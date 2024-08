10 modèles gratuits de gestion du temps pour une productivité maximale dans ClickUp

Une bonne gestion du temps n'est pas une compétence, c'est un art. 🎭

Un jour, vous êtes au top de votre travail comme personne ne l'est ! Et le lendemain, vous êtes tellement submergé par les tâches que vous avez envie de vous couvrir la tête et de verser quelques larmes. Nous sommes tous passés par là.

Heureusement, ce drame n'a pas lieu d'être. Vous avez dans votre manche le modèle parfait pour soulager la douleur d'un emploi du temps surchargé et pour prendre vos techniques de gestion du temps au niveau suivant.

La charge de travail de chacun est différente en fonction de votre secteur d'activité, de la complexité des tâches et de votre profession, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours un modèle de gestion du temps adapté à votre cas d'utilisation exact. Et nous avons 10 des meilleurs modèles prêts à être téléchargés en ce moment même !

Découvrez les fonctionnalités clés des meilleurs modèles de gestion du temps et 10 exemples qui vous aideront à atteindre vos meilleures performances en un rien de temps.

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion du temps ?

Les modèles de gestion du temps sont des cadres préconstruits qui aident les membres de l'équipe et les managers d'un projet à organiser leur temps de la manière la plus efficace possible grâce à une gestion du temps appropriée gestion des tâches stratégies, les astuces de productivité et les structures d'ordonnancement.

Il y a plus d'une façon de gérer son temps intelligemment, et les bonnes pratiques de chacun seront complètement différentes ! En fait, votre propre stratégie de gestion du temps peut également changer au fil du temps. Mais vous disposerez toujours de nombreuses options de modèles de gestion du temps pour vous aider à rafraîchir vos processus, à stimuler la productivité globale et à éliminer les erreurs liées au temps dans votre semaine de travail.

Vous pouvez créer votre propre modèle de gestion du temps à partir de zéro en utilisant les outils suivants les applications de calendriers partagés des feuilles de calcul ou des blocs-notes numériques. Mais nous vous suggérons d'investir votre temps de manière plus efficace dès le départ en désignant un outil de productivité chargé de ses propres modèles de gestion du temps personnalisables pour répondre à votre cas d'utilisation.

Les fonctionnalités incontournables des meilleurs modèles de gestion du temps

Tous les modèles de gestion du temps varient en forme et en niveau de détail, mais les meilleurs modèles comprennent généralement les éléments suivants :

Les blocs de temps pour diviser votre journée en intervalles gérables. Rien de trop intimidant - essayez de vous en tenir à des tranches de 20 à 30 minutes pour servir de cadre à l'organisation,établir des prioritéset répartir les tâches de la liste des choses à faire au cours de la journéemaximiser l'efficacité du processus. Fonctionnalités de hiérarchisation des tâches ou des catégories pour donner un sens à votre travail. Essayez d'éliminer les différentes tâches qui pourraient attendre jusqu'au lendemain et attaquez les tâches les plus importantes dès le départ. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation de vos tâches, classez vos tâches quotidiennes dans les catégories suivantesclasser votre travail par ordre de priorité par sujet (par exemple, faire toutes vos courses en un seul voyage, répondre aux besoins de référencement en une seule séance ou regrouper toutes les approbations en un seul bloc de temps). Des listes, des listes et encore des listes ! Un modèle simple n'inclut pas seulement les À faire de base, mais tout jusqu'à la dernière sous-tâche ou le dernier élément de la checklist. Nous vous conseillons de créer des listes distinctes pour chaque catégorie de travail afin que toutes vos tâches importantes soient instantanément organisées et classées par ordre de priorité dès que vous ouvrez votre liste de choses à faire pour la journée ! Estimation de durée vous aideront à bloquer le temps plus efficacement et à suivre les tâches qui vous font perdre du temps au cours de la journée. Ceci est utile à la fois pour le travailleur intellectuel moyen et pour le manager. Il permet aux managers de voir les estimations de durée de leur équipe pour mieux les gérerla gestion de la charge de travail et la délégation des tâches. En outre, les collaborateurs individuels peuvent travailler à partir d'un modèle d'évaluation hebdomadaire pour connaître les estimations de durée de leur projet. Les dates de début et les échéances communiqueront l'urgence des tâches et vous aideront à gérer le temps au-delà de vos huit heures quotidiennes. En particulier pour les projets complexes et les évènements trimestriels qui s'étendent sur des semaines, voire des mois, il est clé d'avoir des échéanciers et des produits livrables clairs pour le projet. Les notes et les détails temporels sont indispensables pour les équipes qui travaillent exclusivement sur la base du temps facturable. La possibilité d'ajouter des notes et de calculer le nombre d'heures passées sur un projet permet de s'assurer que vos membres sont payés correctement et équitablement pour leur temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Suivi du temps manuel dans ClickUp /$$img/

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Il existe peut-être des fonctionnalités supplémentaires de gestion du temps qui conviennent spécifiquement à votre équipe. Ou peut-être cherchez-vous quelque chose de beaucoup plus simple pour que votre équipe soit sur la même page ! Dans tous les cas, nous avons le modèle qu'il vous faut. Utilisez ces fonctionnalités clés comme référence pour guider votre recherche de modèles de gestion du temps.

Related: Modèles de déclaration de travail !

10 modèles de gestion du temps pour favoriser la productivité en 2024

La meilleure façon de créer le forfait de productivité de vos rêves, c'est en commençant par le bon outil de gestion du temps .

ClickUp propose des milliers - oui, des milliers - de modèles dans son vaste espace de travail Bibliothèque de modèles pour aider les équipes de tous les secteurs à utiliser la plateforme au mieux de leurs capacités. Et les 10 modèles de gestion du temps de cette liste ne font qu'effleurer la surface de ce que ClickUp peut faire pour améliorer votre efficacité dans tous les domaines de votre travail !

Sans mentionner qu'ils sont entièrement gratuits. 💸

1. Modèle de calendrier de gestion du temps par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.42.54-PM-1400x774.png Modèle de calendrier de gestion du temps par ClickUp /$$$img/

Modèle de calendrier de gestion du temps par ClickUp

Commencer les choses en force avec une modèle d'agenda quotidien dont tout le monde peut bénéficier ! Le Modèle de calendrier de gestion du temps par ClickUp est la ressource idéale pour optimiser le temps de votre emploi du temps hebdomadaire et tirer le meilleur parti de votre semaine de travail. Ce modèle applique une méthode de gestion du temps À votre environnement de travail avec trois affichées sur le projet pour aborder vos tâches sous tous les angles.

Dans la vue Liste du journal d'activité, vous trouverez des tâches prêtes à l'emploi pour y insérer les éléments de votre liste À faire hebdomadaire et deux Champs personnalisés pour indiquer le jour et le type d'activité correspondant à chaque tâche. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre modèle de planning journalier, vous pouvez mettre à jour votre progression à l'aide de trois statuts de tâches personnalisés et votre propre vue Charge de travail pour gérer tout ce que vous avez à faire pendant la semaine.

Vous ne savez pas encore par où commencer ? Pas de problème ! Consultez le Guide de démarrage Document ClickUp pour commencer à utiliser ce modèle de la manière la plus productive possible.

2. Modèle de répartition du temps par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.44.30-PM-1400x810.png Modèle de répartition du temps par ClickUp /$$$img/

Modèle de répartition du temps par ClickUp

En savoir plus sur la répartition du temps de travail pour vos clients ? Commencez par le Modèle de répartition du temps par ClickUp ! Ce modèle est idéal pour les membres de l'équipe commerciale qui doivent suivre les différents prospects ou pour les équipes marketing qui doivent suivre les clients. Dans l'ensemble, il est un peu plus simple que notre premier modèle de gestion du temps en se concentrant sur la planification des tâches et la gestion du Calendrier.

Dans ce modèle de liste convivial pour les débutants, vous trouverez des statuts de tâches personnalisés pour indiquer votre progression en un seul coup d'œil. De plus, un affichage préétabli du Calendrier vous permet de visualiser la façon dont vos tâches rempliront votre emploi du temps hebdomadaire.

Le champ personnalisé Type de tâche est parfait pour l'organisation des tâches, avec la possibilité de regrouper et de filtrer votre liste de tâches à faire par catégorie. Et si vous voulez encore plus de visibilité sur les éléments les plus importants de votre liste de tâches à faire, utilisez la fonctionnalité de ClickUp sur les priorités pour classer vos tâches ou projets dans une liste par ordre d'urgence !

3. Modèle de feuille de gestion du temps personnel par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.48.35-PM-1400x920.png Modèle de feuille de gestion du temps personnel par ClickUp /$$$img/

Modèle de fiche personnelle de gestion du temps par ClickUp

D'accord, soyons personnels - en quelque sorte. 💜

Le personnel Modèle de feuille de gestion du temps par ClickUp vous permet d'analyser en profondeur la façon dont vous occupez réellement votre temps. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen d'améliorer la productivité au travail - il est conçu pour vous aider à apprendre des stratégies visant à maximiser votre routine quotidienne au bureau et en dehors, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs et avoir tout ce qu'il faut.

Ce modèle est convivial pour tous les niveaux d'aisance avec ClickUp, mais il est beaucoup plus axé sur les échéances importantes et le suivi de la progression que les modèles que nous avons vus jusqu'à présent.

L'une des principales différences ?

Le modèle introduit un nouveau type d'affichage dans votre ceinture d'outils de gestion du temps : l'affichage de l'emploi du temps Vue Tableau ! La vue Tableau vous permet de suivre la progression des tâches et vous donne un aperçu visuel du temps passé et restant pour atteindre vos objets clés.

De plus, pour ne pas perdre de vue votre liste de tâches, vous trouverez un champ personnalisé "Output Needed" qui vous permettra de réfléchir à l'avance aux tâches qui vous prendront le plus de temps au cours de la semaine, afin que vous puissiez budgétiser votre temps de manière efficace.

4. Modèle d'horaire de classe et d'étude de temps par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.50.40-PM-1400x755.png Modèle d'horaire de classe et d'étude de temps par ClickUp /$$$img/

Modèle d'horaire de classe et d'étude de temps par ClickUp

Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas oublié nos utilisateurs étudiants ! Que vous vous lanciez dans votre premier semestre universitaire ou que vous prépariez un diplôme en plus de votre.. travail à temps plein , le Modèle d'horaire de classe et d'étude de temps par ClickUp vous couvre.

Ce modèle de suivi du temps vous aide à tout organiser, de la gestion de votre emploi du temps quotidien en classe aux dates d'échéance importantes, en passant par vos heures de travail, afin que vous restiez concentré. Ce modèle offre un nombre impressionnant de 11 champs personnalisés pour visualiser les échéanciers des projets, les notes globales et le temps gratuit dont vous disposez entre les cours. D'autres mentions honorables incluent :

Informations sur le semestre

Code couleur pour les classes

Année académique (pour garder une trace de votre travail au fur et à mesure que vous avancez)

Options de notes et d'agenda quotidien pour vos petites tâches

Et bien d'autres choses encore !

L'affichage du Calendrier de l'emploi du temps des cours sera votre nouveau compagnon de route lorsque vous aurez à faire face à des charges de cours plus lourdes. Sans oublier les quatre vues Charge de travail supplémentaires qui vous permettent de classer votre travail par classe, par priorité et par délai d'achèvement des tâches.

5. Modèle de calendrier de développement par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.52.35-PM-1400x718.png Modèle de calendrier de développement par ClickUp /$$$img/

Modèle de calendrier de développement par ClickUp

Si vous avez suivi cet article depuis le premier modèle, vous commencez probablement à vous familiariser avec certaines des meilleures fonctionnalités de gestion du temps de ClickUp, telles que les statuts de tâches personnalisés, les champs personnalisés et les vues dynamiques de la charge de travail.

Et c'est très bien !

Car nous allons commencer à introduire un peu plus de complexité dans les prochains modèles à venir. Avec ces connaissances, vous êtes prêt à vous plonger dans la section Modèle de calendrier de développement par ClickUp . Ce modèle d'outil de suivi du temps travaille comme un diagramme de Gantt afin de forfaiter et d'allouer du temps à des projets spécifiques.

Nous savons que le développement de produits peut être une tâche intimidante à entreprendre sans une stratégie solide en place. Ce modèle de diagramme de Gantt intuitif est conçu pour atténuer certains de ces défis en rationalisant vos processus afin d'éviter les pertes de temps dans le flux de travail de votre équipe.

Avec cinq statuts personnalisés, des champs personnalisés et des vues incluant un diagramme de Gantt, un Échéancier, une Liste et un Tableau Kanban avec un tableau Kanban, vous pouvez naviguer à chaque étape de la croissance, anticiper les goulets d'étranglement, enregistrer le nombre total d'heures consacrées aux tâches et faciliter l'atteinte de vos objectifs.

6. Modèle d'horaire d'employé par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.54.10-PM-1400x657.png Modèle d'horaire d'employé par ClickUp /$$$img/

Modèle d'horaire d'employé par ClickUp

La gestion efficace du temps ne consiste pas seulement à savoir comment structurer les activités de l'entreprise son propre horaire de travail il s'agit d'aider les membres de votre équipe à exceller eux aussi ! Les Modèle d'horaire d'employé par ClickUp est la ressource dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre équipe et de vos entreprises.

La gestion d'une équipe n'est pas une mince affaire, c'est pourquoi ce modèle d'emploi du temps hebdomadaire comporte six champs personnalisés pour gérer les coûts de main-d'œuvre, les taux horaires, les problèmes, les heures supplémentaires, les cibles et les rôles d'un seul coup d'œil. De plus, sept types de vues dynamiques créent un espace pour gérer les charges de travail, éliminer les blocages et planifier à l'avance grâce à un calendrier hebdomadaire basé sur des intervalles de temps.

les avantages de ce logiciel sont nombreux

les informations suivantes sont disponibles sur le site web de l'entreprise : Mon travail apps

!

7. modèle d'horaire de 24 heures par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.56.55-PM-1400x817.png modèle d'horaire de 24 heures par ClickUp /$$$img/

modèle d'horaire de 24 heures par ClickUp

Nous avons tendance à mettre l'accent sur les huit heures de nos journées de travail, mais qu'en est-il des 16 autres ? Les modèle d'horaire de 24 heures par ClickUp fonctionne comme un planificateur quotidien parfait pour décomposer l'intégralité de votre journée, heure par heure, afin de vous aider à vous sentir prêt pour toutes vos activités et réunions à tout moment.

Ce modèle de liste est livré avec quatre statuts personnalisés et trois champs personnalisés pour une plus grande visibilité de toutes vos tâches et informations clés. Mais le véritable avantage de ce modèle réside dans les affichages ! C'est particulièrement vrai avec l'affichage détaillé du Calendrier quotidien qui permet de visualiser, de hiérarchiser et d'organiser chaque tâche à faire dans votre journée.

8. Modèle de calendrier mensuel par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-2.58.42-PM-1400x532.png Modèle de calendrier mensuel par ClickUp /$$$img/

Modèle de calendrier mensuel par ClickUp

Le Modèle de calendrier mensuel par ClickUp est le pendant parfait du modèle de 24 heures listé ci-dessus. Si vous souhaitez afficher vos tâches et le temps dont vous disposez (à un niveau supérieur), ce modèle sera votre nouveau meilleur ami.

Les champs personnalisés permettant de calculer le coût réel, le taux horaire, le budget alloué et la progression font de ce modèle une excellente ressource pour les gestionnaires et les chefs d'entreprise qui supervisent plusieurs membres de l'équipe ou des heures facturables.

L'affichage mensuel du Calendrier dans ce modèle organise les tâches par service ou par catégorie pour vous aider à saisir vos priorités et à visualiser votre bande passante. De plus, vous trouverez des vues Échéancier, Liste, Diagramme de Gantt et Box pré-structurées pour afficher les paiements, les horaires, les membres de l'équipe et plus encore.

9. Modèle d'horaire journalier par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-3.00.50-PM-1400x758.png Modèle d'horaire journalier par ClickUp /$$$img/

Modèle d'horaire journalier par ClickUp

Un peu différent du modèle de 24 heures, ce modèle de Modèle d'horaire journalier par ClickUp est la ressource parfaite pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans le blocages des heures. Avec des intervalles de temps bloqués sur un calendrier quotidien préconstruit, vous pouvez facilement rester organisé sur la progression de vos tâches par heure.

Mais ce n'est pas tout ! Vous trouverez également une vue Liste du flux de travail quotidien pour regrouper une tâche par statut, champ personnalisé, assigné, etc. Avec un Tableau Kanban interactif pour suivre le temps ou les absences, ce modèle de budget temps est parfait pour les enseignants qui planifient des leçons quotidiennes tout au long de la semaine ou du mois.

10. Modèle de calendrier de projet par ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2024-05-28-at-3.03.28-PM-1400x516.png Modèle de calendrier de projet par ClickUp /$$$img/

Modèle de calendrier de projet par ClickUp

Le Modèle de calendrier de projet par ClickUp est la ressource parfaite pour les gestionnaires afin de gérer efficacement leur temps à travers de multiples projets avec facilité. Ce modèle de Liste est conçu pour suivre et gérer les projets entrants et les flux de travail existants afin de maximiser le temps dont vous disposez dans votre emploi du temps hebdomadaire avec quatre suivis personnalisables, y compris :

Vue Tableau pour superviser les projets en coursles phases du projet sur un tableau Kanban tout au long de la semaine

L'affichage de l'échéancier permet de gérer le calendrier du projet dans son ensemble et de relever les défis les plus importants

Vue Liste pour résumer les tâches d'un projet ou d'une période donnée

De plus, l'aperçu de haut niveau est parfait pour visualiser l'ensemble de votre portfolio de projet et votre budget temps afin de les présenter aux parties prenantes et de mettre en œuvre une meilleure gestion globale du travail.

Vos journées les plus productives commencent avec ClickUp

Quelle que soit la complexité de votre liste à faire, nous avons le modèle qu'il vous faut pour vous aider à tirer le meilleur parti du temps passé, quoi qu'il arrive.

ClickUp est le seul logiciel de productivité suffisamment puissant pour regrouper l'ensemble de votre travail, de votre temps et de vos cours en une seule plateforme centralisée. Avec des centaines de fonctionnalités conçues pour vous aider à gagner du temps et plus de 1 000 intégrations pour rationaliser vos processus, ClickUp est le seul outil dont vous avez besoin pour démarrer votre voyage de gestion du temps.

Sans oublier que vous pouvez accéder gratuitement à chacun de ces modèles en utilisant la fonction Le forfait Free Forever de ClickUp . Alors, allez-y ! Essayez ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre productivité décoller. ✈️