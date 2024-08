10 Meilleures alternatives et concurrents de Calendly en 2024

Si vous avez déjà eu à planifier une réunion avec quelqu'un, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Calendly. Il est devenu l'un des outils les plus populaires pour la prise de rendez-vous ces dernières années, grâce à sa facilité d'utilisation.

Cette fonctionnalité n'est cependant pas propre à Calendly. Il existe de nombreuses alternatives et concurrents à Calendly qui offrent une expérience similaire, voire meilleure, tant pour vous que pour vos clients potentiels.

Si vous cherchez une alternative à Calendly, vous êtes entre de bonnes mains. Installez-vous confortablement, détendez-vous et consultez notre liste restreinte des meilleures options à explorer en 2024 et au-delà. 📅

Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly est un outil populaire de prise de rendez-vous en ligne que vous pouvez utiliser pour planifier des appels, des réunions et des rendez-vous. Le logiciel permet de créer facilement une page de réservation, de la synchroniser avec votre calendrier et de la partager avec des clients potentiels ou existants afin qu'ils puissent réserver directement.

via Calendly Les petites entreprises, les agences et les indépendants utilisent l'application meilleures applications de planification comme Calendly pour simplifier le processus de prise de rendez-vous. Elle permet d'économiser du temps, de l'énergie et des communications inutiles, afin de rationaliser l'ensemble du processus de préparation des réunions pour toutes les personnes concernées.

Calendly envoie également des rappels sur le logiciel de prise de rendez-vous, de sorte que plus personne ne manque une réunion. De plus, il y a Intégrations Calendly qui relient l'application de planification à d'autres outils populaires pour planifier des rendez-vous et des réunions de groupe.

Que rechercher dans une alternative à Calendly ?

Les outils tels que Calendly sont conçus pour éviter les allers-retours lors de la planification de réunions ou d'appels. Toute alternative à Calendly devrait inclure les mêmes fonctionnalités de base, ainsi que celles que vous souhaitez ajouter à votre boîte à outils.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Calendly :

Fonctionnalités: L'application possède-t-elle les fonctionnalités dont vous avez besoin ? Ajoute-t-elle de nouvelles fonctionnalités ?

L'application possède-t-elle les fonctionnalités dont vous avez besoin ? Ajoute-t-elle de nouvelles fonctionnalités ? Convivialité: Le logiciel est-il facile à utiliser ? Les membres de votre équipe peuvent-ils apprendre à l'utiliser rapidement ?

Le logiciel est-il facile à utiliser ? Les membres de votre équipe peuvent-ils apprendre à l'utiliser rapidement ? Intégration: L'outil s'intègre-t-il à d'autres outils que vous utilisez déjà ? Pouvez-vous étendre les fonctionnalités grâce à des intégrations intégrées ou tierces ?

L'outil s'intègre-t-il à d'autres outils que vous utilisez déjà ? Pouvez-vous étendre les fonctionnalités grâce à des intégrations intégrées ou tierces ? partage: Est-il facile de partager votre page de réservation ou votre lien avec d'autres personnes ? Pouvez-vous l'intégrer à votre site web ?

Est-il facile de partager votre page de réservation ou votre lien avec d'autres personnes ? Pouvez-vous l'intégrer à votre site web ? Options de paiement: Pouvez-vous fixer des rendez-vous payants ? Fonctionne-t-il avec Stripe, PayPal, Square ou un autre processeur ?

Pouvez-vous fixer des rendez-vous payants ? Fonctionne-t-il avec Stripe, PayPal, Square ou un autre processeur ? L'expérience de l'utilisateur final: L'application est-elle facile à utiliser pour vos clients ?

L'application est-elle facile à utiliser pour vos clients ? Plans tarifaires : Existe-t-il un plan gratuit ? Pouvez-vous utiliser la version gratuite ou avez-vous besoin d'un plan premium pour les fonctionnalités dont vous avez besoin ?

L'application meilleure application de calendrier pour vous dépendra de votre objectif ou de votre but. Décidez de ce qui compte le plus pour vous, puis passez en revue nos meilleures alternatives à Calendly pour trouver votre bonheur.

Les 10 meilleures alternatives à Calendly à utiliser en 2024

Il existe des centaines d'outils qui proposent des calendriers, des formulaires en ligne ou une combinaison des deux et qui prétendent faciliter le processus de prise de rendez-vous.

Voici la crème de la crème : notre sélection des meilleures alternatives à Calendly que vous devriez envisager d'utiliser dans votre entreprise cette année.

Utilisez la vue du calendrier de ClickUp pour voir vos tâches par semaine et par mois

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Calendly. Connu comme un moteur de productivité, ClickUp a également beaucoup à offrir aux équipes qui souhaitent une manière plus rationnelle d'organiser et de visualiser les rendez-vous, les réunions et les appels.

Gardez un œil sur votre emploi du temps avec L'affichage du calendrier de ClickUp à partir de la version web ou de l'application mobile. Visualisez toutes vos tâches, rendez-vous et réunions en un seul endroit. Vous pouvez afficher des calendriers, visualiser vos gestion de la charge de travail et partagez votre calendrier publiquement avec les membres de votre équipe ou le reste du monde.

L'affichage du calendrier de ClickUp se connecte également de manière transparente à votre calendrier Google, afin que vous ne manquiez rien.

Lorsqu'il s'agit de prendre des réservations et de planifier des réunions, utilisez Formulaires ClickUp pour faire le gros du travail. Créez des formulaires conviviaux qui acheminent automatiquement les réponses au bon membre de l'équipe. Personnalisez vos champs de capture de données et utilisez la logique conditionnelle pour améliorer l'expérience de réservation.

Passez de la vue tableau polyvalente de ClickUp 3.0 à la vue calendrier pour visualiser au mieux tout votre travail

Une fois ces réponses reçues, vous pouvez les convertir automatiquement en Tâches ClickUp . ClickUp a été conçu pour planification des tâches et la gestion du temps, afin que vous et votre équipe puissiez gérer les rendez-vous et l'ensemble du processus client en un seul endroit.

L'un des grands avantages de ClickUp est que la plateforme est personnalisable, mais nous disposons également d'une immense bibliothèque de modèles préfabriqués, notamment modèles de gestion du temps si vous souhaitez démarrer rapidement.

Les modèles de bibliothèque d'intégrations vous permet également d'étendre les avantages de l'utilisation de ClickUp à d'autres applications de votre boîte à outils, comme HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack et Zoom. Connectez-vous avec encore plus d'applications grâce à Zapier et débloquez des fonctionnalités avancées avec plus de 1 000 outils.

Si vous n'êtes pas encore prêt à dire adieu à Calendly, vous serez heureux d'apprendre que ClickUp dispose d'une fonction intégrée de gestion de l'agenda Intégration de Calendly afin que vous puissiez profiter du meilleur des deux outils en un seul endroit. 🤩

ClickUp meilleures caractéristiques

Planifiez votre emploi du temps dans votre calendrier, puis partagez-le facilement avec d'autres personnes

Planifiez, organisez et suivez les progrès grâce à des outils intégréslogiciel de gestion des tâches intégré* Utilisez ClickUp Forms pour créer des formulaires de réservation et de rendez-vous personnalisés

Convertissez les réponses aux formulaires en tâches afin que votre équipe ne manque aucune opportunité

Bénéficiez d'intégrations transparentes avec d'autres outils dans votre flux de travail

Limitations de ClickUp

En raison du nombre d'options de personnalisation disponibles, certains utilisateurs peuvent trouver ClickUp accablant au début

Bien que vous puissiez prendre des réservations et gérer votre calendrier avec ClickUp, il ne fonctionne pas exactement de la même manière que Calendly. Si vous préférez le processus de réservation de Calendly, vous pouvez intégrer votre compte Calendly à ClickUp

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par espace de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Google Agenda

via Calendrier Google Tout le monde ou presque connaît Google Calendar, qui est devenu l'un des outils de référence pour les particuliers et les entreprises. À l'intérieur de Espace de travail Google avec Google Workspace, Google Agenda devient encore plus utile, avec des outils et des fonctionnalités qui le transforment en un système intégré de planification des rendez-vous capable de rivaliser avec Calendly. 📆

Le logiciel de prise de rendez-vous est un incontournable pour les entreprises qui souhaitent disposer d'outils de planification populaires fonctionnant au sein de plusieurs équipes.

Meilleures fonctionnalités de Google Calendar

Définissez la disponibilité de vos rendez-vous en fonction de vos paramètres Google Calendar

Personnalisez les plages horaires et la durée des rendez-vous (idéal pour les réunions de groupe)

Partagez votre page de réservation professionnelle avec un lien ou intégrez-la à votre site web

Limitations de Google Calendar

Les pages de prise de rendez-vous ne sont actuellement pas disponibles sur le niveau le plus abordable de Google Workspace, Business Starter

Si vous utilisez déjà un autre écosystème, comme Office 365 de Microsoft, il n'est peut-être pas nécessaire d'investir dans Google Workspace

Tarifs de Google Agenda

Google Agenda est inclus dans les offres Google Workspace :

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour connaître les tarifs

Il n'existe pas de système d'évaluation distinct pour Google Agenda, mais voici comment Google Workspace est globalement évalué par les utilisateurs :

G2: 4.6/5 (40 000+ commentaires)

4.6/5 (40 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (15 100+ avis)

3. Gribouille

via Gribouille Doodle est un outil en ligne qui a rapidement gagné en popularité grâce à sa fonction de planification de réunions de groupe, mais il dispose désormais d'un outil de page de réservation qui pourrait remplacer Calendly pour vous. L'outil de planification de groupe et de prise de rendez-vous s'intègre à l'outil de calendrier de votre choix pour afficher les disponibilités et les types de réunions, et permettre à d'autres personnes de réserver des créneaux horaires avec vous. ✏️

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Définissez les heures pendant lesquelles vous êtes disponible sur votre page de réservation

Personnalisez le nombre de réservations que vous pouvez prendre par jour ou ajoutez des périodes tampons

Envoyez des rappels à vos clients pour qu'ils ne manquent pas leur rendez-vous

Limitations de Doodle

Certains utilisateurs expriment leur frustration lorsqu'ils essaient de planifier des réunions ou des appels avec des personnes situées dans des fuseaux horaires différents

Doodle n'a pas de calendrier intégré, vous devez donc le relier à votre calendrier Google ou Microsoft Office 365

Prix de Doodle

**Gratuit

Pro: $6.95/mois par utilisateur, payé annuellement

$6.95/mois par utilisateur, payé annuellement Equipe: $8.95/mois par utilisateur, payé annuellement

$8.95/mois par utilisateur, payé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,700+ commentaires)

4. Setmore

via Setmore Setmore est un logiciel gratuit de planification de rendez-vous en ligne qui fonctionne comme une alternative à Calendly. L'application vous permet de prendre des réservations en ligne, d'envoyer des rappels et de gérer les paiements, ce qui en fait une bonne option pour les entreprises, les agences et les indépendants qui souhaitent héberger des appels ou des réunions payants. 📞

Setmore meilleures fonctionnalités

Créez et personnalisez votre page de réservation en ligne avec des logos, des flux de médias sociaux et des commentaires

Ajouterdes outils de réunion en ligne comme les liens de réunion vidéo Zoom ou Teleport pour les rendez-vous en un seul clic

Accepter des paiements en ligne pour vos réunions ou appels

Limites de Setmore

Certains utilisateurs souhaiteraient que les options de personnalisation soient plus souples, par exemple pour afficher les disponibilités pour un seul jour plutôt que pour toute la semaine

Les niveaux d'autorisation ne sont peut-être pas assez personnalisés pour certains utilisateurs qui souhaitent que les assistants planifient pour eux mais n'aient pas la possibilité de rejeter ou de rembourser les réservations

Prix de Setmore

**Gratuit

Pro: 5$/mois par utilisateur, payé annuellement (maximum de deux utilisateurs)

5$/mois par utilisateur, payé annuellement (maximum de deux utilisateurs) Team: 5$/mois par utilisateur, payé annuellement (nombre d'utilisateurs illimité)

G2: 4.5/5 (200+ reviews)

4.5/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (900+ avis)

5. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling Acuity Scheduling est un outil populaire de planification des clients de l'équipe de Squarespace. Avec Acuity Scheduling, vous pouvez prendre des réservations, gérer les paiements en toute sécurité et utiliser les services de l'automatisation du flux de travail pour améliorer votre processus de rendez-vous du début à la fin. 📝

Les meilleures caractéristiques d'Acuity Scheduling

Définissez votre disponibilité et personnalisez le moment et la manière dont les clients peuvent prendre rendez-vous avec vous afin que vous puissiezprioriser votre travail* Permettre aux clients de planifier, de modifier ou d'annuler leurs propres rendez-vous, et leur envoyer des rappels par SMS

Proposez des abonnements récurrents pour les membres ou les cours, acceptez les dépôts et stockez les détails de la carte en toute sécurité

Limitations d'Acuity Scheduling

Les utilisateurs suggèrent qu'il faut cliquer pour accepter les invitations du calendrier, au lieu que les événements soient automatiquement ajoutés au calendrier choisi

Certains utilisateurs souhaiteraient que la page de réservation soit plus facile à personnaliser en fonction de leurs besoins en matière de programmation

Prix d'Acuity Scheduling

**16$/mois pour un utilisateur, payé annuellement

En croissance: 27$/mois pour un maximum de six utilisateurs, payé annuellement

27$/mois pour un maximum de six utilisateurs, payé annuellement Powerhouse: $49/mois pour un maximum de 36 utilisateurs, payé annuellement

Acuity Scheduling ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (5,500+ reviews)

6. YouCanBookMe

via YouCanBookMe YouCanBookMe est un outil de planification en ligne qui prétend placer l'expérience de l'utilisateur au centre de ses préoccupations. La plateforme permet de créer des formulaires de réservation personnalisés, de gérer les plages horaires disponibles et d'utiliser l'automatisation pour améliorer l'expérience client. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de YouCanBookMe

Prenez des rendez-vous de manière personnalisée, y compris des liens à usage unique, des réservations sur demande uniquement et des limites de réservation

Personnalisez votre page de réservation en prenant en charge différentes vues de disponibilité, devises, fuseaux horaires et langues

Envoyez des rappels, des courriels de suivi et des courriels de désistement qui correspondent à l'image de marque de votre entreprise

Limitations de YouCanBookMe

Certains utilisateurs estiment qu'il est difficile de personnaliser l'aspect et la convivialité de la page de réservation, y compris d'ajouter des logos d'entreprise

Vous ne pouvez plus intégrer YouCanBookMe aux calendriers Apple

Prix de YouCanBookMe

**Gratuit

Payé: $10.80/mois par calendrier, payé annuellement

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (300+ commentaires)

7. HubSpot Meeting Scheduler

via HubSpotHubSpot offre de nombreux outils et fonctionnalités gratuits pour les équipes de marketing et de vente, et leur planificateur de réunions est l'un d'entre eux.

Avec la solution gratuite de planification de réunions de HubSpot, vous pouvez afficher les disponibilités, réserver des réunions sans va-et-vient, gérer les réservations de réunions à la ronde et simplifier le processus de planification. 🐦

HubSpot Meeting Scheduler : les meilleures fonctionnalités

Intégrez votre calendrier ou votre planificateur de rendez-vous sur votre site web

Synchronisez automatiquement les réservations et les données avec votre HubSpot CRM

Intégration avec Google Calendar et Microsoft Office 365 Calendar

Limitations de HubSpot Meeting Scheduler

Les utilisateurs signalent que le planificateur ne fait la différence qu'entre "libre" et "occupé" et ne prend pas en compte d'autres statuts tels que "absent du bureau"

Certains utilisateurs suggèrent que l'option de masquer le logo HubSpot sur votre page de réservation est limitée aux plans pro les plus chers

Prix de HubSpot Meeting Scheduler

Vous pouvez accéder au planificateur de réunions dans le cadre des plans HubSpot Sales Hub suivants :

Gratuit

Starter: 18$/mois pour deux utilisateurs, payé annuellement (9$/mois par utilisateur supplémentaire)

18$/mois pour deux utilisateurs, payé annuellement (9$/mois par utilisateur supplémentaire) CRM Suite Starter: 240$/an pour deux utilisateurs, payé annuellement

240$/an pour deux utilisateurs, payé annuellement **Professionnel : à partir de 450 $/mois pour cinq utilisateurs, payé annuellement (90 $/mois par utilisateur supplémentaire)

**Entreprise : à partir de 1 500 $/mois pour 10 utilisateurs, paiement annuel

Le planificateur de réunions de HubSpot est inclus dans le Sales Hub. Voici les notes actuelles de HubSpot Sales Hub :

G2: 4.4/5 (10,800+ reviews)

4.4/5 (10,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

8. TimeTap

via TimeTap TimeTap est un outil de planification de réunions en ligne que vous pouvez utiliser pour gérer les réservations entre les membres du personnel, avec les clients et sur plusieurs sites. La plateforme vise à réduire les tâches administratives liées à l'organisation de réunions et comprend des fonctions utiles telles que des rappels automatiques de rendez-vous. ⚒️

Les meilleures caractéristiques de TimeTap

Bénéficiez d'une synchronisation bidirectionnelle de votre calendrier afin de ne pas avoir à mettre à jour manuellement votre calendrier TimeTap ou votre calendrier professionnel

Créez une liste d'attente automatisée pour vous aider à faire face aux annulations de dernière minute

Bénéficiez d'une estimation des temps de trajet grâce à l'intégration de Google Maps

Limitations de TimeTap

Certains utilisateurs ont regretté que les notifications en temps réel ne soient pas aussi efficaces qu'ils l'espéraient

Les options de personnalisation sont limitées, surtout par rapport à d'autres outils dans ce domaine

Prix de TimeTap

**Professionnel : à partir de 22,45 $/mois

Entreprise: À partir de 40,45 $/mois

À partir de 40,45 $/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

9. Jotform

via JotformJotform est connu pour ses capacités de création de formulaires simples mais efficaces, mais il peut également être utilisé comme une alternative à Calendly avec la fonction de prise de rendez-vous. Utilisez le modèle pour prendre des réservations en ligne, personnaliser les créneaux de rendez-vous et envoyer des rappels aux clients. 👀

Les meilleures caractéristiques de Jotform

Personnalisez les durées et les intervalles de vos créneaux de rendez-vous

Envoyez des courriels de rappel automatisés aux clients

Étendez les capacités de Jotform grâce à l'intégration de Google Calendar

Limites de Jotform

Certains utilisateurs souhaitent que Jotform dispose d'un système de calendrier intégré plus robuste

Avec autant de modèles et l'option de personnaliser votre expérience avec Jotform Apps, certains utilisateurs peuvent trouver l'expérience accablante

Prix de Jotform

**Gratuit

Bronze: 34$/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

34$/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Argent: 39 $/mois pour un utilisateur, facturation annuelle

39 $/mois pour un utilisateur, facturation annuelle Gold: 99$/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

99$/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,400+ reviews)

4.7/5 (2,400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,600+ reviews)

10. Picktime

via Picktime Picktime est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui inclut également la facturation, les rapports de vente, la gestion des clients et la gestion des équipes. Les équipes peuvent utiliser Picktime pour prendre des rendez-vous, des réservations de cours et des demandes d'équipement avec une page de réservation en ligne. 🌻

Les meilleures caractéristiques de Picktime

Créez un calendrier, puis personnalisez les règles pour qu'il corresponde à vos disponibilités

Prévenir automatiquement les clients des réservations à venir afin d'éviter les absences

Intégration avec les fournisseurs de vidéoconférence les plus populaires tels que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom

Limitations de Picktime

Selon les clients de certains utilisateurs, les options de notification en cas de changement de date ou d'heure sont limitées

Certains utilisateurs auraient souhaité davantage d'options de personnalisation pour le système de réservation

Prix de Picktime

**Gratuit

Débutant: 3$/mois par utilisateur, facturé annuellement

3$/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: À partir de 2,25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

Simplifiez le processus de planification avec ces alternatives à Calendly

Calendly est peut-être l'une des plateformes de planification en ligne les plus connues, mais il existe de nombreuses alternatives offrant les mêmes fonctionnalités ou une manière encore plus attrayante de prendre et de gérer des rendez-vous.

Ce guide vous aidera à trouver la solution qui vous convient le mieux, afin de simplifier le processus de prise de rendez-vous et de créer une meilleure expérience utilisateur pour vos clients.

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui ne se limite pas à un logiciel de prise de rendez-vous,

essayez gratuitement ClickUp

. Cette plateforme tout-en-un est remplie d'outils puissants qui vous permettent de gagner du temps et d'augmenter votre productivité, comme la gestion des tâches, le suivi des objectifs et la gestion de projets. ✨