10 modèles gratuits de feuilles de temps pour les employés en Excel, Word et ClickUp

Vous savez, ces jours où vous ouvrez votre ordinateur portable à 8 heures du matin et où, avant même de vous en rendre compte, il est 17 h 30 et votre bureau est couvert de miettes et de notes adhésives ?

Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. 😵‍💫

Au lieu de vous creuser la tête en vous demandant où est passée la journée, économisez votre énergie grâce à un modèle conçu pour remédier à ce problème. Gestion du temps est essentielle pour rester présent au cours de la journée, et les modèles de feuilles de temps sont le Saint-Graal lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les stratégies appropriées aussi efficacement que possible.

Qu'il s'agisse d'enregistrer le temps passé à votre bureau ou de bloquer l'ensemble de votre calendrier, il existe un modèle de feuille de temps pour tout ! Le défi consiste à trouver celui qui ne se contente pas de s'aligner sur votre flux de travail, mais qui vous apprend à pousser votre productivité plus loin

La bonne nouvelle, c'est que vous avez frappé à la bonne porte 🙂

Quels que soient votre titre, votre équipe ou votre technologie, nous avons le modèle qu'il vous faut. Suivez la suite pour apprendre ce que vous devriez rechercher dans votre prochain modèle de feuille de temps et accéder à 10 des meilleurs modèles gratuits sur le marché aujourd'hui. ⏱

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de temps ?

Les modèles de feuilles de temps sont des documents, des formulaires ou des tableaux préconstruits qui aident les équipes à suivre le temps passé au travail, sur les tâches, avec les clients, et plus encore. Les modèles de feuilles de temps sont plus ou moins complexes et peuvent s'avérer très utiles pour rationaliser les processus liés au temps, gérer les calendriers et superviser les budgets.

Suivi facile du temps et connexion des journaux aux tâches ou sous-tâches

Le modèle de feuille de temps de l'employé n'est pas seulement une ressource de suivi du temps, c'est aussi un moyen de partager des informations efficaces sur les tâches et les sous-tâches conseils de gestion du temps au sein de l'équipe.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de feuille de temps

Votre modèle de feuille de temps doit offrir plus qu'une simple feuille de calcul avec des noms et des heures qui défilent sur la page. Les meilleurs modèles s'appuient sur votre logiciel de gestion de projet gratuit pour le rendre encore plus précieux grâce à des fonctionnalités permettant d'apporter un contexte et des informations supplémentaires à chaque entrée.

Bien qu'il existe une pléthore de applications de blocage du temps pour vous aider à resserrer votre techniques de gestion du temps la recherche d'un modèle de feuille de temps conçu en fonction de ces stratégies est le meilleur moyen d'en avoir pour son argent.

De plus, votre modèle de feuille de temps doit refléter le type de travail effectué par votre équipe. travaillez-vous avec des entrepreneurs ou des consultants ? Votre équipe enregistre-t-elle des heures facturables ? Les entrées de temps sont-elles communiquées à la direction et approuvées par elle ?

Il s'agit là de facteurs essentiels à prendre en considération avant de vous lancer dans votre prochain modèle et qui décideront en fin de compte du modèle qui conviendra le mieux à vos employés.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Il y a tellement de ressources pré-fabriquées qui flottent sur le web que vous pouvez vous permettre d'être pointilleux quant aux caractéristiques non négociables de votre prochain modèle de feuille de temps. Voici quelques-uns de nos modèles préférés à vérifier avant de les télécharger :

Suivi du temps

Étiquettes, tags ou catégories

Champs personnalisés

Collaboratif

Intégrations

Mais il n'y a pas de limite ! La recherche de l'une de ces cinq caractéristiques (ou de toutes) vous guidera vers un modèle de feuille de temps solide, mais avant de vous lancer sur le Web, commencez ici ! Nous avons déjà fait le travail pour vous proposer quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de feuilles de temps pour les employés, quelle que soit l'équipe.

10 modèles de feuilles de temps pour employés Les stratégies de gestion du temps sont un excellent moyen de rester au top de votre productivité et de veiller à ce que vos ressources personnelles soient utilisées de la manière la plus efficace possible.

Mais quelle est la meilleure stratégie ? commencer par un modèle pour guider vos prochaines étapes

Commencez à gagner du temps dès maintenant grâce à cette liste des 10 meilleurs modèles de feuilles de temps gratuits pour ClickUp, Excel, Word et bien plus encore !

1. Modèle de feuille de temps quotidienne de l'employé ClickUp

Modèle de feuille de temps quotidienne de l'employé ClickUp

Une feuille de temps journalière est un document qui permet d'enregistrer les heures travaillées par un employé au cours de chaque période de travail ou de chaque journée.

Le processus d'approbation des feuilles de temps journalières peut varier d'une entreprise à l'autre. Elle implique généralement qu'un responsable examine les heures enregistrées par chaque employé et vérifie que tout est exact.

Si plusieurs employés relèvent d'un seul responsable, l'approbation des feuilles de temps journalières est une tâche fastidieuse ! ⌛️

Les Modèle de feuille de temps quotidienne ClickUp permet aux employés et aux managers de rester cohérents dans le suivi du temps ! Il est doté de fonctionnalités qui centralisent le processus afin que vos employés et vos managers puissent suivre leurs heures de travail de manière cohérente Les services des ressources humaines et de la comptabilité peuvent consulter la trace numérique lorsqu'ils en ont besoin. Voici comment cela fonctionne :

L'employé remplit le formulaire ClickUp avec les informations requises, puis le soumet pour examen La soumission du formulaire est acheminée vers une liste (également incluse dans le modèle !) et devient une tâche À partir de là, vous pouvez consulter toutes les soumissions de formulaires et approuver ou commenter la tâche pour résoudre d'éventuels problèmes

Avec ClickUp, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que les enregistrements sont exacts et traçables !

Télécharger ce modèle

2. Modèle de feuille de temps hebdomadaire ClickUp

Modèle de feuille de temps hebdomadaire ClickUp

Une feuille de temps hebdomadaire est un document qui enregistre les heures travaillées par un employé sur une base hebdomadaire.

Elle comprend généralement des colonnes pour le jour de la semaine, les heures travaillées et toute note supplémentaire concernant les activités de la journée. La feuille de temps doit être remplie par l'employé à la fin de chaque semaine et soumise à son responsable ou superviseur pour examen.

Le modèle de feuille de temps hebdomadaire ClickUp résume le taux horaire, le nombre total d'heures, la rémunération totale, la signature et l'approbateur par personne sur une vue hebdomadaire. Vous pouvez également modifier les détails si des corrections doivent être apportées en cliquant sur un champ spécifique.

Si vous modifiez le Total des heures ou le Taux horaire, la rémunération totale sera automatiquement calculée en fonction des données saisies. 🤖 Télécharger ce modèle PERMISSIONS AVANCÉES DANS CLICKUP Astuce : Les autorisations et l'accès peuvent être une situation délicate pour les entreprises qui gèrent les feuilles de temps des employés. Il suffit d'aller dans les paramètres de n'importe quelle vue ClickUp et de personnaliser Partage & Permissions pour éviter les changements non désirés !

3. Modèle de feuille de temps mensuelle ClickUp

Modèle de feuille de temps mensuelle ClickUp

Une feuille de temps mensuelle est un document qui enregistre les heures travaillées par un employé sur une base mensuelle. Le modèle de feuille de temps mensuelle ClickUp est le même que celui de la feuille de temps hebdomadaire, mais les détails sont organisés par mois.

Les feuilles de temps mensuelles permettent également aux responsables de planifier facilement et de créer des estimations plus précises sur les projets à venir en leur fournissant une meilleure compréhension de la disponibilité de l'employé et de ses besoins l'utilisation des ressources .

Ils sont également utiles pour planifier les demandes de congés, car ils peuvent aider les responsables à évaluer quels employés pourraient avoir besoin d'une couverture supplémentaire pendant les périodes de forte demande. Ou lorsque quelqu'un prend un congé ! 🏝

Learn how to use Suivi du temps pour terminer les projets plus rapidement_ *_Href/ ! Télécharger ce modèle

4. Modèle d'approbation de feuille de temps ClickUp

Modèle d'approbation de la feuille de temps ClickUp

L'approbation des feuilles de temps est un processus permettant aux employeurs d'approuver ou de rejeter les feuilles de temps soumises par leurs employés ou leurs sous-traitants. Le modèle d'approbation des feuilles de temps ClickUp en vue Tableau vous offre une perspective différente pour suivre le temps de votre équipe et regrouper les soumissions par statut.

Les statuts de ce modèle incluent :

A réviser

En cours de révision

Attention requise

Approuvé

Avec Vue du conseil d'administration de ClickUp clickUp vous permet de visualiser plus facilement votre flux de travail. Et grâce à une simple action de glisser-déposer pour déplacer une soumission d'un statut à l'autre, vous travaillerez sur vos soumissions en moins de temps et avec une précision totale. ⚡️ Télécharger ce modèle ACCÉDER AU CLICKUP N'IMPORTE OÙ Conseil professionnel : Vous voulez que vos employés soient payés à temps et il est essentiel de pouvoir les approuver n'importe où. La vue du conseil d'administration de ClickUp est accessible sur la page d'accueil de l'application L'application mobile ClickUp l'application mobile ClickUp vous permet d'approuver les soumissions urgentes en déplacement !

5. Modèle de suivi du temps de travail des consultants ClickUp

Modèle de suivi du temps de travail des consultants ClickUp

Les consultants gardent généralement une trace de leur temps en utilisant un logiciel qui leur permet d'enregistrer les réunions avec les clients, les heures facturées et les étapes du projet.

Les Modèle de suivi du temps de travail des consultants ClickUp fournit des exemples de réunions et de tâches liées au temps passé par un consultant au sein d'une entreprise. Ajoutez vos consultants à votre espace de travail ClickUp afin qu'ils puissent suivre leur temps directement dans la tâche en temps réel, ou ajouter manuellement des entrées de temps.

Pour maximiser la valeur de ce modèle, utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour indiquer le coût estimé d'une tâche et le montant à payer au consultant. Ces montants sont calculés à l'aide des formules suivantes :

Temps estimé x Taux horaire = Estimation Coût

Temps suivi x taux horaire = Montant Payable

Vous pouvez même intégrer ClickUp avec vos applications préférées de suivi du temps - Toggl, Hubstaff , Everhour, Harvest, et bien d'autres encore !

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Consultant Time Tracking Board Voir le modèle

Modèle de tableau de suivi du temps des consultants ClickUp

Créez une vue du tableau dans le modèle de suivi du temps de travail des consultants de ClickUp pour regrouper les tâches et les réunions de vos consultants par statut, date d'échéance ou tout autre champ personnalisé de votre choix !

Le fait d'avoir ces informations à portée de main vous permet, à vous ou à votre consultant, d'ajuster les horaires en conséquence si quelque chose prend plus de temps que prévu, ou si certaines tâches pourraient être plus efficaces déléguées plus efficacement .

Une plateforme de productivité puissante comme ClickUp est inestimable pour les consultants leur permettant de coordonner facilement des projets simples ou complexes. Ce modèle permet de rationaliser le processus de communication et de collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes, en veillant à ce que toutes les parties soient à jour !

Check out the meilleurs outils de suivi du temps !

Télécharger ce modèle

7. Modèle de feuille de temps pour avocat ClickUp

ClickUp Attorney Timesheet Template

La facture d'un avocat se compose généralement d'une combinaison d'honoraires et de frais liés au travail de l'avocat :

Les honoraires sont généralement facturés pour les services fournis par l'avocat, tels que les conseils et autres formes de représentation juridique

sont généralement facturés pour les services fournis par l'avocat, tels que les conseils et autres formes de représentation juridique Les frais sont les coûts encourus par l'avocat lorsqu'il représente ses clients, tels que les frais d'enregistrement, les frais de photocopie, les frais de sténographie, les frais liés à l'obtention de documents ou les frais de déplacement

Les Modèle de feuille de temps pour avocat ClickUp ce dossier comprend des feuilles de temps hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles, de sorte qu'un avocat n'a pas à s'occuper de la configuration administrative de chaque tâche ou activité. 🧑‍💻

En outre, ClickUp offre la possibilité de personnaliser votre structure de facturation en fonction des besoins et des exigences spécifiques de chaque client !

Télécharger ce modèle

8. Modèle de feuille de temps pour ClickUp Services

Modèle de feuille de temps pour les services ClickUp

Les feuilles de temps pour les services sont essentielles pour gérer le temps investi par les employés dans des tâches spécifiques. Ces feuilles de temps garantissent une répartition responsable du temps, maintiennent l'efficacité de la formation et aident les responsables à suivre les heures de travail des employés.

Les Modèle de feuille de temps pour ClickUp Services vous aide à contrôler méticuleusement le temps, les coûts et les ressources consacrés à chaque service offert.

Il vous permet de :

De suivre facilement le nombre total d'heures travaillées et d'heures facturables en un seul endroit accessible

Suivre l'affectation des ressources entre les différents projets

Répartir les ressources entre les projets et les services Télécharger ce modèle ### 9. Modèle de feuille de temps Excel pour les employés

via Microsoft

Modèles de feuilles de temps pour les employés en Microsoft Excel sont des outils pratiques pour déclarer les heures normales et les heures supplémentaires travaillées. Bien que cette solution ne soit pas idéale pour les entreprises de taille moyenne ou les entreprises, les entrepreneurs indépendants et les freelances peuvent utiliser ce modèle simple pour le compléter à la fin de la semaine de travail.

Si vous cherchez à faciliter le processus de suivi du temps, une feuille de calcul traditionnelle dans Excel peut être une perte de temps. Essayez un modèle de feuille de temps dans ClickUp pour améliorer votre productivité !

Télécharger ce modèle

10. Modèle de feuille de temps Excel pour les employés

via Microsoft

Pour une feuille de temps hebdomadaire, mensuelle et même annuelle, ce feuille de temps d'un employé en Excel peut calculer les heures en quelques clics. Vous pouvez personnaliser l'aspect et la convivialité de cette feuille de calcul Excel et ajuster les colonnes pour refléter les heures journalières ou les périodes de paie applicables à votre employé ou entrepreneur.

L'utilisation de ce modèle pour le traitement de la paie peut s'avérer fastidieuse. Pour éviter cela, guidez votre équipe sur les meilleures pratiques et tenez-vous en à un suivi précis des heures. Cela peut impliquer de leur fournir une formation ou des ressources supplémentaires afin qu'ils comprennent mieux le fonctionnement du système, ainsi que de leur fournir un retour d'information sur leurs efforts afin qu'ils restent motivés.

Télécharger ce modèle

11. Modèle de feuille de temps de l'employé Microsoft Word

via Microsoft

Le modèle de feuille de temps journalière en Le mot aide les employés et les entrepreneurs à suivre les heures facturables. Tout le monde peut télécharger, personnaliser et exporter au format PDF pour obtenir des signatures d'approbation.

Ce modèle est organisé en cinq sections afin que vous puissiez maintenir la cohérence du traitement de la paie :

Période de paie

Informations sur l'entreprise

Nom et coordonnées

Carte de pointage (couvrant 7 jours)

Signatures de l'employé et du responsable

Conseil professionnel : Les feuilles de temps sur papier ne sont pas les plus fiables dans le cas d'une main-d'œuvre à distance. Envisagez d'utiliser un logiciel de suivi du temps de travail des employés pour obtenir une trace numérique appropriée et une expérience sans friction !

Télécharger ce modèle

12. Modèle de feuille de temps Excel pour la paie

via Microsoft 365

Ce modèle de feuille de temps Excel pour les salaires est une feuille de temps facile à utiliser, conçue pour être utilisée dans Microsoft Excel.

Attribuez une feuille de temps à chaque employé et demandez-lui de remplir les heures d'arrivée et de départ chaque jour. Veillez à ce qu'ils consignent leurs pauses déjeuner. Entrez des formules dans la mini-calculatrice de paie pour qu'elle génère automatiquement le nombre total d'heures travaillées par semaine.

Utilisez le modèle de feuille de paie pour générer des paiements hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels pour chaque employé.

Ce modèle est idéal pour les petites entreprises qui confient leur travail à des sous-traitants. Comme il s'agit simplement d'une feuille de temps et qu'il ne fait pas partie d'un outil de gestion de projet plus large, il peut s'avérer trop simple pour les organisations qui comptent de nombreux services et employés salariés.

Télécharger ce modèle

13. Journal de bord Excel par Vertex42

Utilisez le modèle de relevé de temps Excel de Vertex42 pour enregistrer sans effort les heures et les minutes passées à travailler

Ce modèle Excel Modèle d'enregistrement du temps offre une méthode transparente d'enregistrement des heures de travail. Il est conçu pour ceux qui n'ont pas besoin de cloches ou de sifflets, juste d'une solution simple pour la gestion de base du temps et la facturation.

Commencez à utiliser le modèle en remplissant la section réservée à l'employé avec votre nom, votre adresse et d'autres informations importantes. Faites de même pour la section réservée aux informations relatives à votre client ou employeur. Ensuite, indiquez la date à laquelle vous avez effectué une tâche ou un service particulier, ainsi que les heures de début et de fin de cette tâche ou de ce service. Vous pouvez également ajouter des intervalles de pause et indiquer la durée totale du travail en minutes ou en heures afin de rationaliser davantage le processus de suivi.

Ce modèle peut également servir de générateur de factures. Lorsque vous avez terminé un projet ou que vous arrivez à la fin d'une période de paie, il vous suffit de soumettre le journal rempli à votre employeur, sur papier ou sous forme numérique. Télécharger ce modèle

14. Modèle Excel de feuille de temps bi-hebdomadaire avec pauses

Via Microsoft

Ce modèle de feuille de temps Excel est conçu pour simplifier la gestion du temps. Il est parfait pour les petites entreprises et les grandes sociétés. Il vous permet d'enregistrer les heures d'entrée et de sortie, de calculer le nombre total d'heures de travail et de déduire automatiquement les temps de pause pour chaque jour de la période bihebdomadaire. De plus, grâce aux formules intégrées, le traitement de la paie devient un jeu d'enfant. Restez organisé, gagnez du temps et améliorez l'exactitude de vos données grâce à notre modèle Excel de feuille de temps bihebdomadaire

Télécharger ce modèle

15. Modèle de feuille de temps Excel (feuille de travail)

Via Microsoft

Ce modèle de feuille de calcul Excel est conçu pour comptabiliser les heures travaillées, les pauses et les heures supplémentaires, le tout en un seul endroit. Grâce aux calculs automatisés des totaux quotidiens et hebdomadaires, il élimine les erreurs et permet de gagner un temps précieux. Ce modèle peut également être personnalisé pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise. Idéal pour les entreprises de toutes tailles, ce modèle est l'outil parfait pour rationaliser votre processus de paie et améliorer votre productivité

Télécharger ce modèle

Types de modèles de feuilles de temps

Les besoins varient d'une entreprise à l'autre, qu'il s'agisse de suivre le travail d'un employé à l'heure, les délais propres à un projet ou les délais propres à un client pour les consultants. C'est pourquoi les modèles de feuilles de temps se déclinent en plusieurs types, en fonction des besoins particuliers et de la nature du travail. Voici plusieurs types de modèles de feuilles de temps :

Modèles de feuilles de temps quotidiennes: Comme leur nom l'indique, ces modèles permettent aux utilisateurs d'enregistrer leurs heures de travail et leurs activités quotidiennes. Ils sont utiles pour trouver des inefficacités dans la productivité et pour affiner les modèles de travail afin d'augmenter l'efficacité. Modèles de feuilles de temps hebdomadaires: Ils offrent une vue d'ensemble plus globale du travail effectué au cours d'une semaine donnée. Les membres de l'équipe peuvent enregistrer leurs tâches quotidiennes et les compiler dans une feuille de temps cohérente. Cela peut aider les responsables à analyser le travail hebdomadaire et à tracer des itinéraires. Modèles de feuilles de temps mensuelles: Les modèles de feuilles de temps mensuelles vous permettent d'avoir une vue approfondie des tâches accomplies tout au long du mois. Il est utile aux chefs d'équipe et aux chefs de projet de comprendre la charge de travail, l'avancement du projet et la répartition du temps de l'ensemble de l'équipe au cours d'un mois. Modèles de feuilles de temps spécifiques à un projet: Ces modèles se concentrent sur des projets individuels, en décomposant l'allocation de temps pour chaque tâche du projet. Les chefs de projet et les membres de l'équipe peuvent utiliser ces modèles pour suivre les délais du projet, la gestion des coûts, la gestion de la main-d'œuvre et l'avancement général du projet. Modèles de feuilles de temps spécifiques aux clients: Les consultants et les indépendants utilisent souvent des modèles de feuilles de temps spécifiques aux clients pour suivre leurs heures de travail pour chaque client. Ce type de modèle est utile pour facturer les clients avec précision et garder une trace des heures travaillées sur chaque projet par client. **Ces modèles sont utilisés pour suivre les heures de travail de chaque employé, y compris les heures supplémentaires et les congés de maladie. Ils sont utiles pour les ressources humaines, notamment pour la gestion des salaires et des absences. Modèles de feuilles de temps pour entrepreneurs: Les modèles de feuilles de temps pour entrepreneurs sont généralement utilisés par les travailleurs externes ou les indépendants pour enregistrer leurs heures de travail pour leurs clients ou les organisations avec lesquelles ils sont sous contrat. Ces modèles facilitent la supervision du travail effectué par les contractants et garantissent un paiement exact. Modèles de feuilles de temps axés sur les tâches: Plutôt que de se concentrer uniquement sur les heures travaillées, ces feuilles de temps se concentrent sur les tâches accomplies au cours de ces heures. Elles donnent un aperçu plus détaillé de la productivité et peuvent révéler des domaines à améliorer.

Décidez du format: Choisissez si vous voulez un modèle générique de feuille de temps hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel ou basé sur un projet. Définissez les catégories: Incluez des catégories sur la feuille de temps telles que les dates, les tâches, les heures de début et de fin, et le nombre total d'heures travaillées. Ajouter des sections spéciales: N'oubliez pas d'inclure des sections pour les pauses, les heures supplémentaires et les jours de vacances ou de maladie. Automatiser les calculs: Si vous utilisez un outil numérique, configurez des calculs automatiques pour les heures travaillées et les heures supplémentaires. Attribuer la responsabilité: Indiquez clairement qui est responsable de remplir et de soumettre la feuille de temps. Réviser : Testez votre feuille de temps pour vous assurer qu'elle est facile à remplir et qu'elle répond à toutes vos exigences. Formez votre équipe: Expliquez à votre équipe comment utiliser la feuille de temps avec précision. Mise en œuvre: Mettez la feuille de temps en service et assurez-vous qu'il existe un processus clair pour le suivi, la soumission et l'approbation des heures. Surveiller: Suivre l'évolution du fonctionnement de la feuille de temps et l'adapter au besoin. Optimiser: Réviser et mettre à jour régulièrement votre feuille de temps en fonction des retours d'information ou de l'évolution des besoins.

La gestion efficace des heures de travail est cruciale pour garantir la productivité et éviter les dépassements d'horaires inutiles. L'utilisation d'un outil facilement accessible comme ClickUp pour créer des feuilles de temps permet de rationaliser considérablement ce processus. Voici un guide étape par étape sur la façon de créer une feuille de temps dans ClickUp, vous aidant à suivre efficacement le temps de votre équipe.

Commencez par cliquer sur "Plus" dans votre barre latérale. Sélectionnez "Feuilles de temps". (Facultatif) Cliquez sur l'icône en forme d'épingle à côté de "Feuilles de temps" pour la garder à portée de main dans votre barre latérale. Utilisez l'en-tête de la page "Feuilles de temps" pour personnaliser votre feuille de temps selon vos besoins. Allez dans l'onglet "Ma feuille de temps" et cliquez sur l'icône "Paramètres" pour modifier votre feuille de temps. Définissez votre capacité hebdomadaire ou quotidienne en sélectionnant "Ma capacité". Vous pouvez modifier l'intervalle de dates pour spécifier la période que vous souhaitez voir couverte par votre feuille de temps. Filtrez votre feuille de temps en fonction des options "Facturation", "Etiquette" ou "Temps suivi". Organisez l'affichage de votre feuille de temps à l'aide des onglets "Par tâche" ou "Toutes les entrées". Utilisez les onglets de visualisation situés dans la partie supérieure droite de l'écran pour afficher votre feuille de temps en termes de tâches ou d'entrées de temps individuelles. Essayez ClickUp Timesheets ## Commencez à gérer vos employés avec des modèles de feuilles de temps

Bien que chacun de ces modèles partage quelques caractéristiques clés et remettra le temps de votre équipe sur les rails, tous les modèles de feuilles de temps n'ont pas la même force, et certains sont garantis pour pousser vos stratégies de gestion du temps encore plus loin. Quels sont ces modèles ?

Ceux qui sont associés à une plateforme de productivité dynamique sont suffisamment puissants pour centraliser l'ensemble de votre travail au sein d'une seule et même plateforme de collaboration.

AKA, ClickUp . 🙂

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

Avec plus de 15 vues uniques un ensemble riche de suivi du temps et des centaines de modèles pour chaque cas d'utilisation, ClickUp est la solution ultime pour gagner du temps et rester attentif à chaque seconde de votre journée.

Même sur son Plan Free Forever clickUp est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires pour améliorer votre productivité et s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail pour rationaliser encore davantage vos processus. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à gagner du temps en un rien de temps. ✅