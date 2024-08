10 meilleures applications de planification du travail pour les équipes en 2024 (gratuites et payantes)

Dans les lieux de travail modernes, les équipes sont continuellement à la recherche de moyens innovants pour stimuler la productivité, rationaliser la communication et assurer une coordination sans faille. Les applications de planification sont la solution ultime pour apprivoiser ce chaos d'horaires de travail et optimiser l'efficacité à l'échelle de l'équipe.

De l'attribution transparente des tâches aux mises à jour en temps réel, en passant par les notifications intelligentes et les capacités d'intégration, notre liste d'applications de planification du travail vous garantit de trouver celle qui correspondra parfaitement au flux de travail de votre équipe.

C'est dans cette optique que nous avons élaboré ce tour d'horizon complet des 10 applications de planning de travail les plus puissantes et les plus conviviales, conçues pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion d'équipe.

Que faut-il rechercher dans les applications de gestion du temps de travail ?

Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'application de gestion des horaires de travail la mieux adaptée à votre équipe, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour garantir une intégration transparente dans votre flux de travail.

**La facilité d'utilisation : une application de gestion du temps de travail complexe avec une courbe d'apprentissage abrupte peut nuire à la productivité et causer de la frustration chez les membres de l'équipe

Des fonctionnalités de communication robustes : Une collaboration efficace au sein de l'équipe est essentielle à la réussite de tout projet. Recherchez un outil qui facilite les interactions transparentes entre les membres de l'équipe, permettant le partage de fichiers, les commentaires et les mises à jour en temps réel

Vous avez besoin d'une application suffisamment flexible pour s'adapter aux horaires de vos employés et à vos besoins uniques Intégration transparente: Les meilleurs outils de gestion des ressources humaines sont ceux qui sont les plus faciles à utiliserlogiciel de planification des tâches fonctionne avec les autres outils essentiels que votre équipe utilise, tels que d'autres logiciels de planification, des plateformes de gestion de projet, des applications de calendrier et des applications de messagerie

En examinant attentivement ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée et choisir les meilleures applications de planification des employés qui s'alignent sur les horaires de vos employés, améliorant ainsi la productivité, la communication et la collaboration à l'échelle de l'équipe.

Les 10 meilleures applications et outils de planification du travail à utiliser en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les entreprises de toutes tailles. La puissante vue Calendrier est un outil d'organisation parfait pour visualiser les objectifs de l'équipe et les horaires de travail dans un emplacement central. En tant que logiciel gratuit de planification du travail, il fournit également un bibliothèque de modèles de plannings pour personnaliser facilement les horaires des employés.

L'adoption d'un système de outil de planification de projet comme ClickUp fera passer l'efficacité de votre entreprise à un autre niveau et améliorera la productivité globale !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La liste étendue des fonctionnalités de ClickUp peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée disponible

Tarification personnalisée disponible ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Evaluation des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. L'humanité

via FindMyShift FindMyShift est un outil de planification du travail qui aide les organisations à gérer les demandes d'affectation, à communiquer et à gérer le personnel depuis n'importe où. L'application est utile pour le suivi des présences, la planification des quarts de travail, le suivi des coûts de main-d'œuvre, la collaboration des équipes, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de FindMyShift

Rappels automatisés et notifications de quarts de travail pour faciliter le jonglage avec les horaires de plusieurs employés

Fonctionnalité de suivi du temps pour suivre les heures de travail des employés

Demandez facilement des congés sur FindMyShift

Un processus de planification par glisser-déposer est disponible

Limites de FindMyShift

Courbe d'apprentissage prononcée

Des extensions de tableur peuvent être nécessaires occasionnellement pour optimiser les plannings

Incompatibilité avec les appareils Apple

Prix de FindMyShift

Free: 0$

0$ Démarrage: 21$/équipe/mois

21$/équipe/mois Entreprise: 33$/équipe/mois

33$/équipe/mois Enterprise: 59$/équipe/mois

évaluations des clients de FindMyShift

G2: 4.8/5 (2+ reviews)

4.8/5 (2+ reviews) Capterra: 4.6/5 (800+ avis)

5. Député

via Adjoint Deputy facilite les tâches suivantes communiquer la charge de travail de planifier les employés et de rester organisé. Le logiciel rationalise le travail administratif en quelques clics pour que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur le travail qui compte.

Deputy meilleures fonctionnalités

S'intègre de manière transparente avec plusieurs logiciels de gestion des points de vente, des ressources humaines, de la paie et de la planification des employés

Version de l'application mobile pour la planification des employés en déplacement

Interface intuitive qui fait de la planification des employés un jeu d'enfant

Communication en temps réel entre les équipes

Outils de Relevé de temps et de pointeuse pour la planification des équipes

Essai gratuit d'une durée de 31 jours

Limites de Deputy

La palette de couleurs n'est pas conviviale, ce qui peut fatiguer les yeux

La fonctionnalité de planification basée sur les revenus présente des problèmes de temps en temps

Prix de Deputy

Planification: 3,50$/utilisateur/mois

3,50$/utilisateur/mois Temps et présence: 3,50$/utilisateur/mois

3,50$/utilisateur/mois Premium: 4,90$/utilisateur/mois

4,90$/utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale ou l'assistance client pour une tarification personnalisée

évaluations des clients de Deputy

G2: 4.6/5 (240+ commentaires)

4.6/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (680+ avis)

6. ZoomShift

via ZoomShift ZoomShift est une application de planification des employés qui transforme la façon dont les entreprises gèrent leurs employés. Grâce à ses fonctionnalités d'automatisation des demandes de congés, d'horaires et de gestion des équipes, les responsables qui utilisent cette application de gestion d'horaires gagnent du temps par rapport à l'exécution manuelle de ces tâches.

ZoomShift meilleures fonctionnalités

Forfaits et permutations en toute simplicité

Il dispose d'une version d'application mobile de planification

Créez et gérez simultanément les horaires des travailleurs

Alarme de rappels pour les réunions

Essai gratuit robuste

Fonctionnalité de pointeuse

Limites de ZoomShift

Pas beaucoup de fonctionnalités personnalisables par rapport à d'autres applications de planification des employés

Aucun forfait gratuit n'est disponible pour cette application de planification

Prix de ZoomShift

Starter: 2$/membre de l'équipe/mois

2$/membre de l'équipe/mois Premium: 4$/membre de l'équipe/mois

4$/membre de l'équipe/mois Enterprise: Planifiez une démonstration pour obtenir une tarification personnalisée

Évaluation des clients ZoomShift

G2: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.5/5 (90+ avis)

7. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sAuxPwXhAzwWvkUkizMMka-1200-80.png Tableau de bord de Calendly /$$img/

via Calendly Calendly est une application de planification du travail qui aide les équipes à planifier et à programmer des réunions de manière efficace. L'application permet aux gens de réserver des réunions facilement en vérifiant la disponibilité des employés sur le calendrier de l'autre partie, ce qui réduit les e-mails de va-et-vient à la recherche du moment parfait. Calendly permet également aux utilisateurs de limiter le nombre d'évènements programmés pour la journée, d'ajouter un temps tampon et de contrôler la durée des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Liens de programmation personnalisés

Intégrations transparentes avec divers outils de travail comme Zoom, Salesforce, HubSpot, etc

Possibilité d'ajuster les réunions en fonction de la disponibilité des employés

Facilité de réservation des réunions via un calendrier partagé

Forte intégration avec Google Agenda

Essai gratuit et forfait de base gratuit disponibles

Limites de Calendly

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur la version mobile

Difficulté à modifier en cours des réunions ponctuelles

Prix de Calendly

Basic: Toujours gratuit

Toujours gratuit Essentiel: $8/place/mois

$8/place/mois Professionnel: $12/place/mois

$12/place/mois Teams: $16/place/mois

Les évaluations des clients de Calendly

G2: 4.7/5 ( 1800+ commentaires)

4.7/5 ( 1800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2700+ commentaires)

8. Temps de travail

via Fronde Sling est une application de planification des employés qui aide les organisations à suivre les quarts de travail de leurs employés, à augmenter la productivité et à réduire l'absentéisme. Grâce à sa fonctionnalité de communication d'équipe en interne, vos employés sont prêts à enregistrer un pic de productivité significatif.

Les meilleures fonctionnalités de Sling

Messagerie in-app pour les membres de l'équipe

Plateforme très intuitive

Facilité de délégation des tâches

Suivi du temps de travail des employés en toute transparence

Limites de Sling

Surcharge de notifications

Difficulté à filtrer les discussions

Prix de Sling

Free: 0 $

0 $ Premium: 1,70 $/utilisateur/mois

1,70 $/utilisateur/mois Business: 3,40 $/utilisateur/mois

Évaluation des clients de Sling

G2: 4.4/5 (80+ reviews)

4.4/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (130+ avis)

10. 7 équipes

via 7shifts 7Shifts est une application de planification pour les restaurants afin de fonctionner plus efficacement avec une planification intuitive et un suivi du temps pour rationaliser la communication et optimiser les résultats. 7Shifts agit comme un restaurant tout-en-un plateforme de gestion des employés -de l'embauche et de la formation du personnel à la planification et à la gestion du travail.

Les meilleures fonctionnalités de 7shifts

Communication dans l'application

Assistance client réactive

Suivi des horaires des employés

Facilité de planification des quarts de travail et des demandes de congés

Limites de 7shifts

Pas de bouton de modification en cours

Fonctionnalités limitées du plan de travail dans le forfait gratuit

Prix de 7shifts

Comp: Gratuit

Gratuit Entrée: 29,99 $/mois/emplacement (maximum de 30 employés)

29,99 $/mois/emplacement (maximum de 30 employés) Mon travail: 69,99 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés

69,99 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés Gourmet: $135/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés

7shifts évaluations des clients

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1100+ avis)

Adoptez une application de planification du travail pour booster la productivité de votre équipe

Dans le domaine des applications de planification du travail, ClickUp est le roi ! Son interface intuitive simplifie les tâches, assure une collaboration sans faille et permet une planification du travail inégalée. Avec ClickUp, les organisations sont en mesure de libérer la productivité et l'harmonie du flux de travail. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !