15 meilleurs outils de gestion du temps disponibles en 2024

Le temps. La ressource la plus précieuse qui soit, et pourtant celle que nous ne parvenons pas à gérer efficacement.

Ne vous méprenez pas. Nous savons à quel point il est tentant de remettre à plus tard les tâches fastidieuses et exigeantes. Nous savons aussi que beaucoup d'entre nous préfèrent commencer la journée par des activités plus légères ou moins stressantes.

C'est pourquoi nous nous devons de vous dire ceci : quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, il est important que vous vous sentiez en sécurité techniques de gestion du temps que vous utilisiez - qu'il s'agisse de gérer des tâches ou de réaliser d'abord les activités les plus importantes - vous avez besoin du bon outil de gestion du temps.

En fin de compte, gestion des tâches équivaut à la gestion du temps. Et le meilleurs outils de gestion de projet vous permettent de gagner du temps sur toutes vos tâches grâce à des fonctionnalités telles que la planification, le blocage du temps, l'allocation des ressources et les estimations de temps.

En particulier, logiciel de gestion du temps vous permet de tirer le meilleur parti de votre emploi du temps en maximisant le temps que votre équipe consacre aux projets. Mais les logiciels de gestion du temps ne servent pas uniquement à respecter les délais, à réduire le stress et à être plus efficace plus productif .

Les logiciels de gestion du temps permettent de suivre les tâches et les projets afin de mieux rendre compte du travail accompli et de créer un environnement de travail plus équitable. Si c'est exactement ce dont vous avez besoin, continuez à lire pour découvrir notre liste des meilleurs logiciels de gestion du temps.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du temps ?

Champ d'application et polyvalence

Certains outils de gestion du temps n'offrent qu'une seule fonctionnalité, telle que le suivi du temps sur l'ensemble des projets. Mais si vous avez besoin de plus qu'un simple suivi du temps lors de la gestion des tâches, il est intéressant d'utiliser une plateforme de gestion du temps dotée d'un plus grand nombre de fonctionnalités :

Gérer les ressources, y compris la main-d'œuvre et le matériel, comme les logiciels ou les fournitures

Comparer le temps passé sur tous les projets avec celui de l'ensemble de l'équipe

Des capacités de suivi du temps hors ligne

Voir les performances et les capacités de vos équipes dans des champs personnalisés au sein de tableaux ou de listes

Mises à jour des tâches non planifiées et en retard

Vues de la charge de travail agile pour voir le nombre de tâches achevées, le temps estimé et les points de mêlée

La vue de la charge de travail ClickUp donne un aperçu des mesures de votre projet pour avoir une longueur d'avance

Intégrations et extensibilité

Si vous avez besoin d'intégrer votre logiciel de gestion du temps à d'autres outils de gestion de projet que vous utilisez déjà, cela réduit vos options. Parmi les alternatives, vous devez rechercher un outil qui répond à toutes vos exigences en matière de gestion du temps ou un outil qui s'intègre facilement à d'autres outils de gestion du temps.

Enfin, choisissez un application de gestion du temps avec des modèles détaillés qui vous donnent une longueur d'avance. L'adoption d'un nouveau logiciel de suivi du temps peut s'avérer déconcertante, mais avec l'aide d'une application de gestion du temps et de modèles de blocage du temps vous permet de vous concentrer sur l'efficacité et la performance dès le départ.

Conception visuelle et interactive

Certes, un logiciel de suivi des temps est visuellement attrayant pour les utilisateurs. Mais ce n'est pas la seule pièce du puzzle de l'expérience utilisateur.

La façon d'interagir avec les outils de gestion du temps détermine leur utilité et leur valeur ajoutée. Elle doit être claire, directe et, en fin de compte, intuitive. Les repères visuels nous permettent tout simplement de travailler plus rapidement.

Et avec une coordination des couleurs facile à comprendre pour la gestion du temps et un suivi précis du temps, tout est plus facile à comprendre essentiel pour travailler plus vite et plus intelligemment .

Utilisez la vue de la charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et pour glisser-déposer facilement des tâches afin de réaffecter les ressources

Check out our full list of Modèles de gestion du temps

Les 15 meilleurs logiciels de gestion du temps disponibles en 2024

1. ActiveCollab - Meilleur pour la gestion des tâches

Via ActiveCollab ActiveCollab est un logiciel de gestion d'équipe doté de fonctionnalités de gestion du temps. Cette application de gestion du temps permet aux équipes de suivre les heures des clients par projet, par client, par type de travail ou par personne assignée. ActiveCollab offre également des fonctionnalités permettant de voir le temps estimé par rapport au temps suivi pour l'ensemble de vos projets, ce qui est un avantage important pour un chef de projet qui tente de l'étendue des projets .

Gérez facilement des projets, obtenez des rapports de suivi du temps précis et utilisez les fonctions de gestion des tâches et les vues pour voir les travaux terminés ou en cours.

Les meilleures caractéristiques d'ActiveCollab

Chronomètre de projet : ActiveCollab dispose d'une montre intégrée que les utilisateurs peuvent éteindre, mettre en pause et remettre en pause pour suivre le temps passé sur des projets entiers ou des tâches spécifiques. Les utilisateurs peuvent ensuite s'appuyer sur les relevés de temps pour facturer les clients

: ActiveCollab dispose d'une montre intégrée que les utilisateurs peuvent éteindre, mettre en pause et remettre en pause pour suivre le temps passé sur des projets entiers ou des tâches spécifiques. Les utilisateurs peuvent ensuite s'appuyer sur les relevés de temps pour facturer les clients Commutation automatique : Suivez le temps passé sur les tâches de plusieurs projets le même jour et passez de l'un à l'autre sans interruption

: Suivez le temps passé sur les tâches de plusieurs projets le même jour et passez de l'un à l'autre sans interruption Aperçu hebdomadaire : ActiveCollab fournit une vue d'ensemble de la semaineprojets et des tâches où les équipes passent leur temps chaque semaine

: ActiveCollab fournit une vue d'ensemble de la semaineprojets et des tâches où les équipes passent leur temps chaque semaine Filtrage des feuilles de temps : Filtrez les enregistrements de temps selon divers critères, tels que le projet, le client ou l'assigné

: Filtrez les enregistrements de temps selon divers critères, tels que le projet, le client ou l'assigné Temps estimé vs. temps suivi : Comparez le temps estimé avec le temps enregistré par les membres de l'équipe pour les tâches

: Comparez le temps estimé avec le temps enregistré par les membres de l'équipe pour les tâches Taux de rémunération horaire : Définissez les taux de rémunération horaire par membre de l'équipe ou par rôle. Il s'agit du coût horaire pour les membres de l'équipe, qui diffère des taux de facturation facturés aux clients

Limitations d'ActiveCollab

ActiveCollab a des intégrations limitées

Manque de flexibilité dans la personnalisation de l'interface

Les rapports pourraient être plus détaillés et personnalisables

Prix d'ActiveCollab

Plus : 9,5 $ pour trois utilisateurs par mois

: 9,5 $ pour trois utilisateurs par mois Pro : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Pro+Get Paid : 11,75 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.3/5 (86 commentaires)

: 4.3/5 (86 commentaires) Capterra : 4.5/5 (392 commentaires)

8. AdaptiveWork de Planview - Meilleur pour la gestion du travail en entreprise

Travail adaptatif par Planview

Anciennement Clarizen, AdaptiveWork de Planview est un logiciel de gestion de projet intimement lié à la gestion financière. C'est pourquoi l'outil se concentre sur le coût du travail et sur l'établissement d'un lien entre les finances et les performances du projet.

Les meilleures caractéristiques d'AdaptiveWork

Suivi du budget en temps réel : Établissez des budgets, définissez des taux horaires par rôle, utilisateur ou projet, suivez le temps et contrôlez les mises à jour du budget en temps réel.

: Établissez des budgets, définissez des taux horaires par rôle, utilisateur ou projet, suivez le temps et contrôlez les mises à jour du budget en temps réel. Intégration : Enregistrez les heures facturables et non facturables et soumettez les heures depuis Microsoft Teams ou Slack

: Enregistrez les heures facturables et non facturables et soumettez les heures depuis Microsoft Teams ou Slack Analyse des tendances d'utilisation : En comparant les heures facturables et non facturables, Planview AdaptiveWork permet d'identifier l'utilisation des membres de l'équipe.

Limitations de AdaptiveWork

L'outil peut être difficile à configurer

Les ressources pour apprendre à utiliser AdaptiveWork semblent limitées

Prix d'AdaptiveWork

Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (529 commentaires)

: 4.2/5 (529 commentaires) Capterra : 4.2/5 (172 commentaires)

9. TimeCamp - Le meilleur pour le suivi automatique des heures de travail

Via TimeCamp TimeCamp est un logiciel de gestion du temps dont les fonctionnalités vont du suivi de la productivité, des rapports de présence et de l'approbation des feuilles de temps à la budgétisation, à la facturation et à la facturation des projets. Cet outil stimule la productivité grâce au suivi automatique, aux rapports personnalisés et aux fonctions de gestion de projet.

Il rationalise la facturation et s'intègre aux applications les plus courantes, optimisant ainsi la charge de travail des entreprises et des particuliers.

Les meilleures caractéristiques de TimeCamp

Performance de l'équipe : Obtenez un rapport avec le pourcentage de temps que chaque membre de l'équipe passe sur les applications et les sites web

: Obtenez un rapport avec le pourcentage de temps que chaque membre de l'équipe passe sur les applications et les sites web Rentabilité des projets : TimeCamp met à disposition un rapport permettant de vérifier les coûts des projets et de savoir si les projets sont proches d'un dépassement de budget

: TimeCamp met à disposition un rapport permettant de vérifier les coûts des projets et de savoir si les projets sont proches d'un dépassement de budget Productivité : Un autre rapport de TimeCamp montre le temps de travail total et le temps de projet total par membre de l'équipe

: Un autre rapport de TimeCamp montre le temps de travail total et le temps de projet total par membre de l'équipe **TimeCamp détecte automatiquement l'activité de l'utilisateur et suit le temps passé sur les applications et les sites web en analysant leurs URL et en les comparant à des mots-clés prédéfinis spécifiques à une tâche ou à un projet. Il attribue ensuite le temps suivi aux tâches ou projets correspondants

Suivi du temps d'inactivité : Le time tracker passe automatiquement en mode veille et suit le temps d'inactivité lorsque l'utilisateur ne travaille pas

Le time tracker passe automatiquement en mode veille et suit le temps d'inactivité lorsque l'utilisateur ne travaille pas Feuilles de temps intelligentes : TimeCamp automatise le processus d'approbation des feuilles de temps ou notifie les approbateurs lorsqu'ils doivent prendre des mesures. L'outil permet également de répondre aux membres de l'équipe sur leurs feuilles de temps lorsqu'ils ont besoin de corriger des entrées de temps

: TimeCamp automatise le processus d'approbation des feuilles de temps ou notifie les approbateurs lorsqu'ils doivent prendre des mesures. L'outil permet également de répondre aux membres de l'équipe sur leurs feuilles de temps lorsqu'ils ont besoin de corriger des entrées de temps Suivi des présences : Enregistrez vos entrées et sorties, demandez des vacances et des congés, et suivez les heures supplémentaires

Limites de TimeCamp

Certains utilisateurs ont indiqué qu'il leur fallait trop de temps pour apprendre à utiliser l'outil

D'autres ont indiqué que TimeCamp ne permettait pas de personnaliser l'interface

Il n'est pas possible d'exporter les données dans d'autres formats que le CSV

Prix de TimeCamp

Gratuit : $0

: $0 Basic : 7,99 $ par utilisateur et par mois

: 7,99 $ par utilisateur et par mois Pro : 10,99 $ par utilisateur et par mois

: 10,99 $ par utilisateur et par mois Entreprise : contacter le service des ventes

G2 : 4.7/5 (191 commentaires)

: 4.7/5 (191 commentaires) Capterra : 4.7/5 (582 commentaires)

10. DeskTime - Meilleur pour l'analyse de la productivité

via Temps de bureau DeskTime est une application de suivi du temps de travail tout-en-un avec des fonctionnalités supplémentaires de gestion du personnel. L'outil fonctionne comme un centre automatique de suivi du temps pour optimiser la productivité.

En outre, DeskTime propose des fonctionnalités utiles telles que des captures d'écran du bureau, un logiciel de gestion des tâches, la surveillance de l'utilisation du site web et des rapports de temps détaillés. Les utilisateurs ont tendance à se tourner vers DeskTime pour aider leur entreprise et leurs équipes à maximiser leur rendement grâce à une meilleure compréhension de la façon dont ils passent leurs heures de travail.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Suivi automatique : Le traqueur de temps de DeskTime commence à enregistrer le temps lorsque l'utilisateur allume l'ordinateur et s'arrête lorsque l'utilisateur éteint l'ordinateur

: Le traqueur de temps de DeskTime commence à enregistrer le temps lorsque l'utilisateur allume l'ordinateur et s'arrête lorsque l'utilisateur éteint l'ordinateur Suivi des URL et des applications : Suivi des URL et des applications : surveillez l'utilisation des sites web et des applications par les membres de l'équipe

: Suivi des URL et des applications : surveillez l'utilisation des sites web et des applications par les membres de l'équipe Suivi des documents : Suivi du temps passé sur les applicationstelles que Word, Excel ou Photoshop, et des documents ou fichiers spécifiques dans ces applications

: Suivi du temps passé sur les applicationstelles que Word, Excel ou Photoshop, et des documents ou fichiers spécifiques dans ces applications Calcul des coûts : Définissez le taux horaire de chaque membre de l'équipe, et DeskTime calcule automatiquement les coûts du projet à partir du temps enregistré

: Définissez le taux horaire de chaque membre de l'équipe, et DeskTime calcule automatiquement les coûts du projet à partir du temps enregistré Temporisateur Pomodoro : DeskTime dispose d'un minuteur Pomodoro intégré pour rappeler aux employés de faire des pauses toutes les 52, 60 ou 90 minutes

: DeskTime dispose d'un minuteur Pomodoro intégré pour rappeler aux employés de faire des pauses toutes les 52, 60 ou 90 minutes Calendrier des absences des employés : Planifiez les absences sur un calendrier dans DeskTime

: Planifiez les absences sur un calendrier dans DeskTime Calendrier d'absence des employés : planifiez les congés sur un calendrier dans DeskTime : Planifiez les quarts de travail de l'équipe et obtenez une vue d'ensemble des quarts de travail quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour une gestion optimale du personnel

: planifiez les congés sur un calendrier dans DeskTime : Planifiez les quarts de travail de l'équipe et obtenez une vue d'ensemble des quarts de travail quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour une gestion optimale du personnel Rapports personnalisés : Générez des rapports contenant des informations sur la productivité ou une liste des sites web utilisés par les membres de l'équipe. Ensuite, partagez ces rapports ou exportez-les au format CSV

Limitations de DeskTime

Davantage de notifications textuelles pour les employés pourraient être appréciées

Les utilisateurs ont mentionné des inexactitudes dans le temps suivi et des difficultés avec le suivi des URL et des applications

Parfois, le logiciel s'arrête de fonctionner lorsque les utilisateurs sont sur des sites web ou des applications spécifiques

Prix de DeskTime

Gratuit : 0$ pour un seul utilisateur

: 0$ pour un seul utilisateur Pro : 6,42 $ par utilisateur et par mois

: 6,42 $ par utilisateur et par mois Premium : 9,17 $ par utilisateur et par mois

: 9,17 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 18,33 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.6/5 (175 commentaires)

: 4.6/5 (175 commentaires) Capterra : 4.5/5 (484 commentaires)

11. Asana - Le meilleur pour la collaboration d'équipe et la gestion de projet

Via AsanaAsana est l'une des applications de gestion de projet les plus populaires qui s'intègre à des outils de gestion du temps. L'outil s'est également associé à des applications tierces telles que Harvest pour le suivi du temps.

Les outils de gestion du temps d'Asana offrent une visibilité sur les performances de l'équipe et facilitent la gestion du temps les calendriers des projets facile à estimer. Cet outil offre également des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la surveillance de l'utilisation du site web et des rapports détaillés. Les utilisateurs apprécient Asana parce qu'il permet aux équipes de mieux travailler ensemble et de maximiser leur productivité.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Minuterie intégrée : La minuterie intégrée d'Asana est Harvest, ce qui permet aux membres de l'équipe deenregistrer le temps automatiquement ou manuellement sur n'importe quelle tâche sans quitter Asana

: La minuterie intégrée d'Asana est Harvest, ce qui permet aux membres de l'équipe deenregistrer le temps automatiquement ou manuellement sur n'importe quelle tâche sans quitter Asana Estimation du temps par personne assignée ou par groupe : Consultez facilement les estimations de temps d'un projet ou d'une tâche par groupe ou par individu

: Consultez facilement les estimations de temps d'un projet ou d'une tâche par groupe ou par individu Champs personnalisés pour la gestion du temps : Ajoutez des champs personnalisés à votre tableau de bord de suivi du temps pour personnaliser vos rapports

Limites d'Asana

Comprendre l'interface et s'habituer à naviguer dans l'outil prend du temps pour les débutants

La fonctionnalité de recherche pourrait être plus efficace

Un indicateur de progression des tâches rendrait les outils de gestion du temps d'Asana plus utiles

Prix d'Asana

Basic : $0

: $0 Premium : 10,99 $ par utilisateur et par mois

: 10,99 $ par utilisateur et par mois Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois

: 24,99 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter les ventes

G2 : 4.3/5 (9 000+ commentaires)

: 4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (11 000+ commentaires)

12. Sunsama - Le meilleur pour gérer les tâches quotidiennes

Via Sunsama

Sunsama est un agenda numérique qui s'intègre facilement à votre logiciel de gestion de projet préféré comme ClickUp, Asana, Notion et Jira. Cet outil est une plateforme complète conçue pour rationaliser et simplifier la gestion du travail pour les équipes.

Susama permet également aux membres de l'équipe d'assigner des tâches, de suivre les progrès, d'établir des calendriers de projet et de collaborer facilement avec d'autres utilisateurs. La plupart des utilisateurs choisissent Susama en raison de la facilité avec laquelle il se connecte aux applications les plus courantes pour garantir un accès cohérent.

Sunsama meilleures caractéristiques

Vue quotidienne unifiée : Ajoutez des tâches provenant d'outils de gestion de projet et de temps, tels que ClickUp et Asana, des courriels provenant de Gmail et Outlook, et des réunions provenant d'un calendrier externe à un seul calendrier quotidien

: Ajoutez des tâches provenant d'outils de gestion de projet et de temps, tels que ClickUp et Asana, des courriels provenant de Gmail et Outlook, et des réunions provenant d'un calendrier externe à un seul calendrier quotidien **Les objectifs quotidiens et le timeboxing : définissez le temps à consacrer à chaque tâche par jour et planifiez ce temps sur un calendrier

Intégrations natives : Sunsama met automatiquement à jour les tâches importées depuis des outils tiers lorsque les utilisateurs les cochent. Il se synchronise également de manière bidirectionnelle avec les calendriers Google et Outlook et convertit les messages Slack et les emails Gmail et Outlook en tâches

: Sunsama met automatiquement à jour les tâches importées depuis des outils tiers lorsque les utilisateurs les cochent. Il se synchronise également de manière bidirectionnelle avec les calendriers Google et Outlook et convertit les messages Slack et les emails Gmail et Outlook en tâches Raccourcis clavier : Interagissez avec Sunsama à l'aide de votre clavier

Limitations de Sunsama

Sunsama facture les utilisateurs inactifs et les utilisateurs dont les comptes n'ont pas encore été activés

Lors de l'installation, l'outil affiche des fenêtres contextuelles qui peuvent sembler un peu aléatoires

Certains utilisateurs pensent qu'il n'est pas idéal pour collaborer avec les membres d'une équipe sur des projets importants

Prix de Sunsama

Le prix de Sunsama est de 16 $ par utilisateur et par mois.

G2 : 4.5/5 (14 commentaires)

: 4.5/5 (14 commentaires) Capterra : 4.6/5 (17 commentaires)

13. Calendar.com - Le meilleur pour la planification

Via Calendrier.com Calendar.com est précisément ce que son nom suggère : un calendrier en ligne. Il s'agit d'un calendrier en ligne cette plateforme de calendrier en ligne permet aux utilisateurs d'organiser et de planifier leurs activités. En outre, Calendar.com propose d'autres fonctionnalités telles que des calendriers partagés, un suivi de la productivité, des rappels d'événements, des réunions en ligne et d'autres outils utiles de gestion du temps. Si vous êtes à la recherche d'un outil de gestion du temps qui se concentre sur votre vie personnelle et votre calendrier professionnel, cette application est peut-être faite pour vous !

Utilisez Calendar.com pour une meilleure synchronisation avec Google Calendars, Outlook et d'autres applications tierces afin d'éviter de passer d'une application de calendrier à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Calendar.com

Programmation : Personnalisez les pages de planification des événements et des réunions en ligne en déterminant les créneaux horaires disponibles. Partagez les liens de programmation personnalisés vers ces pages et les heures réservées apparaîtront sur le calendrier de l'application

: Personnalisez les pages de planification des événements et des réunions en ligne en déterminant les créneaux horaires disponibles. Partagez les liens de programmation personnalisés vers ces pages et les heures réservées apparaîtront sur le calendrier de l'application Analyses : Obtenez un rapport visuel sur la distribution des réunions de bureau, des réunions au cours du déjeuner et d'autres types d'événements

: Obtenez un rapport visuel sur la distribution des réunions de bureau, des réunions au cours du déjeuner et d'autres types d'événements Trouver une heure : Vérifiez si plusieurs membres de l'équipe sont occupés et planifiez des réunions avec eux lorsqu'ils sont tous disponibles

Limitations de Calendar.com

Le suivi est un peu confus si l'utilisateur possède plusieurs comptes

Les intégrations sont limitées

Certaines fonctionnalités laissent les utilisateurs sur leur faim

Prix de Calendar.com

Basic : $0

: $0 Standard : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Pro : 24 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (60 commentaires)

: 4.7/5 (60 commentaires) Capterra : 5/5 (1 avis)

14. Travail d'équipe - Meilleur pour la gestion de projets multiples

Via Travail d'équipeTeamwork est un logiciel de gestion de projet avec des fonctions améliorées de suivi du temps, adapté aux agences qui gèrent des clients ou des collaborateurs et des entrepreneurs externes. En utilisant les fonctions de suivi du temps de Teamwork, les entreprises identifient les comptes, les tâches et les services qui sont les plus bénéfiques pour leurs résultats.

Cela permet une budgétisation plus précise et des économies plus importantes. En outre, ces fonctions permettent de connaître la productivité et l'efficacité de l'équipe, ce qui permet d'identifier les domaines à améliorer.

Meilleures caractéristiques du travail d'équipe

Rapport sur le temps passé : Vérifiez la répartition du temps de l'équipe en heures facturables, non facturables et facturées.

: Vérifiez la répartition du temps de l'équipe en heures facturables, non facturables et facturées. Feuilles de temps avec contenu enrichi : Teamwork permet d'ajouter des descriptions et des étiquettes aux feuilles de temps, et d'indiquer si les heures enregistrées sont facturables ou non facturables

: Teamwork permet d'ajouter des descriptions et des étiquettes aux feuilles de temps, et d'indiquer si les heures enregistrées sont facturables ou non facturables Rapports de données historiques : Planifiez facilement votre temps de manière plus efficace grâce aux données historiques qui permettent d'améliorer les estimations de temps pour vos projets à venir

Limitations du travail d'équipe

L'application mobile est limitée par rapport à son homologue de bureau

La fonction de suivi pourrait être plus conviviale et rationalisée

La fonctionnalité de reporting n'est pas aussi robuste que d'autres

Prix du travail d'équipe

Gratuit pour toujours : 0 $ pour un maximum de cinq utilisateurs

: 0 $ pour un maximum de cinq utilisateurs Démarrage : 5,99 $ par utilisateur et par mois

: 5,99 $ par utilisateur et par mois Deliver : 9,99 $ par utilisateur et par mois

: 9,99 $ par utilisateur et par mois Croissance : 19,99 $ par utilisateur et par mois

: 19,99 $ par utilisateur et par mois Échelle : Contacter les ventes

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (798 commentaires)

15. Replicon - Meilleur pour la gestion du personnel

Via Replicon Replicon a développé deux suites de produits qui concernent la gestion du temps : Suivi du temps de projet et Time & Attendance.

Les meilleures caractéristiques de Replicon

Rapports de temps intelligents : Replicon s'appuie sur l'IA pour générer des feuilles de temps prêtes à être approuvées. La technologie enregistre automatiquement le temps à partir des applications utilisées par les membres de l'équipe, telles que Slack, Teams et Zoom

: Replicon s'appuie sur l'IA pour générer des feuilles de temps prêtes à être approuvées. La technologie enregistre automatiquement le temps à partir des applications utilisées par les membres de l'équipe, telles que Slack, Teams et Zoom Suivi en temps réel : Affichez l'état d'avancement du projet, les tâches achevées, le temps estimé pour terminer le travail restant, et le temps nécessaire à la réalisation du projetutilisation des ressources et les niveaux de capacité en temps réel

: Affichez l'état d'avancement du projet, les tâches achevées, le temps estimé pour terminer le travail restant, et le temps nécessaire à la réalisation du projetutilisation des ressources et les niveaux de capacité en temps réel Politiques personnalisées en matière de congés : Créez des politiques régionales de congés pour un personnel international en définissant des règles pour l'accumulation des congés, les remises à zéro et les dates d'entrée en vigueur

: Créez des politiques régionales de congés pour un personnel international en définissant des règles pour l'accumulation des congés, les remises à zéro et les dates d'entrée en vigueur **Les équipes planifient leurs vacances ensemble et obtiennent une vue d'ensemble des congés de chacun par le biais d'un calendrier partagé

Approbation à plusieurs niveaux : Concevez des flux d'approbation à plusieurs niveaux et des règles de validation pour les révisions des feuilles de temps

: Concevez des flux d'approbation à plusieurs niveaux et des règles de validation pour les révisions des feuilles de temps Horloge d'arrivée et de départ alimentée par l'IA : Les employés peuvent pointer à l'entrée et à la sortie du bureau via des kiosques en libre-service avec reconnaissance faciale et commandes vocales sur les tablettes iOS

: Les employés peuvent pointer à l'entrée et à la sortie du bureau via des kiosques en libre-service avec reconnaissance faciale et commandes vocales sur les tablettes iOS Conformité pour la main-d'œuvre internationale : La suite de gestion des temps de Replicon dispose d'une bibliothèque intégrée de conformité aux lois sur les salaires et aux réglementations du travail. Cela permet au logiciel de convertir automatiquement les heures enregistrées en données salariales brutes tout en respectant les règles et les politiques de rémunération, les détails des équipes et les profils des employés

Limites de Replicon

Certaines fonctions de reporting pourraient être plus faciles à utiliser

Les intégrations pourraient être améliorées ou faire l'objet d'une formation plus poussée

Les fonctionnalités sont limitées sur l'application mobile

Prix de Replicon

Suivi du temps de travail : 12 $ par mois

: 12 $ par mois Gestion du temps et des présences : 6 $ par mois

G2 : 4.3/5 (658 commentaires)

: 4.3/5 (658 commentaires) Capterra : 4.5/5 (444 commentaires)

Réduire votre sélection d'outils de gestion du temps

Les outils de gestion du temps de ClickUp répondent aux besoins de toutes les équipes. Si vous souhaitez un outil de suivi du temps incroyablement puissant, recherchez-en un qui offre aux entreprises une visibilité totale sur leurs projets, leurs tâches et leurs comptes.

ClickUp permet aux équipes d'identifier des domaines spécifiques des flux de travail afin que les chefs d'équipe puissent mieux gérer et optimiser la productivité de l'équipe. Les informations obtenues grâce au suivi du temps de ClickUp permettent aux entreprises d'identifier les comptes, les tâches et les services les plus rentables afin d'améliorer la croissance, ce qui vous aide littéralement à convertir le temps en argent.

Essayez ClickUp.. complètement gratuit -pour comprendre pourquoi tant d'entreprises font confiance à ClickUp pour tous leurs besoins en matière de gestion du travail.