche difficile, puis remplir les autres zones autour de cette tâche avec des tâches moins difficiles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Time-Blocking-List-Template.png Techniques de gestion du temps : Modèle de liste de blocages du temps ClickUp /%img%/

Gardez une trace des réunions ou évènements en cours, passés et futurs grâce au modèle de blocage de l'emploi du temps de ClickUp

En vous concentrant sur le travail en profondeur, vous pouvez également travailler en fonction de votre niveau d'énergie. Prévoyez un bloc de temps dédié lorsque vous êtes le plus énergique, et laissez les tâches administratives ou plus petites pour les moments où vous vous sentez fatigué ou avez besoin d'une pause.

Chez ClickUp, nous avons beaucoup d'outils utiles des modèles qui bloquent le temps . Vous y trouverez des modèles pour vous aider à planifier vos journées, vos semaines et vos mois avec des affichages sous forme de calendrier et de liste qui s'adaptent parfaitement à la façon dont vous souhaitez visualiser votre emploi du temps.

3. Mangez cette grenouille

Eat that frog est une stratégie de gestion du temps qui repose sur l'établissement de priorités. Avec cette technique, vous vous concentrez d'abord sur les tâches les plus importantes ou les plus exigeantes et ne passez à autre chose tant qu'elles ne sont pas achevées.

Si vous êtes un procrastinateur, cette stratégie est peut-être faite pour vous. En vous forçant à vous attaquer d'abord à la tâche la plus importante, vous ne pourrez pas l'éviter.

Au lieu de cela, vous dépensez votre énergie la plus précieuse pour l'achever en premier, puis vous avez la satisfaction de savoir que vous avez déjà terminé le travail le plus difficile et que vous pouvez vous détendre mentalement pour le reste de la journée en faisant des tâches plus faciles. 🏖️

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/priority-in-clickup.png Techniques de gestion du temps : définir des paramètres dans ClickUp /%img%/

Définir des priorités dans ClickUp pour mieux distinguer ce qui doit être fait tout de suite et ce qui peut attendre

Raccourcissez votre chemin vers la réussite avec cette méthode en utilisant La fonctionnalité des priorités de ClickUp . Montez votre liste de tâches et attribuez-leur une priorité. Attribuez un caractère d'urgence à une seule tâche de votre emploi du temps quotidien et faites-en votre "grenouille" pour la journée de travail.

4. Essayez la matrice d'Eisenhower

La matrice d'Eisenhower Matrice Eisenhower a été introduite par le président Dwight Eisenhower comme moyen de catégoriser les tâches pour en comprendre l'importance. Elle reste aujourd'hui une technique populaire de gestion du temps, car elle permet de visualiser ce qui compte le plus.

Cette approche de la gestion du temps consiste à répartir vos tâches dans ces quadrants :

Urgentes et importantes

Non urgentes mais importantes

Urgentes mais pas importantes

Non urgentes et non importantes

Le fait de savoir si votre tâche est urgente et/ou importante vous aide à déterminer s'il convient ou non de la classer par ordre de priorité. Les tâches urgentes doivent être terminées en premier, surtout si elles sont également importantes.

Travaillez sur les tâches par ordre d'urgence et sachez qu'il est peu probable que vous puissiez toutes les accomplir. Cet exercice peut également vous aider à identifier les tâches que vous devez déléguer ou pour lesquelles vous devez demander plus de ressources. 🙌

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Eisenhower-Matrix.png Techniques de gestion du temps : Modèle de matrice d'Eisenhower par ClickUp /%img%/

Trier facilement de lourdes listes de tâches avec le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp

Construire votre propre Matrice Eisenhower peut prendre beaucoup de temps, mais heureusement, nous avons déjà créé un puissant outil d'aide à la recherche Modèle de matrice ClickUp Eisenhower pour accélérer le processus. Ajoutez-le à votre liste À faire, et vous voilà sur la voie d'une meilleure gestion du temps et des tâches.

5. Essayez de faire les choses terminées (GTD)

Nos esprits sont constamment occupés, ce qui peut rendre difficile la compréhension de ce sur quoi il faut travailler ensuite. La célèbre méthode de David Allen Terminé À faire (GTD) vous aide à traiter vos objectifs et vos tâches, afin que vous puissiez trouver un moyen d'action pour aller de l'avant.

Le processus GTD se déroule en cinq étapes :

Saisir les idées et les tâches

Clarifier et traiter les idées et les tâches afin de déterminer si elles sont réalisables

Organiser les idées en tâches réalisables et non réalisables, puis les regrouper par tâche

Réfléchir pour s'assurer que la liste est toujours pertinente

S'engager dans sa liste de tâches et faire ce qu'il y a à faire

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Get-Things-Terminé-Template-by-ClickUp-1400x1024.png Modèle de liste de choses à faire Terminé par ClickUp /%img%/

Le modèle Getting Things Terminé (GTD), basé sur le système GTD de David Allen, vous aide à organiser les tâches et les projets en les enregistrant et en les divisant en éléments de travail exploitables

Il s'agit d'un système de gestion du temps à forte intensité de processus qui nécessite un entretien, mais il peut constituer un moyen précieux pour vous aider à établir des priorités et à aller de l'avant si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal à le faire.

Utilisez votre ClickUp Bloc-notes pour vous aider à travailler dans le cadre du processus GTD. À Terminé, convertissez facilement vos notes en tâches, ajoutez-les à votre liste de tâches et priorisez-les en conséquence. ✅

Ou utilisez logiciel pour faire les choses terminées avec des champs personnalisés prédéfinis pour classer les éléments de travail dans différents contextes. Hiérarchisez les tâches en fonction du contexte, de la date d'échéance, de l'effort nécessaire et bien plus encore, tout en rationalisant votre processus grâce à des documents collaboratifs accessibles à l'équipe.

Bonus: Consultez notre liste complète de

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir la liste complète de nos produits et de nos servicesles modèles de la SGT

6. Utiliser un Tableau Kanban

Pour être vraiment efficace en matière de gestion de projet, vous devez savoir exactement à quelle étape se trouvent vos tâches. C'est là que l'approche Kanban entre en jeu. Avec un Tableau Kanban, vous pouvez visualiser où en sont vos tâches projets et vos tâches sont en cours, afin que vous puissiez gérer de manière proactive les obstacles et les défis. 🤩

Un Tableau Kanban comporte différentes colonnes liées au statut du projet, comme :

Non démarré

Démarré

En cours

**En cours de révision

Prêt

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image7-1.gif Glissez-déposez n'importe quelle tâche d'une colonne à l'autre pour mettre à jour automatiquement le statut avec l'affichage Tableau de type Kanban de ClickUp /%img%/

Glisser-déposer n'importe quelle tâche dans la colonne suivante pour mettre à jour automatiquement son statut avec l'affichage du Tableau de type Kanban de ClickUp

Sur votre Tableau, vous pouvez assigner des tâches à chaque section ou glisser-déposer une tâche spécifique dans la bonne colonne. Vous pouvez ainsi voir d'un coup d'œil où vous en êtes, identifier les obstacles et vérifier avec les membres de l'équipe qu'ils sont sur la bonne voie.

Ajoutez un Tableau Kanban à votre flux de travail si vous souhaitez mieux afficher l'état d'avancement de vos projets. Utilisez l'un de nos Modèles de tableaux Kanban et insérez vos données, ou personnalisez-le davantage pour créer un moyen totalement sur mesure de gérer toutes les tâches et le temps.

7. Suivez du temps

Vous pensez peut-être être très productif ou vous savez que vous prenez du retard, mais le seul moyen de le mesurer réellement est de suivre votre temps. Le suivi du temps vous fournit des données précieuses que vous pouvez utiliser pour améliorer votre façon de travailler.

Tout au long de la journée, vous travaillez sur des tâches importantes, mais de petites tâches et des distractions se glissent également dans votre emploi du temps. Le suivi du temps vous aide à voir combien de temps vous passez à consulter les médias sociaux, à répondre aux e-mails, à aider vos collègues et à toutes les autres tâches que vous ne comptez peut-être pas. 📚

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Suivez le temps, définissez des paramètres d'estimation, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où grâce au chronomètre global de ClickUp /%img%/

Suivez le temps, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur le temps que vous avez passé, où que vous soyez, grâce au chronomètre global de ClickUp

Si vous êtes déjà un utilisateur de ClickUp, vous n'avez pas besoin d'un outil de suivi du temps dédié pour vous aider à voir le temps que vous passez sur chaque tâche.

Notre outil intégré de La fonctionnalité de suivi du temps du projet de ClickUp vous offre un moyen simple et rapide de suivre votre temps, de créer des modèles de suivi du temps , paramètres estimation de durée et afficher des rapports sur la façon dont vous utilisez votre temps. Vous pouvez également utiliser notre modèles de Relevé de temps pour présenter une nouvelle façon d'afficher le temps passé au sein de votre équipe.

8. Appliquer le principe de Pareto

Selon une règle populaire, 80 % des résultats proviennent de 20 % des efforts déployés. C'est ce qu'on appelle l'analyse de Pareto ou le principe de Pareto, et c'est une autre façon d'aborder vos habitudes de gestion du temps.

Le fait de comprendre que seule une petite minorité de votre travail vous permet d'avancer vous encourage à identifier les tâches qui changent la donne. Une fois que vous les avez trouvées, vous savez qu'il faut vous y consacrer entièrement et vous concentrer sur ces tâches pour obtenir les meilleurs résultats. Des astuces de gestion du temps comme le principe de Pareto vous aident à rester concentré et à éviter les distractions dans le travail en profondeur. 👀

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif ClickUp TIML fonctionnalité /%img%/

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

ClickUp est un endroit utile non seulement pour enregistrer votre liste de tâches, mais aussi pour hiérarchiser vos tâches importantes. Notre fonctionnalité de tâches est rempli d'options personnalisables pour vous aider à visualiser ce qui est pertinent, à marquer vos tâches les plus importantes et à les cocher lorsque vous avez terminé.

9. Limiter le changement de contexte

Alors que certaines personnes prétendent être douées pour le multitâche, vous avez généralement besoin de périodes de concentration profonde pour atteindre vos objectifs. Le changement de contexte, qui consiste à passer d'une tâche à l'autre, introduit des moments de procrastination et de faible productivité.

Pour certaines personnes, cela se produit plus souvent qu'autrement les astuces de productivité qui vous aident à limiter le changement de contexte deviennent inestimables. Trouvez des moyens de rester dans la zone et de limiter le changement de contexte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Fermez votre téléphone ailleurs, désactivez les notifications, fermez les fenêtres et les applications, et rendez vous indisponible pour les autres. Créez le type d'environnement qui favorise le travail en profondeur. ✨

Il existe de nombreuses façons dont ClickUp peut vous aider à rester concentré et à limiter le changement de contexte. Retrouvez votre concentration en en gérant vos notifications , ouvrez des tâches en mode plein écran pour éviter les distractions et travaillez hors ligne pour rester plus longtemps en mode concentration.

10. Apprendre à dire non

Il ne s'agit pas seulement d'une technique de gestion du temps pour le travail, mais elle s'applique à l'ensemble de votre vie. Apprenez à dire non, afin de ne pas vous retrouver submergé et incapable d'achever quoi que ce soit.

Il y a toujours plus de travail à faire, et il y a toujours un collègue qui a besoin de votre aide pour seulement cinq minutes. Il y a toujours plus de réunions, de projets et d'opportunités liées au travail. Apprenez à dire non, à protéger votre temps et à donner votre énergie aux tâches qui comptent le plus. 🙌

Il n'est pas toujours facile de dire non, surtout à votre supérieur ou à une personne que vous voulez aider, mais pour laquelle vous n'avez pas le temps. Essayez de dire "J'aimerais beaucoup vous aider, mais je ne peux pas avant X date" ou "Bien sûr, je peux aller chercher ça, mais qu'est-ce que je devrais laisser tomber à la place ?"

Ces réponses renforcent la valeur de votre temps et donnent au donneur de tâches l'occasion de redéfinir les priorités de sa propre liste de tâches.

11. Essayez la boîte de réception zéro

Certaines personnes utilisent leur boîte de réception comme une liste à faire. Si cela fonctionne parfois, pour d'autres, la boîte de réception peut être une source d'angoisse. Des demandes d'informations concurrentes, des distractions incessantes et des discussions qui n'ont tout simplement pas besoin de votre attention.

Pour lutter contre la procrastination, essayez d'atteindre les objectifs suivants boîte de réception zéro .

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/granular-notifications-graphic.png graphique de notifications granulaires /%img%/

Soyez granulaire avec vos notifications dans ClickUp pour ne recevoir que les mises à jour ou les mentions qui sont les plus importantes pour vous

La boîte de réception zéro consiste à vider votre boîte de réception avant la fin de la journée et à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Commencez votre journée en passant en revue votre boîte de réception, puis classez chaque élément par catégorie.

S'il s'agit d'une petite tâche, faites-la immédiatement, puis supprimez ou classez l'e-mail. Pour les autres tâches qui nécessitent une réponse, mais pas immédiatement, classez-les dans un dossier que vous traiterez plus tard. De cette façon, votre boîte de réception semble organisée et intentionnelle, et non pas un endroit où vous vous battez en permanence pour rattraper votre retard. 🌻

12. Utiliser la technique Pomodoro

La technique Pomodoro, créée par Francesco Cirillo, reste l'une des façons les plus populaires de faire les choses et de rester productif. Cet outil de gestion du temps consiste à travailler par blocs de temps ciblés, puis à faire des pauses avant de revenir à ce sur quoi vous travailliez.

Cette technique de gestion du temps promeut la nécessité des pauses et du temps de repos entre les tâches et peut vous aider à éviter la procrastination.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image17-1400x708.png Techniques de gestion du temps : extension pomodoneapp /%img%/

Suivez votre suivi du temps de la technique Pomodoro automatiquement avec l'application Pomodone app + intégration ClickUp

Avec la technique Pomodoro, vous travaillez pendant 25 minutes puis faites une pause de 3 à 5 minutes. Après avoir fait cela quatre fois, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes pour vous reposer, vous détendre et vous sentir rafraîchi. Vous pouvez ensuite choisir de poursuivre cette technique de gestion du temps tout au long de la journée ou de passer à un autre type de travail.

Si vous suivez la procédure habituelle de Application Pomodoro si la méthode des blocs de temps ne vous convient pas, essayez plutôt le timeboxing. Il suit un principe abonné de travail par blocs de temps, mais vous êtes libre d'assigner des limites de temps et la durée de vos pauses de repos.

Grâce à notre l'intégration avec l'application Pomodone avec l'intégration de l'application Pomodone, il est encore plus facile d'utiliser la technique Pomodoro pendant que vous travaillez dans ClickUp. Utilisez l'intégration pour suivre votre temps à travers les tâches, prendre des pauses naturelles et voir des rapports sur la façon dont vous travaillez. 👀

13. Utiliser la méthode du forfait rapide

Pour les personnes qui souhaitent sortir de leur zone de confort et envisager une approche plus globale de la gestion du temps, la méthode de planification rapide de Tony Robbins Méthode de forfait rapide (RPM) mérite d'être prise en considération.

Cette approche vous encourage à explorer vos souhaits, vos objectifs et vos besoins, afin que vous puissiez prendre des mesures pour les réaliser. RPM est l'acronyme de :

Orienté vers les résultats

Axé sur l'objectif

Forfait d'action massive

Il s'agit d'une technique qui vous invite à examiner la façon dont les tâches s'intègrent dans votre plan d'action global forfait de travail (ou de vie) . Au fil du temps, il peut vous aider à hiérarchiser les tâches et les projets qui vous envoient vers votre destination et à dire non ou à déléguer les tâches qui ne le font pas. 👋

14. Essayez la mise en lots des tâches

Si vous travaillez avec beaucoup de petites tâches, la mise en lots des tâches pourrait révolutionner votre productivité et vous aider à en faire plus. La mise en lots des tâches consiste à regrouper les tâches similaires, puis à les travailler en une seule fois. ⚒️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

La mise en lots des tâches est un antidote utile si vous avez tendance à changer de contexte. Au lieu de passer d'une tâche quotidienne à l'autre sur un coup de tête, vous pouvez assigner des tâches spécifiques à une période donnée et vous mettre dans le bain.

Cela ne fonctionne pas seulement pour les tâches : essayez de regrouper les appels téléphoniques ou de programmer toutes vos réunions un jour de la semaine. Cette méthode est idéale pour les équipes commerciales qui tentent de traiter un certain nombre d'appels téléphoniques ou d'e-mails en même temps.

15. Utiliser l'intelligence artificielle (IA)

Des centaines d'applications IA apparaissent chaque jour. Bien que cela puisse devenir accablant, cela représente également une opportunité intéressante - que pouvez-vous automatiser, accélérer ou améliorer avec l'aide de l'intelligence artificielle ?

Il existe des applications alimentées par l'IA qui vous aident à générer des images, à rédiger du contenu, à résumer des visioconférences, et bien plus encore. Bien qu'aucune IA ne soit encore parfaite, ces applications contribuent grandement à supprimer des tâches de votre liste de choses à faire. Une fois ces petites tâches retirées de votre liste, vous êtes gratuit pour vous concentrer sur les domaines qui ont le plus d'impact.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /%img%/

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et en toute simplicité des données importantes documents importants tels qu'une étude de cas Outils d'IA et fonctionnalités telles que ClickUp IA vous aide à porter votre productivité à un niveau supérieur. Créez des éléments d'action, résumez des notes de réunion, modifiez des cours, mettez en forme du contenu et lancez des idées avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Au lieu de passer des heures à réfléchir à la ligne d'objet d'e-mail parfaite, demandez à notre IA de faire son travail et de vous livrer quelques options. Nous n'en sommes qu'au début ici, et il y a tellement plus de potentiel à venir pour les équipes qui investissent dans le pouvoir de l'IA. 🤩

Préparez-vous à la réussite avec ces conseils de gestion du temps

Changer votre façon de penser et d'utiliser le temps ne se fait pas en un instant. Prenez le temps d'examiner ces techniques de gestion du temps, de déterminer celles qui sont susceptibles de travailler pour vous et de les expérimenter.

Vous ne trouverez pas tout de suite la bonne approche, mais vous apprendrez toujours quelque chose de nouveau sur vous-même.

Si vous êtes prêt à transformer vos nouvelles habitudes de gestion du temps en une tendance à être plus productif, essayez ClickUp gratuitement .

ClickUp n'est pas seulement un endroit pour suivre votre temps ou marquer la priorité de vos objectifs - c'est le hub de productivité ultime. Gérez votre travail, collaborez avec les membres de votre équipe et adoptez une approche plus organisée du travail.