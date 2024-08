22 astuces de productivité pour travailler (+ conseils et astuces d'experts)

Nous sommes tous passés par là : La journée commence bien, mais soudain, il est 17 heures et nous n'avons réussi à faire qu'une fraction du travail que nous voulions faire.

comment ?

Je comprends - rester productif n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous sommes constamment confrontés à des distractions et que notre volonté est constamment mise à l'épreuve. 👀 🙏

Heureusement, de nos jours, il existe un hack pour tout ! Jetez un coup d'œil à ces 22 hacks de productivité qui vous aideront à en faire plus en moins de temps, sans sacrifier votre.. concentration ou votre énergie .

**Pourquoi les astuces de productivité sont-elles importantes ?

La productivité signifie simplement l'efficacité avec laquelle vous convertissez vos entrées en sorties. 🤝 La productivité vous aide à mesurer l'efficacité avec laquelle vous pouvez produire des extrants (comme votre produit ou service) à partir de nombreux intrants (comme l'argent, le temps ou le travail).

Il ne s'agit pas seulement de faire plus de travail terminé ; il s'agit de "tirer le meilleur parti de notre temps". Il s'agit d'atteindre nos objectifs et de faire ce que nous avons à faire sans perdre de temps sur des choses sans importance - ce dont nous sommes tous coupables à l'occasion.

Jetez un coup d'œil à quelques-uns des facteurs les plus courants qui nuisent à la productivité - l'un d'entre eux s'applique-t-il à vous ?

Trop deoutils de productivitéou_ pas assez d'outils

Manque de limites

Manque de comptes à rendre à soi-même

Faiblesse des outils de productivitéle forfait de productivité et gestion du temps

Le manque de sommeil

Distractions

L'épuisement professionnel

Zoom sur la morosité

Il peut être difficile de rester productif lorsque les distractions nous tirent constamment dans différentes directions. Entre la vérification de nos téléphones, de nos e-mails, de nos comptes sur les médias sociaux et la liste interminable des "choses à faire", il est facile de perdre de vue l'essentiel.

Même si nous ne pouvons pas toujours contrôler totalement nos journées de travail, nous pouvons commencer à nous concentrer sur ce qui est important en adoptant des habitudes de travail intelligentes et des méthodes de productivité efficaces pour éviter que les tâches importantes et urgentes ne soient terminées et que les objectifs ne soient atteints !

22 Les meilleurs hacks de productivité pour 2024 À faire Terminé ressemble aujourd'hui à une course de marathon : elle est lente et demande un effort considérable en raison de toutes les distractions, des réunions Zoom interminables (à ce qu'il paraît), de l'augmentation du nombre d'e-mails entrants, etc.

Si vous pouvez vous identifier, alors il est temps d'explorer ces hacks de productivité pour vous aider à reprendre les choses en main et.. stimuler votre productivité batterie !

Mindset Productivity Hacks

Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes dans la zone ? Lorsque vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que le temps semble passer très vite et que vous avez accompli beaucoup de choses avant même de vous en rendre compte ? C'est l'objectif que nous visons ici. 🎯

Le problème, c'est que pour certains d'entre nous, il est difficile de se concentrer et de mener à bien tous les types de tâches. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'il y a un million de choses à faire en même temps et que les échéances sont imminentes.

Voici quelques conseils pour améliorer votre état d'esprit afin d'optimiser vos capacités cérébrales et de faire les choses terminées !

1. Consacrez des heures de travail à l'énergie et soyez présent

❌ Blocker : Vous avez du mal à rester créatif et concentré sur vos tâches prioritaires ?

✅ Solution :

Mettre en lot les tâches à forte concentration et les tâches à faible concentration

Évitez le multitâche pour optimiser la puissance cérébrale, l'attention et la concentration

Activez le mode À ne pas déranger ou Focus sur votre téléphone et votre ordinateur portable pour mettre les notifications en pause

Suivreles bonnes pratiques en matière d'organisation des e-mails comme la méthode OHIO ou le fait de paramétrer chaque jour des heures précises pour consulter les e-mails, afin qu'ils ne vous distraient pas tout au long de la journée

2. Méditation et sommeil de qualité

❌ Blocker : Vous avez l'impression de vous emmêler les pinceaux dans vos pensées ou d'être incapable de penser clairement (ou du tout 😅) ?

✅ Solution :

Effacez vos pensées avant de vous mettre en mode travail

Prévoyez du temps pour vous avant le début de la journée de travail (réflexion personnelle/temps seul pour vous recentrer)

Dormez bien et adaptez-vous à votre rythme circadien

3. Changez d'environnement de temps en temps

❌ Blocker : Êtes-vous avez des difficultés à vous concentrer sur la tâche à accomplir ou à faire la tâche que vous aimez le moins ?

✅ Solution :

Aller dehors, un environnement de travail différent, etc.

La première bataille du mode pleinement productif est de mettre votre titre dans le bon espace - essayez ces hacks pour obtenir votre tête dans le jeu. Et je comprends que pour d'autres, se mettre dans le bon état d'esprit peut s'avérer difficile, surtout quand on a Symptômes du TDAH (comme je le fais).

Si vous vous sentez concerné, jetez un coup d'œil à ce qui suit pour vous aider à optimiser ClickUp et à le faire travailler pour vous !

Hacks de productivité physique

Vous connaissez ce vieux dicton : "Bougez ou perdez" ? Eh bien, lorsqu'il s'agit de la puissance cérébrale, c'est en fait vrai ! Études récentes ont montré que le fait de rester assis pendant de longues périodes peut en fait entraîner une diminution des performances cognitives, car ce que nous faisons avec notre corps a un impact direct sur la fonction de notre cerveau.

Si, comme la plupart d'entre nous, vous travaillez dans un bureau, vous vous êtes probablement déjà retrouvé assis à votre bureau pendant de longues périodes sans bouger, hormis vos doigts qui tapent et votre main qui cherche votre quatrième tasse de café, il est temps de prendre de nouvelles habitudes et de faire des pauses pour bouger !

Vous devez vous lever et bouger votre corps si vous voulez optimiser vos capacités cérébrales. Après tout, votre cerveau a besoin de bouger, car c'est l'un des moyens par lesquels il reçoit de l'oxygène et favorise la production de cellules cérébrales pour de meilleures performances cognitives, c'est-à-dire votre productivité et votre efficacité.

📌 TL;DR : Si vous voulez être le plus productif possible, vous devez bouger votre corps. 💃

Voici des astuces de mouvement pour que votre esprit et votre corps travaillent à l'unisson pour que tout soit terminé :

4. Faire de l'exercice dès le matin

❌ Blocker : Vous manquez de motivation et d'énergie pour commencer votre journée de travail ?

✅ Solution :

Bougez votre corps le matin avant le travail pour stimuler l'activité cérébrale vous prépare au stress mental et aux situations complexes du reste de la journée et augmente la rétention de nouvelles informations

Pour ceux qui ne sont pas du matin, réservez du temps pour faire du travail en milieu de journée afin de faire le plein d'énergie pour l'après-midi

5. Faites une courte pause pour bouger

❌ Blocker : Vous manquez d'enthousiasme et de volonté pour achever des tâches peu excitantes ?

✅ Solution :

Faire une petite promenade à l'extérieur, prendre une pause étirement (ou une petite pause danse au bureau ?) 👀

6. Utiliser un bureau debout

❌ Blocker : Vous vous sentez mentalement fatigué à cause d'une position assise excessive ?

✅ Solution :

Essayez d'utiliser un bureau réglable en hauteur pour rompre les longues périodes de position assise et vous rappeler de bouger vos jambes pour une meilleure circulation du sang et de l'oxygène, ce qui alimente notre cerveau !

Avec nos responsabilités professionnelles croissantes, nous oublions souvent de paramétrer notre corps pour une efficacité et des performances optimales au travail. L'exercice physique est une méthode efficace pour stimuler les fonctions cognitives et exploiter votre mode de productivité en bougeant votre corps.

Organisation Hacks de productivité

Combien de fois avez-vous commencé à travailler sur quelque chose et vous êtes-vous laissé distraire par le désordre qui régnait sur votre bureau ? Combien de fois avez-vous été incapable de trouver ce dont vous avez besoin parce que votre espace de travail numérique est dispersé et mal organisé ?

Si vous êtes comme la plupart des gens, la réponse est "beaucoup"

La vérité, c'est que si votre espace de travail est encombré et désorganisé, il vous sera difficile de vous concentrer et de faire quoi que ce soit.

Il est temps de réorganiser votre espace de travail - jetez un coup d'œil à ces astuces !

Bonus:_ *Outils d'organisation pour le TDAH* & *ADHD apps* !

7. Utiliser le Matrice Eisenhower pour organiser vos tâches par priorité

❌ Blocker : Vous avez du mal à hiérarchiser vos tâches ? Essayez d'utiliser une matrice d'Eisenhower !

✅ Solution :

Daria Maltseva, titre du produit à CléUA

Gestion du temps Hacks de productivité

14. Utiliser le Technique Pomodoro ❌ Blocker : À faire comme si votre capacité d'attention était constamment courte, ou comme si vous passiez trop de temps concentré sur une seule tâche ?

✅ Solution:

Travailler par intervalles de 25 minutes pour maximiser l'attention et la concentration

La technique Pomodoro est une..technique de gestion du temps qui donne d'excellents résultats pour les personnes qui ont du mal à se concentrer sur une tâche à la fois, les procrastinateurs et les perfectionnistes autoproclamés qui passent trop de temps à réviser ou à réfléchir à une tâche

15. Démarrer blocage du temps ❌ Blocker : Vous luttez constamment contre le temps ?

✅ Solution:

Voici un hack de gestion du temps efficace qui vous oblige à bloquer du temps pour des tâches spécifiques et à vous concentrer uniquement sur cette tâche au lieu de faire du multitâche

Bloquez du temps non négociable et ininterrompu dans votre emploi du temps pour limiter les distractions, éviter de regarder d'autres tâches et mettre votre esprit dans votre.."état de flux productif" ### 16. Bloquez du "temps de concentration" sur votre Calendrier

❌ Blocker : Les réunions Zoom vous prennent-elles du temps productif et vous plongent-elles dans la morosité de Zoom ?

✅ Solution:

Prenez-le de Nick Churcher de Scribe :

_Il est facile de tomber dans d'interminables réunions Zoom lorsqu'on se trouve dans des environnements de travail télétravail et hybrides La barrière à la programmation d'une réunion zoom est si faible que votre calendrier se remplit rapidement de réunions qui pourraient facilement être menées de manière asynchrone. Le fait de passer fréquemment d'un titre à l'autre, d'un travail individuel à une réunion peut fortement perturber votre productivité. > _La barrière de programmation d'une réunion zoom est si faible que votre agenda se remplit rapidement de réunions qui pourraient facilement être menées de manière asynchrone Pour y remédier, bloquez du temps de concentration dans votre calendrier afin de vous assurer que vous avez suffisamment de temps dans la journée pour faire ce que vous avez à faire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Nick-Churcher-Scribe.jpeg Nick Churcher Scribe /$$$img/

nick Churcher, _Chef de la croissance à Scribe

Trucs et astuces de productivité et ClickTip

17. Obtenez une application de suivi des objectifs ❌ Blocker : Vous avez des difficultés à connecter vos tâches à vos Objectifs ou vous vous sentez bloqué, improductif et sans inspiration à cause d'un manque de structure d'objectifs ?

✅ Solution:

Fixer des objectifs hebdomadaires avec des cibles mesurables vous aidera à rester sur la bonne voie en vous donnant une approche structurée

Lorsque vous pouvez voir clairement quels sont vos objectifs, vous serez en mesure d'aligner vos tâches et de planifier vos journées de travail en conséquence

📌 Pro Tip : utilisez le tableau de bord de l'entreprise pour vous aider à atteindre vos objectifs et à planifier vos journées de travail Objectifs ClickUp pour rester sur la bonne voie, atteindre vos objectifs avec des échéanciers clairs, mesurer votre progression, et bien plus encore !

18. Utiliser des modèles de tâches

❌ Blocker : Votre pouvoir de productivité est-il bloqué par des processus incohérents et des pertes de temps dues à la reconstruction des tâches encore et encore ?

✅ Solution:

Utilisez l'optionles modèles de productivité dans ClickUp pour créer des modèles réutilisables pour vous et votre équipe. Créez, enregistrez et modifiez facilement des tâchesmodèles pour les rapports de bugles pages d'atterrissage, les articles de blog et pratiquement tous les types de projets

19. Automatisation du travail de routine

❌ Blocker : Les tâches répétitives et manuelles accaparent-elles vos journées de travail et prennent-elles de l'espace dans votre esprit, gratuitement ?

✅ Solution:

Les Automatisations ClickUp font le gros du travail et créent des processus cohérents pour que vous et votre équipe puissiez consacrer votre temps productif et votre énergie à d'autres tâches créatives et importantes

20. Libellez vos tâches en fonction de leur importance

❌ Blocker : À faire un moyen clair de voir vos tâches urgentes et de montrer à votre équipe à quel point chaque tâche est sensible au temps ?

✅ Solution:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image5-3.png Drapeaux de priorité de tâche dans ClickUp /$$img/

Attribuer des drapeaux de priorité à chaque tâche pour que tout le monde sache ce qui doit être fait au plus vite

21. Nettoyer vos onglets

❌ Blocker : Vous gardez trop d'onglets ouverts (aka tab hoarding) au point de devoir cliquer sur tous les onglets pour trouver celui que vous cherchez ?

(Ce n'est pas grave, nous sommes tous coupables de cela à un moment donné_ 😅)

✅ Solution:

Alignez et gardez vos tâches importantes dans votre barre des tâches pour passer facilement d'une tâche à l'autre dans ClickUp. Ce hack vous aidera à rester concentré, organisé (et sain d'esprit) lorsque vous travaillez sur plusieurs tâches dans ClickUp. Vous pourriez même l'utiliser comme un système "Faites-le maintenant ou faites-le plus tard". Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, Holly ?

_Si je peux le faire en cinq minutes ou moins, je le fais et j'efface la notification S'il faut plus de temps ou s'il s'agit d'un projet plus important, je place la tâche dans ma barre des tâches et je la ferme lorsque toutes les tâches sont terminées > éléments d'action_ > éléments d'action > _éléments d'action dans les tâches ont été achevés!

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Holly\_Peck.jpg Holly Peck ClickUp /$$$img/

Holly Peck, Sr. Coaching Manager chez ClickUp

22. Supprimer les clics inutiles

❌ Blocker : Vous vous retrouvez à passer constamment d'une page à l'autre les mêmes pages dans ClickUp ?

✅ Solution :

Cette fonctionnalité vous permet de sauter rapidement à vos environnements de travail les plus utilisés et les plus populaires pour vous aider à gagner du temps et de l'énergie mentale.

Créez facilement votre liste de favoris propre à votre flux de travail et à vos préférences et retrouvez vos favoris dans votre Barre latérale ou épinglés en haut de votre Espace de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image1.png Fonctionnalité ClickUp Favorites /$$$img/

Créez votre propre barre latérale de favoris et trouvez rapidement ce dont vous avez besoin

Notre équipe ClickUp adore cette fonctionnalité. 💜 Découvrez comment certains d'entre nous l'utilisent :

Je garde le Calendrier épinglé à partir du bouton Actions rapides afin de pouvoir afficher rapidement mon calendrier à partir de n'importe quel endroit de la plateforme sans avoir à quitter la page sur laquelle je me trouve pour aller sur l'écran d'Accueil où se trouve le Calendrier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image8-1.png Jonothon Popphan /$$$img/

Jonathon Popphan, spécialiste associé de la formation chez ClickUp

Si vous utilisez des favoris épinglés, remplacez leur nom par un émoji ou une abréviation, ce qui permet d'afficher plus de favoris Environ 90 % de ma navigation quotidienne dans ClickUp passe par la barre des favoris

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image16.png Jeremy Galante /$$$img/

Jeremy Galante, Responsable SEO chez ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image14-1400x101.png

/$$$img/

Le bar favori de Jeremy dans ClickUp Afficher toutes les fonctionnalités Vous cherchez d'autres astuces de productivité ? Consultez notre_ Reddit Productivity Roundup_* (en anglais) !

'Productivité' Hackez vos journées de travail avec ClickUp

Il y a toujours plus de travail terminé qu'il n'y a de temps dans la journée pour le faire.

Nous connaissons tous ce sentiment d'être submergé par le nombre de tâches à accomplir et le sentiment d'appréhension qui en découle. Il est facile de se laisser distraire (ou démotiver), en particulier lorsque nous essayons de nous concentrer sur une tâche qui ne nous intéresse pas ou ne nous inspire pas particulièrement.

Heureusement, il existe aujourd'hui des astuces pour tout !

Essayez ces conseils de productivité et utilisez la fonction des fonctionnalités de ClickUp pour vous aider à travailler plus intelligemment, à vaincre la procrastination, à entraîner votre cerveau pour augmenter votre capacité d'attention et à exploiter votre mode productif - à la demande ! 🙌 Essayez ClickUp dès aujourd'hui !