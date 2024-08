25 meilleurs outils de productivité et applications logicielles en 2024

Vous avez du mal à tout faire ? Vous manquez de temps ? Trop de distractions ? Des systèmes déconnectés ?

Nous sommes tous passés par là : un enchevêtrement de tâches à faire dans un temps limité, des flux de travail compliqués ou désorganisés, et des distractions qui s'ajoutent à tout cela.

Bien qu'il soit impossible de se cloner et d'arrêter le temps, vous pouvez vous tourner vers des outils de productivité pour pirater votre temps et en faire plus en moins de temps ! 👩‍💻⚡️

Mais je comprends. Avec l'abondance d'outils de productivité disponibles, trouver celui qui répond à vos besoins peut être aussi difficile que de rester productif ! Que vous cherchiez à rester dans les tâches et à gérer votre temps efficacement ou à collaborer avec des équipes à distance, il y a certainement une application pour cela.

Alors, pour vous faire gagner de précieuses minutes (qui pourraient bien s'accumuler), j'ai fait quelques recherches et réduit la liste des 25 meilleurs outils de productivité disponibles aujourd'hui, pour que vous n'ayez pas à le faire. De applications de gestion des tâches aux outils de suivi du temps et plus encore, nous sommes sûrs que vous trouverez ce que vous cherchez dans ce tour d'horizon !

Mais d'abord, couvrons ce que vous devriez rechercher dans vos prochains outils de productivité. 👀

Qu'est-ce qu'un outil de productivité ?

Les outils de productivité sont des plateformes conçues pour aider les employés et les équipes à travailler plus efficacement. Les outils de productivité peuvent aider les utilisateurs à gérer les tâches, à rester organisés, collaborer avec les autres d'automatiser les tâches répétitives et de rationaliser les flux de travail.

Les 25 meilleurs outils de productivité en 2024

Il existe tellement d'outils de productivité - certains sont spécialisés dans l'aide à la gestion du temps, la réduction des distractions, l'organisation des tâches et la gestion de projet, tandis que d'autres visent à améliorer la collaboration, à connecter les équipes à distance et à accélérer les communications entre les départements et les équipes. (Et d'autres encore qui font tout cela à la fois ! 😉 )

Examinez bien chacun d'entre eux pour voir comment vous pouvez utiliser ces outils pour maximiser votre productivité, rester motivé et combler le fossé qui vous sépare de l'endroit où vous êtes et de l'endroit où vous devez être !

1. ClickUp

Meilleur outil de productivité et de gestion de projet tout-en-un

Programmer des réunions avec Calendly Calendly est un outil de productivité qui permet d'automatiser le processus de planification des rendez-vous et des réunions avec les clients et les membres de l'équipe.

Il s'intègre à votre Calendrier pour vérifier votre disponibilité et permet à d'autres personnes de planifier des rendez-vous avec vous en fonction des disponibilités que vous avez paramétrées. Il n'est donc plus nécessaire d'envoyer des e-mails ou de passer des appels téléphoniques pour planifier des rendez-vous, ce qui permet de libérer du temps pour d'autres tâches et d'accroître la productivité.

Calendly s'intègre également à d'autres outils de productivité figurant sur cette liste, notamment ClickUp. Connexion de ClickUp à Calendly pour rationaliser le forfait de productivité le suivi et l'organisation des réunions et des calendriers de travail au sein de ClickUp.

Meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos disponibilités et bloquez facilement des jours et des heures pour éviter les doubles réservations

Les connexions aux calendriers vous permettent de synchroniser vos calendriers en temps réel

Les formulaires d'acheminement vous permettent, ainsi qu'aux participants à la réunion, de demander des informations aux visiteurs du site web ou aux invités et de les acheminer vers la personne ou la ressource appropriée

Envoyez rapidement des sondages sur les réunions, trouvez les horaires les plus populaires et réservez votre réunion en un seul endroit

Limites actuelles

Calendly ne fait pas la gestion des évènements récurrents avec des horaires différents selon les semaines

Prix

De base : Free

: Free Essentiels : 8$ par place/mois

: 8$ par place/mois Professionnel : 12 $ par place/mois

: 12 $ par place/mois Teams : 16 $ par place/mois

G2 : 4.7 sur 5 (1 581+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (1 581+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (2,617+ commentaires)

3. Slack

Meilleur logiciel de communication d'équipe

Envoyez des messages instantanés, partagez des fichiers et rationalisez les communications de votre équipe dans Slack Slack est une plateforme de collaboration et de communication conçue pour les équipes. Elle permet aux utilisateurs de créer des canaux pour différents projets ou sujets et facilite la messagerie en temps réel, le partage de fichiers, et plus encore.

En réunissant tous ces outils en un seul endroit, Slack aide les individus et les équipes à rester organisés et connectés, ce qui leur permet d'être plus productifs et de faire plus en moins de temps.

Meilleures fonctionnalités

La messagerie instantanée permet aux équipes de discuter de sujets et de résoudre des problèmes plus rapidement

De solides fonctions de recherche et d'archivage permettent de retrouver plus facilement des discussions ou des informations antérieures

Les canaux personnalisés permettent aux équipes d'organiser les discussions par thème, ce qui permet de les cibler

Intégration avec d'autres outils permet de rationaliser le travail de votre équipe

Limites actuelles

Les forfaits gratuits ont une quantité limitée de stockage pour les fichiers, qui peut être augmentée en passant à un forfait payant

Les notifications et les discussions sur Slack peuvent être source de distraction si elles ne sont pas gérées correctement

Prix

Pro : 8,25 $ par personne/mois, facturé mensuellement

: 8,25 $ par personne/mois, facturé mensuellement Business+ : 15 $ par personne/mois, facturé mensuellement

: 15 $ par personne/mois, facturé mensuellement Grille d'entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.5 sur 5 (30 927+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (30 927+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (22 828+ commentaires)

4. Brain.fm

Meilleure application pour améliorer la concentration

Améliorez votre concentration avec Brain.fm Brain.fm est un outil de productivité basé sur la musique et les sons, conçu pour améliorer la fonction cognitive et la productivité globale.

Il utilise une combinaison de musique, de paysages sonores et de modèles rythmiques spécifiquement créés pour affecter les ondes cérébrales, aidant les utilisateurs à rester alertes, concentrés et productifs.

En fournissant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur expérience audio et de choisir parmi une variété de modes et de genres, Brain.fm aide les utilisateurs à rester concentrés et productifs tout au long de la journée, quelle que soit la tâche sur laquelle ils travaillent.

Meilleures fonctionnalités

La musique et les ambiances sonores basées sur la science sont conçues pour aider les utilisateurs à se concentrer

Le temps de lecture personnalisable de la musique permet aux utilisateurs d'ajuster la durée de leur musique en conséquence

L'application mobile permet aux utilisateurs d'accéder à la musique et aux paysages sonores en déplacement

Bibliothèque musicale régulièrement mise à jour pour garder une variété de musique pour les utilisateurs

Limites actuelles

L'efficacité dépend de l'utilisateur

Prix

Mensuel : 6,99 $ par mois

: 6,99 $ par mois Annuel : 49,99 $ par an

Chasse aux produits : 5 sur 5 (98+ commentaires)

5. HubSpot

Meilleur logiciel CRM

Gestion des tâches avec HubSpot HubSpot est une plateforme tout-en-un d'inbound marketing, de vente et de service client qui aide les entreprises à attirer, engager et ravir les clients.

Elle fournit une suite d'outils qui aident les entreprises à gérer leurs activités de marketing, de vente et de service à la clientèle en un seul endroit, ce qui facilite l'organisation et augmente la productivité.

En réunissant tous ces outils, HubSpot aide les entreprises à rationaliser leurs processus, à gagner du temps et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux : offrir une expérience client exceptionnelle.

Meilleures fonctionnalités

Les outils d'automatisation du marketing aident les équipes à rationaliser et à intensifier leurs efforts de marketing

aident les équipes à rationaliser et à intensifier leurs efforts de marketing Les outils d'automatisation du marketing aident les équipes à rationaliser et à étendre leurs efforts de marketing

aident les équipes à rationaliser et à étendre leurs efforts de marketing **Les rapports et les analyses permettent aux entreprises de surveiller et de suivre les performances marketing et commerciales

HubSpot s'intègre à une variété d'autres outils et systèmes, notamment ClickUp, Slack et Zapier

Limites actuelles

Un trop grand nombre d'options pourrait être écrasant et nuire à la productivité

Prix

*Marketing Professionnel à partir de 800 $ par mois Enterprise à partir de 3 600 $ par mois

Équipe commerciale Professional commence à 450 $ par mois Enterprise commence à 1 200 $ par mois

service à la clientèle Service à la clientèle Professional commence à 450 $ par mois Enterprise commence à 1 200 $ par mois



G2 : 4.4 sur 5 (9 191+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (9 191+ commentaires) Capterra : 4,5 sur 5 (5 360+ commentaires)

6. Loom

Meilleur logiciel d'enregistrement d'écran

Enregistrer des messages vidéo et des enregistrements d'écran Loom est une vidéo outil de communication qui aide les individus et les équipes à communiquer plus efficacement et à accroître leur productivité.

Avec Loom, les utilisateurs peuvent enregistrer des messages vidéo qui combinent les séquences de leur webcam avec leurs enregistrements d'écran. Il est ainsi plus facile de communiquer des idées, de fournir un retour d'information, de partager des connaissances, de communiquer visuellement et de réduire les longues chaînes d'e-mails ou les réunions en personne.

Meilleures fonctionnalités

Enregistrez des messages vidéo et des enregistrements d'écran et partagez-les facilement avec vos équipes ou toute autre personne

Les sous-titres en direct fournissent des sous-titres en temps réel, ce qui peut être utile, en particulier pour les personnes souffrant de déficiences auditives

Option de découpage et de modification en cours des enregistrements avant de les partager avec d'autres personnes

Les contrôles de confidentialité permettent aux utilisateurs de définir des paramètres d'accès afin de garantir la protection et la sécurité des informations privées

Limites actuelles

La version gratuite dispose d'un nombre limité de vidéos

Prix

Débutant : Free

: Free Business : 12,50 $ par créateur/mois

: 12,50 $ par créateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (987+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (987+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (338+ commentaires)

7. Déplacement

Le meilleur pour organiser votre navigateur web

gérer les comptes d'e-mail et de calendrier à partir d'un seul endroit Changement est une application de gestion des e-mails conçue pour aider les utilisateurs à accroître leur productivité en gérant plusieurs comptes de messagerie à partir d'un emplacement central.

Cette application aide les utilisateurs à réduire le temps passé à basculer entre les différents comptes de messagerie, à rechercher des e-mails spécifiques et à gérer l'encombrement de la boîte de réception. Les utilisateurs peuvent accéder à tous leurs comptes e-mail en un seul endroit, rechercher rapidement des e-mails spécifiques et organiser leur boîte réception à l'aide de libellés, de dossiers et de filtres personnalisables.

Meilleures fonctionnalités

La gestion de comptes multiples permet aux utilisateurs de gérer leurs e-mails et leurs calendriers à partir d'un seul endroit

Les fonctionnalités avancées des e-mails, telles que le report, les rappels de suivi et l'envoi ultérieur, aident les utilisateurs à mieux gérer leur boîte de réception

Des raccourcis clavier personnalisés permettent aux équipes d'accélérer les processus et d'accéder plus rapidement aux applications

Les fonctionnalités d'intégration permettent aux utilisateurs de connecter Shift à d'autres outils de travail afin de rationaliser leur flux de travail

Limites actuelles

L'application n'est pas disponible sur mobile

Prix

Basic : Free

: Free Avancé : 149 $ par an

: 149 $ par an Teams : 149 $ par an (par utilisateur)

G2 : 3.6 sur 5 (62+ commentaires)

: 3.6 sur 5 (62+ commentaires) Capterra : 4.3 sur 5 (296+ commentaires)

8. Habitica

Meilleure application de suivi des habitudes

Formez de meilleures habitudes de travail avec Habitica Habitica est une application gamifiée de productivité et de suivi des habitudes qui aide les utilisateurs à construire et à maintenir de bonnes habitudes, à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur bien-être général en transformant des tâches banales en jeux d'aventure.

Grâce à son approche ludique et engageante, les utilisateurs d'Habitica peuvent gagner des récompenses, monter en niveau et débloquer de nouvelles fonctionnalités pour rester motivés et les aider à apporter des changements significatifs dans leur vie, ce qui se traduit par une productivité accrue et un sentiment d'accomplissement.

Meilleures fonctionnalités

Gamifie le processus de formation des formulaires et d'accomplissement des tâches pour maintenir la motivation et l'engagement des utilisateurs

Les quêtes et les défis offrent un environnement amusant et motivant pour atteindre les objectifs

Suivi des habitudes le suivi des habitudes, le retour d'information et les récompenses permettent aux utilisateurs de mesurer leur progression, de rester sur la bonne voie et de célébrer leurs victoires

Les fonctionnalités de collaboration permettent aux utilisateurs de faire l'expérience de la plateforme avec d'autres utilisateurs, tels que leurs équipes, leurs amis et les membres de leur famille

Limites actuelles

Pas de forfait Free

Étant donné que le jeu comporte des punitions, les utilisateurs peuvent avoir peur de l'échec et revenir à la tricherie

Prix

Abonnement général : 5 $ par mois

: 5 $ par mois Forfait de groupe : 9 $ par mois et 3 $ par membre

App Store : 4.1 sur 5 (1 000+ avis)

: 4.1 sur 5 (1 000+ avis) Google Play : 4,2 sur 5 (19 000+ avis)

9. Zapier

Le meilleur pour connecter votre pile technologique

Connecter les services web et automatiser les tâches répétitives avec Zapier Zapier est un outil d'automatisation en ligne qui permet aux utilisateurs de connecter leurs services web favoris et d'automatiser les tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Avec Zapier, les utilisateurs peuvent intégrer des milliers d'applications ensemble et peuvent créer des "Zaps" qui sont des flux de travail automatisés entre différentes applications pour automatiser des flux de travail simples à complexes.

Par connexion de vos outils à Zapier et en automatisant les tâches manuelles et répétitives, les utilisateurs de Zapier peuvent se concentrer sur un travail à plus forte valeur ajoutée, ce qui permet de libérer du temps et de l'énergie pour un travail plus créatif et stratégique et de maintenir la productivité des individus et des équipes.

Meilleures fonctionnalités

L'automatisation des flux de travail permet aux utilisateurs d'automatiser les tâches de routine

Créer des flux de travail en plusieurs étapes pour effectuer des tâches plus complexes

Facilite le transfert de données entre différentes applications

S'intègre à 5 000applications intéressantes dont ClickUp, Gmail, Slack, etc

Limites actuelles

Certains utilisateurs peuvent trouver que la structure tarifaire de Zapier est coûteuse pour leurs besoins

Prix

Gratuit

Débutant : 19,99 $ par mois, facturé annuellement

: 19,99 $ par mois, facturé annuellement Professionnel : 49 $ par mois, facturé annuellement

: 49 $ par mois, facturé annuellement Teams : 399 $ par mois, facturés annuellement

: 399 $ par mois, facturés annuellement Entreprise : 799 $ par mois, facturé annuellement

G2 : 4.5 sur 5 (1 044+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (1 044+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (2 481+ commentaires)

10. Weekdone

Meilleur pour le suivi des OKR

Gardez le cap sur vos objectifs et mesurez votre progression avec Weekdone Weekdone est un logiciel d'OKR et le management d'équipe outil conçu pour aider les équipes à accroître leur productivité en s'alignant sur leurs objectifs, en suivant leur progression et en leur fournissant régulièrement des informations en retour.

Les équipes peuvent créer et attribuer des tâches, fixer des objectifs et suivre leur progression dans le temps. L'application propose également des check-ins réguliers, au cours desquels les membres de l'équipe peuvent rendre compte de leur progression et partager des mises à jour avec leurs collègues. Cette boucle de rétroaction régulière aide les équipes à rester informées et alignées et peut conduire à une meilleure collaboration, communication et productivité.

Meilleures fonctionnalités

Paramètres et outils de suivi permettant de mesurer la progression et d'identifier les domaines à améliorer

Des modèles personnalisables permettent aux équipes de créer des rapports de progression conformes à leurs objectifs

Les outils de collaboration tels que les commentaires et les mises à jour d'équipe permettent de tenir tout le monde informé

L'analyse des performances de l'équipe permet aux dirigeants et aux équipes d'afficher les performances sur un tableau de bord simple

Limites actuelles

L'application n'assiste que jusqu'à trois personnes dans le forfait Free

Les paramètres de l'application et la création d'équipes peuvent être difficiles pour les nouveaux utilisateurs

Il n'y a pas de rapports de progression mensuels (seulement des rapports hebdomadaires)

Prix

Le prix dépend du nombre d'utilisateurs

G2 : 4.1 sur 5 (24+ commentaires)

: 4.1 sur 5 (24+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (57+ commentaires)

11. Poche

Meilleure application de signet

Enregistrer des articles, des vidéos et d'autres contenus web pour les lire ou les afficher plus tard avec Pocket Pocket est une application de sauvegarde et de découverte de contenu qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des articles, des vidéos et d'autres contenus web pour les lire ou les afficher plus tard, réduisant ainsi le besoin de passer d'une application à l'autre et les distractions pendant le travail.

L'application propose également une série d'outils pour organiser et classer le contenu, notamment des étiquettes, des dossiers et des recherches, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Meilleures fonctionnalités

La fonctionnalité Enregistrer pour plus tard permet aux utilisateurs d'enregistrer des articles, des vidéos et d'autres contenus pour les afficher plus tard

Catégorisez et étiquetez facilement votre contenu sauvegardé pour faciliter la recherche

Disponible sur une variété de plateformes, y compris iOS, Android, les navigateurs web

Utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour recommander du contenu susceptible d'intéresser les utilisateurs

Limites actuelles

L'interface et la recherche pourraient être améliorées pour une meilleure convivialité

Prix

Prix mensuel préférentiel : 4,99 $ par mois

: 4,99 $ par mois Premium annuel : 44,99 $ par an

G2 : 4.5 sur 5 (26+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (26+ commentaires) Capterra : $$$A

12. Toggl

Meilleur logiciel de suivi du temps

Suivez du temps et obtenez des informations sur les habitudes de travail avec Toggl Toggl est un outil de suivi du temps qui aide les équipes et les individus à augmenter leur productivité en suivant le temps passé sur les tâches, en organisant les projets et en fournissant des informations précieuses sur leurs habitudes de travail et leurs performances.

En suivant le temps avec précision et en fournissant des informations précieuses sur les habitudes de travail, Toggl peut aider les utilisateurs à augmenter leur productivité en réduisant le temps passé sur le suivi du temps manuel, en optimisant les flux de travail et en améliorant la communication et la collaboration.

En outre, Toggl s'active/désactive avec de nombreux autres outils de productivité, notamment des applications de gestion de projet des outils de facturation, etc.

Meilleures fonctionnalités

Suivi du temps passé sur différentes tâches et projets, et personnalisation du chronomètre en fonction des besoins du projet

Obtenez un intervalle de rapports tels que des résumés hebdomadaires et mensuels pour montrer comment le temps est passé sur les tâches

Les capacités d'intégration permettent à Toggl de se connecter à d'autres outils de travail tels que ClickUp, Zapier, Evernote, Slack, et plus encore

Obtenez des rappels sur le moment de démarrer ou d'arrêter le chronomètre

Limites actuelles

Des forfaits distincts pour le suivi du temps, la gestion de projet et le recrutement le rendent coûteux par rapport aux autresAlternatives à Toggl Prix

Gratuit

Débutant : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Premium : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6 sur 5 (1 514+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (1 514+ commentaires) Capterra : 4.7 (2 137+ commentaires)

13. 1mot de passe

Meilleur coffre-fort pour mots de passe

Créez des mots de passe forts et connectez-vous facilement à des applications avec 1Password 1Mot de passe est un outil de gestion des mots de passe qui aide les individus et les équipes à créer des mots de passe forts, à se connecter facilement à des applications sans avoir à se souvenir de plusieurs mots de passe, et à partager des mots de passe en toute sécurité.

Cette application réduit le risque de failles de sécurité liées aux mots de passe et simplifie la gestion des mots de passe.

Meilleures fonctionnalités

Stockez en toute sécurité vos noms d'utilisateur, mots de passe et autres informations sensibles

Remplir automatiquement les informations de connexion pour une connexion plus rapide et plus facile

Génération de mots de passe forts et uniques pour renforcer vos identifiants de connexion

Audits de sécurité réguliers pour vous alerter en cas de compromission ou d'utilisation de mots de passe

Limites actuelles

Des utilisateurs ont rencontré des problèmes entre une extension de navigateur et une application client intégrée au bureau

Prix

Personnel : 2,99 $ par mois, facturé annuellement

: 2,99 $ par mois, facturé annuellement Famille : 4,99 $ par mois pour cinq membres de la famille, facturé annuellement

: 4,99 $ par mois pour cinq membres de la famille, facturé annuellement Business : 7,99 $ par utilisateur/mois

: 7,99 $ par utilisateur/mois Teams starter pack : 19,95 $ par mois, facturé annuellement

G2 : 4.7 sur 5 (1 217+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (1 217+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (1,904+ commentaires)

14. Jasper IA

Meilleur assistant d'écriture IA

Obtenir une copie générée par l'IA avec Jasper Jasper est un fournisseur, prestataire, qui permet aux entreprises et aux équipes de disposer d'un système de Assistant virtuel alimenté par l'IA qui peut automatiser des tâches de routine et des améliorer la productivité .

La plateforme utilise des technologies avancées de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique pour comprendre et répondre aux demandes des utilisateurs, ce qui permet de libérer du temps pour un travail plus stratégique et créatif.

Meilleures fonctionnalités

Créez des paragraphes captivants avec le générateur de paragraphes

Bénéficiez d'un cadre précieux pour créer de nouvelles idées de textes marketing avec le cadre Problème-Agir-Solution (PAS)

Réécrivez du contenu et améliorez la qualité de l'écriture avec la fonctionnalité Amélioration du contenu

Obtenez des réponses à des questions difficiles avec la fonctionnalité Quora Answers

Limites actuelles

Le modèle de tarification peut être coûteux pour certains utilisateurs

Tarification

Mode patron : 99 $ par mois estimé

: 99 $ par mois estimé Business : Contacter pour les prix

G2 : 4.7 sur 5 (761+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (761+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (1 589+ commentaires)

15. Pomofocus

Meilleure application de suivi du temps et pomodoro

Suivre le temps, réduire les distractions et augmenter la concentration avec l'application PomoFocus Pomofocus est une outil de gestion du temps qui est basé sur la technique Pomodoro, une méthode populaire pour augmenter la productivité.

Les applications de productivité comme Mon travail peuvent améliorer leur productivité en divisant le travail en morceaux gérables et en faisant des pauses régulières pour se ressourcer et se recentrer. Cette technique logiciel pomodoro permet de réduire les distractions, améliorer les compétences en matière de gestion du temps et de se concentrer davantage, ce qui permet d'améliorer la qualité du travail et de l'achever.

Meilleures fonctionnalités

Fournit un chronomètre pour aider les utilisateurs à rester concentrés pendant des intervalles de 25 minutes avec une pause de 5 minutes entre les deux

Possibilité de personnaliser le temps de concentration, les pauses courtes et longues pour répondre à tous les besoins

S'intègre à une variété d'outils de travail tels que les applications de gestion des tâches, les calendriers, les outils de productivité et plus encore pour une expérience transparente

Fournit des statistiques détaillées sur la répartition du temps entre les tâches pour aider les utilisateurs à identifier les modèles et les domaines d'amélioration

Limites actuelles

Pas de fonctionnalités avancées de gestion des tâches

Capacités de suivi du temps limitées par rapport aux autres applications Pomodoro les mieux notées

Prix

Pomofocus propose des forfaits gratuits et payants. Renseignez-vous auprès de Pomofocus pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

16. Strides

Meilleure application de suivi des objectifs

Suivre ses objectifs et se forger de meilleures habitudes de travail avec Strides Strides est une application de création d'habitudes et de suivi d'objectifs conçue pour aider les individus et les équipes à améliorer leur productivité et à atteindre leurs objectifs. L'application propose une interface simple et intuitive pour la définition et le suivi des objectifs, ainsi que des rappels et un suivi de la progression pour aider les utilisateurs à rester sur la bonne voie.

Les utilisateurs peuvent augmenter leur productivité en paramétrant et en suivant des objectifs liés à leur travail et à leur vie personnelle. L'application affiche clairement la progression, ce qui permet de voir facilement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de procéder aux ajustements nécessaires.

Meilleures fonctionnalités

Comprend un intervalle d'analyses et de rapports permettant de suivre la progression au fil du temps et d'identifier les habitudes et les routines qui fonctionnent bien

Permet aux équipes de partager leurs objectifs et leur progression, ce qui contribue à renforcer la responsabilisation et la motivation

Fournit un système de gestion des tâches flexible pour permettre aux utilisateurs de créer, d'organiser et de gérer les tâchesd'organiser et de hiérarchiser leurs tâches et leurs listes À faire* S'intègre à d'autres outils de travail pour une expérience plus efficace et transparente

Limites actuelles

Le format d'une liste de tâches peut être trop simple pour d'autres utilisateurs ayant des objectifs complexes

Prix

L'application est gratuite

Assistance par des achats in-app allant de $4.99 à $79.99 pour un abonnement à vie

Apple store : 4.8 sur 5 (194+ commentaires)

17. 15five

Meilleur logiciel de gestion de la performance

S'aligner sur les objectifs et suivre les performances avec 15Five 15Five est une plateforme de gestion des performances qui aide les équipes à améliorer leur productivité en alignant les objectifs des employés, en suivant leur progression et en leur fournissant un retour d'information régulier.

En outre, l'application aide à identifier les domaines d'amélioration, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données sur la façon d'allouer les ressources et d'optimiser les performances.

Meilleures fonctionnalités

Fournit un intervalle deoutils d'analyse et de rapports pour aider les managers à comprendre les performances de leur équipe, à identifier les domaines à améliorer et à suivre la progression au fil du temps

Processus de vérification hebdomadaire qui permet aux employés de partager leur progression et leurs objectifs

Limites actuelles

Bien que le logiciel soit généralement facile à utiliser, il peut y avoir une certaine confusion autour des différents types de feedback et d'objectifs qui peuvent être paramétrés

Prix

Engage : 4 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

: 4 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement Perform : 8 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

: 8 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement Focus : 8 $ par utilisateur/mois, facturation annuelle

: 8 $ par utilisateur/mois, facturation annuelle Total Platform : 14 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

G2 : 4.6 sur 5 (1 736+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (1 736+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (870+ commentaires)

18. Hootsuite

Meilleur logiciel de planification sociale

Restez au fait des discussions sur des sujets clés, suivez les performances de vos publications et des mentions de votre marque, et surveillez les activités de vos concurrents avec Hootsuite Hootsuite est une plateforme de gestion des médias sociaux qui aide les équipes à rationaliser leur présence sur les médias sociaux et à améliorer leur productivité.

L'utilisation de cette application peut améliorer la productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la gestion de plusieurs comptes de médias sociaux. Programmez et publiez des posts à l'avance, surveillez les mentions et les messages, suivez les analyses des médias sociaux et collaborez avec les membres de l'équipe, le tout à partir d'un emplacement central.

Meilleures fonctionnalités

Gestion des messages entrants provenant de plusieurs canaux sociaux

Suivi de l'activité et information sur les tendances du marché et les concurrents

Promotion du contenu organique et gestion des annonces payantes

Analyser et mesurer les résultats sur l'ensemble des réseaux sociaux

Limites actuelles

Modèle de tarification onéreux

Tarification

Professionnel : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Teams : 249 $ par mois (trois utilisateurs)

: 249 $ par mois (trois utilisateurs) Business : 739 $ par mois (cinq utilisateurs)

: 739 $ par mois (cinq utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1 sur 5 (3 786+ commentaires)

: 4.1 sur 5 (3 786+ commentaires) Capterra : 4.4 sur 5 (3 371+ commentaires)

19. Evernote

Meilleure application de prise de notes

Organisez et stockez vos notes dans un endroit centralisé avec Evernote Evernote est une application de prise de notes et de application d'organisation qui aide les équipes à améliorer leur productivité en fournissant un emplacement central pour le stockage et l'organisation des informations.

Créez des notes, y compris du texte, des images, des enregistrements audio et plus encore, et organisez ces notes dans des carnets. Il fournit également un intervalle d'outils pour la recherche et l'organisation des notes, ce qui permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Meilleures fonctionnalités

Synchronisez et organisez vos notes

Créez des tâches dans vos notes et transformez-les en tâches

Gardez vos papiers importants avec vous en utilisant le scanner de documents et enregistrez-les dans vos notes

Enregistrez des articles, des pages web et des captures d'écran directement dans l'application

Limites actuelles

Assistance à un nombre limité de types de fichiers

Manque de fonctionnalités de productivité par rapport à d'autres applicationsAlternatives à Evernote Prix

Professionnel : 10,99 $ par mois

: 10,99 $ par mois Teams : 14,99 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.4 sur 5 (1978+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (1978+ commentaires) Capterra : 4.4 sur 5 (7 735+ commentaires)

20. Zoom

Meilleur logiciel de conférence web

Collaborer avec des équipes et des clients en temps réel avec Zoom Zoom est une plateforme de visioconférence et de collaboration qui aide les équipes distantes à améliorer leur productivité en leur permettant d'organiser facilement des appels audio et vidéo depuis n'importe où.

En outre, cette application fournit divers outils de partage d'écran, d'enregistrement et d'annotation, ce qui permet aux équipes de présenter et de collaborer facilement sur des documents, des présentations et d'autres supports.

Meilleures fonctionnalités

Activez le partage d'écran pendant les réunions pour permettre aux participants de voir votre écran pendant que vous présentez facilement

Sous-titres traduits pour éliminer les barrières linguistiques

Unifiez vos systèmes avecIntégrations Zoom* Rationalisez et organisez la communication avec les outils de la barre latérale de Zoom Chat

Limites actuelles

Le forfait Free limite la durée des réunions

Tarifs

Basic : Free

: Free Pro : 149,90 $ par utilisateur et par an

: 149,90 $ par utilisateur et par an Business : 199,90 $ par utilisateur et par an

G2 : 4.5 sur 5 (52 532+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (52 532+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (13 455+ commentaires)

21. Surhumain

Meilleur logiciel d'optimisation des e-mails

Rationalisation de la communication par e-mail avec Superhuman Superhumain est un outil de productivité et de outil de gestion des e-mails qui aide les équipes à améliorer leur productivité en fournissant des fournisseurs, prestataires pour la programmation et le suivi des e-mails.

La plateforme offre un moyen plus rapide et plus efficace de gérer les e-mails, en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour trier d'importants volumes d'e-mails et trouver l'information dont vous avez besoin.

En outre, elle aide les utilisateurs à ne pas perdre de vue les tâches importantes et les éléments de suivi, réduisant ainsi le risque de délais non respectés ou de tâches oubliées.

Meilleures fonctionnalités

Raccourcis clavier pour accélérer la gestion des e-mails

La division des boîtes de réception permet de se concentrer sur un seul compte e-mail à la fois

Des suivis programmés permettent aux utilisateurs de ne pas perdre de vue les réponses

Limites actuelles

Absence de fonction de recherche générique ; les utilisateurs doivent changer de compte e-mail pour afficher les messages

Prix

Croissance : 30-45 $ par utilisateur/mois

: 30-45 $ par utilisateur/mois Démarrage : 30$ par utilisateur/mois

: 30$ par utilisateur/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4 sur 5 (61+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (61+ commentaires) Capterra : 4.9 sur 5 (15+ commentaires)

22. Todoist

Meilleure application simple de liste de choses à faire

Gérez vos tâches et vos listes À faire avec Todoist Todoist est une application de gestion des tâches et de liste à faire qui aide les utilisateurs à améliorer leur productivité en fournissant un emplacement centralisé pour l'organisation et la gestion des tâches le suivi des tâches et des projets. Il permet également de réduire le temps et les efforts nécessaires au suivi de plusieurs listes et éléments à faire.

En outre, les outils de collaboration et de délégation facilitent le travail des équipes, classer le travail par ordre de priorité et veiller à ce que les tâches soient achevées dans les délais et selon des normes élevées.

Meilleures fonctionnalités

L'ajout rapide vous permet de capturer et d'organiser les tâches instantanément

Les dates d'échéance récurrentes vous aident à vous souvenir des échéances importantes et à prendre de meilleures habitudes de travail

Organisez vos tâches et vos projets par sections et sous-tâches

Ajoutez des niveaux de priorité pour noter quelles tâches sont importantes ou urgentes

Limites actuelles

Bien que l'interface soit simple et facile à utiliser, elle peut parfois sembler un peu limitée

Prix

Free : Obtenez jusqu'à cinq projets actifs

: Obtenez jusqu'à cinq projets actifs Pro : 4 $ par mois, facturé annuellement

: 4 $ par mois, facturé annuellement Business : 6$ par utilisateur/ mois, facturé annuellement

G2 : 4.4 sur 5 (743+)

: 4.4 sur 5 (743+) Capterra : 4.6 sur 5 (2 081+ commentaires)

23. OpenPhone

Meilleur logiciel de téléphonie d'entreprise

Rationaliser les communications d'entreprise avec OpenPhone OpenPhone est un un outil de communication pour les entreprises qui aide les entreprises et les équipes à rationaliser la communication.

La plateforme fournit un numéro de téléphone d'entreprise virtuel que les équipes peuvent utiliser pour toutes leurs communications professionnelles, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la gestion de plusieurs numéros de téléphone et appareils.

Meilleures fonctionnalités

Obtenez des numéros de téléphone virtuels sans avoir besoin d'un nouveau système téléphonique

Personnalisation des messages d'accueil de la messagerie vocale pour chaque numéro de téléphone d'entreprise

Envoyez et recevez des messages texte à partir de numéros de téléphone virtuels

Intégrez-le avec Zapier pour accéder à plus de 4 000 autres applications

Limites actuelles

Certains utilisateurs ont constaté une mauvaise qualité d'appel

Prix

Standard : 17 $ par utilisateur/mois

: 17 $ par utilisateur/mois Premium : 25 $ par utilisateur/mois

: 25 $ par utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8 sur 5 (1 274+ commentaires)

: 4.8 sur 5 (1 274+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (46+ commentaires)

24. Guide de l'utilisateur

Meilleur logiciel d'onboarding

Rationaliser les processus d'accueil et de formation des utilisateurs avec UserGuiding UserGuiding est une plateforme d'onboarding des utilisateurs et d'adoption des produits qui aide les équipes à améliorer leur productivité en leur fournissant un moyen simple et efficace d'éduquer et de former les utilisateurs, en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour fournir une formation en personne ou une documentation écrite.

En outre, les visites de produits in-app et les guides interactifs de UserGuiding peuvent aider les utilisateurs à adopter rapidement et efficacement de nouveaux produits et fonctionnalités, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes et répondre aux questions.

Meilleures fonctionnalités

Analyses détaillées pour aider à créer des visites guidées de produits efficaces

Créez des expériences d'accueil personnalisées grâce à la fonctionnalité de segmentation

Capturez des informations importantes sur les utilisateurs grâce aux sondages Net Promoter (NPS)

Limites actuelles

Courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs

Prix

Base : 69 $ par mois, facturé annuellement

: 69 $ par mois, facturé annuellement Professionnel : 299 $ par mois, facturés annuellement

: 299 $ par mois, facturés annuellement Entreprise : 499+ par mois, facturé annuellement

G2 : 4.7 sur 5 (112+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (112+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (51+ commentaires)

25. Canva

Meilleur logiciel de conception graphique

Créez facilement des designs, des supports marketing, etc. avec Canva Canva est un outil de conception graphique qui aide les équipes à améliorer leur productivité en fournissant une plateforme facile à utiliser pour créer une variété de contenus visuels, y compris des présentations, des posts sur les médias sociaux, des flyers, et plus encore, en réduisant le besoin de compétences spécialisées en conception ou l'utilisation de plusieurs outils de conception.

L'application propose également des modèles et des éléments de conception qui peuvent aider à garantir que les conceptions sont visuellement cohérentes et alignées sur les directives de la marque, réduisant ainsi le risque d'erreurs et de reprises.

Meilleures fonctionnalités

Modifiez et convertissez facilement des PDF en designs en ligne

L'éditeur par glisser-déposer permet à tous les utilisateurs de créer et de modifier des designs

Choisissez parmi une bibliothèque de modèles, d'images et d'autres ressources

Téléchargez les dessins et modèles et partagez-les avec vos interlocuteurs via un lien

Limites actuelles

Les fonctionnalités avancées et les ressources ne sont disponibles qu'avec un abonnement $$$a

Prix

Free

Pro : 12,99 $ par mois pour une personne

: 12,99 $ par mois pour une personne Teams : 14,99 $ par mois pour les cinq premières personnes

G2 : 4.7 sur 5 (3 844+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (3 844+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (10 973+ commentaires)

Que faut-il rechercher dans les outils de productivité ?

Il est bon de savoir exactement quels sont les éléments à rechercher pour s'assurer de trouver une correspondance à long terme. ☝️

Voici quelques critères de base à garder à l'esprit lors de l'examen de ces outils :

✅ Fonctionnels et faciles à utiliser

L'outil est-il facile à utiliser et pouvez-vous comprendre comment l'utiliser sans avoir besoin de compétences techniques ?

Si un outil vous coûte plus de temps, d'énergie et même d'argent à conserver que la valeur qu'il vous apporte, c'est à proscrire.

Les outils que vous choisissez doivent être intuitifs et faciles à utiliser. Plus important encore, ils doivent être fonctionnels. Ces outils doivent apporter une valeur ajoutée à votre vie en vous aidant à combler les lacunes, à connecter les flux de travail et à simplifier votre quotidien.

✅ Flexibles et évolutifs

Chacun a un flux de travail et des préférences d'apprentissage qui lui sont propres. Les outils de productivité que vous choisissez doivent offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vos styles de travail et vos besoins pour vous permettre de travailler au mieux.

En cours, il doit être compatible avec vos besoins actuels et suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution de vos besoins au fur et à mesure de votre progression dans votre rôle.

✅ Sûr, fiable et accessible

Pouvez-vous sauvegarder, modifier et accéder à votre travail facilement et à tout moment ? Et sont-ils sécurisés - vos fichiers, vos discussions et vos données personnelles sont-ils protégés ?

Si votre objectif est de stimuler votre productivité, vos outils doivent être fiables et accessibles et, surtout, ils doivent être sécurisés et protéger votre confidentialité.

✅ Améliore la collaboration

Que vous travailliez seul ou avec des équipes et des clients télétravaillant à distance, les applications de productivité qui vous permettent de communiquer facilement et.. collaborer en temps réel sont la clé de l'amélioration de l'efficacité de votre travail.

Choisissez des outils dotés de fonctionnalités de communication et de collaboration intégrées pour réduire le temps perdu en discussions à bâtons rompus, ainsi que pour accélérer la boucle de retour d'information, résoudre les problèmes plus rapidement et obtenir des éclaircissements tout de suite.

Optimisez votre flux de travail avec des applications de productivité

Que vous soyez au bureau ou que vous travailliez depuis votre Accueil, les bons outils et de productivité peuvent vous aider à rester organisé, motivé et sur la bonne voie pour faire plus de choses.

Heureusement pour vous, il existe de nombreuses options qui peuvent vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Tout se résume à prendre le temps de rechercher et d'évaluer les outils qui correspondent le mieux à vos besoins spécifiques, à votre flux de travail, à votre style d'apprentissage et à vos objectifs.

Certains outils de productivité peuvent vous aider à rester concentré, d'autres peuvent vous permettre de garder le cap sur vos objectifs et d'autres encore peuvent rationaliser votre flux de travail - avec ClickUp, vous pouvez tout faire 😉

Avec des centaines de fonctionnalités personnalisables et des intégrations puissantes, ClickUp vous permettra de travailler à votre façon et de maîtriser votre flux de travail.

Il est temps de débloquer le gourou de la productivité qui sommeille en vous. Rassemblez tous vos projets et votre travail en un seul endroit avec ClickUp. 👌