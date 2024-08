10 meilleures applications de calendrier partagé pour connecter les équipes en 2024

Dans l'environnement de travail actuel, qui évolue rapidement, une collaboration et une communication efficaces sont essentielles à la réussite d'une équipe ou d'une organisation. Avec l'essor du travail à distance et des équipes distribuées, le suivi des horaires et des délais est un véritable défi. 🕕

Les applications de calendrier partagé éliminent la lourde tâche de coordonner les horaires pour les grandes équipes ou les équipes interfonctionnelles. Au lieu d'envoyer directement un message à chaque membre du groupe pour vérifier sa disponibilité à travers les fuseaux horaires, les équipes peuvent se connecter au calendrier partagé, voir la disponibilité des uns et des autres et réserver les blocs disponibles sans causer d'interruptions.

Ce guide présente les meilleures applications de calendrier partagé du marché et les fonctionnalités indispensables pour améliorer la productivité des équipes !

Que rechercher dans une application de calendrier d'équipe partagé ?

Malgré nos meilleures intentions, des tâches apparemment mineures peuvent toujours nous échapper et nous laisser un sentiment d'accablement. Mais avec les applications de calendrier partagé, les équipes peuvent voir sur quoi les autres travaillent, quelles réunions sont prévues et quelles échéances approchent. ⏳

Voici six caractéristiques clés d'une application de calendrier partagé à prendre en compte :

Outils de gestion de projet pour s'intégrer facilement aux systèmes de messagerie, aux listes de tâches et aux flux de travail de l'équipe

pour s'intégrer facilement aux systèmes de messagerie, aux listes de tâches et aux flux de travail de l'équipe Une fonctionnalité d'invitations et d'autorisations pour personnaliser les niveaux d'accès et d'autorisation en fonction des rôles et des responsabilités

pour personnaliser les niveaux d'accès et d'autorisation en fonction des rôles et des responsabilités La configuration d'événements récurrents pour organiser des réunions, des échéances et d'autres dates répétitives

pour organiser des réunions, des échéances et d'autres dates répétitives Notifications pour envoyer des alertes en temps voulu lorsque les échéances sont proches ou lorsque les événements sont mis à jour

pour envoyer des alertes en temps voulu lorsque les échéances sont proches ou lorsque les événements sont mis à jour Plusieurs vues du calendrier telles que le jour, la semaine, le mois et l'agenda pour la personnalisation

telles que le jour, la semaine, le mois et l'agenda pour la personnalisation Analyses en temps réel pour connaître les performances et la productivité des membres de l'équipe en rapport avec les événements du calendrier

Apprenez comment faire un calendrier calendrier de gestion de projet !

Les 10 meilleures applications de calendrier partagé pour les équipes en 2024

1.

Cliquez sur

Gérez votre travail et organisez des réunions directement à partir de l'affichage du calendrier dans ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec 15 possibilités de personnalisation, y compris Vue du calendrier ClickUp clickUp Calendar View est un outil qui permet aux équipes de rester sur la même longueur d'onde. En quelques clics, vous pouvez visualiser vos réunions, tâches et activités par jour, par semaine ou par mois pour obtenir une vue d'ensemble détaillée ou de haut niveau du travail de votre équipe.

Allez encore plus loin en personnalisant les vues de votre calendrier personnel ou de celui de votre équipe !

Activez le Me Mode pour afficher les commentaires, les sous-tâches et les éléments de la liste de contrôle qui vous ont été attribués pour une action rapide

pour afficher les commentaires, les sous-tâches et les éléments de la liste de contrôle qui vous ont été attribués pour une action rapide Créez des filtres pour afficher les tâches qui répondent à vos critères spécifiques

pour afficher les tâches qui répondent à vos critères spécifiques Modifiez les paramètres de la carte de tâche pour afficher les assignés, la priorité, le temps de suivi, etc

Ce niveau d'organisation permet aux équipes de réduire le désordre tout en planifiant leur journée, leur semaine ou leur mois à l'avance !

ClickUp meilleures caractéristiques

Essayez

Modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp

pour améliorer la collaboration et rationaliser la planification grâce à un calendrier partagé. Avec le calendrier partagé de ClickUp, vous pouvez facilement coordonner et aligner les horaires avec les membres de votre équipe ou vos clients.

Limites de ClickUp

Un si grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise :

Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Google Agenda

via

Espace de travail Google

L'espace de travail

Calendrier Google

est un outil de planification en ligne gratuit. Grâce à la possibilité de créer plusieurs calendriers pour différents cas d'utilisation, les équipes peuvent facilement suivre les événements importants, les réunions et les échéances.

La fonction Salles de Google Agenda permet aux équipes de réserver rapidement et facilement des salles de conférence et d'autres espaces partagés pour des réunions productives et des activités de groupe. Outre la réservation de ressources physiques telles que des salles de conférence et des sièges, Google Agenda fournit une vue actualisée des membres de l'équipe qui ont des conflits d'horaire et vous permet d'accéder à des espaces de réunion virtuels dans l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Horloge mondiale pour connaître les disponibilités des membres de l'équipe dans différents fuseaux horaires

Créneaux de rendez-vous sous Heures de bureau pour indiquer les disponibilités

Vue du jour, de la semaine, du mois, de l'année, du calendrier ou de 4 jours

Recherche avancée pour trouver des contacts et des événements

Salles de réunion pour des événements spécifiques

Limitations de Google Calendar

L'affichage des tâches et d'autres éléments peut s'avérer difficile, l'interface étant quelque peu désorganisée

Certaines fonctionnalités, telles que l'affichage du calendrier, sont quelque peu cachées

Prix de Google Agenda

L'utilisation de Google Agenda est gratuite avec un compte Gmail

G2 : N/A

: N/A Capterra : 4.8/5 (2 000+ commentaires)

3. Calendly

via

Calendly

Calendly est une plateforme de planification et de rendez-vous conçue pour aider les équipes à

à rationaliser le processus

d'organiser des réunions. Avec Calendly, les utilisateurs peuvent rapidement créer des calendriers avec leurs propres préférences de disponibilité et accéder à des fonctions intégrées telles que les rappels automatiques et les confirmations de réunion. Cela permet de réduire le nombre de courriels et d'appels de planification qui prennent du temps. Calendly offre également un certain nombre d'options de personnalisation afin que les utilisateurs puissent adapter leurs calendriers à leurs besoins et préférences uniques.

Son interface utilisateur intuitive, basée sur le principe du glisser-déposer, facilite la mise en place d'événements pour plusieurs personnes. De plus, Calendly offre plusieurs vues de calendrier, y compris des plans quotidiens et hebdomadaires, pour permettre aux utilisateurs d'organiser facilement leur emploi du temps !

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Entretiens en plusieurs étapes pour personnaliser les flux de travail de recrutement en fonction des types d'entretiens, de l'ordre souhaité des personnes interrogées et des pauses

Intégrations pour connecter Calendly à d'autres plateformes et outils ainsi qu'à vos flux de travail existants

Gestion administrative dans une vue centralisée pour rationaliser les processus

Personnalisation du profil de l'utilisateur et capacités de marquage

Rapports détaillés pour visualiser les mesures

Limitations de Calendly

Les paramètres sont cachés dans des sous-sections, ce qui rend la navigation difficile

La version de base est limitée

Prix de Calendly

Plan de base : Gratuit pour tous les utilisateurs

: Gratuit pour tous les utilisateurs plan de base : gratuit pour chaque utilisateur Plan de base : gratuit pour chaque utilisateur Plan essentiel : gratuit pour chaque utilisateur 8 $ par siège et par mois

Plan de base Plan essentiel : gratuit pour chaque utilisateur 8 $ par siège et par mois Professionnel : 12 $ par siège et par mois

: 12 $ par siège et par mois Équipes : 16 $ par siège par mois

: 16 $ par siège par mois Entreprise : Contactez Calendly pour plus de détails

Calendly ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (1 200+ commentaires)

: 4.7/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1,900+ commentaires)

4. Perspectives

via

Calendrier Microsoft Outlook

La fonction calendrier de Microsoft Outlook aide les équipes à organiser des réunions en fournissant un emplacement central pour visualiser la disponibilité des membres de l'équipe, la possibilité de programmer rapidement de nouvelles réunions et la possibilité de suivre facilement les événements.

Outlook offre également des outils pour

le suivi des tâches

et la gestion des contacts. Il offre aux utilisateurs de puissantes fonctionnalités de reporting, telles que la génération de rapports sur les tâches et les activités au sein de plusieurs équipes.

Outlook s'intègre facilement à d'autres applications Office, telles que Word et Teams, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent rationaliser leurs flux de travail quotidiens dans l'écosystème de Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités d'Outlook

Horaires de groupe pour visualiser des départements ou des salles de conférence spécifiques au sein de l'organisation

Tableau de bord tout-en-un pour planifier des réunions, consulter des contacts et fixer des rendez-vous

Bouton de partage de calendrier pour transmettre des calendriers entiers à des équipes

Vues superposées pour identifier facilement les conflits d'horaire

Programmation des courriels pour envoyer des courriels à des heures précises

Limitations d'Outlook

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter l'intégration d'un serveur Exchange

Une connexion en ligne est nécessaire pour la version gratuite

Prix d'Outlook

Microsoft Outlook Calendar est gratuit avec un compte Microsoft

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

5. Asana

via

Asana

Asana est un

logiciel de gestion de projet

offrant une gamme de fonctionnalités conçues pour aider les équipes à rester organisées et productives. Les formats mensuel et hebdomadaire de l'affichage du calendrier offrent une vue d'ensemble simplifiée des réunions et des rendez-vous importants, de sorte que les équipes peuvent prévisualiser chaque événement important.

Ses fonctions personnalisables permettent aux utilisateurs de filtrer la vue par membre de l'équipe, par projet ou par statut de tâche, ce qui constitue un moyen pratique de hiérarchiser les tâches. Les fonctionnalités de gestion des réunions d'Asana facilitent la collaboration entre les équipes et permettent à chacun de rester synchronisé.

Cela permet une communication transparente entre les membres de l'équipe afin que chacun sache ce que l'on attend de lui.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Intégrations : Vous pouvez connecter Asana à de nombreuses solutions, notamment Outlook, Google Calendar, iCal, etc

Recherche avancée pour voir tout le travail et les échéances attribués en fonction des tâches ou des contacts

Fonctionnalité de glisser-déposer pour mettre à jour facilement les échéances de chaque tâche

Vues calendrier et liste pour organiser les tâches en fonction de la date d'échéance

vue du calendrier sur 7 jours pour organiser les tâches tout au long de la semaine

Limitations d'Asana

Pas idéal pour les projets complexes avec plusieurs flux de travail (trouvez une solution flexible avec Alternatives à Asana )

Asana est plus cher que d'autres options de calendrier, et de nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles gratuitement sur d'autres plateformes

Prix d'Asana

De base : Version gratuite

: Version gratuite Premium : 10,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

: 10,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

: 24,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Entreprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (9 200+ commentaires)

: 4.3/5 (9 200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (11 900+ avis)

6. Plan Toggl

via

Plan Toggl

Toggl Plan est un logiciel de gestion de projet qui combine les fonctionnalités de planification et de suivi des tâches avec une interface utilisateur intuitive pour aider les équipes à rester organisées. Grâce à sa fonction de calendrier, les utilisateurs peuvent fixer des échéances, suivre l'avancement des travaux et contrôler les progrès de leur équipe, le tout en un seul coup d'œil.

Grâce au suivi du temps, les utilisateurs ont la possibilité de mesurer la durée des tâches et d'adapter leurs plans en conséquence. Le système de calendrier permet

d'optimiser leur flux de travail

en analysant les performances passées et en procédant à des changements rapides pour respecter les délais sans sacrifier d'autres tâches.

De plus, les membres de l'équipe peuvent facilement collaborer entre eux, en fixant des étapes et en partageant leurs progrès avec l'équipe !

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Plan

Les pièces jointes, les commentaires et les listes de contrôle sont regroupés en un seul endroit pour une collaboration efficace

Vues mensuelles, trimestrielles ou annuelles pour gérer la charge de travail de l'équipe

Planification par glisser-déposer sur les calendriers existants

Vue d'ensemble du calendrier pour planifier facilement les réunions

Tâches flexibles permettant d'ajouter autant de détails que nécessaire

Limitations de Toggl Plan

L'accès à toutes les fonctionnalités de l'application peut s'avérer plus difficile que pour la version Web

Pas de dépendances de tâches (voirAlternatives à Toggl)

Prix du plan Toggl

Équipe : 8$ par utilisateur et par mois

: 8$ par utilisateur et par mois Entreprise : 13,35 $ par utilisateur et par mois

Toggl Plan ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

7. Dans le sens des aiguilles d'une montre

via Dans le sens des aiguilles d'une montre Le sens des aiguilles d'une montre est un application de calendrier en ligne conçue pour aider les équipes à rester concentrées et productives. L'une de ses principales caractéristiques est sa capacité à créer des blocs de travail ininterrompus Temps de concentration à travers les calendriers. Le temps de concentration offre à chacun le temps et l'espace nécessaires pour travailler sur des tâches individuelles.

Avec Clockwise, vous pouvez facilement vous coordonner avec les membres de votre équipe et programmer des blocs de temps ininterrompus pour un travail ciblé. Cela permet de rester productif et d'éviter les distractions, même lorsque vous travaillez sur un projet collaboratif.

Meilleures caractéristiques de Clockwise

Surveillance de la bande passante de l'équipe pour identifier les problèmes liés aux temps de concentration et à la disponibilité

Intégrations pour se connecter à d'autres outils de productivité, tels que Slack et Zoom

Fonctionnalités de l'assistant personnel pour gérer le temps avec les pauses déjeuner et les temps de déplacement

Planification AI pour aider à déplacer les réunions aux moments les plus efficaces

Temps de concentration pour minimiser les distractions et améliorer la productivité

Limitations dans le sens des aiguilles d'une montre

La conception simpliste empêche les cas d'utilisation plus avancés

Les fonctionnalités sont limitées dans la version gratuite

Prix de Clockwise

Version gratuite

Équipes : 6,75 $ par utilisateur et par mois

: 6,75 $ par utilisateur et par mois Entreprises : 11,50 $ par utilisateur et par mois

: 11,50 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez Clockwise pour plus de détails

G2 : 4.8/5 (30+ commentaires)

: 4.8/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (5+ commentaires)

8. Any.do

via Tout.fait Any.do est une application de liste de tâches permettant aux utilisateurs d'organiser leurs tâches personnelles et leurs projets d'équipe. Elle facilite la collaboration sur les processus de travail quotidiens, en facilitant le suivi des progrès.

Sa fonction de calendrier aide les équipes à planifier des événements tout au long de la journée, de la semaine ou du mois. Cette fonction simplifie la gestion des calendriers de tous les membres de l'équipe étapes du projet et les réunions ne sont pas négligées.

La plateforme Any.do peut être synchronisée avec d'autres systèmes de gestion de projet outils de gestion de projet pour rendre le partage des calendriers et la gestion du travail encore plus utiles.

Les meilleures caractéristiques de Any.do

Intégrations avec d'autres calendriers tels que iCloud Calendar, Google Calendar app, et Microsoft Outlook Calendar

Gestion des événements pour combiner les réunions d'affaires et les événements sociaux dans une seule application de calendrier

Widget d'écran d'accueil pour organiser toutes les listes de tâches,listes des avantages et des inconvénientset les événements du calendrier sur les appareils mobiles

Flux de travail personnalisés pourgérer les planificateurs quotidiens et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde

Rappels pour chaque événement du calendrier et de la liste de tâches

Limites de Any.do

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches par rapport à d'autres applications de calendrier partagé

Des tableaux de tâches séparés sont nécessaires pour les sous-tâches

Prix d'Any.do

Gratuit version

Premium : 3$ par utilisateur et par mois

: 3$ par utilisateur et par mois Équipes : 5$ par utilisateur et par mois

G2 : 4.1/5 (190+ commentaires)

: 4.1/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (130+ commentaires)

9. TeamUp

via TeamUp TeamUp est une application de calendrier partagé qui combine les calendriers de plusieurs sources et applications pour fournir aux équipes une vue consolidée des emplois du temps de chacun. Grâce à ses champs personnalisés filtrables et triables, TeamUp aide les utilisateurs à organiser des informations multidimensionnelles, facilitant ainsi la gestion des tâches et des événements.

L'outil offre 11 vues différentes du calendrier, y compris une vue de l'année et des tableaux. Qu'il s'agisse de planifier les mois à venir, d'organiser les tâches à venir ou simplement d'avoir une vue d'ensemble, les équipes peuvent visualiser leur emploi du temps de différentes manières !

TeamUp meilleures caractéristiques

Champs personnalisés pour organiser les informations dans plusieurs catégories, telles que les choix, le texte et les nombres

Liens de partage pour envoyer des liens de calendrier à tout le monde, y compris aux non-utilisateurs

Sous-calendriers à code couleur pour gérer tous les événements et les tâches dans des dossiers

11 vues de calendrier, y compris des vues par année et par tableau

Niveaux d'autorisation d'accès pour le partage des calendriers

Limitations de TeamUp

Les vues du calendrier dans les applications mobiles sont limitées à la liste, au jour, à la semaine et au mois

Nécessite des intégrations avec une application de gestion de projet pour optimiser l'utilisation

Prix de TeamUp

**Plan gratuit

Plus : 10 $ par mois et par calendrier

: 10 $ par mois et par calendrier Pro : 25 $ par mois par calendrier

: 25 $ par mois par calendrier Affaires : 60 $ par mois et par calendrier

G2 : 4.6/5 (140+ commentaires)

: 4.6/5 (140+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (40+ commentaires)

10. Calendrier Apple

via Calendrier Apple Apple Calendar est une application de calendrier numérique au design épuré et moderne qui vous permet de suivre facilement vos rendez-vous et vos événements. Vous pouvez configurer des alertes et partager vos calendriers et vos événements avec vos amis, les membres de votre famille et vos équipes.

Les événements peuvent être codés par couleur en fonction de la catégorie de votre choix afin de visualiser votre emploi du temps en un coup d'œil. Vous pouvez synchroniser vos calendriers avec d'autres services tels que Google Calendar ou Microsoft Outlook, ce qui vous permet de rester organisé plus facilement !

Meilleures caractéristiques du calendrier Apple

Plusieurs comptes sous une seule vue du calendrier pour gérer tous les événements et rendez-vous

Rappels et notifications pour savoir quand partir pour un événement

Connexion à Apple Maps pour afficher les adresses des lieux physiques

Code couleur pour visualiser le type d'événement d'un seul coup d'œil

Option d'appel vidéo FaceTime pour tout événement

Limitations de l'agenda Apple

Manque d'options de personnalisation et d'intégration pour gérer des projets complexes ou des plannings de groupe

Les membres de l'équipe qui n'ont pas d'appareil Apple ne peuvent pas utiliser le calendrier iCloud

Prix du calendrier Apple

Apple Calendar est gratuit sur les appareils Apple

G2 : 4/5 (160+ commentaires)

: 4/5 (160+ commentaires) Capterra : N/A

Calendriers partagés dans ClickUp : La clé d'une gestion du temps efficace

Prenez le contrôle de la coordination et de la productivité de votre équipe avec ClickUp ! Nos calendriers partagés offrent à tous les membres de l'équipe une vision claire des tâches à venir, ce qui permet de maintenir les canaux de communication ouverts et d'éviter toute perte de temps due à des erreurs de communication. 💬

Avec des outils visuels qui gardent tout en ordre, vous pouvez tenir votre équipe informée avec des mises à jour en temps réel et mieux gérer leurs charges de travail afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !