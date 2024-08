12 meilleures applications de blocage de temps pour 2024 (prix, caractéristiques principales, évaluations)

À l'ère numérique, la gestion du temps est cruciale.

Que vous soyez une entreprise très occupée, un étudiant multitâche ou un travailleur indépendant assidu, une gestion efficace de votre temps peut faire la différence entre le simple fait de s'en sortir et celui d'exceller réellement. Une méthode qui gagne en popularité est le blocage du temps.

Cette technique consiste à diviser votre journée en blocs de temps, chacun étant consacré à une tâche ou à une activité spécifique. C'est un moyen simple mais efficace d'organiser sa journée, de minimiser les distractions et d'accroître la productivité.

Mais comment faire pour mettre en place un bloc de temps ?

Dans cet article, nous allons explorer les 12 meilleures applications de blocage de temps qui peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre temps et de votre productivité en 2024 !

Qu'est-ce que le bloc de temps et pourquoi l'utiliser ?

Le blocage de temps consiste à diviser votre journée entière en blocs de temps. L'idée est de faire une tâche spécifique pendant un bloc de temps particulier et de la terminer dans ce laps de temps.

Toutefois, lorsque vous définissez des blocs de temps, vous devez également tenir compte de la complexité des tâches à accomplir. Ainsi, vos blocs de temps restent réalistes et vous pouvez vous concentrer sur une seule tâche à la fois.

Vous pouvez utiliser la méthode du bloc pour gérer tout travail superficiel qui ne demande pas beaucoup d'attention mais qui est tout de même important, comme répondre aux e-mails.

Les applications de blocages de temps valent la peine d'être essayées, mais lesquelles se qualifient comme les meilleures applications de blocages de temps ?

Nous allons le découvrir.

Qu'est-ce qui fait une bonne application de blocages de temps ?

Une excellente application de calendrier de blocage de temps :

Affiche votre calendrier et vos tâches en un seul endroit

Dispose d'une option de glisser-déposer pour déplacer vos tâches sur le calendrier et bloquer du temps

Interface simple qui vous permet de créer rapidement des listes à faire

Assistancela mise en lot des tâches pour regrouper des tâches similaires

Permet la thématisation d'une journée pour vous permettre de vous concentrer sur une seule tâche par jour

Empêchele multitâche et le changement de contexte pour une meilleure concentration

S'intègre à votrel'application Calendrier actuelle et outils de gestion de projet Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités privilégier, explorons les meilleures applications de blocages de temps et ce qu'elles offrent.

12 meilleures applications de blocage du temps pour 2024

1. ClickUp

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp ClickUp est l'un des sites les mieux évalués de l'Union européenne gestion des tâches et applications de productivité utilisées par des équipes productives dans le monde entier.

ClickUp va plus loin qu'une application de blocages de temps classique. C'est l'application de planification par excellence qui vous permet de glisser-déposer des tâches pour bloquer du temps sur un Calendrier. Vous pouvez également créer des blocs de temps en utilisant des estimations de durée, le suivi du temps, etc.

Voyons ce que vous pouvez faire avec cet outil de gestion de projet.

Avec Le suivi du temps natif de ClickUp vous pouvez facilement suivre le temps que vous consacrez à vos tâches et vous concentrer sur le travail en profondeur.

En outre, ce planificateur de blocages de temps dispose d'un chronomètre global pour démarrer ou arrêter le temps à partir de n'importe quel appareil et passer d'une tâche à l'autre.

Et si vous oubliez d'appuyer sur le bouton de démarrage, pas de soucis. Avec ClickUp, vous pouvez également enregistrer manuellement la durée enregistrée.

Vous pouvez même trier le travail en fonction du temps passé, ajouter des notes aux entrées de temps et appliquer des libellés pour catégoriser le temps passé sur différentes tâches.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser Le modèle de bloc horaire de ClickUp pour programmer des tâches et faire en sorte que les choses soient terminées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Daily-Schedule-Blocking-Template-by-ClickUp.png Gardez facilement le contrôle de votre temps et de votre horaire avec le modèle de blocage d'horaire de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182148352&_gl=1*v1j77\_gcl_aw*R0NMLjE3MDU3MDY1MzQu2owS0NRaUEyS2l0QmhDSUFSSXNBUFBNRWhKQTFLVkwwYmJoVkNNcWlaS1lleVZaWTNPZHVLa3B4Z1E5MFJza3FLVGtXc1lsOXc1UWRob2FBcDUwRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Télécharger ce modèle /$$cta/

Réunion Les widgets de suivi du temps de ClickUp . Vous pouvez les utiliser pour construire votre propre tableau de bord de blocage du temps. Ces widgets comprennent l'estimation de la durée, le temps suivi, les rapports de temps et les feuilles de temps.

Ces widgets comprennent :

A. Estimation de la durée Paramétrez des estimations de durée pour les tâches afin que les membres de l'équipe puissent bloquer les heures nécessaires sur leur calendrier.

B. Suivi du temps

Vérifiez si la durée de votre connexion correspond aux estimations de durée. Cela permet de créer des blocs de temps plus réalistes pour les tâches futures.

C. Rapports sur le temps passé

Consultez la durée estimée et le temps suivi pour comparer rapidement si votre équipe peut travailler dans les blocs de temps définis.

D. Relevé de temps

Affichez le temps suivi pour une semaine ou un mois donné, ou définissez un intervalle personnalisé. Vous pouvez également afficher le temps total passé pour un intervalle de temps sélectionné.

Check out these RELEVÉ DE TEMPS !

Prix ClickUp *Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois)) ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluation des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (3 300+ commentaires)

: 4.7/5 (3 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,275+ commentaires)

2. Horlogerie

via Horlogerie Clockify est une bonne application de calendrier pour le travail en profondeur. Vous pouvez enregistrer des tâches, des réunions, des évènements, etc. et utiliser un outil de suivi du temps pour suivre les tâches et leur durée.

Cependant, il est difficile de modifier le temps de la tâche si vous oubliez de démarrer ou d'arrêter le chronomètre.

Caractéristiques clés de Clockify

Calendrier pour suivre le temps visuellement et enregistrer les activités

Outil de suivi du temps qui travaille comme un chronomètre

Relevé de temps pour enregistrer les activités hebdomadaires

Génération de factures basées sur le temps suivi et les taux horaires

Prix Clockify

Vous pouvez télécharger l'extension pour navigateur ou l'application (Android, iOS) gratuitement.

Evaluations des clients de Clockify

G2 : 4.4/5 (80+ commentaires)

: 4.4/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1,570+ commentaires)

Check out these Clockify alternatives !

3. PileHeure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/HourStack.png

/$$$img/

via HeurePile Avec l'application de suivi du temps HourStack, vous pouvez bloquer du temps pour une journée ou une semaine. Vous pouvez même reporter des tâches pour y travailler plus tard.

Cependant, l'application manque d'une fonctionnalité de tableau de bord pour suivre le temps de votre équipe. Vous devrez exporter des données pour créer vos diagrammes.

Fonctionnalités clés de HourStack

Outil de suivi du temps qui démarre directement depuis votre Calendrier

Affichages de calendriers individuels et d'équipes

Diagrammes de temps et visualisations pour obtenir des informations détaillées

Environnements de travail multiples pour la maintenance du temps des clients ou de l'équipe

Prix de HourStack

À partir de 12 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients de HourStack

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.8/5 (10+ avis)

4. Sunsama

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Sunsama.png

/$$$img/

via SoleilsamaSunsama est une application de planification quotidienne et de gestion du temps qui permet de bloquer du temps sans douleur. Dans l'appli, vous pouvez glisser-déposer des tâches depuis vos applications favorites et même utiliser l'appli comme un booster de concentration.

Sunsama présente une fonctionnalité de une intégration bidirectionnelle avec ClickUp afin que vous puissiez parcourir et modifier toutes vos tâches ClickUp depuis Sunsama et vice-versa !

Sunsama fonctionnalités clés

Reporter les tâches inachevées au jour suivant

Bloquer du temps pour des tâches dans d'autres applications de productivité comme ClickUp, Trello ou Asana

Suivi de la progression quotidienne de l'équipe

Synchroniser avec votre agenda Google ou Outlook

Prix de Sunsama

À partir de 16 $ par mois.

Évaluations des clients de Sunsama

G2 : 4.8/5 (5+ commentaires)

: 4.8/5 (5+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (10+ avis)

5. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp est une application gratuite de blocage de temps que vous pouvez utiliser pour suivre votre productivité et créer des estimations de durée.

Cependant, il est difficile d'ajuster manuellement le temps suivi si vous oubliez d'arrêter le chronomètre. 🙊 ⏲

TimeCamp fonctionnalités clés

Suivi de la productivité pour mieux comprendre le temps passé

Relevé de temps pour ajouter, ajuster et supprimer des entrées de temps

Outil de suivi du temps entièrement automatisé, y compris un système de gestion du tempscalculateur d'heures supplémentaires* Rapports de temps personnalisés

Prix TimeCamp

TimeCamp propose un forfait Free. L'offre payante démarre à 7$/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de TimeCamp

G2 : 4.7/5 (170+ commentaires)

: 4.7/5 (170+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (530+ avis)

Check out these TimeCamp alternatives !

6. Voie d'accès

via Planification déjà utilisé

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'ordinateur de l'utilisateur https://clickup.com/blog/?p=27271 trello pour la gestion des tâches /%href/

?

Ensuite, vous pouvez visualiser vos cartes Trello sur la page Planyway calendrier.

Vous pouvez bloquer vos tâches Trello et suivre votre temps à partir de ce calendrier.

Mon travail est que cette application ne travaille pas hors ligne.

Caractéristiques clés de Planyway

Paramétrer l'estimation de la durée des tâches

Comparez l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle

Relevé de temps pour enregistrer la durée enregistrée passé sur les tâches de Trello

Connexion d'évènements depuis Google et Outlook

Prix Planyway

Il existe un forfait gratuit. Les forfaits payants commencent à 3,50 $/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Planyway

G2 : $$$A

: $$$A Capterra: 4.5/5 (290+ commentaires)

7. TimeBloc

via TimeBloc TimeBloc est une application de productivité simple avec des fonctionnalités de base de blocage du temps et de planification.

Elle est disponible pour les appareils Android et iOS.

Cependant, ce logiciel de blocage de temps plante trop souvent.

TimeBloc fonctionnalités clés

Échéancier pour bloquer une journée en plusieurs évènements

Les évènements du Calendrier se synchronisent automatiquement

Les routines, une fois créées, sont intégrées à l'échéancier

Statistiques visuelles pour suivre la progression

Prix de TimeBloc

L'application est disponible en version gratuite. Sa version premium est proposée à partir de 19,99 $.

Évaluations des clients de TimeBloc

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. Google Agenda

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/googletips\_calendar2.jpg Tableau de bord de Google Agenda /$$$img/

via Google Agenda Vous pouvez utiliser Google Agenda pour programmer des blocs de temps directement dans votre Calendrier.

Vous pouvez même créer un calendrier de blocs de temps partagé avec vos coéquipiers.

Cependant, il est difficile d'intégrer différentes adresses e-mail dans cette application.

Caractéristiques clés de Google Calendrier

Plusieurs affichages : jour, semaine, mois, etc

Les évènements provenant de Gmail sont ajoutés automatiquement

Suggestions d'entrées dans le Calendrier : titres d'évènements, personnes, lieux, etc

Affichage du calendrier avec des images et des cartes

Prix de Google Agenda

L'application Calendrier est gratuite (Android, iOS). Elle est également disponible dans le cadre des environnements de travail Google, au prix de $$$a par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Google Calendrier

G2 : $$$A

: $$$A Capterra: 4.7/5 (1,150+ reviews)

9. TickTick

via TickTick TickTick est une autre application de productivité avec des fonctionnalités de planification et de gestion des tâches.

Vous pouvez l'utiliser pour noter des idées ou des tâches inattendues et bloquer du temps pour les priorités.

Cependant, TickTick peut parfois échouer à synchroniser vos tâches et données importantes.

Compare TickTick Vs Todoist !

Les fonctionnalités clés de TickTick

Plusieurs affichages du Calendrier pour les tâches quotidiennes et mensuelles

Analyse intelligente des dates pour ajouter des tâches en tant que rappels

Possibilité de paramétrer des durées pour les tâches qui prennent du temps

Chronomètre Pomodoro pour travailler par intervalles

Prix de TickTick

C'est une application de gestion de tâches gratuite. La version premium coûte 2,79 $/mois.

Evaluation des clients de TickTick

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (60+ commentaires)

Try out these* TickTick alternatives !

10. Fantastique

via Fantastique Fantastical est une application iOS de liste de tâches avec des fonctionnalités de blocage du temps.

Vous pouvez l'utiliser avec le Calendrier Apple sur votre iPad ou iPhone pour planifier des tâches et d'autres évènements importants. Vous pouvez également créer des rappels pour vos évènements bloqués dans le temps.

Qu'est-ce qui n'est pas si fantastique dans cette application de calendrier ? La version gratuite offre des fonctionnalités limitées.

Fantastical fonctionnalités clés

Plusieurs affichages pour le jour, la semaine, le mois ou l'année

Paramètres de calendrier pour regrouper plusieurs calendriers et listes de tâches

Modèles de blocages de temps pour planifier des évènements fréquents

Vous pouvez vérifier la disponibilité des contacts et bloquer le temps qui convient à tout le monde

Prix fantastiques

C'est une application de liste gratuite.

Evaluations des clients de Fantastical

G2 : 4.6/5 (5+ commentaires)

: 4.6/5 (5+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

11. Dans le sens des aiguilles d'une montre

via Dans le sens des aiguilles d'une montre Clockwise est une application gratuite de calendrier qui travaille comme une Extension Chrome .

Vous pouvez l'utiliser pour planifier des réunions, gérer le travail sur plusieurs fuseaux horaires et résoudre les conflits horaires.

Cependant, cette application de blocages horaires a parfois tendance à dupliquer les évènements du calendrier.

Caractéristiques clés de Clockwise

Libérez des blocs de temps ininterrompus grâce au pilotage automatique

Déplacez les réunions flexibles au moment le moins dérangeant

Créez automatiquement un temps de concentration pour chaque semaine

Mesurer la progression grâce à l'analyse du temps et aux e-mails de bilan

Prix dans le sens des aiguilles d'une montre

Clockwise propose un forfait gratuit. Les plans payants commencent à 5$/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Clockwise

G2 : 4.8/5 (20+ commentaires)

: 4.8/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

12. Forfait

via Forfait Plan est une bonne application pour la gestion des tâches qui fonctionne également comme une application de gestion des tâches liste à faire .

Vous pouvez même le synchroniser avec les calendriers de Google et d'Outlook.

Mais si vous utilisez déjà un gestionnaire de tâches, vous devrez transférer chaque tâche manuellement.

Imaginez maintenant que vous ayez plus de 100 tâches à transférer dans cette liste de choses à faire. 🥴

Qui d'autre a un meilleur forfait ?

Caractéristiques clés du forfait

Calendrier pour ajouter des agendas et bloquer du temps

Affichage de l'échéancier par glisser-déposer

Flux d'équipe pour organiser les discussions de travail

Intégration avec Jira, Zendesk, Salesforce et GitHub

prix du forfait ####

Il y a un forfait Free, et le forfait payant commence à $$$a par utilisateur et par mois.

Forfait évaluations des clients

G2 : $$$A

: $$$A Capterra: N/A

Le Blocage du Temps : La technique ultime de gestion du temps

Toutes les applications de blocage listées ici peuvent vous aider à gérer votre emploi du temps quotidien.

Certaines sont excellentes pour le suivi du temps. D'autres apps de blocage peuvent intégrer plusieurs calendriers dans une seule application.

ClickUp peut tout faire !

Que vous recherchiez une application de calendrier, un gestionnaire de tâches complet ou une excellente application de blocage de temps avec un forfait gratuit, ClickUp est tout ce dont vous avez besoin.

Cette meilleure app de blocage de temps offre Suivi du temps natif pour suivre chaque minute que vous passez au travail, un affichage Calendrier pour ajuster votre emploi du temps, et des dates de début et d'échéance pour créer des délais clairs.

Qu'est-ce qui vous retient ? Rejoignez ClickUp gratuitement aujourd'hui !