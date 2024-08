10 modèles gratuits de suivi du temps

D'une manière ou d'une autre, nous suivons tous notre temps au cours de la journée.

Que ce soit en regardant assidûment l'horloge, le blocage du temps votre emploi du temps, ou en criant "Alexa ! Paramètre un chronomètre pour 25 minutes !" Nous le faisons tous. 🙃

Ces méthodes peuvent être assez pratiques ou simplement faire le travail Terminé lorsque nous sommes pressés, mais ce n'est pas l'utilisation la plus productive de votre temps et cela peut vous coûter plus cher à long terme ! De plus, des industries différentes utilisent les mêmes techniques de gestion du temps de différentes manières, ce qui rend les processus personnalisés de gain de temps cruciaux pour l'efficacité et la rentabilité de toute entreprise.

Le plus difficile est de mettre en place ces processus personnalisés de la bonne manière. Cela nécessite des recherches, des essais et des erreurs, une attention particulière aux détails et, surtout, a beaucoup de temps. C'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle de suivi du temps dans votre vie. 🙌🏼

Les modèles de suivi du temps sont la ressource idéale pour aider les équipes à savoir combien de temps prennent les tâches, combien elles ont achevé, combien cela coûte, et plus encore. Ils sont également personnalisables en fonction de n'importe quel cas d'utilisation ! Ainsi, que vous soyez avocat, rédacteur indépendant, consultant ou mère au foyer, votre modèle de suivi du temps répondra à vos besoins spécifiques.

En savoir plus sur la gestion du temps l'utilisation de modèles, comment trouver les meilleurs, et les 10 meilleurs modèles de suivi du temps pour ClickUp, Excel et Google Sheets. 🤓

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi du temps ?

Les modèles de suivi du temps sont des tableaux, des feuilles de calcul, des dossiers ou des listes préconstruits pour aider les entreprises et les employés à garder le contrôle sur la façon dont ils passent leur temps au travail. Comme un emporte-pièce, les modèles se superposent à différentes outils de gestion du temps pour aider les équipes à utiliser le logiciel de manière plus efficace et optimale.

Utilisation du raccourci Global Timer de ClickUp pour suivre le temps passé sur une tâche à partir de votre liste

Ces modèles peuvent être déjà adaptés à un cas d'utilisation spécifique ou être facilement personnalisés pour s'aligner sur les processus existants de votre équipe.

Comme modèles de Relevé de temps ou d'autres modèles de planification les modèles de suivi du temps permettent de recueillir des informations clés sur le temps que vous passez au travail, sur différentes tâches, sur des projets entiers ou avec des clients, ce qui facilite l'identification des domaines à améliorer et la visualisation de votre productivité au fil du temps. Suivi du temps du projet est un élément clé de la gestion de la productivité de toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, mais les modèles de suivi du temps offrent bien plus qu'un simple chronomètre : ils vous permettent d'ajouter facilement des notes, des libellés, des modifications en cours et des données supplémentaires à vos entrées.

Les meilleurs modèles incluent même des formules automatisées pour calculer les salaires basés sur le temps ou les heures facturables. Mais qu'attendez-vous d'autre d'un modèle de suivi du temps de premier ordre ?

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi du temps ?

Même si vous êtes le chef d'équipe de l'équipe, vous avez besoin d'un modèle de suivi du temps bloquant le temps il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu dans la gestion du temps d'un projet, et votre modèle est là pour vous aider ! Voici les principales fonctionnalités indispensables à rechercher dans votre prochain modèle de suivi du temps :

Multiples affichages pour voir votre calendrier, vos tâches, vos projets et votre temps sous tous les angles

pour voir votre calendrier, vos tâches, vos projets et votre temps sous tous les angles Un suivi du temps flexible qui vous permet de gérer le temps que vous passez dans différentes applications, tâches et fenêtres

qui vous permet de gérer le temps que vous passez dans différentes applications, tâches et fenêtres Champs personnalisés pour garder à portée de main les informations clés liées au temps et calculer les factures avec précision

pour garder à portée de main les informations clés liées au temps et calculer les factures avec précision Rapports de temps pour un aperçu de votre productivité sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

pour un aperçu de votre productivité sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle Intégrations pour étendre les fonctions de votre modèle et regrouper vos réunions, évènements et rendez-vous à venir

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Suivi du temps manuel dans ClickUp /$img/

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Cela semble beaucoup, mais ces cinq fonctionnalités ne font qu'effleurer la surface lorsqu'il s'agit du nombre de suivis du temps disponibles pour les gestionnaires d'aujourd'hui ! L'astuce consiste à trouver un modèle qui les propose toutes et qui est conçu pour vous aider à les utiliser de la manière la plus efficace possible.

10 modèles de suivi du temps

Votre modèle de suivi du temps servira d'outil de gestion du temps base de connaissances pour toutes les informations relatives au temps - et le temps, c'est de l'argent ! Cette décision est donc importante. Mais vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous aider 🙂

Nous avons passé le web au peigne fin pour trouver les meilleures ressources de suivi du temps pour différents cas d'utilisation, et nous sommes ici pour partager 10 de nos favoris ! Que vous travailliez seul ou en équipe, voici les 10 meilleurs modèles de suivi du temps pour ClickUp, Excel et Google Sheets.

1. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Idéal pour: Tout travail de consultant

Modèle de suivi du temps du consultant ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Les consultants suivent le temps qu'ils consacrent à leurs clients afin de facturer leurs clients avec précision et de garder une trace des tâches achevées. À faire manuellement peut être un processus fastidieux, mais heureusement, il y a plusieurs outils disponibles pour aider à rationaliser le processus ! 🛠

L'un de ces outils que nous voulons mettre sur votre radar est l'application Modèle de suivi du temps du consultant ClickUp -spécialement conçu pour enregistrer les tâches, les réunions et toutes les activités liées aux clients.

ClickUp donne aux consultants la flexibilité de suivre le temps via le web, le bureau ou l'application mobile. Il leur permet également de recueillir des données et des informations sur la manière dont ils utilisent leur temps, ce qui leur permet d'ajuster leurs stratégies en conséquence.

Quant aux gestionnaires de projet, ils auront une vue achevée de toutes les tâches et de tous les projets en progression. (Bonus : si votre équipe de comptabilité fournisseurs a besoin d'une trace numérique pour vérifier les factures des consultants, elle disposera d'une vue Liste pour vérifier les détails des tâches !)

2. Modèle de répartition du temps ClickUp

Idéal pour : Établir des estimations de durée pour respecter les réunions

Modèle de répartition du temps de ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

La répartition du temps est essentielle car elle aide les individus et les organisations à travailler dans un délai donné. Elle vous motivera à achever les tâches plus rapidement et à veiller à ce que rien ne soit négligé ou oublié.

Avant de commencer tout travail, fixez des objectifs et déterminez la durée de chaque tâche, ainsi que le moment où elle sera terminée. Cela permet de s'assurer que les tâches ne restent pas inachevées trop longtemps, ce qui permet de faire les choses plus rapidement et plus efficacement. ⚡️ Modèle de répartition du temps de ClickUp facilite ce processus stratégique. Téléchargez-le en tant qu'outil d'intégration pour les managers afin de définir les paramètres de travail ou d'offrir des recommandations en matière de temps pour les tâches quotidiennes :

Équipes commerciales : Prospection, préparation des forfaits de vente et participation aux réunions commerciales

: Prospection, préparation des forfaits de vente et participation aux réunions commerciales Équipes de marketing : Gestion des sous-traitants, création de contenu et recherche de concurrents

: Gestion des sous-traitants, création de contenu et recherche de concurrents Équipes de développement de logiciels : Génération de rapports, écriture de code, et..recueillir des exigences

3. Modèle de gestion du temps personnel ClickUp

Idéal pour : La répartition du temps pour aider à atteindre les objectifs de productivité

Modèle de gestion du temps personnel ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Utiliser le modèle Modèle de gestion du temps personnel ClickUp pour en faire plus en moins de temps et éviter de vous sentir débordé. Organisez vos catégories de vie (forme physique, famille, soins personnels, travail, pauses, activités sociales et finances) en tâches individuelles. Ajoutez ensuite des champs personnalisés pour saisir les informations les plus importantes : dates de début et d'échéance, estimation de la durée, temps suivi, etc

Ce modèle de Relevé de temps sert à la fois d'outil de suivi du temps et de liste à faire. Avec la tâche que vous avez créée, passez à une vue Calendrier pour afficher la répartition par jour ou par semaine.

Au fur et à mesure que vous achevez des tâches, cochez-les sur la liste pour vous aider à rester sur la bonne voie et à ne pas perdre de vue votre objectif. Consultez votre liste à intervalles réguliers pour vous assurer que vous progressez et ajustez votre emploi du temps si nécessaire. 🔍

Astuce : Tous les modèles ClickUp sont entièrement personnalisables. Il suffit de le paramétrer une fois et d'apporter des modifications au modèle en cours de route sans avoir à repartir de zéro !

4. Modèle de suivi du temps ClickUp Gantt

Modèle de suivi du temps ClickUp Gantt

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les diagrammes de Gantt facilitent le suivi des projets complexes en fournissant une représentation rapide de l'échéancier, des dépendances et des jalons du projet. Il est ainsi plus facile d'identifier les éventuels conflits de calendrier, les retards et les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires.

Les feuilles de calcul statiques du diagramme de Gantt ne tiennent pas compte d'un élément clé du calendrier d'un projet : le suivi automatique du temps ! ⏲

Si vous êtes un adepte des diagrammes de Gantt, vous allez adorer l'application Modèle de suivi du temps ClickUp Gantt . Le modèle offre trois vues distinctes (hebdomadaire, mensuelle et annuelle) pour afficher un ou plusieurs calendriers de projet à tout moment. Vous pouvez démarrer le chronomètre des tâches ou enregistrer manuellement la durée suivie, sans quitter votre diagramme de Gantt !

5. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Idéal pour : Toute étape de votre parcours de gestion du temps

Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp est conçu pour vous aider à prendre l'habitude d'estimer votre durée. Grâce à ces données, vous serez en mesure d'apporter des modifications à votre emploi du temps et de créer de l'espace pour un travail et des expériences significatifs. 🌱

En hiérarchisant votre travail, vous pouvez gérer votre temps plus efficacement en vous concentrant d'abord sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes. En les achevant avant de passer à des tâches moins critiques, vous protégez votre énergie créatrice et votre matière grise pour les travaux les plus importants.

Ce modèle de Relevé de temps comporte trois affichages ClickUp différents pour vous permettre de commencer à gérer votre temps :

La Liste du journal des activités résume toutes vos activités par jour

résume toutes vos activités par jour La Vue Charge de travail affiche toutes vos estimations de durée

affiche toutes vos estimations de durée La Vue Tableur des Activités quotidiennes regroupe vos catégories par Type d'Activité

6. Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Idéal pour : Suivi du temps pour les freelances, les entrepreneurs et les employés

Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de suivi du temps horaire ClickUp est conçu pour aider les gestionnaires à s'assurer que les employés et les collaborateurs sont payés pour leurs heures normales et supplémentaires. Avec un modèle de suivi des heures de paie visible dans ClickUp, les gestionnaires et les collaborateurs bénéficient d'une transparence totale sur les activités de paie.

Dans le guide de démarrage, saisissez les conseils pour personnaliser votre modèle. Ensuite, explorez les vues Calendrier et Liste, et choisissez celle (ou quelques-unes) qui vous semble la plus utile pour la visibilité au quotidien. 🗓

Astuce : Réduisez l'encombrement de votre vue ClickUp Calendrier en modifiant les paramètres des cartes de tâches, afin que seules les informations les plus pertinentes soient affichées d'un coup d'œil !

7. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Idéal pour : Construire un calendrier de projet personnalisé à partir de la base

Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Un échéancier vierge est un excellent outil pour présenter le déroulement d'un projet, d'un évènement, d'une leçon ou d'une activité. En particulier pour les projets qui ne correspondent pas tout à fait à vos flux de travail et à vos processus. Modèle d'échéancier à remplir de ClickUp offre plusieurs vues ainsi que des champs personnalisés pour vous permettre de visualiser les tâches et de suivre le temps au fur et à mesure qu'elles sont achevées. Voici quelques fonctionnalités incluses dans ce modèle pour votre inspiration :

Affichage de l'échéancier : Une façon linéaire de visualiser et de planifier vos tâches

: Une façon linéaire de visualiser et de planifier vos tâches Vue Tableau : Un outil agile avec une interface glisser-déposer pour déplacer facilement les cartes de tâches d'une colonne à l'autre

: Un outil agile avec une interface glisser-déposer pour déplacer facilement les cartes de tâches d'une colonne à l'autre Champ personnalisé de l'argent : Un montant d'argent mis en forme dans n'importe quelle devise pour afficher les coûts alloués et réels

: Un montant d'argent mis en forme dans n'importe quelle devise pour afficher les coûts alloués et réels Champ personnalisé de la barre de progression : Une barre de progression calculée automatiquement qui suit l'achèvement des sous-tâches, des checklists et des commentaires attribués

La création d'un calendrier de projet personnalisé comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, rassemblez autant d'informations que possible sur le projet : objectifs, tâches, ressources, budget et échéancier. Ensuite, organisez toutes les tâches à accomplir en phases et créez des tâches. Ensuite, déterminez l'interdépendance des tâches et les tâches qui doivent être achevées avant que la suivante puisse l'être.

Dès qu'un échéancier approximatif est établi, le calendrier peut être affiné au fur et à mesure ! ⚡️

8. Modèle de suivi du temps ClickUp pour les avocats

Idéal pour : Tout travail lié à la profession d'avocat

Modèle de suivi du temps des avocats de ClickUp

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Pour les entreprises, le suivi du temps peut se faire à la fin de la semaine, du mois ou de la clôture d'un dossier. Mais avec un logiciel de suivi du temps , il devient plus facile de faire du suivi du temps une habitude quotidienne. 💪

Si vous ressentez une certaine lassitude à l'égard des applications, essayez de Modèle de suivi du temps des avocats de ClickUp . Cet outil permet à tout avocat de gérer facilement les relevés de temps hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuels dans des affichages organisés.

Le modèle de dossier est également fourni avec des champs personnalisés suggérés pour vous permettre de commencer tout de suite :

Jour de la semaine : Un champ menu déroulant avec des options, y compris les jours de la semaine

: Un champ menu déroulant avec des options, y compris les jours de la semaine Nom de l'avocat : Nom de l'avocat : Un champ de personnes pour spécifier quel avocat, parajuriste ou assistant juridique suit les heures facturables

: Nom de l'avocat : Un champ de personnes pour spécifier quel avocat, parajuriste ou assistant juridique suit les heures facturables Numéro de l'affaire : Un champ texte pour indiquer le nombre d'affaires sur lesquelles un avocat ou un groupe d'avocats travaille

: Un champ texte pour indiquer le nombre d'affaires sur lesquelles un avocat ou un groupe d'avocats travaille Nom du client : Un champ de texte pour indiquer le nom du client

: Un champ de texte pour indiquer le nom du client Taux horaire : Un champ monétaire pour indiquer le taux horaire

Astuce : Suivez le temps, créez des tâches et affichez votre emploi du temps en déplacement avec l'application mobile ClickUp !

9. Modèle Excel de suivi du temps

Idéal pour : Travail en freelance et travail contractuel pour de petits projets

via MicrosoftModèles de suivi du temps dans Excel sont à utiliser si vous êtes un travailleur indépendant ou un entrepreneur et que vous souhaitez suivre vos temps d'entrée, de sortie et vos pauses repas chaque jour de la semaine.

Cet outil de suivi du temps est magnifiquement conçu. Elle comporte des sections organisées pour les coordonnées d'une personne, les détails d'un client et le résumé du suivi des tâches. Il n'y a pas de outil de suivi du temps automatisé , prévoyez donc une trentaine de minutes supplémentaires pour rassembler vos données et calculer le nombre total d'heures. 📈

Une fois que vous avez suivi vos heures, vous pouvez utiliser ces informations pour créer des factures pour vos clients. Ces factures indiqueront le temps passé sur leur projet et le montant total dû.

Check out Alternatives Excel pour augmenter la productivité personnelle et celle de l'équipe!

10. Modèle de suivi du temps Google Sheets

Idéal pour : Une expérience conviviale meilleure qu'Excel

via Smartsheet Si votre client a besoin d'informations supplémentaires telles que des descriptions de tâches et des livrables de projets, une feuille de calcul Excel de suivi du temps peut sembler encombrée. Le modèle de feuille de temps quotidienne de Google est parfait pour afficher une vue détaillée de toutes les heures travaillées sur les tâches et les projets. 🔎

Le modèle peut être utilisé pour aider les individus et les organisations à comprendre comment ils passent leur temps. En plus des sections coûts fixes, heures estimées et heures réelles, il fournit également une section dédiée qui peut être utilisée pour aider à identifier les domaines dans lesquels l'efficacité, les ressources et la productivité peuvent être améliorées.

Learn about Alternatives Google pour la gestion de projet!

Reprenez votre productivité avec les modèles de suivi du temps

Il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu dans la suivi du temps du projet c'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle de suivi du temps qui s'occupe de tout ! Mais tous les modèles de suivi du temps n'offrent pas les mêmes fonctions..

Votre secteur d'activité, votre cas d'utilisation, la taille de votre équipe et votre style de travail sont des facteurs décisifs dans la recherche de votre prochain modèle. Heureusement, il existe suffisamment de ressources de gestion du temps sur le marché pour que vous n'ayez pas à faire de sacrifices dans votre recherche de modèles ! Si la recherche elle-même peut être décourageante, elle n'a pas à l'être ! Surtout si vous choisissez un modèle provenant de l'une des plateformes de productivité les mieux évaluées à l'heure actuelle, à savoir ClickUp . 🙂

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$$img/

Visualisez votre temps sous tous les angles avec plus de 15 vues dans ClickUp, dont la Liste, le Tableau et le Calendrier

Avec des centaines de fonctionnalités permettant de gagner du temps , un grand nombre de Bibliothèque de modèles et plus de 1 000 intégrations clickUp est le seul logiciel suffisamment puissant pour rassembler tout votre temps, vos projets et votre équipe dans un hub de travail centralisé. S'inscrire à ClickUp et laissez-le vous débarrasser du suivi du temps. 🙌🏼