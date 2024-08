10 meilleurs logiciels de suivi du temps de travail des freelances en 2024

Au fil des ans, le travail en free-lance a été l'un des emplois rémunérateurs les plus recherchés, en particulier pendant et après la pandémie.

En fait, une étude réalisée par UpWork a révélé que 17% des personnes interrogées soit 9 millions de travailleurs américains, sont moins motivés pour retourner dans un paramètre de bureau et considèrent que le travail en free-lance est plus intéressant pour eux le travail à domicile au lieu de cela. Comme de plus en plus de travailleurs adoptent cet état d'esprit, la Grande Démission s'est transformée en une tendance économique.

Elle a encore accru la popularité du travail en free-lance, car ce type de travail offre plus de flexibilité que l'emploi classique de 9 à 5. Mais cette flexibilité s'accompagne également de responsabilités supplémentaires pour vous en tant que freelance.

Vous devrez rechercher des opportunités de manière proactive, gérer votre charge de travail et vos projets, et suivre vos heures facturables par vous-même. C'est ici que logiciel de suivi du temps et les outils de gestion de projet entrent en jeu.

Les freelances comme les employeurs peuvent utiliser ces outils pour gérer leur travail et suivre leurs heures. Dans cet article, nous passerons en revue les avantages des outils suivants suivi du temps des applications pour les freelances et 10 des meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour gérer votre travail de freelance.

Avantages des logiciels de suivi du temps pour les freelances

Il y a tellement d'applications de suivi du temps automatique pour les freelances sur le marché avec différentes fonctionnalités à bord, et il n'y a pas de raison de s'étonner. Logiciel de suivi du temps aide les freelances et les employeurs de la manière suivante :

Automatisation des processus de suivi du temps : Suivez automatiquement le temps grâce aux boutons de suivi du temps, à la modification manuelle ou à la saisie de l'intervalle de temps travaillé

: Suivez automatiquement le temps grâce aux boutons de suivi du temps, à la modification manuelle ou à la saisie de l'intervalle de temps travaillé Flux de travail simplifié grâce aux intégrations : Tirez parti de l'intégration de tiers pour créer directement des factures sur les heures travaillées en cliquant sur un bouton

: Tirez parti de l'intégration de tiers pour créer directement des factures sur les heures travaillées en cliquant sur un bouton Rapports sur les heures travaillées : Gérez les projets et générez des analyses en générant des rapports détaillés sur les heures travaillées par les employés et les freelances

: Gérez les projets et générez des analyses en générant des rapports détaillés sur les heures travaillées par les employés et les freelances Traitement simplifié des salaires : générez des factures précises plus rapidement

: générez des factures précises plus rapidement Amélioration de la productivité : Les équipes qui suivent et gèrent efficacement les heures de travail peuvent réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité

Les fonctionnalités clés d'une application de suivi du temps

Il existe un nombre incalculable d'applications de suivi du temps qui existent en ligne, alors quelles sont les fonctionnalités que vous devriez rechercher dans le meilleur logiciel de suivi du temps pour freelance ?

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte :

1. Suivi du temps précis

La fonctionnalité la plus importante d'un outil de suivi du temps est sa capacité à suivre les temps d'entrée et de sortie avec précision.

Dans la plupart des cas, les employeurs ont intérêt à savoir ce que fait un employé pendant ses heures de travail et quelles applications web il utilise. Les temps d'activité et d'inactivité comptent également, car les employeurs s'efforcent de maximiser et de récompenser l'efficacité.

Enregistrez avec précision le temps passé sur les tâches et les projets dans ClickUp

2. Relevé de temps

Les outils de suivi du temps qui offrent des feuilles de temps en ligne permettent de fournir un outil de gestion pour générer des rapports de temps, des heures de travail efficaces et le suivi du temps d'un projet spécifique.

Ces relevés de temps devraient également être disponibles en formes PDF, CSV ou Excel.

Certains free-lances confient le suivi du temps à leur employeur. Toutefois, les free-lances efficaces évaluent et valident soigneusement leurs relevés de temps et font part de leurs préoccupations à leurs employeurs en cas de divergences.

Selon Jake Hill, fondateur de DebtHammer , "Notre organisation aide les personnes qui ne savent pas comment gérer ou traiter leurs dettes. Cela arrive souvent lorsque la budgétisation ou le suivi des dépenses tombent à l'eau, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important que toute personne ayant affaire à une entreprise fasse appel à des plateformes qui l'aident à gérer correctement ses flux de trésorerie, ses dépenses et son budget."

Créer des feuilles de temps et contrôler le suivi du temps dans ClickUp

3. Intégration avec des outils tiers

Avez vous fait que vous pouvez intégrer des outils tiers dans un grand nombre de vos applications de suivi du temps ?

Les applications de suivi du temps qui permettent aux freelances d'intégrer des applications, des extensions d'applications et des programmes et systèmes tels que des outils de gestion de projet, des outils de traitement de la paie, Google Agenda, des outils de développement et des outils de création de contenu permettent un processus de travail plus transparent.

Par exemple, gestionnaires de projet indépendants doivent trouver les meilleurs systèmes de suivi du temps qui leur permettent d'importer ou de transférer en toute transparence des rapports de données sur les heures facturables d'un freelance vers des programmes de comptabilité tels que Quickbooks payroll.

Connectez ClickUp à vos applications les plus utilisées pour rationaliser votre travail à travers les outils et les rassembler en un seul endroit centralisé

4. Permissions et confidentialité

Selon Mark Pierce, PDG de Cloud Peak Law Group les gens sont aujourd'hui plus conscients de leurs droits, en particulier lorsqu'il s'agit d'atteinte à la confidentialité en raison de l'avancée de la technologie dans la surveillance de nos activités en ligne. Toutefois, ce problème peut être résolu lorsque des politiques de confidentialité et de sécurité strictes sont mises en place et bien communiquées aux employés."

Il est important de choisir des outils de gestion de projet et de suivi du temps qui s'engagent à protéger vos données .

10 meilleurs logiciels de suivi du temps des freelances en 2024

Bien que de nombreuses applications de suivi du temps pour les freelances existent sur le marché aujourd'hui, elles exécutent toutes les fonctionnalités de suivi du temps les plus basiques et certaines applications de suivi du temps sont plus performantes que le reste du peloton en termes de compatibilité, intégration transparente et précision.

L'outil de suivi du temps dont vous avez besoin dépend fortement de la taille de votre entreprise, de vos besoins actuels et futurs à mesure que vous développez votre entreprise, des fonctionnalités que vous recherchez et de votre budget.

Pour vous aider à prendre la meilleure décision lors du choix du bon outil, nous avons compilé une liste des 10 meilleures applications de suivi du temps pour les freelances, y compris leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs commentaires.

Chaque outil de suivi du temps offre un ensemble unique de paramètres. Jetez un coup d'œil à chacun d'entre eux pour voir lequel répond à vos besoins actuels et peut vous aider à assister vos besoins futurs au fur et à mesure que vous développez votre entreprise de freelance.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image5-1-1400x948.png ClickUp Chronomètre global /$$$img/

Suivez le temps, établissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un conçu pour les équipes de toutes tailles dans différents secteurs d'activité, des entreprises aux freelances et à tous ceux qui se trouvent entre les deux.

Cet outil puissant offre une plateforme entièrement personnalisable avec des centaines de fonctionnalités, y compris un L'outil de suivi du temps global intégré à ClickUp pour aider les freelances à simplifier leur flux de travail et à suivre leurs heures avec précision. Démarrez et arrêtez facilement le temps depuis n'importe où, ajoutez des notes et des libellés à leurs entrées de temps, triez et filtrez les entrées de temps par des libellés, et obtenez un récapitulatif du temps total passé à travers toutes vos tâches.

Quant à la gestion de projet, ClickUp vous permet de gérer les projets, les tâches, les échéances, les heures facturables et les clients multiples, le tout en un seul endroit centralisé.

En outre, ClickUp peut être intégré à plus de 1 000 autres outils de travail, notamment Gmail, Slack et d'autres outils de suivi du temps figurant sur cette liste, afin de connecter de manière transparente tous vos outils les plus utilisés pour rationaliser votre flux de travail et vous aider à suivre et à gérer votre temps entre les différentes plateformes.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement, puis ajoutez des notes et des étiquettes à vos entrées de temps dans ClickUp

Limites

Parce que vous pouvez modifier les entrées manuellement très facilement, cette fonctionnalité peut être à la fois une bénédiction et une malédiction lorsqu'elle n'est pas contrôlée correctement

Les personnalisations avancées de ClickUp peuvent être écrasantes pour certains

Prix

Free Forever

Unlimited : 7$ par membre/mois

: 7$ par membre/mois Business : 12 $ par membre/mois

: 12 $ par membre/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 4,7 sur 5 (5 371+ commentaires et 120 discussions) Parmi les 100 meilleurs produits logiciels de G2

Capterra 4,7 sur 5 (3 397+ commentaires) Fonctionnalités les plus performantes dans les domaines suivants Suivi du projet Logiciel dans la liste de sélection 2022 de Capterra (en anglais) ### 2. Bonsai



Suivi du temps dans Bonsai Bonsaï est une application de gestion d'entreprise tout-en-un qui prend en charge vos projets d'entreprise ou de freelancing du début à la fin.

Elle se présente comme la suite de produits pour travailleurs indépendants numéro un qui intègre et automatise vos processus et gère votre entreprise en toute transparence.

Bonsai est une application pour les freelances qui veulent rester organisés dans la gestion des clients et des projets, de la rédaction des contrats, des fonctionnalités de facturation et du suivi du temps et des tâches, à la comptabilité et aux impôts.

Meilleures fonctionnalités

Il y a de nombreusesmodèles de contratsles propositions, les factures, l'étendue du travail et les documents de devis sur l'application Web elle-même ; il n'est pas nécessaire de parcourir le reste de l'Internet pour trouver des modèles

Le suivi du temps dans Bonsai est très simple. Il vous permet d'indiquer le projet et la tâche spécifiques sur lesquels vous travaillez pour chaque intervalle de temps

Un outil intégré de gestion de la comptabilité, de la trésorerie et des impôts

Organise de multiplesprojets et tâches dans une interface facile à comprendre avec une fonctionnalité de planification pour être au courant de vos rendez-vous et vérifier votre disponibilité

Limites

Intégrémodèles de suivi du temps ne sont pas facilement personnalisables en fonction des besoins spécifiques du client

Prix

Débutant compte : 24$/mois

: 24$/mois Compte professionnel : 39$/mois

: 39$/mois Compte Business : 79 $/mois

G2 4,8 sur 5 (51+ commentaires et 3 discussions) Dans la liste des entreprises les plus performantes de G2

Capterra 4,2 sur 5 (4+ commentaires)



3. TimeCamp

Suivi du temps dans TImeCamp TimeCamp est une application gratuite de suivi du temps basée sur le cloud qui aide les chefs de projet à gérer les tâches, les heures travaillées, les taux et les heures facturables et à analyser les performances du projet.

Pour les freelances, TimeCamp vous aide à suivre le temps et à obtenir une analyse approfondie de toutes vos activités de travail et de votre progression pour chaque client, ce qui stimule l'efficacité, la productivité et la gestion du temps entre les différents clients.

L'utilisation de TimeCamp est gratuite, avec différentes options de tarification pour des fonctionnalités plus avancées. Les freelances peuvent donc profiter des fonctionnalités de base de TimeCamp sans frais supplémentaires !

Meilleures fonctionnalités

Vous pouvez profiter gratuitement d'utilisateurs et de projets illimités sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

L'extension Time Camp vous permet d'intégrer votre travail avec Trello, Google Agenda, Monday.com, Slack, ClickUp, et plus encore !

Permet aux employeurs et aux employés de vérifier et de suivre les enregistrements de temps et les congés

Diriger la fonction de comptabilisation du temps vers la fonction de facturation

Permet le suivi du temps du projet et le suivi du temps de travailde générer des rapports sur les projets Limites

Time Camp est fier de son forfait Free Forever gratuit pour ses utilisateurs. Cependant, les fonctionnalités de rapports ne sont pas disponibles dans ce forfait gratuit.

Prix

Forfait Free Forever

Plan de base : 6,30 $ par utilisateur/mois

: 6,30 $ par utilisateur/mois Pro : 9 $ par utilisateur/mois

: 9 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 4,6 sur 5 (188+ commentaires et 4 discussions)

Capterra 4,7 sur 5 (572+ commentaires)



4. Time Doctor

Suivi du temps dans Time Doctor Time Doctor est un logiciel SaaS application de surveillance des employés qui aide les freelances à suivre leur temps et les employeurs à générer des rapports de productivité et des rapports d'activité surveiller les activités de l'équipe pendant la journée de travail.

Outre un outil de suivi du temps, Time Doctor assure le suivi des rapports des freelances avec leurs clients grâce à des factures facilement générées, des suivis des dépenses pour chaque client et des rapports de productivité, de dépenses et de budget.

Meilleures fonctionnalités

Création de rapports de productivité quotidiens et hebdomadaires avec les heures terminées, les sites web ouverts, les projets et les clients sur lesquels le travail a été effectué

Fournit des Relevés de temps en ligne qui sont entièrement personnalisables

Enregistrement et suivi des sites web et des applications utilisés pendant les heures de travail, permettant aux administrateurs de déterminer la productivité des employés

Alertes de distraction pour aider à rester concentré sur les tâches à accomplir

Limites

La fonctionnalité de surveillance des sites web et des applications de Time Doctor peut amener les superviseurs à faire de la microgestion, ce qui peut sembler choquant pour certains membres de l'équipe.

Prix

Prix de base : 70 $ par utilisateur et par an

: 70 $ par utilisateur et par an Standard : 100 $ par utilisateur et par an

: 100 $ par utilisateur et par an Premium : 200 $ par utilisateur et par an

G2 4,4 sur 5 (324+ commentaires et 12 discussions)

Capterra 4,5 sur 5 (457+ commentaires)



5. Toggl

Suivi du temps dans Toggl Track Toggl est une application de productivité et de suivi du temps qui propose Toggl track pour un suivi du temps sans effort, Toggl plan pour la planification et la gestion du travail, et Toggl hire pour l'embauche basée sur les compétences.

Les freelances peuvent grandement bénéficier de Toggl Plan car il vous aide à obtenir une vue d'ensemble de tout votre travail en un seul endroit, en mappant vos listes de tâches dans une chronologie codée par couleur, en les gérant avec des statuts de tâches et des délais personnalisés pour suivre vos progrès et rester au top de vos calendriers.

Toggl freelance suivi du temps aide également les freelances à aller en profondeur dans la quantité de travail est consacré à chaque projet, créer des factures pour les heures enregistrées, suivre les projets qui sont terminés pour chaque temps enregistré, et envoyer des rappels en temps opportun pour combien de temps vous avez travaillé ou quand vous pourriez avoir oublié de suivre !

Meilleures fonctionnalités

Rapports effacés pour savoir combien d'heures vous avez travaillé dans une semaine

Plus de 100+ intégrations d'applications à partir d'intégrations natives, d'extensions de navigateur et d'applications d'automatisation

Créez facilement des factures pour vos clients

Suivre quelle activité a été faite pour quelle heure travaillée

Limites

Plus cher que ses concurrents avec des fonctionnalités plus avancées

Prix

Teams : 9 $ par utilisateur/mois

: 9 $ par utilisateur/mois Business : 15 $ par utilisateur/mois

G2 4,6 sur 5 (1 513+ commentaires et 21 discussions)

Capterra 4,7 sur 5 (1 944+ commentaires)



6. Horlogerie

Suivi du temps dans Clockify Clockify est une application de suivi du temps et de Relevé de temps qui aide les freelances à suivre les heures sur l'ensemble des projets. Elle comprend des fonctionnalités de comptabilisation du temps, de rapports et de gestion.

Le suivi du temps dans Clockify permet aux freelances de suivre leur temps à l'aide d'un chronomètre en un clic, d'éditer manuellement les journaux de temps lorsqu'ils ont oublié de pointer pour la journée, et d'intégrer Clockify à de nombreux projets et.. gestion des tâches des programmes comme ClickUp, Asana , Trello ou Todoist.

Pour obtenir un rapport détaillé sur vos clients, vos heures de travail et votre chiffre d'affaires, les freelances peuvent exporter les données de suivi du temps de Clockify dans un fichier PDF, CSV ou Excel.

Meilleures fonctionnalités

Permet de paramétrer des projets, de les classer par client et d'installer des tâches

Inclut une fonctionnalité de suivi des dépenses pour enregistrer les frais fixes et les autres dépenses liées au projet

Paramètre les taux horaires pour chaque employé et chaque projet

Possibilité d'épingler à partir d'un appareil partagé grâce à un code PIN

Limites

L'interface utilisateur peut être plus conviviale et attrayante

Prix

Free (gratuit)

(gratuit) Basic : 3,99 $ par utilisateur/mois

: 3,99 $ par utilisateur/mois Standard : $5.49 par utilisateur/mois

: $5.49 par utilisateur/mois Pro : 7,99 $ par utilisateur/mois

: 7,99 $ par utilisateur/mois Enterprise : 11,99 $ par utilisateur/mois

G2 4,5 sur 5 (134+ commentaires et 3 discussions)

Capterra 4,7 sur 5 (4 334+ commentaires)



7. Coup de poing de l'ami

Suivi du temps dans Buddy Punch Buddy Punch est une solution de suivi du temps en ligne avec des fonctionnalités de planification et de paie.

En tant que logiciel d'enregistrement des temps basé sur le web, Buddy Punch estime qu'un outil de suivi du temps pour les freelances ne doit pas être just une horloge, mais un logiciel dédié qui établit une connexion transparente entre le temps travaillé et la facturation, la facturation et la paie.

Cette application simplifie le suivi du temps et la paie à l'aide de codes de travail, de rapports personnalisés et de demandes de suivi des temps morts pour les employeurs ayant des freelances qui peuvent bénéficier de manière significative du large intervalle de fonctionnalités et de services de suivi du temps des employés pour surveiller les heures de travail et les activités des entrepreneurs .

Meilleures fonctionnalités

Possibilité de paramétrer des notifications par e-mail ou sur mobile pour surveiller les heures supplémentaires des employés

Avec GPS et images de webcam pour l'arrivée et le départ de chaque employé

Les options de pointage comprennent un épingle à 4 chiffres, des codes QR, la reconnaissance faciale ou un simple nom d'utilisateur et un mot de passe

Comprend des dizaines de paramètres de calcul des heures supplémentaires pour s'assurer que les calculs des heures supplémentaires sont faits correctement

Limites

Les administrateurs peuvent contrôler et modifier les heures figurant sur la carte de temps d'un freelance sans l'avertir des modifications apportées

Prix

Standard: $2.99 par utilisateur/ mois

$2.99 par utilisateur/ mois Pro : 3,99 $ par utilisateur/mois

: 3,99 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 4,8 sur 5 (157+ commentaires et 5 discussions)

Capterra 4,8 sur 5 (760+ commentaires)



8. Hubstaff

Suivi du temps dans Hubstaff Hubstaff est un suivi du travail et du temps des employés basé sur le cloud qui offre un logiciel de télétravail, une gestion des services sur le terrain, un suivi du temps de l'agence, un suivi du temps du freelance, un suivi du temps du consultant, et bien d'autres choses encore.

En tant qu'application de suivi des employés tout-en-un, Hubstaff permet aux employeurs de suivre le temps, de surveiller les employés, de gérer la main-d'œuvre et d'effectuer une gestion de projet agile.

Pour les freelances, Hubstaff aide à suivre vos heures facturables et non facturables sur une application facile à naviguer, à organiser les clients et les projets pour faciliter la facturation, et à générer des feuilles de temps et des factures en ligne pour faciliter la collecte des paiements auprès des clients.

Meilleures fonctionnalités

Comprend un tableau de bord pour le suivi des employés avec des détails sur l'activité quotidienne et hebdomadaire, les heures travaillées pour la semaine, et des informations significatives sur les activités et le travail des employés

Génère des rapports détaillés pour savoir où va votre argent et ce qui consomme le budget de vos projets pour une planification efficace

Il vous permet d'éliminer facilement les temps morts

Des badges de réussite pour récompenser l'efficacité et stimuler le moral

Limites

Pas d'assistance sur le bureau Chromebook

Pas d'intégration avec Payoneer

Prix

Free : Pour un seul utilisateur

: Pour un seul utilisateur Desk Starter : 5,83 $ par utilisateur/mois

: 5,83 $ par utilisateur/mois Desk Pro : 8,33 $ par utilisateur/mois

: 8,33 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 4,3 sur 5 (407+ commentaires et 14 discussions)

Capterra 4,6 sur 5 (1 314+ commentaires)



9. Everhour

Suivi du temps dans Everhour Everhour est une application gratuite de suivi du temps pour les freelances (individus et équipes) qui aide à suivre le temps et à établir et surveiller les budgets, la facturation des clients et la paie.

Les freelances peuvent grandement bénéficier de la fonctionnalité de suivi du temps d'Everhour, afin que vous sachiez combien de temps est consacré à quel projet, avec un aperçu de facturation et de budgétisation correspondant pour chaque client afin de surveiller l'efficacité des coûts ou s'il est temps de garder les cordes serrées sur des projets spécifiques.

La fonctionnalité de gestion des tâches d'Everhour permet également aux freelances d'afficher les projets terminés, en attente, en cours ou en suspens dans un tableau de bord facile à consulter.

Facturer un client ? Everhour génère des factures préformatées afin que les freelances puissent facilement demander des paiements à leurs clients en cliquant sur un bouton.

Everhour travaille avec la plupart des principaux fournisseurs de services de traduction et d'interprétation outils de gestion de projet comme Asana clickUp, Monday, Basecamp, Jira et Notion.

Meilleures fonctionnalités

Comprend un tableau de bord qui permet de suivre la progression d'un projet, son budget et les sommes dépensées

Permet de créer des tâches et de les organiser en sections pour que les membres ne perdent pas de vue leur travail

Permet de suivre les dépenses liées au travail à des fins de remboursement, de gestion du budget et de facturation

Les fonctionnalités de facturation peuvent facilement se connecter à Quickbooks, Xero ou FreshBooks

Limites

Impossibilité de catégoriser les heures pour une tâche spécifique.

Prix

Free : Jusqu'à 5 utilisateurs

: Jusqu'à 5 utilisateurs Lite : 5$ par utilisateur/mois à partir de 2 utilisateurs

: 5$ par utilisateur/mois à partir de 2 utilisateurs Teams : 8,50 $ par utilisateur/mois, à partir de 5 utilisateurs

G2 4,7 sur 5 avec 148 commentaires

Capterra 4,7 sur 5 avec 344 commentaires



les freelances sont au cœur de nos activités. Alors que nous aidons nos clients à augmenter le trafic de leur site web et à créer des liens, les plateformes de gestion de projet et de suivi du temps comme Everhour nous aident à maîtriser le flux de travail de nos freelances de A à Z." -Greg Heilers, Co-Fondateur de

il s'agit d'une plateforme de gestion de projets et de suivi du temps comme Everhour https://jollyseo.co/ JollySEO /%href/

.

10. Harvest

Suivi du temps dans Harvest

Au niveau de l'organisation, Harvest est une application conviviale de suivi du temps de travail qui permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu des budgets des projets, de la capacité des équipes et du suivi des dépenses, et de voir comment cela influe sur la rentabilité. Pour les freelances individuels, Harvest est un excellent outil de suivi du temps pour montrer à vos clients la progression de votre travail et le nombre d'heures que vous avez effectuées et les recouper avec les facturations périodiques.

L'une des choses que Harvest fait le mieux parmi les autres est d'aider les freelances à se tenir au courant de la facturation. Pourquoi ? Il comprend un système intégré de facturation, de suivi des dépenses et de collecte des paiements grâce à son intégration avec PayPal et Stripe.

Harvest permet également aux freelances d'utiliser simultanément le système de suivi du temps sur différents projets avec différents taux facturables, ce que vous ne pouvez pas faire avec la plupart des systèmes de suivi du temps. Vous pouvez le connecter à plus de 70 outils de travail populaires tels que ClickUp, Slack, Google Agenda, et plus encore.

Avec l'outil Intégration de ClickUp Harvest relevé de temps, vous pouvez synchroniser vos entrées de temps à partir de l'une ou l'autre plateforme pour vous assurer que votre feuille de temps est à jour

Meilleures fonctionnalités

Inclut des rappels personnalisés pour aider les freelances à se souvenir de suivre du temps régulièrement

Inclut une large sélection de rapports visuels pour la gestion de projet, y compris des rapports de temps séparés par client, tâches, équipes et projets

Génération facile de factures et intégration avec PayPal et Stripe pour des paiements faciles

Intégration avec Quickbooks et Xero pour maintenir vos comptes à jour de manière transparente

Limites

Manque de fonctionnalité d'attribution de temps par lots pour les employeurs travaillant avec plusieurs freelances (Alternatives à Harvest)

Prix

Free : pour une place et deux projets

: pour une place et deux projets Pro : 12 $ par place/mois

G2 4,3 sur 5 (771+ commentaires)

Capterra 4,6 sur 5 (522+ commentaires)



Suivez du temps et tirez le meilleur parti des outils de suivi du temps

Choisir les meilleures applications de suivi du temps peut s'avérer fastidieux, surtout si l'on considère les nombreuses fonctionnalités, les prix, les avantages et les avis que ces centaines de plateformes proposent.

Pour choisir les meilleures applications de suivi du temps, vous devez être en mesure de faire des recherches approfondies sur les fonctionnalités les plus nécessaires pour votre type de travail, votre budget, ses fonctions de suivi du temps et si elles s'intègrent aux outils de gestion de projet populaires.

De nombreux logiciels de suivi du temps gratuits sur internet offrent des promesses sans fin, et les freelances et les employeurs devraient évaluer soigneusement quelles plateformes sont les plus efficaces en termes de temps et les plus rentables pour leurs besoins individuels.

Les outils de suivi du temps gratuits tels que ClickUp sont essentiels pour les freelances en solo et les employeurs travaillant avec des freelances pour gérer les projets et les tâches, capturer et contrôler avec précision les heures de travail, ou inviter des clients ou des individus pour des discussions sur les projets - le tout sur une seule plateforme. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog Simple CTA /%img/ Guest Writer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Roman-Shvydun.jpeg

/$$$img/ Roman Shvydun est un rédacteur indépendant. Il écrit des articles informatifs sur le marketing, les affaires, la productivité, la culture du lieu de travail, etc. Au cours de plus de 10 ans d'expérience dans la création de contenu, ses articles ont aidé de nombreux entrepreneurs à faire évoluer leur entreprise._